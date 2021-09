Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Esencias Para Jabones de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Esencias Para Jabones de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Aceite de Fragancia de Jabón - 12 Fragancias de Jabón Líquido para Fabricar Bombas de Baño, Fabricación Jabón, Limo de Bricolaje - Perfumes de Bomba de Baño para Cosméticos, Arte - 10 ml Cada Uno € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AROMAS ATRACTIVAS - Viene con 12 aromas diferentes, muy concentrados, personaliza cualquiera de sus jabones sin perfume, bombas de baño. Utilice su imaginación para crear un aroma que sea simplemente suyo.

UN POCO RINDE MUCHO - Jabón altamente concentrado que produce aceite de fragancia, solo unas pocas gotas y se sorprenderá por las fragancias. Pruebe nuestros perfumes en productos terminados, porque el olor será fuerte antes de diluirse.

AMPLIAMENTE USADO - El aceite esencial de jabón para hacer productos de baño también es ideal para limo y cosméticos DIY, ambientadores. Y puede agregarse a su loción corporal favorita, aceite de masaje o aceite de baño.

SEGURO - El aceite de fragancia para bombas de baño aptas para la piel de grado alimenticio está hecho de ingredientes químicos libres de crueldad y no agresivos. ¡Especialmente probado para asegurar que cada aroma sea simplemente increíble!

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DE SU DINERO - 12 botellas asequibles (10ml cada una) de aceite aromático pueden proporcionar un efecto de aroma fuerte y duradero, ¡lo convierten en una opción perfecta para aquellos que aman el hecho a mano! ¡Haga clic en 'Añadir a la cesta' y disfrute de un aroma relajante para aliviar la fatiga!

PHATOIL Juego de Aceites Esenciales (15 Piezas 100% Lavanda Pura, Eucalipto, Jazmín, Limoncillo, Naranja Dulce, Sándalo, Menta, Vainilla, Rosa, Limón, Ylang, Manzanilla, árbol de Té, Canela, Romero € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ofertas Exclusivas para Septiembre【Diario de Aceites Esenciales de 7 Días】: El juego de 15 aceites esenciales incluye 15 aromas diferentes: lavanda, eucalipto, jazmín, naranja dulce, sándalo, menta, vainilla, limoncillo, rosa, limón, ylang ylang, árbol del té, manzanilla, canela, Romero. Combina 15 aceites esenciales con tu imaginación y creatividad, logrando sorpresa inesperada y definitiva durante toda una semana.

❤【Aceites Esenciales Naturales 100% Puros】: Los aceites esenciales PHATOIL son 100% puros, naturales, sin adulterar, grado terapéutico. Extraído de plantas, conserva los aromas vegetales, de naturaleza suave, apto para todo tipo de pieles. No se agregan fragancias químicas nocivas. Los aceites esenciales pueden ayudar a aliviar el estrés, mejorar el sueño y concentrar la mente. Cada botella está sellada y empaquetada individualmente para que no haya riesgo de fugas.

❤【Usos Múltiples】: Solo para uso externo. El kit de aceites esenciales PHATOIL puede ser ampliamente utilizado para aromaterapia, fragancias para el hogar, perfumes naturales, difusión, ambientación y vaporización. Deje caer 3-6 gotas de aceite esencial en la madera difundida, el leve aroma natural llenará lentamente el espacio, puede sentir el aroma de la planta más natural en cada respiración.

❤【Juego de Regalo Perfecto】: 15 en 1 juego de aceites esenciales, 5 ml cada botella, viene con una caja de regalo compacta y hermosa, también es un regalo ideal para su familia, amigos y amantes en cumpleaños, aniversario, día de san valentín, navidad y otros festivales. Exquisito y práctico set de regalo, brinde a sus seres queridos el mejor ambiente confortable y disfrute con los aceites esenciales PHATOIL.

❤【Compra Segura】: El asombroso rendimiento de cuidado general de los aceites esenciales puros definitivamente beneficiará a sus seres queridos. El equipo de PHATOIL se compromete a ofrecer un excelente servicio postventa. Si nuestros aceites esenciales no cumplen con sus expectativas, los reemplazaremos por otros nuevos o le reembolsaremos su dinero. Comuníquese con nosotros primero si tiene alguna pregunta.

18 Aceite de Fragancia de Jabón - Fragancias de Jabón Líquido para Fabricar Bombas de Baño, Fabricación Jabón, Limo de Bricolaje - Perfumes de Bomba de Baño para Cosméticos, Arte - 10 ml Cada Uno € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AROMAS POPULARES - Viene con 18 aromas diferentes, muy concentrados, personaliza cualquiera de sus jabones sin perfume, bombas de baño. ¡Comience a hacer sus productos de baño únicos con sus aromas deseados!

ALTAMENTE CONCENTRADO - Solo unas pocas gotas y se sorprenderá por las fragancias. Pruebe nuestros perfumes en productos terminados, porque el olor será fuerte antes de diluirse.

DE MÚLTIPLES FINES - El aceite esencial de jabón para hacer productos de baño también es ideal para limo y cosméticos DIY, ambientadores. Y puede agregarse a su loción corporal favorita, aceite de masaje o aceite de baño.

SEGURO - El aceite de fragancia para bombas de baño aptas para la piel de grado alimenticio está hecho de ingredientes químicos libres de crueldad y no agresivos. ¡Especialmente probado para asegurar que cada aroma sea simplemente increíble!

ECONÓMICO - 18 botellas (10ml cada una) de aceite aromático pueden proporcionar un efecto de aroma fuerte y duradero, ¡lo convierten en una opción perfecta para aquellos que aman el hecho a mano! ¡Haga clic en 'Añadir a la cesta' y disfrute de un aroma relajante para aliviar la fatiga!

Aceites Esenciales, 100% Puros y Naturales Aromaterapia Aceites Esenciales para Humidificador (Lavanda, Hierba de Limón, Menta, Eucalipto, Árbol de té, Naranja dulce) 6 x 10 ml € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceites Esenciales Puros: El aceite esencial BEAU-PRO se elabora extrayendo esencia de plantas naturales como la menta, lavanda, limoncillo, naranja dulce, eucalipto y árbol del té. También puedes elaborar tus propios productos naturales con aceites esenciales, como jabones, cuidado de labios y lociones corporales.

Ampliamente utilizado en diferentes escenas: los aceites esenciales son ideales para humidificadores de difusión, rociadores, inhalaciones, quemadores de combustible, masajes, perfumes, cuidado del hogar y limpieza. ¡Perfecto para usar en casa (dormitorio, sala de estar, baño, estudio), oficina (lugar de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, automóvil, spa y más!

Versátil juego de aceites esenciales: agregue unas gotas de aceites esenciales a su humidificador para refrescar el aire, agregue unas gotas en el difusor para promover el sueño, coloque algunas gotas en su bañera para disfrutar de su agradable momento de baño y coloque unas gotas en la secadora para que su ropa huela bien. Los aceites esenciales no se pueden usar directamente sobre la piel, pero se pueden mezclar con aceite portador o aceite corporal y luego masajear la piel.

Opción de regalo ideal: el juego de aceites esenciales es adecuado para personas de todas las edades, por lo que también es un regalo ideal para familiares y amigos. Nuestros aceites esenciales humidificadores están empaquetados en hermosas cajas. Es una buena opción para regalos de festivales, especialmente en Navidad, cumpleaños, aniversario, día del padre, día de la madre, día de San Valentín. READ Los 30 mejores Agua De Azahar de 2021 - Revisión y guía

Lagunamoon Aceites Esenciales, Top 6 Set de Regalo de Aceites de Aromaterapia de Lavanda Eucalipto Hierba de Limón Menta Arból de Té y Naranja, Aceites Esenciales para Humidificadores 100% Puros € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Productos incluidos: Lavanda, eucalipto, hierba de limón, menta, árbol de té y naranja, cada uno de 10ml. Lograr mayor agudeza mental con este kit de aceites esenciales. Fácil de mezclar y combinar para dilución.

Calidad: LAGUNAMOON ofrece aceites escenciales de aromaterapia de la prima calidad, son naturales y puros, sin rellenos, comprobados por Cromatografía de gases MS y espectrometría de masas.

Propiedades y beneficios: Estes aceites esenciales ayuda a promover optimismo y felicidades, así como agudiza la memoria. Encontrar mayor felicidades con estes aceites aromáticos. La hierba de limón provee calma. La menta estimula la concentración. La naranja promueve el optimismo y la paz. La lavanda ayuda con las funciones cognitivas y el estado de alerta. El eucalipto genera optimismo y concentración, El árbol del té promueve la fuerza mental.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho m

Certificado y alertas: Aprobados por SGS, así como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Seguimos estrictamente las normas de GMPC Good Manufacturer Practice Cosmetic. Sólo para uso externo.

PHATOIL Aceites Esenciale de Vainilla 100 ml, 100% Naturales Puros, Aceite Esencial de Aromaterapia de Grado Terapéutico, Aceite Esenciales para Humidificador, Difusor, Regalos Perfectos € 13.99

€ 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Ofertas Exclusivas para Septiembre❤ 【Aceite Esencial de Aromaterapia de Primera Calidad】 - Embotellado en una botella de 100 ml con gotero incorporado - Todos nuestros aceites esenciales están embotellados en una botella ámbar resistente a los rayos U / V. También tiene un gotero incorporado para facilitar el vertido y la aplicación.

❤ 【Aceite de Vainilla 100% Puro y Natural】: Nuestro aceite de Vainilla es 100% puro, sin diluir, sin rellenos y de grado terapéutico. Cada gota de este aceite esencial de eucalipto se extrae al vapor directamente de la fuente sin aditivos.

❤ 【Perfecto para Aromaterapia y Productos de DIY】: Agregue unas gotas a su difusor de aceite esencial favorito, o agregue unas gotas a velas, jabones, lociones o champús caseros para obtener productos caseros con un olor maravilloso.

❤ 【Aceites de Fragancia Multiusos】: Nuestros aceites de grado terapéutico premium son perfectos para masajes de aromaterapia, ambientación, baño y otros usos.

❤ 【Garantía de Por Vida】: Oil of PHATOIL respalda cada producto que vendemos, si por alguna razón tiene algún problema, comuníquese con nosotros para obtener un reemplazo o reembolso gratuito.

Aceites Esenciales Naturales,ESSLUX Flores Aceites Esenciales para Humidificador Difusor Natural Puro, Neroli, Geranio, Rosa, Fresia, Té oscuro, Flor de Ciruela,6x10 ml € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puro y seguro; los aceites esenciales están hechos de ingredientes naturales; trabajamos con los agricultores de todo el mundo para obtener sólo las plantas de primera calidad y las convertimos cuidadosamente en los aceites esenciales más puros

Potentes aromas florales; esta es la segunda colección floral; contiene 6 aceites esenciales diferentes, rosa, neroli, geranio, freesia, flor de ciruelo, té oscuro, todos con aromas dulces, potentes y únicos

Múltiples usos; recomendamos usar estos aceites con el difusor para la fragancia del hogar; también puedes usarlo para masajes, perfumes, quemadores de aceite o usarlos para la bomba de baño de bricolaje y velas perfumadas

Regalo ideal; regalar este kit de aceites esenciales a una familia o amigo para su cumpleaños o Navidad; viene con una caja de regalo, también es un regalo ideal para sus seres queridos

Lo que obtienes; una hermosa caja de regalo y 6 botellas de aceite esencial de 10 ml

Aceite esencial de lavanda, Mindbreaker 100% el aceite esencial del grado terapéutico orgánico puro, consigue un mejor sueño, aromatherapy, antiinflamatorio, alivia dolores de cabeza (120ml Upgrade) € 14.88 in stock 1 new from €14.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD ORGÁNICA Y NATURAL: Aceite esencial de lavanda natural puro, suave y eficaz. Sin ningún tipo de toxinas o aditivos. Grado Terapéutico. Estos aceites esenciales están hechos de plantas naturales y como producto orgánico y orgánico pueden obtener. Cada uno de estos aceites tiene propiedades esenciales de elevación, euforia, calmante, refrescante, estimulando la mente y el cuerpo

USOS VERSÁTILES DEL ACEITE DE LAVANDA: El aceite de lavanda es perfecto para usar en difusores. El aceite de lavanda es uno de los pocos remedios naturales para reducir los signos de aparición del envejecimiento. También se puede utilizar para jabones, velas, aceites de masaje, aerosoles, sales de baño y gel de baño.

MEJORA TU SUEÑO: El aceite esencial de lavanda es uno de los aceites esenciales más relajantes, que puede mejorar enormemente el sueño. Agregue unas gotas de lavanda a las almohadas, la ropa de cama o la parte inferior de los pies para una buena noche de sueño. Agregue agua de baño para eliminar el estrés o aplíquelo en las sienes y la parte posterior del cuello para aliviar la tensión muscular

AYUDA A RESTAURAR LA COMPLEXIÓN DE LA PIEL: Debido a sus características antimicrobianas y antioxidantes, la esencia de lavanda mezclada con un aceite portador tiene profundos beneficios para la piel. Solo 10 gotas por 1 onza de aceite portador puede calmar las peores quemaduras solares y curar rápidamente la piel seca, cortes menores y rasguños.

100% GARANTÍA DE REEMBOLSO DE DINERO: Nos esforzamos por construir una sólida base de clientes basada en la confianza y la satisfacción. Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 100% 365 días. Si por alguna razón no está satisfecho con el Aceite esencial de lavanda, le ofrecemos un cambio o reembolso gratuito.

Lagunamoon Aceites de Fragancia, Aceites de Aromaterapia para Difusores, Coco y vainilla, Fresa, Mango, Manzana Fresca, Melocotón, Piña, Naranja, Pomelo, Uva, Coco, 10ml € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de regalo de los 10 mejores aceites perfumados: El kit incluye 10 aromas que son aceite de coco, naranja, coco y vainilla, fresa, mango, manzana fresca, melocotón, piña, pomelo y uva. Estos aceites de fragancias cumplen las necesidades diarias. El juego de 10 aceites frutales le dará más alegría y energía para cada día.

Seguro y de alta calidad: los aceites de fragancias de Lagunamoon son altamente concentrados y presentan una fragancia duradera y agradable. Son seguros para usar, sin parabenos, sin toxicidad, sin conservantes nocivos, sin pruebas con animales, sin crueldad, sin gluten ni olores extraños.

Amplia gama de usos: nuestros aceites perfumados son adecuados para la elaboración de jabón, velas, perfumes, también aptos para baño, cuidado del cuerpo y del cabello, así como cuidado del hogar. Además, también son aceites de aromaterapia para difusores y humidificadores, ayuda a dormir, relajarse y calmarse.

Relajo y Calma: el juego de aceite de perfume puede ayudar a aliviar el estrés, la ansiedad, el dolor de cabeza, el insomnio y la fatiga para mejorar la salud en general y permitirle pasar un día agradable. Además, también puede usarlo para disfrutar de la diversión del hecho a mano de velas o jabones.

Buena idea para un regalo: El set de aceites de aromaterapia viene en empaque elegante, 10ml /0.33oz para cada sabor. El kit de aceite de fragancia Lagunamoon es el mejor regalo para los novios, amigos y familias. Regalo perfecto para todas ocasiones como Navidad, cumpleaños, aniversarios, días festivos, día del maestro, día del padre, día de la madre y mucho más.

Elite99 Aceites de Fragancia, Aceites Esenciales para Humidificadores, Aceites de Aromaterapia de Frutas, Manzana, Mango, Agrios, Menta, Fresa, Coco, Piña y Limón, 10ML € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elite99 aceites de fragancia para humidificadores de 8 sabores: Manzana, Mango, Agrios, Menta, Fresa, Coco, Piña y Limón, cada uno de 10ml.

Aceites de aromatepia ideal para uso en difusores, humidificadores y vaporizadores. Así como perfumería, masajes, spa, etc. (Nota: solo para uso externo)

Se puede agregar estas fragancias en cremas o jabones para obtener un mejor efecto de aromaterapia.

Los aceites esenciales tienen muchos beneficios, como mejorar el sueño, relajar la calma y el cuerpo, influir positivamente en el estado de ánimo, etc.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho más.

Aceite Fragancia de Jabón - 14 Fragrance de Jabón para Fabricación Bomba de Daño - Perfumes de Bomba de Baño Líquidos para DIY Cosméticos, Arte, Producto de Baño - 10 ml Cada Uno € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AROMAS ATRACTIVOS - 14 aceites de fragancias diferentes de alta concentración, perfectos para agregar un aroma atractivo a sus jabones y bombas de baño. Los aceites esenciales de jabón de este juego cuentan con aromas potentes, dulces pero refrescantes.

ALTAMENTE CONCENTRACIÓN - Un poco rinde mucho. Solo unas gotas de nuestros perfumes de jabón y te sorprenderán estos encantadores aromas. El olor será espeso antes de diluirse, así que pruebe el aroma en el producto terminado.

MULTIUSOS - Estos aceites esenciales de jabón puro y natural se pueden usar de muchas maneras, individualmente o en mezclas. Perfecto para hacer productos de baño, cosméticos de bricolaje, ambientadores, lociones corporales, aceite de masaje o aceite de baño.

SEGURO Y PREMIUM - Nuestros aromas para hacer jabón de grado alimenticio están hechos de ingredientes químicos libres de crueldad, no tóxicos y no agresivos. El juego de 14 aceites esenciales de bomba de baño diferentes hará que te guste respirar en el huerto todo el tiempo.

ECONÓMICO - 14 botellas (10 ml cada una) de aroma de jabón que te ofrecen más posibilidades de mezcla y nueva experiencia de bricolaje. Haga clic en "Añadir a la cesta" y disfrute de un agradable baño con aromas individuales.

perfeclan Jabón Kójico, Lavado de Cara Y Cuerpo, Aclarador, Limpiador de Piel Aclarante, Corrector de Manchas Oscuras, Removedor de Acné, Jabón de Aceites Esenc - 200g € 14.39 in stock 1 new from €14.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente para: daño solar, brillo de la piel, decoloración de cicatrices y manchas oscuras.

En cosmética, el ácido kójico es conocido popularmente por su notable efecto blanqueador y sus propiedades antioxidantes.

Eficaz para disminuir las manchas oscuras, las pecas y el acné, las estrías, el tono desigual de la piel y otros trastornos del tono de la piel.

Contiene ácido kójico natural que ayuda a prevenir la producción de melanina y hace que la piel sea más clara y clara.

Úselo diariamente como jabón habitual para el rostro y el cuerpo.

BOLES D'OLOR Ambients Bruma 50 ml. Savon de Marseille € 10.45 in stock 5 new from €10.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bruma hidrosoluble de Boles d'olor, para aparatos eléctricos de Boles d'olor.

Las esencias de Boles d'olor en su estado más puro, formuladas especialmente para ser utilizadas con los brumizadores de Boles d'olor y convertirse en microgotas de puro placer olfativo que ambientarán instantaneamente tu hogar.

La tecnología de micronización en frío permite que el perfume se perciba con todo su esplendor y sutileza, sin cambios ni alteraciones.

Utilizalo también para revitalizar pot pourris, perfumar cerámicas, etc.

Huele simplemente a limpio, a puro; al frescor de jabón de aceite de coco tradicional de marseille. READ Los 30 mejores C4 Pre Workout de 2021 - Revisión y guía

Aceites Esenciales,ESSLUX Flores Aceites Esenciales para Humidificador Difusor Naturales Puro, Rosa, Ylang ylang, Jazmín, Gardenia, Cerezo, Té Blanc,6x10 ml € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puro y Seguro; los aceites esenciales están hechos de ingredientes naturales; trabajamos con los agricultores de todo el mundo para obtener sólo las plantas de primera calidad y las convertimos cuidadosamente en los aceites esenciales más puros

Gran Combinación; la colección floral está especialmente diseñada para los amantes de los aromas florales; en este kit, además de 5 increíbles aceites florales, también presentamos el excepcional aceite esencial de té blanco, ofreciéndole más posibilidades de mezcla y nuevas experiencias

Múltiples Usos; recomendamos usar estos aceites con el difusor para la fragancia del hogar; también puedes usarlo para masajes, perfumes, quemadores de aceite o usarlos para la bomba de baño de bricolaje y velas perfumadas, etc

Regalo Ideal; regalar este kit de aceites esenciales a una familia o amigo para su cumpleaños o Navidad; viene con una caja de regalo, también es un regalo ideal para sus seres queridos

El paquete contiene; una hermosa caja de regalo, 6 aceites esenciales de 10ml

Colorante Jabón - 12 Colores Colorante de Bomba de Baño Líquido para Fabricación de Jabón - Tinte de Jabón para Kit de Suministros de Elaboración Jabon DIY, Bomba de Baño, Manualidades € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLORES SURTIDOS - 12 colorantes bastante naturales, que se pueden usar individualmente o mezclar para crear colores personalizados y emocionantes efectos en capas. Eres libre de hacer varias manualidades de colores brillantes.

FÁCIL DE USAR - A diferencia del tinte cargado de productos químicos y requiere mezcla, nuestros colorantes se han mezclado y están listos para usar. Debido a la solubilidad en agua, el tinte de jabón líquido sangrará y se desvanecerá en jabón MP. Agregue un poco de mica para resolver el problema.

SEGURO Y PREMIUM - Nuestro tinte de jabón utiliza ingredientes puros. Libre de toxinas y productos químicos agresivos. Mancha libre, bebé amigable. Nuestra fórmula crea más PROFUNDIDAD y BRILLO, que pueden mantenerse claros y duraderos en las bombas de jabón y baño.

AMPLIAMENTE UTILIZADO - Los colorantes vívidos se pueden usar para teñir jabones MP y CP, BOMBAS DE BAÑO, SAL DE BAÑO, PLAYDOUGH, etc. Dale a tus creaciones un toque de color llamativo con nuestro tinte de jabón líquido maravillosamente brillante.

ECONÓMICO - El paquete incluye 12 botellas de colorante concentrado de jabón. ¡Haga clic en ‘Agregar al carrito’ y comience a hacer sus llamativos jabones de bricolaje y bombas de baño con nuestro hermoso y brillante juego de colorante de jabón líquido!

Pigmento para Resina Epoxi, Colorante Jabones 10ml*20 Colores - MENNYO Tinte natural líquido para Fabrica Slime, Bomba de Baño, Pintura, DIY Manualidades € 32.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 colores y 10 ml cada uno: 20 colores de pintura de resina epoxi son cuidadosamente seleccionados para proyectos de arte de resina, que pueden hacer que tus creaciones sean brillantes mientras se mantienen transparentes. Da rienda suelta a tu creatividad con estos pigmentos de resina epoxi de 20 colores.

Dale rienda suelta a tu creatividad: el tinte de resina epoxi con colores vibrantes es versátil y añade color a las obras de arte. Se pueden utilizar en resina epoxi, bombas de baño, jabón, esmalte de uñas, pintura, limo, arcilla de cerámica, joyas, repujado, decoupage, fibra de vidrio, plásticos, pegamento de manualidades y más proyectos de bricolaje. Da más capas a tus obras de arte, haciendo las posibilidades de belleza infinitas y tus obras de arte llamativas.

Fácil de usar: el colorante de resina epoxi es extremadamente resistente al color y estable. No requiere preparación, listo para usar. Fácil de difuminar en resina epoxi y resina UV con color saturado y brillo uniforme. Nota: no directamente soluble en agua.

✨Alta concentración: solo una gota y te sorprenderá el fuerte efecto de teñido. Simplemente mézclalos para obtener tus propios colores. Deja que tu creatividad tome el control de tu mente y cuerpo

Seguridad y diseño a prueba de fugas: nuestro pigmento de resina epoxi está hecho de materiales no tóxicos, sin productos químicos agresivos, sin crueldad. Las puntas de todos los pigmentos de resina han sido selladas para evitar fugas, lo que garantiza una mejor experiencia de usuario. Las botellas exprimibles hacen que sea fácil controlar tus gotas para que puedas obtener el tono perfecto cada vez.

Naissance Aceite Esencial de Pachuli 50ml - 100% Puro, vegano y no OGM € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensual y vigorizante

Puede ser beneficioso para la piel seca y madura

En la terapia de masajes se utiliza para el cuero cabelludo

Su aroma promueve la relajación

Pranarom - Aceite Esencial de Lavanda, Sumidad Florida, 10 Mililitros € 11.04

€ 9.27 in stock 20 new from €6.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESEN. LAVANDA 10ml. PRANAROM

Los mejores productos para tu cuidado personal, para tu dieta, para tu salud y para la higiene personal.

Perfecto para tu salud y cuidado personal

Lagunamoon Aceites Esenciales, Top 16 Set de Regalo de Aceites de Aromaterapia, Lavanda, Eucalipto, Hierba de Limón, Romero, Menta, Arból de Té, Aceites Esenciales para Humidificador, 100% Puros € 24.99

€ 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Productos incluidos: El set de aceites esenciales incluye aceite esencial de lavanda, eucalipto, hierba de limón, romero, menta, árbol de té, naranja, pomelo, incienso, canela, pachulí, clavo, bergamota, pino, mandarina, y limón. Cada uno de 10ml

Propiedades y beneficios: Estos aceites de aromaterapia promueven el optimismo, la armonía, la energía y la concentración. Este kit "Da Vinci Concoction" aumenta las funciones cognitivas, la espontaneidad, la nitidez, el optimismo, la moral, la satisfacción, la calma, la felicidad, la paz, el pensamiento claro, la confianza.

Calidad: LAGUNAMOON ofrece aceites escenciales de aromaterapia de la prima calidad, son naturales y puros, sin rellenos, comprobados por Cromatografía de gases MS y espectrometría de masas.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho más.

Certificado y advertencia: Aprobado por SGS, US FDA Food & Drug Administration. MSDS (datos de seguridad del material) disponible a petición. Seguimos estrictamente las normas de GMPC Good Manufacturer Practice Cosmetic. Sólo para uso externo.

Aceites Esenciales para Difusor Humidificador, Aceite Esencial de Lavanda, Árbol del Té, Naranja Dulce, Hierba de Limoncillo, Eucalipto, Menta Natural Puro -6x10ML € 11.88 in stock 2 new from €11.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este increíble set de regalo de aceites esenciales contiene los 6 aceites esenciales más populares: lavanda, árbol de té, eucalipto, menta, hierba de limón y naranja dulce.

Aceites esenciales terapéuticos puros naturales, sin aditivos, sin filtrar y sin diluir, sin rellenos

El aceite esencial de lavanda mejora la calidad del sueño El aceite esencial de árbol de té estimula las defensas naturales El aceite esencial de menta ayuda a aliviar el dolor El aceite esencial de limoncillo calma los dolores y mejora el estado de ánimo El aceite esencial de naranja dulce aumenta la energía e hidrata la piel El aceite esencial de eucalipto mejora el estado de ánimo

Estos aceites esenciales son perfectos para difusores para el hogar, para el crecimiento del cabello, para la fabricación de velas, para la fabricación de jabón, para la ropa, para vaporizador facial, para el baño, para el cabello, para la piel, para la fabricación de jabón o en aerosol de aceite esencial.

Ven con una caja de regalo, conviértelo en un juego de regalo ideal para mujeres, hombres, novia, madre.

Colorante Jabón - 36 Colores Colorante de Bomba de Baño Líquido para Fabricación de Jabón, Tinte de Jabón para Kit de Suministros de limo, bombas de baño hechas a mano - 6ml Cada Uno € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLORES IMPRESIONANTES: este juego de colorantes de jabón incluye 36 colores: rojo, morado uva, verde hierba, rojo anaranjado, verde azul, morado incienso, amarillo limón, marrón, verde amarillento, rosa, verde azulado, etc. Cada tinte de jabón es de 6 ml / 0,25 oz.

Diseño perfecto: el colorante de jabón de neón está cuidadosamente formulado, se puede mezclar y dispersar fácilmente sin dejar de ser de color brillante y verdadero.El color es altamente concentrado y tiene control de gota única, así que solo agregue una pequeña cantidad, agregando más para lograr el tono deseado.

Tinte de jabón multiusos: perfecto para teñir bombas de baño, jabones cp, sal de baño, lociones, limo, plastilina, etc. Estos tintes de jabón solubles en agua sangrarán y se desvanecerán en el jabón mp, pero este problema se puede resolver agregando polvo de mica.

SEGURO Y NO TÓXICO: fabricamos nuestro colorante de jabón solo con ingredientes de grado alimenticio de alta calidad, aprobados por MSDS, insípidos e inodoros, que son libres de irritación, sin manchas, veganos y amigables con la piel para bebés. Gran colorante de jabón seguro para adultos y niños pequeños.

Consejos cálidos: si tiene alguna pregunta o problema con respecto al juego de colorante para bombas de baño, no dude en enviar un mensaje al vendedor a través de Amazon y le responderemos dentro de las 24 horas.

Naissance Aceite Esencial de Naranja Dulce 30ml - 100% puro, vegano y no OGM € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reconfortante y vigorizante

Se usa comúnmente en la elaboración de productos cosméticos para iluminar la piel apagada y neutralizar la piel grasa

Ayuda a mejorar la respiración

En masaje y aromaterapia se usa para la relajación

Janolia 8 Pcs Aceites Esenciales, Aceites para Humidificador y Difusor, Material de Plantas Naturales, Ideal para Hogar, Oficina, Dormitorio € 13.88 in stock 2 new from €13.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de 8 aceites esenciales de 10 ml creados por ingredientes naturales. Ideal para uso en difusores, vaporizadores o humidificadores.

Las esencias de las plantas naturales mantienen el equilibrio de cuerpo, mente, y espíritu. ¡Úsalo en un humidificador para llenar tu ambiente con aromas refrescantes!

El paquete único y especial lo hace mejor para regalar a sus amigos, familiares y amantes. Dales un regalo sorpresa particular.

Nota: Apágue los aceites esenciales cuando no estén en uso. Por favor, los guarde en un lugar seco y fresco. No son recomendados para mujeres embarazadas y bebés.

El paquete incluye: 8x Aceite esencial, 1x Caja de embalaje.

Aceites Esenciales para Humidificador Aceite Esencial 100% Naturales Puro Aromaterapia Esencias para Humidificador-6x10ml Set Lavanda, Eucalipto, Limoncillo, Árbol de Té, Menta, Naranja Dulce € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceites Esenciales para Humidificador: el conjunto de aceites esenciales contiene 6 x 10 ml de aceites esenciales puros. 6 fragancias agradables diferentes, que incluyen lavanda, eucalipto, limoncillo, árbol de té, menta y naranja dulce. Los aceites esenciales pueden mejorar la calidad del sueño, restaurar la vitalidad, mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés, también purificar el aire interior.

100% natural: hecho de extractos de plantas naturales. Amigable para veganos. Puede usar sus aceite esencial para hacer sus propios productos naturales como jabón, bálsamo labial y loción corporal. Cumplimos estrictamente con los estándares de GMPC.

Adecuado para escenas variadas: adecuado para difusores, humidificadores y quemadores de aceite; Ideal para aromaterapia, masajes, perfumes, SPA, cuidado del hogar y limpieza; Apto para uso doméstico (dormitorio, sala de estar, baño, estudio), oficina (lugar de trabajo, sala de reuniones), exterior, camping, sala de yoga, automóvil y más.

Exquisito set de regalo | Nuestro set de Aceites Esenciales está muy bien embalado e ideal como regalo para familiares y amigos. Ideal para Navidad, Semana Santa, Acción de Gracias, Cumpleaños, Aniversarios, Día de la Madre, Día de San Valentín o como una forma de mostrar su agradecimiento a alguien especial.

100% de servicio al cliente | Cambio de 30 días y devolución gratuita. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente. Nuestro amable equipo de servicio al cliente intentará hacerte sonreír. READ Los 30 mejores Cargador Cepillo Oral B de 2021 - Revisión y guía

Flota Detergente Líquido Marsella - 90 Lavados € 7.49

€ 5.95 in stock 2 new from €5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Garrafa de 90 lavados (4,95 L.)

Limpieza eficaz contra las manchas

Perfume tradicional duradero

Formato familiar Ahorro

Indicado para todo tipo de ropa (Blanca y Color)

Aceite de menta, aceite esencial de menta de grado terap¨¦utico natural puro, perfecto para masaje difusor, 100 ml € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro aceite esencial de menta (Mentha piperita) se destila al vapor de las hojas, con aroma dulce y mentolado.

Ingredientes naturales: aceite de menta puro y natural, no tóxico, sin aditivos, sin filtrar y sin diluir sin rellenos.

Use aromáticamente aceite de menta en difusor para respirar aire fresco o despejar, o combine agua y menta en una botella rociadora, rocíe para un efecto refrescante

Se puede aplicar tópicamente en las sienes para ayudar a mejorar la claridad mental.

Recuerde siempre probar la sensibilidad de la piel antes de un uso generalizado y úselo en los pies cuando sea posible.

Base de Jabón 1000g - 1kg - Derretir & Verter Crystal ST - Jabón de Glicerina - Transparente - Jabón Hecho a Mano - Bonito regalo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BASE DE JABÓN DE ALTA CALIDAD: la clave para la fabricación exitosa de jabón en casa. Puede crear un jabón natural para usted y sus seres queridos, con su fragancia favorita

BASE DE JABÓN Derretir & Verter no seca la piel, ya que es glicerina natural. Agregue aceites a ellos y obtenga excelentes creaciones de jabón

MANIPULACIÓN: abra el embalaje. Cortar la cantidad necesaria de base de jabón. Cortar en cubos pequeños para que se derritan más rápido

JABÓN HECHO A MANO: Verter, decorar con los más diversos moldes de fundición, colores, fragancias, etc. Además, se pueden usar objetos cotidianos como moldes de silicona, moldes para cubitos de hielo, etc

BONITO REGALO - Agregue aceites volátiles, saborizantes, colorantes y otros aditivos que haya seleccionado a la base de jabón

60ml Bio Sérum Facial con Vitamina C, E, Ácido Hialurónico puro 100% orgánico.Suero Vegano con Ingredientes Antiedad, Antiarrugas y Antimanchas para Cara y Contorno de Ojos. Tambien para Dermaroller € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUESTRO PRODUCTO INNOVADOR DE COSMÉTICA NATURAL ES REALIZADO CON INGREDIENTES DERIVADOS DE AGRICULTURA BIOLÓGICA: su fórmula altamente hidratante enriquecida con vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera, penetra profundamente en las capas subcutáneas de su piel, proporcionando una hidratación instantánea y mejorando de la textura general de la piel y como efecto antienvejecimiento estimula la producción natural del colágeno.

SÉRUM ANTIEDAD HOMBRE/MUJER/MÁS EFECTIVO PARA UNA PIEL RADIANTE Y MÁS JOVEN: Contiene ingredientes utilizados para reducir eficazmente las líneas sutiles, las arrugas y anti cicatrices del acné. Pocas aplicaciones de nuestro lifting Serum refrescarán inmediatamente la piel, hidratando a fondo todo su rostro, cuello y escote. Prepárese para hacer girar cabezas gracias al mejor serum facial de vitamina c y ingredientes que atenúan los signos del envejecimiento.

FORMULADO SIGUIENDO LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ACTUALES y Testado DERMATOLÓGICAMENTE por el departamento de dermatología del Policlínico de Módena. Nuestro suero contiene una concentración elevada de ácido hialurónico puro, la mejor forma biodisponible de vitamina C y 20+ ingredientes utilizados por sus cualidades antiedad, antiarrugas, anti líneas finas/patas de gallo/líneas de expresión/ojeras, y para reducir las manchas oscuras, el daño solar en la piel y el riesgo de alergias.

SUERO ANTIEDAD ORGÁNICO y VEGANO para la CARA, DÉCOLLETÉ Y CONTORNO DE OJOS: mezcla patentada de Florence Organics llena de antioxidantes que protegen su rostro de radicales libres y que nutren su piel, dejándola más luminosa y juvenil. Está formulado SIN aditivos, parabenos, rellenos ni crueldad animal. Úselo en lugar de la crema antiarrugas rejuvenecedora, crema antiedad de ácido hialurónico para el cuidado diurno/nocturno de la cara. Todo tipo de pieles: Mixta/Seca/Grasa/Madura/etc.

GARANTÍA DEL PRODUCTOR: Gracias a la calidad de nuestras materias primas procedentes de la agricultura ecológica, todos nuestros productos han obtenido la certificación orgánica AIAB Eco COSMÉTICO, SKINCARE HECHOS EN ITALIA. Si no ama nuestro suero con ácido hialurónico en un plazo de 30 días después de la compra, Florence le hará un reembolso completo sin complicaciones. Compre hoy con toda tranquilidad y cuide su piel con la cualidad de nuestro suero anti-edad para el tratamiento facial.

Set de aceites esenciales, 6 x 10 ml 100% Natural Puro Aromaterapia Aceite Aromático, (Lavanda, Hierba de Limón, Menta, Eucalipto, Árbol de té, Naranja dulce) para Humidificador y Difusor Aroma € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 Aceites Esenciales Naturales: con este conjunto TOP 6 tienes todos los aromas que necesitas para los momentos místicos. El conjunto se compone de aceites terapéuticos de aceite Aromaterapia de lavanda, aceite de árbol de té, eucalipto, menta, naranja dulce y hierba de limón. Las botellas de 10 ml y nuestras botellas oscuras ayudan a mantener el aceite fresco y evitan que se degrade fácilmente.

Natural Puro y Grado de Tratamiento: sin aditivos, aditivos, bases o excipientes, parabenos, pureza de prueba GC, preferencias vegetarianas y veganas.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho m

Set de Regalo con Fragancia Perfecta: bellamente empaquetado en un hermoso set de regalo, es la mejor opción para Navidad, cumpleaños, aniversario, día festivo, día del padre, día de la madre, día de San Valentín como regalo para personas especiales.

Satisfacción garantizada: Pruebe nuestros productos y servicio al cliente de primera clase sin riesgos. Cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, su pregunta será respondida dentro de las 24 horas.

Colorante Jabón 20 Colores - Colorante de Bomba de Baño Líquido para Fabricación de Jabón, Limo - Tinte de Bomba de Baño para Kit de Suministros de Elaboración Jabon DIY, Manualidades - 6ml Cada Uno € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLOR ATRACTIVO - 20 bonitos colorantes brillantes fáciles de dispersar y mezclar, pueden crear una variedad de diferentes tonos de color a su gusto. Simplemente combínelos para lograr sus propios colores personalizados. ¡Desate su creatividad!

FÁCIL DE USAR - A diferencia del tinte cargado de productos químicos y que requiere mezclarse, nuestros colorantes se han mezclado y están listos para poder usarse. Las características de solubilidad en agua pueden mezclarse con un poco de aceite hacen innecesario preocuparse por el residuo después de cada lavada.

SEGURO - Nuestros colorantes se crean con ingredientes de grado alimenticio NO TÓXICOS, LIBRE DE IRRITACIÓN, MANCHAS, VEGANAS, DE CRUELDAD, Y AMIGABLE PARA BEBÉS. Nuestra fórmula mejorada puede hacer que su jabón y bomba de baño permanezcan limpios y vibrantes por más tiempo.

MULTIPROPÓSITO - El tinte líquido se mezcla de manera rápida y fácilmente. Puede usarse para colorear JABONES, BOMBAS DE BAÑO, PLAY DOUGH, LOCIONES, PLASTILINA, etc. Debido a la solubilidad en agua, el tinte de jabón líquido se desprendería y se desvanecería en jabón MP. Puede agregar un poco de mica para resolver el problema.

GRAN VALOR POR SU DINERO - ¡Más colores con precios más asequibles! Viene con 20 botellas (un total de 120 ml) de colorantes, unas cuentas gotas transformarán su jabón de bla a hermoso. ¡Haga clic en 'Añadir a la cesta' ahora y disfrute de la sorpresa que le brinda en cada gota!

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.