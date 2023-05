Inicio » Top News Los 30 mejores El Viaje Del Escritor de 2023 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores El Viaje Del Escritor de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Viaje del escritor, El (20 Aniversario): Las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas (CREACION) € 33.00

€ 31.35 in stock 12 new from €31.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2020-10-01T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 448 Publication Date 2020-10-01T00:00:01Z

Viaje del escritor (CREACION) € 27.50 in stock 2 new from €27.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2012-11-27T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 368 Publication Date 2012-11-27T00:00:01Z

EL VIAJE DEL ESCRITOR € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2016-12-17T09:33:21.000Z Language Español Number Of Pages 100 Publication Date 2016-12-17T09:33:21.000Z Format eBook Kindle

El viaje de Cilka (Espasa Narrativa) € 8.54 in stock 1 new from €8.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-11-12T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 332 Publication Date 2019-11-12T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

El viaje más largo € 8.54 in stock 1 new from €8.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2013-09-27T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 509 Publication Date 2013-09-27T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

El viejo expreso de la Patagonia € 8.54 in stock 1 new from €8.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2021-10-28T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 535 Publication Date 2021-10-28T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

El arte de engañar al karma € 6.64 in stock 1 new from €6.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2021-04-08T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 710 Publication Date 2021-04-08T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Viaje al país de los blancos € 5.22 in stock 1 new from €5.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-04-04T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 160 Publication Date 2019-04-04T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Kokonote Planificador y diario de viaje con lápiz Cuaderno de viaje para planificar tus aventuras de viaje perpetuo Diario de viaje 12,8x18 cm Guias de viaje, Azul, Naranja (PYDV001) € 17.99

€ 16.15 in stock 2 new from €16.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✈️ CUADERNO DE VIAJE - ¡Es tiempo de viajar! Y por eso Kokonote te trae este planificador para viajes perpetuo con un lápiz para que organices con todo detalle tu escapada y no se te quede nada en el tintero. Dentro del mismo podreís encontrar bolsillos para poder guardar vuestras tarjetas, un marcapáginas y stikers de todos los paises del mundo ¡No le falta detalle!

LIBRETA DE VIAJE - Nos gusta viajar tanto como a ti y queremos compartir consejos de viaje para que adéntrarte en un nuevo lugar sea algo especial y fácil de gestionar. Comprueba el estado y el precio del transporte en las fechas en las que quieres viajar, el medio de transporte que usarás, alojamientos, presupuesto.. Gracias a este análisis podrás elegir el destino que mejor se adapte a tus deseos y presupuesto

REGALO PARA VIAJEROS - Un cuaderno original para trotamundos donde podrán organizar su viaje al milimetro. Podran anotar todos los lugares visitados para recordarlos o porque no ¡Volver a visitarlos! Además cuenta con 4 páginas para notas y apartados únicos como: palabras esenciales para viajeros en 13 idiomas, zonas horarias, monedas del mundo, contactos y mucho más

DISEÑO ÚNICO - Este diario planificador de viajes cuenta con 184 páginas fabricadas en un papel especial de 250gr. Una cubierta con una laminación de tacto suave y resistente con una impresion en tinta neon naranje y una goma elástica para poder ofrecer una mayor protección de su interior

KOKONOTE - Calidad y diseño es lo que nos carcateriza. Conocidos por cargar nuestros diseños de elegancia y sencillez READ Los 30 mejores Celosias Para Jardin de 2023 - Revisión y guía

La prueba del cielo: El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida (Autoayuda y superación) € 5.69 in stock 1 new from €5.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2013-05-07T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 196 Publication Date 2013-05-07T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

La memoria del tiempo (Viajes en el tiempo) € 3.99 in stock 1 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2018-11-12T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 350 Publication Date 2018-11-12T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

El valle de los caballos (Los Hijos de la Tierra nº 2) € 7.59 in stock 1 new from €7.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2011-10-15T00:00:00.000Z Language Español Number Of Pages 759 Publication Date 2011-10-15T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

HMIEPRS Cuaderno Vintage de Cuero Con Cierre EláStico y Bolsillos para Tarjetas, Diario de Cuero Recargable, Diario de Viaje con 2 Tipos de Inserciones Regalo para Escritores, Poetas (Marrón) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuaderno Vintage】Este artículo incluye 1pcs cuaderno de cuero, cada cuaderno incluye dos inserciones - papel rayado y papel en blanco. Y cada cuaderno incluye tarjeta adicional y ranura para el teléfono móvil, puede poner su tarjeta de identificación, tarjeta postal, tarjeta de crédito, tarifas aéreas, teléfono móvil, etc.

【Alta calidad】La cubierta del cuaderno de viaje está hecha de excelente cuero de PU. Tiene una textura agradable al tacto, y el material hace que el cuaderno parezca antiguo y rústico, suave, liso, pero sin olores. El diseño de la banda elástica es simple y hermoso, y puede hacer que su cuaderno no sea fácil de extender.

【Diseño recargable】Este cuaderno vintage de cuero tiene dos 2 páginas de inserción - una página de línea horizontal y una página en blanco, cada una con 36 hojas/72 páginas. Las páginas interiores están hechas de papel de alta calidad para una escritura suave y sin sangrado de tinta. Usted puede reemplazarlos con un libro de inserción del mismo tamaño.

【Función múltiple】Este bloc de notas recargable tiene el tamaño perfecto para llevarlo a todas partes, con mucho espacio para hacer un seguimiento de su vida.También se puede utilizar como un diario, planificador, diario de viaje, diario de viñetas, diario escolar, cuaderno de negocios, cuaderno de oficina, etc. Y es un diario ideal para la escuela, la oficina, el uso de los viajes.

【Regalo ideal】 El cuaderno de cuero no sólo se puede utilizar como organización personal, receta, diario, diario de viaje, cuaderno, cuaderno de bocetos, pero también es un regalo ideal para la familia, compañero de clase, amigos, colegas como vacaciones, graduación, regalo de Navidad.

STOBOK 2 Uds Cuaderno Notbook Para El Trabajo Cuaderno De Negocios Cuaderno De Trabajo Cuaderno De Diario Libro De Escritura De Negocios Cuaderno De Escritor Revista De Viaje Papel € 44.69

€ 42.69 in stock 1 new from €42.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIARIO DE NOTAS DE VIAJE: tamaño adaptable para llevarlo cómodamente con viajes, trabajo o en la vida diaria.

PLANIFICADOR DE HORARIOS PARA ESTUDIANTES: liviano, portátil, fácil de llevar salir y se puede poner fácilmente en una mochila.

CUADERNO DE PAPEL-- escribe tu experiencia en este bloc de notas. la apariencia simple y elegante hace la gente la ame profundamente.

CUADERNO PARA DIARIO: la cubierta elegante, resistente y práctica protege las páginas internas bloc de notas.

BLOC DE NOTAS PORTÁTIL: el bloc de notas diario para estudiantes, viajeros, trabajadores de oficina y maestros, y otros.

chongya Diario de Cuero Árbol de la Vida | Cuadernos de Dibujo de Diario en relieve | Cuaderno de notas de tapa dura retro para escritores Diario de viaje forrado Diario € 14.69 in stock 1 new from €14.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✪【Material de buena calidad】 El diario Tree-Of-Life de cuero PU de alta calidad es impermeable, resistente al desgaste, agradable al tacto y se puede utilizar durante mucho tiempo.

✪【Diseño en relieve】La cubierta del diario Tree-Of-Life en relieve es desigual, llena de estilo vintage y muy única. Está hecho a mano utilizando el patrón en relieve del árbol de la vida.

✪【Cómodo de usar】El diario de árbol está diseñado con esquinas redondeadas y es cómodo en tu mano, lo que lo hace muy fácil de usar. Al mismo tiempo, tiene un marcador, lo que le permite encontrar fácilmente la ubicación del rotulador.

✪【Ampliamente utilizado】 Adecuado para dibujar tarjetas mentales, notas, diarios de viaje, tablas de dibujo, cuadernos de bocetos, planes diarios, álbumes de fotos, álbumes de recortes, etc., los árboles de la vida de cuero vintage son ampliamente utilizados.

✪【Buena elección de regalo】 Si eliges el cumpleaños, regalo de boda o recuerdo de graduación para familiares, amigos, escritores, profesores, estudiantes y poetas, Leather Journal Tree-Of-Lifes es una gran opción de regalo.

Diario De Cuero 8" Con Cierre Piedra Bloc Escritura en Blanco Cuaderno Hecho a Mano Para Hombres Y Mujeres Sin Forro Papel Mejor Regalo Arte Dibujo Viaje Escribir Libro Sombras Grimoire Recargable € 22.00 in stock 2 new from €22.00

1 used from €21.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ HERMOSAMENTE ELABORADO Y ÚNICO: este diario antiguo está hecho de cuero de cabra genuino que tiene un aroma de cuero real debido al proceso de curtido tradicional con aceites especiales, lo que da como resultado un cuaderno de estilo retro-vintage. Al estar hechos a mano, nuestros diarios varían en apariencia y sombra, produciendo un artículo único, no hay dos iguales. Es un recuerdo especial para tus recuerdos. Se utiliza como libro de sombras / grimorio / libro de hechizos o cuaderno.

✔ ENCANTO RÚSTICO: hermosa cubierta de cuero en relieve con una réplica de piedra semipreciosa de lapislázuli. El tamaño, la forma y el tono de la piedra pueden variar con respecto a la imagen anunciada. Este diario de personajes antiguo tiene un cierre de broche clásico que mantiene tu diario cerrado de manera efectiva.

✔ ECOLÓGICO: 100 hojas/200 páginas (contando ambos lados) de papel blanco/color crema de 120 g/m² de grosor que hace que su escritura sea más elegante. Hecho a mano con papel reciclado que no contiene ácido y la encuadernación de cuero copto cosida a mano que asegura las páginas firmemente. (recargable - se necesitan habilidades básicas de costura).

✔ SIN PURGA: adecuado para la mayoría de los tipos de bolígrafos (Sharpies, fineliner, bolígrafos de gel, bolígrafos, bolígrafos de color), incluso las tintas de pluma estilográfica más húmedas... para que pueda dibujar mapas mentales, esbozar ideas o escribir notas libremente en el paginas

✔ TAMAÑO PERFECTO Y MUCHOS USOS: El diario mide 8 pulgadas (20 cm de largo) x 6 pulgadas (15 cm de ancho) x 1,5 pulgadas (3,5 cm de grosor), por lo que es fácil de escribir, dibujar o dibujar y compacto para llevar en su bolso . Ideal para cuadernos de bocetos de artistas alternativos, álbumes de fotos, notas de viaje, ejecutivos de negocios, cuadernos de caza, trabajos de poesía, periodistas, planificadores de alimentos, libros comunes, álbumes de recortes de Instagram y diarios bíblicos.

woyufen Diario en relieve del árbol de la vida - Cuaderno de diario forrado - Cuaderno retro de tapa dura para escritores, diario de viaje, diario personal a rayas € 15.56 in stock 1 new from €15.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de buena calidad: el diario del árbol de la vida está hecho de material de piel sintética de alta calidad es impermeable, resistente al desgaste, se siente cómodo y se puede usar durante mucho tiempo.

Estilo retro único: el diario del árbol de la vida en relieve está hecho a mano con el diseño en relieve del árbol de la vida, que es desigual y lleno de estilo vintage.

Fácil de marcar: Tree Journal está equipado con un marcador que te ayudará a encontrar la posición del marcador. Al mismo tiempo, está diseñado con esquinas redondeadas, se adapta cómodamente a la mano y es muy fácil de usar.

Amplia gama de usos: diario de cuero vintage es adecuado para dibujar mapas mentales, notas, diarios de viaje, tablas de dibujo, cuadernos de bocetos, planes diarios, álbumes de fotos, álbumes de recortes, etc.

Regalo perfecto: el diario de cuero Tree-Of-Lifes es el regalo perfecto de cumpleaños, aniversario, boda o recuerdo de graduación para familiares, amigos, escritores, profesores, estudiantes y poetas. READ Los 30 mejores Funda Tabla Plancha de 2023 - Revisión y guía

STOBOK 6 Piezas De Cuaderno De Papel con Hebilla para Escritores Notas De Viaje De Negocios Hogar para Bolsillo En Escuela Trabajador Portátil Estudiantes Simples Oficina € 20.79 in stock 1 new from €20.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuaderno de negocios: el mini bloc de notas pequeño y fácil de transportar. muy fácil de usar poner cosas pequeñas en la bolsa.

Tarjetas de mensaje: cuaderno de estudiante las mejores tarjetas de notas diarias para estudiantes, viajeros, trabajadores de oficina y maestros

-- tiene un diseño simple, pero de uso muy práctico, lo le brinda una buena experiencia de uso.

Mini cuaderno: simple, práctico, más conveniente de usar.

Tarjetas de palabras: álbum de recortes minimalista la perspectiva simple pero moderna garantiza su popularidad entre las personas.

Cyhamse Diario del árbol de la vida | Cuaderno de bocetos de cuero PU vintage | Cuaderno de notas de tapa dura retro para escritores Diario de viaje forrado Diario € 17.31 in stock 1 new from €17.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material seleccionado: seleccionando un material de piel sintética de alta calidad, Tree-Of-Life Journal es impermeable, resistente al desgaste, cómodo al tacto y se puede utilizar durante mucho tiempo.

Estilo retro único: el diario Tree-Of-Life en relieve está hecho a mano con el diseño en relieve Tree-of-Life, que es desigual y lleno de estilo vintage, muy único.

Con marcador: Tree Journal está equipado con un marcador. Puede ser conveniente para encontrar fácilmente la posición marcada. Además, está diseñado con esquinas redondeadas, cómodo en la mano y muy fácil de usar.

Aplicaciones amplias: el diario de cuero vintage Tree-Of-Life se puede utilizar para dibujar tarjetas mentales, notas, diarios de viaje, tablas de dibujo, cuadernos de bocetos, planos diarios, álbumes de fotos, álbumes de recortes, etc.

Buena elección de regalo: si eliges el cumpleaños, cumpleaños, regalo de boda o recuerdo de graduación para familiares, amigos, escritores, profesores, estudiantes y poetas, Leather Journal Tree-Of-Lifes es una gran opción de regalo.

Cuaderno de cuero, diario recargable, diario encuadernado en espiral vintage, diario de viaje para escribir con papel rayado, regalo para niñas y niños A5 23x16,5 cm, Marrón € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diario recargable de cuero: con la carpeta pequeña incorporada, puede agregar o quitar páginas sin dañar el diario. El aglutinante está hecho de metal para que pueda soportar el uso regular. Un pequeño archivador no te molesta a la hora de escribir.

Papel grueso, no ventilado: 80 hojas/160 páginas, la universidad fue ideal para que escribas tus pensamientos y registres cómo pasas el tiempo. Papel artesanal, escribe durante años. Papel grueso, escriba con su pluma estilográfica en ambos lados del papel, disfrute de la cómoda experiencia de escritura.

Cuaderno de cuero: cuero PU, duradero, protege su diario durante años. Cubrir el reloj y el equipo en relieve, con colgante de reloj de metal para atar el cuaderno, el diseño vintage lo convierte en un gran regalo para viajeros, mujeres de negocios, escritores creativos, poetas, artistas, diseñadores, periodistas.

To-Go Journal: A5,23 x 16,5 cm, tamaño portátil para diferentes bolsillos que puedes llevar a cualquier parte. El cuaderno diario viene con 1 bolsillo con cremallera y 6 tarjeteros. Puede poner su bolígrafo o teléfono en él y agregar su tarjeta de visita, tarjeta de crédito, talones de boletos, etc. Muy conveniente para el uso diario o para viajar.

Regalo perfecto: el diario de memoria del tiempo se puede utilizar como diario de escritura, diario, notas de clase o reunión. El cuaderno de cuero es un maravilloso regalo de graduación o regalo de cumpleaños para su amigo y familia.

Fulenyi Diario de Cuero Vintage Árbol de la Vida | Cuadernos de notas de escritura a rayas,Cuaderno retro de tapa dura para escritores Diario de viaje forrado Diario € 12.79 in stock 1 new from €12.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de buena calidad】 El diario Tree-Of-Life de cuero PU de alta calidad es impermeable, resistente al desgaste, agradable al tacto y se puede utilizar durante mucho tiempo.

Estilo retro único: el diario Tree-Of-Life en relieve está hecho a mano con el diseño en relieve Tree-of-Life, que es desigual y lleno de estilo vintage, muy único.

Con marcador: Tree Journal está equipado con un marcador. Puede ser conveniente para encontrar fácilmente la posición marcada. Además, está diseñado con esquinas redondeadas, cómodo en la mano y muy fácil de usar.

Amplia gama de aplicaciones: los árboles de la vida de cuero vintage son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado para dibujar tarjetas mentales, notas, cuadernos de viaje, tablas de dibujo, cuadernos de bocetos, planes diarios, álbumes de fotos, álbumes de recortes, etc.

Regalo perfecto: el diario de cuero Tree-Of-Lifes es el regalo de cumpleaños, aniversario de boda o graduación ideal para familiares, amigos, escritores, profesores, estudiantes y poetas.

Cuaderno Encuadernado en Piel con Hojas en Blanco - Cuaderno para Escribir de Piel Genuina Hecho a Mano - Obsequio Perfecto para Escritores, Poetas, y Viajeros, 18x13cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ CUADERNO HERMOSO HECHO A MANO de cuero 100% de grano entero, Grueso, de alta calidad que se ve, huele y se siente hermoso. El cuero de búfalo curtido naturalmente envejece con carácter, o simplemente puede borrar sus marcas si asi lo deseas. Un recuerdo de por vida para tus pensamientos y expresiones.

✔️ UN REGALO DURADERO: Obsequie un regalo que pueda ser apreciado para siempre. Ideal como diario de cuero, cuaderno de bocetos, diario de escritura, diario de poesía; solo está limitado por su imaginación. Es un regalo perfecto para mujeres o hombres.

✔️ EL PAPEL DE ALGODÓN RECICLADO PREMIUM Hechos sin ácidos, químicos ni árboles. Disfruta de 240 páginas (120 hojas) de papel en BLANCO sin forro Grosor de 120 g / m2. El papel compatible con la pluma estilográfica evita el derrame de tinta. (NO RECARGABLE).

✔️ ATENCIÓN AL DETALLE Nuestros diarios de cuero únicos están cuidadosamente elaborados para brindar calidad. Te encantará la apariencia, la sensación y la longevidad.

✔️ También disponible en Amazon en Marfil (B07YR3R2W9) y Rústico con Petalos (B08JD5971K).

Conveniente Diario Diario de cuero Cuaderno de tapa dura con núcleo interno reemplazable for hombres Mujeres Escritores Viajes Cuaderno de bocetos diario Cumpleaños Premium Journal ( Color : Brown ) € 26.68 in stock 1 new from €26.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cuaderno es el compañero ideal para todo tipo de vida, perfecto para divagaciones nocturnas, anotaciones diarias, reflexiones, crónicas minuciosas e historias de vida esclarecedoras.

Este cuaderno recargable de cuero incorporado en una pequeña carpeta de metal que le permitió agregar páginas o quitar páginas sin arruinar el diario.

Estos cuadernos clásicos con rayas están en blanco por dentro con 200 páginas rayadas (100 hojas), lo que sería conveniente para el uso diario.

Estos bolígrafos son perfectos para ponerlos en el portalápices de la clásica libreta rayada. El tubo grande tiene la capacidad de restaurar más tinta, lo que los hace duraderos.

Cada uno de los cuadernos mide A5 18 × 23 cm/7 × 9 pulgadas, que es perfecto para llevar y fácil de sostener para niños y niñas.

Cuaderno Notebook Cuaderno de Cuero 3D con un bolígrafo Que escribe Diario de Papel Grueso, Regalos para Mujeres Hombres Viaje Diario de Viaje para escritores y viajeros Bloc de Notas € 64.32 in stock 1 new from €64.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La resistente cubierta protege las páginas interiores cuando viaja, lo que hace que este diario sea ideal para escribir, reuniones o cuadernos escolares, lo que le permite estar protegido en cualquier ocasión.

Adopta el diseño del botón de hebilla, que es práctico y conveniente, seguro y estable.

Libre de cambiar el núcleo, presione hacia abajo para abrir, el diseño de hoja suelto de 6 orificios, el núcleo del portátil se puede eliminar en cualquier momento, y puede cambiarlo cuando quieres.

El aglomerante directo de 2 cm puedo contener alrededor de 150 páginas de papel de escritura, no se oxida, y la superficie es suave y con textura.

Diseño simple, patrones de tallado clásico, trabajo artístico riguroso, personalidad única, sentido de cuero, patrones originales y exquisitos, más artístico.

Bloc de Notas, CYSJ bloc de notas retro con hebilla, libreta cuero, diario de Viaje,Cuaderno retro, Diario de Cuero para Dibujar y Escribir, El Cuaderno de Viaje de Tamaño Perfecto € 17.92 in stock 2 new from €17.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuero de PU】 La cubierta del portátil está hecha de cuero de PU, con una hebilla de correa creativa para mantener el portátil cerrado, que parece ser clásico y antiguo.

【Papel de alta calidad de textura】 Cada hoja del papel interior está bien hecha, de alta calidad de textura, con un acabado superficial muy liso.Hay dos lotes de documentos internos, cada uno de los cuales consta de 40 hojas de papel, con 80 hojas/160 páginas en total.

【Llévalo contigo fácilmente】El cuaderno vintage de puede llevarse fácilmente con usted - Estos cuaderno de escritura de cuero estilo antiguo caben en la mayoría de bolsos mochilas y bandoleras - La cinta mantiene su agenda personal cerrada – Es un bloc de notas de piel perfecto para escritores y viajeros

【Conservable durante mucho tiempo】 El estilo de diseño clásico de este portátil nunca pasa de moda, adecuado para grabar eventos especiales de su viaje de la vida, como su portátil personalizado.

【Regalo perfecto】 Este cuaderno de cuero de PU no solo es imprescindible para todos los viajeros, sino que también es un buen regalo para usted, su familia y amigos.Y hay cinco colores disponibles para que usted elija. READ nei guai un 45enne y una 24enne

WuLi77 Cuaderno de Tapa Dura, 100 Hojas, Papeles de Dowling Vintage para el Cuidado de la Vista, para álbumes de Recortes, Diarios, periodistas, escritores € 15.34 in stock 1 new from €15.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cuaderno A5 de tapa dura con 100 hojas: 48 hojas de papeles Kraft; 48 hojas de papeles Art Beige; 4 hojas de papeles de respaldo.

Fabricado con papeles dowling de alta calidad para el cuidado de la vista, de 100 gms, escribe sin problemas, de secado rápido, sin plumas ni sangrado con plumas estilográficas, bolígrafos de gel, bolígrafos, bolígrafos de inmersión, bolígrafos de plumas, etc.

Tamaño de aproximadamente 5,5 x 8 pulgadas. Bloqueo de encuadernación de líneas, con adhesivo fuerte, volteo de 180, sin que se caigan las páginas. Conveniente de llevar y usar.

Funciona muy bien como álbum de recortes de bricolaje, diario personal, libro de notas portátil, planificador personal, horario del planificador escolar, diario de viaje, cuaderno de clase, bloc de notas de reuniones de oficina, bloc de dibujo y más.

DISEÑO RETRO. Cuaderno de estilo vintage, impreso con un exquisito patrón de tema de la vieja escuela.

Diario de Cuero de Gamuza Azul Vintage Antiguo con Papel de Borde Aspero - Diario Vintage Perfecto para Escribir, Acuarelas, Bocetos, como Diario de Viaje, Diario - 7"x 5"(18x13cm) € 27.98 in stock 1 new from €27.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ HERMOSAMENTE HECHO A MANO De alta calidad grano entero 100% cuero que se ve, huele y se siente hermoso. El cuero curtido naturalmente envejecerá con carácter, o simplemente borrará sus marcas si lo desea. Un compañero de viaje para toda la vida.

✔️ PAPEL HECHO A MANO - BORDE Rústico Papel Vintage - 200 páginas de algodón reciclado de 120 g / m2 envejecido, libre de ácidos, químicos y sin árboles. Este hermoso, grueso papel EN BLANCO contiene hojas de papel con borde Rústico antiguo. AMBIENTALMENTE SENSIBLE y amigable con la pluma estilográfica.

✔️ ESCAPE con su diario encuadernado en cuero Wanderings y cree su propia aventura. Es un excelente diario de cuero para escribir, un cuaderno diario o una libreta de acuarela. Escribe, sueña, dibuja o incluso lanza un hechizo: crea tu propia historia. 7 x 5" y 100 hojas / 200 páginas (NO RECARGABLES)

✔️ CON ESTILO y PARA TODA LA VIDA - El antiguo papel de algodón reciclado combinado con la belleza de un cuero envejecido, cosido a mano por artesanos, crea un recuerdo que apreciará para siempre. ¡Es un gran regalo para los hombres, mujeres y escritores de su vida!

✔️ Í: Si por alguna razón no te encantan nuestros diarios de cuero antiguo de Wanderings, dejanos saber y te enviaremos un reembolso, sin hacer preguntas. ¡Es tan simple como eso!

Sari Journal - Diario extra grande, 13,5 cm x 21,5 cm, color rosa, papel reciclado sin forro, cierre elástico, cuaderno y diario, regalo de papelería india, para hombres, mujeres y estudiantes, tela Sari € 27.95 in stock 2 new from €27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros hermosos diarios cubiertos de sari de comercio justo añadirán una alegre explosión de color a tu escritura.

Adecuado para ser utilizado como diario, diario de viaje, libro de inspiración o cuaderno simple.

Cada diario está hecho a mano y contiene aproximadamente 150 páginas de papel khadda sin forro. El papel Khadda está hecho de algodón reciclado, no contiene ácidos y es un hermoso papel para escribir o dibujar.

Cada diario es único: algunos pueden venir con un toque de pétalos en las páginas y otros con papel blanquecino.

Dimensiones: 13,5 x 21,5 cm

EL PRINCIPITO CUADERNO A6 RAYAS € 10.50 in stock 1 new from €10.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 060200R

Cuaderno Notebook Libro de Viaje de Viajes de Cuaderno en Relieve 3D, revistas Vintage Regalo para escritores y viajeros, Hombres o Mujeres Bloc de Notas (Color : TT-Set) € 59.42 in stock 1 new from €59.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La resistente cubierta protege las páginas interiores cuando viaja, lo que hace que este diario sea ideal para escribir, reuniones o cuadernos escolares, lo que le permite estar protegido en cualquier ocasión.

Espesar el papel, no penetrante de tinta.

El papel es suave y la escritura es más estable.

Hay una variedad de estilos disponibles, y las cajas de regalo son adecuadas para regalos.

La superficie es suave y gruesa, y el papel siempre mantiene su brillo perlado.

