Los 30 mejores Flux Soldadura Electronica de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Flux Soldadura Electronica disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Flux Soldadura Electronica ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Flux Soldadura Electronica pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



JBC - 0046565 Flux Fl-15 Reparador De Circuitos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Liquido a base de agua

Flux especialmente desarrollado para reparar circuitos y componentes de soldadura

Se presenta en 15 ml envase de fugas con un pincel de aplicación

Índice de acidez de 35 mg/ml

MZMing 50g Pasta de Soldadura de Flujo sin Plomo Flux Soldadura Electronica Grasa Gel de Soldadura Estaño Herramienta de Reparación de Mecánica Profesional para Teléfono SMD PCB BGA PGA - Rosina

Free shipping Consultar precio en Amazon

Esta pasta de soldadura se puede utilizar para soldadura fácil y duradera, y tiene una limpieza rápida y buen aislamiento.

El flujo de soldadura es un ungüento similar a la mantequilla, el ingrediente principal es colofonia, no tóxico, sin plomo, sin ácidos, seguro y fiable de usar.

La pasta de flujo no limpia tiene alta fuerza adhesiva, pH neutro, fuerte aislamiento, menos residuos y superficie de soldadura lisa.

El punto de ebullición de la pasta de soldadura es ligeramente más alto que el punto de fusión de estaño, y no es corrosivo para IC y PCB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella cuando se utiliza.

La pasta de flujo de 50 g es fácil de usar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de soldadura. Ideal para soldadura de productos electrónicos de precisión como PCB, BGA, PGA, SMD, etc.

Flux reparador de circuitos 15 ml

Free shipping Consultar precio en Amazon

Índice de acidez de 35 mg/ml

Cumple con las normas: NFC 90551, ISO 12224, ISO 9455

capacidad: 15 ml

Best Price Square NO Clean Flux, PB Free, 5CC SMD291NL by Chip Quik

Free shipping Consultar precio en Amazon

NO CLEAN FLUX, PB FREE, 5CC

Manufacturer Part Number: SMD291NL

MZMing 80g Flux Pasta de Soldadura Grasa Gel de Soldadura Flujo Estaño Herramienta de Reparación de Soldadura Mecánica Profesional para Teléfono SMD PCB BGA PGA - Rosina

Free shipping Consultar precio en Amazon

Esta pasta de soldadura se puede utilizar para soldadura fácil y duradera, y tiene una limpieza rápida y buen aislamiento.

El flujo de soldadura es un ungüento blanco similar al aceite, el ingrediente principal es colofonia, no tóxico, sin plomo, sin ácidos, seguro y fiable de usar.

La pasta de flujo no limpia tiene alta fuerza adhesiva, pH neutro, fuerte aislamiento, menos residuos y superficie de soldadura lisa.

El punto de ebullición de la pasta de soldadura es ligeramente más alto que el punto de fusión de estaño, y no es corrosivo para IC y PCB, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ella cuando se utiliza.

La pasta de flujo de 80 g es fácil de usar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de soldadura. Ideal para soldadura de productos electrónicos de precisión como PCB, BGA, PGA, SMD, etc.

CS-FLUX reballing Flujo líquido libre de halógenos de baja viscosidad para reflujo de componentes BGA 5g Ideal para reparaciones de GPU VGA

Free shipping Consultar precio en Amazon

CS-FLUX cuando se calienta a alrededor de 150 grados (Celsius) se convierte en líquido y cubre el pequeño espacio entre el componente BGA y el PCB completamente. Todas las bolas de soldadura están cubiertas con CS-FLUX y durante el reflujo o la eliminación de los componentes BGA, todas las almohadillas y bolas de PCB y componentes están protegidas de la oxidación.

CS-FLUX no es un flujo limpio y no causa corrosión si no se limpia, pero si es necesario, se puede limpiar muy fácilmente con alcohol. No causa corrosión en el PCB o componentes.

Gracias a su naturaleza líquida, se necesita una cantidad muy pequeña de CS-FLUX para cada reparación, lo que resulta en un entorno de trabajo mucho más limpio. CS-FLUX también es libre de plomo y halógenos y produce una cantidad mínima de humo.

CS-FLUX es muy pegajoso y especialmente diseñado para mantener las bolas de soldadura dentro de la plantilla durante el proceso de reballing. También es ideal para el reflujo de componentes BGA (con pistola de calor) cuando el equipo necesario para rebolar no está disponible. Debido a su naturaleza líquida es perfecta para el microoldado incluso para técnicos no experimentados.

CS-FLUX se produce en la UE (Grecia). Mantenemos stock en todo el mundo para que se pueda enviar a su taller muy rápido.

Pasta Soldar Flux Mechanic SD360 Max en Jeringuilla 10cc Sin Residuos No Corrosión Transparente

PROFESIONAL: de gran calidad para profesionales SAT Servicio Técnico reparaciones electrónicas, reparación de móviles, reparaciones informáticas, etc...

DURADERO: fabricado con materiales de calidad para una mayor durabilidad y fiabilidad.

FÁCIL: facilidad y comodidad en su aplicación, facilitando y agilizando las reparaciones, ahorrando tiempo y dinero.

✅ COMPRE CON CONFIANZA: si no está satisfecho con este artículo por cualquier motivo, le daremos una solución satisfactoria de inmediato.

Líquido fundente (Flux), 30 ml, especial para SMD, alta calidad industrial (no clean, sin ácidos), soldadura blanda

Líquido fundente.

Desarrollado especialmente para SMD (no clean, sin ácidos).

Activa las superficies, reduce, decapa y elimina el óxido al ser calentado.

Impide la formación nueva de óxido y reduce la tensión superficial.

Flux Soldadura TK83 TOPNIK Bote con Pincel (100mL)

Amazon.es

No-Clean Tacky Flux EO-TF-001 - Pasta de soldadura para electrónica (100 ml, con protección para niños)

Free shipping Consultar precio en Amazon

TF-001 es un flujo, desarrollado especialmente para reparaciones y reacondicionamiento extremadamente difíciles

No Clean-Tacky Flux (pasta de soldar) a base de halógenos inorgánicos, sin zinc (conforme a WEEE/ROHS) 2.2.2.C // M1 según ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1

No contiene ácido libre ni resina, a pesar de una activación extremadamente fuerte, solo baja tendencia a la corrosión

Sin endurecimiento ni efecto cristalizado

Adecuado tanto para aleaciones sin SnPb y PB

Liquid Flux No-Clean in 10ml (0.34oz) Pen w/tip

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number CQ4LF

5 Piezas Flux Liquido de Soldar para Soldadura Electronica

Free shipping Consultar precio en Amazon

Para retrabajo y retoque de SMT, SMD y juntas de soldadura de orificio pasante

Contiene 10 ml de fundente líquido No-Clean

Adecuado para automoción, informática, telecomunicaciones.

Bolígrafo recargable ecológico

Compatible con soldaduras sin plomo y sin plomo

MCN-UV50 Soldador eléctrico Flux Paste Flux Soldering Tin Flux para PCB/BGA/PGA/SMD

ALTA CALIDAD: flujo de soldadura de alta calidad con excelente rendimiento. Soldadura fácil y duradera con este flujo, así como una limpieza rápida y un buen aislamiento.

UTILICE SIN PREOCUPACIONES: No es corrosivo para la placa de circuito integrado.

PUNTO DE EBULLICIÓN: Su punto de ebullición es ligeramente más alto que el de la lata de estaño.

CONVENIENTE: Ligero con pequeño volumen, fácil y conveniente de usar.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Cuidamos la sensación de cada cliente. Si este producto no cumple o supera sus expectativas, devuélvalo para obtener un reembolso del 100% sin preguntas.

NC-559 Flux - Jeringa para soldadura BGA SMD (10 cc)

Amazon.es Features Part Number NC-559-ASM

Paste Flux, Mcn-uv50 Paste Flux Soldadura de estaño Flux Flux para soldador eléctrico, Limpieza rápida y buen aislamiento, para soldadura de flujo en productos electrónicos de precisión, Pcb, Bga

ALTA CALIDAD: Fundente de soldadura de alta calidad con excelente rendimiento.

POTENTES FUNCIONES: Úselo sin preocupaciones, no corrosivo para la placa de circuito integrado.

PUNTO DE Ebullición: Su punto de ebullición es ligeramente superior al del estaño de soldadura.

PEQUEÑO VOLUMEN: Ligero con pequeño volumen, fácil y conveniente de usar.

LIMPIEZA RÁPIDA: Soldadura fácil y duradera con este fundente, así como limpieza rápida y buen aislamiento.

Kit de Soldador Eléctrico con Multímetro Digital,Preciva 60W Temperatura Ajustable Soldador Estaño,Soporte,50g Alambre de Soldadura,Pinzas,Bomba de Desoldar,5 Puntas y Bolsa de Herramientas etc

Free shipping Consultar precio en Amazon

ON/OFF Y 3 LUCES LED:Este soldador con un rango de temperatura de 220-480,puede calentarse rápidamente en 30 segundos y enfriarse en un instante.El soldador está equipado con 3 luces LED, que pueden ayudarlo a usarlo en áreas oscuras. También tiene un interruptor de ON y OFF,puede encender y apagar fácilmente el soldador.Puede ahorrar energía y mantenerse a salvo.

MULTÍMETRO LCD PROFESIONAL CON RETROILUMINACIÓN:El multímetro digital tiene una gran pantalla LCD y función de almacenamiento de datos.Viene con DOS bolígrafos multímetro profesionales. Puede usarlo para voltaje CA y CC, corriente CC, resistencia, medición de ON/OFF del zumbador, diodo, medición del triodo,suficiente para sus necesidades diarias.

KIT DE SOLDADURA 17 EN 1:Este kit viene con soldador LED de temperatura ajustable, multímetro LCD profesional, 2 bolígrafos multimétricos, bomba de soldadura mejorada, 5 puntas de soldador, alambre de soldadura sin plomo de 50 g, soporte para cautín, pinzas, mini pelacables, 2 cables electrónica y bolsa de transporte de PU.

EFICIENCIA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO Y DISIPACIÓN DE CALOR:El soldador de 20 V máx. 60 W adopta una tecnología de inducción de núcleo de cerámica patentada y un elemento calefactor de calidad, lo que garantiza un calentamiento rápido y un rendimiento de disipación de calor con 4 orificios de drenaje grandes.

APLICACIONES AMPLIAS:Los soldadores y el multímetro no contienen elementos tóxicos o contaminantes y se pueden utilizar para diversos fines de mantenimiento de máquinas de teñir, electrónica y tableros de chips, soldaduras, relojes, cables, dispositivos móviles, pequeños productos electrónicos, condensadores de TV o accesorios.

50g Material inofensivo Pasta de soldadura de jeringa Flux Sn42 Bi58 SMD Reparación de componentes electrónicos PCB (2 piezas)

Previene eficazmente los fallos de impresión y precalentamiento.

Fácil secado, tiempo de unión superior a 48 horas.

Incoloro y transparente, sin influencia en la prueba eléctrica, fácil de limpiar.

Junta de soldadura brillante y completa, poco humo, sin olor irritante.

Pasta de soldadura de material inofensivo,

InfoCoste - Pasta Soldar € 8.81 in stock 5 new from €1.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flux o también llamado pasta de soldar, para realizar soldaduras perfectas o en sitios difíciles de que agarre el estaño

Desoxida las piezas a soldar

Además limpia la punta del soldador y alarga su duración

Atención: debido a su agradable olor, deberá estar alejado de las manos de los niños, ya que puede ser ingerido por accidente

Anzapack 854023L Decapante para Soldadura € 3.55 in stock 8 new from €3.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 80 ml.

Componentes incluidos: Bote con pincel

Paqueteage Dimensiones: 3.0 L x 7.2 H x 5.0 W (centimeters)

DroneAcc 50g Tip Tinner, Pasta de estaño Flux de Soldadura, Mecha de Soldadura, sin formulación Limpia € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solder Flux, limpia y previene la oxidación de la punta.

Facilita el flujo de soldadura.

Aumenta la eficiencia del proceso de soldadura.

Permite que la soldadura forme enlaces mecánicos y eléctricos fuertes y duraderos.

Neutral PH 7 ~ 0.3Net Wt. 50 g / 1.8oz.

Kit del Soldador,ockred 60W 220V Soldador de estaño,Temperatura Ajustable 200℃~480℃,5pcs Puntas Diferentes,Soporte,Alambre de Soldadura 30g para el Uso Diversamente Reparado € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲Calentamiento rápido, disipación rápida de calor : Kit de soldador 60W utiliza tecnología cerámica de calentamiento interno y la velocidad de calentamiento es extremadamente rápida. Con materiales resistentes al calor, el cabezal de soldadura nunca se derrite y no se cae.

▲Amplia aplicación : Soldadores de estaño es el mejor regalo para los entusiastas del bricolaje para reparar teléfonos celulares, es adecuado para el trabajo electrónico en el aula, reparación de hogar y oficina, diseño de circuitos, joyería , manualidades, artes, bricolaje, madera, reparación de automóviles, guitarra, reloj, hardware de computadora, reparación de teléfonos y más.

▲ Diseño sofisticado : más ahorro de energía, protección ambiental y seguridad con el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del soldador. Con las cuatro ventilaciones, el calor se disipa rápidamente.

▲Operación simple : Estación soldadura de marco de hierro está integrado con la unidad principal, que es fácil de operar y tiene una huella pequeña. Soporte de soldadura incorporado para una colocación segura del lápiz óptico, esponja de limpieza para eliminar los residuos no deseados de la soldadura para el próximo uso.

▲Nota : No utilice el soldador durante mucho tiempo (en particular, ajuste la temperatura al máximo) para reducir la vida útil. La punta de metal es frágil y se rompe fácilmente a altas temperaturas.

Nueva pasta de soldadura de flujo en la lata de 100 g para electrónica SMD plomería DIY etc. € 9.95 in stock 2 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RMA Flux, pasta de soldadura, máx. 350 °C

Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °C

Lata de 100 g

Brofil B12B21-01100-1V103 CARRETES SOLDADURA € 9.44 in stock 1 new from €9.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrete100g. soldar electrónica estaño Cobre, Diámetro del hilo: Ø 1mm

Aleación con alma de flux idónea para procesos de soldadura electrónica con soldador manual. Las hilos ECO con flux libres de plomo, son aleaciones realizadas con materiales de alta pureza, reduciendo la formación de escoria. Especialmente adecuada para soldadura manual y automatizada, para el ensamblaje de componentes de montaje superficial de la industria de la electrónica.Garantizan un grado alto de fluidez en la soldadura y una unión óptima

Sn 99.3 Cu 0.7 conforme a la norma EN ISO 9453. Aleación 401

Cumple directiva RoHS

Libre de Plomo

CS-FLUX 15g, reballing fundente líquido libre de halógeno de baja viscosidad para BGA componente de la reanudación de reflujo. Ideal para reparaciones GPU VGA € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CS-FLUX cuando se calienta a alrededor de 150 grados (centígrados) se convierte en líquido y cubre el pequeño espacio entre el componente BGA y el PCB completamente. De esta manera todas las bolas de soldadura están cubiertas con CS-flujo y reflujo durring o eliminación de los componentes BGA todas las almohadillas y las bolas de PCB y CompoNet están protegidos.

CS-Flux es no flujo limpio y no causa la corrosión si no se limpian, pero si es necesario se puede limpiar muy fácilmente con alcohol. No causa corrosión en el PCB o componentes.

Gracias a su naturaleza líquida, se necesita una cantidad muy pequeña de CS-FLUX para cada reparación que resulta en un trabajo mucho más limpio environment.CS-Flux es también libre de plomo

CS-Flux es muy pegajoso y especialmente diseñado para mantener las bolas de soldadura dentro de la plantilla durring el proceso de reballing. También es ideal para el reflujo de los componentes BGA (con pistola de aire caliente) cuando sea necesario, equipos para reballing no está disponible.

CS-flux se produce en la UE (Grecia) y será enviado, a su taller, muy rápido.

LTronics RMA-223 - Pasta de grasa de flujo (10 cc, para soldadura BGA SMD, 2 unidades) € 9.95 in stock 2 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta viscosidad, no corrosivo, no limpio

Minimiza la corrosión y mejora la calidad de las articulaciones

Flujo de soldadura profesional tipo RMA-223

Ideal para SMD, BGA o retrabajo de agujeros pasantes

Viene en prácticas jeringas de 10 cc / 10 ml

Pasta de Fundente sin Limpieza € 28.34 in stock 1 new from €28.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente humectabilidad

No limpio No conductor

Residuos no pegajosos

Compatible con sistemas de soldadura sin plomo y con plomo

Pasta tixotrópica READ Los 30 mejores Motosierras Gasolina Pequeñas de 2022 - Revisión y guía

ETEPON Soldador Estaño de 24 Piezas Temperatura Ajustable 60W 200~450 ℃ € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MULTÍMETRO DIGITAL AVANZADO CON PANTALL LCD】---que facilita las pruebas y la lectura de datos. EL PAQUETE DE PRECISIÓN 8 EN 1: destornillador incluye 8 puntas múltiples y la base es magnética para que no pierda los tornillos fácilmente. El diseño compacto y práctico hará que su soldadura sea más eficiente.

【INTERRUPTOR DE ON/OFF ACTUALIZADO MÁS SEGURO】--- El soldador actualizado con interruptor de ON/OF para ahorran energía y aseguran su seguridad. El gel de sílice aislante en el hierro puede proteger efectivamente el soldador de ser planchado a alta temperatura o las puntas de hierro que caen al suelo.

【CALENTAR RÁPIDO Y DISIPACIÓN DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA】--- El soldador de 60W se calienta muy rápido con la tecnología de cerámica calentada internamente y la tubería de acero con cuatro orificios de ventilación tiene una mejor disipación de calor que otras. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 200 ℃~ 450 ℃.

【MATERIAL DE ALTA GAMA SIN PLOMO PARA LA PROTECCIÓN】--- El hilo de la pistola de soldar y la punta de hierro a base de cobre tienen una alta resistencia a la temperatura y no son fáciles de quemar. El cable de soldadura sin plomo es ecológico, no tóxico, no contaminante. Este conjunto tiene un alto aislamiento, que no se ve afectado fácilmente por la fuga de electricidad.

【AMPLIA GAMA DE USOS】 --- Ampliamente utilizado para la placa de circuito de soldadura, placa madre del teléfono, relojes, guitarra, reparación de electrodomésticos, aficionados al bricolaje en el hogar, soldadura de joyería. Puede llevarlo a cualquier parte con una bolsa de PU portátil.

Z ZELUS 2 en 1 SMD Estación de Soldadura Digital 70W Soldador Electronica con 750W Pistola de Aire Caliente Kit del Soldador Electronica para Retrabajo Pantallas LED € 67.99 in stock 1 new from €67.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla LED】Las pantallas LED dobles muestran las temperaturas del soldador y del soplador de aire caliente. El diseño de seguridad ESD protege los componentes electrónicos sensibles del daño electrostático

【Modo de Espera】El soplador de aire caliente y el mango del soldador con sensor están en modo de operación cuando se recogen. Cuando las asas se colocan en el soporte, cambiarán automáticamente en modo de suspensión

【Funciones】La función de autodetección de Intelligence proporciona una operación segura. La función de enfriamiento automático para extender la vida útil del calentador

【Tecnología PID】Tecnología PID y gran rendimiento para calentamiento rápido, recuperación rápida de temperatura y estabilidad de temperatura

【4 Boquilla】4 Boquillas de aire de acero inoxidable (3 x redondas 5 mm, 8 mm, 10 mm y 1 x cuadrado 12 mm * 12 mm). La configuración estándar de la punta del soldador es 900M-T-B. También vienen con 5 modelos diferentes de 900M (I, B, 3C, K, 2.4D).

Silverline 512655 - Malla para desoldadura (2 mm) € 5.94 in stock 4 new from €5.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sirve para retirar estaño de soldaduras

Longitud: 1,5 m

Temperatura máxima de funcionamiento 500° c

