Los 30 mejores Doogee S60 Lite de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Doogee S60 Lite veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Doogee S60 Lite disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Doogee S60 Lite ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Doogee S60 Lite pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



E-yiiviil Batería de repuesto BAT17S605580 compatible con DOOGEE S60/DOOGEE S60 lite con herramientas € 25.00 in stock 1 new from €25.00

Amazon.es Features Esta batería solo es compatible con DOOGEE S60/DOOGEE S60 Lite, todas las baterías se han probado antes de enviarse

Los instrumentos son sin instrucciones, puedes instalar los vídeos tutoriales en YouTube por ti mismo o un técnico para ayuda.

Una nueva batería de iones de litio alcanza la mejor potencia después de 2 – 3 ciclos.

Si usted 'todas las preguntas con nuestro producto, por favor le dé un mensaje para que nos muestre que sus problemas de nuestros tan pronto como podemos hacer, gracias por su paciencia.

Necesita una técnica de instalación profesional, no nos hacemos responsables de los daños causados por un funcionamiento inadecuado.

DOOGEE S58 Pro Movil Irrompible, 6GB RAM+64GB ROM, Batería 5180mAh 24W Telefono Movil Resistente IP68 IP69K, 5.7 Pulgada HD+, Cámara Triples 16MP, Android 10 Smartphone 4G, NFC/GPS/WIFI, Face ID-Negro € 179.99

€ 172.99 in stock 2 new from €172.99

Amazon.es Features 【Gama Completa de Protección】① MIL-STD-810G e IP69K e IP68 a prueba de agua, cada orificio tiene una capa protectora que bloquea eficazmente el agua, la suciedad y la arena. El moviles todoterreno soporta 30 minutos de uso a 1.5m bajo el agua. ②El patrón de neumáticos de cuatro esquinas y el caucho de alta resistencia brindan protección integral sin preocuparse por caídas accidentales. 1.5 m y totalmente a prueba de polvo.

【6GB RAM + 64GB ROM y Android 10.0】S58 teléfono resistente viene con 6GB memoria RAM garantizando el buen funcionamiento del teléfono. 64GB de memoria de almacenamiento le permitirá descargar más aplicaciones. Recursos suficientes para ejecutar juegos y videos fluidos. El último sistema Android 10 ha sido optimizado en navegación por gestos, modo oscuro, modo de escala de grises, control de privacidad y funcionamiento suave.

【Batería 5180 mAh y Carga Rápida de 24 W 】 El movil resistente agua y golpes DOOGEE S58 Pro también tiene una batería grande de 5180 mAh. Tiempo en espera 550 h, tiempo de llamada 24 h, etc. Un smartphone robusto más duradero.

【Cámara Triple AI de 16MP + Cámara Frontal de 16MP】 El movil todoterreno DOOGEE S58 Pro está equipado con una cámara trasera triple, que incluye una cámara principal de 16MP, una cámara de marco de 2MP y una cámara auxiliar de 2MP, que proporciona una cámara más clara y una perspectiva más amplia. La cámara frontal de 16MP para hacer que tu selfie sea más hermoso y natural.

【Botón Personalizado y 4 Sistemas de Navegación por Satélite】El botón personalizado le brinda acceso rápido a la linterna, la cámara, la llamada de emergencia SOS, etc. 4 sistemas de navegación por satélite (Beidou, Galileo, Glonass, GPS) para un posicionamiento más preciso. Nuestro telefono movil también tiene muchas funciones, como desbloqueo de huellas dactilares, brújula, NFC, etc. S58 Pro móvil resistente, un buen ayudante para sus actividades al aire libre.

DFV mobile - Mochila Bolso Bandolera Nylon para DOOGEE S60 Lite (2018) - Negra € 37.95 in stock 1 new from €37.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS INTERIORES: 26,0 x 17,0 x 5,0 cm // MEDIDAS EXTERNAS: 26,0 cm x 16,5 cm x 6,0 cm // Compatible con: Ebook Tablet GALAXY TAB / MI PAD / MEDIAPAD / iPAD Pro mini / LENOVO TAB / SURFACE GO

Si no te gusta llevar la cartera, el smartphone o el monedero en los bolsillos, nuestras bandoleras y riñoneras son los accesorios perfectos para que vayas siempre cómodo.

Tenemos modelos con varios compartimentos con cierre de tipo cremallera y magnéticos, espacio para el smartphone, tablet, monedero, llaves, gafas de sol, etc...con detalles metálicos… Toda una selección muy exclusiva y elegante.

Varios compartimentos fabricados en materiales de alta calidad como piel sintética y nylon. Úsalo como riñonera o bandolera cruzada. Y siempre irás a la moda donde quiera que vayas.

Busca en mi tienda más accesorios disponibles para tu móvil.

DFV mobile - Genuine Leather Case Handbag for DOOGEE S60 Lite (2018) - Black € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifunction design, 3 compartments, includes a purse and a card holder, with zipper. The bag has enough space to store one or two phones, cash, cards, bills, etc.

With belt loop and hand strap with carabiner to take it more comfortably.

This case is made of strong and soft natural leather, and the interior is finished with a soft nylon fabric. High quality and modern design case to not only store your smartphone, but everything you need.

INTERNAL MEASURES: 18,5 x 12,7 x 3,8 cm

Looking in my shop more accessories available for your smartphone.

DFV mobile - Backpack Waist Shoulder Bag Nylon for DOOGEE S60 Lite (2018) - Black € 37.95 in stock 1 new from €37.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INTERNAL MEASURES: 26,0 x 17,0 x 5,0 cm // EXTERNAL MEASURES: 26,0 cm x 16,5 cm x 6,0 cm // Compatible with: Ebook Tablet GALAXY TAB / MI PAD / MEDIAPAD / iPAD Pro mini / LENOVO TAB / SURFACE GO

If you don't like to carry your wallet, smartphone or purse in your pockets, our shoulder bags and fanny bags are the perfect accessories for you to always be comfortable.

We have models with several compartments with zipper and magnetic closure, space for the smartphone, tablet, purse, keys, sunglasses, etc ... with metallic details ... A very exclusive and elegant selection.

Several compartments made of high quality materials such as synthetic leather and nylon. Use it as a fanny pack or crossbody bag. And you will always go fashion wherever you go.

Looking in my shop more accessories available for your smartphone.

DFV mobile - Funda Tablet y Smartphone Bolso Bandolera con Cierre Magnetico y Cremalleras para DOOGEE S60 Lite (2018) - Negra € 37.95 in stock READ Los 30 mejores Iphone Xr 128 Gb de 2023 - Revisión y guía 1 new from €37.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño multifunción, 3 compartimentos y 4 bolsillos con cremallera, puede guardar su teléfono, efectivo, tarjetas, facturas, etc. Cierre magnético seguro.

La funda está hecha de piel sintetica de primera calidad, duradera y universal. Incluye correa de hombro tipo bandolera, tambien en el mismo material que la funda.

También se puede usar para tablet (consulta las medidas internas de esta funda), varios moviles, MP3, MP4, auriculares, tarjetas de crédito, monedas u otros objetos delgados dentro del bolso.

MEDIDAS INTERIORES: 18,5 x 12,7 x 3,8 cm

Busca en mi tienda más accesorios disponibles para tu móvil.

DFV mobile - Funda Piel Natural Nuevo Diseño Bolso de Mano para DOOGEE S60 Lite (2018) - Negra € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño multifunción, 3 compartimentos, incluye un monedero y un tarjetero, con cierre de cremallera. El bolso tiene suficiente espacio para guardar uno o dos teléfonos, efectivo, tarjetas, facturas, etc.

Con pasador para cinturón y correa de mano con mosquetón para llevarla más comodamente.

Esta funda está hecha de resistente y suave piel natural, y el interior va acabado con una suave tela de nylon. Estuche de alta calidad y moderno diseño para no sólo guardar su smartphone, sino todo lo que necesite.

MEDIDAS INTERIORES: 18,5 x 12,7 x 3,8 cm

Busca en mi tienda más accesorios disponibles para tu móvil.

Motorola Defy Smartphone libre, 4GB, Resistente (6.5" HD, IP68/IP69, Procesador Qualcomm, 5000 mAh batería, Android 10), Negro € 325.78

€ 212.90 in stock 3 new from €212.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 16,5 cm (6,5 pulgadas) Pantalla, 1600 x 720 píxeles · Procesador Octa Core (8 x 2,0 GHz) · 64 GB Memoria interna (tarjeta microSD) · Android 10

Muy resistente, resistente al polvo (hasta 1,5 m durante 35 minutos) y resistente a caídas (hasta 1,8 m a cada lado o esquina): no importa si se cae de un techo del coche o de una bolsa, ya sea que el café se derrame o se queda al sol, este smartphone robusto es ideal para situaciones extremas y fracasos diarios

Máximo rendimiento de las fotos nítidas y radiantes le permitirá capturar imágenes nítidas y brillantes con el sensor de 48 MP con tecnología Quad-Pixel; perfecto para las quemaduras de sol y las quemaduras del sol y cualquier momento entre ambos

Y gracias a la gran batería de 5000 mAh, no te perderás un minuto

Con una potencia y una memoria de 4 Gb, estarás listo para casi cualquier

DOOGEE S96 GT IR Visión Nocturna Smartphone Resistente, Helio G95 8GB+256GB, Cámara Cuatro 48MP (Cámara Frontal 32MP), 6.22'' IP68 Móvil Antigolpes, Batería 6350mAh(Carga Inalámbrica) GPS NFC Naranja € 309.99

€ 299.99 in stock 1 new from €299.99

Amazon.es Features ★【Cámara de visión nocturna Sony 20 MP con Sensor de gran sensibilidad ultraliviano Sony IMX350:】La cámara externa del DOOGEE S96 GT está equipada con el sensor ultraligero Sony IMX350 de gran sensibilidad. Con 4 luces infrarrojas y 4 luces LED, podrá fotografiar en la plena oscuridad de la noche, obteniendo una imagen clara y detallada a 20 metros de distancia, convirtiendo la cámara instantáneamente en un equipo para visión nocturna.

★【La cuádruple cámara con AI de 48MP, 32MP Cámara frontal:】 La lente principal de la cámara de 48MP de Samsung captura con gran detalle tus fotos diarias, mientras que la cámara Macro de 2MP enfocará en los detalles de la vida cotidiana, el Sensor de Cámara Ancha de 8MP de Samsung y la Lente de Ángulo Ultra Ancho es perfecto para las fotos de paisajes; la cámara completamente nueva de visión nocturna de 20MP de Sony puede desvelar la belleza que la noche oculta.

★【Ve más allá de lo que es resistente al agua, al polvo y a las caídas:】El S96 GT es un teléfono íntegramente robusto. Su diseño consistente se equipa con MIL SPEC 810G e IP68 & IP69K, una pantalla certificada Corning Gorilla resistente al agua y al polvo, resistente a los arañazos y a prueba de caídas sobre hormigón de hasta 1,8 metros. Es lo suficientemente fuerte para soportar el polvo, la suciedad y las caídas repentinas

★【El más poderoso e inteligente de todos y en todos los tiempos:】Revoluciona tu experiencia en velocidad y potencia con el último chipset MediaTek Helio G95. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS de Samsung, el S96 GT se sobresale por su rendimiento en multitarea. Explora el presente y el futuro con el DOOGEE S96 GT. Una segmentación de cauce que decrementa un 60% en la espera entre la GPU y la pantalla para la renderización

★【Capacidad de batería masiva más larga, más segura, y más rápida:】Hazte con su batería que proporciona energía incesantemente para conseguir una experiencia de juego emocionante y entretenimiento sin parar. El poder es siempre el símbolo de perdurabilidad que identifica la serie Pro. Una gran batería de 6350 mAh con una gestión inteligente de energía asistida con IA será suficiente para tus necesidades diarias de trabajo y entretenimiento(Carga inalámbrica de 15W)

DOOGEE S61 Pro Teléfono Móvil Resistente (2022) 6GB+128GB, 48MP+20MP Visión Nocturna, Movil Irrompible 6.0", 5180mAh Móvil Indestructible, IP68 Impermeable/Android 12/Octa Core/4G Dual SIM/NFC/OTG € 239.99 in stock 1 new from €239.99

Amazon.es Features 【Rompe la Rutina - DOOGEE S61 Pro】El nuevo DOOGEE S61 Pro combina estética y durabilidad con un diseño atractivo y transparente. Los teléfonos resistentes DOOGEE S61 Pro están experimentando una revolución de rediseño, rompiendo el molde y probando algo nuevo. El diseño único de la parte posterior transparente, el panel posterior reemplazable le permite cambiar el estilo para que coincida con su estado de ánimo

【Cámara Principal de 48MP + Visión Nocturna de 20MP】El moviles rugerizado DOOGEE S61 Pro viene con una cámara principal con IA de 48MP, cámara frontal de 16MP y visión nocturna de 20MP. Te permite capturar momentos maravillosos incluso en la oscuridad. El móvil resistente a golpes y agua también tiene una función de cámara subacuática, lo que le permite congelar cada hermoso momento bajo el agua. También viene con 4 linternas LED para facilitar tus aventuras de campamento o nocturnas

【6GB de RAM + 128GB de ROM】 El teléfono indestructible DOOGEE S61 Pro está equipado con Helio G35 y una frecuencia de CPU de ocho núcleos de hasta 2,3 GHz, con un menor consumo de energía y un mayor rendimiento. El procesador octa core del teléfono Android DOOGEE S61 Pro garantiza una experiencia operativa más fluida y una velocidad de respuesta más rápida que otros teléfonos. ¡Descargas masivas de aplicaciones de videojuegos para satisfacer su vida y diversión! (Admite hasta 512GB)

【Pantalla IPS de 6,0 pulgadas y Corning Gorilla Glass】El teléfono robusto DOOGEE S61 Pro con una pantalla IPS de 6,0 pulgadas y una resolución de 720*1440 le brinda una experiencia visual inmersiva, colores sorprendentes e imágenes nítidas. Fabricado con Gorilla Corning Glass, fuerte y a prueba de explosiones. Pantalla grande de alta definición de alta calidad, ya sea para ver videos o jugar juegos, el teléfono inteligente S61 Pro puede hacerte sentir la calidad de imagen de alta definición

【Batería de 5180mAh y OTG】 El smartphone todoterreno DOOGEE S61 Pro tiene una capacidad de 5580mAh, que no solo puede garantizar el consumo diario de energía del teléfono móvil, sino que también puede usarse como un banco de energía para cargar otros teléfonos, tabletas y otros ¡dispositivos! Y el teléfono viene con un conector para auriculares de 3,5 mm para cargar y escuchar música al mismo tiempo

foto-kontor Funda Compatible con Doogee S60 / S60 Lite Protectora de Goma TPU para móvil Negra € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Amazon.es Features Agarre firme y seguro para su S60 / S60 Lite

Su acabado en negro ofrece un diseño espectacular

Exclusivo para su S60 / S60 Lite

Funda protectora

TPU (poliuretano termoplástico) flexible y ligero

DOOGEE S89 Pro Móvil Resistente (2022)12000mAh 8GB+256GB, Movil Irrompible 6.3" FHD+, 64MP+20MP Visión Nocturna, Movil Antigolpes IP68/Android 12/65W Carga Rápida/15W Carga Inalambrica/4G Dual SIM/NFC € 319.99 in stock 1 new from €319.99

Amazon.es Features 【Batería Grande de 12000mAh y Carga Rápida de 65W y Cargador Inalámbrico de 15W】El DOOGEE S89 PRO teléfono resistente está equipado con una batería de gran capacidad de 12000mAh. La carga rápida de 65W de nivel más alto mejora la eficiencia de carga, el tiempo de espera puede ser de hasta 37 días y también admite carga inalámbrica de 15W y carga OTG inversa (Nota: debido a la gran batería, el peso del el móvil resistente es de 400g, cómprelo de acuerdo con las necesidades reales)

【8GB RAM + 256GB ROM y Helio P90】 El DOOGEE S89 Pro teléfono indestructible revolucionará su experiencia de velocidad y rendimiento con el chip de ocho núcleos Helio P90. Equipado con 8GB RAM y 256GB ROM, el DOOGEE S89 Pro moviles rugerizados ofrece excelente procesamiento de datos, multitarea y tiempo de respuesta. Los 256GB de almacenamiento interno y los 512GB de almacenamiento expandible brindan mucho espacio para todas sus aplicaciones, fotos y videos favoritos

【Luz de Respiración Multicolor y Pantalla FHD+ de 6,3 pulgadas】 El DOOGEE S89 Pro smartphone todoterreno está equipado con una luz de respiración multicolor, una notificación de mensaje o una llamada entrante ilumina la luz de respiración, también le permite personalizar los colores de luz y los efectos de iluminación. La pantalla FHD+ de 6,3 pulgadas con resolución FHD+ de 2340 x 1080 ofrece una relación pantalla-cuerpo agradablemente alta para una experiencia de visualización inmersiva

【64MP + 20MP Visión Nocturna+ Cámara Frontal de 16MP】DOOGEE S89 Pro móvil resistente a golpes y Agua con cámara de 64 MP con IA. Cámara de visión nocturna IR de 20MP, 4 luces IR y 2 flashes.La visión nocturna de 20MP le permite capturar claramente cada momento desde 20 metros de distancia, incluso en la oscuridad de la noche

【Android 12+NFC+4G Dual SIM】El último sistema Android 12 ofrece funciones más fáciles de usar, efectos visuales intuitivos y controles fluidos. Con NFC integrado, puede pagar más rápido con Google Pay. Equipado con desbloqueo facial y desbloqueo lateral de huellas dactilares para proteger mejor su seguridad y privacidad. El teléfono robusto adopta un diseño de ranura para tarjeta 2+1, que puede usar 2 tarjetas SIM y 1 tarjeta TF al mismo tiempo

DOOGEE S89 Pro Android 12 Móvil Resistente, Batería 12000mAh, Helio P90 8GB+256GB, 64MP Triple Cámara (20MP IR Visión Nocturna), IP68 Teléfono Antigolpes, 6.3" FHD+, Carga Inalámbrica GPS NFC Negro € 379.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Doogee Eye, luz para notificaciones brillantes de gran impresión:】El S89 Pro destaca con su ojo brillante "Doogee Eye". Las notificaciones de mensaje o llamadas entrantes iluminará los ojos. Muestra diferentes patrones de colores predeterminados mientras bailas al sincronizar con la música.

★【Batería de dimensiones masivas de 12000 mAh, deja la ansiedad por falta de energía:】Con una batería de 12000 mAh, el S89 Pro te permite alcanzar los confines del cielo. La capacidad de suministrar energía durante varios días te quitará la ansiedad, permitiéndole concentrarse plenamente en tu trabajo. (Cargador ultrarrápido de 65 W)

★【Octa-core P90 con velocidad de procesamiento de 2.2GHz:】El MediaTek P90 combina un par de potentes CPUs Arm Cortex-A75 con seis Cortex-A55 en un único clúster octa-core, conectados a una gran caché L3 accesible para todos los núcleos. El SoC combina la complejidad de la CPU con la APU 2.0, líder en rendimiento, una potente GPU IMG PowerVR GM 9446 y un rápido controlador de memoria LPDDR4X. (8GB+256GB, 512GB de almacenamiento ampliable)

★【Potente sistema de triple cámara con IA de 64 MP:】La configuración de la triple cámara trasera te asistirá en realizar fotografías emocionantes de gran variedad, sin importar dónde estés. Captura paisajes de ensueño, primeros planos extraordinarios y retratos artísticos.

★【Cámara de visión nocturna SONY IMX350 de 20 MP:】El S89 Pro incorpora la cámara de visión nocturna SONY IMX350 con cuatro potentes emisores de infrarrojos. Las luces infrarrojas emitidas crean un campo de visión alrededor de los objetos que solo son visibles para la cámara, lo que la hace perfecta para tomar fotos y vídeos con poca luz.

Móvil Resistente DOOGEE S40 Pro 【4GB RAM 64GB ROM】, IP68 Teléfono Libre Antigolpes Android 10, Helio A25 Octa Core, Pantalla Gorilla Glass 5.45 '', Cámara Triple 13MP, WiFi NFC Fingerprint Naranja € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Gran Campo de Práctica Mundial con un Diseño Elegante para una mayor Durabilidad: 】El DOOGEE S40 Pro utiliza la pantalla delgada,vibrante en la celda, proporcionando imágenes más nítidas y vibrantes, videos y textos, así como una experiencia visual más agradable. (5.45 '' HD + Pantalla IPS, Resolución 720*1440,Relación de Aspecto 18: 9, Corning Gorilla Glass)

★【Una herramienta Resistente,Un verdadero Superviviente:】El DOOGEE S40 Pro tiene una Clasificación de Resistencia al agua y al polvo con Certificación IP68, esto significa que proporciona el más alto nivel de protección contra el polvo, no solo se puede sumergir en agua por un corto tiempo, sino que también se puede sumergir completamente en 1,5 metros por hasta 2 horas. No importa cuándo lo atrape la lluvia torrencial, permanece intacto e ileso.

★【Cámara Dual Trasera con IA, rendimiento de nivel de insignia: 】El S40Pro no solo puede sobrevivir a sus exigentes actividades de rutina diaria, sino que también puede capturarlas con fotos fantásticas. Gracias a la Cámara Dual Trasera SONY AI de 13MP+2MP, esto hace posible que usted pueda crear sus Historias mientras filma, edita y comparte sus logros fácilmente y, sobre todo, de forma instantánea. (Cámara Principal SONYGMN34170 de 13MP, Cámara de Retrato de 2MP, Cámara de Autofoto AI,)

★【Procesador de Vanguardia para un Rendimiento Impecable, RAM de 4GB +ROM de 64 GB:】 MT6762D A25 permite una Frecuencia Principal máxima de hasta 1,8 GHz, una frecuencia de Reproducción máxima de 650 MHz y una mayor velocidad en todo el Funcionamiento, Juegos, IA, etc. (Admite Tarjeta SD Externa hasta 256 GB)

★【Horas más placenteras y menos Tiempo Improductivo: 】Hereditario del increíble ADN de Pro, la Batería se actualiza a 4650 mAh, lo que puede satisfacer de manera fácil sus necesidades del día. Benefíciese de la Eficiencia Energética mejorada del Chipset y del Sistema Inteligente de administración de energía para encenderlo aún más tiempo que antes. READ Los 30 mejores Auriculares De Diadema Bluetooth de 2023 - Revisión y guía

OUKITEL WP20 Pro (2023) Movil Resistente, 4GB+64GB Octa-Core Android 12 Teléfono Irrompible, 5.93 Pulgadas, 6300 mAh Batería Rugged Smartphone Todoterreno, 20MP+5MP, IP68,Dual 4G SIM,NFC,Face ID/GPS € 149.99

€ 139.99 in stock 2 new from €139.99

Amazon.es Features 【IP68 & IP69K & STD-MIL-810H】El OUKITEL WP20 Pro es un movil resistente agua y golpes, al polvo y a las caídas, con certificación IP68 e IP69K y STD-MIL-810H. Admite: ① 1,5m de protección contra caídas ② 306° de protección contra el polvo ③ Se puede utilizar durante 30 minutos en 1,5m de agua. Si eres un entusiasta de los deportes al aire libre, un carpintero, un trabajador de la construcción, joven o viejo, este moviles resistentes golpes barato lo tiene todo.

【Batería de 6300 mAh + OTG】El móvil resistente 2022 de OUKITEL WP20 Pro viene con una gran batería de 6300 mAh que le permite usar su teléfono durante mucho tiempo. Puede admitir: ①22 días de tiempo de espera largo ② 55 horas de conversación ③ 60 horas de reproducción de música ④ 9,5 horas de reproducción de video; WP20 Pro teléfono móvi irrompible también es compatible con la función OTG, que puede ser utilizado como una fuente de energía móvil para cargar otros dispositivos.

【Sistema Android 12 + NFC + Desbloqueo de Huellas Dactilares】OUKITEL WP20 Pro está equipado con el último sistema Android 12. El movil irrompible 2022 WP20 Pro ha mejorado la fluidez y la velocidad de ejecución del sistema, agregó la función del centro de información. El móvil resistente a golpes y agua android 12 WP20 Pro agrega NFC y funciones de desbloqueo de huellas dactilares; puede realizar pagos rápidos a través de NFC.

【4GB+64GB y Chip Octa-Core】En comparación con el WP20, el teléfono móvil todoterreno WP20 Pro primero mejoró la memoria y el chip del sistema, la memoria se actualizó de 4+32 GB a 4+64 GB y admite una expansión de memoria de 1 TB, lo que le permite descargar más archivos; 4 El chip central se actualiza a un chip de 8 núcleos, que funciona con mayor fluidez y resuelve el problema atascado al que se ha enfrentado el telefono indestructible WP20.

【Pantalla de 5.93 Pulgadas + Corning Gorilla Glass】El movil antigolpes OUKITEL WP20 Pro está equipado con una pantalla Corning Gorilla de alta definición de 5.93 pulgadas, una relación de aspecto de 18:9 y una resolución de 720*1440, que puede proteger la pantalla mientras le muestra imágenes y videos con mayor saturación de color. Ajuste el brillo libremente para una mejor experiencia de visualización.

DOOGEE S100 (2023), Helio G99 20GB + 256GB, Batteria 10800mAh, Rugged 4G Móviles, 108MP (Infrarossi 20MP)+ 16MP + 32MP Smartphones Libres, Android 12 6,3 pollici, NFC Carga Inalámbrica Megro € 287.97 in stock 1 new from €287.97

Amazon.es Features 【108 Ruckfahrkamera + 20 Nachtsichtkamera】El teléfono inteligente S100 está totalmente equipado con una cámara Samsung Flagships mp 108 y una mp 20 Sony Nachtsichtkamera 4-infrarot-lichtern y 4-led-lichtern. Esto significa que incluso de noche, en la oscuridad más profunda, podemos usar la escena hasta a 20 metros de distancia para tomar fotos.

【MTK Helio G99 Octa core training,12GB RAM y 8 virtual RAM y 256GB android 12 rome] experimenta la velocidad y forma de rendimiento con el MediaTek Helio G99 Chipsatz más avanzado. unas fotos

【Batería de 10800 mAh, Schnellladung de 66 W y cargador celular de 15 W】La batería grande de 10800 mAh no solo es DOOGEE S100 smartphones proporciona la gestión de energía más inteligente, su vida útil, batería Unterhaltungsbedurfnisse hasta dos días. Esto ofrece la solución definitiva para satisfacer las enormes necesidades de batería de los usuarios modernos de teléfonos inteligentes. Soporte para 11V/6A...A tienda y 15W sin electricidad para descargar

❄️[IP68/IP69K Smartphon+deseo DOOGEE turismo relanzamiento pase 4G no cumplió con los estándares Zertifizierungs smartphones IP68, IP69K mil-std-810g, máquina submarina en vivo bloqueando 1,5 m (5 pies), alta presión, polvo, derrames, derrames y temperaturas extremas de - 20c° a 55C°. Esta opción está disponible para excavadores, aventureros, escaladores, mineros y otros activistas al aire libre

【4G dual-sim-android-teléfono y 24 meses] garantía Ulefone Armor sim-free 4G — outdoor — Smartphone es un teléfono en todo el mundo, 4G / 3G /2G, es con todos los principales Netzbetreibern como identidad, oxígeno, vodafone E + 1&1 AT&T naranja, SFR, ah, tres, Verizon. Los centros de reparación y reparación en Europa se aplican cada 24 meses. Si aún tiene preguntas, contáctenos y le responderemos dentro de las 24 horas.

REY 3X Protector de Pantalla para DOOGEE S60 Lite, Cristal Vidrio Templado Premium € 5.99 in stock 2 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Protectores diseñados especialmente por Electrónica Rey para DOOGEE S60 LITE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

REY Protector de Pantalla para DOOGEE S60 Lite, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para DOOGEE S60 LITE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Ulefone Armor X-5 4G Móvil Antigolpes Baratos, MTK6763 Octa-Core 3GB RAM 32GB ROM, Android 9.0 5.5 ”IP68 Impermeable Moviles Todoterreno, Dual SIM, 5000mAh Batería, Desbloqueo Facial NFC Negro € 144.99 in stock 1 new from €144.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Manejar Desafíos Difíciles, IP68/IP69K Grado de Protección 】 Certificado a la clasificación más alta IP68/IP69K, puede manejar 30 minutos de inmersión en 1,5 metros de agua, 24 horas de sumisión en 1 metro de hormigón y grandes gotas hasta 1,2 metros. También pasa la estricta certificación MIL-STD-810G, lo que le permite sobrevivir a múltiples pruebas de choques de temperatura & transporte, de humedad, de moho, de corrosión por niebla y salina, de gas explosivo, de vibración de disparo etc.

★ 【Impresionantemente Poderoso Pero Energéticamente Eficiente, MT6763 Octa-core Procesador:】 Armor X-5 es embalado con MT6763 octa-core procesador, ofreciendo una velocidad de manejo rápida y fluida, potenciando experiencias de buena calidad que también son ligeros en el uso de la batería. 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno pueden mejorar completamente la velocidad de ejecución de las aplicaciones y satisfacer todas las necesidades en su vida para un teléfono.

★ 【Captura un Paisaje Espléndido, 13MP+2MP Doble Cámara Trasera:】 Embalado con 13MP+2MP doble cámara trasera, Armor X-5 le permite tomar fotos asombrosos incluso debajo del agua. Diferentes modos para su opción. Y el teléfono también equipa con doble flash trasero para iluminar tus fotos nocturnas y una 5MP cámara frontal para desbloqueo facial y selfie.

★ 【Siempre Lleno de Poder, 5000mAh Batería Grande:】 Armor X-5 embalado con 5000mAh batería grante brinda 440 horas de tiempo de espera y 25 horas de tiempo de conversación. Siempre está listo para servirle en el trabajo o viaje, le permite tener tiempo suficiente para sumergirle en el entretenimiento telefónico. Su tiempo libre depende de ti. Y el soporte de 5V2A carga rápida lo permite cargarse completamente en aproximadamente 2,5 horas.

★ 【Ampliar Su Visión, 5.5-pulgada HD+ 18:9 Toda la Pantalla:】 Equipado con 5.5 pulgadas pantalla completa de 18:9 relación de aspecto, Armor X-5 mostraría más contenido y una visión más amplia que otros cuando está leyendo un artículo o navegando en las redes sociales. Con excelente capacidad para reproducir el color original, le traerá una saturación de color vívida y alta.

UMIDIGI Movil Resistente Agua y Golpes, Bison X10S 6.53'' HD 6150mAh Batería IP68/IP69K Teléfonos Móviles Libres,16MP+8MP Cámara 4GB+32GB Android 11 NFC 4G Smartphone Libre € 110.99

€ 88.99 in stock 1 new from €88.99

Amazon.es Features 【IP68 /IP69K Impermeable a Prueba de Polvo】El UMIDIGI X10S Movil Resistente la carcasa está sellada con un exclusivo adhesivo sensible a la presión, que asegura todas las aberturas contra la entrada de líquidos o sólidos. Incluso los puertos del altavoz y el micrófono están protegidos por una malla acústica de doble capa para evitar el polvo y las partículas dañinas. El UMIDIGI X10S NFC presenta un diseño elegante y moderno. El grosor del marco es de solo 12,9 mm y pesa solo 279g.

【6.53" HD, pantalla completa va más allá las fronteras】La pantalla Dewdrop Display de 6,53" produce una relación pantalla-cuerpo del 89,3% para un nuevo nivel de inmersión visual, manteniendo tus ojos frescos y con ganas de seguir. UMIDIGI teléfonos móviles libres es cubrir un mundo sin límites con la pantalla de vista completa que amplía su visión, mientras aumenta su disfrute. El bisel inferior se ha estrechado para garantizar una visión mucho más completa.

【Batería de 6150mAh, asegura un largo tiempo de entretenimiento】UMIDIGI BISON X10S NFC cuenta con una batería de 6150mAh, complementada con la tecnología del cargador Tipo-C, para soportar 52 horas de llamadas, 28 horas de videos o 15 horas de juegos, con una carga completa, lo que le asegura un tiempo de entretenimiento súper largo, trayéndole una alegría infinita en su vida.

【16 MP Cámara triple con IA de, Te capta en su mejor momento】 La triple cámara del UMIDIGI X10S NFC facilita la búsqueda de la belleza en tu entorno. Su cámara principal de alta resolución de 64 MP, la cámara ultra gran angular de 8 MP y la cámara macro de 2 MP, pueden mostrarte la grandeza de los grandes exteriores, o los placeres de la vida diaria, con solo tocar el obturador.

【4GB+32GB,Gran rendimiento y memoria】UMIDIGI X10S está equipado con el procesador Unisoc T310 para una mayor eficiencia energética y fiabilidad. El chipset octacore de 2.0GHz proporciona un rendimiento suave y potente, ideal para los juegos. La memoria RAM de 4 GB permite un tiempo de respuesta más rápido y una recuperación más rápida de las aplicaciones en segundo plano,32 GB de memoria interna y una tarjeta microSD opcional de 256 GB para almacenar tus aplicaciones favoritas.

Swark Batería BAT17S605580 compatible con DOOGEE S60 & DOOGEE S60 Lite con herramientas € 35.31 in stock 1 new from €35.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 3,8 V. Tipo de celdas: polímero de litio. Capacidad: 5580 mAh/21,204 Wh

Sustituye a los siguientes tipos de batería: BAT17S605580

Compatible con los modelos: DOOGEE S60 & DOOGEE S60 Lite

Todos los productos han pasado pruebas estrictas y se embalan cuidadosamente antes de ser lanzados al mercado.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros. Le responderemos en 24 horas para resolver los problemas.

Móvil Resistentes【2020】 OUKITEL WP6, IP68 4G Robusto Moviles Antigolpes, Batería 10000 mAh (18W Carga Rápida), Cuatro Cámaras 48 MP, Helio P70 6GB + 128GB, FHD+ 6.3 Pulgadas, GPS Dual SIM WiFi Negro € 269.99

€ 229.49 in stock 1 new from €229.49

Amazon.es Features Part Number WP6 Model WP6 Color Negro

BROTECT Protector Pantalla Cristal Compatible con Doogee S60 Lite Protector Vidrio - [Dureza 9H, Anti-Arañazos] € 6.28 in stock 1 new from €6.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Made in Germany] Tu nuevo protector de cristal híbrido flexible y transparente cuenta con la exclusiva tecnología AirGlass - compatible con Doogee S60 Lite

[Dureza 9H] Te ofrece la dureza extrema anti-rayado 9H y anti-golpes del vidrio templado. Gracias al contenido de plástico este Protector es 2 veces más fino y más ligero que la protección tradicional de cristal duro.

[Sensibilidad ilimitada] La mejor protección posible combinada con una sensibilidad táctil única y una visión ultra clara

[Instalación fácil] El montaje anti-burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Anti-Huellas] Este protector tiene una capa especial oleofóbica anti-fingerprint que repelerá la grasa y las marcas de dedos en tu pantalla READ Los 30 mejores Auriculares Inalambricos Baratos de 2023 - Revisión y guía

Protector de pantalla para Doogee S60 Lite, cristal blindado antiarañazos, antiaceite, protector de pantalla de vidrio templado HD para Doogee S60 Lite [2 unidades] € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: protector de pantalla para Doogee S60 Lite

Alta transparencia: alta definición ultra clara con 99,9 % de transparencia, para mantener la calidad de visualización original

【Protección eficaz】Ultra delgado, ultra transparente, muy claro: 0,3 mm de grosor, el cristal de seguridad con la estructura de múltiples capas tiene una dureza de 9H, antihuellas, revestimiento oleofóbico contra las manchas, un protector de pantalla de alta definición duradero

【Fácil de instalar】Adhesivo sin polvo, sin burbujas, se puede instalar rápida y fácilmente después de la instalación, no hay burbujas de aire y es ultra transparente

【Servicio posventa】Si tiene problemas de calidad, por favor póngase en contacto con nosotros, le reembolso o una nueva entrega para usted. Nos esforzamos por ofrecerte productos de calidad

savvies Protector Pantalla Compatible con Doogee S60 Lite (6 Unidades) Película Ultra Transparente € 4.68 in stock 1 new from €4.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Calidad-Precio] Con este protector de pantalla tendrás una excelente protección, compatible con Doogee S60 Lite a un precio imbatible (6 Unidades)

[Protección Anti-Rayado] Tu dispositivo estará protegido contra arañazos y rayas y tu pantalla se mantendrá limpia - compatible con Doogee S60 Lite

[Instalación fácil] El montaje sin burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Satisfacción asegurada] Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá tus cuestiones en 24 horas

[Alta transparencia] Los contenidos de tu pantalla táctil se presentarán nítidos gracias a su superior transparencia

SwarKing Batería de repuesto compatible con DOOGEE S60 / S60 Lite BAT17S605580 con kit de herramientas. € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【 Kit de herramientas gratuito 】 Le ofrecemos un kit de herramientas de repuesto para reemplazar la batería del teléfono. Lo que obtienes: 1 cambio de batería y 1 kit de herramientas de repuesto.

✔ 【Modelo compatible】 Compatible con DOOGEE S60 / S60 Lite. Modelo no. BAT17S605580. Asegúrate de que tu teléfono es compatible con esta batería de repuesto antes de realizar el pedido.

✔ 【Celdas de batería A+】 Batería actualizada de alta calidad, utiliza celdas de batería de clase A + con certificación UL, CE y RoHS. Cada batería tiene una batería probada bajo estrictas normas de control de calidad y te ofrece una carga de hasta 500 ciclos con una carga rápida y eficiente.

✔【Maximiza el rendimiento】Esta batería de repuesto actualizada, fácil instalación, del mismo tamaño que la batería original. Sin instrucciones, hay muchos vídeos de instrucciones en YouTube, puedes verlos.

✔ 【Garantía del cliente】 Nos preocupamos por todos los problemas relacionados con la calidad con un reemplazo o un reembolso completo. Si usted no está 100% satisfecho con su cambio de batería con el uso de esta batería durante el período de tiempo, le responderemos dentro de las 24 horas.

OUKITEL WP18 Móvil Resistente 12500mAh 2023, 7GB+32GB (Ampliable 1TB) Todoterreno Libres, 5.93 Inch HD+ Android 11 Móvil Irrompible Teléfono Robusto, 13MP+5MP, IP68, Dual SIM,Face ID/OTG/GPS, Negro € 149.99

€ 127.49 in stock 1 new from €127.49

Amazon.es Features 【OUKITEL WP18 telefonos moviles resistente】¡Gran actualización! ¡! Para mejorar la fluidez del teléfono, hemos añadido 3GB de memoria virtual a OUKITEL WP18 teléfono irrompible. Con la tecnología de expansión de memoria, puede expandir la RAM de 4GB a 7GB, para que pueda ejecutar más aplicaciones en segundo plano y volver a abrirlas rápidamente con un retraso mínimo. Póngala a su disposición para disfrutar de una experiencia de funcionamiento más fluida y una velocidad de respuesta más rápida.

【Súper Batería 12500mAh & OTG】Equipado con la batería enorme de 12500mAh, el OUKITEL WP18 móvil resistente antigolpes puede hacer que no tenga que preocuparse más por la fuente de alimentación. puede proporcionar hasta 37 días en espera, 70 horas de llamadas, 48 horas de música y 22 horas de video, lo que amplía sus actividades al aire libre. Con la función OTG, el teléfono inteligente OUKITEL WP18 Móviles Android 11 también se puede usar como un banco de energía.

⚡【Pantalla HD+ de 5,93 Pulgadas con Corning Gorilla Glass】Como móviles indestructibles baratos, el OUKITEL WP18 movil todoterreno todavía usa una pantalla HD+ de 5,93 pulgadas, lo que hace que el teléfono móvil tenga buen brillo, alto contraste, fuerte sentido de jerarquía y colores brillantes. La pantalla HD+ de 5,93 pulgadas con resolución de 1440*720 y brillo de 440NIT puede brindarle una experiencia visual más amplia.

【Android 11 & Almacenamiento Ampliable a 1TB】Aunque el almacenamiento es de solo 4 GB de RAM + 32 GB de ROM, OUKITEL WP18 móvil antigolpes admite una expansión de hasta 1TB. Haciendo que tenga suficiente espacio de almacenamiento para descargar toda su música, videos y fotos favoritos. Al mismo tiempo, OUKITEL WP18 móvil irrompible está equipado con el sistema Android 11, que le brinda una interfaz más limpia, una mejor protección de la privacidad y una experiencia de usuario más fluida.

【Modo Subacuático & Doble Cámara Trasera】Equipado con una cámara principal de 13MP y una cámara auxiliar fotosensible, el OUKITEL WP18 teléfono móvil también puede brindarle la libertad de capturar el momento y la belleza del mundo. El OUKITEL WP18 móvil sumergible también es compatible con la grabación bajo el agua, por lo que no tiene que preocuparse por no tener una cámara cuando nade o bucee.

Cable USB caseroxx, Cable de Datos para Doogee S60 Lite, Cable USB como Cable de Carga o para Transferencia de Datos en Negro € 11.59 in stock 1 new from €11.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cable de datos USB de caseroxx es adecuado para Doogee S60 Lite y todos los dispositivos móviles compatibles

Sincronizar Su dispositivo cómodamente con su computadora o computadora portátil

Gran calidad, longitud: 1 m

Cumple con RoHS y marca CE, calidad de marca

Como cable de repuesto o con un adaptador para cargar, el complemento perfecto para su S60 Lite

BROTECT Protector Pantalla Cristal Compatible con Doogee S60 Lite Protector Vidrio (3 Unidades) - [Dureza 9H, Anti-Arañazos] € 9.78 in stock 1 new from €9.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Made in Germany] Tu nuevo protector de cristal híbrido flexible y transparente cuenta con la exclusiva tecnología AirGlass - compatible con Doogee S60 Lite (3 Unidades)

[Dureza 9H] Te ofrece la dureza extrema anti-rayado 9H y anti-golpes del vidrio templado. Gracias al contenido de plástico este Protector es 2 veces más fino y más ligero que la protección tradicional de cristal duro.

[Sensibilidad ilimitada] La mejor protección posible combinada con una sensibilidad táctil única y una visión ultra clara

[Instalación fácil] El montaje anti-burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Anti-Huellas] Este protector tiene una capa especial oleofóbica anti-fingerprint que repelerá la grasa y las marcas de dedos en tu pantalla

Aousavo BAT17S605580 - Batería de Repuesto Compatible con Doogee S60 S60 Lite € 26.90 in stock 1 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1【Compatible con 】 Modelo del producto: BAT17S605580; kit de cambio de batería solo compatible con Doogee S60 S60 Lite. Comprueba el número de modelo en la parte posterior del teléfono o en la configuración del teléfono antes de comprar.

2【Especificaciones】 Capacidad: 5580 mAh; Voltaje: 3,8 V

3【Contenido】Batería * 1;

4 【Instrucciones de instalación】 No hay instrucciones de instalación, se recomienda un técnico profesional si no sabes cómo reemplazarlo tú mismo. Más vídeos en YouTube.

5 【Póngase en contacto con nosotros】Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros. Le responderemos dentro de las 24 horas para resolver los problemas

