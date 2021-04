Los 30 mejores Estuche Escolar Negro de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Estuche Escolar Negro veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Eastpak Benchmark Single Estuche, 21 Cm, Negro (Black) € 9.99 in stock 17 new from €6.71

Amazon.es Features Compartimento principal amplio para lápices y otros esenciales

Altura: 6 cm, Ancho: 20.5 cm, Fondo: 7.5 cm

Fabricado 100 % en nylon para un acabado adecuado

Clairefontaine Clairefontaine Estuches, 22 cm, Negro (Noir) € 4.58 in stock 2 new from €4.58

Amazon.es Features Tamaño de estuche – 7 x 22 cm

Estuche circunferencia (redondo

Negro en color

Fabricado en poliéster.

Tirador de metal de la cremallera

Grafoplás Bits & Bobs, Estuches 3 Compartimentos con Solapa, 23 cm, Negro € 12.76 in stock 1 new from €12.76

Amazon.es Features Dimensiones del estuche: 23x10x10 cm

Portatodo triple con cierre de cremalleras y solapa frontal

Tira en la parte trasera para colgar el portatodo; perfecto para el colegio

Con nervio de refuerzo en la parte frontal y trasera y espuma interior en cada bolsillo

Estuche color negro con tiradores redondos con logo de goma en las cremalleras

Eastpak Oval Xl Single Estuche, 22 Cm, Negro (Black) € 20.00

€ 15.16 in stock 6 new from €15.16

Amazon.es Features Compartimento principal amplio con porta bolígrafos

Altura: 6 cm, Ancho: 22 cm, Fondo: 11 cm

Fabricado 100 % en nylon para un acabado adecuado

Resistente cierre que mantiene tus objetos seguros

Eastpak Oval Zippl'R Estuche, 22 Cm, Negro (Black) € 20.00

€ 14.34 in stock 4 new from €14.34

Amazon.es Features Estuche para lápices de compartimento individual con un montón de espacio

Alto: 9 cm, Ancho: 22 cm, Fondo: 5 cm

Fabricada en 100 % nailon

Portabolígrafos extra para una organización adecuada

Pequeño bolsillo con cremallera en la parte superior READ Los 30 mejores Disfraz Halloween Niña de 2021 - Revisión y guía

Coolzon Estuche Escolar con 3 Compartimentos, Estuches de Lápices de Gran Capacidad Estuche Organizador Portalapices Neceser Maquillaje para Niñas Niños Adolescentes Estudiantes Adultos, Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Diseño práctico y único】: Diseño especial para este estuche escolar grande para separar y organizar sus diferentes artículos. Múltiples bolsillos deslizantes pequeños pueden contener tarjetas de visita, tarjetas pequeñas y notas adhesivas. El compartimento principal se puede abrir amplia y fácilmente, lo que le permite ver y buscar rápidamente todo lo que hay dentro.

【Gran capacidad con 3 compartimentos】 El estuche escolar niños niña Coolzon es lo suficientemente grande como para guardar todos los artículos de papelería. Viene con 3 compartimentos para guardar bolígrafos, lápices, sacapuntas, gomas de borrar, tijeras y otros accesorios, incluyendo dos bolsillos de malla, dos bolsillos de nailon y varios compartimentos de presillas.

【Material premium y resistente exterior】 El exterior de material de lona resistente y el acolchado interno suave protegen sus utensilios de escritura contra golpes, rasguños, suciedad y basuras. Tiene un diseño duradero para garantizar que pueda soportar el uso frecuente. Las fuertes cremalleras y el amplio ángulo de la cremallera garantizan una protección suave de apertura / cierre y hermética.

【Multifuncional】 Este estuches escolares juveniles puede adaptarse a múltiples necesidades prácticas para diferentes personas, una bolsa para lápices y organizador de papelería para estudiantes de la escuela, un portalápices para material de oficina, una bolsa de maquillaje para cosméticos / artículos de tocador, y también puede Se puede usar como bolsa de viaje, caja de herramientas, bolsa de teléfono celular y organizador de accesorios pequeños.

【Gift Regalo y garantía ideales】 Esta bolsa de lápiz es un regalo perfecto y decente para los estudiantes universitarios, de secundaria y de primaria para su jornada escolar, entrenamientos y exámenes, para los aficionados al dibujo o los artistas para llevar sus lápices de dibujo a cualquier parte. Ofrecemos un 100% de GARANTÍA para obtener un reembolso completo o un reemplazo nuevo gratuito si hay algún problema con la funda Coolzon Pencil.

Pepe Jeans Cross Estuche Triple Negro 20x12x5 cms Poliéster € 13.50

€ 12.94 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Estuche de 12 cm x 22 cm x 5 cm fabricado en Poliéster

Tres compartimentos cerrados con cremallera para mejorar la organización

Tamaño perfecto para llevarlo en la mochila o carterón

De Joumma Bags

Portatodo Triple de Amplios Apartados Interiores con Cierre de Cremallera Individual (Negro) € 17.90 in stock 2 new from €17.90

Amazon.es Features Portatodo multifuncional de alta capacidad y cinta acoplable al carro de tu mochila, con identificador

TRES COMPARTIMENTOS. Cierre de cremallera ancha. Solapa exterior con tirador de tela y cierre de velcro

Bolsillos: con tarjeta identificadora y horario, de cremallera en el exterior de la solapa y frontal de malla

Tamaño ideal para llevarlo a cualquier parte. Ligero, compacto y resistente. Medidas: 22 cm x 11 cm x 9 cm

Exterior y forro fabricado 100% en Poliéster. Lavable a mano, máximo 30º. Producto garantizado y diseñado en España

ProCase Estuche Escolar de Gran Capacidad, Bolsa de Lápiz Portable Estuche Organizador de Material Papelería con Cremallera Doble para Estudiantes en Escuela y Empleados en Oficina –Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Tamaño: 21,5 X 11 X 6 cm (8.46"×4.33"×2.36"). Estuche de gran capacidad se adapta fácilmente a hasta 40 bolígrafos y lápices, así como borradores, calculadora, mini engrapadora, cinta adhesiva y otros útiles escolares

Secciones separadas para almacenar diferentes artículos: un compartimiento para almacenar toneladas de bolígrafos y el de bolsillos de malla para pequeñas notas, tarjetas y boletos fáciles de identificar

El material duradero y resistente al agua mantiene sus materiales de papelería bien protegidos en la bolsa; Las cremalleras dobles permiten a los usuarios tener acceso rápido a los elementos que están dentro

Ligero y compacto, conveniente para poner en las mochilas cuando se dirige a la escuela u oficina, no más excavar en su bolsa

Multifuncional: esta funda también podría servir como un neceser de maquillaje, ideal para viajes cortos, viaje de fin de semana o para el hogar

Eastpak Oval Single Estuche, 22 Cm, Negro (Black) € 18.00

€ 9.15 in stock 30 new from €9.15

Amazon.es Features Estuche con un espacioso compartimento principal con cremallera

Organizador en el interior con porta bolígrafos para que encuentres lo que buscas al instante

Tiene un bolsillo interior con cremallera para tener todo a mano

Altura: 5 cm, Ancho: 22 cm, Fondo: 9 cm

Fabricado 100 % en nylon

Estuche para lápices Toyess, grande negro con compartimentos grandes, regalo para niños y niñas de 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 años, negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ☀Tamaño grande con 3 bolsillos. Tamaño: 21 cm x 4,1 cm x 2,4 cm (largo x ancho x alto). Es práctico estacionario escolar con tres compartimentos grandes con cremallera que se adapta fácilmente a una calculadora científica, regla de 21 cm, barra de pegamento, juego de geometría y bolígrafos, lápices y resaltadores.

☀Material excelente: material Oxford + doble forro. Excelente material de tela Oxford que le da una sensación táctil increíble que es su mayor característica, portátil, extremadamente duradero, anti-arañazos, resistente a la suciedad, resistente al agua. Interior doble revestimiento de PU impermeable, no tienes que preocuparte por la pérdida de tinta.

☀Cremallera más fuerte: con cremallera de alta calidad, muy texturada, suave y portátil.

☀Regalo ideal para el primer día de tu hijo en la escuela: excelente compra para estudiantes de secundaria, secundaria y primaria. Grandes estuches de gran tamaño especialmente para la escuela secundaria. 3 compartimentos con cremallera para agrupar elementos esenciales de clase.

ProCase Estuche Escolar de Gran Capacidad, Bolsa de Lápiz Portable Estuche Organizador para Material Papelería con Cremallera Doble para Hombre Mujer Estudiante en Escuela Oficina –Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Dimensión: 20,3 × 9,4 × 5,1 cm(8"×3.7"×2"), tamaño generoso para un fácil almacenamiento, puede acomodar hasta 30 bolígrafos y lápices, así como gomas de borrar, calculadora, mini grapadora, cinta adhesiva y otros útiles escolares perfectamente

El bolsillo interior de malla proporciona un espacio amplio para guardar con seguridad notas pequeñas, tarjetas, billete, borradores y clips en un solo lugar; El diseño permite una fácil identificación de todas tus cosas pequeñas

El material duradero y resistente al agua mantiene tus materiales de trabajo bien protegidas y evita que se acumulen polvo, arañazos y golpes, fácil de limpiar; Las cremalleras dobles lisas ofrecen un acceso rápido a los artículos que están dentro

Ligero y compacto, conveniente para poner en las mochilas o carteras cuando se dirige a la escuela u oficina, no más desenterrando en su bolso

El estuche multifuncional puede servir para múltiples propósitos, incluso puede usarse como estuche de viaje, bolsa de maquillaje, bolsa de llaves, bolsa de monedas, bolsa para celular y más para adaptarse a todas sus necesidades diarias básicas

BTSKY - Estuche Organizador Multifunción para Lápices, Estuche para Lápices de Tres Bolsillos, Estuche Escolar Lápices, Neceser para Cosméticos de Maquillaje, Color Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Estuche de lona duradero: está hecho de lona duradera y cierre de cremallera suave que lo hace seguro. El interior de los bolsillos es suave y muy espacioso cada uno.

Compartimento grande e individual: este estuche tiene tres bolsillos con cremallera central. 2 secciones grandes y una ligeramente más pequeña en el medio con una cremallera separada. Puede contener todas tus cosas en él.

Simple y elegante funda multiusos de triple bolsillo: no solo puedes utilizar esta funda de triple bolsillo para guardar tus artículos de papelería como estuche para lápices de estudiantes, sino también una práctica bolsa de maquillaje, un bolso para guardar cosas pequeñas. Las posibilidades son infinitas

Gran regalo para estudiantes escolares: es el mejor asistente para los estudiantes. Puede contener no solo lápices, bolígrafos, gomas de borrar, sino también una calculadora y pegamento, memoria y espacio de repuesto. Ideal para estudiantes de secundaria.

Tamaño adecuado: la dimensión de esta bolsa es de 20,5 x 12,5 x 2 cm. Es lo suficientemente grande como para almacenar todas tus cosas y también el tamaño adecuado en tu paquete.

APLI 18416 - Estuche silicona Nordik Collection - Violeta € 4.70 in stock 3 new from €2.82

Amazon.es Features Estuche de silicona color violeta de la gama Nordik Collection.

Silicona de alta calidad con acabado tacto suave.

Estuche con cremallera, flexible y moldeable.

Resistente al agua y muy fácil de limpiar. READ Los 30 mejores Harley Quinn Funko de 2021 - Revisión y guía

Vbiger Estuche Escolar de Niño Bolsa Lápiz Niña Gran Capacidad Anti-robo Material Escolar Papeleria. (negro) € 12.48 in stock 1 new from €12.48

Amazon.es Features [Candado codificado fácil de usar]: si está buscando una caja de lápices que proteja su privacidad y sus finanzas, esta bolsa está especialmente diseñada para usted gracias a un candado de combinación para que pueda cambiar libremente el código. Por cierto, la contraseña original es 000.Atención: el estuche cuando lo recibe está vacío, no incluye el bolígrafo y las tijeras como papelería.

[Compartimentos de 4 capas]: puede ordenar y organizar varios elementos en estos compartimentos. La bolsa principal se puede abrir fácilmente para que pueda ver rápidamente el contenido y encontrar exactamente lo que necesita. Los soportes para bolígrafos de dos capas ofrecen el máximo espacio de almacenamiento para sus bolígrafos de uso frecuente y son lavables, resistentes al desgaste y duraderos.

[Almacenamiento espacioso] - Con un tamaño de 8.26 * 3.74 * 1.47 ", este estuche ofrece el mayor uso posible para colocar la mayoría de las cosas que el estudiante necesita. Por ejemplo, puede contener hasta 50 bolígrafos o Mantenga 70 bolígrafos y coloque los teléfonos celulares en su capa intermedia superior.

[Bolsa multifuncional]: este estuche con dos cremalleras se puede usar no solo como una bolsa de papelería para niñas, adolescentes y estudiantes, sino también como una bolsa de viaje, una bolsa de cosméticos o una bolsa de almacenamiento, bolsas de cosméticos de viaje para hombres y mujeres para hombres, mujeres y niños. Además, el asa superior es fácil de transportar. Estuche que es ideal como regalo para niños, regalos de cumpleaños o útiles escolares.

【Garantía de calidad】 Recibe un servicio de devolución de dinero del 100% de Vbiger si la caja del lápiz está defectuosa.

Ditto Estuche Escolar, Bolso de Lápiz Multifuncional de Gran Capacidad, Estuche con Bolsillo de Malla para Pluma Estilográfica Lápiz Bolígrafo Marcador Borrador Texas Instruments TI-84 / Plus -Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Ditto estuche escolar portable está diseñado a propósito de organizar tus útiles escolares; Ideal para administrar material de escritorio como la calculadora Texas Instruments (TI-84 / TI-84 Plus / Ti-83 Plus), bolígrafos, lápices, pinceles artísticos, borrador, tarjetas, pequeño bloc de notas y otros suministros escolares

Diseño de doble capa para maximizar el espacio de almacenamiento; Dos tiras para sujetar tu calculadora, bolsillos de malla y portalápiz para administrar tu pluma, lápiz, cuaderno de notas y otros artículos pequeños

El exterior de PU de alta calidad y el interior acolchado suave protegen tus artículos preciosos contra el uso diario; La bolsa de papelería simple pero práctica es adecuada para personas de todas las edades

Dimensión: 20,3 x 5,3 x 13,5 cm (8 x 2.1 x 5.3); El diseño compacto y liviano se desliza fácilmente en tu mochila, bolso u otras bolsas sin agregar peso adicional

Abre y cierra fácilmente con diseño de doble cremallera; Las cremalleras resistentes están diseñadas para uso a largo plazo.

Amazon.es Features Flexible, plegable y cómodo

Material muy resistente y cómodo

Ideal para viajar y para la escuela

Medidas 7, 5 x 22 x 7, 5 CM

Limpiar con un paño húmedo

Movom Free Dots Estuche Triple Negro 22x12x5 cms Poliéster € 11.00 in stock 5 new from €9.00

Amazon.es Features Estuche de 22 cm x 12 cm x 5 cm fabricado en poliéster

Tres compartimentos cerrados con cremallera para mejorar la organización

Tamaño perfecto para llevarlo en la mochila, carterón o bolso

Asa lateral para colgarlo del pupitre

De joumma bags

Kipling FREEDOM Estuches, 22 cm, 1 litros, Negro (True Black) € 25.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Logo de Kipling redondo

Compartimento principal con cremallera

Resistente al agua

Mono de llavero

Ligero

Estuche para lápices ToWinle, bolsa de 72 compartimentos, gran capacidad para estudiantes (Negro) € 11.89 in stock 3 new from €11.89

Amazon.es Features Material: Formado con Oxford, elegante y con estilo, fácil de limpiar. Ten en cuenta que los lápices no están incluidos.

Superdiseño de gran capacidad: 4 capas con 72 compartimentos en el interior. Para hasta 72 lápices con compartimento extra para goma de borrar y sacapuntas, cada lápiz tiene su compartimento individual. No lo vas a perder.

Multifunción: puede ser utilizado como un gran estuche, también como neceser de viaje para cosméticos o incluso como estuche de pintor o artista.

Regalo perfecto y práctico: Es un gran regalo para niños, estudiantes, artistas, entusiastas de libros, pintores, amigos y familia.

Cada lápiz tiene su propio compartimento, una banda elástica mantiene fijo cada lápiz y evita que se caiga.

Gusti estuche de cuero Addison estuche neceser negro € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Amazon.es Features Diseño: el estuche se cierra con una cremallera. El estuche de piel de búfalo es un compañero sencillo y se puede utilizar tanto en la oficina como en la universidad.

Práctico: el estuche ofrece suficiente espacio para bolígrafos, es perfecto para aquellos que necesitan poco bolígrafos. El estuche Addison es adecuado para hombres y mujeres gracias a su aspecto moderno.

Tamaño: 19 x 5 x 4 cm. Esto hace que el estuche sea lo suficientemente grande como para mantener tus lápices juntos, pero lo suficientemente pequeño como para caber en cualquier lugar. Perfecto para el uso diario

Producción: el estuche de piel auténtica ha sido fabricado por uno de nuestros mayores productores en la India.

✅ Curtido: el curtido químico garantiza una estabilidad especial de la piel de búfalo y permite un diseño moderno. Pulverizar la bolsa con un spray impermeabilizante para cuero proporciona un cuidado a largo plazo.

Amazon.es Features Estuche estrecho de 20 cm

De compartimento único

El cierre es de cremallera

modelo: 6579 020

Pepe Jeans Osset, Estuche, 22 cm, Negro € 10.50 in stock 3 new from €8.00

Amazon.es Features Estuche de 22 cm x 7 cm x 3 cm fabricado en Poliéster

Perfecto para organizar y llevar recogidos los lápices y bolígrafos

Tamaño ideal para llevarlo en la mochila o en el carterón

De Joumma Bags

Grafoplás 37545410. Estuche escolar triple, Color Negro, 23,5x12x14cm, Bits & Bobs € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Amazon.es Features Estuche tres compartimentos negro

Tira ajustable en la parte trasera para colgar el portatodo

Tarjeta identificativa: nombre, centro, curso

Formato rectangular. Medidas 23, 5x12x14cm

Perfecto para organizar tu material escolar

ProCase Estuche Escolar Gran Capacidad, Bolsa de Lápiz Portable Lapicero para Material de Papelería Maquillaje con Cremallera Doble para Estudiantes en Escuela y Empleados en Oficina –Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Tamaño: 8,26"×4,33"×2,36" (21*11*6 cm). Estuche de gran capacidad se adapta fácilmente a hasta 40 bolígrafos y lápices, así como borradores, calculadora, mini engrapadora, cinta adhesiva y otros útiles escolares

Bien construido: solapa central con presillas elásticas para sujetar las plumas de uso frecuente; Los múltiples bolsillos de malla permiten una fácil identificación para notas, etiquetas, tarjetas y boletos

El material duradero y resistente al agua mantiene sus materiales de papelería bien protegidos en la bolsa; Las cremalleras dobles permiten a los usuarios tener acceso rápido a los elementos que están dentro

Ligero y compacto, conveniente para poner en las mochilas cuando se dirige a la escuela u oficina, no más excavar en su bolsa

Multifuncional: esta funda también podría servir como un neceser de maquillaje, ideal para viajes cortos, viaje de fin de semana o para el hogar

Estuche para Lápices, Kasgo Grande Capacidad Estuche Escolar para Estudiantes Papelería de Dos Cremallera y Bolsillo Negro € 9.89 in stock 1 new from €9.89

Amazon.es Features 1.DURADERO: La estuche Kasgo está hecha de poliéster, que es duradera, liviana e impermeable. Cuenta con una cremallera SBS resistente y lisa. Mano de obra refinada y cremalleras resistentes mejoran la moda, la elegancia y la durabilidad.

2.GRAN CAPACIDAD: Dimensiones Exteriores: W21.5xD5xH11cm/8.5x2x4.3pulgada, Peso: 0.1kg/0.22libra, bolsillos dobles, 4 bolsillos de malla, 1 correa elástica y 1 bolsillo secreto

3.DISEÑO PRÁCTICO: La gran capacidad y varios compartimentos del estuche Kasgo tienen dos bolsillos con cremallera. El gran bolsillo con cremallera tiene una correa elástica, un bolsillo secreto y un bolsillo pequeño de malla. El otro bolsillo con cremallera tiene dos bolsillos de malla en el medio y un bolsillo de malla grande.

4.FÁCIL DE ORGANIZAR: Los grandes bolsillos con cremallera con la correa elástica son perfectos para bolígrafos, lápices y crayones o para su teléfono. En el interior incluye un pequeño bolsillo de malla para borradores y otros artículos pequeños. El otro bolsillo con cremallera tiene dos bolsillos de malla en el medio para guardar notas adhesivas, sacapuntas y otros artículos pequeños, y un gran bolsillo de malla para un cuaderno pequeño, reglas y tijeras.

5.REGALO IDEAL: Perfecto para almacenar sus plumas, lápices, crayones, borradores, reglas, transportador y otros materiales de arte, y más. READ Los 30 mejores La Polila Tramposa de 2021 - Revisión y guía

Real Madrid FC - Plumier forma de mochila con 4 portatodos llenos (safta 411777747), Negro € 24.90 in stock 3 new from €24.90

Amazon.es Features Plumier del Real Madrid-2

4 portatodos infividuales

Contiene Material escolar

Pepe Jeans Ren Estuche Negro 22x7x3 cms Poliéster € 9.00 in stock 5 new from €7.00

Amazon.es Features Estuche de 22 cm x 7 cm x 3 cm fabricado en Poliéster

Interior con cinco gomas elásticas para lápices y otra más grande para llevar la regla o cualquier otro accesorio bien sujeto. También incorpora un bolsillo con cremallera

Perfecto para organizar y llevar recogido el material escolar

De Joumma Bags

Coolzon Estuche Escolar Estuches de Lápices de Gran Capacidad Estuche Organizador Portalapices Neceser Maquillaje para Niñas Niños Adolescentes Estudiantes Adultos,Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 【Diseño versátil con asa】 El estuche grande para lápices está diseñado en forma de barco para sostener y organizar sus diferentes artículos al máximo y está construido con un anillo de hierro en la entrada que podría usarlo como portalápices. Y viene con un asa adicional en el lateral que hace que la bolsa de lápices sea fácil de transportar.

【Gran capacidad】 El estuche escolar niños niña Coolzon es lo suficientemente grande como para guardar todos los artículos de papelería. Viene con un espacio amplio y bien organizado para guardar bolígrafos, lápices, sacapuntas, borradores, tijeras, calculadora y otros accesorios, incluidos dos bolsillos de malla y un bolsillo con cremallera de nailon.

【Material premium y resistente exterior】 El exterior de material de lona resistente y el acolchado interno suave protegen sus utensilios de escritura contra golpes, rasguños, suciedad y basuras. Tiene un diseño duradero para garantizar que pueda soportar el uso frecuente. Las fuertes cremalleras y el amplio ángulo de la cremallera garantizan una protección suave de apertura / cierre y hermética.

【Multifuncional】 Este estuches escolares juveniles puede adaptarse a múltiples necesidades prácticas para diferentes personas, una bolsa para lápices y organizador de papelería para estudiantes de la escuela, un portalápices para material de oficina, una bolsa de maquillaje para cosméticos / artículos de tocador, y también puede Se puede usar como bolsa de viaje, caja de herramientas, bolsa de teléfono celular y organizador de accesorios pequeños.

【Gift Regalo y garantía ideales】 Esta bolsa de lápiz es un regalo perfecto y decente para los estudiantes universitarios, de secundaria y de primaria para su jornada escolar, entrenamientos y exámenes, para los aficionados al dibujo o los artistas para llevar sus lápices de dibujo a cualquier parte. Ofrecemos un 100% de GARANTÍA para obtener un reembolso completo o un reemplazo nuevo gratuito si hay algún problema con la funda Coolzon Pencil.

Grafoplás 37543710. Estuche Redondo, Color Negro, 23x8cm. Bits & Bobs € 4.72 in stock 1 new from €4.72

Amazon.es Features Dimensiones del portatodo: 23x8 cm

Gran capacidad y color negro

Con cómoda asa de agarre y tiradores laterales

Cremallera con práctico tirador de goma

Perfecto para acudir a clase con todo tu material escolar

