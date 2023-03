Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Funda Macbook Pro 15 de 2023 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Funda Macbook Pro 15 de 2023 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Funda Macbook Pro 15 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Funda Macbook Pro 15 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Funda Macbook Pro 15 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Funda Macbook Pro 15 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012), Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta, Negro



Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Pantalla Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1398".

Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión de la caja: 14.3 x 9.9 x 0.9 pulgadas / 36.3 x 25.1 x 2.3 cm , compatible con MacBook Pro 15 retina dimensión: 14.13 x 9.73 x 0.71 pulgadas / 35.9 x 24.7 x 1.8 cm.

1 año de garantía para cada caso.

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 2019 2018 2017 2016 con Touch Bar A1990 A1707 USB-C, Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta,Negro



Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 15 pulgadas USB-C 2019 2018 2017 2016 (A1990 / A1707 con Touch Bar, Lanzamiento de 2019 -- MV902LL/A, MV922LL/A, MV912LL/A, MV932LL/A; Lanzamiento de Julio 2018 - MR932LL/A, MR942LL/A, MR972LL/A; Lanzamiento de Junio 2017 - MPTR2LL/A, MPTU2LL/A, MPTT2LL/A, MPTV2LL/A; Lanzamiento de Oct. 2016 - MLH32LL/A, MLW72LL/A, MLH42LL/A, MLW82LL/A).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1990" o "A1707".

Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión: 13.9 x 9.6 x 0.65 pulgadas / 35 x 24.4 x 1.7 cm, compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar dimensión: 13.74 x 9.49 x 0.61 pulgadas / 34.9 x 24 x 1.5 cm.

1 año de garantía para cada caso.

Alfheim 15,6-16 Pulgadas Funda portátil, Bolso Protector Impermeable Ligero con Bolsillo para Accesorios Desmontable, Compatible con 2012-2021 16 16,2 MacBook Pro Inch Retina A1398 A2141 A2485



Amazon.es Features ✅ 【Dispositivos compatibles】Alfheim funda para portátil ideal para Acer Aspire E5 / ES1 / V15 / E15 / F15 / ES 15 / Chromebook, HP ENVY / Spectre / EliteBook / ProBook / ZBook 15 / OMEN Notebook, ThinkPad L560 / E570 / E560 / Yoga 710 / Ideapad 110 / Ideapad 310 / Ideapad 510 / Ideapad 700, Lenovo Flex, ASUS VivoBook S15 S530 / F555UA / X550ZA / X555LA / X555YA / K501LX / K501UX / Zenbook Pro / Zenbook / Q503 / Q504UA. Tamaño interno: 37 x 27 x 2 cm (14,6 x 10,6 x 0,8 pulgadas).

✅ 【Material de alta calidad】 La funda para computadora portátil Alfheim está hecha de tela de poliéster resistente al desgaste, resistente al agua, resistente a los arañazos, a prueba de golpes y liviana. Además, el diseño de cremalleras dobles, lisas y duraderas.

✅ 【Protección superior】 La funda para computadora portátil Alfheim tiene capas de material ecológico que protege la computadora portátil / notebook del polvo, golpes, golpes, rasguños, rasguños y derrames, mientras que el interior de forro de franela suave brinda protección contra rasguños y abolladuras.

✅ 【Bolsa de almacenamiento desmontable】 La funda para computadora portátil Alfheim conecta una pequeña bolsa de almacenamiento, que puede almacenar su adaptador, mouse, auriculares y otros accesorios, puede proporcionar a sus dispositivos individuales una protección adicional.

✅【Tamaño】 Dimensiones: 15.9" x 1" x 11.8" / 40.5 cm x 2.5 cm x 30 cm. Peso: 440g. Por favor, compruebe las dimensiones de su dispositivo antes de comprar.

HoYiXi 15.6'' Funda Estuche Protectora para Portátiles Bolsa con Soporte Compatible con MacBook Pro 16 2021 & 2019 A2141/ASUS Vivobook 15/HP 15.6" Laptop PC/MacBook Pro 15/Surface Laptop 3, Gris





Amazon.es Features Compatible con MacBook Pro 16 2021, 2019 MacBook Pro 16 A2141, ASUS Vivobook 15 X515JA de 15,6'', ASUS Vivobook E510MA de 15,6'', ASUS Vivobook 15 M513UA de 15,6'', HUAWEI Matebook D15 2021, HP Portátil de 15,6'', 2016 -2019 MacBook Pro 15 Retina de 15,4'' con lanzamiento de barra táctil (modelo A1990 A1707), Surface Laptop 3 de 15'', Dell XPS 15 de 15,6'', 2012-2015 Old MacBook Pro Retina 15,4'' A1398, Lenovo XiaoXin Air 15,6'' , XiaoMi Pro de 15,6''.

Está hecho de cuero sintético impermeable de alta calidad y un forro suave, evita que su computadora portátil se raye y se dañe a diario. Proteja su dispositivo de golpes y polvo. La sensación de tacto suave y la superficie lisa facilitan la limpieza.

Diseño súper práctico 4 en 1: funda protectora portátil para computadora portátil, un soporte triangular plegable, una almohadilla para la muñeca integrada y un cierre magnético de doble imán, le permiten trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar.

El soporte triangular plegable acelera la disipación del calor y prolonga la vida útil de la computadora portátil. Coloque la computadora portátil en el soporte para ajustar el ángulo de visión y aliviar la presión en la columna cervical, y la almohadilla para la muñeca alivia la fatiga de escribir en sus manos, lo que le permite usar la computadora portátil en la postura más cómoda.

La tecnología de borde cosido profesional evita eficazmente que la funda de la funda se desgaste, se deforme y se caiga. El poderoso cierre magnético oculto, que es conveniente para sacar la computadora portátil, evita que se resbale.

TECOOL Funda para MacBook Pro 15 Pulgadas 2016-2019 A1990 A1707 con Touch Bar, Carcasa Cover Protectora de Plástico Duro Super Delgada, Transparente



Amazon.es Features ✔ - Compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar (versión 2019 2018 2017 2016, modelo A1990 / A1707). El número de modelo "Model Axxxx" se encuentra en la parte inferior de la MacBook Pro 15.

✘ - Esta funda protectora NO es compatible con MacBook Pro 15 SIN Touch Bar (versión 2015 o anteriores, modelo A1398 / A1286). NO compatible con MacBook Air.

Este cover está hecho de plástico de policarbonato, liviano y delgado. La funda protege tu MacBook de manchas, arañazos y golpes. El color "transparente" es completamente transparente con un acabado brillante.

La carcasa ajustada con precisión es fácil de poner y quitar. Todas las conexiones son fácilmente accesibles y utilizables. Tu Mac Book Pro 15" con case TECOOL se puede abrir y cerrar completamente sin ningún problema.

Funda dura de dos piezas, la mitad superior no tiene corte de LOGOTIPO. La mitad inferior ventilada permite una disipación de calor eficiente y segura. Los 4 pies de goma antideslizantes mantienen su macbook seguro en un escritorio liso. READ Los 30 mejores Rx 470 4Gb de 2023 - Revisión y guía

Inateck Funda Compatible con 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1 2023 M2,MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Pulgadas Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15



Amazon.es Features Excelente compatibilidad: medidas internas 36 x 24.8 x 2.5 cm. Compatible con portátiles 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1,MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Pulgadas Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15

Protección de cinco estratos: superficie exterior resistente al agua. Forro super suave, acolchado en EPE, EVA y tela no tejida. La funda está a prueba de polvo, resistente a los arañazos y durable

A prueba de lluvia: la parte externa de la funda está hecha en poliéster resistente al desgaste, a los pliegues y a los derrames accidentales de líquidos. Si la superficie se moja, para secarla es suficiente pasar un trapo

Bolsa de accesorios (17 × 12.5 × 4.5cm): La bolsa de accesorios extra puede contener artículos como un cargador, un ratón, un banco de energía, un cable USB, etc. La bolsa de accesorios se encuentra en la funda.

Cremallera con doble tirador: las cremalleras dobles son de alta calidad. Son resistentes y garantizan una apertura y un cierre sin tropiezos

HYZUO 15-16 Pulgadas Funda para Ordenador Portátil Maletín de Bolsa Compatible con 2019-2021 Macbook Pro 16 M1 Pro MAX A2485 A2141/MacBook Pro 15/15 Surface Laptop 4 3/DELL XPS 15, Negro



Amazon.es Features Compatible con 2021 Nuevo MacBook Pro 16 M1 Pro/ M1 Max (A2485), compatible con 2020 2019 MacBook Pro 16 (A2141), compatible con 2012-2019 MacBook Pro 15 (A1990/A1707/A1398), compatible con 15 pulgadas Surface Laptop 4/3, compatible con Dell XPS 15, compatible con HP Envy 15,6, compatible con HUAWEI MateBook D 15, compatible con Samsung Galaxy Book Flex 15/Samsung Galaxy Book Pro 15, etc.

Hecho de cuero de gamuza de microfibra (falsa) piel de ante de alta resistencia y durabilidad y forro suave, a prueba de golpes y antiarañazos

La pequeña bolsa práctica y elegante es para almacenar cargador, ratón u otros artículos pequeños

Cierre magnético invisible, le permite acceder fácilmente a su computadora portátil sin daño

Diseño delgado permite llevar esta funda para portatil solo o ponerla en otra bolsa, Ligero y duradero

MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Pro 16 Pulgadas 2021 M1 Pro/M1 MAX A2485/2019-2020 A2141/Pro Retina 15 A1398, 15-15,6 Pulgadas Portátil,Bolsa Blanda de Estilo Vertical,Negro



Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,55 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 39,5 x 2 x 29 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16,14 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 41 x 2 x 30 cm (L x W x H). Dimensiones del bolsillo lateral vertical frontal: 11,81 x 11,02 pulgadas / 30 x 28 cm (L x W ).

Hecho con material de poliéster, una cremallera de apertura superior se desliza suavemente y permite un cómodo acceso a su dispositivo. Delgado y liviano, no abulta su dispositivo y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otro bolso.

El bolsillo adicional en la parte delantera proporciona suficiente espacio para guardar el mouse, los auriculares, los bolígrafos y las libretas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte con bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa de acolchado de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y proteger su dispositivo contra golpes y rasguños accidentales.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas 2021 A2485 M1 Pro / M1 Max con Touch ID, compatible con MacBook Pro 16 A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Compatible con Surface Book 3/2/1 15; Compatible con Asus ZenBook / VivoBook 15; Compatible con Acer Swift 3 14 / Swift 5 15.6, compatible con Acer Aspire 3/5/7 15.6; Compatible con HP ProBook / Spectre x360 / Envy x360 15.6; compatible con HP Omen / Pavilion x360 15.6; Compatible con Dell XPS/Precision/Vostro/Latitude 15.

MacBook Pro Funda de 15 pulgadas, lanzamiento 2018 2017 2016, estuche rígido UESWILL Smooth Matte para MacBook Pro de 15 "con barra táctil/identificación táctil (modelo: A1990/A1707), Rainbow



Amazon.es Features Compatible con: MacBook Air de 11 y de 11,6 pulgadas (modelos de finales de 2010 o posteriores) de Apple. Número de modelo: A1370/A1465.

Acabado suave: carcasa rígida con pintura de aceite de goma para un tacto y suave, y proteger por más tiempo tu MacBook de arañazos.

Acceso a todos los puertos: El diseño de la carcasa te permite abrir/cerrar tu MacBook de forma fácil y acceder a todos los puertos. Fabricado con ranuras para la ventilación para garantizar una disipación de calor adecuada.

Elegante y delgada: Funda con 2 piezas ligeras que se encajan. Protege tu dispositivo, tiene un volumen mínimo y complementa el aspecto del MacBook.

Estable y seguro: Cuatro patas de goma pueden mantener tu MacBook estable y seguro.

Native Union Funda Stow para MacBook Pro 16", MacBook Pro 15" (2016-2019)– Funda MacBook con Cierre magnético de fácil Acceso (Indigo)





Amazon.es Features HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: STOW wurde mit der gleichen Technik hergestellt, die zur Fertigung von Lederwaren eingesetzt wird, und verkörpert unsere Liebe zum Detail sowie unseren hohen Qualitätsanspruch.

AJUSTE PERFECTO: Diseñado para MacBook Pro de 16 ”y MacBook Pro de 15” (2016-2019). NO COMPATIBLE CON: MacBook Pro de 14 ”y 16” (2021).

DISEÑO REFINADO: Estilo considerado y mínimo para llevar consigo. Cierre magnético de fácil acceso que le da un toque detalloso a su delgado diseño con el que llevar artículos que no querrá ocultar.

FÁCIL ACCESO: Construido con esmero para mayor comodidad. Acceda con más rapidez aún a sus accesorios básicos desde el bolsillo externo.

PROTEGIDO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS: Protegido contra el desgaste diario con una resistente tela exterior y un interior suave y guateado. Diseño con un minucioso acabado en lona recubierta para una protección adicional.

Inateck 360° Protección Funda Compatible con 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1 2023 M2, MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Pulgadas Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15



Amazon.es Features Excelente compatibilidad: medidas internas 36 x 24.8 x 2.5 cm. Compatible con portátiles 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1 2023 M2, MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Pulgadas Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15

Fuerte protección: una tira de protección en la apertura evita que la cremallera se arañe el portátil. Acolchado en los laterales de algodón para proteger las cuatro esquinas de su portátil. El grueso y suave franela en el interior hace que la funda sea resistente a los arañazos, al polvo y a los golpes.

Compartimiento de accesorios: Hay una bolsa con cremallera en la parte delantera que puede facilitar el almacenamiento de pequeños objetos como llaves, cables, tarjetas, papeles y ratón. La bolsa de accesorios extra puede contener artículos. La bolsa de accesorios se encuentra en la funda.

Material seleccionado: la bolsa para portátil está fabricada con el mejor tejido de poliéster y el interior está forrada con franela suave. Puede confiar en su durabilidad.

Diseño sencillo: los materiales hábiles están cuidadosamente cosidos. Con su aspecto minimalista, la funda es adecuada para todo tipo de áreas como la calle, la escuela, la oficina y el hogar. Siempre puedes considerarlos como un gran acompañante.

Funda Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas 2019 2018 2017 2016 Modelo A1990 A1707, Plástico Dura Rígida Carcasa Case para MacBook Pro 15,4 con Touch Bar y Touch ID - Azul Púrpura

Amazon.es Features ✔️Compatibilidad: La funda protectora dura solo es compatible con MacBook Pro 15 pulgadas modelo A1990 / A1707 (2019 / 2018 / 2017 / 2016, Touch Bar) . ❌ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, 2012/2013/2014 / 2015), modelo A1398.

Diseño Preciso: Los recortes precisos permiten acceder a todas las funciones y controles fácilmente. Conecte su cargador, cable o auricular sin quitar la funda.

Protección duradera: El plástico de alta calidad ofrece una buena protección y seguridad para su computadora portátil,Protege al computadora portátil de arañazos, suciedad y abolladuras.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su computadora portátil estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Dimensión: Funda Compatible con Mac PRO 15 con Touch Bar 2019-2016 . Dimensión de la Computadora:13,74 x 9,49 x 0,61 pulgadas / 34,9 x 24,1 x 1,5 cm. Dimensión de la Funda: 13,9 x 9,6 x 0,65 pulgadas / 35,3 x 24,4 x 1,7 cm.

MyGadget Funda [Mate] para Apple MacBook Pro Retina 15 Pulgadas 2013-2016 - Case Plástico - Carcasa Hardshell/Cubierta Rígida - Cover Claro



Amazon.es Features CUBIERTA DURA PROTECTORA - Especialmente diseñada para su laptop, este cover bonito de 2 piezas con suave acabado exterior esta desarrollada con una sencilla pero elegante forma de fácil encaja y le dará mayor seguridad a su portátil.

PROTECCIÓN COMPLETA - Este forro slim protegerá de la suciedad y mugre de su ordenador con un diseño pensado en mantener el aspecto original del mismo. Es cómoda, simple de instalar y usar.

COBERTURA OPACADA - Este protector skin de estilo slim y ligero conserva las dimensiones de su computador y dándole un toque personal, manteniendo a la vista el logo de la marca. Resistente contra arañazos, golpes y su nivel antichoque es fuerte y liviano.

COMPATIBILIDAD - Compatible con el Modelo A1398 de 2013 / 2014 / 2015 / 2016.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7 - Recibirás tu producto con su factura con el IVA incluido.

Funda Rígida Compatible con MacBook Pro Retina 15 Pulgadas A1398 Versión 2015 2014 2013 2012 ,Plástico Case Carcasa Dura Protectora para MacBook Pro 15 Retina - Belleza y Hoja

Amazon.es Features ✔️Compatibilidad: La funda protectora dura solo es compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Pantalla Retina (2012 ~ 2015) modelo A1398. ❌ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro 15 con Touch Bar 2016/2017/2018/2019 (modelo A1707 / A1990).

Diseño Preciso: Los recortes precisos permiten acceder a todas las funciones y controles fácilmente. Conecte su cargador, cable o auricular sin quitar la funda.

Protección duradera: El plástico de alta calidad ofrece una buena protección y seguridad para su computadora portátil,Protege al computadora portátil de arañazos, suciedad y abolladuras.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su computadora portátil estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Dimensión: Funda Compatible con Mac PRO 15 Retina 2015-2012 . Dimensión de la Computadora:14,13 x 9,73 x 0,71 pulgadas / 35,9 x 24,7 x 1,8 cm. Dimensión de la Funda: 14,3 x 9,9 x 0,9 pulgadas / 36.3 x 25.1 x 2.3 cm.

Inateck 16 Pulgadas Funda Maletín Compatible con 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1 2023 M2, MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15



Amazon.es Features 360° Protección mejorada: garantiza la máxima resistencia a los golpes y a los choques. La faja interna evita que la cremallera arañe el portátil. Los rincones y los bordes reforzados, así como el acolchado extra en el fondo, proporcionan la mejor protección. El revestimiento interior en franela suave protege de arañazos y polvo

Excelente compatibilidad: medidas internas 39 x 27 x 2cm. Compatible con portátiles 16 Pulgadas MacBook Pro 2021 M1 2023 M2, MacBook Pro 15 2012-2015, 15 Surface Book 2/XPS 15, Surface Laptop 3 15

Resiste al agua: el revestimiento externo es en poliéster con un grado de impermeabilidad de 600D. Protege el ordenador contra la lluvia y contra derrames accidentales de líquidos

Asa elástica: el mango es en material PU, suave y agradable. Además, es elástico, así que puedes usar la funda como un maletín o deslizarla en tu mochila como una sleeve

Más espacio: además del compartimento principal, la funda tiene un bolsillo frontal con cremallera perfecto para adaptadores, cables, ratones y otros accesorios

kwmobile Carcasa Dura de Laptop Compatible con Apple MacBook Pro Retina 15" (AB Anfang 2013) A1502, A1398, A1708, A1707, A1990 - Azul Oscuro - Funda Fina de Goma



Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE: la carcasa resalta el diseño único de tu Apple MacBook Pro Retina 15" (ab Anfang 2013) A1502, A1398, A1708 , A1707, A1990. Está fabricada con plástico resistente y con goma especialmente antideslizante para que tu MacBook Pro Retina 15" (ab Anfang 2013) A1502, A1398, A1708 , A1707, A1990 sea perfectamente manejable.

DISEÑO PURO: la carcasa de kwmobile tiene un diseño sencillo y así resaltan el look original de tu dispositivo.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple MacBook Pro Retina 15" (ab Anfang 2013) A1502, A1398, A1708 , A1707, A1990.

SUPERMANEJABLE: el material es resistente y repele la suciedad; es la combinación ideal de cualidades, materiales y diseño.

FINA Y LIGERA: kwmobile ha diseñado una funda extremadamente compacta y de peso pluma para el Apple MacBook Pro Retina 15" (ab Anfang 2013) A1502, A1398, A1708 , A1707, A1990. READ Los 30 mejores Le Mini Macaron de 2023 - Revisión y guía

MOSISO Funda Blanda Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas A1990 A1707,15 Surface Laptop 4/3, DELL XPS 15 2020, HP Stream 14, Acer Swift 3 14,Maletín Protectora Multifuncional Bolso,Rosado



Amazon.es Features Dimensiones internas: 14,96 x 0,79 x 10,63 pulgadas / 38 x 2 x 27 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 15,55 x 0,79 x 11,22 pulgadas / 39,5 x 2 x 28,5 cm (L x W x H). Dimensiones del bolsillo lateral horizontal frontal: 10,63 x 10,63 pulgadas / 27 x 27 cm (L x W). Dimensiones del bolsillo lateral vertical trasero: 10,24 x 10,83 pulgadas / 26 x 27,5 cm (L x W).

Compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar USB-C A1990 A1707 2016-2019; Compatible con Surface Laptop 4/3; Compatible con Dell XPS 15 y Vostro/XPS/Chromebook 14;Compatible con Acer Spin 3, compatible con Acer Aspire 1 Cloudbook, compatible con Acer Swift 3 14; Compatible con Lenovo ThinkPad X1 Yoga/X1 Carbon (1-4th Gen), compatible con Lenovo ThinkPad T-Series/E-Series/Ideapad/Flex /Yoga 14; Compatible con HP Probook / Pavilion / ZBook / SlateBook / EliteBook / Stream / Chromebook 14.

La funda para computadora portátil con bolsillo de tela de poliéster exterior de la funda le permite llevar su computadora portátil / Ultrabook con un estilo único y elegante. Esta funda protectora con funda de transporte con bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa interna de relleno de espuma de burbujas a prueba de golpes mejorada, protege mejor su valiosa computadora portátil de arañazos accidentales. Puede modificar la forma de llevarlo en función de sus necesidades. Le permite cambiar entre un maletín para computadora portátil y una funda para computadora portátil.

Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa. El diseño del asa extensible hace que pueda llevar su computadora portátil con comodidad, también puede guardar el asa.

UNIKA Funda portatil de Cuero para MacBook Pro de 15 Pulgadas / Funda MacBook Air 15 Pulgadas | Funda para Ordenador Protectora de Cuero PU Italiano | Funda portátil de Lana de Color Negro/Amarillo



Amazon.es Features Funda para portátil de aspecto profesional hecha de piel sintética de alta calidad que no huele como las otras. Aspecto elegante, versátil y lujoso, ¡los obtienes todos!

Funda para portátil de 15 pulgadas para MacBook Pro, Microsoft Surface Laptop 3 y 4, Book 3 y Pro 7, Envy x360, Galaxy Book 360, Lenovo Yoga 7i, Chromebook y otros. Dimensiones de comprobación: Ext 14,9 x 10,8 pies | Int 14,2 x 10,1 x 0,2 pulgadas

Gruesas y duraderas, con forro interno de lana suave, nuestras bolsas impermeables para laptop protegen tu dispositivo. Funda de ajuste delgado, fácil de transportar: te encantará tu nueva funda para portátil de 15 pulgadas.

✔️Fácil de usar: más que una funda para laptop, esta funda para portátil se puede utilizar como una alfombrilla de escritorio o alfombrilla de mouse. Muy elegante, perfecto para llevar en reuniones de sala de conferencias.

Nuestra funda para portátil de 15 pulgadas viene en perfectas condiciones De esta manera, nos aseguramos de que puedas ofrecer esta funda para portátil de 15 pulgadas de calidad superior como un regalo a tus seres queridos y hacerlos felices

MOSISO Funda Portátil Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas Touch Bar A1990 A1707, 15 Surface Laptop 4/3, DELL XPS 15 2020, Acer Swift 3 14, Lienzo Pintura Horizontal Bolsa de Transporte de Mármol





Amazon.es Features Dimensiones internas: 14,76 x 0,79 x 10,04 pulgadas / 37,5 x 2 x 25,5 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 15,16 x 0,79 x 10,63 pulgadas / 38,5 x 2 x 27 cm (largo x ancho x alto). Dimensiones del bolsillo lateral transversal frontal: 14,17 x 9,84 pulgadas / 36 x 25 cm (L x W).

La funda para computadora portátil con diseño de mármol de pintura exterior de bolsillo le permite llevar su computadora portátil / portátil / ultrabook con un estilo único y elegante. Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa.

Cuenta con una capa de relleno de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón suave y esponjoso para absorber los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales. La cremallera de carga superior en la manga se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

El bolsillo lateral de la bolsa es ideal para guardar artículos pequeños como cables, bolígrafos y blocs de notas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte y bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar USB-C A1990 A1707 2016-2019; Compatible con Surface Laptop 4/3; Compatible con Dell XPS 15 y Vostro/XPS/Chromebook 14; Compatible con Acer Spin 3, compatible con Acer Aspire 1 Cloudbook, compatible con Acer Swift 3 14; Compatible con Lenovo ThinkPad X1 Yoga/X1 Carbon (1-4th Gen), compatible con Lenovo ThinkPad T-Series/E-Series/Ideapad / Flex / Yoga 14; Compatible con HP Probook/Pavilion/ZBook/SlateBook / EliteBook / Stream / Chromebook 14.

ZYB Funda Portatil 15,6 Pulgadas, Funda Ordenador 15-15,6 Pulgadas para HP Lenovo Thinkpad Ideapad Acer DELL Notebook Chromebook Surface Laptop 2019-2021 2023 MacBook Pro 16 M2 M1 Bolsa-Gris Oscuro



Amazon.es Features [ZYB Funda Portátil 15 Pulgadas compatible]: la ZYB funda portátil 15.6 pulgadas es Compatible con la funda ordenador con asa es compatible con el portátil HP Lenovo Dell Acer ASUS de 15-15.6 pulgadas, y 2019 2020 2021 2023 MacBook Pro 16 A2141 M1 A2485 M2 A2780.

[Producto Especificaciones]: 1 ZYB funda portátil 14 pulgadas que proporciona protección para pantallas de 15-15.6 pulgadas. (Dimensiones internas: 14,96 x 10,43 x 0,9 pulgadas / 38 x 26,5 x 2,3 cm), Verifique el tamaño de su computadora portátil antes de ordenar la funda portátil 14 pulgadas.

[Varios bolsillos]: Además del espacio intermedio para una computadora portátil, el bolsillo frontal está especialmente diseñado para guardar la alfombrilla del mouse y otras necesidades diarias. 1 bolsa de accesorios que proporciona espacio para el cargador, el mouse, los auriculares u otros periféricos. Es un compañero ideal para la escuela, los negocios y los viajes.

[Protección superior]: la capa exterior de la funda del portátil está hecha de poliéster resistente al agua. La espuma a prueba de golpes de 8mm y un forro suave, cómodo y aterciopelado forman dos capas internas de la bolsa, protegiendo mejor su computadora portátil contra rasguños y golpes. Gracias a la cremallera en la parte superior, el portátil se puede quitar y poner rápida y fácilmente sin riesgo de arañazos.

[Duradero y Fiable]: la maravillosa combinación de materiales de alta calidad y tecnología de costura tradicional hace que la ZYB funda portátil evite mejor las roturas o roturas, lo que mejora significativamente la durabilidad.

HYZUO 15-16 Pulgadas Funda Protectora para Portátiles con Función de Soporte Compatible con 2019-2021 Macbook Pro 16 M1 Pro MAX A2485 A2141/15 Surface Laptop 4 3/DELL XPS 15/2012-2019 MacBook Pro 15



Amazon.es Features Dispositivo Compatible: Compatible con 2021 Nuevo MacBook Pro 16 M1 Pro/ M1 Max (A2485), compatible con 2020 2019 MacBook Pro 16 (A2141), compatible con 15" Surface Laptop 4/3, compatible con Dell XPS 15, compatible con 2012-2019 MacBook Pro 15 (A1990/A1707/A1398), compatible con HP Envy 15,6, compatible con HUAWEI MateBook D 15, compatible con Samsung Galaxy Book Flex/Pro 15, etc.

Se puede usar como soporte para portátil: La solapa se puede plegar de forma triangular, convirtiendo la carcasa en un soporte para computadora portátil que sea cómodo para escribir y que ayude a mantener su computadora portátil fresca

Bolsa de accesorios: Viene con una práctica bolsa para accesorios como mouse, cargador, cable, banco de energía u otros periféricos

Conveniente y seguro: Cierre magnético invisible, permite un fácil acceso a su computadora portátil mientras que los imanes no dañarán su computadora portátil

Excelente calidad y diseño delgado: Hecho de material de cuero de gamuza sintética, resistente al agua, a prueba de golpes y antiarañazos; El diseño delgado permite que las mangas se carguen fácilmente en la mochila, perfecto para uso diario o viajes

HYZUO 15-16 Pulgadas Funda para Ordenador Portátil Maletín de Bolsa Compatible con 2019-2021 Macbook Pro 16 M1 Pro MAX A2485 A2141/MacBook Pro 15/15 Surface Laptop 4 3/DELL XPS 15, Verde Medianoche



Amazon.es Features Compatible con 2021 Nuevo MacBook Pro 16 M1 Pro/ M1 Max (A2485), compatible con 2020 2019 MacBook Pro 16 (A2141), compatible con 2012-2019 MacBook Pro 15 (A1990/A1707/A1398), compatible con 15 pulgadas Surface Laptop 4/3, compatible con Dell XPS 15, compatible con HP Envy 15,6, compatible con HUAWEI MateBook D 15, compatible con Samsung Galaxy Book Flex 15/Samsung Galaxy Book Pro 15, etc.

Hecho de cuero de gamuza de microfibra (falsa) piel de ante de alta resistencia y durabilidad y forro suave, a prueba de golpes y antiarañazos

La pequeña bolsa práctica y elegante es para almacenar cargador, ratón u otros artículos pequeños

Cierre magnético invisible, le permite acceder fácilmente a su computadora portátil sin daño

Diseño delgado permite llevar esta funda para portatil solo o ponerla en otra bolsa, Ligero y duradero

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 2019 2018 2017 2016 Touch Bar A1990 A1707 USB-C, Plástico Rígido Carcasa&Cubierta de Teclado&Protector de Pantalla&Bolsa de Accesorios, Cristal



Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 15 pulgadas 2019 2018 2017 2016 USB-C (A1990 / A1707 con Touch Bar, Lanzamiento de 2019 -- MV902LL/A, MV922LL/A, MV912LL/A, MV932LL/A; Lanzamiento de Julio 2018 - MR932LL/A, MR942LL/A, MR972LL/A; Lanzamiento de Junio 2017 - MPTR2LL/A, MPTU2LL/A, MPTT2LL/A, MPTV2LL/A; Lanzamiento de Oct. 2016 - MLH32LL/A, MLW72LL/A, MLH42LL/A, MLW82LL/A).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1990" o "A1707".

SIN diseño recortado, la transparencia varía según el color. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión: 13.9 x 9.6 x 0.65 pulgadas / 35 x 24.4 x 1.7 cm, el compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar dimensión: 13.74 x 9.49 x 0.61 pulgadas / 34.9 x 24 x 1.5 cm.

Incluyendo la cubierta del teclado a color y el protector de pantalla para proteger su teclado y pantalla de la computadora portátil contra derrames. La pequeña bolsa de almacenamiento es fácil para usted guardar el mouse y el auricular del computadora portátil. 1 año de garantía en maletín, tapa de teclado.1 año de garantía para cada caso.

Funda Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas 2019 2018 2017 2016, Plástico Dura Case Carcasa Cubierta para MacBook Pro 15,4 con Touch Bar y Touch ID (Modelo: A1707 / A1990) - Cielo Estrellado

Amazon.es Features ✔️Compatibilidad: La funda protectora dura solo es compatible con MacBook Pro 15 pulgadas modelo A1990 / A1707 (2019 / 2018 / 2017 / 2016, Touch Bar) . ❌ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, 2012/2013/2014 / 2015), modelo A1398.

Diseño Preciso: Los recortes precisos permiten acceder a todas las funciones y controles fácilmente. Conecte su cargador, cable o auricular sin quitar la funda.

Protección duradera: El plástico de alta calidad ofrece una buena protección y seguridad para su computadora portátil,Protege al computadora portátil de arañazos, suciedad y abolladuras.La cubierta del teclado protege el teclado del MacBook Pro 15 del polvo, el agua, las manchas de aceite y las huellas dactilares, lo que puede prolongar la vida útil del teclado.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su computadora portátil estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Dimensión: Funda Compatible con Mac PRO 15 con Touch Bar 2019-2016 . Dimensión de la Computadora:13,74 x 9,49 x 0,61 pulgadas / 34,9 x 24,1 x 1,5 cm. Dimensión de la Funda: 13,9 x 9,6 x 0,65 pulgadas / 35,3 x 24,4 x 1,7 cm.

Allinside Funda de Cuero Sintético para portátiles de Macbook Pro 15" 2012-2015 (A1398)/ Macbook Pro 15" Retina 2016-2019 Touch Bar (A1990 A1707)/ MacBook Pro 16" (A2141), Marrón



Amazon.es Features Compatible con MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 (A1398), MacBook Pro 15 Retina 2016-2019 con Touch Bar (A1990, A1707), MacBook Pro 16" 2019 (A2141). La suma del ancho y el grosor en ambos lados de su computadora portátil debe ser menor que el ancho interno de la funda. Dimensiones externas: 39.0 x 28.0 cm, dimensiones internas: 37.0 x 26.5 cm.

Esta funda, hecha de cuero sintético resistente al agua y forro suave, protegerá de manera efectiva su computadora portátil contra rasguños, agua, café y polvo no deseados, lo que podría dañar su dispositivo.

El diseño ligero y delgado permite que esta funda para MacBook de 15"se puede llevar solamente o se deslice en una mochila, maletín o maleta, y no agregue demasiado peso, lo que porciona más comodidad en la escuela, la oficina o durante el viaje.

La Bolsa no sólo sirve como funda para computadora portátil, sino también como una alfombrilla para el ratón cuando no tengas almohadilla del ratón extra.

El cierre magnético invisible evita que su MacBook se salga y permite un fácil acceso a su computadora portátil. READ Los 30 mejores Cable Red Cat6 de 2023 - Revisión y guía

MOSISO Funda Portátil 15-15,6 Pulgadas Compatible con MacBook Pro 16 Pulgadas 2021 2022 M1 Pro/MAX A2485/2019-2020 A2141/Pro 15 A1398, Funda Blanda Vertical con Flores de Jardín con Bolsillo, Negro



Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,55 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 39,5 x 2 x 29 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 16,14 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 41 x 2 x 30 cm (largo x ancho x alto). Dimensiones del bolsillo lateral vertical frontal: 11,81 x 11,02 pulgadas / 30 x 28 cm (largo x ancho).

Hecho con material de poliéster de flores de jardín, una cremallera de apertura superior se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su dispositivo. Delgado y liviano, no abulta su dispositivo y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otro bolso.

El bolsillo adicional en la parte delantera brinda suficiente espacio para guardar el mouse, los auriculares, los bolígrafos y los blocs de notas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte y bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa acolchada de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber golpes y proteger su dispositivo contra el polvo, la suciedad, los golpes y los rasguños accidentales.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas 2022 2021 A2485 M1 Pro/M1 Max con Touch ID, compatible con MacBook Pro 16 A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Compatible con Surface Book 3/2/1 15; Compatible con Asus ZenBook/VivoBook 15; Compatible con Acer Swift 3 14 / Swift 5 15.6, compatible con Acer Aspire 3/5/7 15.6; Compatible con HP ProBook/Spectre x360/Envy x360 15.6; compatible con HP Omen/Pavilion x360 15.6; Compatible con Dell XPS/Precisión/Vostro/Latitud 15.

JETech Funda Portátiles 15 Pulgadas Notebook, Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas, MacBook Pro 16 Pulgadas 2021, Funda Impermeable con Bolsa de Bolsillo para Accesorios (Gris Oscuro)



Amazon.es Features Dimensiones externas: 15 x 11 x 1,3 pulgadas (38,1 x 27,9 x 3,3 cm), dimensiones internas: 14,2 x 10,2 x 0,8 pulgadas (36 x 25,9 x 2,03 cm). Comprueba las dimensiones de tu dispositivo con las dimensiones internas de nuestra funda para portátil para garantizar un ajuste perfecto

La funda duradera cuenta con cojines de espuma internos para proteger su tableta/laptop contra el polvo, los rasguños, las caídas y los golpes

Slim, Ligera y fácil de transportar o deslizar en un maletín, mochila o maleta. Un bolsillo frontal adicional agrega mucha comodidad para contener artículos como pens, teléfonos móviles, cables, cargadores, bancos de energía y más. Mantenga estas cosas de fácil acceso sobre la marcha

El exterior a prueba de salpicaduras bloquea eficazmente el agua y el vapor y es fácil de limpiar. Nunca se preocupe por las salpicaduras o la lluvia que mojarán su laptop/tableta y accesorios

Compatible con MacBook Pro 15-16 pulgadas 2021-2012, Surface Laptop 4/3 15 pulgadas, Surface Book 3/2 15 pulgadas, Dell XPS de 15 pulgadas, Dell Inspiron de 15-16 pulgadas, Dell Vostro de 14-15-15,6 pulgadas, Dell Latitude/Precision de 15,6 pulgadas, SAMSUNG Chromebook 4+/Pro de 15,6 pulgadas, HP Envy/Pavilion/EliteBook de 15,6 pulgadas, HP Chromebook de 15 pulgadas, Lenovo ThinkBook/IdeaPad de 15,6 pulgadas, ASUS VivoBook/ZenBook Pro de 15,6 pulgadas, ASUS Chromebook de 15,6 pulgadas

MOSISO Funda Portátil 15-15.6 Pulgadas Compatible con MacBook Pro 16 Pulgadas 2022-2019 A2485/A2141/Pro Retina 15 A1398, Funda Blanda de Neopreno con Bolsa Pequeña, Negro



Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,35 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 38,9 x 2 x 29 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 15,94 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 40,5 x 2 x 30 cm (L x W x H). La dimensión interna de la bolsa pequeña adicional: 5,71 x 0,59 x 5,12 pulgadas / 14,5 x 1,5 x 13 cm (L x W x H); dimensión externa: 6,3 x 0,59 x 5,31 pulgadas / 16 x 1,5 x 13,5 cm (L x W x H).

Cuenta con una capa acolchada de espuma de neopreno y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales.

Bolsa de almacenamiento pequeña adicional para guardar el mouse y los auriculares de la computadora portátil. Mismo color que el bolso de manga grande, armonía y estilo. Esta funda protectora con funda de transporte y estuche pequeño es ideal para sacar su computadora portátil.

Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa. La cremallera de carga superior en la manga se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas 2021 A2485 M1 Pro/M1 Max con Touch ID, compatible con MacBook Pro 16 A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Compatible con Surface Book 3/2/1 15; Compatible con Asus ZenBook/VivoBook 15; Compatible con Acer Swift 3 14/Swift 5 15.6, compatible con Acer Aspire 3/5/7 15.6; Compatible con HP ProBook/Spectre x360/Envy x360 15.6; compatible con HP Omen/Pavilion x360 15.6; Compatible con Dell XPS/Precision/Vostro/Latitude 15.

tomtoc Funda Delgada para 16" MacBook Pro A2141 2019-2021, 15" MacBook Pro, DELL XPS 15, Surface Laptop 4 15 Pulgadas, Bolso Portátil de Fieltro y Cuero PU, Ligero y Duradero



Amazon.es Features [Patente de apariencia delgada]: El diseño delgado le permite llevar su portátil mientras la protege de los rasguños diarios. El bolsillo para accesorios con cremallera hace que sea fácil y conveniente almacenar sus accesorios (cargador, concentrador USB, ratón, AirPods Pro, Kindle, etc.) sin el volumen adicional.

[Cierre magnético inteligente]: Diseñado teniendo en cuenta la sofisticación y la innovación, nuestro cierre magnético inteligente le permite deslizar fácilmente su portátil hacia adentro y hacia afuera, sin la molestia de las cremalleras y es lo suficientemente fuerte como para evitar que se salga.

[Protección completa]: Fabricada con fieltro suave y cuero de PU en el exterior y un acolchado de microfibra suave en el interior para mantener su portátil en su lugar mientras brinda la protección adecuada sin que sea voluminosa. Esta funda de tomtoc le permite llevarla sobre la marcha para una protección diaria y facilita el deslizamiento en su bolso o mochila favorito para una protección adicional.

[Diseño elegante]: La combinación del fieltro suave y el elegante cuero de PU facilita la protección de su portátil con estilo y está diseñada para que sus días de trabajo sean perfectos y sin estrés, manteniéndolo siempre listo para los negocios donde quiera que vaya.

[Se ajusta perfectamente]: Se adapta al 16" MacBook Pro A2141 2019-2021 | 15" MacBook Pro | Dell XPS 15 | 15" Microsoft Surface Laptop 4; Dimensiones internas: 35,8 x 24,6 x 1,2 cm, Dimensiones externas: 39 x 28,5 x 1,3 cm, Dimensiones del bolsillo trasero: 29,5 x 18,5 cm.

PETERONG Funda Dura Case para MacBook Pro 15 Pulgadas 2019/2018/2017/2016 (Modelos A1990/A1707), Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta para MacBook Pro 15 Pulgadas(Negro)



Amazon.es Features Funda Dura Case Compatible con 15 pulgadas MacBook Pro: Diseñada Compatible con MacBook Pro 15 pulgadas lanzada en 2019/2018/2017/2016 compatible con los modelos A1990/A1707.

Carcasa Rígida Protector Ultra Delgada y Minimalista: Este estuche de carcasa dura liviana y ajustada, construido con dos piezas para revelar su belleza original de compatible con MacBook Pro 15 pulgadas pero totalmente protectora.

Agarre Cómodo y Duradero: Este estuche rígido incorpora materiales de impacto sutilmente mate de alto rendimiento que pueden proteger mejor compatible con su MacBook, y la superficie está tratada con oleofóbicos que pueden reducir los residuos de huellas dactilares y mantenerse limpios.

Antideslizante y Disipación de Calor: Esta cubierta duradera de compatible con 15 pulgadas MacBook Pro también cuenta con pies de goma antideslizantes y de bajo perfil para ofrecer ventilación para liberar calor y mantener su computadora portátil firmemente en su lugar para una plataforma de escritura estable.

Protección todo Incluido: Diseño todo incluido que abraza con precisión todos los contornos de compatible con su MacBook Pro 15” y brinda protección integral sin sacrificar el acceso a puertos, luces y botones donde sea que lo lleve.

