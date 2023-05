Inicio » Top News Los 30 mejores Escopeta De Balines de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Escopeta De Balines de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ECOMMUR Escopeta de balines | Carabina - Rifle de Aire comprimido (Muelle) y perdigones Calibre 4.5mm [3 Julios - Actividades Deportivas] € 113.00 in stock 1 new from €113.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Pack listo para usar! El paquete incluye: carabina, visor telescópico 4x20, dos cajas de balines y 20 dianas de competición.

Visor telescópico 4x20 para actividades deportivas: ajustable en alza y deriva. Verás todo objetivo 4 veces más grande.

Dos cajas de balines incluidas: balines ultraperforantes 'superpointed' y balines ultraligeros 'tornado'. Además, incluye también 20 dianas de competición.

Carabina de gran calidad y precisión, con cañón de acero estriado. Calibre 4,5mm, permite todo tipo de balín. Velocidad de disparo de hasta 190 m/s. Potencia: 3 julios (para iniciación). Tipo de carga: manual (bajando y subiendo el cañón, no necesita CO2). Sistema: muelle.

Culata ergonómica, con terminación de fácil limpieza. Dispone de cantonera de goma anti-retroceso.

Pack Escopeta de balines Delta Fox GT (4,5mm) - Carabina de Aire comprimido (Muelle) y perdigones Gamo + Visor, dianas y balines € 124.00 in stock 1 new from €124.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡EXCLUSIVO PACK LISTO PARA UTILIZAR! Incluye: escopeta Gamo, visor telescópico 4x28, caja de balines, 20 dianas y 10 globos plinking. Venta con factura y declaración de venta con nº de serie reflejado. 3 años de garantía válida en todo el territorio nacional.

Mira 4x28 incluida: ¡mejor que la clásica mira 4x20 que suelen incluir los packs! Ofrece un mayor campo visual que permite focalizar más fácil al objetivo. Ajustable tanto en alza como en deriva.

Estupenda carabina para la iniciación en el tiro deportivo con carabina. Se puede utilizar tanto con el visor como sin él ya que dispone de miras abiertas. Al disponer de un raíl universal también se le puede instalar un visor de mayor calidad.

Versión con 3 julios de potencia. Usos recomendados: target shooting / plinking.

Cañón estriado: gran precisión y fiabilidad. Con seguro de disparo manual. Incorpora también almohadilla para la absorción del retroceso. READ Entrada a España - Fronteras abiertas a ciudadanos totalmente vacunados a partir del 7 de junio »Palabra y hecho

Carabina Perdigón Escopeta balines 4,5mm. + Funda Portabalines + Balines. 23054/13275 € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. Palanca de fácil utilización con una culata ergonomica. Recomendada para mayores de 14 años con la supervisión de un adulto.

Sistema de carga por multi bombeo neumatico. Cargador con capacidad para 50 bolas BB de acero. También dispara balines de plomo en modo tiro a tiro.

Peso: 1700 gr. Longitud: 950 mm. Velocidad de salida 244 m/s. Potencia: < 3,5 julios.

Funda de nylon portabalines Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien pack balines BB. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Escopeta de balines XSB1 (4,5mm) | Carabina de perdigones y Aire comprimido (cañón abatible, Muelle) con mira telescópica, balines y Accesorios € 113.00 in stock 1 new from €113.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡EXCLUSIVO PACK LISTO PARA UTILIZAR! Incluye: escopeta XSB-1, visor telescópico 4x28, caja de balines, 20 dianas y 10 globos plinking. Venta con factura y declaración de venta con nº de serie reflejado. 3 años de garantía válida en todo el territorio nacional.

Mira 4x28 incluida: ¡mejor que la clásica mira 4x20 que suelen incluir los packs! Ofrece un mayor campo visual que permite focalizar más fácil al objetivo. Ajustable tanto en alza como en deriva.

Estupenda carabina para la iniciación en el tiro deportivo con carabina. Se puede utilizar tanto con el visor como sin él ya que dispone de miras abiertas. Al disponer de un raíl universal también se le puede instalar un visor de mayor calidad.

Versión con 3 julios de potencia. Usos recomendados: target shooting / plinking.

Cañón estriado: gran precisión y fiabilidad. Con seguro de disparo manual. Incorpora también almohadilla para la absorción del retroceso.

Escopeta de balines 1999 Camuflaje | Carabina de BB's (perdigones de Acero) Calibre 4,5mm Carga por Muelle Color Camo € 75.00 in stock 1 new from €75.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye todo lo necesario para utilizar el producto: carabina, bolsa de munición, paquete de 20 dianas y 10 globos plinking. Además, incluye factura con los datos del arma y el comprador reflejados.

Carabina 1999 color camuflaje. ¡De fácil carga y rápido disparo! Se carga igual que el famoso ''winchester'', mediante una carraca situada en la parte inferior de la carabina. Este arma dispara bolas de acero BB's calibre 4,5mm.

Material de la culata: sintética, con motivos color camuflaje.

Dispone de miras resaltadas con fibra óptica para un mejor apunte y precisión.

Distancia máxima de alcance/seguridad: 180 metros.

Tiendas LGP – Daisy, Carabina Perdigón Daisy Buck 4,5mm. + Funda Portabalines + 500 Balines € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Carabina Perdigón Daisy Buck 4,5mm. + Funda Portabalines + Balines. 23054/13275. A Partir de 10 años € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. Palanca de fácil utilización con una culata de madera maciza, grabada con la imagen de un ciervo. La Daisy Buck es recomendada para niños mayores de 10 años con la supervisión de un adulto.

Velocidad de salida 350 fps / 107 ms. Potencia: 1,5 julios. Distancia maxima de tiro: 173 metros

Capacidad Cargador: 400 bbs (bolas acero de 4,5mm). Sistema de carga: palanca de carga, muelle. Peso: 730gr. Longitud: 757 mm. Importante: al accionar la palanca de carga, llevarla siempre hasta el final para que la carga se efectue correctamente.

Funda portabalines, de diseño exclusivo con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

El pack incluye tambien 350 balines acero BBS. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Kalashnikov AKS-74U BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo AK47 Corta Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 289.00 in stock 1 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun Kalashnikov AKS-74U CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

Es de aire comprimido Kalashnikov AKS-74U de Cybergun. Está inspirada en un arma que se realizó en la Unión Soviética por Mikhail Kalashnikov en la década de 1940.

La munición que necesita este modelo es bolas de acero BB´s del 4.5mm. Su sistema propulsión se realiza a través de cargas de CO2 DE 12gr.

El cargador tiene doble función: Full Metal con deposito de CO2. Le puedes insertar hasta 18 bolas bb´s.

Posee un selector de metal que ofrece un disparo semiautomático o seguro manual.

Outletdel ocio Subfusil Perdigón Sig Sauer MCX ASP co2, Escopeta balines 4,5mm. + balines + bombona co2 + Funda. 50523/27253/23054. € 378.95 in stock 1 new from €378.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack Subfusil Perdigón Sig Sauer MCX ASP Black co2. Capacidad del cargador: 30 tiros para disparo semiautomático

Velocidad de salida 210 m/s. Potencia: 3,5 julios. Distancia maxima de tiro: 200 metros

Peso: 3000 gr. Longitud maxima: 883 mm.

Incluye funda portamunicion, municion 250 bolas y bombona de gas desechable de 88 gramos con capacidad para 150-200 disparos (depende de la potencia del arma)

Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Gamo Carabina Junior Delta 4.5 € 127.00 in stock 3 new from €126.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Is Adult Product

Carabina Perdigón Daisy 35 Neumatica Multi-Bombeo 4,5mm. 3,5 Julios + Funda Outletdelocio + Balines. 23054/13275 € 84.99 in stock 1 new from €84.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. Sistema de carga neumatico. Por bombeo. La Daisy 35 es recomendada para mayores de 14 años con la supervisión de un adulto.

Velocidad de salida 625 fps / 191 ms. Potencia: 3.5 julios. Mira ajustable. Distancia maxima de tiro: 250 metros

Cargador: 50 bbs (bolas acero 4,5mm). Tambien puede usar balines de plomo estandar, pero cargados uno a uno manualmente. Sistema de funcionamiento: Repetidor neumático de multi-bombeo. (Maximo 10 bombeos para conseguir la potencia maxima) Peso: 1500gr. Longitud: 876 mm

Funda de nylon portabalines, marca Outletdelocio, de diseño exclusivo con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien pack balines acero BBS. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Outletdel ocio Subfusil Perdigón Sig Sauer MPX ASP FDE co2, Escopeta balines 4,5mm. + balines + bombona co2 + Funda. 50523/27253/23054. € 329.99 in stock 1 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack Subfusil Perdigón Sig Sauer MPX ASP FDE co2. Capacidad del cargador: 30 tiros para disparo semiautomático

Velocidad de salida 180 m/s. Potencia: 3,5 julios. Distancia maxima de tiro: 200 metros

Peso: 3000 gr. Longitud maxima: 654 mm.

Incluye municion 250 bolas, Funda portabalines y bombona de gas desechable de 88 gramos con capacidad para 150-200 disparos (depende de la potencia del arma)

Garantia nacional. Envio desde España (Zaragoza)

Subfusil Perdigón HK MP5 K-PDW escopeta balines 4,5mm. + balines + bombonas co2. 38123/29318 € 239.99 in stock 1 new from €239.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia: 3,5 julios

Borner C11 | Pack Pistola de balines (perdigones Bolas de Acero BB's). Arma de Aire comprimido CO2 Calibre 4,5mm [3 julios] € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exclusivo pack que incluye: la pistola, una caja de protección y transporte (maletín de PVC acolchado en su interior) e, 5 bombonas de CO2 de alto rendimiento, 500 balines BB's de acero, factura con Nº de serie reflejado y ENVÍO GRATIS (península).

La pistola Borner C11 reúne todas las condiciones para situarse como la pistola ideal para la iniciación en el mundo de las armas de CO2, a un increíble precio, y además viene ya lista para usar en cuanto la recibas ya que incluye todo lo necesario. La pistola destaca por su ergonomía, calidad de las terminaciones, y relación potencia-precisión. Todo esto hace que la Borner C11 sea una de las pistolas mejor valoradas del mercado.

Pistola de gran potencia, ¡Hasta 130 m/s! Con esta pistola podrás obtener disparos de hasta 120 m/s con bolas de 0.35gr y hasta 130 m/s con las de 0.30 gr. Gran alcance, precisión y potencia en relación a su precio.

Arma semiautomática (dispara sin necesidad de cargar entre disparo y disparo), se puede disparar tan rápido . Tiene una capacidad para 18 disparos seguidos. Utiliza bolas de acero BB's y capsulas CO2 de 12 gr. Dispone de reaíl picatinny para la colocación de accesorios tácticos universales como puede ser un láser, una linterna, una cámara....

Empuñadura picada antideslizamiento, ideal para los entrenamientos más extremos. READ Teatro Alighieri - Salah Corelli Reseña "Sunday Concerts 2023": Pianista Axel Troles y Beilora Marta Roverado

FN Herstal M4A1 BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo M4 Negra Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 297.00 in stock 1 new from €297.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun FN Herstal M4A1 CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

Esta carabina es muy similar a la mítica M4 de FN Herstal (licencia autorizada). Esta arma se fabricó con la intención de sustituir a la M16 en ciertas funciones que realiza.

Es del calibre 4.5 mm y la munición utilizada es de bolas de acero BB´s. Además funciona con bombonas de CO2 de 12g.

La velocidad que puede alcanzar es de 150 m/s.

Tiene dos modos de disparo: manual o semiautomático.

Outletdelocio Subfusil Perdigón Cobray Ingram M11 co2, Escopeta balines 4,5mm. BB + balines + bombonas co2 + Funda. 13275/29318/23054 € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack Subfusil Perdigón Cobray Ingram M11 co2. Capacidad del cargador: 27 tiros para disparo semiautomático. (tiro a tiro)

Velocidad de salida 120 m/s (394Fps). Potencia: 2,5 julios.

Peso: 531 gr. Longitud maxima: 255 mm.

Funda portabombonas marca Outletdelocio, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Incluye tambien 350 balines acero BBS y 5 botellas de CO2 extras. Envio inmediato desde España (Zaragoza), garantia nacional.

FN Herstal M4-05 BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo M4 Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 325.00 in stock 1 new from €325.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun FN Herstal M4-05 CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

Este modelo es del 4.5mm y funciona con bombonas de CO2 de 12 g.

Destaca por su fácil uso y mantenimiento. Especial para personas que practiquen tiro deportivo ya sean principiantes o expertos.

La velocidad de disparo es de 174 m/s.

Incluye el selector de disparo que tiene varias opciones: disparo semiautomático o seguro de disparo manual.

Outletdeloci Pack Pistola-Escopeta de Aire comprimido Stinger Arma de CO2 y balines (perdigones de Plomo Cal. 4.5mm) <3,5J. 29318/38203/23054 € 164.99 in stock 1 new from €164.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: Kit Carabina-Pistola Stinger Ares, 250 balines, 5 botellas de CO2 y funda Outletdelocio portabombonas

Culata sintética desmontable. Dos cañones de acero estriado intercambialbes: · Cañón 1: 208 mm. Vel. aprox.: 500fps / 150 m/s. · Cañón 2: 450 mm. Vel. aprox.: 600fps / 180 m/s. -

Bocacha con supresor de sonido desmontable. Calibre 4,5 mm. Balines. Seguro manual. Gatillo ajustable. Peso 871/1500 pramos. Rail de 11 mm para accesorios ópticos.

Dimensiones exteriores: L360/870 x A32 x H150 mm. - Alza regulable y punto de mira. Capacidad cargador: 9 balines.

Pack exclusivo Outletdelocio. Garantia Nacional. Envio desde España (Zaragoza)

Kalashnikov AK101 BB's | Carabina - Escopeta semiautomática de Bolas de Acero Tipo AK47 Calibre 4,5mm + balines y CO2 € 289.00 in stock 1 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Cybergun Kalashnikov AK101 CO2 BB’s. Potencia 3.5 julios.

Es de aire comprimido Kalashnikov AK 101 de Cybergun. Este modelo fue realizado en la Unión Soviética por Mikhail Kalashnikov en la década de 1940.

Se utiliza con munición de bolas de acero BB´s calibre 4,5mm. Su sistema de propulsión es a través de bombonas de CO2 de 12g.

La culata que posee es fija AK sintética con almohadilla para impedir el retroceso.

Posee un selector de metal que ofrece diferentes opciones semiautomáticas y seguro manual.

Carabina Perdigón Deltafox GT 3 Julios + Visor Outletdelocio 4x20. 4,5mm. + 2 Fundas + Balines. 23054/38203 € 131.99 in stock 1 new from €131.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. La Deltafox GT es una carabina de bajas prestaciónes, que gracias a su limitada potencia, puede ser manipulada por niños mayores de 10 años sin peligro, siempre bajo la supervisión de un adulto. Incluye cámara con guías para montura de visor (visor 4x20 Outletdelocio incluido). Modelo 61100260-3J

Calibre: 4,5mm. Municion: Balines de plomo estandar. Velocidad de salida 360 fps / 110 ms. Potencia: 3 julios. Cañón de acero estriado para una mayor precisión. Sistema de carga: cañón abatible (bajar cañón – introducir balín – subir cañón). Peso: 2100gr. Longitud: 940 mm

Caracteristicas del Visor 4x20 Outletdelocio: Resistente al agua, a los golpes, y a la condensación de aire sobre sus lentes. Aumentos: 4x. Campo de visión: 5.5°/9.7M AT 100M Compensación dióptrica: -2.5; +2. Desviación lateral: Izq. 25` Derec. 25` - Elevación: Arriba 25` Abajo25` - Ajuste del click: 1/4”. - Longitud: 270 mm. - Peso: 140 gr.

Funda para carabinas de hasta 114 cm con asas para transporte. Permite guardar la carabina con el visor montado. Interior en forro tricot. Color negro. Cierre con cremallera.

Funda portabalines marca Outletdelocio, de diseño exclusivo con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien caja de balines de plomo. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Softair - Sniper - KJ Works - M700 Police High Velocity Version - más de 18, más de 0,5 Joule € 340.40 in stock 1 new from €340.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Modo de disparo: Un solo disparo (recarga después de cada disparo)

✅ Capacidad del cargador: 10 cartuchos ✅ Longitud: 1160 mm

✅ Longitud interior del cañón: 626 mm ✅ Hilo: No hay hilo ✅ Calibre: 6mm

✅ Gas recomendado: Gas verde de rendimiento estándar 500ml (Nimrod) / Gas rojo de rendimiento profesional 500ml (Nimrod)

✅ El KJW M700 Police es un excelente rifle de francotirador basado en un sistema de gas a presión. El rendimiento de tiro es excelente y la precisión no deja nada que desear.

Cybergun Kalashnikov AK47 - Carabina de balines + Gafas y CO2 - Rifle de perdigones <3,5J € 395.00 in stock 1 new from €395.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca Cybergun. Producto con documentación (factura con nº de serie) y garantía de 2 años.

El pack incluye todo lo necesario: carabina, 500 bolas BB's, gafas de protección y 5 cargas de CO2.

Fusil semiautomático de CO2, réplica de la Kalashnikov AK47.

Fabricada en metal y madera con gran realismo.

Arma con un gran cargador de 19 disparos del calibre 4,5mm usa boas de acero bb's, tamaño de 89 cm y peso de 3.2KG.

Outletdeloci Pack Pistola-Escopeta de Aire comprimido Stinger Arma de CO2 y balines (perdigones de Plomo Cal. 5.5mm) <3,5J. 29318/36580/23054 € 167.99 in stock 2 new from €167.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack incluye: Kit Carabina-Pistola Stinger Ares, 250 balines, 5 botellas de CO2 y funda Outletdelocio portabombonas

Culata sintética desmontable. Dos cañones de acero estriado intercambiables: · Cañón 1: 208 mm. Vel. aprox.: 500fps / 150 m/s. · Cañón 2: 450 mm. Vel. aprox.: 600fps / 180 m/s. -

Bocacha con supresor de sonido desmontable. Calibre 5,5 mm. Balines. Seguro manual. Gatillo ajustable. Peso 871/1500 pramos. Rail de 11 mm para accesorios ópticos.

Dimensiones exteriores: L360/870 x A32 x H150 mm. - Alza regulable y punto de mira. Capacidad cargador: 7 balines.

Pack exclusivo Outletdelocio. Garantia Nacional. Envio desde España (Zaragoza)

Herd Wolf Model 212 (semiautomática) - Carabina de balines + CO2 + Gafas - Rifle de perdigones <3,5J € 185.00 in stock 1 new from €185.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Negro Is Adult Product

Carabina balines Ekol Ultimate 5.5 Aire comprimido (Muelle) (3,5j) 270 m/s. + bipode Incluido € 147.50 in stock 1 new from €147.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Outletdelocio. Carabina Perdigón Daisy Red Ryder 4,5mm. + Balines € 85.99 in stock READ Buenos Aires monumentos y edificios en honor a Diego Maradona 1 new from €85.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. Palanca de fácil utilización con una culata de madera maciza. La Daisy Red Ryder es recomendada para mayores de 10 años con la supervisión de un adulto.

Velocidad de salida 350 fps / 107 ms. Potencia: 1,5 julios. Distancia maxima de tiro: 173 metros

Cargador: 650 bbs (bolas 4,5mm). Sistema de carga: palanca de carga, muelle. Peso: 1000gr. Longitud: 900 mm

Pack exclusivo Outletdelocio.

Incluye tambien balines acero BBS. Envio desde España, (Zaragoza), garantia nacional.

Outletdel ocio Pistola Perdigón Daisy 340. Calibre 4,5mm BBS. + Funda Portabalines + Balines. 23413/23054/13275 € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de iniciacion, el más economico del mercado

Velocidad de salida 75 m/s (240 fps). Potencia < 3,5 julios.

Cargador: 200 bolas acero calibre 4,5 BBS. +13 bolas carga rapida. Sistema de carga por muelle. Peso: 450gr. Longitud: 216 mm

Funda portabalines, de diseño exclusivo, con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm

Incluye tambien 350 balines acero BBS. Envio desde España (Zaragoza). Garantia nacional.

Carabina Perdigón Deltafox GT 3 Julios + Visor Outletdelocio 4x20. 4,5mm. + Funda + Balines. 23054/38203 € 114.99 in stock 1 new from €114.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una carabina de aire comprimido ideal para entrenar a los jóvenes o primerizos en el tiro con aire comprimido. La Deltafox GT es una carabina de baja prestación, que gracias a su limitada potencia, puede ser manipulada por niños mayores de 10 años siempre bajo la supervisión de un adulto. Incluye cámara con guías para montura de visor (visor 4x20 Outletdelocio incluido). Modelo 61100260-3J

Calibre: 4,5mm. Municion: Balines de plomo estandar. Velocidad de salida 360 fps / 110 ms. Potencia: 3 julios. Cañón de acero estriado para una mayor precisión

Sistema de carga: cañón abatible (bajar cañón – introducir balín – subir cañón). Peso: 2100gr. Longitud: 940 mm

Caracteristicas del Visor 4x20 Outletdelocio: Resistente al agua, a los golpes, y a la condensación de aire sobre sus lentes. Aumentos: 4x. Campo de visión: 5.5°/9.7M AT 100M Compensación dióptrica: -2.5; +2. Desviación lateral: Izq. 25` Derec. 25` - Elevación: Arriba 25` Abajo25` - Ajuste del click: 1/4”. - Longitud: 270 mm. - Peso: 140 gr.

Funda portabalines marca Outletdelocio, de diseño exclusivo con trabilla para colgar en el cinturon y doble compartimento interno. Medidas de la funda: 13 cm x 6,5 cm Pack exclusivo Outletdelocio. Incluye tambien caja de balines de plomo. Envio desde España (Zaragoza), garantia nacional.

Revólver de balines PR-776 CO2 | Arma de perdigones Calibre 4,5mm semiautomática de Aire comprimido CO2 € 147.00 in stock 1 new from €147.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PACK incluye:Revólver Gamo PR-776, 5 bombonas de CO2,una aceite multiusos, también incluye caja de balines ULTRALIGEROS y otra ULTRAPENETRANTES y factura donde se reflejan los datos del comprador y también los del arma (nº de serie, calibre, categoría, marca y modelo)

Sistema de propulsión: CO2. Funciona con munición de plomo de calibre 4,5mm

Fabricada entera en metal, cañón de acero de 6"

incluye en el precio 2 cargadores de 8 balines cada uno. Gatillo de doble acción

Potencia: 3 Julios

DAISY Pack 340 Powerline - Pistola de Aire comprimido (Muelle) de balines/perdigones BBS de Acero 4.5mm | Réplica Beretta 92 <3,5 Julios € 39.40 in stock 2 new from €39.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estupenda pistola de la prestigiosa marca Daisy, importada y distribuida por Gamo en España. Económica e ideal para la iniciación.

Calibre 4.5mm. ...

Velocidad de disparo: 75 m/s. Potencia: 0,98 julios.

IMPORTANTE: Mueva la corredera en un único movimiento hacia atrás, de lo contrario entrará más de un balín y se obstruirá.

Material del cuerpo: plástico.

