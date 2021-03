Los 30 mejores Funda Edredon 220X240 de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Funda Edredon 220X240 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Funda Edredon 220X240 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Funda Edredon 220X240 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Funda Edredon 220X240 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Amazon Basics - Juego de funda nórdica de microfibra ligera de microfibra, 260 x 220 cm, Azul marino a cuadros (Navy Simple Plaid) € 22.21

Amazon.es Features Incluye funda de edredón de 260 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 50 x 80 cm.

Todas las piezas del juego se complementan entre sí y producen un diseño de cama completo y bonito.

La tela ligera está hecha de microfibra 100% poliéster y 85 g / m2 para una textura suave y delicada

Fabricado conforme al estándar OEKO-TEX 100 para los productos textiles, un sistema independiente de certificación que asegura que estos productos cumplen con los estándares ambientales y de seguridad.

Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Microfibra - Funda Edredon 220x230cm con 2 Fundas de Almohada 40x75cm, 3 Piezas, Muy Suave € 26.99

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 3-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (220x230cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 2 fundas de almohada (40x75cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco. READ Nido de 'bestias' petrificado reveló el misterio de especies de 115.000 años que aún están vivas

ENCOFT 3 Piezas Juego de Funda de Edredón 220x240cm + 2 Fundas de Almohada 50x75cm en 100% Poliéster Estampada Rama de árbol Ropa de Cama Suave Reversible Gris Beige € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Tamaño --- Esta ropa de cama incluye 1 x funda de edredón de 220x240cm y 2 x funda de almohada de 50x75cm. Tamaño adecuado para la mayoría de las camas dobles. Nota: debe medir bien su colcha para elegir el tamaño correcto.

Material --- Hecho de 100% telas de poliéster de superior calidad, la superficie de fundas para edredón es cómodo y suave. No hace daño al piel de los niños y adultos.

Down Tie --- Hay 4 cuerdas de amarre en las esquinas del interior de nuestra funda de edredón king, por lo que puede colocar el edredón o la colcha. Y también se puede quitar fácilmente para lavar.

Doble Cara --- Nuestros juegos de fundas nórdicas están diseñados con una doble cara que se puede utilizar. Versión A en color gris y versión B en color beige, y hay ramas de árboles en esta suave tela, es muy hermosa y elegante.

Consejos de Lavado --- Este juego de cama es lavable, puede lavarlo en la lavadora o a mano, la temperatura de lavado no supera los 30 grados, es mejor lavar en reversa. No usa blanqueador.

DOUCEUR D'INTERIEUR Juego de funda nórdica, poliéster, multicolor, 240 x 220 cm € 20.05 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features Funda nórdica de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

100% poliéster, microfibra estampada

Acabado con cierre de botón

Lavar a 30 °C. No secar en secadora. Planchar a 110 °C

Con certificado Oeko-Tex

Douceur D'Intérieur SO NATURAL - Juego de Funda de Edredón con 2 Fundas de Almohada de Douceur Algodón, Estampado, 240 x 260 cm € 29.87 in stock 3 new from €29.87

Amazon.es Features Funda nórdica 240 x 220 cm - 2 fundas de almohada Almohadas 63 x 63 cm

Lavable a la máquina

Apto para secadora.

Amazon Basics Duvet Set, Blanco, 220 x 250 cm + 2 fundas 50 x 80 cm € 19.69 in stock 1 new from €19.69

Amazon.es Features Incluye una funda de edredón de microfibra de Amazon Basics (220 x 250 cm) y 2 fundas de almohada de microfibra.

De microfibra de poliéster 100 % para resistencia y suavidad excepcional.

Tela resistente a las arrugas, cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio.

El blanco ofrece una apariencia atemporal y bonita, y es fácil de combinar con el resto de la decoración.

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en caliente, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura.

Vivilineneu Juego de Ropa de Cama 150, 3 Piezas Juego de Sabanas de Fibra de Poliéster 240x220cm, Fundas Nordicas Cama Gris Blanco Celosía, Incluye 1 Funda de Edredón y 2 Fundas de Almohada € 28.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features Diseño】 Juego de fundas de edredón de calidad con impresiones clásicas clásicas británicas simples, combina perfectamente con cualquier decoración del hogar. En el interior con lazos de esquina fáciles de cerrar, lo que hace que sea fácil de poner y quitar.

【Material】Polyester 100% poliéster seleccionado, suave y transpirable, duradero y cómodo. Nuestras colecciones de ropa de cama están hechas para un servicio prolongado.

【3PCS】 Incluye 1 funda nórdica (240x220cm) y 2 fundas de almohada (75x50cm). Sin edredón ni edredón.

【Cremalleras y corbatas】Cierre con cremallera, conveniente para poner y quitar su edredón; lazos de esquina para mantener el edredón en su lugar.

【Cuidado fácil】 Lavar a máquina en agua fría con colores similares. Secar en secadora baja.

WAVVE Funda Nórdica 220x240 cm para Cama 135/150 con 2 Fundas de Almohada 80x80 cm, Funda de Edredón de Microfibra, Suave y Transpirable (Blanco, 3pcs) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features Calidad excelente: Este juego de funda de edredón está hecha de 100% microfibra de alta calidad y se lava a alta temperatura durante el proceso de producción, por lo que puede usarla con confianza. Es muy transpirable y suave, puede evacuar la humedad, manteniendo la tela seca y cómoda para un buen sueño. Se puede usar durante todo el año

Tecnología exquisita: La cubierta de edredón es procesada por tecnología especial. El color de la tela se ve más suave. No es fácil de pillar, deformar, desvanecer ni encoger, más lavable y duradera. No se endurece después de lavar con frecuencia

Mantenimiento: La ropa de cama se puede limpiar a máquina con agua fría, pero no secar en secadora, ni planchar, ni lavar en seco, ni lavar con lejía

Juego de fundas: Incluye 1 funda de edredón (220x240cm) y 2 fundas de almohada (80x80cm). El tamaño de la funda de edredón es suficiente grande para adaptarse a su edredón alternativo. La cremallera es fácil de cerrar y los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se resbale

Nota: Como el tamaño se mide manualmente, puede haber un error de ±3cm. El color del producto puede ser diferente al de la imagen debido a las pantallas de los diferentes dispositivos. Debido al transporte sellado a largo plazo, nuestros productos pueden tener un olor después de abrirse, que se desaparecerá dentro de unos días. Ofrecemos servicios de cambios o devoluciones de artículos dentro de los 30 días. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactarnos

Catherine Lansfield Stars & Stripes - Funda nórdica y funda de almohada cama, 220 x 240 cm, color azul € 37.91

€ 33.18 in stock 1 new from €33.18

Amazon.es Features Hogar; textil; cama

240 x 220 + 2x 50 x 85

100% Algodón

two pillowcases 50x85

Ropa de Cama de 3 Piezas, 240 x 220 cm, desertica € 20.01 in stock 2 new from €20.01

Amazon.es Features 1 funda de edredón de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

Composición: 100 % algodón. Gama: impresión de 42 hilos

PRESIONES

Lavado a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

Con certificado Oeko-Tex

Catherine Lansfield Larsson Geo Easy Care - Juego de Funda nórdica para Cama de Matrimonio, Color Ocre € 28.09 in stock 1 new from €28.09

Amazon.es Features Con un estampado retro en escala de gris con un toque de ocre y reverso gris claro a juego, las texturas pintorescas dentro de los paneles geométricos están inspiradas en la marca actual que hace tendencia dentro del arte y los interiores.

Los productos Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña, procedentes de origen ético en el extranjero y fabricados con estrictos estándares de calidad y seguridad humano-ecológica, de acuerdo con la norma 100 de OEKO-TEX.

Este juego contiene una funda de edredón king con 2 fundas de almohada a juego.

Cuidadosamente fabricado con nuestro tejido de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere un planchado mínimo. Contenido: 52% poliéster, 48% algodón.

Si tienes alguna pregunta o comentario sobre nuestros productos, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Douceur d'intérieur 1642369 Reveline - Juego de Cama (algodón, 240 x 220 cm), Multicolor € 29.87 in stock 3 new from €29.87

Amazon.es Features Funda nórdica de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

100 % algodón, estampado de 42 hilos

Acabado cierre a presión

Lavado a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

Con certificado Oeko-Tex

Vission - Funda nórdica y 2 Fundas de Almohada a Juego, algodón, Beige, 240 x 220 cm € 32.90 in stock 2 new from €32.90

Amazon.es Features Juego de funda nórdica de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada a juego de 65 x 65 cm

Fibras naturales: 100% algodón

Tejido apretado: 57 hilos/cm². Tejido suave y agradable

Funda de edredón con cierre de botones y fundas de almohada con acabado de volante plano

Producto con certificado Oekotex: un responsable

Utopia Bedding - Primavera-Verano Edredón de Fibra - Fibra Hueca Siliconada, 1050 gramo (Primavera-Verano, Cama 135/150) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features El edredón mide 220 x 240 cm. edredón de aspecto impecable con elegante patrón de costura de estilo de caja que no solo luce bonito, sino que evita que el relleno se mueva durante la noche, lo que provoca un sueño confortable

Hecho con materiales ultra suaves de 1050g de fibra de silicona que proporciona una sensación de confort y calidez superior durante toda la noche!

Lavar a máquina en el ciclo suave con agua fría, secar al sol o secar en secadora a baja velocidad cuando sea necesario

Oeko-Tex Standard 100: Probado para sustancias nocivas, adecuado para alérgicos

Vivilineneu Juego de Cama Funda nórdica con patrón de Hoja de Cremallera de Microfibra 240 * 220cm 2 Fundas de Almohada 75x50cm € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features 【Diseño】 Las líneas simples describen la forma de las hojas. En el interior con clips de esquina fáciles de cerrar, lo que hace que sea fácil de poner y quitar.

【Material】 100% poliéster seleccionado, suave y transpirable, duradero y cómodo. Nuestras colecciones de ropa de cama están diseñadas para durar mucho tiempo.

【3PCS】 Incluye 1 funda nórdica (240x220cm) y 2 fundas de almohada (50x75cm). Sin edredón o edredón.

【Zip & Ties】 Cremallera, práctica para llevar y quitar su edredón; lazos de esquina para mantener el edredón en su lugar

【Fácil mantenimiento】 Lavar a máquina en agua fría con colores similares. Secar en secadora a baja temperatura. READ Sorteo del Mundial 2022 - Shevchenko comenta los resultados del sorteo clasificatorio para el Mundial 2022 - Noticias de fútbol - Unión

Douceur D'Intérieur - 1640829, Funda De Edredon 2 Personas , 240 X 220 Cm , Love Mountain , Estampado 42 Hilos Motivo Centrado € 29.02 in stock 3 new from €27.99

Amazon.es Features 100% Algodon

Color: Sin

Dimensión : 240 X 220 Cm

Douceur d 'Intérieur – Juego de Cama de algodón, Multicolor, 220 x 240 cm € 29.42 in stock 2 new from €29.42

Amazon.es Features Impreso 57 hilos

Se recomienda lavar a 40 °C

Planchado a 150 ° máximo recomendado

240 x 220 cm

1 funda de edredón de 240 x 220 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm

Home Passion 61202 – Juego de edredón 3 Piezas Microfibra chcoclat/Verde 240 x 220 € 20.29 in stock 1 new from €20.29

Amazon.es Features Contiene 3 piezas: 1 funda nórdica de 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 63 x 63 cm.

Material microfibra

Packaging elegante en bolsa PVC Cristal de alta resistencia con gancho

Amazon Basics - Juego de ropa de cama con funda de edredón, de microfibra, 260 x 220 cm, Gris claro € 29.51 in stock 1 new from €29.51

Amazon.es Features Incluye una funda nórdica de microfibra Amazon Basics (260 x 220 cm) y una funda de almohada de microfibra (50 x 80 cm)

Hecho de microfibra de 100 % poliéster para ofrecer una resistencia y una suavidad excepcionales

Tejido resistente a las arrugas; cierre de botón oculto para asegurar el edredón en su sitio

Gris claro ofrece una estética bonita y atemporal y se puede combinar fácilmente con la decoración del entorno

Lavar por separado antes del primer uso.

Topmail Fundas Nórdicas Cama Estampada Reversible Juego de Cama Poliéster 220 x 240 cm con 2 Fundas de Almohada 50x75cm € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Amazon.es Features Tamaño --- Esta ropa de cama incluye 1 x funda de edredón de 220x240cm y 2 x funda de almohada de 50x75cm. Tamaño adecuado para la mayoría de las camas dobles. Nota: debe medir bien su colcha para elegir el tamaño correcto.

Material --- Hecho de 100% telas de poliéster de superior calidad, la superficie de fundas para edredón es cómodo y suave. No hace daño al piel de los niños y adultos.

Down Tie --- Hay 4 cuerdas de amarre en las esquinas del interior de nuestra funda de edredón king, por lo que puede colocar el edredón o la colcha. Y también se puede quitar fácilmente para lavar.

Diseño de la Versión AB --- Nuestro juego de funda nórdica king está diseñado en la versión AB, se pueden usar ambos lados. Hay hojas doradas y pájaros sobre un suave fondo satinado gris, es muy elegante, apto para todos los dormitorios.

Consejos de Lavado --- Este juego de cama es lavable, puede lavarlo en la lavadora o a mano, la temperatura de lavado no supera los 30 grados, es mejor lavar en reversa. No usa blanqueador.

NIERBO - Funda de edredón de 220 x 240 cm con 2 fundas de almohada de 65 x 65 cm, color blanco, 120 g/m2 más gruesas, 3 piezas, juego de cama de adulto de microfibra € 33.57 in stock 1 new from €33.57

Amazon.es Features Diseño detallado: la funda nórdica y las fundas de almohada están fabricadas con cremalleras de marca internacional y están especialmente reforzadas al final de la cremallera. Son de mejor calidad y más duraderas que una cremallera general. 4 cintas de esquina en el interior de la funda evitan que el edredón se deslice, lo que garantiza un sueño cómodo.

Tejido de alta calidad: nuestra funda nórdica está hecha de microfibra de 120 g/㎡, más gruesa que el tejido de 90 g/㎡ de otros vendedores del mercado, no se decolora, no encoge ni se arruga, más duradera que el algodón.

Tenemos 3 colores para elegir: gris, blanco y negro. 4 tamaños: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm, 220 x 240 cm y 240 x 260 cm.

Contenido del paquete: 1 funda de edredón de 220 x 240 cm y 2 fundas de almohada de 65 x 65 cm.

100% satisfacción: nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad y servicio a los pacientes. Si no está satisfecho con nuestros productos, por favor póngase en contacto con [email protected] a tiempo, le daremos una respuesta satisfactoria.

Amazon.es Features Material: Las fundas están hechas de poliéster de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

Estilo: El diseño es muy chulo, los niños y los adultos les interesan mucho el modelo.

Dimensión: Funda de edredón 240x220cm Sábana encimera 250x230cm Funda de almohada 48x74cm (2 piezas)

Manera de lavar: lavar en lavadora a 60 ºC

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

Fashion·LIFE Ropa de Cama Juego de edredón Funda Nórdica Antiarrugas(1*Funda nórdica +2*Fundas de Almohada)-DOUBLE/240X220CM € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features ❥Material: fabricada en tejido de microfibra de poliéster para una suavidad y una comodidad superiores, asegurando una mayor durabilidad, mejores propiedades antifouling y decolorantes.

❥PAQUETE:(3 PIEZAS)1 * funda de almohada, 2*funda de edredón.Cualquier pregunta sobre la inclusión de paquetes, por favor no dude en contactarnos.

❥Cuidado fácil: piel más saludable, transpirabilidad única, sensación de frescura, sudoración no es pegajosa, brillo natural es bueno, no es fácil de desvanecer, no es fácil de contraer, la conducción del calor e higroscopicidad es muy buena, no es sensible a la reacción ácido-base, anticorrosión, anticorrosión Mildew es bueno.

❥Rendimiento cómodo: la comodidad elegante proporciona un rendimiento y un lujo superiores, comenzando con hilos más finos, largos y resistentes que la seda. Estos hilos de microfibra se cepillan y acondicionan con cuidado y luego se tejen en telas de alta calidad, que luego son además de tela cepillada y súper suave.

❥Servicio post-venta: si hay algún problema de calidad del producto dentro de los seis meses, contáctenos, lo ayudaremos a devolverlo gratis.

Onlyway - Juego de funda de edredón suave, 3 piezas, diseño de lobo, funda de edredón y funda de almohada impresa en 3D, poliéster, blanco y negro, King duve cover set-220*240cm for 1.8M/2.0M Bed € 37.59 in stock 1 new from €37.59

Amazon.es Features Juego de cama de 3 unidades: 1 funda de edredón, 2 fundas de almohada. El relleno no está incluido.

Material:Poliéster de gran calidad.

Nueva tecnología de impresión digital 3D, no es dañina para el cuerpo.Color y patrón que no se desvanecen y son lavables.

Diseño atractivo, cómodo, inocuo y suave para la piel.

Juego de funda de edredón individual: 150 x 200 cm. Sugerencia para cama de 1,2 m. Juego de funda de edredón de 200 x 200 cm. Para cama de 1,5 m o cama de matrimonio de Reino Unido. Juego de funda de edredón de 220 x 240 cm. Sugerencia para cama de 1,8 m/2 m o cama de tamaño king de Reino Unido. Nuestra sugerencia para cama es solo para tu información, consulta el tamaño del edredón para elegir nuestro producto.

Cflagrant® - Funda nórdica de 220 x 240 cm para 2 personas y 2 fundas de almohada de 65 x 65 cm, 100% algodón de 57 hilos, color azul marino, gris y blanco € 35.95 in stock 1 new from €35.95

Amazon.es Features ️ Modelo original vendido exclusivamente por Cflagrant France

✅ Funda nórdica y 2 fundas de almohada de 65 x 65 cm a juego de algodón puro muy suave

✅ Tejido apretado de 57 hilos/cm², calidad y comodidad duradera

✅ Hecho de fibras vegetales naturales 100% algodón, este tejido de alta calidad garantiza una gran durabilidad.

✅ Fundas con volante plano

SoloKing Funda Nordica Reversible,100% de Poliéster Fundas para Edredón con Cierre de Cremallera,Cuatro Esquinas Amarres,para Todo el Año(1 Funda Edredon Rosa y 2 Fundas de Almohada (200_x_200_cm) € 22.58 in stock 1 new from €22.58

Amazon.es Features Diseño Reversible: El Juegos de fundas para edredón incluye 1 Funda nórdica 200x200cm y 2 fundas de almohada 50x75cm,Funda reversible,Por una lado es de color rosa y por el otro color gris, así que puedes usarla por el color que más te guste o ir cambiándola para no aburrirte del mismo color.es super mona porque puedes cambiarla de color en cambias la decoración de la habitación según la temporada !!

Composición de tejido de alta calidad: Hecha de 100% microfibra de poliéster,tacto suave,ligera,cálida,transpirable,resistente a las arrugas,resistente a la contracción,fácil planchado,sin raros olores de fabricación

Fácil de lavar y poner: el lavado seca rápido.muy fácil la instalación,Además tiene una cremallera por la parte donde se mete el edredón así es perfecto asegura que no se salga el relleno.los amarres duraderos en cada esquina pueden evitar que el edredón se moverse

Aplicable todo el año: Se pueden usar en cualquier época del año, Disponible varios tamaños,especialmente pensados para todo tipo de gustos y estilos de decoración.Muy adecuado regalos a familiares y amigos, adecuado para todo tipo de días festivos importantes, San Valentín,Día de la Madre, Día del Padre, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Lavar a máquina en frío (hasta 40°C) y secar en secadora,no planchar; no usar lejía READ Ucrania ocupó el puesto 17 en el Informe de madurez de datos abiertos para 2020 - Noticias de Ucrania, Economía

Amazon Basics - Juego de ropa de cama con funda nórdica de microfibra y 2 fundas de almohada - 260 x 220 cm, azul spa € 29.82

Amazon.es Features Incluye una funda nórdica de microfibra deluxe, 260 x 220 cm, y dos fundas de almohada de microfibra deluxe

Hecha de microfibra cepillada 100% de poliéster (120 g/m2), más grueso que otros juegos de sábanas de microfibra

Supersuave, fuerte y resistente a las arrugas; para colchones de hasta 40,6 cm (16 pulgadas) de profundidad

Bonito patrón de rayas de estilo simple que combina con todo; disponible en una variedad de colores

Lavable a máquina con agua caliente; blanquea sin cloro; secar en secadora a temperatura baja

ARYURBU Ropa de cama de 240 x 220 cm con 2 fundas de almohada de 80 x 80 cm, diseño a cuadros, cómodo y moderno, para hombre y mujer, funda de edredón doble € 33.57 in stock 1 new from €33.57

Amazon.es Features Incluye: 1 funda nórdica de 240 x 220 cm, 2 fundas de almohada de 80 x 80 cm.

[Material duradero y suave] Utiliza tela de microfibra 100% para proporcionar una suavidad y comodidad excepcionales para un clima ideal para dormir y una utilidad durante todo el año.

[Cremallera & Conner Ties] Funda de edredón con cremallera, práctica para poner y quitar el edredón y lazos en las esquinas para mantener el edredón en su lugar.

[Nuestra garantía]: si usted no está satisfecho con los productos que usted reciba por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Vamos a ayudarle y compensarlo.

Fácil mantenimiento: lavar a máquina en frío, secar en secadora a baja temperatura. Lavar siempre el vellón solo o con otras mantas y prendas de textura similar para evitar la abrasión. No usar lejía en la funda.

Alreya Mako Satin Juego de Fundas de edredón y de Almohada - 100% Algodón - 240 x 220 cm Negro - Juego de Cama con 2 Fundas de Almohada 80 x 80 cm con Cremallera € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Amazon.es Features 100% ALGODÓN: La ropa de cama Mako-Satin está hecha de algodón de fibra larga de alta calidad sin nudos ni fibras cortas de algodón. Los modelos Mako-Satin son muy transpirables, esto tiene la ventaja de que mantiene el frío en verano y el calor en invierno, por lo que son ideales para su uso durante todo el año. Además, los modelos Mako-Satin se caracterizan por un alto nivel de suavidad y un brillo elegante.

SENSACIÓN Y DISEÑO DE ALTA CALIDAD: El satén hecho de 100% algodón es una variante de alta calidad. El material tiene un brillo noble y una superficie particularmente lisa y uniforme. La tela no solo se siente muy lujosa, también se ve muy lujosa. Esta ropa de cama de damasco tiene una textura noble y tradicional que le da a cada dormitorio un toque sofisticado.

210 HILOS POR PULGADA: Con un tejido de raso, el algodón se teje mucho más apretado que con el algodón percal o el algodón Renforcé. Se utilizan muchos más hilos. El "número de hilos" indica el número de hilos por cm². Cuanto mayor sea la densidad del hilo, mayor será la calidad. Esta ropa de cama consta de 210 hilos por pulgada² (el estándar es de aproximadamente 144 hilos por pulgada²) y tiene un peso de aprox. 125 g/m².

CREMALLERA YKK OCULTA: Cremallera YKK oculta de alta calidad en la ropa de cama. La práctica cremallera en el interior facilita el cambio de ropa de cama y, a diferencia de las tiras de botones, ofrece seguridad adicional durante el sueño.

FÁCIL CUIDADO: Lavar hasta 40 grados y secar en secadora. Planchar a baja temperatura. Las fundas de ropa de cama se prueban para detectar sustancias nocivas de acuerdo con Oeko-Tex Standard 100.

Bedsure Funda Nordica Cama 150/135 Rosa - Juego de Funda Edredón 150x200 con 2 Fundas de Almohada 40x75cm de Microfibra y Suave, 220x230 cm € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 150/135, lleva 1 funda nordica de 220x230 cm con 2 fundas de almohada de 40x75cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

