Los 30 mejores Escritorio Abatible Pared de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Escritorio Abatible Pared veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Escritorio Abatible Pared disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Escritorio Abatible Pared ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Escritorio Abatible Pared pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Ahorrar Espacio Mesa De Alas Abatibles De Pared,Mesa De Pared con Estante Flotante,Moderna Y Minimalista Escritorio Flotante,Carga De 50KG,para Hogar,Dormitorio,Oficina € 565.88 in stock 1 new from €565.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mesa plegable duradera】 Esta mesa plegable está hecha de material de madera maciza de alta calidad, impermeable y a prueba de humedad, no es fácil de usar, no es fácil de deformar, es resistente al desgaste y duradera, y se puede usar durante mucho tiempo. La mesa con dos soportes de metal es fuerte y duradera, y puede cargar objetos de 50 kg / 110 libras

【Diseño que ahorra espacio】 La mesa montada en la pared adopta un diseño plegable. Cuando no esté en uso, puede plegarse y colocarse plano en la pared. Al mismo tiempo, los estantes flotantes de arriba pueden ayudarlo a almacenar y exhibir libros, fotos, decoraciones y coleccionables. Etc., haga un uso razonable del espacio para satisfacer sus necesidades y una vida conveniente

【Mesa multifuncional montada en la pared mounted Esta mesa montada en la pared se puede usar como mesa de comedor, mesa de computadora, escritorio, mesa de café, cocina o cualquier escritorio que requiera espacio de trabajo adicional. Es muy adecuado para el dormitorio, la sala de estar, la sala de lectura, la oficina u otros lugares que desee.

【Fácil de instalar】 Es adecuado para la instalación en muros de carga, muros de hormigón o muros de ladrillo. Es muy fácil de instalar. Viene con todos los accesorios necesarios. Solo necesita perforar los tapones roscados con un taladro eléctrico y colgar la mesa.

【Regalo perfecto】 La mesa plegable de pared es un regalo perfecto para familiares o amigos, especialmente para habitaciones pequeñas. Es una muy buena eleccion

ADASP Mesa Plegable De Pared Mesa Plegable de Pared, Escritorio Plegable para Espacios pequeños, Mesa de Hojas abatibles para Comedor, Sala, Estudio, Cocina, Cena, Bar, lavadero € 295.78 in stock 1 new from €295.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento ecológico superior: la mesa flotante hecha de MDF con alta durabilidad y sin productos químicos agresivos. Por tanto, no hay mal olor. Más cerca de una vida sana y de la naturaleza.

Espacio grande: la mesa es lo suficientemente grande como para colocar una computadora portátil, algunos libros y una pequeña maceta verde. Se incluyen accesorios de montaje en pared para una fácil instalación.

Aplicaciones versátiles: el escritorio de pared plegable se puede usar como mesa, banco, escritorio, banco de trabajo, uso en la oficina, dormitorio, cocina, sala de estar, lavadero, bar, cafetería, etc., ya sea para uso doméstico o comercial es el elección perfecta.

Diseño especial para espacios pequeños: nuestro escritorio que ahorra espacio tiene dos bisagras. Se puede plegar completamente en la pared sin ocupar espacio. Diseñado para satisfacer la demanda de muebles de bajo costo pero duraderos y eficientes.

Fácil de montar: puede consultar las instrucciones de montaje detalladas para terminar el trabajo de montaje en solo media hora. Y la limpieza se puede hacer con un paño húmedo limpio.

AMDHZ Mesa Abatible de Pared, Proposito Doble Escritorio Pared Plegable, Mesa Plegable Madera para Balcón/Apartamento Pequeño/Cocina/Estudiar/Estante/Puesto de Flores/Mesa de Bar (Color : C) € 567.46 in stock 1 new from €567.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Material de protección ambiental: tablero / tablero de fibra de densidad gruesa de grado E1, fuerte resistencia al desgaste, bordes bien sellados, no es fácil de agrietar, larga vida útil, se puede aplicar a una variedad de estilos de hogar

✔ Función de doble propósito: integrado, espacio pequeño, ajuste libre, se puede convertir entre la mesa de comedor y el estante, adecuado para uso en apartamentos pequeños y medianos

✔ Plegable y retráctil: gran practicidad, los soportes metálicos y los tornillos ayudan a fijar el banco de trabajo, proporcionando un espacio de trabajo y comedor eficaz

✔ Tamaño: estante (largo x ancho del escritorio) 330X635 mm, altura: 1080 mm, altura de separación de tres capas: 300 mm; mesa de comedor (escritorio largo X ancho) 1240x635x730mm Alto desde el suelo: 55cm

✔Multiusos: adecuado para comedor, sala de estar, cocina, barra de hogar, estantería y mesa de comedor se puede cambiar a voluntad, es una opción ideal para cocina, comedor, sala de estar, etc.

TRGCJGH Mesa Plegable De Pared De Pino Mesa De Hojas Abatibles De Pared Escritorio Plegable Flotante para Computadora Portátil Mesa De Comedor Y Cocina Blanca,120x50cm € 331.83 in stock 2 new from €331.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Esquinas redondeadas para proteger su seguridad y tratamiento de arco íntimo para evitar golpes.

♥ Madera de panel recto, todo el material, buen rendimiento, instalación simple, fácil de limpiar.

♥ Accesorios de hardware de alta calidad, duraderos, sin deformaciones durante el uso a largo plazo, buen soporte de carga (hasta 30 kg).

♥ Mesa multifuncional que ahorra espacio: proporciona espacio de trabajo o comedor adicional, se puede plegar cuando no se necesita, se puede usar como mesa de trabajo, mesa de café, trabajo o juegos, mesa de comedor de cocina, sala de estudio, ideal para habitaciones pequeñas o estrechas cocina.

♥ Fácil de instalar. Con accesorios de montaje. READ Los 30 mejores Fanola No Orange de 2022 - Revisión y guía

Mesa De Hojas Abatibles Montada En La Pared, Escritorio Plegable De Cocina Y Comedor, Mesa De Madera Maciza para Niños, Mesa De Oficina En Casa, Escritorio, Estación De Trabajo, Escritorio para Comp € 187.04 in stock 1 new from €187.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Diseño que ahorra espacio: se puede usar cuando está plegado y se puede almacenar. Use un mecanismo de liberación simple con la punta del dedo para doblarlo hacia la pared, y verá la hermosa superficie de teca en lugar del hardware.

★ Espacio pequeño perfecto: esta mesa plegable de pared puede satisfacer sus necesidades. Es ideal para garajes, cobertizos, lavanderías, oficinas en el hogar, cocinas y comedores, e incluso puede usarse como una mesa de costura o un soporte de barra para el hogar.

★ Diseño de seguridad: diseño de borde redondo, sin lesiones al usarlo; La chapa de la superficie puede evitar arañazos y proporcionar un contacto suave con la piel.

★ Fácil bricolaje: personalice la posición de instalación de acuerdo con sus necesidades, incluidos todos los tornillos de instalación para facilitar el montaje, se utilizan tacos de plástico para reforzar los tornillos y evitar que se rompan;

★ Estilo conciso y amplia aplicación: escritorio montado en la pared, el contorno suave y claro muestra la esencia de la simplicidad, compatible con varios estilos decorativos, puede colocar temporalmente computadoras portátiles, libros en casa o como escritorios, dormitorios, salas de estar, almacenamiento de cocina Estantes para almacenar necesidades diarias

Mesa Plegable de Pared, Escritorio para Fijar en la Pared, de Pie E0 Mesa Auxiliar Plegable Bifuncional para Cocina, Mesa de Bar, Departamento Mobiliario Que Ahorra Espacio € 451.59 in stock 1 new from €451.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Material: con materiales de protección ambiental E0, sin olor, la superficie de la tabla es impermeable, resistente al desgaste y resistente a altas temperaturas, las líneas simples se pueden agregar a cualquier habitación perfectamente

✔ Características: estabilidad, resistencia al impacto, resistencia a la flexión, panel liso, sin empalmes, fácil de limpiar, uso razonable del espacio de la pared, fácil instalación (perforación), el producto debe instalarse en clavos de madera, ladrillos o paredes de concreto.

✔ Fuerte capacidad de carga: la mesa plegable puede soportar 80 KG, la altura de pie de la mesa es de 75 cm, lo que brinda espacio adicional para trabajar y comer, y puede insertar sus pegatinas favoritas en la parte posterior de la mesa.

✔ Ahorro de espacio: cuando está en uso, se puede desplegar rápidamente, cuando no está en uso, se puede plegar contra la pared para almacenamiento, ahorrando espacio de manera efectiva, ideal para pequeños apartamentos / condominios / casas

✔Multiusos: esta es una mesa plegable multifuncional, adecuada para restaurantes, cocinas, mesas de café, bares, mesas de comedor y el complemento perfecto para la familia.

ZWYSL Mesa Abatible de Pared Escritorio Flotante Escritorio de Pared con Soportes Escritorio de Pared Plegable para Estudio, Cocina, Cena, Bar, Blanco (Color : White, Size : 50x40cm) € 166.89 in stock 1 new from €166.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ MATERIAL: El escritorio plegable está hecho de materiales de alta calidad, con textura clara y no se deforma fácilmente

❤ PROCESO: La encimera adopta un proceso de horneado de pintura de piano que es ecológico, de color puro, impermeable y fácil de limpiar

❤ DISEÑO DE SEGURIDAD: El diseño de borde redondo evita daños por impacto durante el uso

❤ ESCRITORIO DE MESA FUNCIONAL: Se despliega rápida y fácilmente cuando es necesario. Proporciona espacio adicional para trabajar o comer y se pliega cuando no se necesita. Necesario para la oficina, el hogar o el dormitorio

❤ ÁMBITO DE APLICACIÓN: La mesa plegable se puede utilizar como mesa, escritorio, banco de trabajo, uso en la oficina, dormitorio, cocina, sala de estar, lavadero, bar, cafetería, etc., ya sea para uso doméstico o comercial es la elección perfecta

Mesa de Hoja Abatible Montada en la Pared, Cocina Mesa de Comedor, Mesa Ordenador, Mesa Escritorio, Escritorio Flotante Plegable Que Ahorra Espacio para Estudio, Dormitorio, Baño o Balcón € 101.00 in stock 1 new from €101.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL PREMIUM】 La mesa plegable montada en la pared está hecha de materiales laminados de alta densidad que no dañan el medio ambiente. Es resistente a altas temperaturas y rayones, y bordes fáciles de limpiar, seguros y confiables.

【DISEÑO PLEGABLE】 Adopta un diseño plegable y flexible para satisfacer la practicidad del espacio y, al mismo tiempo, considerando el ahorro de espacio, el escritorio se puede plegar cuando no está en uso, lo cual es íntimo y más libre de preocupaciones.

【MULTIFUNCIONAL】 Puede colocar su computadora portátil en ella o guardar sus revistas favoritas en su sala de estudio, y usarla como mesa de comedor también estará bien. Puede transportar 30-50 kg de peso.

【FÁCIL DE MONTAR】 Puede consultar las instrucciones de montaje detalladas para terminar el trabajo de montaje en solo media hora. Y la limpieza se puede hacer con un paño húmedo limpio.

【SERVICIO DE CALIDAD】 Nos esforzamos en brindar a cada cliente los mejores productos y servicios, su satisfacción es nuestro objetivo y motivación. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 12 horas.

Lidengdeng Escritorio Plegable, Escritorio Colgante, Mesa de Hoja Abatible Montada en la Pared, Mesa Colgante para Estudio, Moderna y Minimalista, Dormitorio, Baño o Balcón € 221.97 in stock 1 new from €221.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño resistente: esta mesa plegable para su pared es resistente, duradera y resistente. Ya sean cargas pesadas de ropa, bolsas de comestibles, herramientas eléctricas, cajas de agua o artículos domésticos voluminosos.

Ahorro de espacio inteligente: pliegue para trabajar en su computadora portátil, apile artículos domésticos, doble la ropa, coloque alimentos, bebidas o herramientas sin ocupar espacio adicional en su casa.

Seguridad: el diseño de borde redondeado evita lesiones accidentales

Se puede utilizar: adecuado para varias ocasiones, incluida la sala de estar, el dormitorio, la cocina, la sala de estudio, el balcón y el pasillo.

Fácil de montar: todo lo que necesita para montar esta mesa de pared plegable viene dentro de la caja y requiere poco o ningún esfuerzo para armar.

YJFENG Mesa De Hojas Abatibles Montada En La Pared,Escritorio Plegable De Madera Maciza,Banco De Trabajo Flotante Ahorro De Espacio para Cocina,Dormitorio,Balcón (Color : White, Size : 60x40cm) € 168.73 in stock 1 new from €168.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -La mesa de pared hecha de madera de pino de alta calidad,la superficie está finamente pulida,es resistente y duradera,el grosor del tablero es de 1,7 cm y puede soportar 20 kg.Diseño de borde redondo.

-Mesa de trabajo de madera,instalada en la pared.Proporciona espacio adicional para trabajar o comer.Cuando no sea necesario,dóblelo sobre la pared.

-Multiusos,es un complemento perfecto para el lavadero,la oficina en casa,la cocina y el comedor,incluso se puede utilizar como mesa de costura o como soporte de bar familiar.

-Para sujetar los muebles de madera como camas,escritorios,armarios o mejor la capacidad de sujeción del dispositivo en la pared como fregaderos,microondas,etc.

-Con un soporte de madera triangular,cuando se monta en la pared,la mesa se mantendrá firme,y las bisagras de metal y el tornillo también ayudarán a fijarla.

GHHZZQ Escritorio Abatible Pared Mesa Plegable Pequeña Estante de Almacenamiento Ahorro de Espacio con Soportes por Balcón Cuarto Sala (Color : A, Size : 50x30cm/20x12in) € 123.82 in stock 1 new from €123.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Escritorio plegable: una amplia gama de usos para la oficina, el dormitorio, la cocina, la sala de estar, la lavandería, el bar, la cafetería, etc., ya sea para uso doméstico o comercial, es la elección perfecta.

2. Material: hecho de madera de pino natural, material ecológico, textura clara, deformación no fácil, resistencia a los arañazos y a la abrasión

3. Diseño que ahorra espacio: mesa plegable montada en la pared, plegable para usar, abajo para almacenar. pliegue hacia la pared con un simple mecanismo de liberación con la punta del dedo, verá la hermosa superficie de la mesa en lugar del hardware

4 Tamaño y soporte de carga: longitud del escritorio de estudio 50/60/70/80/100 / 120cm, ancho 30/40/50 / 60cm, después de plegar el grosor es de 8 cm, la capacidad de carga cambia con el aumento del tamaño de la mesa Grande

5. Fácil de montar y fácil de limpiar: puede consultar las instrucciones de montaje detalladas para terminar el trabajo de montaje en solo media hora. y la limpieza se puede hacer con un paño húmedo limpio

WBBML Mesa Abatible de Pared Escritorio Abatible Pared Ahorra Espacio Buena Estabilidad Mesa Plegable Cocina para Garaje, Comida, Bar, 20 Tamaños (Color : White, Size : 100x50cm) € 351.31 in stock 1 new from €351.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablero de mesa engrosado: la mesa montada en la pared adopta un tablero de mesa de 2,5 cm de grosor, no tóxico, inodoro, estable, fuerte, resistente a la flexión y a la presión, duradero y con un gran rendimiento de carga

Diseño: la mesa montada en la pared que es suave y resistente al desgaste, impermeable y a prueba de humedad, y fácil de limpiar.Las esquinas de la mesa están diseñadas con arcos, que son hermosos y seguros

Mesa multifuncional montada en la pared: esta mesa montada en la pared se puede utilizar como mesa de computadora, escritorio, mesa de escritura, mesa de comedor pequeña, mesa de almacenamiento en la cocina, mesa de café, mesa de maquillaje, mesa de trabajo, etc

Diseño plegable: la mesa montada en la pared tiene un diseño plegable, que se puede plegar cuando no está en uso y se puede desplegar cuando está en uso, lo que puede ahorrar espacio familiar de manera efectiva, no ocupa espacio, es conveniente para plegar y almacenamiento, y es conveniente de usar

Soporte de estante plegable de metal de 2 piezas: con soporte plegable de hardware de alta calidad, estructura triangular, resistente y duradero, rendimiento de carga fuerte, fácil de instalar y más seguro de usar

Mesa Plegable de Pared Mesa Abatible de Pared Blanca, Escritorio de Banco de Trabajo Plegable con Acabado de Vidrio Templado, Garaje/Hogar/Oficina/Lavadero/Bar/Cocina/Comedor € 314.83 in stock 1 new from €314.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Mesa de hojas abatibles montada en la pared: mesa plegable multiusos, mesa de pared, mesa de comedor para brindarle un espacio adicional de trabajo o comedor que se pliega y se retira cuando no es necesario.

✅ Material estable y duradero: el escritorio plegable está hecho de tablero de partículas ecológico y la superficie de la mesa es de vidrio templado de alta calidad. Resistencia a altas temperaturas y resistencia al rayado, superficie y fácil cuidado.

✅ Diseño que ahorra espacio: se pliega para usarlo y luego para almacenarlo. Doble hacia la pared con un simple mecanismo de liberación con la punta del dedo, verá la hermosa superficie de vidrio en lugar del hardware.

✅ Fácil de instalar y limpiar: incluye hardware de montaje e instrucciones. Solo toma media hora completar el trabajo de montaje. Y la limpieza se puede hacer con un paño húmedo limpio.

✅ Amplia gama de usos: el escritorio de pared se puede usar como mesa, banco, escritorio, banco de trabajo, uso en la oficina, dormitorio, cocina, sala de estar, lavandería, bar, cafetería, etc., ya sea para uso doméstico o comercial. la elección perfecta.

YVX Mesa de Esquina Plegable para computadora Escritorio de Pared Mesa de Oficina Mesa de Pared de Hoja abatible Mesa de Escritorio y Pared Mesa de Estudio Mesa Lateral doble-70 * 50 * 30cm Blan € 159.99 in stock READ Qué fiesta 24 de enero de 2022 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Material: soporte de metal, tablero de material de madera, placa de madera, protección contra la corrosión, resistente al desgaste, resistente a la humedad, protección del medio ambiente

★ Características: mesa plegable de pared, colgante de pared, almacenamiento creativo, alta capacidad de carga, marco de soporte triangular de 90 grados, mesa de computadora multifuncional, mesa de comedor, marco de balcón

★ Carga pesada: 40-60 kg, ideal para familias, cocinas, lavanderías, garajes, salones, etc.

★ Multifuncional: diseño que ahorra espacio, conveniente plegado y montaje, delgado, duradero, seguro

★ Garantía de calidad, no es fácil de dañar, fácil de instalar, estable, fácil de limpiar. Si hay problemas de calidad, reemplazo gratuito.

GHHZZQ Blanco Mesa Plegable Pared, Escritorio abatible Pared Estante de Rack de Almacenamiento por Oficina Casa Cocina, Varios tamaños (Color : White, Size : 70x30cm) € 172.99 in stock 1 new from €172.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ La mesa plegable montada en la pared está hecha de tablero artificial, superficie resistente y lisa, fácil de limpiar

★ Mesa plegable montada en la pared: almacenamiento creativo, simple y único, ahorra espacio, suave en ambos lados, es una buena solución para espacios pequeños

★ Fuerte estabilidad: el interior está conectado por un marco de metal triangular, fácil de plegar, fuerte capacidad de carga, y el peso de la carga aumenta con el aumento del tamaño.

★ Diseño simple: se puede utilizar como escritorio, mesa de comedor, mesa de estudio, escritorio de oficina, escritorio para computadora portátil, estantería, lavandería, etc.

★ Forma perfecta: la mesa de comedor con esquinas redondeadas puede evitar colisiones, evitar arañazos en la ropa y la piel, patrón de mármol, adecuado para varios estilos de hogar.

WBBML Mesa Abatible Pared para Garaje, Ahorra Espacio Borde Redondeado Escritorio Abatible Pared Mesa Cocina Plegable (Color : White, Size : 80x40cm) € 233.96 in stock 1 new from €233.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: madera, duradera, resistente al desgaste, textura clara, deformación no fácil, uso de accesorios de hardware de alta calidad, soporte triangular de metal, estable y seguro

Versatilidad: espacios más pequeños y muy fácil de instalar, se colapsa perfectamente contra su pared en un mínimo de espacio, tiempo y ahorro de espacio

Fácil de usar: se puede usar en la cocina, la sala de estar, el armario, el lugar donde que debe colocar los artículos

Para sujetar los muebles de madera como camas, escritorios, armarios o mejor, la capacidad de sujeción del dispositivo en la pared como fregaderos, microondas, etc.

Diseño de esquina redonda: mesa montada en la pared, la esquina de la mesa está diseñada con un, que es hermoso y seguro, puede prevenir colisiones y proteger eficazmente la salud y la seguridad de usted y su familia

zyifan Mesa abatible de Madera Maciza montada en la Pared, Escritorio Plegable para Cocina y Comedor, Oficina en casa, Mesa para niños, Escritorio para computadora, Escritorio con Caballete € 152.38 in stock 1 new from €152.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO: una mesa de hojas abatibles montada en la pared de usos múltiples le brinda espacio de trabajo o comedor adicional que se pliega y se retira cuando no es necesario.

✔ PERFECTO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS: esta mesa plegable montada en la pared puede caber donde lo necesite, es un complemento perfecto para garaje, cobertizo, lavandería, oficina en casa, cocina y comedor, incluso se puede usar como mesa de costura o bar familiar. estar.

✔ Construcción sólida para mayor seguridad: con un soporte de madera triangular, cuando se monta en la pared, la mesa se mantendrá firme, y las bisagras de metal y el tornillo también ayudan a fijarla. El diseño de borde redondo evita lesiones accidentales.

✔ Perfecto para espacios más pequeños y muy fácil de instalar, se colapsa perfectamente contra su pared en un mínimo de espacio, tiempo y ahorro de espacio.

✔ Material de primera calidad y respetuoso con el medio ambiente: nuestra mesa montada en la pared está hecha principalmente de madera de pino de alta calidad, que es respetuosa con el medio ambiente, duradera y puede soportar grandes cargas. La pintura no contiene productos químicos agresivos y es inodoro.

Mesa Plegable de Pared para Cocina y Comedor, Mesa de Escritorio Abatible para Cocina, Dormitorio, 100 x 60 x 56 cm, Blanco € 120.90 in stock 1 new from €120.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mesa plegable está hecha de material de alta calidad, añadiendo durabilidad y estabilidad

Esta mesa plegable está hecha de material de alta calidad, añadiendo durabilidad y estabilidad

Su marco de forma triangular de 90 grados, se puede plegar para ahorrar espacio cuando no esté en uso y hace que sea muy adecuada para cualquier habitación, especialmente de pequeño tamaño

Esta mesa plegable está diseñada para ser montada en la pared y puede servir como mesa de pared, mesa de cocina, mesa de escritorio para los niños, mesa de ordenador y más

Esta mesa de ahorro de espacio puede ser fijada a la pared a cualquier altura que desee

HOMCOM Mesa Plegable de Pared Mesita Auxiliar Abatible Colgante 60x40x20 cm Portátil para Cocina Comedor Dormitorio Blanco € 30.99

€ 24.79 in stock 1 new from €24.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLEGABLE: La mesa colgante se puede plegar cuando no esté en uso para ahorrar espacio. También te permite llevarla fácilmente a cualquier lugar

USO VERSÁTIL: Con una superficie limpia y elegante, su diseño minimalista combinará bien con las decoraciones de tu cocina, estudio, comedor, lavandería, etc.

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado con estructura metálica y tablero MDF macizo, esta mesa auxiliar proporciona mayor durabilidad y estabilidad

FÁCIL DE LIMPIAR: La superficie resistente al agua es fácil de limpiar, por lo que requiere bajo mantenimiento y permite un uso prolongado

MEDIDAS TOTALES: (extendido) 60x40x20 cm (LxANxAL); (plegado) 60x40x5 cm (LxANxAL); Capacidad de carga: 10 kg

Mesa Plegable de Pared Mesa de trabajo plegable montada en la pared Mesa de hoja abatible, Cocina Mesa de comedor de madera maciza, Oficina Inicio Niños Escritorios y estaciones de trabajo € 202.01 in stock 1 new from €202.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Diseño conveniente para montaje en pared: permite un fácil acceso al trabajo para asientos cómodos a ambos lados y espacio libre en el piso.

✔ Ahorro de espacio: mesa plegable, mesa de pared, comedor Una mesa plegable de hojas abatibles montada en la pared para brindarle espacio de trabajo o comedor adicional que se pliega y se retira cuando no es necesario.

✔ RESISTENTE Y SIMPLE: estos soportes plegables de escritorio flotante están construidos con acero inoxidable de alta resistencia para un acabado perfecto. Según las instrucciones, la instalación paso a paso es correcta, sin importar si el muro de hormigón armado o el panel de yeso son muy resistentes.

✔ Escritorio multifunción: se puede usar como escritorio de computadora cuando se expande y como gabinete cuando se pliega, este escritorio montado en la pared es perfecto para dormitorio, sala de estar, sala de lectura, oficina u otro lugar que desee.

✔ Perfecto para espacios más pequeños y muy fácil de instalar, se pliega perfectamente contra su pared en un espacio mínimo, tiempo y ahorro de espacio.

Mesas plegables mesa abatible pared Cama Plegable Del Ordenador Del Estudiante Universitario Mesa Pequeña, De Múltiples Funciones De Escritorio, Dormitorio Lazy Turística, Plegable, Elevable, Ahorro D € 147.50 in stock 1 new from €147.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Materiales de protección ambiental】: La mesa de la computadora está hecha de fibra de fibra de alta densidad de grado EO estándar europeo.La superficie está hecha de pintura al agua, impermeable, resistente a la humedad, resistente al desgaste, estable y duradera, no es fácil de deformar y fácil de limpiar.La estructura simple y elegante de la mesa lo convierte en un banco de trabajo resistente.

★ 【Satisface tu imaginación del espacio】: el escritorio maximiza el espacio de tu oficina en casa, perfectamente instalado en la esquina o contra la pared, tres capas de estantes de piso móviles, almacenamiento de artículos de diferentes alturas, permitiendo que el espacio de almacenamiento sea más libre, para brindarte el hogar perfecto.

★ 【Multifunción】: mesa de gabinete de almacenamiento multifunción plegable, la utilización del espacio en el hogar es más grande, adecuada para oficinas, sala de estar, estudio, sala o dormitorio, cuarto de niños o apartamento pequeño, apta para usar como escritorio para computadora portátil, mesao mesa de comedor, etc., práctica.

★ 【Fácil de instalar】: su estructura compacta y su hermosa superficie pueden resaltar sorprendentemente la decoración de su oficina o hogar.Nuestros escritorios flotantes se pueden instalar fácilmente utilizando el hardware y las herramientas incluidas.Este escritorio de computadora flotante se usa para paneles de yeso, paredes de madera, paredes de enlucido, paredes sólidas (no paredes huecas, paredes de yeso).

★ 【Nuestro compromiso】: 100% de garantía de satisfacción, creemos absolutamente que no se arrepentirá de comprar.Este es el regalo perfecto para amigos y familiares.Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, resolveremos su problema dentro de las 12 horas, bienvenido a nuestra tienda para experimentar más sorpresas.

SoBuy Mesa de Ordenador Armario de Pared, Mesa de Escritorio de la Computadora Tabla, Blanco, FWT18-W, ES € 59.94 in stock 1 new from €59.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aglomerado pintado de color blanco.

Dimensiones: L82cm x H60cm x P39cm.

Capacidad máxima: tabla: 75kg. Estante: 10 kg. Peso: 14 kg.

Mesa de pared de la oficina con el estante. Un gran espacio para su almacenamiento!

Con la factura. El pedido antes de 14:00, será enviado el mismo día.

Mesa Plegable, Mesa de Comedor de Bambú de Hoja Abatible de Pared Mesa de Ordenador de Escritorio de Aprendizaje Tablas Plegables de La Tabla de Pared, para Ministerio del Interior/Lavadero € 300.74 in stock 1 new from €300.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño del producto: una mesa de hojas abatibles montada en la pared de usos múltiples le brinda espacio de trabajo o comedor adicional que se pliega y se aparta cuando no es necesario.

Plegado fácil: es conveniente ahorrar espacio, plegar y colocar. Proporciona espacio adicional de trabajo o comedor.

Ventajas del producto: el escritorio es espacioso y el tablero es grueso y adecuado para todos los rincones de la habitación.

Mesa de madera: escritorio liso, alta calidad, no es fácil de dañar y buena capacidad de carga.

Multiuso: se puede montar en la pared a la altura adecuada, mesa, mesa de café, escritorio de la computadora, escritorio, mesa de estudio.

SoBuy Mesa plegable de pared con estante integrado, B90 x H36 x T60cm FWT07-W,color blanco,ES € 99.94 in stock 1 new from €99.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: L 90 x A36 x P 60cm

Carga máxima: 20kg

Peso: 13kg

Material: tablero de madera, estantería de MDF

Estado de entrega: desmontado, las instrucciones de montaje están incluidas en el volumen de suministro.

QIMO Mesa Plegable De Hoja Abatible Montada En La Pared, para Oficina En Casa, Lavandería, Bar En Casa, Cocina Y Comedor, Escritorio para Computadora € 158.00 in stock 1 new from €158.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Material: soporte de metal, panel de madera MDF, tablero de mesa liso y sin desgaste, tratamiento de pintura múltiple, impermeable, anticorrosión, protección del medio ambiente, sin olor.

✔ Si bien esta plataforma plegable puede contener una variedad de materiales, también ayuda a ahorrar espacio. Disponible en una variedad de tamaños, la mesa puede caber en casi cualquier espacio y puede plegarse contra la pared cuando no está en uso.

✔ Los soportes de acero sólido y la superficie de la mesa duradera soportan pesos de hasta 90 libras. Este producto debe montarse en postes de madera, ladrillos o paredes de concreto.

✔ Doblar hacia arriba para usar, hacia abajo para almacenar. Doblar hacia la pared con un simple mecanismo de liberación con la punta del dedo. Verá la hermosa superficie de color teca en lugar del hardware.

✔ Esta mesa montada en la pared es adecuada para escritorio de computadora / escritorio de juegos de deportes electrónicos / escritorio de oficina en casa / mesa de bar / banco de trabajo de garaje / mesa de costura / estudio de diseño / escritorio para adolescentes READ Fichaje del jugador francés con el Milan: partidos cerrados

YYHJ Mesa de Hojas abatibles montada en la Pared, Escritorio Plegable, Mesa de Cocina, Mesa Plegable para Colgar en la Pared, Escritorio de computadora, Escritorio de Estudio Simple € 200.88 in stock 1 new from €200.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de espacio: el diseño plegable y montado en la pared hace que nuestra computadora sea perfecta para espacios compactos, ofrece una solución ideal para ahorrar espacio para aquellos que desean almacenar artículos esenciales y mantener la habitación limpia.

Mesa plegable montada en la pared: uso racional del espacio, almacenamiento creativo, simple y elegante, le brinda una vida hermosa y mantiene los elementos ergonómicos

Material: Planchas de alta precisión con superficie lisa, sin desgaste y fácil de limpiar. Cree una vida moderna sana y respetuosa con el medio ambiente.

Carga pesada: 60-80 kg, gran capacidad de carga, para satisfacer diferentes necesidades.

Versátil: adecuado para oficinas, dormitorios, cocinas, salas de estar, bares, cafeterías, etc., perfecto para uso doméstico o comercial.

Estantería de escritorio plegable HOMI, para el hogar, oficina, escritorio, mesa de ordenador, mesa plegable (blanco mate) € 289.00 in stock 1 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muy práctico y universal en la oficina en casa, HOMI es un mueble moderno que corresponde a las tendencias de la oficina en casa, es decir, una combinación de escritorio, estantería y bar en el espacio más reducido. Gracias a él podrás planificar perfectamente tu estudio, oficina o habitación juvenil. HOMI se compone de un mueble de oficina plegable para el trabajo y un estante auxiliar plegable. La parte cerrada contiene un amplio sistema de estanterías que te ayudará a organizar tu espacio de trabajo.

Descripción: parte de oficina plegable (encimera), estante adicional plegable, 4 estantes inferiores (bloqueables por el tablero de la mesa), estante superior con cerradura, bombonas de gas telescópicas para facilitar la apertura y el cierre, bisagras - con cierre silencioso, muebles de pared para muebles, capacidad de carga de la parte superior de la mesa hasta 1,5 kg, capacidad de carga de la parte inferior de la mesa de hasta 20 kg

Materiales utilizados: placa laminada por ambos lados de 16 mm de grosor, HDF lacada con un grosor de 3 mm, borde de PVC encapsulado de 0,5 mm, bisagras de conservas con cierre silencioso, telescopio de gas N 60 - 2 unidades, telescopio de gas N 120 - 2 patas de madera en color negro

Dimensiones: 80 x 175 x 32 cm (ancho x alto x profundidad) después de plegar: 92 cm. Dimensiones del tablero de la mesa: 79,6 x 62 cm. Altura del tablero de la mesa: 72 cm

JTGPFC Mesa De Pared Plegable, Mesita Auxiliar Abatible Colgante, 100×40cm 120×50cm White Negro Azul Amarillo Mesa para Comer Escritorio Pared De Cocina Mesa para Estudio Dormitorio € 102.31 in stock 1 new from €102.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♠ [mesa plegable de lavandería] El escritorio de la computadora se instala en la pared para su uso, adopta un diseño plegable, se puede abrir cuando está en uso y se puede guardar cuando no se usa, ahorrando espacio, especialmente adecuado para usar en espacios pequeños

♠ [Mesa desplegable de servicio pesado]La mesa montada en la pared tiene una parte superior de tablero sólido de alta densidad, la superficie se trata con un proceso de pintura de piano, hay 4 colores para elegir, nota: el white está en stock, se necesitan otros colores esperar una semana extra

♠ [estación de trabajo plegable]La mesa plegable adopta un soporte de barniz para hornear de metal triangular, que no se oxida, se sostiene más firmemente y tiene una gran capacidad de carga. La mesa redonda evita rayones y es más segura de usar. Suave e impermeable, fácil de limpiar, resistente a los arañazos y resistente al desgaste.

♠ [Estación de trabajo de mesa plegable]Los escritorios vienen en una variedad de tamaños, puede encontrar más fácilmente el tamaño que se adapte a su espacio, se puede usar para colocar artículos, o como escritorio de computadora, mesa de comedor, mesa de estudio para usar, se puede utilizar en comedor, cocina, garaje, oficina, estudio, dormitorio, etc.

♠ [Banco de trabajo plegable] Puede obtener tablero de mesa * 1, soporte * 2, suficientes tornillos de montaje. Los accesorios están completos y el método de instalación de perforación puede ser operado por una sola persona. Es muy resistente y no hay necesidad de preocuparse por que se caiga al usarlo.

WSSF - Mesa de Pared Plegable de Madera Maciza Mesa de Comedor Mesa de Escritorio de Ordenador Plegable Mesa de Aprendizaje de Pared Mesa de Estudio Mesa de Estudio tamaño Opcional € 139.00 in stock 1 new from €139.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PREMIUM ECO-FRENDIY MATERIAL: Foldable desk is made of natural pine wood, clear texture, not easy deformation.

SPACE-SAVING DESIGN: Foldable table wall-mounted design, fold up to use, down to store. Fold down to the wall using a simple fingertip release mechanism, you see the beautiful table surface instead of the hardware.

WIDE RANGE OF USES: Kids desk can be used as a table, bench, desk, workbench, use to office, bedroom, kitchen, living room,laundry room, bar, cafe and so, whether it is home use or business use is the perfect choice.

SIZE AND LOAD-BEARING: Study desk size is 100 cm L x 60 cm B x 45 cm H, after folding down thickness is 8 cm, Table plank thickness 1.7 cm. Net weight about 8.6 kg, load-bearing about 40 kg.

EASY TO ASSEMBLE &EASY TO CLEAN: You may refer to the detailed assembly instructions to finish the assembly work in only half an hour. And cleaning can be done with a clean damp cloth.

WQDY Mesa de Pared con Hoja Abatible Multiuso como Computadora Portátil, Escritorio de Mesa para Dormitorio, Baño, Cocina, Restaurante, Lavandería, Lavadero (Color : Natural, Size : 60x40cm) € 225.68 in stock 1 new from €225.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - El soporte móvil se puede montar en la pared y ahorrarle más espacio en su cocina.

- para espacios más pequeños y muy fácil de instalar, se colapsa perfectamente contra su pared en un mínimo de espacio, tiempo y ahorro de espacio.

- Fácil de usar Se puede usar en la cocina, la sala de estar, el armario, el lugar donde que debe colocar los artículos.

- Para sujetar los muebles de madera como camas, escritorios, armarios o mejor la capacidad de sujeción del dispositivo en la pared como fregaderos, microondas, etc.

- El soporte móvil plegable es un hardware imprescindible para los muebles del hogar. Fabricado en acero. El peso máximo puede alcanzar los 55 kg.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.