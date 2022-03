Inicio » Automóvil Los 30 mejores Ejeas V6 Pro de 2022 – Revisión y guía Automóvil Los 30 mejores Ejeas V6 Pro de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Ejeas V6 Pro veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Ejeas V6 Pro disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Ejeas V6 Pro ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Ejeas V6 Pro pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Ejeas V6 Pro Auriculares Intercomunicador Moto Bluetooth para Motocicletas, Gama Comunicación Intercom de 1200m, intercomunicador Casco Moto, Impermeabilidad, Intercomunicacion Entre 6 Motociclistas € 69.99

€ 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con smartphone móviles Bluetooth, GPS, mp3 y puede ser adaptado a cualquier tipo de casco para los motociclistas.

Diseñado para los motociclistas y pasajeros que desean tener comunicaciones claras y fiables mientras se conduce, intercomunicación entre 6 motocicletas separados hasta 1200 metros

Manos libres para su smartphone en un rango de 10 metros,recibe llamadas de forma automática le permiten conducir con atención y seguridad

Resistente al agua a nivel IPX5, aparte de los conductores de motocicletas, este dispositivo puede aplicarse también en esquí, paseos a caballo y otras actividades

La tecnología de supresión de ruido DSP contribuye a la música clara o voz de navegador y asegura casi no interferencias intercomunicador mientras que monta a la alta velocidad.

Ejeas V6 Pro 1200M Auriculares Intercomunicador Moto Inalambrico Bluetooth para Motocicletas, Impermeabilidad Intercomunicador Casco Moto, Comunicador Moto hasta 6 Jinetes (2 Paquetes) € 122.99 in stock 1 new from €122.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [6 pilotos] 1 host y 5 auxiliares, una vez que se emparejan, el host puede elegir cualquiera de los 5 para hablar. Solo 2 usuarios pueden comunicarse simultáneamente. (El host no puede hablar con otros 5 dispositivos al mismo tiempo)

[Rango 1200M] La distancia máxima de comunicación en una línea de visión clara y alta puede alcanzar los 1200 m. (Nota: el alcance real dependerá en última instancia de las condiciones meteorológicas, el terreno, los obstáculos, los vehículos grandes o los edificios invisibles, etc.)

[Manos libres Bluetooth] Puede funcionar con cualquier dispositivo equipado con Bluetooth, como un teléfono móvil, GPS o MP3. Cuando hay una llamada telefónica, se conectará automáticamente después de 5 segundos o puede presionar la tecla del teléfono para colgar. Este intercomunicador no tiene la función de control de voz, no puede activar el asistente de voz de teléfonos móviles/GPS y otros dispositivos.

[Control de ruido] La tecnología de cancelación de eco DSP y supresión de ruido puede eliminar efectivamente el ruido ambiental, reducir el ruido de fondo para el audio entrante y saliente para garantizar la claridad de la llamada y la fidelidad.

[Aplicación ancha] Perfecto para ser utilizado en lugares concurridos, como escalada, ciclismo, encuentros deportivos, conciertos, estadios, comando. Gran regalo para parejas, familias, amigos; Motos, deportes, amantes del caballo, etc.

EJEAS V6 Pro BT Casco de Motocicleta Bluetooth 3.0 Intercomunicador Auricular 1200M 2 Personas Full Duplex Wireless Moto Interphone Connect hasta 6 Pilotos (2 Paquete) € 129.99

€ 122.99 in stock 1 new from €122.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [V6 Nueva Versión]: El intercomunicador para motocicleta EJEAS V6 Pro es una versión actualizada de V6. La capacidad de la batería se amplía a 850 mAh. Puede hablar continuamente durante 12 horas y estar en espera durante 360 ​​h, lo que puede satisfacer las necesidades de llamadas de conducción a largo plazo.

[Par de 6 personas, 2 personas hablando]: El interfono Bluetooth V6 Pro admite el emparejamiento de 6 personas. El anfitrión puede elegir hablar con cualquiera de las 5 personas y la distancia máxima puede alcanzar los 1200 m. A distancia, el sonido es claro y estable, y puede comunicarse bien con los socios.

[Sonido claro y estable]: El intercomunicador Bluetooth V6 Pro utiliza tecnología avanzada de reducción de ruido DSP para eliminar el ruido ambiental externo. Incluso en un entorno ruidoso de 120 km / h, los altavoces de alta fidelidad también pueden hacer que el sonido que escuche sea claro y estable.

[Chip Bluetooth 3.0]: chip Qualcomm Bluetooth 3.0 integrado, el rango de detección de Bluetooth es de 10 m, se puede conectar con teléfonos móviles, GPS, MP3 y otros dispositivos Bluetooth, después de conectarse, puede responder llamadas automáticamente, reproducir música, escuchar la navegación información, etc.

[Aplicación y garantía]: el interfono bluetooth para casco de moto V6 Pro es adecuado para la mayoría de cascos integrales, cascos abiertos y cascos de media cara, y la instalación es muy simple, puede instalarlo de acuerdo con el método de instalación en el manual. Ofrecemos una garantía de 12 meses, si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos en cualquier momento, le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

EJEAS V6 Pro BT Interphone 1200M Bluetooth Motocicleta Motocicleta Casco Intercom Auriculares con Interfono Duplex Control Avanzado de Ruido para hasta 6 Riders (2 Pieza) € 115.99

€ 104.54 in stock 2 new from €104.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reduzca el ruido de fondo para el audio entrante y saliente. Conectividad Bluetooth puede escuchar y compartir música, hacer llamadas telefónicas con marcación rápida, hasta 120 km / h de velocidad, hasta 7 horas de tiempo de conversación.

Funciona con cualquier teléfono móvil equipado con Bluetooth, GPS o música estéreo MP3. Alcance máximo del intercomunicador de 1200m.

Llamar a manos libres en su teléfono móvil Bluetooth, escuchar música estéreo o instrucciones de voz de las navegaciones GPS por Bluetooth sin cables, y tener conversaciones de intercomunicación en dúplex completo con un pasajero o multipar de hasta 6 Jinetes en un grupo grande y hablar entre cualquier 2 de ellos

Trabaje todas las condiciones atmosféricas Con la entrada de audio de 3.5mm, puede trabajar con los dispositivos externos del juego de los medios, como MP3 / reproductor de CD portable / IPOD y el etc. Plastic + Rubber button, una estructura más estable, un mejor funcionamiento impermeable. Este sistema está totalmente protegido contra el clima.

Buenos kits del intercomunicador del communicationBluetooth para la motocicleta del casco, Snowmobile, esquí, sistema del etc.communication de ATV 6 jinetes. READ Los 30 mejores Cascos De Motocross de 2022 - Revisión y guía

EJEAS V6 Pro Bluetooth Interphone 1200M Motocicleta Motocicleta Casco Intercom Auriculares con Interfono Duplex Control Avanzado de Ruido para hasta 6 Riders € 57.98 in stock 2 new from €57.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reduzca el ruido de fondo para el audio entrante y saliente. Conectividad Bluetooth puede escuchar y compartir música, hacer llamadas telefónicas con marcación rápida, hasta 120 km / h de velocidad, hasta 7 horas de tiempo de conversación.

Funciona con cualquier teléfono móvil equipado con Bluetooth, GPS o música estéreo MP3. Alcance máximo del intercomunicador de 1200m.

Llamar a manos libres en su teléfono móvil Bluetooth, escuchar música estéreo o instrucciones de voz de las navegaciones GPS por Bluetooth sin cables, y tener conversaciones de intercomunicación en dúplex completo con un pasajero o multipar de hasta 6 Jinetes en un grupo grande y hablar entre cualquier 2 de ellos

Trabaje todas las condiciones atmosféricas Con la entrada de audio de 3.5mm, puede trabajar con los dispositivos externos del juego de los medios, como MP3 / reproductor de CD portable / IPOD y el etc. Plastic + Rubber button, una estructura más estable, un mejor funcionamiento impermeable. Este sistema está totalmente protegido contra el clima.

Buenos kits del intercomunicador del communicationBluetooth para la motocicleta del casco, Snowmobile, esquí, sistema del etc.communication de ATV 6 jinetes.

VNETPHONE® Soporte Montaje para Moto Casco Bluetooth intercomunicador Interphone Auriculares V6 V4 € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clip original para la intercomunicación VNETPHONE V4 y V6.

El clip está hecho de plástico, es fácil que se rompen, es necesario tener listos algunos reemplazos.

Este braceket se ofrece especialmente a backup para interphone de bluetooth intercom y algunos motorcyclers que poseen varios cascos de moto.

El clip es fácil de montar en cascos de moto.

Hay otros accesorios para intercomunicadores V6, por favor visite mi tienda para ver.

EJEAS® E6 Casco de Motocicleta Intercomunicador Bluetooth para 6 Corredores 1200m con Sonido de Alta Fidelidad VOX Función de Música Impermeable para Montar, Esquiar y Escalar (Paquete de 2) € 114.99 in stock 1 new from €114.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Función de Activación Por Voz VOX]: VOX ayuda a ahorrar energía cuando no lo utiliza. El recordatorio de operación por voz le indica cada vez que opera con éxito, como "encendido" "buscando" "intercomunicador conectado". E6 también se puede conectar a un walkie-talkie normal para ampliar la distancia del intercomunicador.

[Par de 6 Personas, 2 Personas Hablan]: El interfono Bluetooth E6 admite el emparejamiento de 6 personas. El anfitrión puede elegir hablar con cualquiera de las 5 personas, y la distancia máxima puede alcanzar los 1200M. A distancia, el sonido es claro y estable, y puede comunicarse bien con los socios.

[Tecnología de Reducción de Ruido CVC]: para permitir que los clientes tengan una mejor experiencia de llamada, el interfono para casco Bluetooth E6 utiliza tecnología avanzada de reducción de ruido CVC para eliminar el eco y el ruido ambiental de la llamada, de modo que el sonido que escuche sea más 3D , claro y estable.

[Chip Bluetooth 3.0]: chip Qualcomm Bluetooth 3.0 integrado, el rango de detección de Bluetooth es de 10 m, se puede conectar con teléfonos móviles, GPS, MP3 y otros dispositivos Bluetooth, después de conectarse, puede responder llamadas automáticamente, reproducir música, escuchar la navegación información, etc.

[Aplicación y Garantía]: El interfono bluetooth para casco de moto E6 es adecuado para la mayoría de los cascos integrales, cascos abiertos y cascos de media cara, y la instalación es muy simple, puede instalarlo de acuerdo con el método de instalación en el manual. Ofrecemos una garantía de 12 meses, si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos en cualquier momento, le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

Micrófono Auriculares Clip para V6/V4 Moto Casco Bluetooth intercomunicador Interphone Auriculares € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Adecuado para V6 / V4 serie casco de moto bluetooth intercom.

★ Accesorio 2pcs clip de soporte

★ Fácil de instalar y compack para usar.

★ Solo clip incluido, auricular no incluido.

QSPORTPEAK VNETPHONE Intercom/Talkie Accesorio Cable de Carga USB para Interphone Bluetooth Casco de la Motocicleta Intercom Auriculares V6 / V4 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Originales Cable de carga USB intercomunicador VNETPHONE V6 y V4.

Incluye 1 unidad de cable de carga USB, no se incluyen otras piezas.

También tenemos otros accesorios para la venta.

VNETPHONE® Clip Micrófono Auriculares para V6 Motocicleta Casco Bluetooth Intercomunicador Interphone € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Micrófono auricular y casco cargador original intercom VNETPHONE V6.

El conector de auriculares es de 3,5 mm, compatible con la mayoría de los teléfonos móviles, excepto Samsung. El clip es fácil de montar en el casco.

Este micrófono auricular y clip son accesorio original para V6 bluetooth intercom.

Super sonido de alta calidad, incluso cuando usted está manejando en carretera ruidosa. Recomendamos para trabajos con VNETPHONE V6.

Hay otros accesorios para intercomunicadores V6, por favor visite mi tienda para ver.

Vnetphone V6 Intercomunicador Casco Moto Bluetooth 1200m Auriculares Bluetooth para Motocicletas hasta 6 Motolistas Reducción de Ruido DSP Impermeabilidad € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión de 6 conductores & intercomunicar en tiempo real para 2 conductores】 Intercomunicador casco motocicleta V6 admite hasta 6 conexiones de conductores, intercomunicar en tiempo real para 2 conductores, la distancia máxima de uso es de 1200 m (el alcance es de 800-1000 m en entornos de interferencia); Adecuado para la mayoría de cascos de motocicleta

【Bluetooth 3.0 y responde llamadas automáticamente】El Intercomunicador Bluetooth para moto puede conectar teléfonos móviles y GPS a través de bluetooth, tiene la función de escuchar música, recibir comandos de voz del GPS, llamar a SIRI y otros asistentes móviles, responder llamadas automáticamente en 5 segundos, finalizar la llamada con un botón y el volver a llamar la última llamada

【Reducción de ruido DSP】 Posee la tecnología avanzada de reducción de ruido DSP, Puede reducir el ruido de fondo de las señales de audio entrantes y salientes, Elimina efectivamente más del 90% del ruido ambiental, Incluso a una alta velocidad de 120 km / h, la calidad de la voz no se afecta

【Batería de gran capacidad y resistente al agua】 Tiene una batería de gran capacidad: 850 mAh, se puede utilizar durante 10-12 horas, tiempo de espera de hasta 400 horas; IP65 a prueba de agua, los auriculares bluetooth para motocicleta V6 se pueden utilizar en varios casos, ciclismo de carretera, esquí, obras de construcción, etc.

【Paquete y Garantía】 1 * Intercomunicador Bluetooth para motocicleta, 1 * Auriculares con altavoz y micrófono, 1 * Cable USB, 2 * Almohadillas adhesivas de fieltro para auriculares, 1 * Clip para auriculares y tornillos de montaje, 1 * Manual de usuario; Ofrecemos una garantía de 12 meses. Si hay algún problema con el producto, contáctenos a tiempo, le satisfaceremos

Auriculares Intercomunicador Bluetooth Interphone Headset Motocicleta para V6 / V4 Walkie-Talkie Interphone Bluetooth Earphone Intercomunicador para Motos y Scooters € 23.69

€ 22.48 in stock 2 new from €22.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ámbito de aplicación】 Este juego de auriculares estéreo con conector de 3,5 mm es adecuado para el intercomunicador Bluetooth para motocicletas V6 V4. Admite llamadas de larga distancia, con una distancia máxima de intercomunicación de 500 m.

【Calidad de sonido de alta calidad】 El auricular walkie-talkie adopta la tecnología de cancelación de eco DSP y la función de supresión de ruido, y el sonido aún se puede escuchar claramente a una velocidad de 120 km / h.

【Accesorio perfecto para motocicleta】 Este auricular para motocicleta es el compañero perfecto para motociclistas, lo que lo mantiene seguro mientras conduce.

【Material de alta calidad】 Este auricular walkie-talkie está hecho de material ABS de alta calidad, que es duradero. La conexión por cable es conveniente y fácil de usar.

【Servicio】 Somos responsables de los productos y creemos en la calidad de los productos. Las funciones profesionales y la alta confiabilidad le brindan una experiencia diferente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, le responderemos en cualquier momento.

EJEAS® E6 Plus BT Motocicleta Casco Intercomunicador con Mando Separado Micrófono Auricular VOX 1200m 6 Pilotos € 100.16 in stock 1 new from €100.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features E6 + es un intercomunicador inalámbrico diseñado por EJEAS, es el última intercom para 6 pasajeros, dos personas pueden hablar al mismo tiempo.

Un control remoto se agrega para hacer la conveniencia para usted, instalar en el manillar de la motocicleta y emparejarlo con el intercomunicador, entonces simplemente se puede utilizar el interfono con el mando!

1200m Max. hablando de gama, la cancelación de ruido te ayuda a escuchar el sonido claro incluso en el viento y el ruidoso!

VOX ayuda a ahorrar energía cuando no se utiliza. Recordatorio de operación la voz te dice cada vez que usted opera con éxito, como "poder sobre" "buscando" "intercomunicador conectado".

Se proporcionan dos tipos de auriculares mic, se utiliza para el casco, el otro es para la mitad del casco. El auricular y el micrófono están separados, así que usted puede elegir el cable de micrófono adecuado según tu casco!

EJEAS Intercomunicador Casco Moto Bluetooth 1200m Auriculares Bluetooth para Motocicletas hasta 6 Motolistas Reducción de Ruido DSP Impermeabilidad € 122.99 in stock 1 new from €122.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión de 6 conductores & intercomunicar en tiempo real para 2 conductores】 Intercomunicador casco motocicleta V6 admite hasta 6 conexiones de conductores, intercomunicar en tiempo real para 2 conductores, la distancia máxima de uso es de 1200 m (el alcance es de 800-1000 m en entornos de interferencia); Adecuado para la mayoría de cascos de motocicleta

【Bluetooth 3.0 & responde llamadas automáticamente】El Intercomunicador Bluetooth para moto puede conectar teléfonos móviles y GPS a través de bluetooth, tiene la función de escuchar música, recibir comandos de voz del GPS, llamar a SIRI y otros asistentes móviles, responder llamadas automáticamente en 5 segundos, finalizar la llamada con un botón y el volver a llamar la última llamada

【Reducción de ruido DSP】 Posee la tecnología avanzada de reducción de ruido DSP, Puede reducir el ruido de fondo de las señales de audio entrantes y salientes, Elimina efectivamente más del 90% del ruido ambiental, Incluso a una alta velocidad de 120 km / h, la calidad de la voz no se afecta

【Batería de gran capacidad & resistente al agua】 Tiene una batería de gran capacidad: 850 mAh, se puede utilizar durante 10-12 horas, tiempo de espera de hasta 400 horas; IP65 a prueba de agua, los auriculares bluetooth para motocicleta V6 se pueden utilizar en varios casos, ciclismo de carretera, esquí, obras de construcción, etc.

【Paquete & Garantía】 2 * Intercomunicador Bluetooth para motocicleta, 2 * Auriculares con altavoz y micrófono, 2 * Cable USB, 4 * Almohadillas adhesivas de fieltro para auriculares, 2 * Clip para auriculares y tornillos de montaje, 1 * Manual de usuario; Ofrecemos una garantía de 12 meses. Si hay algún problema con el producto, contáctenos a tiempo, le satisfaceremos READ Los 30 mejores Conector Mechero Coche de 2022 - Revisión y guía

V6 Pro Intercomunicador Bluetooth Motocicletas, Intercomunicador de Casco,1200m Comunicación Intercom/Impermeabilidad/MTB/6 Motociclistas (2 Paquetes) € 122.99 in stock 1 new from €122.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥[Comunicación Multi-persona a Larga Distancia] El interfono dúplex completo admite 6 jinetes, un host y 5 auxiliares, intercomunicación entre 6 motocicletas separados hasta 1200 metros.

♥[Alta calidad de sonido clara] Ultiliza la tecnología de supresión de ruido y cancelación de eco para garantizar alta calidad de voz .

♥[Compatibilidad Inteligente] Compatible con teléfonos móviles Bluetooth, GPS, mp3. Manos libres para el teléfono celular en un rango de 10 metros,recibe llamadas teléfonas de forma automática le permiten conducir con atención y seguridad.

♥[Batería de Alta Capacidad] 2.5H de carga, puede hablar de trabajar durante aproximadamente 24H seguidas, aproximadamente 240H en espera.

♥[Fácil instalación y operación] Resistente al agua a nivel IPX5, aparte de los conductores de motocicletas, este dispositivo puede aplicarse también en esquí, paseos a caballo y otras actividades.

VNETPHONE® Micrófono Auriculares para V6 Motocicleta Casco Bluetooth Intercomunicador Interphone € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Originales auriculares micrófono intercomunicador VNETPHONE V6.

El conector de auriculares es de 3,5 mm, compatible con la mayoría de los teléfonos móviles, pero no funcionan con Samsung.

Este auricular del micrófono es un accesorio original para V6 bluetooth intercom.

Super sonido de alta calidad, incluso cuando usted está manejando en carretera ruidosa. Recomendamos para trabajos con VNETPHONE V6.

Hay otros accesorios para intercomunicadores V6, por favor visite mi tienda para ver.

Black Shark JoyBuds Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.2 Wireless Earbuds, 30ms Baja Latencia Modo de Juego, Driver de 14.2 mm Modo música con Micrófonos duales ENC, 1.5h Carga Rápida Auriculares € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【30ms Baja Latencia + Bluetooth 5.2】Auriculares Inalámbricos Una conectividad mucho más rápida y estable, transmisión de sonido de alta calidad y más bajo consumo de energía. 30 ms de latencia baja Modo de Juego, lo que garantiza una sincronización total con el video o escenario de juego.

【Calidad de sonido sin fisuras + Mic. dual ENC】Sonido dinámico con ricos detalles: Driver de 14.2 mm con diafragmas compuestos enchapados en titanio. Tubo invertido de refuerzo de graves: el tubo invertido profesional ayuda a mejorar y ampliar el alcance de las frecuencias bajas para un sonido más claro. Inalámbricos Auriculares Micrófonos duales ENC: eliminan el ruido no deseado en las llamadas o en las comunicaciones entre equipos en el juego.

【Diseño ergonómico 】Experiencia ligera y sin esfuerzo: Un solo auriculares inalambricos bluetooth que pesa apenas 4.5 g. Cavidad de ear auriculares más corta: Uso cómodo incluso para uso de larga duración. Detección en el oído: Se pausa automáticamente el audio al quitarse el auricular y se reanuda al volver a colocarlo.

【Controles sensibles al tacto】Contestar llamadas: Doble toque. Finalizar llamadas: Tocar y sostener. Reproducir/pausar: Un toque. Canción previa: Doble toque en el auricular izquierdo. Próxima canción: Doble toque en el auricular derecho. Ventana emergente de conexión rápida de JoyUI: Automáticamente aparece cuando el teléfono BlackShak se detecta cerca de los inalámbricos auriculares.

【28 hs de reproducción súper larga + carga rápida】6 horas para los auriculares y 22 horas de la caja de carga. Lleva apenas 1.5 horas cargar totalmente los JoyBuds earbuds bluetooth. 【Control por APP】 Personalizar la función de los botones para que se adapten a sus hábitos; hacer que se sintonice configurando el ecualizador por medio de la APP, un control fácil sobre la marcha.

V6pro Intercomunicador Bluetooth Motocicletas,Intercomunicador de Casco,Casco Auriculares para Montar a Caballo/Esquí/Moto de Nieve/Scooter/MTB,6 Jinetes/12H Tiempo de Trabajo/Rango 1200m(1 pack) € 65.98 in stock 1 new from €65.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión Bluetooth 3.0: Conecte su intercomunicador a su teléfono inteligente,realice y reciba llamadas,al navegador,reciba instrucciones durante el viaje,permite la conexión al teléfono móvil a través del sensor Bluetooth para escuchar música.Comparado con otros walkie-talkies,tiene una mejor conectividad y no se desconectará

Cancelación de Ruido: Cancelación de ruido,con la tecnología "Cancelación de DSP de ruido de viento",que puede hacer que su conversación sea más clara y la comunicación más fluida con sus compañeros de equipo. Puede escuchar un sonido claro a alta velocidad.

Interphone 6 Personas: Diseñado para motociclistas y pasajeros que desean tener comunicaciones inalámbricas claras y confiables mientras conducen,intercomunicación entre 6 motocicletas separadas de hasta 1200 metros.

Versión Actualizada: En comparación con otros,el intercomunicador V6 Pro es una nueva marca con mejor calidad.Utilice un clip de metal mejor y más fuerte.Más capacidad de batería de hasta 850AMH,para una larga vida útil y tiempo de espera,puede garantizar una mayor tiempo de uso en el viaje.

Operación Simple: Operaciones intuitivas con un botón de fácil acceso que hacen que los auriculares Bluetooth sean un gran compañero para los conductores y los mantengan seguros mientras conducen.

EJEAS Q7 Intercomunicador Para Motocicleta, De Interfono Para Casco De Motocicleta Bluetooth 5.0 Con Efecto De Sonido Estéreo y Función De Emparejamiento Rápido Para Montar, Esquiar y Escalar € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Versión Bluetooth 5.0]: Q7 es un intercomunicador Bluetooth para motocicleta actualizado, que utiliza el chip Qualcomm 5.0, se puede emparejar rápidamente en un segundo, el rango de detección de Bluetooth es de 10 m, admite 7 ciclistas al mismo tiempo que se empareja, el dispositivo principal puede cambiar libremente para comunicarse otros 6 subdispositivos, la distancia máxima de comunicación es de 800 m. Dentro de la distancia de comunicación, el sonido es 3D, claro y texturizado.

[Tecnología de reducción de ruido CVC]: para permitir que los clientes tengan una mejor experiencia de llamada, el interfono para casco Bluetooth Q7 utiliza tecnología avanzada de reducción de ruido CVC para eliminar el eco y el ruido ambiental de la llamada, de modo que el sonido que escuche sea más 3D , claro y estable.

[Funciones múltiples]: la función de radio FM le permite escuchar la radio mientras conduce, y la función de respuesta automática le permite concentrarse más en su conducción. Se puede conectar al GPS y señalarle la dirección cuando se encuentre en una carretera desconocida. El nivel de impermeabilidad es IP65, incluso en días de lluvia, puede mantener una llamada clara. Hay más funciones esperando que las explore.

[Capacidad de batería de 750 mAh]: batería de iones de litio recargable incorporada, tiempo de espera y trabajo prolongado, con un cable de carga, fácil de cargar, cuando se carga, la luz roja está encendida y cuando está llena, la luz roja está apagada . El tiempo de carga es de aproximadamente 3 h, después de la carga completa, el tiempo de reproducción de la llamada / música es de hasta 22 h, el tiempo de espera de hasta 260 horas.

[Amplia aplicación]: el interfono bluetooth para casco de moto Q7 es adecuado para la mayoría de cascos integrales, cascos abiertos y cascos de media cara, y la instalación es muy simple, puede instalarlo de acuerdo con el método de instalación en el manual. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos en cualquier momento, le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

V6 1200M Auriculares Intercomunicador Casco Moto Bluetooth para Motocicletas, Comunicador Auricular para Casco, Interfono Duplex, Intercomunicacion Entre 6 Motociclistas, IPX5 Impermeabilidad € 64.98 in stock 1 new from €64.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Long range-1200 metros de intercomunicador, kits de interfono Bluetooth para la instalación en la mayoría de cara abierta, flip-front y full-face cascos estilo motocicleta, moto de nieve, esquí, sistema de ATV etc.communication 6 Riders

Rango de intercomunicación máximo de 1200m; Velocidad de hasta 120 km / h; Hasta 8 horas de tiempo de conversación

Con este intercomunicador, puede llamar a manos libres en su teléfono móvil Bluetooth, escuchar música estéreo o instrucciones de voz de las navegaciones GPS por Bluetooth sin cables, y tener conversaciones de intercomunicación en dúplex completo con un pasajero o multipar de hasta 6 Riders en un Grupo grande y hablar entre cualquiera de 2 de ellos en un rango de 1200M (3.937 pies) de distancia

Con la entrada de audio de 3,5 mm, puede trabajar con dispositivos de reproducción de medios externos, como MP3 / reproductor de CD portátil / IPOD y etc.

El botón de Plastic + Rubber, una estructura más estable, un mejor funcionamiento impermeable. Este sistema está completamente protegido contra el clima

VNETPHONE Clip Set Accesorios para Moto Casco Bluetooth intercomunicador Interphone Auriculares V6 V4 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un soporte para intercomunicador Bluetooth V4 V6

Material: plástico o hierro

Accesorio para intercomunicador de moto, un buen ayudante para fijar tu intercomunicador

Diseñado para cualquier casco integral

Esta es una copia de seguridad para ti y es muy fácil de instalar

XHAJFNCO Little Rich Man V6 Pro Auriculares de intercomunicación de Casco de Motocicleta Bluetooth con 120 0m BT Interphone Communicator Apta for 6 Jinetes Impermeable (Color : 1 PCS V6 Pro) € 86.68 in stock 1 new from €86.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 2431 Color 1 Pcs V6 Pro

VNETPHONE® V8 Bluetooth Motorcycle Intercom - Sistema de comunicación para motocicletas con mando a distancia FM NFC 5 motoristas, rango1200 m € 28.06 in stock 1 new from €28.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control remoto original V8 montado en el manillar de la motocicleta para controlar su intercomunicador.

Después de emparejar con el intercomunicador V8, puede operar el sistema de intercomunicación a través del control remoto, que está conectado de forma segura y conveniente al manubrio de la motocicleta.

Solo se incluye un control remoto, sin intercomunicador de heno V8.

La batería está incluida.

Tenga en cuenta que este control remoto solo es compatible con Intercom Vnetphone V8 y no es adecuado para otros intercomunicadores Bluetooth.

EJEAS® Microphone Headphone Headset for E6 Motorcycle Helmet Bluetooth Interphone Intercom € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEAS Microphone Headphone Headset for E6 Original Microphone headset for EJEAS intercom E6.

Soft/hard headphone, 2 kind of microphone for your choice.

This microphone headphone and clip are original accessory for E6 bluetooth intercom.

Super high sound quality, even when you're riding in noisy road. Highly recommend to works with EJEAS E6.

We provide a 3-month return and a one-year warranty, so you can buy with confidence. READ Los 30 mejores Car Rover A8S de 2022 - Revisión y guía

Qaurora BT-S2 1000 M Bluetooth Headset Impermeable, Casco Intercomunicador Interphone Móvil para 2 o 3 Jinetes y 2,5 mm de Audio para Walkie Talkie GPS (2 Pieza) € 124.98 in stock 2 new from €124.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Auricular inalámbrico para bluetooth habilitar el teléfono celular en un rango de hasta 10 metros. Intercomunicador de bicicleta a bicicleta para el jinete y el pasajero o dos bicicletas separadas de hasta 800-1000 metros. (Pero sólo 2 jinetes de intercomunicación al mismo tiempo)

★Llamar, llamar a la respuesta, rechazar la llamada, llamar a colgar. Recibir una llamada de teléfono celular automáticamente.Support la transferencia de audio, el redialing del último número y la función de la radio de FM.

★Disfrute de la música del teléfono celular a través de A2DP o conectar GPS. Controla la música del teléfono celular a través de AVRCP: delantero, hacia atrás, juego, pausa. Cambio automático entre el teléfono celular del bluetooth, intercomunicador, música estérea.

★Con cancelación de eco DSP y tecnología de supresión de ruido, la calidad de la voz de cristal claro está garantizada en una alta velocidad. El panel del botón del.

★es impermeable ya prueba del sol, mientras que el diseño es durable.Audio cable para conectar MP3, GPS, walkie-talkie y así sucesivamente.

QSPORTPEAK V6/V4 Altavoz micrófono y Clip de Montaje, para el intercomunicador de Motocicleta V6/V4 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Originales auriculares micrófono intercomunicador VNETPHONE V6 y V4.

El conector de auriculares es de 3,5 mm, compatible con la mayoría de los teléfonos móviles, pero no funcionan con Samsung.

Diámetro del altavoz es 1,73 pulgadas.

Super sonido de alta calidad, incluso cuando usted está manejando en carretera ruidosa. Recomendamos para trabajos con VNETPHONE V6.

Incluye cable de micrófono / altavoz, clips.

Auriculares con Bluetooth, Accesorios Auriculares con micrófono Bluetooth Auriculares para V4 / V6 Motocicleta Intercom € 22.75 in stock 2 new from €22.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo y de alta calidad. Compatible con el intercomunicador de motocicleta V4 / V6.

100% nuevo y de alta calidad. Compatible con el intercomunicador de motocicleta V4 / V6.

100% nuevo y de alta calidad. Compatible con el intercomunicador de motocicleta V4 / V6.

Micrófono con cancelación de ruido para un excelente audio transmitido.

Viene con clip, fácil de instalar y ajuste perfecto.

QSPORTPEAK 1x Clip de Montaje para el intercomunicador de Motocicleta V6/V4 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Originales clip intercomunicador VNETPHONE V6 y V4.

Se ofrece especialmente a la copia de seguridad para el intercomunicador del bluetooth y algunos motocicletas que poseen varios cascos de la motocicleta

Esto es una copia de seguridad, ya no necesita cambiar el clip de este casco a otro

Incluye clips

También tenemos otros accesorios para la venta.

LEXIN 2X B4FM Intercomunicador Casco Moto Bluetooth, Manos Libres Moto 1-10 Motoristas de 2000m, Sistema Comunicación con Compartir Música Radio FM, Auriculares para Motocicleta/Motonieve € 192.99 in stock 1 new from €192.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de comunicación para motocicletas Bluetooth V5.0: proporciona una fácil comunicación manos libres mientras conduce. A través de Bluetooth V5.0, puede conectarse a cualquier reproductor de música Bluetooth o dispositivo GPS, así como a teléfonos móviles.Con acceso a comandos de voz, puede realizar o recibir llamadas con manos libres, escuchar la mejor música en estéreo Hi-Fi, Radio FM o escucha la navegación por voz GPS.

10 Motocicletas intercomunicador casco universal: comparte la experiencia de conducción con tu compañero y disfruta de la conversación con hasta 10 motociclistas hablando al mismo tiempo en un rango de intercomunicador de 2000 metros (pero el mejor número de intercomunicadores es de 4 motociclistas, recomendamos un máximo 4 ciclistas). Función de emparejamiento universal, compatible con la mayoría de auriculares o cascos bluetooth del mercado.

Uso compartido de música con sonido de alta calidad: equipado con la función para compartir música, podemos compartir la misma música con nuestro compañero, altavoces de 36 mm con tecnología avanzada de cancelación de ruido, uso del perfil Bluetooth A2DP para música sin cables y direcciones de audio GPS, y perfil HFP para teléfono llamadas y comandos de voz. Funciona bien para velocidades de hasta 120 km / h.

Batería de larga duración y resistencia al agua IP67: la batería de 800 mAh puede proporcionar de 10 a 15 horas de conversación o escucha de música. 350 horas en espera. Con el puerto de carga tipo C, solo tarda 3 horas en cargarse por completo. LX-B4FM es resistente al agua, puede montar en motocicleta o esquiar en cualquier clima.

Dos tipos de soportes de montaje y micrófono: se instala en la mayoría de cascos de motocicleta, adecuado para cascos completos, medios cascos, etc. Los auriculares ultrafinos incluidos y los dos micrófonos (micrófono de brazo y micrófono de botón) son fáciles de instalar y satisfacen las necesidades de diferentes auriculares.

EJEAS Q7 Intercom - Auriculares Bluetooth para Moto, hasta 7 Conductores, cancelación de Ruido CVC, FM, Bluetooth 5.0, Impermeable, Sistema de comunicación para Moto € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexiones de 7 Dispositivos & Intercomunicador en Tiempo Real para 2 Ciclistas】El último auricular bluetooth para motocicleta Q7 admiten hasta 7 dispositivos para conectar, intercomunicador en tiempo real para 2 ciclistas, la distancia máxima de uso es de 800 m; Los botones grandes facilitan la operación

【Bluetooth 5.0 & Emparejamiento Rápido】Uso de un chip Bluetooth 5.0 profesional, mientras logra un bajo consumo de energía, aumenta en gran medida la velocidad de transmisión de datos, garantiza el sonido de alta calidad, emparejamiento rápido dentro de 2S, compatibilidad fuerte, cero retraso durante el uso, prolongando el tiempo de uso

【Tecnología de Reducción de Ruido CVC & FM】Utilice la tecnología de reducción de ruido CVC más avanzada en los auriculares de llamada bluetooth actuales, elimine el eco y el ruido ambiental durante una llamada, restaure claramente la voz y la música reales; Radio FM incorporada, puede escuchar la radio mientras monta

【Actualización de accesorios & IP67】Equipado con 2 tipos de micrófonos, 1 tipo es duro, 1 tipo es blando, se puede aplicar a varios estilos de cascos, los auriculares y micrófonos se pueden desenchufar y enchufar, el clip también se actualiza a materiales más fuertes; IP67 resistente al agua le permite usar auriculares Bluetooth libremente en cualquier situación

【Paquete & Servicio】 1 * Intercomunicador Bluetooth para motocicleta Q7, 1 * Auriculares, 1 * Micrófono normal, 1 * Micrófono suave, 1 * Cable de carga tipo C, 2 * Almohadillas adhesivas de fieltro para auriculares, 1 * Clip, 1 * Tornillos de montaje, 1 * Manual de usuario; Ofrecemos una garantía de 12 meses. Si hay algún problema con el producto, contáctenos a tiempo, lo satisfaceremos

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.