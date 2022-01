Inicio » Cocina Los 30 mejores Funda Cheslong Brazo Derecho de 2022 – Revisión y guía Cocina Los 30 mejores Funda Cheslong Brazo Derecho de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Funda Cheslong Brazo Derecho veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Funda Cheslong Brazo Derecho disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Funda Cheslong Brazo Derecho ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Funda Cheslong Brazo Derecho pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Martina Home Tunez Funda Elástica para Sofá Brazo Derecho, Tela, Gris, Tres Plazas, 240 cm a 280 cm € 79.86

€ 51.37 in stock 1 new from €51.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% poliéster, 45% algodón, 5% elastómero; calidad: jacquard

Contiene: 1 funda chaise longue elástica brazo derecho tunez color gris

Lavado: lavar a máquina máximo (30ºc)

Fabricado en españa por enguitex home

NOTA! La información en la dimensión del producto se refiere a las dimensiones del paquete

Eysa Funda chaisse Longue práctica Rabat 240cm Color 06/,Gris Oscuro, Derecha Vista Frontal € 36.16 in stock 1 new from €36.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

Funda Cubre Sofá Chaise Longue Malu, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -240cm. Color Beige (Visto DE Frente) € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Compruebe bien su chaiselongue. Tenga en cuenta que debe medir su sofá sin contar los reposabrazos, las medidas disponibles son 200 y 240cm, ancho sofá. Lado Derecho e Izquierdo VISTO DE FRENTE.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado por Textil-Home

Recibira su funda textilhome en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Funda Sofá Chaise Longue de 3 plazas Estiramiento, Morbuy Mármol Impresión Universal Cubierta de Sofá Cubre Sofá Funda Furniture Protector Antideslizante Sofa Couch Cover (3 plazas,Gris Blanco) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features >>>MATERIAL :El tejido de poliéster y spandex de alta elasticidad proporciona una sensación suave y confortable. Los fundas protectoras antiácaros son altamente seguras para niños y mascotas. Naturalmente teñido sin sombreado de color o desvanecimiento hecho. Primera calidad garantizan una larga vida útil y resistencia de las Fundas Sofas.

>>>DECORAR EL HOGAR : La tienda tiene la misma funda de silla para la selección. Utiliza la cubierta del sofá para decorar el hogar. Esta elegante funda de sofá de agrega elegancia y clase a tu sofá, dotando a tus muebles de un aspecto moderno instantáneo. La tela de alta calidad es perfecta para proteger sus sofás de derrames, manchas y desgaste para evitar que se arruine.

>>>AJUSTE PERFECTO : Esta Cubierta del Sofá puede adaptarse perfectamente y sin arrugas, 360 grados de cobertura total. Buen estiramiento elástico alrededor de la parte inferior. Cubre completamente tu sofá completo, incluso la parte posterior. Hay algunos rollos de espuma adicionales que pueden colocarse en las grietas del sofá para mantener la cubierta en su lugar y tener un ajuste libre de arrugas.

>>>NOTA : Por Favor, Asegurese de que su Tamano del Sofa Esta Dentro del Rango. ---funda sofá 2 plazas ajustable azul beige blanco elastica gris claro impermeable rojo rosa sin brazos verde 3 adaptable chaise longue orejas electrico lazos malva naranja negro roja mascotas abatible acolchada aguamarina marron algodón amarillo animales anti arañazos pelos antiarañazos antideslizante autocaravana milan

>>>FACIL DE ENCENDER / APAGAR PARA EL LAVADO :Altamente elástica facilita su extracción y se lava cuando es necesario. ---blanca brazo derecho izquierdo butaca cama 135 metros acolchado reposabrazos 280 corto izquierda moderna terciopelo dos piezas tres una plaza dibujos para perros duplex longe estampada elástica en l esquina esquinero estampado exterior gatos granate grande gruesa hindu hippie jardín jardin juvenil libro lino lisa mandala manta marinero marrón home READ Los 30 mejores Bolsas De Papel de 2022 - Revisión y guía

Martina Home Emilia Funda Elástica para Sofá Chaise Longue, Tela, Negro, Brazo derecho (mirando de frente) € 60.29 in stock 3 new from €60.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% poliéster, 45% algodón, 5% elastómero; calidad: jacquard

Contiene: 1 funda chaise longue elástica brazo derecho emilia, color negro

Tejido elástico de alta calidad; contiene gomas de sujeción

Lavado: lavar a máquina máximo (30º c)

Fabricado en españa por enguitex home

Eysa Aquiles - Funda Bielástica para Chaise Longue Corto Brazo Derecho, Poliéster/ Algodón, color Gris, 43 x 37 x 14 cm € 65.00 in stock 4 new from €63.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªC

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

NIBESSER - Funda elástica para sofá de 2 piezas esquinero con chaise longue en forma de L, lavable, con motivos modernos, para salón (Geometría blanca, 2 plazas + 2 plazas) € 59.92 in stock 1 new from €59.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente material: Fabricada con tejido de poliéster y elastano, duradero, resistente y de alta elasticidad. Nuestra funda se adapta a la mayoría de los sofás con forma de L

Medidas compatibles: 1 plaza: 90-140 cm; 2 plazas: 145-185 cm; 3 plazas: 195-230 cm; 4 plazas: 235-310 cm. Se ruega medir el sofá antes de comprar

Protección completa: La funda de NIBESSER para sofá con chaise longue protege tu sofá del polvo, los arañazos y las salpicaduras, y hace que se mantenga nuevo y dure largo tiempo

Lavable a máquina: Muy fácil de limpiar, ahorra mucho trabajo. Lavar a mano o a máquina a una temperatura de aprox. 30 ℃, se recomienda usar detergente para prendas delicadas

Nota: El paquete contiene dos piezas, una para la chaise longue y otra para el sofá principal. Si tu sofá es de una sola pieza, no es fácil de quitar y separar, por favor presta atención antes de comprar.

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Adele, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -200cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 200 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Muy práctico y funcional. Decora y protege tu sofá sin complicaciones.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Protege tu sofá – Decora tu hogar – Ajuste perfecto.

Eysa Italia Ulises Funda Chaise Longue elástica, Tela, Gris, 250-310 cm € 61.80 in stock 3 new from €61.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30º c

Para todo tipo de sofás

Fácil idad de colocación

Funda de sofá bielástica adaptable para chaise longue de 250 a 310 cm (medidas aproximadas); el lado del chaise longue (derechao izquierda) se indica mirando de frente el sofá; brazo largo chaise longue

Eysa -Zoco Fundas de Sofa Prácticas, Chaise Longue 240 cm, derecha Vista Frontal, Color Gris € 47.31 in stock 3 new from €47.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No elástica

Lavar a 30ºC

Funda de sofá moderna, práctica y cómoda adaptable a la mayoría de sofás

Composicion: 35% POLIÉSTER | 40% ALGODÓN | 25% ACRÍLICO

S & T Funda Cubre Chaise Longue Protector de Sofá Acolchado Antiácaros Poliéster 100% Brazo Derecho/Izquierdo Gris Oscuro 200 CM € 38.95 in stock 1 new from €38.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡¡IMPORTANTE, mida el ancho de SU sofá sin incluir los reposabrazos!! Funda Acolchada para Chaise Longue. Dale un cambio de aspecto a su sofá con el color que mas le combine o le guste.

100% Poliéster. Tacto suave y agradable

Protege el sofá del desgaste diario y las manchas ocasionadas por su uso o de sus mascotas.

Reversible, válido para ambos lados del chaise longue: Derecha o Izquierda

Apto para lavar a máquina (Máximo 40º)

Lanovenanube - Funda Chaise Longue Acolchado - Práctica - Derecha 240 cm - Color Beig C02 € 44.00 in stock 1 new from €44.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Chaise longue 240 cm de respaldo

Composición: 100% Poliéster

Tejido acolchado con guata de 100 gr

Válido para ambos lados: chaise derecha y chaise izquierda

Textil del hogar lavable, de fácil colocación, protección y decoración con gran variedad de colores.

Eysa Italia Ulises Funda Chaise Longue elástica, Textura, Beige, 250-310 cm € 61.80 in stock 2 new from €61.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lavable a máquina a 30º C

Para todo tipo de sofás

Facilidad de colocación

Funda de sofá bielástica adaptable para chaise longue de 250 a 310 cm (medidas aproximadas). El lado del chaise longue (dcha.o izq.) se indica mirando de frente el sofá. Brazo largo chaise longue

Funda para sofá de Esquina en Forma de L con Funda elástica para Funda de sofá 1/2/3/4 (Necesita Comprar Dos sofás de Esquina en Forma de L) € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► [Tamaño de la funda del sofá]: 1 * Funda de sofá elástica, si desea comprar una funda de sofá de esquina en forma de L, ¡debe comprar dos juegos! . Nota: ¡Asegúrate de medir la longitud del sofá, incluidos los reposabrazos!

► [Material de alta calidad]: Funda de sofá con reposabrazos Hecho de 92% poliéster y 8% tela de spandex que es duradera y elegante para una sensación suave y cómoda. Las fundas ecológicas son muy seguras para niños y mascotas.

► [Excelente protección]: estas fundas de sofá son perfectas para proteger sus sofás de salpicaduras, manchas, desgaste y roturas para evitar daños. Es transpirable, duradero y no se desvanece. Es ideal para hogares con niños y mascotas, o para quienes buscan una solución económica para proteger los muebles.

► [Fácil de instalar y mantener]: esta funda protectora para sofá es muy fácil de instalar, gracias a la tela de spandex altamente elástica y la base elástica. Lavable a máquina en agua fría. Use un detergente suave para lavar por separado en ciclos delicados. No usa blanqueador.

► Nuestra funda para sofá de 1 2 3 4 plazas puede adaptarse a múltiples estilos de decoración y agregar elegancia a la decoración de su hogar, lo que puede animar instantáneamente sus muebles viejos. La satisfacción del cliente es nuestra primera prioridad. Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en contactarnos!

subrtex Funda Sofa Chaise Longue Brazo Derecho Elastica Largo Protector para Sofa Chaise Longue(Arena) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Gran material & Color】: La tela de las fundas de los sofás está hecha de 85% poliéster y 15% spandex, suave, duradera, elástica y cómoda al tacto. Se preparan varios colores clásicos para usted, adecuados para varios estilos de decoración.

➤【Talla】: El diván está en el lado DERECHO del sofá principal cuando se enfrenta a su sofá. Nuestras fundas para sofá en forma de L constan de 2 partes, una para el diván y la otra para el sofá principal. El sofá principal mide 140-180 cm (55 "-70") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho. La sección de chaise mide 160-195 cm (62 "-76") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho.

➤【Multifunción】: La tela de alta calidad con excelente elasticidad proporciona a su sofá una protección perfecta, manchas, desgaste, derrames, arañazos y pelo de mascotas. Esta funda de sofá cubre y decora la zona dañada del viejo sofá para hacerlo renacer, creando un ambiente más cómodo.

➤【Permanecer en Su Lugar】:La banda elástica en la parte inferior hace que las fundas permanezcan siempre en su lugar, incluso después de sentarse. Nuestra funda de sofá se adapta a una variedad de sofás en forma de L.

➤【Cuidado Facil】: Estas fundas de sofá son fáciles de instalar y quitar para limpiar. Lavable a máquina hace que sea conveniente cuidarlos. Sin lejía No planchar. Secar a baja temperatura.

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Circus, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -200cm. Color Beige (Visto DE Frente) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 200 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS.

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Funda Sofá Impermeable - Decora y protege tu sofá sin complicaciones. Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaise longue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado en España.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento. READ Los 30 mejores Tappers Cocina Cristal de 2022 - Revisión y guía

Feilaxleer Funda Sofa Chaise Longue Elástica Brazo Izquierdo/Derecho,Funda para Sofá en Forma de L (3 Plazas +3 Plazas,D) € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Elástico: 92% poliéster + 8% spandex. La tela elástica se estira más fácilmente y se adapta cómodamente a tu sofá. Es una funda de sofá especialmente diseñada para sofá chaise longue. Además, hay cilindros de esponja que podrían insertarse en las costuras del sofá para mantener la funda del sofá en su lugar. Y tener una funda de sofá chaise longue no solo protege su sofá de las manchas, sino que también se ve bien en el suyo.

Orientación Tamaño: La cubierta de sofá es adecuado para sofás en forma de L. Independientemente de la posición del sillón reclinable en el lado izquierdo o derecho del sofá principal, la funda del sofá puede ser adecuada. El paquete incluye dos fundas de sofá, instale dos fundas de sofá para las dos partes a juego de su sofá.Puede medir la longitud de A-B y C-D para verificar qué plazas son las dos partes y elegir la combinación, por ejemplo, 4 plazas + 3 plazas.

¿Qué Plazas? Puedes saber en qué plazas se coloca cada parte (A-B, C-D) de tu sofá según la siguiente tabla de tallas. 1 plazas adecuado para sofá de longitud 90-140cm; 2 plazas adecuado para sofá de longitud 140-185cm; 3 plazas adecuado para sofá de longitud 185-230cm; 4 plazas adecuado para sofá de longitud 230-310cm.

Fácil y Conveniente. Es fácil de instalar y quitar la funda del sofá. Es lavable a maquina. Lavable a máquina (frío), no planchar ni blanquear, secar a baja temperatura. Lavado por separado por primera vez.

Nota: 1, el paquete solo incluye dos fundas de sofá, sin fundas de almohada. 2, si su sofá es un todo, no es fácil de quitar y separar, tenga cuidado de comprar. 3, mide la longitud de las dos partes del sofá antes de comprar.

Sfit Funda para Sofa en Forma L Brazo Izquierdo Protector de Sofá para 2 Asientos + 3 Asientos Funda de Elástica Sofá con Barra de Espuma € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Elástico】: Funda del sofá está hecha de un 92% de poliéster y un 8% de material elástico de spandex, suave y duradero, más fácil de estirar y adaptarse a su sofá. La funda de sofá en forma de L está especialmente diseñada para sofás modulares.

【Funda de Sofá de 2 Piezas】: Funda de sofá en forma de L con 2 plazas + 3 plazas Esta funda de sofá en forma de L está compuesta por un sillón reclinable y un sofá principal. El asiento doble mide 145-185 cm y el asiento triple mide 195-230 cm. Mide el tamaño de tu sofá antes de comprar.

【Fácil de Instalar】: Busque la etiqueta de lavado para confirmar la dirección de instalación, coloque la funda del sofá, coloque el exceso de tela en el espacio entre el cojín y el cojín del asiento, y fíjelo con una barra de espuma, y aparecerá un sofá nuevo . Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, consulte los pasos de instalación en la imagen o contáctenos, responderemos por usted.

【Proteja la Funda del Sofá】: La funda del sofá puede proteger mejor su sofá del polvo y los arañazos. Evita que el sofá se ensucie, contamine y se desgaste. Muy adecuado para familias con niños y mascotas.

【Fácil de Cuidar】: Funda de sofá lavable a máquina, use detergente suave para lavar a una temperatura de 30 grados Celsius o menos, no usar lejía ni planchar. Tenga en cuenta que esta funda de sofá no es adecuada para sofás de cuero.

laamei Funda de Sofa Elástica Chaise Longue Brazo Largo Derecho Funda Cubre Sofá Modelo Acolchado Diseñada de Forma L 2 Piezas Protector para Sofá de Poliéster y Spandex Color Sólido € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de poliéster de alta calidad]: ultra suave y cómodo, resistente y duradero. Se puede usar en todas las estaciones y puede estar en contacto directo con la piel. (Realizamos la prueba de decoloración, pero no hay decoloración, pero algunos compradores informan la decoloración, recomendamos lavar y secar el producto después de recibirlo primero para usarlo.)

[Tamaño]: 1 juego (2 piezas), ofrecemos 4 tamaños para elegir, se adaptan a la mayoría de los sofás (1 asiento para adaptarse: 90 cm a 140 cm / 2 asientos para adaptarse: 145 cm a 185 cm / 3 asientos para encajar: 190cm a 230cm / 4 asientos para encajar: 230cm a 310cm). Confirma el tamaño antes de comprar.

[Gran elasticidad]: la funda elástica del sofá garantiza que no se caiga ni se mueva, lo que lo hace muy fácil de colocar y adecuado para la mayoría de los sofás del mercado.

[anti-manchas para proteger el sofá]: Puede proteger su sofá en todas partes del polvo, manchas y rasguños, etc., especialmente adecuado para la familia que tiene al niño dibujando y comiendo en el sofá, al animal saltando y durmiendo en el sofá. También puede darle un nuevo aspecto perfecto a su sofá que parece un poco viejo al cubrir los viejos dañados.

[Fácil de mantener]: Impresión y teñido ecológicos, se puede lavar a máquina con agua a 30 grados, no se puede limpiar en seco, no es necesario planchar.

Italian Bed Linen “ Glamour” Anti-Deslizamiento Funda para sofà con Chaise-Longue Derecha, Beige, 290cm € 77.02 in stock 1 new from €77.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda cubre sofà es provista de chaise-longue en el lado derecho (mirando el sofà) y tiene el retro gomado para evitar el deslizamiento y asegurar mayor estabilidad del producto.

Es un artìculo resistente y adaptable a todas las tipologìas de sofà, especialmente los de cuero, donde los otros tienden a deslizar.

Tejido: 30% algodòn, 65% poliéster, 5% fìbras varias y retro en 100% goma anti-deslizamiento.

Para un correcto mantenimiento del producto se aconseja lavar en lavadora a 30 grados, no planchar, no limpiar en seco, no blanquear.

Este artìculo ha sido completamente ideado, proyectado y fabricado enteramente en Italia.

Wakects Funda Sofa Chaise Longue Brazo Chaise Derecho / Izquierdo para sofá de 3 + 2 plazas con península, resistente a las manchas poliéster Funda para Sofa en Forma L ​(gris) € 60.49 in stock 1 new from €60.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Información: esta funda de sofá suave está compuesta por 2 piezas, apta para sofá de esquina de 3 + 2 plazas en forma de L. Longitud de 2 plazas: aprox. 140 ~ 185 cm. Longitud de 3 plazas: aprox. 190 ~ 225 cm.

Protege tu sofá: ayuda a evitar que muchas cosas diferentes como las manchas y el pelo de mascotas dañen tu sofá, ofreciendo a los niños espacio de movimiento libre y reduciendo el daño a los muebles causados por las mascotas.

Materiales de calidad: hecho de material de poliéster de alta calidad, suave, cómodo de sentarse y duradero, protege tu sofá, decorativo y funcional, adecuado para la mayoría de sofás en forma de L.

Ampliamente utilizado: el color simple y elegante le da a tus muebles un aspecto totalmente nuevo, ideal para el sofá de casa, se puede utilizar en la cocina, el dormitorio, la sala de estar, la oficina o el hotel, etc.

Fácil de limpiar: fácil de limpiar, fácil de cubrir y quitar para lavar; se puede lavar, protege el sofá de la suciedad, las manchas, el desgaste y evita que se estropee. Es ideal para familias con niños y mascotas

Grupo Fomento Directo - Funda para Sofá Chaise Longue, Funda Protectora de sofá en Forma de L de Tela elástica (Beige, Derecha) € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Composición]: 60% Poliéster, 35% Algodón, 5% Elástico.

[Instrucciones de lavado]: Lavar a una temperatura máxima de 30°. No usar blanqueadores. No lavar en seco.

[Contiene]: 1 x funda para sofá Longue

[Medidas]: ATENCIÓN: Antes de comprar, mida su sofá y compárelo con las medidas de la imagen

[Orientación del brazo]: Derecha: mirando el sofá de frente, el brazo está en la derecha. Izquierda: Mirando el sofá de frente, el brazo está en la izquierda.

Yidaxing Funda para Sofá en Forma de L Funda Elástica Chaise Longue con Funda de Almohada de 2 Piezas(3 Plazas+3 Plazas, Beige) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】Funda de Sofa de 88% poliéster, 12% spandex, tejido totalmente elástico, duradero y resistente, Protege tu sofá, decorativo y funcional.

【APTO PARA SOFÁS DE ESQUINA O SOFÁ EN FORMA DE L】3 plazas + 3 plazas para la longitud del sofá entre 180 cm-230 cm. Ambos lados son aplicables. Por favor confirme el tamaño antes de comprar.

【ANTIDESLIZANTE】La banda elástica en la parte inferior y las barras de espuma hacen que las fundas siempre se mantengan en su lugar, incluso después de sentarse.

【PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD DE SU SOFÁ】Protege sus muebles contra manchas, desgaste para evitar que se arruine.a la vez que agrega un aspecto lujoso y encantador. Ideal para hogares con niños y mascotas o para los que busquen una solución económica para la protección de sofá.

【CUIDADO FACIL】: Estas fundas de sofá son fáciles de instalar y quitar para limpiar. Lavable a máquina hace que sea conveniente cuidarlos. Sin lejía No planchar. Secar a baja temperatura.

PETCUTE Funda Sofa Chaise Longue Acolchada Protector de sofá con Chaise Brazo Derecho Cubre Chaise Longue Fundas sofá Impermeables 240x270cm € 69.59 in stock 1 new from €69.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impermeable: al adoptar una nueva tecnología, el paño de memoria de imitación de doble capa en la superficie hace que la funda del sofá sea dos veces más impermeable que las comunes. Su rendimiento impermeable ha pasado por muchas pruebas, ofrece una gran protección en muebles de tela.

Antideslizante: las partículas de goma antideslizantes en la parte posterior de la cubierta del sofá y la banda elástica ajustable para la espalda larga garantizan un ajuste perfecto.

Dimensiones: la funda de sofá de una pieza con chaise tiene puntas izquierda y derecha M: 2 plazas con chaise tamaño: 200X270cm L: 3 asientos con chaise tamaño: 240X270cm. Consulte el dibujo de dimensiones para obtener resultados de medición más precisos.

Protege tus muebles del desgaste diario, derrames, manchas. Una opción perfecta para familias con mascotas y niños.

Lavable: fácil de instalar y quitar, lavable a máquina, no usar lejía, no planchar.Sobre el secado, séquelo en secadora al mínimo y luego retírelo inmediatamente de la secadora. READ Los 30 mejores Bola De Discoteca de 2022 - Revisión y guía

Martina Home Mejico Funda chaise longue, Brazo derecho, Gris, Tamaño desde 240 a 280 cm € 56.81 in stock 2 new from €56.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% Poliéster, 45% Algodón, 5% Elastómero. Calidad: Jacquard

Contiene: 1 Funda para sofá chaise longue elástica Mejico brazo derecho color Gris

Lavado: Lavar a máquina máximo (30ºC)

Medida de 240 a 280 cm de ancho total del sofá.

Fabricado en España por Enguitex Home

Eysa F339161I Levante Funda de Sofá, Algodón, Beige, 240 Cm, Izquierda € 33.02

€ 29.40 in stock 4 new from €29.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

Vipalia Funda Cubre Sofa Chaise Longue Rombos. Protector para Sofas Chaise Longue Acolchado Izquierdo. Fundas para Sofa Protector. Color Gris Oscuro. Chaise Longue Izquierda 240 cm (Visto de Frente) € 44.95 in stock 2 new from €44.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubresofa acolchado para 1 plaza o sillon relax reclinable, 2 plazas , 3 plazas, 4 plazas y Chaise Longue brazo izquierdo o derecho. Funda de sofa acolchada bicolor rombos. Resistente al desgaste, fundas sofa antipelos mascotas, gatos y perros.

Cubre sofa chaise longue brazo izquierdo 240 cm. Compatible con sofás chaise de 250- 300 cm. Mida el ancho de su sofá con un metro sin contar los reposabrazos.

Estas fundas para sofa son perfectas para todo tipo de sofás, sillones y chaise longue. Su tejido se acopla perfectamente a todas las formas y tamaños de los sofas. Muy cómodo y suave. No resbala gracias a la goma que se coloca en las patas traseras del sofá.

Fundas de sofá decorativas de la marca Vipalia. Consigue la mejor decoracion hogar combinando nuestras fundas bonitas para sofa con sus muebles de salon. Presentación en una bolsa con cremallera y asa para un mejor transporte y almacenamiento.

Protector de sofá 100% Poliester. Tejido acolchado de rombos y círculos. Transpirable, cómodo, práctico y resistente. Hipoalergénico, antiácaros e higiénico. Lavable a máquina a 30º. Fabricado en Europa por Vipalia, protege y decora tu sofa.

WYBB Rodillo de espuma antideslizante para funda de sofá elástica, adaptable, para sofá en forma de L, sofá relax, 14 unidades € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material suave: Nuestros rodillos de espuma antideslizante para fundas de sofá están hechos de polietileno, son suaves, inodoros, respetuosos con los animales, impermeables y resistentes a la humedad, no se queman fácilmente (punto de fusión 80 ~ 110 ℃) y mantienen la suavidad incluso a bajas temperaturas.

Para fijar tus fundas: Con nuestros rodillos de espuma antideslizante para sofá Slipcover puedes fijar eficazmente la funda del sofá en una posición adecuada para evitar que se mueva.

Ajuste perfecto: Esto hace que tu funda de sofá o sillón se ajuste perfectamente a tus muebles, crea un acabado sin arrugas y hace que tu funda parezca una parte del mueble. Su flexibilidad nos permite cambiar la forma del rodillo de espuma para adaptarlo a diferentes necesidades de uso. Adaptable: También se puede cortar en la forma deseada.

Instalación: Introduce el rodillo de espuma en el espacio entre el respaldo/brazo y el cojín para mantener la tela en su lugar sin que se vea el rodillo de espuma.

Adecuado para diferentes tipos de fundas de sofá: Este producto es adecuado para su uso con protectores de muebles con funda completa, incluyendo fundas de sofá, fundas en forma de L, fundas de sofá modular, fundas de sillón reclinable, fundas de butacón.

Eysa Aquiles Chaise Longue Brazo Corto Izquierda, Mirando de Frente, Color 01-Beige € 64.38 in stock 4 new from €63.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªC

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

Martina Home Mejico - Funda de sofá elástica, Marrón, 3 Plazas, 180 a 240 cm de ancho € 25.15 in stock 1 new from €25.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% Poliéster, 45% Algodón, 5% Elastómero. Calidad: Jacquard

Contiene: Funda de sofá elástica modelo Mejico 3 plazas color Marrón

Lavado: Lavar a máquina máximo (30ºC)

Medidas: 180 a 240 cm de ancho

Fabricado en España por Enguitex Home

