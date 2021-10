Inicio » Electrónica Los 30 mejores Funda Iphone 4S de 2021 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Funda Iphone 4S de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Funda Iphone 4S veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Funda Iphone 4S disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Funda Iphone 4S ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Funda Iphone 4S pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



JETech Funda Compatible iPhone 4s y iPhone 4, Carcasa Anti-Choques y Anti-Arañazos (Transparente)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Apple iPhone 4 y iPhone 4s

Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda para iPhone 4 / 4s

JETech Funda para iPhone 4 y iPhone 4s, Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente para iPhone 4 / 4s

Recorte de Apple Logo para una mejor apariencia

Cuero de alta calidad de la PU; Protección extrema contra caídas y arañazos

Acceso a todos los controles y características

Súper robusto y fácil de llevar; Tarjeta de servicio al cliente

REY Funda Carcasa Gel Transparente para iPhone 4 4S Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para iPhone 4 4S, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente, el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

32nd® Funda Rígida Anti-Choques de Alta Proteccion para Apple iPhone 4 4S Carcasa Defensora de Doble Capa - Verde

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 32nd Funda Rígida Anti-Choques de Alta Proteccion para Apple iPhone 4 4S Carcasa Defensora de Doble Capa

PROTECCIÓN EXTRA: La funda para Apple iPhone 4 4S incluye protección con Tecnología de Absorción de choque, con amortiguadores en las cuatro esquinas de la carcasa.

AJUSTE PERFECTO: Nuestra funda proporciona un acceso sin obstáculos a la cámara, al puerto de carga, altavoces y la toma de auriculares; esto significa que no tendrá que quitar la funda para realizar sus actividades diarias

TU ACCESORIO PERFECTO: Todas nuestras carcasas están diseñadas específicamente para este modelo, lo que garantizan un ajuste perfecto y dan un fácil acceso a todas las funciones importantes, proporcionando un acceso sin obstáculos a la cámara, al puerto de carga, altavoces y la toma de auriculares; esto significa que no tendrá que quitar la funda para realizar sus actividades diarias.

COMPATIBILIDAD: Estas fundas de cuero prácticas y elegantes están diseñadas para proporcionar protección para tu teléfono móvil, el Apple iPhone 4 y iPhone 4S

Cadorabo Funda Libro para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Negro ÓXIDO - Cubierta Proteccíon de Cuero Sintético Estructurado con Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante cuero sintético con textura en estilo cartera. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360° y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. La carcasa dura integrada se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de plástico pegada a la funda y se puede sacar fácilmente, si es necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa dura ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

doupi UltraSlim Funda para iPhone 4 4S, Finamente Estera Ligero Estuche Protección, Morado

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features doupi Funda UltraSlim, superficie mate blanco, ligero como una pluma, semitransparente en diferentes tonos

Manos muy agradable sensación, Projoección ideal contra la suciedad, arañazos, polvo, choques ligeros y riesgo de deslizamiento de la mano

Con los recortes para todos los puertos, cámara, botones y pantalla, todos los botones accesibles, asegura un manejo sin restricciones

Diseño elegante, delgado y ligero, 100% perfecto, fácil de instalar o desinstalar

Material plástico de alta calidad, optimizado Handfeeling y Resistencia READ Los 30 mejores Samsung S10+ de 2021 - Revisión y guía

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone 4 / 4S - Funda para móvil de Cuero sintético - Case en Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES: El cover cuenta con plástico duro en su interior. Por fuera su piel sintética ofrece una protección extra ante golpes y arañazos.

TAPA VERTICAL Y CIERRE MAGNÉTICO: Gracias a la solapa magnética protectora tipo libro podrás cerrar y abrir tu teléfono inteligente sin ningún problema. La pantalla del móvil también se mantendrá protegida.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 4 / 4S.

SEGURA: La cubierta plegable es resistente y de larga duración, por lo que es ideal para su uso diario. Además es antideslizante y se mantiene firme en las manos al manipularla.

PESO LIGERO: El protector es muy liviano y es fácil de llevar en cualquier bolso. Todos los botones y conexiones de tu smartphone quedarán fáciles de operar.

Carcasa negra de TPU con logo para Apple iPhone 4 / 4s

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa oscura Apple iPhone 4 / 4s: el accesorio Apple Smarthone ideal si buscas una protección completa contra arañazos para tu iPhone 4 / 4s y quieres mantener la forma original.

Funda de silicona negra: protección contra el polvo, los arañazos leves y la suciedad con la funda de silicona negra para iPhone 4 / 4s. El bolsillo del teléfono celular para cada ocasión.

Funda para teléfono móvil iPhone 4 / 4s: todos los botones, conexiones y la cámara están perfectamente recortados en la funda negra y se pueden utilizar a pesar de la carcasa del teléfono móvil.

Funda estable para iPhone 4 / 4s: el material de silicona TPU de las fundas para teléfonos móviles iPhone 4 / 4s garantiza, como todos mumbi Parachoques: para una sensación de comodidad. Funda Apple 100% personalizada a prueba de golpes negra.

Calidad probada en Alemania: sin olor a goma molesto, sin bordes afilados, carcasa negra de Apple. Ligero, discreto y antideslizante, el accesorio perfecto para iPhone 4 / 4s.

REY Funda Anti-Shock Gel Transparente para iPhone 4 / iPhone 4S, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para IPHONE 4 / 4S, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

kwmobile Funda Compatible con Apple iPhone 4 / 4S - Carcasa con Tapa Tipo Libro para móvil - Case en Negro Mate

Amazon.es Features CON TAPA: La cubierta de plástico resistente cuenta con una solapa plegable magnética la cual protegerá la pantalla de tu smartphone cuando lo guardes en tu bolso o mochila.

CIERRE MAGNÉTICO: El cover inteligente cuenta con un práctico cierre por imanes el cual mantendrá tu protector bien cerrado cuando no lo necesites. La funda protectora es especialmente delgada y ligera.

COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 4 / 4S.

AGRADABLE AL TACTO: El protector es antideslizante por lo que su manipulación será segura. Este cover de protección slim le dará una apariencia elegante a tu teléfono móvil.

DURA Y ESTABLE: La carcasa protectora es ideal para su uso diario debido a su fabricación con materiales de gran calidad. ¡Protege tu smartphone ante la suciedad, arañazos y caídas!

COODIO Funda iPhone 4S con Tapa, Funda Movil iPhone 4S, Funda Libro iPhone 4S Carcasa Magnético Funda para iPhone 4S / iPhone 4, Azul Oscuro/Rojo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta COODIO funda para iPhone 4S Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono iPhone 4S / iPhone 4 3,5 pulgadas.

Esta funda móvil iPhone 4S está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa iPhone 4S incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda iPhone 4S con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro iPhone 4S es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

BEZ Funda Xcover 4S, Carcasa Compatible para Samsung Galaxy Xcover 4, Antideslizante Ultra Híbrida Gota Protección, Cover Anti-Arañazos con Absorción de Choque Resistente, Azul

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDA SAMSUNG GALAXY Xcover 4 / Xcover 4s : El diseño especial, compatible con Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA: El diseño de funda de doble capa, a prueba de golpes, combina una capa protectora dura y un núcleo TPU que absorbe los golpes. Esta funda de teléfono es sólo para el Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s; no es para ningún otro tipo de modelo. Por favor verifique su modelo te teléfono antes de comprar.

DELGADO Y FUERTE: Muy delgado, y sin embargo duradero y protector. La funda ultra-armadura para la Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s provee el mejor nivel de protección.

LABIOS PROTECTORES: Labio de 1,5 mm encima del nivel de la pantalla, para asegurarse de que su Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s esté protegida. La parte trasera de la funda tiene además topes en las esquinas que elevan la parte trasera de su Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s, para evitar raspaduras a la parte trasera de la funda de su Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s.

FÁCIL DE USAR: Acceso rápido y fácil a los puertos y botones. Un nuevo diseño innovador para los botones asegura que sea extremadamente fácil apretar los botones para su Samsung Galaxy Xcover 4 / Xcover 4s.

Cadorabo Funda Libro para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Negro DE Caviar - Cubierta Proteccíon de Cuero Sintético Liso con Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante cuero sintético liso en estilo cartera. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360° y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. La carcasa dura integrada se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de plástico pegada a la funda y se puede sacar fácilmente, si es necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa dura ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

MOBESV Funda para iPhone 4S, Funda Libro iPhone 4S, Funda Móvil iPhone 4S Magnético Carcasa para iPhone 4S / iPhone 4 Funda con Tapa, Azul

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOBESV funda para iPhone 4S / iPhone 4 3.5 Pulgadas Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar.

Funda libro iPhone 4S está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales, fuerte cierre magnético de doble cara que asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Funda Móvil iPhone 4S ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento, Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Esta funda con tapa iPhone 4S puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Diseño "V" de moda, esta funda iPhone 4S con tapa muy exclusivo y elegante gracias al diseño de dos tonos, colores modernos y costuras elegantes.

REY Funda Anti-Shock Gel Transparente para iPhone 5 / 5S / SE, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad, Anti Golpes

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para IPHONE 5 / 5S / SE, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

JETech Funda Compatible iPhone SE 2016 (NO es Compatible 2020) 5s 5, Carcasa Anti-Choques/Arañazos (Transparente)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para iPhone SE/5S/5. No compatible con iPhone 5C

Fabricado con PC y TPU. Diseño ultradelgado. Parte trasera ultra transparente y resistente a los arañazos

Los bordes elevados protegen la pantalla y la cámara. Diseño único de amortiguación: 4 esquinas absorben eficazmente los golpes

Fácil acceso a todos los controles y funciones; ranuras perfectas para altavoces, cámara y otros puertos.

Contenido del envío: iPhone SE/5S/5 carcasas, tarjeta de garantía de por vida.

Cadorabo Funda para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Candy Verde Pastel - Cubierta Proteccíon de Silicona TPU Delgada e Flexible con Antichoque - Gel Case Cover Carcasa Ligera

Amazon.es Features DISEÑO: Una protección de silicona que apenas se ve y que nos recuerda al dulce aroma de la infancia. Con tan sólo 1,2 mm de grosor, la funda ofrece a su teléfono un aspecto casi sin cambios. No importa el color que usted elija, su teléfono móvil está bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubierto. ¡Esta cubierta de silicona es claramente superior en diseño a muchas otras fundas

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente silicona TPU flexible. El material transparente (TPU / silicona) se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda, flexible y delgada cubierta de silicona proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360​​°. Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Mediante el uso de un material blando, la funda ofrece, por ejemplo en comparación con una carcasa dura, una excelente amortiguación contra golpes. ¡De esta forma su teléfono inteligente va a la moda pero seguramente protegido!

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos! READ Los 30 mejores Garmin Etrex 30X de 2021 - Revisión y guía

LeYi Funda iPhone 4 / 4S Silicona Purpurina Carcasa con [2-Unidades Cristal Vidrio Templado],Transparente Cristal Bumper Telefono Fundas Case Cover para Movil iPhone 4 / 4S ZX Púrpura/Azul

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda iPhone 4 / 4S .Ajuste perfecto y perfecto diseño de la cubierta de la caja del teléfono de aire para el original iPhone 4 / 4S incluido one piece Protector de pantalla. Perfil delgado con botones precisos de corte y respuesta para garantizar un acceso y retroalimentación rápidos.

Súper barata y de alta calidad: materiales de TPU, goma, silicona ultra híbridos, resistentes a los golpes y arañazos de primera calidad con diseño profesional, para proporcionar protección a largo plazo: antideslizante, resistencia a los arañazos, resistencia a los golpes, resistencia al impacto, huellas dactilares, polvo resistencia y protección de la suciedad. Alta elasticidad y durabilidad, para maximizar la protección de la vida de su teléfono móvil.Funda iPhone 4 / 4S .

Diseño personalizado: materiales ultrabrillantes delgados, fáciles de limpiar con agua. La carcasa del teléfono móvil se inyecta con líquido y flash, y el proceso de sellado es apretado. Purpurina, brillo, brillante, bling, bonito. Cuando mueva su teléfono móvil, el interior de la arena movediza flotará, hará que su teléfono móvil sea especial y hermoso, le brindará más diversión.Funda iPhone 4 / 4S .

Protección máxima: el uso de la tecnología de colchón de aire para proteger todas las esquinas. Agregue suficiente grosor para que los bordes elevados protejan mejor la pantalla y la cámara. por lo que el teléfono móvil 360 grados de protección general. También proporciona un buen agarre y sentido de uso.Funda iPhone 4 / 4S.

Garantía: hecho de los materiales ambientales, nuestros productos han sido probados por el SGS y el potro, son seguros e inofensivos. Por favor, siéntase libre de usarlo. Si usted tiene cualesquiera preguntas o le no satisfacen con nuestros productos, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email, contestaremos en el plazo de 24 horas. Nos complace ofrecerle un mejor servicio.Funda iPhone 4 / 4S .

JETech Funda de Silicona Compatible iPhone SE 2020, iPhone 8 y iPhone 7, 4,7", Sedoso-Tacto Suave, Cubierta a Prueba de Golpes con Forro de Microfibra (Negro)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado Compatible iPhone SE 2ª Generación, iPhone 8 y iPhone 7, 4,7". Da a su dispositivo un cuerpo completo alrededor de la protección. Admite carga inalámbrica

[Fácil de usar] Construido con silicona y PC de alta calidad. Sedoso-tacto suave y buen agarre, El suave forro de microfibra en el interior mantiene la parte posterior de su teléfono sin arañazos

[Altamente protector] Los bordes elevados ofrecen protección adicional a la cámara y la pantalla. Antihuellas

[Recortes precisos] Fácil acceso a todos los controles y funciones

[Paquete] Funda iPhone SE (2020)/8/7 * 1

Cadorabo Funda para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Metal Oro Rosa - Cubierta Protección de Plástico Duro Super Delgada e Inflexible con Antichoque - Case Cover Carcasa Protectora Ligera

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Embellecza su Smartphone con esta carcasa atemporal que tiene un efecto de metal. No importa el color por lo que se decida, su móvil estará bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubiertos. El Cover se adapta a su teléfono perfectamente y así apenas se notará la carcasa.

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente plástico de alta calidad. El material se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda flexible y delgada cubierta proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360 Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. La funda cubre la parte posterior del móvil por completo (excepto la cámara y, dado el caso, otros elementos importantes). El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Con este Caso su móvil está bien protegido y a la mode al mismo tiempo.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y también está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente que se muestra NO está incluido!

Cadorabo Funda Libro para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en MARRÓN CAFÉ - Cubierta Proteccíon con Cierre Magnético, Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante cuero sintético en estilo cierre magnético invisible. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360° y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. Gracias al cuero sintético seleccionado y sus colores lujosos la funda es perfecta para una impresión seria. La carcasa integrada de TPU silicona se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: La funda tiene un compartimiento para tarjetas y una puerta frontal magnético. Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de plástico pegada a la funda y se puede quitar fácilmente, cuando sea necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa silicona ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

Mulbess Funda para iPhone 4s, Funda iPhone 4, Funda Cartera iPhone 4s, Funda Libro para iPhone 4s con Tapa, Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mulbess Flip estuche para Apple iPhone 4 / 4s 2010/ 2011 (3.5 Pulgadas) A1349/A1332/A1431/A1387 Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar accesorios.

[Cuero de PU de alta calidad] Funda Móvil iPhone 4s tipo Libro está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su movil de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales.

[Tapa magnética] Funda Magnetica iPhone 4s para facilitar su uso. Un imán en la cubierta frontal asegura la carcasa exterior.

[Soporte plegable incorporado] Esta Funda con Tapa iPhone 4s puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

[Wallet Design] Funda Cartera iPhone 4s protección ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento, Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Cadorabo Funda para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Frosty Rojo - Cubierta Protección de Plástico Duro Super Delgada e Inflexible con Antichoque - Case Cover Carcasa Protectora Ligera

Amazon.es Features DISEÑO: Embellecza su Smartphone con esta carcasa atemporal que tiene un efecto de Escarcha. No importa el color por lo que se decida, su móvil estará bien protegido y de esta forma todos los detalles importantes de su teléfono inteligente quedan al descubiertos. El Cover se adapta a su teléfono perfectamente y así apenas se notará la carcasa.

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente plástico de alta calidad. El material se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda flexible y delgada cubierta proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360°. Las esquinas y bordes están totalmente cubiertos. La funda cubre la parte posterior del móvil por completo (excepto la cámara y, dado el caso, otros elementos importantes). El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Con este Caso su móvil está bien protegido y a la mode al mismo tiempo.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y también está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

CANSHN Funda para iPhone 11, Carcasa Protectora Antigolpes Transparente con Parachoques de TPU Suave Flexible [Slim Delgada] Anti-Choques Compatible para Apple iPhone 11 6,1" - Transparente

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅[Funda iPhone 11] Revestimiento oleófobo anti huellas proporciona anti-amarilleo y la claridad de larga duración.

✅[Protección Anticaída SGS] Esta funda para iPhone 11 está diseñada con tecnología MILITAR, cuatro bolsas de aire en las esquinas evitan que su amado iPhone 11 se resbale y se caiga accidentalmente.

✅[Carcasa transparente iPhone 11] Diseñado de forma innovadora con cubierta de conversión de sonido para reproducción estéreo WIDER y experiencias INCREÍBLES de realidad aumentada cuando juegas, ves programas en vivo o Facetiming.

✅[11 Funda] Le permite despegar rápidamente y ponerse esta funda ajustada sin rayar el teléfono.

✅[Compatible con iPhone 11] La funda es adecuada para el iPhone 11 y solo las fundas para teléfonos están incluidas en el suministro. Si hay algún problema de calidad, no se preocupe, brindaremos un servicio al cliente oportuno para resolver mejor su problema.

Apple iPhone 4 / 4S | iCues Última Protección caja blanca | Caso duro al Air libre grueso a prueba de golpes militares Lifeproof hombres, niños piel protectora de protección [protector de pantalla, incluyendo] Cubierta Cubierta Funda Carcasa Bolsa Cover Case

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTRUCTURA: Hybrid innovadora y avanzada amortiguación de 2 en 1 escudo de doble capa. Con dibujos de TPU interior del parachoques y de cáscara dura sólida PC de nuevo proporcionar protección reforzadas con una retaguardia Punto IV que proporciona todo momento la protección contra caídas accidentales.

FLEXIBILIDAD: proporciona un mejor agarre a su teléfono sin ningún potencial dañino, arañazos e impactando el cuerpo del teléfono de día en día. Y se puede poner fácilmente en o eliminar sin ninguna duda.

DENOMINACIÓN: cortes precisos para mantener el aspecto original del dispositivo y le dará acceso completo a los altavoces, puertos de carga, puertos de audio, y las cubiertas de los botones sensibles permiten prensas de respuesta.

SOBRE NOSOTROS: iCues es una empresa de Accesorios para móvil alemana establecida en 2006. Con un compromiso con los productos innovadores y de alta calidad, suministramos clientes satisfechos desde 2006. Ofrecemos un año de forma incondicional reembolso o libre reemplazar si hay algún problema de calidad defectuosa y una tiempo de vida de servicio al cliente.

La caja incluye: iCues Última Protección blanca de la cubierta para el Apple iPhone 4 / 4S | Protector de pantalla | Tela de microfibra READ Los 30 mejores Baterias Recargables Aaa de 2021 - Revisión y guía

doupi PerfectFit Funda Compatible con iPhone 4 4S, Tapones de Polvo instalados TPU Ligero Estuche Protección, Amarillo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features doupi Funda PerfectFit superficie lisa, ligero como una pluma, una projoección integral, transparente en diferentes tonos

Manos muy agradable sensación, Projoección ideal contra la suciedad, arañazos, polvo, choques ligeros y riesgo de deslizamiento de la mano

Con los recortes para todos los puertos, cámara, botones y pantalla, todos los botones accesibles, asegura un manejo sin restricciones

Diseño elegante, delgado y ligero, 100% perfecto, fácil de instalar o desinstalar

Material plástico de alta calidad, optimizado Handfeeling y Resistencia

Cadorabo Funda para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Frost Rojo - Cubierta Proteccíon de Silicona TPU Delgada e Flexible con Antichoque - Gel Case Cover Carcasa Ligera

Amazon.es Features DISEÑO: Una protección de silicona que apenas se ve y diseño Escarcha. Con tan sólo 1,2 mm de grosor, la funda ofrece a su teléfono móvil un aspecto casi sin cambios. Los colores mates le confiere una imagen sencillo pero al mismo tiempo elegante. La funda de silicona TPU se ajusta de manera flexible a la forma del teléfono móvil y por lo tanto resulta apenas perceptible. ¡Esta cubierta de silicona es claramente superior en diseño a muchas otras fundas!

FUNCIÓN: Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) No tiene ninguna solapa molesta ni ningún estuche poco práctico. La superficie es rugosa y no resbaladiza. Aunque es delgada, ligera y blanda, la funda del móvil ofrece excelente amortiguación. La cobertura no se ve afectada por la funda para el móvil.

CALIDAD: Para la fabricación se utilizó exclusivamente silicona TPU flexible. El material (TPU / silicona) se eligió de tal manera que, la suave cubierta del móvil es robusta, resistente y duradera. La blanda, flexible y delgada cubierta de silicona proporciona además una función que impide la formación de burbujas de aire en la parte posterior. Durante la elaboración se ha prestado atención a todo: recortes limpios, anti inclusión de aire, material delgado y agarre firme.

PROTECCIÓN: La funda para el móvil ofrece una excelente protección integral 360​​°. Las esquinas y bordes están cubiertos totalmente. El borde elevado de 0,5 mm (labio levantado) proporciona una mayor protección a la pantalla. Mediante el uso de un material blando, la funda ofrece, por ejemplo en comparación con una carcasa dura, una excelente amortiguación contra golpes. ¡De esta forma su teléfono inteligente va a la moda pero seguramente protegido!

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

Qerrassa Funda para iPhone 4/4S,Silicona Suave Vistoso Gracioso Diseño Lindo Elegante,Fidget Cover Protector Carcasa Antiestrés Moda para Chicas Niñas para iPhone 4/4S (Coulor Bubble)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Súper lindo estilo de diversión adorable】 Este iPhone 4/4S Casos de moda se encuentran en un estilo de dibujos animados muy único, lindo y adorable. La gente complementa su caso en todas partes. Hace que su teléfono esté elegante y la moda, lo harás en un período de luna de miel con este caso.

【Encantadora forma】 Como se puede ver, esta es una estuche de teléfono de moda muy fresca, única y elegante. Use la cubierta del teléfono móvil en el teléfono móvil, no solo protege el teléfono, sino que también haga que el teléfono se vea hermoso. También puedes regalarlo a tu familia o amigos como regalo, y le encantarán mucho.

【Silicona de alta calidad】 Este iPhone 4/4S Casos está hecha de alta calidad de silicona con un buen agarre de goma, por lo que no hay deslizamiento. Vale la pena su centavo y tendrá un olor leve.

【Durable y lavable】 Esta funda protectora de iPhone es muy duradera, sin peeling, desvanecimiento y agrietamiento como otros fundas de plástico / cuero. Puede ser fácil limpiar con agua cuando está sucio.

【Corte perfecto】 Todos los orificios se cortan correctamente, los orificios del altavoz y las cámaras también están bien, puede acceder a todos los puertos que necesita con el caso.

Cadorabo Funda Libro para Apple iPhone 4 / iPhone 4S en Rojo CARMÍN - Cubierta Proteccíon con Cierre Magnético, Tarjetero y Función de Suporte - Etui Case Cover Carcasa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Elegante funda de cuero sintético con textura en estilo cartera. La tapa se puede abrir/doblar hasta 360°y, por lo tanto, no estorba al hablar por teléfono o al escribir. La carcasa integrada se adhiere firmemente en la tapa y le da a su teléfono inteligente un ajuste perfecto.

FUNCIÓN: La funda tiene una función de soporte en horizontal. Todas las opciones del teléfono se pueden utilizar sin inconveniente; las teclas y los botones son de fácil alcance y los conectores quedan libremente accesibles (cámara, auriculares, etc.) El teléfono se inserta en la carcasa de silicona pegada a la funda y se puede sacar fácilmente, si es necesario.

CALIDAD: Se han elegido los mejores criterios para confeccionarla de manera robusta, resistente y duradera. La funda para el móvil está completamente cosida alrededor y, por dentro, forrada con una suave piel sintética. Durante el proceso de elaboración se ha prestado atención a todo: costuras limpias, cavidades limpias, esquinas y bordes limpios. Para la fabricación se utilizaron selectos y robustos cuero de imitación y plástico.

PROTECCIÓN: La funda ofrece una muy buena protección integral. Tanto la pantalla como la parte trasera están bien protegidos en esta funda. La carcasa de silicona TPU ofrece una protección adicional para las esquinas y los bordes del teléfono móvil. Gracias a la cerradura magnética, el teléfono inteligente queda también protegido, por ejemplo, dentro de un bolso de mano.

OTROS: A pesar de la buena protección, recomendamos una película protectora para la pantalla. Esta proporciona protección adicional contra arañazos en la pantalla y está disponible en nuestra tienda. ¡El teléfono inteligente, el dinero y las tarjetas que se muestran NO están incluidos!

Ksix B0917FRS05 - Funda de silicona para Apple iPhone 4 y 4S, negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de alta calidad

Embalaje excepcional

Diseño innovador

Cantidad del paquete: 1 unidad

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.