Los 30 mejores Flechas Para Arco de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Flechas Para Arco veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Flechas Para Arco disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Flechas Para Arco ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Flechas Para Arco pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Surepromise 12pcs Flechas de Fibra de Vidrio de 28 Pulgadas Flechas de Carbono para Tiro con Arco Recurvo Flecha de Caza (Amarilla, 30"/79cm)



Amazon.es Features 【El Paquete Incluye】 12 x Flechas de Fibra de Vidrio.

【Flecha de Eje de Fibra de Vidrio】 Perfecto para disparar y apuntar. El material de alta calidad contribuye a la durabilidad exterior y la práctica de tiro duradero.

【Ideal para praticar】 Tiene un gran rendimiento, baja descarga manual con buena velocidad para una fiabilidad excepcional y rendimiento repetido, perfecto para prácticas de tiro y tiro al aire libre.

【Grandes flechas de tiro y práctica de tiro】 La estructura sólida y de alta calidad hace que la trayectoria de vuelo sea recta, la precisión óptima y la penetración del objetivo.

【Colores y tamaños disponibles】28"/74cm; 30"/79cm; 32"/84cm. Verde; Amarillo; Naranja.

Guirca - Arco con Flechas de 104 cm, Arco de Madera con Cuerda para Disfraz de Indio con carcaj para Colgar y 3 Flechas con Ventosa, Fiestas, carnavales

Amazon.es Features Arco con flechas de 104 cm, Se incluye: arco, carcaj y 3 flechas, Combínalo con tu disfraz de [email protected], Ideal para fiestas y carnavales, No recomendado para menores de 14 años

Guirca 17413 - Arco 100 Cms. con Tres Flechas

Amazon.es Features Is Adult Product

12pack 31inch Arrows Tiro con Arco Caza Fibra de Vidrio Reemplazo Screw-In Broadheads para 20-55lbs Compuesto y Arco Recurvo





Amazon.es Features 31 '' FLECHAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL ARCO REPUESTO DEL ARCO COMPUESTO. Esta flecha estaba hecha de materiales de alta calidad, tiene un buen rendimiento, choque de mano bajo con buena velocidad. Los restos de plástico reemplazables no se fijan con pegamento, pueden ser ajustado para su arco recurvo, arco compuesto o arco largo. Esto no es un juguete, por favor no dispares a la gente.

PERFECTO PARA LA PRÁCTICA OBJETIVO Y EL TIRO DE CAZA. La alta calidad estándar Las flechas de práctica de tiro de fibra de vidrio para arco recurvo pueden mejorar tu arquería habilidad rápidamente cuando eres principiante de tiro con arco, vuelan recto y verdadero, puede practicar tiro con arco con su familia o amigos en el patio trasero y al aire libre en el tiempo libre.

LAS ARMAS PARA RECIBIR ARCO SON SÓLIDAS Y BIEN HECHAS. Longitud: 31 "(79cm), exterior diámetro: 0,307 pulgadas (7,8 mm), para dibujar peso por debajo de 55 libras arco. Precisión las flechas para el arco recurvo son altamente efectivas, con fuertes ejes de fibra de vidrio para mayor durabilidad y práctica de tiro larga duración, son rectas y vuela bien

SUGONGS Y CONSEJOS EXTRAÍBLES. Emparejado con tornillo en reemplazo 100 grano puntos de campo, excelente precisión y penetración del objetivo, flechas para recurvo hacen una reverencia, son lindos, agudos y pueden cazar cabezas anchas si cazan. Por favor no lo haga contra paredes de concreto o cualquier sustancia dura, como madera o ladrillo. Esto puede lastimarte o dañar las flechas.

FLETCHING PLÁSTICO COLGADO HACER VUELO SIEMPRE SEÑALADO DE LA MANERA CORRECTA. Fletching con 2 paletas blancas negras 1. Si la fletching tiene una pequeña inclinación, puede enderezarlos usando un secador de aire o empapado en agua caliente (poner la paleta en 80 grados Celsius-90 grados Celsius de agua caliente para unos pocos minutos), se puede recuperar la forma original.

12 paquetes de 31 pulgadas flechas carbón tiro con arco espina 550 orientación Broadhead reemplazable Nock giratorio para la búsqueda lazo recurrente recurrente compuesto conjunto tiro al aire libre

Amazon.es Features Estas flechas están hechas de fibra de carbono de alta calidad, durabilidad extraordinaria y las flechas no son fáciles de astillar; Los Nocks no se fijan con pegamento, se pueden ajustar para su arco;

Las puntas de las balas son de acero inoxidable niquelado de reemplazo extraíble, precisión óptima y penetración del objetivo, lo que es perfecto para prácticas de tiro y tiro al aire libre.

Flechas Flecha, alta calidad y duradera cola de goma mano de obra fina, suave no dañar la cuerda del arco, usar con facilidad; Los pliegues de plástico coloreados hacen que el vuelo siempre apunte en la dirección correcta.

Flechas de carbono de tiro con arco negro de calidad para la práctica de tiro arco compuesto Arco largo o arco largo.

Si tiene alguna pregunta o tiene alguna idea sobre nuestro producto, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, puede estar seguro.

Juguetutto - Arco Grande - Flechas Punta Ventosa - Verde - Juguete de Madera



Amazon.es Features Habilidad Manual: Mover las manos y los dedos cada vez de forma más controlada.

Orientación espacial: Situar los objetos y orientar nuestros movimientos en el espacio que nos rodea.

Motricidad global o gruesa: Control de los movimientos musculares generales del cuerpo para desarrollar la precisión y coordinación de sus movimientos.

Socialización: Juego excelente para adquirir ciertos valores, actitudes o comportamientos que se consideran necesarios para una buena integración en la sociedad.

Juguete de madera y habilidad

The7boX 30 Pulgadas Flechas Carbono 12 Piezas, Flechas de Caza Espina 600 con Punta Ancha reemplazable para Arco recurvo Arco Compuesto Juego de Deportes de práctica al Aire Libre



Amazon.es Features 【Datos sobre el producto】 Material: carbono mixto Cantidad: 12 piezas Longitud: 30 pulgadas Lomo: 600 Flechas: 100 granos de cabeza ancha se puede girar para reemplazar, plumas de flecha en forma de gota de 3 pulgadas.

【Selectio de alta calidad】 El eje de carbono mixto es resistente y liviano, con alta precisión y penetración de tiro con arco, lo que ayuda a obtener la mejor precisión en su práctica de caza y tiro. Es la mejor opción para robustez y durabilidad.

【Fuerte versatilidad】 Esta especificación estándar para flechas de carbono se puede utilizar con arco largo compuesto de arco recurvo de 30 a 50 libras, que es adecuado para la mayoría de los arcos.

【Elección ideal】 El tiro con arco y flecha brinda una buena experiencia al aire libre, y también puede brindar una gran diversión mientras hace ejercicio. Este deporte es ahora el ejercicio al aire libre saludable recomendado.

【Compre sin riesgo】 Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el transporte, comuníquese con nosotros por correo electrónico.

Bogenkönig - Flechas para Tiro con Arco Juego de 5 Flechas para Arco de Fibra de Vidrio con Encaje de Metal Arco para niños 28 Pulgadas



Amazon.es Features 【 Arcos y flechas - Flechas de repuesto 】 Ideal para niños y adolescentes, entre 6 y 15 años, que quieren aprender tiro con arco y / o ya tienen un arco juvenil Bogenkönig. También es apto para arco y flechas de adultos que quieran aprender a tirar con arco.

【 Dimensiones flechas de fibra de vidrio 】 Longitud desde la base del culatín hasta la punta, aprox. 28 pulgadas (aprox. 71 cm), Peso de la flecha: aprox. 30g, Lomo: 700, Diámetro exterior: 7 mm.

【 Alta calidad de arco y flechas 】 Muelles de las flechas del arco montados para que las flechas no se arrastren en el mango durante el tiro con arco.

【 La seguridad es la máxima prioridad 】. Flechas de fibra de vidrio con puntas prensadas, por lo que son adecuadas para niños y jóvenes. Ideal para el arco recurvo de Bogenkönig o para el arco compuesto.También apto como flechas para arco recurvo. Sin embargo, NO es un juguete y sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

【 La seguridad tiene la máxima prioridad 】 5x flechas arco para niños de tiro con arco con punta de metal.

The7boX Flecha de Carbono para Tiro con Arco de 31 Pulgadas con Flecha de Plumas Reales para Arco recurvo de Arco Largo y Arco Tradicional de 12 Piezas



Amazon.es Features 【Aplicaciones amplias】 Adecuado para arcos recurvados, arcos largos, arcos compuestos y arcos de estirado rectos. Flecha giratoria reemplazable, se puede utilizar para arcos de menos de 50 libras.

【Material】: El eje es una flecha de carbono mixto, que es relativamente ligero, rápido y no fácil de doblar. 500 deflexión, longitud total 80 cm, peso 34,8 g cada una. 7,8 mm de diámetro exterior, 6,2 mm de diámetro interior.

【Plumas reales】 Las plumas de flecha son plumas de pavo reales, 2 verdes y 1 negra. Si la pluma se divide, deslice los dedos a lo largo de la línea de la pluma y la pluma volverá a su forma original.

【Diseño detallado】 La flecha utiliza un anillo de silicona que absorbe los golpes, amortiguación y protección contra la descompresión, y la conexión entre la flecha y el eje de la flecha es más firme. Inserta la cola de la flecha para mantener el equilibrio del disparo.

【Compre sin riesgo】 Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el transporte, comuníquese con nosotros por correo electrónico.

10 Piezas Juguetes de Flechas de Repuesto con Ventosa Flechas de Reemplazo de Tiro con Arco con Punta de Goma para Niños Niñas Flechas de Arco para Interiores Exteriores (Naranja)



Amazon.es Features El paquete incluye: recibirás un total de 10 flechas de ventosa de reemplazo, cantidades suficientes para que puedas jugar con tus amigos y familiares, enriquecer tu tiempo libre y brindarte más diversión

Información sobre el tamaño: las flechas de repuesto para el arco de juguete tienen una longitud moderada, que no será demasiado larga ni demasiado corta, el tamaño apropiado es muy adecuado para usar y jugar; Para obtener más detalles, lea las imágenes de productos relacionados

Seguro de usar: la punta de la flecha de reemplazo está hecha de material de goma de calidad, que es más seguro y más fácil de colocar en una superficie lisa, y no causará daños al golpear el cuerpo humano; Pero no apuntes a las partes vulnerables del cuerpo como los ojos

Calidad confiable: adoptando plástico de calidad y material de goma, estos reemplazos de flechas de succión son duraderos, resistentes y no fáciles de doblar, funcionan bien en juegos de arco y flecha tanto en interiores como en exteriores, como se pueden colocar fácilmente en paredes lisas, pisos, vidrio y azulejos

Ampliamente aplicable: el juego de flechas de ventosa es compatible con la mayoría de los juegos de tiro con arco de la marca, y es muy adecuado para principiantes, adolescentes para comenzar la práctica de tiro con arco y apuntar, mejorar sus habilidades y habilidades de tiro con arco

REAWOW 12 Uds Flechas de Tiro con Arco de Carbono Mixto Flechas de Caza de 30 Pulgadas para Arco recurvo Arco Largo y Arco Recto Flechas de orientación





Amazon.es Features Longitud del eje: eje de flecha de tiro con arco de 30 pulgadas, longitud del culatín a la punta: 31,3 pulgadas, diámetro exterior 0,31 ", diámetro interior 0,244"

Paletas de plástico: mano de obra fina de cola de goma duradera y de alta calidad, sin dañar la cuerda del arco, usar con facilidad.

Culatines ajustables: los culatines no se fijan con pegamento, se pueden ajustar fácilmente para adaptarse perfectamente a su arco y se pueden reemplazar fácilmente, sin embargo, está bien colocado para evitar que se caiga.

Características: Las flechas de caza de carbono de precisión son perfectas para la práctica de tiro y la caza tienen un gran rendimiento, impacto de mano bajo con buena velocidad. Durabilidad extraordinaria para un uso prolongado

El paquete incluye: 12 flechas de carbono de tiro con arco, si tiene algún problema con el producto o el transporte, contáctenos por correo electrónico. Entonces, haga clic en el botón "Agregar al carrito" ahora y obtenga este beneficio

REAWOW Flecha de Pluma de 31 Pulgadas Flecha de Fibra de Carbono con Pluma de Pavo de 4 Pulgadas Diámetro Exterior de 7,6 mm para Objetivo de Caza Adecuado para Arco Recurvo Arco Compuesto 12 Pcs





Amazon.es Features [Materias primas y tamaño]: Flecha de fibra de carbono mixta, flecha de acero inoxidable niquelado, plumas de pavo de colores, longitud de la flecha de carbono: 80 cm, peso neto: 32 g / pieza, diámetro exterior: 7,6 mm, lomo: 600

[Plumas de pavo de colores] Dos plumas de pavo azul y una pluma de pavo amarilla hacen que su tiro con arco sea más hermoso, ligero y estable, el vuelo siempre apunta en la dirección correcta. Las plumas naturales de pavo pueden ensuciarse durante el transporte, puede usar una máquina de planchar colgante o una vaporera para enderezarlas o aplanarlas a mano.

[Cabeza y fosas nasales del objetivo] La flecha es de acero inoxidable niquelado desmontable y reemplazable con la mejor precisión y penetración del objetivo. Es muy adecuado para prácticas de tiro y tiro al aire libre. El hilo es un hilo estándar. Puede cambiar la punta de la aguja a otra punta de caza; Knox no se fija con pegamento, se puede ajustar fácilmente con monedas

[Temblor duradero, estable y bajo] El diseño del eje de la flecha de fibra de carbono reduce la influencia de la resistencia al viento. Es rápido, resistente y duradero, se mueve poco a mano, durabilidad extraordinaria y se puede utilizar durante mucho tiempo.

[Recordatorio] Independientemente de si necesita la pluma principal hacia la izquierda o hacia arriba cuando realiza el tiro con arco, puede usar monedas para ajustar la cola para satisfacer sus necesidades de tiro con arco.

JOYIN Juego de juguetes de tiro con arco y flecha para niños, juego de tiro con arco luminoso, 9 flechas de ventosas, objetivos y carcaj



Amazon.es Features Paquete de gran valor. Nuestro juego de tiro con arco para niños incluye 1 arco, 9 flechas, 1 carcaj, 1 diana de placa y 3 objetivos de espuma.

Gran diseño. El arco se ilumina y se puede cambiar a varias luces brillantes. Deja que tus hijos se diviertan y aprendan al mismo tiempo con este genial juego de tiro con arco que se puede utilizar incluso por la noche. Tiene un diseño de ciencia ficción súper genial que ampliará la imaginación de los niños

Diversión sin fin. Este arco y flecha proporcionan una experiencia de diversión y aprendizaje sin fin para los niños. Esto practicaría su coordinación ojo-mano, habilidades motoras finas, habilidades de precisión y habilidades de colaboración. Esta es una idea de regalo única para diversas situaciones

Calidad prémium. Seguro para niños: no tóxico. Cumple con el estándar de juguetes de EE. Prueba de seguridad aprobada.

Satisfacción del cliente. Proporcionar una experiencia de satisfacción al 100% a nuestros clientes es nuestra principal prioridad. No dudes en enviarnos un mensaje a través de "contactar a los vendedores" si los productos no cumplen con tus expectativas. La celebración empieza con JOYIN READ Los 30 mejores Detalles Para Niños de 2022 - Revisión y guía

tiro con arco hecho a mano de bambú para niños y principiantes. flecha madera hecho a mano, 10 unidades de flecha de seguridad, guantes de dedo, hojas de diana para jugar en interiores y exteriores



Amazon.es Features Hecho de bambú, alambre de arco de acero. El juego de arco y flecha es un gran conjunto de introducción para un joven que quiere aprender tiro con arco.

Esto significa que las puntas de las flechas son de goma, flexibles y pegadas, por lo que su hijo -y todos los alrededor- es 100% seguro. Por lo tanto, puede tener algo de tranquilidad cuando sus hijos juegan con el kit de tiro con arco.

Lazo de madera sólido hecho a mano de 61 cm, carcaj de camuflaje, 10 flechas de seguridad pegadas con punta de goma, 2 guantes de dedo y 5 hojas de objetivo de 40,6 cm de diámetro.

Nos centramos en hacer que los clientes disfruten de nuestros productos a un precio razonable. Si tienes alguna pregunta o necesitas sobre tu artículo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te responderemos en un plazo de 24 horas, puedes estar seguro de que tu inversión está protegida.

Entonces dales este increíble juego de tiro con arco para principiantes y déjalos practicar su objetivo en interiores o exteriores. Este desafiante juguete los mantendrá entretenido durante horas.

REAWOW Flecha de Plumas de 31 Pulgadas Flecha de Fibra de Carbono Flecha de Grano de Madera con 4 Pulgadas de Plumas de Pavo y Rayas para de Caza Adecuado para Arco Recurvo 12 Unidades



Amazon.es Features [Material y tamaño]: Flecha de fibra de carbono híbrida, punta de flecha de acero inoxidable niquelado, plumas de pavo a rayas de colores, longitud de la flecha de carbono: 80,5 cm, peso neto: 37 g / pieza, diámetro exterior: 7,8 mm, lomo: 500

[Plumas de pavo de colores] Dos plumas de rayas amarillas y una pluma de pavo blanca harán que tus flechas sean más hermosas. Las plumas de pavo naturales pueden ensuciarse durante el transporte. Puede utilizar una máquina de planchar colgante o una vaporera para quitarlo, enderezarlo o aplanarlo a mano.

[Cabeza y fosas nasales del objetivo] La flecha es de acero inoxidable niquelado desmontable y reemplazable, con almohadillas antideslizantes, la flecha no es fácil de caer, el hilo es un hilo estándar, puede cambiar la punta de la aguja a otros puntos de la hoja de caza ; Anillo anti-clavos, puede proteger mejor el eje de su flecha de daños

[Flecha] El tubo termorretráctil de color de grano de madera envuelve el eje de la flecha, que puede proteger mejor el eje de la flecha, reducir el desgaste y se puede usar durante mucho tiempo

[Recordatorio] Independientemente de si usa un arco recurvo o un arco compuesto al disparar, y necesita plumas blancas para moverse hacia la izquierda o hacia arriba, puede usar monedas para ajustar la cola del nock para satisfacer sus necesidades de tiro con arco

SHARROW 32 Pulgadas Flechas de Carbono Spine 500 Flechas de Caza Flechas para Adultos con 4" Plumas Naturales para Arcos y Flechas Práctica Puntería para Arco Compuesto Arco Recurvo (Púrpura, 12P)



Amazon.es Features 【Información del Producto】 Material del eje de la flecha: carbono; Longitud de la flecha: 80 cm (31,5 pulgadas); Longitud del eje de la flecha: 76 cm (30 pulgadas); De color negro; OD: 7,8 mm, ID: 6,2 mm; Spine: 500, peso de la flecha: 35 g

【Plumas de Flecha】: Las plumas de flecha están pegadas por un artesano y pueden ensuciarse fácilmente durante el transporte, puede usar una percha, alisar el vaporizador o alisarlo con las manos , Pluma de flecha: 3 piezas de pluma natural de 4 pulgadas, color: 2 naranja 1 blanco, 2 violeta 1 blanco,2 rosas 1 negro,2 rosas 1 blanco

【Flechas de Carbono de Alta Calidad】 SHARROW Flecha de carbono , más liviana que la flecha de madera y más estable que la flecha de aluminio con procesamiento preciso para mejores características de vuelo y mayor precisión en tiro con arco, no es fácil de romper

【Adecuado para】: Adecuado para principiantes y avanzados, para todo tipo de tiro con arco, solo dispara a un objetivo o material similar. Para arcos recurvos, arcos compuestos, competición de arcos. No apunte ni dispare a personas o animales, los niños solo deben usar el arco bajo la guía de un adulto

【Suministro】 6/12/24 SHARROW flechas de carbono

ZSHJG 12pcs Flechas de Fibra de Vidrio de Tiro con Arco de 31 Pulgadas Spine 900 Flechas de Caza con Carcaj de Flecha para Compuesto Recorvar Arco (Azul/Flecha + Carcaj)

Amazon.es Features 【Especificación】Longitud total: 80 cm / 31,5 pulgadas; Diámetro exterior: 6 mm; Peso: alrededor de 31 g / pc

【Flechas de eje de fibra de vidrio】Perfecto para disparar y apuntar. El material de alta calidad contribuye a la durabilidad exterior y la práctica de tiro duradero.

【Puntas de flecha fijas】Hecho de acero inoxidable, que es perfecto para la práctica de tiro y tiro. Las puntas de flecha son lo suficientemente apretadas y duraderas

【Nock y pluma bien hechos】Cola de flecha de plástico y paletas de flecha de goma, deja que las flechas vuelen más suavemente

【Grandes flechas de tiro y práctica de tiro】La estructura sólida y de alta calidad hace que la trayectoria de vuelo sea recta, la precisión óptima y la penetración del objetivo

SHARROW 6 Piezas Tiro con Arco Punta de Flecha Tradicional 8mm Broadhead para Flechas de Madera y Bambú

Amazon.es Features Adopte material de metal con buena dureza

Gran poder de penetración y buen rendimiento

Adecuado para flechas de madera de bricolaje y flechas de bambú

Tenga cuidado al usar

El paquete incluye 6 piezas de punta de flecha

Bogenkönig Flechas para Tiro con Arco Juego de 5 Flechas de Fibra de Vidrio con Ventosa Arco para niños 28 Pulgadas



Amazon.es Features 【 Arco y Flecha - Flechas de repuesto】 Ideal para niños y jóvenes, entre 6 y 15 años, que quieren aprender tiro con arco y / o ya tienen un arco juvenil Bow King.

【Dimensiones flechas de fibra de vidrio】 Longitud desde la base del culatín hasta la ventosa: aprox. 26,5 pulgadas (aprox. 67,4 cm), Peso de la flecha: aprox. 30 g, Lomo: 700, Diámetro exterior: 7 mm

【Alta calidad】 Las ventosas se sujetan muy bien

【La seguridad tiene máxima prioridad 】 Flechas de fibra de vidrio con ventosa, por lo que son lo suficientemente adecuadas para niños y adolescentes. Ajuste ideal para el arco recurvo de Bogenkönig. Sin embargo, NO es un juguete y sólo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

【La seguridad tiene la máxima prioridad】 5x flechas para niños de tiro con arco con ventosa.

PG1ARCHERY Juego de 12 flechas de carbono, 30 pulgadas para tiro con arco de plástico, para arco tradicional, arco recurvo y arco largo



Amazon.es Features Longitud: 30 pulgadas, diámetro exterior: 0,309 pulgadas. Suspensión con 2 alas negras y 1 rojas. Para contrapeso de 40-60 libras recurvas, compuestos o arcos largos

Son sólidas y están bien hechas. Los dardos de caza de carbono de precisión proporcionan una mayor durabilidad y ejercicios de objetivo duraderos

Los maceteros de plástico de colores garantizan que el vuelo esté siempre en la dirección correcta. Las puntas están hechas de acero inoxidable niquelado que es perfecto para practicar objetivos y disparar al aire libre.

Los dardos están muy bien embalados y la calidad también es impecable

Recomendado para arcos de 35-60 libras, 12 unidades de dardos de carbono

Punta de Flecha de Punta Ancha de Tiro con Arco de Caza de Metal, 12 Puntas de Flecha de 100 Granos de 3 Cuchillas para Caza, Juego de Tiro, Ballesta con Estuche de Almacenamiento



Amazon.es Features 【PENETRACIÓN Y ESTABILIDAD FUERTES】 La punta de flecha de grano 100 con 3 hojas afiladas de acero inoxidable proporciona una penetración poderosa para las flechas. Traerte una agradable cacería

【PUNTA DE FLECHA DE ALTA CALIDAD】 La punta de la flecha está hecha de acero inoxidable de alta resistencia y Lu, que puede satisfacer sus necesidades ya sea que esté disparando objetivos o cazando.

【ESPECIFICACIONES DE CABEZAS ANCHAS DE CAZA】 Puntas de caza de 2.87 pulgadas de largo, diámetro de corte 1.08 pulgadas

【ADECUADO PARA VARIOS ARCOS】 Esta flecha es adecuada para flechas de arcos compuestos, arcos recurvos, arcos largos y ballestas

【CON UNA CAJA DE ALMACENAMIENTO DE FLECHAS】 La caja de almacenamiento de flechas tiene una capa protectora de espuma que puede almacenar 12 flechas, que es conveniente para que salga y lleve

ZZUUS 12 Uds 28 Flechas de Carbono 2 95 Columna Vertebral de Plumas 500 Flechas de Caza para Arco Compuesto Arco recurvo Tiro con Arco Caza



Amazon.es Features Material del eje: carbono puro

Longitud del eje: 28 ", 71,2 cm, longitud total: 29,5", 75 cm

Diámetro exterior: 7,8 mm

Desviación: 500 Spine

Paleta: 2,95 ", 7,5 cm

The7boX Puntas de Flecha de Tiro con Arco de Metal de 8 Piezas Puntas de Punta Ancha de Flecha Tradicional Puntos de Caza 125 Grano Cabeza de Flecha Negra Ballesta Arco Compuesto Tiro con Arco



Amazon.es Features Especificaciones: 125 granos, longitud total: 5,5 cm, longitud de la punta: aproximadamente 4 cm diámetro de corte: aproximadamente 1,1 cm, color: negro

Especificidad: Perfecto para tiro al blanco y tiro con arco en 3D y tiro con ballesta al reducir el rebote, simplemente desenrosque las puntas de los tornillos en todos los dardos de carbono y pernos de ballesta y reemplácelos con las puntas de lanza.

Fácil instalación: rosca de inserción de rosca estándar de punta ancha tradicional de granos compatible con todas las ballestas, arco recurvo y arco compuesto. Para tiro con arco caza al aire libre

Notas: ¡Advertencia! ¡Las cuchillas están afiladas! Dispara solo a un objetivo o material similar. NO apunte ni dispare a las personas.

Servicio: Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros solo por correo electrónico, le responderemos en 24 horas para atender sus inquietudes.

Namvo Extractor de flecha de tiro con arco, de silicona, color negro, con llavero, para tiro de tiro



Amazon.es Features Material: goma antideslizante y diseño de mango suave moldeado

Fácil de usar: el extractor de flechas está hecho de material de gel de sílice suave, que es fácil de quitar la flecha de un objetivo sin dañarla, muy seguro de usar

La herramienta para quitar flechas es antideslizante, que agarra firmemente la flecha y ofrece una protección eficaz para tus flechas y manos

Bonito diseño de llavero, fácil de enganchar a tu cinturón o estuche para un transporte cómodo

Aplicaciones salvajes: el gel antideslizante de tiro con arco es ideal para practicar objetivos de entrenamiento. Perfecto para dardos recurve, dardos compuestos y dardos tradicionales READ Los 30 mejores Tips Uñas Transparentes de 2022 - Revisión y guía

TY Archery 12 tornillos de carbono para ballesta de 16 pulgadas, para caza, tiro con arco, flechas con tornillo de mariposa de 10 cm, punta de flecha de repuesto



Amazon.es Features Tornillos con alas de plástico de 8,9 cm, 2 paletas rojas y 1 blanco y rojo. Con la punta de tornillo estándar 100 grain (6,5 g) con inserto y leva, puedes obtener fácilmente accesorios para la reparación.

Estas flechas de ballesta son muy rentables y están diseñadas para principiantes y jóvenes cazadores. Aportan velocidad, energía cinética y precisión. Peso total de los tornillos para ballesta de carbono con un diámetro de 8,8 mm (0,346"): aproximadamente 364 grain/23,5 g (16 pulgadas) contienen 100 puntos de grano.

Las ondas de carbono son duraderas y bien hechas. Las levas de precisión, las palas y los puntos de campo son buenos para una mayor durabilidad y ejercicios de objetivo duraderos.

Perfecto para los arcos, principiantes y aficionados y entusiastas de la caza o practicar. Está hecho de carbono de alta calidad, es muy recto, preciso y fácil de tocar.

Si la forma de la pala de plástico se ha deformado, puedes poner la pala en agua caliente durante unos minutos de 80 a 90 grados Celsius para restaurar la forma original. Las puntas de la flecha son afiladas. Si juegas la flecha en el jardín o al aire libre, asegúrate de que no hay espectadores cercanos.

Brynnl 6 Unidades de Puntas de Caza de Tiro con Arco, Puntas de Flecha de Acero Inoxidable de 100 Granos, Puntas de Flecha para Exteriores, Puntas de Rosca con Caja de plástico portátil



Amazon.es Features 【Durable y afilado】 Hecho de acero inoxidable resistente a la oxidación, dureza y durabilidad.

【Fácil de usar】 Fácil extracción de la flecha del objetivo y puntas de flecha de punta ancha operadas, flechas de caza / objetivo atornilladas.

【Rosca estándar】 Las puntas de caza 100 Grain tienen rosca de inserción estándar enroscable universal para todas las ballestas y arcos compuestos.

【Precisión notable】 Precisión notable y poder de perforación diseñados para la práctica de campo y la caza menor.

【Paquete】 Paquete de 6 piezas con una caja. Las puntas de tiro con arco no incluyen el eje de caza.

The7boX 30/40LBS Juego de Tiro con Arco de Arcos recurvos, CS Protector de Arco recurvo Protector de Brazo Juego de Protector de Dedos Protector de Brazo y lengüeta de Dedo



Amazon.es Features Material: se utiliza fibra de nailon de alta calidad y alta resistencia para el mango, se utiliza resina epoxi para la pieza del arco, que es saludable, ecológica y más duradera.

Diseño simple: las manos izquierda y derecha son universales, y las flechas dobles son más poderosas. El orificio del tornillo se puede separar del mango del arco y la pieza del arco por medio de una llave, que es conveniente para transportar y almacenar.

Fuerza de tracción: 30-40 libras de fuerza de tracción, adecuada para la mayoría de las personas.

Aplicación: diseñado para los amantes del arco recurvo, adecuado para tiro con arco, deportes al aire libre, pesca, recolección, competiciones de CS, etc.

Compra sin riesgos: si tiene algún problema con el producto o el transporte, contáctenos por correo electrónico

3Z Archery 12pack Arrows Arco de Caza de Aluminio de Tiro con Arco con extremidades Intercambiables 20-60lbs Arco Compuesto y recurvo

Amazon.es Features Material de flechas de ejes: aluminio, Diámetro exterior: 8 mm, diámetro interior: 5.4 mm

Longitud total: 82 cm / 32 pulgadas, peso: aprox 34 g, columna vertebral: 300, para: compuesto de 20-60 lb y arco recurvo

Los exclusivos sistemas Safe Nock Adapter alinean el Nock directamente con el eje de flecha para evitar el reventón

Fletched con paletas parabólicas de 4 ", inserto de aluminio instalado, punto de atornillado

La punta de flecha y el nock pueden ajustarse para el arco compuesto y recurvo, paquete: 12pcs

REAWOW 12 Piezas De 3 Flechas De Caza De Arco Y Flecha Fijas con Caja De Almacenamiento De Flechas para Tiro Al Blanco Compatible con Ballesta Y Arco Compuesto



Amazon.es Features [Materias primas]: El eje y la tuerca están hechos de aluminio anodizado y el cabezal de corte está hecho de acero inoxidable superduro. El diseño duradero de tres hojas garantiza resistencia y precisión. El cuerpo de aluminio con hojas de acero inoxidable cortadas con diamante tiene una precisión y un poder de perforación extremadamente altos.

[Tamaño y peso] Flecha 7 g / pieza, longitud 7,2 cm, diámetro 2,8 cm

[Versatilidad] 3 piezas de cuchillos de caza, 100 cabezas, tipo atornillable, compatibles con todas las ballestas y arcos compuestos con roscas de inserción estándar atornilladas.

[Paquete] Paquete de 12 piezas de flecha, caja de almacenamiento de flecha grande, flecha de tiro no incluye caña de caza, fácil de instalar y desmontar, se puede utilizar para entrenamiento y caza

[Recordatorio] Haga clic para agregar al carrito de compras para obtener este bebé. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con nosotros, haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos.

Juego de Tiro Arcos y Flecha para Niños, Tiro con 3 Arco Flechas, Juego de Tiro con Arco para Niños con Objetivos y Carcaj, Juguetes de Exterior Regalo para Niños a Partir de 6 9 10 años



Amazon.es Features 【Juego de Tiro con Arco】:Arco y flechas para niños pueden fortalecer el físico de los niños, especialmente la fuerza de los brazos, la cintura y las piernas, Anima a tus peques a mantenerse activos y al aire libre con este fantástico juego de tiro con arco.

【Mejora las habilidades】: el set de arco y flecha es un juguete semiacabado perfectamente diseñado que requiere la cooperación de padres e hijos para montarlo . El éxito de montación produce una sensación de logro. Además, puede promover la capacidad práctica, la coordinación ojo-mano, la interacción entre padres e hijos.

【Diseño agradable】:el kit de arco y flecha incluye arco, flecha de ventosa, carcaj de PVC.¡Es muy seguro para jugar en interiores y exteriores!

【Material ABS no tóxico】:el juego de arco está hecho de material ABS de alta calidad, superficie lisa. Sin bordes afilados.el set de tiro con arco es súper duradero y probado según las normas de seguridad de juguetes de la ASTM de EE. UU y la EN71 europea. Por lo tanto, todo el conjunto es seguro para los niños.

【Fácil de llevar】:puede colgar el carcaj en la espalda y las flechas disparados ya no se esparcen o se perden. Sin limitaciones de espacio o sitio, es fácil llevar el set de arco y flechas a cualquier lugar.Un regalo de cumpleaños perfecto o regalo de Navidad para sus hijos.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.