Los 30 mejores Frigorifico Side By Side de 2022 – Revisión y guía

Hisense RS670N4HW1 - Frigorífico Side By Side, Puerta Americana, Total No Frost, Capacidad Neta 516 L, 1,78 m Alto, Botellero, Silencioso, Blanco

€ 602.59 in stock 1 new from €755.15

1 used from €602.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad Neta 516L con Eficiencia energética A+ Producto más sostenible, ahorra energía y a la vez dinero durante todo el año

Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Multi Air Flow enfría de forma uniforme, consume menos energía es más respetuoso con el medio ambiente, el aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo evitando residuos y desperdiciar la comida

Función Super Freeze, (Congelación Ultra rápida) Dos salidas de aire detrás del primer cajón del congelador, hacen descender la temperatura rápidamente, consiguiendo conservar las propiedades de los alimentos y su sabor intacto

Botellero incluido, práctico para las botellas de vino o licores ahorra espacio en los estantes y evita que las botellas se muevan en las baldas

Haier SBS 90 Series 3 HSR3918EWPG - Frigorífico Side by Side con Dispensador de Agua, Americano, Apertura 90 grados, Motor Inverter, Ancho 90cm, Capacidad XXL 521L, Total No Frost, Clase E, Inox

€ 949.00 in stock READ Los 30 mejores Lavadoras Carga Superior de 2022 - Revisión y guía 6 new from €910.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico side by side con capacidad XXL, diseño elegante, display digital integrado en la puerta y dispensador de agua con depósito.

Motor inverter: silencioso, duradero y con 12 años de garantía de Haier.

Tecnología "Multi Air Flow": distribuye el aire interior de forma óptima, consiguiendo que los alimentos duren más tiempo, un mayor ahorro de energía y una temperatura estable.

Apertura 90º: no requiere más espacio a la hora de abrir la puerta y usar el frigorífico.

Medidas frigorífico (alto x ancho x prof): 177,5 x 90,8 x 64,7cm.

Haier HTF-452DM7 Independiente 452L A++ Acero inoxidable nevera puerta lado a lado - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Tocar, R600a)

Amazon.es Features Clase energética: A++

Profundidad: 65,5 cm

Ancho: 83,3 cm

Capacidad en litros: 452 l

Color: acero inoxidable

Hisense RS650N4AC2 Side by Side/Total No Frost/Inverter Motor/Hielo y Dispensador de agua/Zona de refrigeración 332 L/Zona de congelación 157 L/178 cm

€ 914.00 in stock 2 new from €914.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función Total No Frost y Super Freeze

Motor inverter duradero

Dispensador de hielo y agua con depósito de agua. No requiere conexión de agua sólida

Capacidad neta: zona de refrigeración 332 L, zona de congelación: 157 L

Dimensiones: 178,6 x 91 x 64,3 cm

LG GSL760PZXV Independiente 601L A+ Acero inoxidable nevera puerta lado a lado - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Puerta a puerta, Sensor)

Amazon.es Features Alto 1790

Color Puertas inox. antihuellas

Clasificacion energetica A+

Samsung RS6HA8891B1/EF Frigorífico Side by Side, 389 litros frigorífico, 225 litros congelador, Black Matte, 346 kWh/Año

Amazon.es Features View Inside: Comprueba lo que hay en el frigorífico, en cualquier lugar y en cualquier momento, desde el smartphone o la pantalla principal. Gracias a las cámaras internas de la función View Inside* podrás ver el interior de la nevera y comprobar fácilmente los alimentos a su disposición, sin abrir la puerta o mientras estás haciendo la compra. También puedes crear listas de la compra, notas o recordatorios.

Entertainment: Mira los programas de TV o accede al contenido en línea. Gracias a un widget puedes lanzar rápidamente las aplicaciones de streaming video o los sociales medios más populares. Con la aplicación SmartView también puedes ver los contenidos transmitidos en cualquier Smart TV Samsung y visualizar y controlar las miles de aplicaciones disponibles en tu smartphone.

Family Communication: Enriquece la vida en familia compartiendo fácilmente novedad, mensajes, momentos especiales y nuevos disparos y vídeos en la familia Board. Utilice la pantalla principal para compartir fotos y vídeos, poner adhesivos, dibujar imágenes, escribir o escribir notas a mano, compartir horarios y enlace de sitios web o incluso añadir un lector musical.

SmartThings: Haz que tu casa sea más inteligente con SmartThings*. Utilizando su voz o un botón en la pantalla, usted puede controlar al instante todos los dispositivos inteligentes: puedes encender / apagar, ajustar los ajustes de posiciones, coordinar las actividades y limitar el consumo energético. Y con un widget, puede incluso monitorizar hasta 6 cámaras instaladas en toda la casa.

Midea MERS530FGF02G - Frigorífico Americano Combi Inox No Frost - Side by Side - Capacidad 335L + Congelador Vertical 197L - Alto:177,5cm - Ancho:76,1cm - Tech PT Fresh, Twin Control & Alerts

Amazon.es Features Los Frigoríficos Americanos Midea están diseñados para maximizar sus prestaciones gracias a la doble función de frigorífico y congelador, junto con un diseño elegante además de las máximas prestaciones en su gama.

CAPACIDAD Y TAMAÑO: Ancho 76.1 cm - Fondo 89.7 cm - Alto 177.50 cm | Capacidad Frigorífico 335L | Capacidad Congelador Vertical 193 L.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR: Gracias a su diseño interior, los Combis Americanos Midea disponen de 2 cajones, 4 baldas y 4 estanterías de puerta en el apartado de congelación vertical. Además la zona de 2 cajones, 4 baldas y 4 estanterías de puerta en la zona de refrigeración.

TECH: Esta gama de frigoríficos Midea dispone de sistema No Frost, Congelación rápida, Alarma de Puerta de Abierta, Sistema de refrigeración doble y tecnología PT FRESH para mantener los alimentos frescos durante más tiempo mediante la emisión de Iones que evitan la acum,ulación de bacterias y olores.

CONSUMO y GARANTÍA: Con nueva legislación Europea energética las neveras americanas Midea se sitúan en Clase F, antes identificada como clase A+. Garantía de fabricante de 24 meses.

Haier HTF-610DM7 Independiente 610L A++ Acero inoxidable nevera puerta lado a lado - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta francesa, LED, Puerta a puerta, Tocar)

Amazon.es Features Clase de eficiencia energética A ++ con un consumo de 343 kWh / año

Tecnología de refrigeración: No Frost

Cuenta con una capacidad neta de 430 litros

Capacidad del compartimento congelador neto de 180 litros

Tiene pantalla incorporada y estantes de vidrio

Hisense RS670N4BC2 - Frigorífico Side By Side, Puerta Americana, Total No Frost, Capacidad Neta 516 L, 1.78 m

1 used from €537.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad neta 516 L con eficiencia energética A++

Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha), mantiene los alimentos frescos y nutritivos

Multi Air Flow enfría de forma uniforme, el aire frío fluye neutralizando los malos olores, es respetuoso con el medio ambiente

Experto en el mantenimiento de alimentos, el interior con materiales certificados y bajo nivel sonoro está preparado para entrar en contacto con alimentos, manteniendo un ambiente óptimo y seguro

Botellero incluido, práctico para las botellas de vino o licores, usa menos espacio en los estantes y evita que las botellas se muevan en las baldas

Liebherr Americano Side by sideef7242-22 186x121cm no Frost INOX a++ 12084222

Amazon.es Features Color Plata

Samsung RS68N8221S9 nevera puerta lado a lado Independiente Acero inoxidable 617 L A++ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, R600a, Vidrio)

Amazon.es Features Part Number RS68N8221S9 PIPN0620GZ Model RS68N8221S9 Color Gris

Siemens KA93NVIFP iQ300 Frigorífico con puerta lateral Side-by-Side americana, 413 kWh/año, 580 l, noFrost, superCooling, freshSense, multiflujo de aire

Amazon.es Features IceTwister: Cubitos de hielo fáciles: Gracias al iceTwisters obtendrás cubitos de hielo de tu nevera combi Side-by-Side. Rápido, cómodo e higiénico.

NoFrost: Gracias a la tecnología noFrost, nunca tendrás que descongelar manualmente. Los sensores supervisan y controlan los ciclos de descongelación automáticos de tu dispositivo.

SuperCooling: Reduce la temperatura del refrigerador temporalmente para enfriar rápidamente los alimentos entrantes, manteniendo una temperatura interior estable.

SuperFreezing: Reduce temporalmente la temperatura del congelador para enfriar rápidamente los alimentos que llegan sin que se congelen.

Samsung RS6HA8880S9/EF - Refrigerador Side by Side con Family Hub, refrigerador de 389 litros, capacidad del congelador 225 litros, consumo 406 KwH/Año

Amazon.es Features Gestión de alimentos: siempre sabes qué hay en el refrigerador gracias a las cámaras integradas conectadas a tu teléfono inteligente.

Entretenimiento: dale un toque de alergia a tu cocina con las canciones más populares del momento y sigue tus series de TV favoritas.

SmartThings: controla tu hogar desde el frigorífico gracias a la conexión SmartThings.

Permanece conectado: desde programar citas hasta compartir tu lista de compras, el refrigerador combinado Samsung te mantiene conectado con tu familia.

Hisense RS566N4AD1 - Frigorífico Side By Side, Puerta Americana, Total No Frost, Capacidad 445 L, 1,78 m Alto, Silencioso 42 dB, Inox

Amazon.es Features Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Multi Air Flow enfría de forma uniforme, consume menos energía es más respetuoso con el medio ambiente, el aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo evitando residuos y desperdiciar la comida

Gran capacidad Puerta Americana, con Eficiencia energética y materiales responsables con el medio ambiente, consiguiendo un producto más sostenible

Función Super Freeze, (Congelación Ultra rápida) Dos salidas de aire detrás del primer cajón del congelador, hacen descender la temperatura rápidamente, consiguiendo conservar las propiedades de los alimentos y su sabor intacto

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) (Cm): 83,6 x 178 x 63,6

LG GSJ361DIDV Independiente 591L A+ Acero inoxidable nevera puerta lado a lado - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Puerta a puerta, Botones, Sensor)

Amazon.es Features Alto 1790

Dispensador Agua, hielo, hielo picado

Capacidad total (l) 591

Candy CHSVN 174X, Frigorífico Side by Side, 90CM, Almacenamiento XXL, Motor Inverter, Total No Frost, 2 Cajones Verduleros, Control Externo Digital, LED, Altura Ajustable, Ruedas, 39DB, Clase E, Inox

Amazon.es Features Frigorífico side by side de gran capacidad: 532 litros, 347 litros en refrigerador y 185 litros en congelador, mucho más espacio para tus alimentos.

Motor inverter: mecanismo que reduce la fricción, el nivel de ruido y el consumo energético y aumenta la durabilidad del frigorífico.

Múltiples funciones para una conservación óptima: super congelación, super enfriamiento, función "ECO", regulación de temperatura por zonas y bloqueo infantil.

Total no frost: Evita la formación de escarcha en el congelador y distribuye mejor el frío en todo el frigorífico para un fácil mantenimiento.

Medidas frigorífico (alto x ancho x prof): 177 x 90 x 66cm.

Sauber - Frigorífico Americano side by side combi SA177I Tecnología NOFROST - Acero inoxidable - Sin Barra Central

€ 768.35 in stock 2 new from €768.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frigorífico americano MODELO SA-177I Serie SA › Tiradores de Acero Inox › Bandejas de cristal templado › 2 Puertas › 4 Booster › INOX

NO MÁS HIELO SISTEMA NO FROST TOTAL Los frigoríficos SAUBER incorporan en algunos modelos el sistema No frost total, lo que permite una recirculación homogénea y uniforme dentro del frigorífico, tanto en el compartimento refrigerador con en el congelador, lo que permite una mayor eficiencia y una reducción en el tiempo de enfriado.

CONTROL SENCILLO E INTUITIVO CONTROL ELECTRÓNICO FINGER TOUCH Gracias al sistema de control electrónico de los frigoríficos SAUBER, podrás controlar cada uno de sus parámetros de manera sencilla e intuitiva. Gracias a la gama de displays LED tendrás acceso a toda la información importante relativa a tu frigorífico.

ELIGE CALIDAD TIRADORES DE ACERO INOX El acero inoxidable de la un acabado exclusivo y elegante, diseñados para encajar en una cocina moderna. Y son la garantía de durabilidad, para el ritmo de vida de cualquier familia, que abre las puertas de su frigorífico varias veces al día, todos los días.

ILUMINACIÓN LED Los dispositivos de iluminación LED son muy eficientes energéticamente, tienen una vida notablemente más larga y consumen menos energía. Y por supuesto, iluminan perfectamente todos los rincones de tu frigorífico Sauber.. Volumen total bruto (l): 562 Litros, Dimensiones (mm): Alto 1770 x Ancho 905 x Fondo 670 y 700 con el tirador. + 6 cm del tirador.

Hisense RS741N4AC2 nevera puerta lado a lado Independiente Acero inoxidable 564 L A++ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Tocar, LED)

Amazon.es Features Part Number RS741 N4AC2 Model RS741N4AC2 Color Metálico

Haier HSR3918FNPG Side by Side, 177,5 cm de altura, 337 L, congelador de 191 L, sin congelación, pantalla de puerta

Amazon.es Features No Frost evita que se congele en el dispositivo, garantiza un rendimiento de refrigeración eficiente y es cómodo, ya que no es necesario descongelarlo manualmente.

Función Holiday: ahorra dinero y contribuye a la protección del medio ambiente durante tus vacaciones gracias a su funcionamiento de bajo consumo

Función de congelación: utiliza esta función después de la compra de alimentos para que tu comida congelada permanezca congelada y puedas congelar fácilmente los alimentos perecederos

LG GSXV91MBAF - Frigorífico americano Side de InstaView Total No Frost con congelador, 635 L, dispensador de agua y hielo UV Nano, Door Cooling, Linear Cooling - Nevera inteligente con Wi-Fi y Freezer

Amazon.es Features Características: Frigorífico Side by Side - Dimensiones LxAxP 91,3 x 179 x 73,5 cm - Capacidad 635 L - Clase de eficiencia energética F - Color Metal Sorbet - 36 dB(A) re 1 pW - Sin conexión a la red de agua (con bidón interior)

NO FROST: Nevera de libre instalación con sistema de refrigeración Total No Frost y columna Multy Air Flow: asegura una temperatura uniforme para una conservación óptima de los alimentos

INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR: un elegante panel de cristal que se ilumina con dos sencillos toques, permitiendo mirar en el interior de la nevera sin abrir la puerta y dispersar el aire

WATER & ICE DISPENSER: Un elegante distribuidor de agua con innovador fabricante de hielo está integrado en la puerta del frigorífico; el LED UV Nano asegura agua fresca y limpia cada hora, reduciendo hasta el 99.9% de bacterias

Linear Cooling: El compresor lineal Inverter contribuye a mantener el aspecto y el sabor de los productos frescos durante mucho tiempo, reduciendo las variaciones de temperatura

Samsung RS68A8522S9 / EF Refrigerador Side by Side sin conexión de agua, Refrigerador de 409 litros, Congelador de 225 litros, 281 kWh/año

5 used from €795.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología SpaceMax: más espacio en el interior con el mismo tamaño en el exterior. Samsung ha reducido el grosor de las paredes al maximizar la capacidad interior y llegar hasta 634litros de capacidad neta

Sistema de refrigeración Twin Cooling Plus. Gracias a su doble circuito de refrigeración no mezcla olores y mantiene un nivel de humedad óptimo (65% ~ 70%).

Precise Cooling: minimiza la fluctuación de la temperatura

Compresor Digital Inverter con 10 años de garantía

Smart Conversion 5 en 1: frigorífico y congelador pueden controlarse por separado. 5 modos inteligentes para optimizar el uso del espacio y ahorrar energía

FRIGORIFICO Americano MILECTRIC AMR-517B Frigorífico Side-by-Side 485 litros (Independiente, Blanco, Puerta Americana, Display LED, Luz LED)

Amazon.es Features Capacidad total (L) 485

Clasificación energética A+

Cajón para vegetales, Control de temperatura digital, Display LED externo, Doble puerta con sello-cierre magnético, Estantes de cristal con borde de aluminio, Luz interior LED

Medidas 177 X 92 X 63 cm

ENTREGA A PIÉ DE CALLE

Hisense RS650N4AC1 - Frigorífico Side By Side, Total No Frost con ventilación Multi Air Flow, Dispensador de hielo y agua, 499 L de capacidad, acabado inoxidable

Amazon.es Features Tecnología Total No Frost evita que se formen cristales de hielo (escarcha) mantiene los alimentos frescos y nutritivos durante más tiempo

Dispensador de hielo y agua con depósito de agua. No requiere conexión de agua ni fontanería

Enfría el espacio de manera uniforme hasta el último rincón con Multi air flow, El aire frío fluye manteniendo así los alimentos frescos por más tiempo

Experto en el mantenimiento de alimentos, el interior con materiales certificados y bajo nivel sonoro está preparado para entrar en contacto con alimentos, manteniendo un ambiente óptimo y seguro

Regulación inteligente de la temperatura READ Los 30 mejores Mesa De Trabajo de 2022 - Revisión y guía

Samsung RS67A8810S9 / EF Frigorífico Side by Side, 409 litros, Congelador, 225 litros, 395 kWh/año

Amazon.es Features Twin Cooling Plus – optimiza la temperatura y la humedad en el interior del congelador y nevera Side by side

La tecnología No Frost mantiene los niveles de temperatura y humedad en el interior del frigorífico, evitando la formación de escarcha, moho y bacterias

El motor Digital Inverter - aprovecha los sólidos imanes que permiten obtener los resultados deseados de forma silenciosa y eficaz, consume menos energía que el motor tradicional; modula la la potencia según necesidad, ahorrando energía y reduciendo el ruido

Dispensador de agua: un elegante dispensador de agua con innovador fabricante de hielo está integrado en la puerta del frigorífico para ofrecer aún más espacio en el interior

Gorenje NRS 918 EMB Side by Side - Frigorífico con congelador (NoFrostPlus, Multiflow 360°, InverterCompressor, FastFreeze, SuperCool y EcoMode)

Amazon.es Features NoFrostPlus - Compresor Inverter

FastFreeze, HolidayMode, FreshZone

Señal acústica de advertencia cuando la puerta está abierta demasiado larga

Pantalla LED, iluminación LED, rejilla para botellas

Dimensiones del dispositivo en cm: 178,6 x 91 x 64,3 cm

Hisense RS694N4GBE - Frigorífico Side By Side, Puertas de Cristal Negro, Total No Frost con ventilación Multi Air Flow, Dispensador de hielo y agua, 562 L de capacidad

€ 756.96 in stock

1 used from €756.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clasificación Energética A++

Acero Inoxidable

Depósito sin instalación

Botellero de metal

Display automático de fabricación de cubitos de hielo

Samsung RS68N8240S9 nevera puerta lado a lado Independiente Platino 617 L A+ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Platino, Puerta americana, LED, Tocar, LCD)

1 used from €847.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Twin Cooling Plus: dos circuitos de refrigeración independientes

Space Max: hasta 90 l más

Revestimiento interno de acero: mantiene el frío durante mucho tiempo

Total No Frost: neutraliza la formación de hielo, moho y bacterias

El motor Digital Inverter aprovecha imanes sólidos que permiten obtener los resultados deseados de manera silenciosa y eficaz, consumiendo menos energía que el motor tradicional: modula la potencia en función de las necesidades, ahorrando energía y reduciendo el ruido

LG GSJ961NEAZ nevera puerta lado a lado Independiente Acero inoxidable 601 L A++ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Tocar, Vidrio)

Amazon.es Features Part Number GSJ961NEAZ Model GSJ961NEAZ Color Metálico Language Francés

LG GSL361ICEZ nevera puerta lado a lado Independiente Acero inoxidable 591 L A++ - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, CE, 591 L)

€ 1,226.51 in stock 8 new from €1,201.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Información Adicional: Diagnóstico de inteligentes

Energía anual: 375 kWh

Clase (s) Clima: t

Controles: manual de marcación

Hisense RS670N4BC3 Independiente 516L A+++ Acero inoxidable nevera puerta lado a lado - Frigorífico side-by-side (Independiente, Acero inoxidable, Puerta americana, LED, Tocar, LED)

Amazon.es Features Clasificación Energética A+++

Electrodomésticos FRIGORIFICO SIDE BY SIDE

Acabado Acero Inoxidable

Compresor Inverter

Display y control electrónico

