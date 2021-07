Inicio » Consola Los 30 mejores Donkey Kong Switch de 2021 – Revisión y guía Consola Los 30 mejores Donkey Kong Switch de 2021 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Donkey Kong Switch veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Donkey Kong Switch disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Donkey Kong Switch ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Donkey Kong Switch pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Donkey Kong Country: Tropical Freeze € 59.99

€ 47.49 in stock 21 new from €47.49

2 used from €47.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Isla de Donkey Kong ha sido invadida por unos vikingos, congelándola con un hechizo. Únete a Donkey, Funky, Diddy, Dixie y Cranky Kong en una aventura en la que tendrán que nadar, volar entre lianas, saltar y surfear para recuperar su isla

Sumérgete en los distintos escenarios del mundo de Donkey Kong: avanza entre molinos y canales ascendiendo montañas, explora cavernas sumergidas en el mar, afronta aguas heladas o explora un bosque frutal lleno de sorpresas pegajosas

Usa los movimientos únicos de cada personaje para explorar cada rincón de las seis islas y encontrar objetos especiales y salidas ocultas

Busca objetos coleccionables ocultos para desbloquear contenido extra, o intercambia monedas plátano por objetos útiles en la tienda de Funky Kong

Descubre los distintos modos de juego: juega en solitario, comparte tu experiencia con el modo cooperativo, acepta el desafío del modo original o disfruta de una experiencia más relajada con el modo funky

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Nintendo Switch [Importación italiana] € 59.97 in stock 4 new from €59.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Nintendo Switch [Importación inglesa] € 55.87 in stock 6 new from €55.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Take control of Donkey Kong and his buddies as they try to get back their stolen bananas from invaders from the polar regions

Travel through a variety of environments, including Jungles, Deserts and Forests spread over 7 worlds

Play through the entire game with a buddy in local co-op

This version adds Funky Mode and a new playable character, Funky Kong (only available in Funky Mode) these additions are aimed at making the game more accessible for inexperienced players

Compatible with Nintendo Switch only

New Super Mario Bros. U Deluxe & Donkey Kong Country: Tropical Freeze € 119.98

€ 97.44 in stock READ Los 30 mejores Gta V Pc de 2021 - Revisión y guía 1 new from €97.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: Dos aventuras completas, New Super Mario Bros U. Deluxe incluye una amplia variedad de modos de juego que harán las delicias de los jugadores de cualquier nivel, ya sea para disfrutar en solitario o en compañía

Product 1: Pon a prueba tus habilidades en docenas de variados desafíos diseñados para jugadores de cualquier nivel

Product 1: Hasta cuatro amigos pueden enfrentarse a tres niveles de desplazamiento automático seguidos y correr a toda pastilla para llegar a la meta lo antes posible

Product 1: Personaliza los niveles colocando las monedas y las monedas estrella como prefieras

Product 2: La Isla de Donkey Kong ha sido invadida por unos vikingos, congelándola con un hechizo. Únete a Donkey, Funky, Diddy, Dixie y Cranky Kong en una aventura en la que tendrán que nadar, volar entre lianas, saltar y surfear para recuperar su isla

Mario + Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition NSW € 39.99 in stock 3 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta es la historia de un encuentro inesperado entre Mario y los irreverentes Rabbids

El Reino Champiñón se ha desgarrado por la acción de un misterioso vórtice y los Rabbids han aparecido como de la nada en el anteriormente tranquilo reino

Join these eight heroes on a hilarious adventure and discover cute nods to classic Mario games anywhere

Yoshi's Crafted World € 47.49 in stock 19 new from €47.49

3 used from €47.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una nueva aventura en Nintendo Switch

Explora un mundo con aspecto de diorama hecho de cajas de cartón y vasos de papel

Partidas cooperativas de dos jugadores solo con pasarle el mando Joy-Con!

Docenas de escenarios

Compatible con todos los amiibo

51 Worldwide Games € 34.90 in stock 14 new from €34.90

2 used from €29.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con 51 juegos entre los que elegir, ¡encontrarás uno perfecto para cada persona y ocasión! Prueba todos los que puedas para desbloquear medallas, diseños para las barajas ¡y mucho más!

Disfruta de clásicos familiares… ¡y descubre nuevos favoritos entre una larga lista de juegos!

Coloca la consola Nintendo Switch en horizontal sobre una mesa para convertirla en un tablero de juego virtual y así disfrutar como nunca en compañía de otros jugadores.

Conecta hasta cuatro consolas con el modo multijugador local para desafiar a tus oponentes a auténticos clásicos como el mahjong japonés, o juega con amigos y emparéjate con rivales de todo el mundo con el multijugador en línea.

El modo tatami permite conectar hasta cuatro consolas de manera local y alinearlas para crear un gran tablero de juego. ¡Prueba a colocarlas de distintas maneras y descubre un mundo lleno de posibilidades!

Mario & Sonic en las Olimpiadas de Tokyo 2020 € 59.90

€ 48.90 in stock 21 new from €48.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entra en la caótica diversión de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con tres nuevos Eventos Fantasía

Monta en un patinete volador, patea con tu mejor karate y dispara hasta la victoria con Mario y Sonic

Los límites trascienden la realidad para los jugadores de Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pueden adentrarse en un mundo más allá de la imaginación con los Eventos Fantasía.

Tiro Fantasía: Este nuevo evento consiste en alcanzar la mayor puntuación al apuntar y disparar a una serie de objetivos colocados a lo largo y ancho de toda una clásica finca señorial japonesa. Presta atención ya que, a veces, aparecerán cometas voladoras a las que disparar para conseguir puntos extra

Kárate Fantasía: La veloz acción del Kárate se puede combinar de alguna forma con un estilo de juego todos-contra-todos en un combate territorial. Cada espacio del terreno de combate en el que el jugador tire a un enemigo se iluminará con una luz de su color. El jugador o equipo que ilumine más espacios al final de la ronda, se llevará la victoria. ¡Caóticamente divertido!

Captain Toad: Treasure Tracker € 44.01 in stock 6 new from €44.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene niveles inspirados en Super Mario Odyssey

A diferencia de los héroes tradicionales, Capitán Toad y su compañera Toadette no tienen ningún poder especial: les aterroriza prácticamente todo. Armados con linternas en sus cascos, se abren paso a través de escenarios llenos de enemigos, buscando puzzles que resolver y secretos que desenterrar, con el objetivo de encontrar el tesoro más codiciado: una hiperestrella

Usa la linterna frontal no sólo para ver en la oscuridad, sino para ahuyentar a los fantasmas. Aprovecha los fuertes brazos de los protagonistas para arrancar nabos del suelo, pulsar botones, girar ruedas o excavar hoyos usando el superpico

La mochila del Capitán Toad es tan pesada que le impide saltar. Si nembargo, sirve para poder explorar las profundidades submarinas en busca de tesoros

La versión para Nintendo Switch contiene un modo cooperativo en el que podrás jugar con un amigo compartiendo los Joy-Cons: mientras un jugador controla a Toad, el otro puede ayudarle lanzando nabos a los enemigos

New Super Mario Bros. U Deluxe € 59.99

€ 49.95 in stock 22 new from €49.95

1 used from €47.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos aventuras completas, New Super Mario Bros U. Deluxe incluye una amplia variedad de modos de juego que harán las delicias de los jugadores de cualquier nivel, ya sea para disfrutar en solitario o en compañía

Pon a prueba tus habilidades en docenas de variados desafíos diseñados para jugadores de cualquier nivel

Hasta cuatro amigos pueden enfrentarse a tres niveles de desplazamiento automático seguidos y correr a toda pastilla para llegar a la meta lo antes posible

Personaliza los niveles colocando las monedas y las monedas estrella como prefieras

Más de 160 niveles en 2D de desplazamiento latera

Sonic Mania Plus € 29.99

€ 24.95 in stock 7 new from €24.95

1 used from €26.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye un libro de arte de coleccionista, portada reversible de SEGA Mega Drive y una carátula holográfica

Una verdadera experiencia clásica de Sonic: Increíbles gráficos de píxel caracterizados por la variedad de nuevas zonas con icónicos favoritos de Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles y Sonic the Hedgehog CD

Versión definitiva: Perfectos píxeles en HD, gameplay de 60 FPS y nuevo contenido en un mismo pack. Únete a Sonic y a sus amigos mientras se enfrentan al Dr. Eggman y a su nuevo robo-henchmen el Hard Boiled Heavies

Nuevos personajes: Mighty TH Armadillo y Ray the Flying Squirrel se unen a Sonic en su aventura, cada uno con sus propias habilidades

Nuevo modo de encore: Una nueva apariencia de las localizaciones familiares de la saga, al tiempo que supone un desafío tanto para novatos como para los jugadores más experimentados

Kirby Star Allies € 59.99

€ 47.49 in stock 22 new from €47.49

2 used from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se ha desatado una lluvia de corazones oscuros sobre Dream Land. Uno de estos corazones ha caído sobre Kirby, que ha conseguido el poder de repartir amor. Ahora podrás reclutar nuevos aliados para que le ayuden a devolver la paz a Dream Land

Modo multijugador: lanza un corazón de amistad a tus enemigos para reclutar hasta tres aliados a la vez

Aspira a tus enemigos y dispáralos para golpear bloques y otros malos. Podrás copiar las habilidades de ciertos enemigos y utilizar sus ataques especiales

Mezcla habilidades con distintos elementos (como fuego, agua y viento) cogiéndolos prestados o dándoselos a tus aliados. Combina habilidades Piedra y Hielo para convertir un personaje en una piedra de curling que derribará muros. Crea una espada ardiente con las habilidades Fuego y Espada

Descubre nuevas habilidades: atrapa a tus enemigos en tu red con la habilidad Araña, o estrújalos con la habilidad Suplex

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) € 79.99

€ 59.90 in stock 49 new from €59.90

12 used from €51.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ring Fit Adventure toma el concepto de un juego de aventuras y le da una vuelta de tuerca por medio de sentadillas, ejercicios de presión y flexiones, con el objetivo de superar desafíos diseñados para diferentes complexiones y niveles de fitness.

Los nuevos accesorios Ring-Con y la cinta de la pierna, que se incluyen con en el juego, detectan y miden los movimientos del jugador en el mundo real y los convierten en acciones dentro del juego.

El Ring-Con es un dispositivo electrónico flexible que ofrece resistencia y, además, contiene un sensor que detecta cambios y el esfuerzo realizado por el jugador.

Ring Fit Adventure se puede ajustar a la habilidad del usuario, por lo que incluso los jugadores que no tengan mucha experiencia de fitness pueden determinar la intensidad de los ejercicios para que se adapten a su nivel.

Para recorrer los más de 20 mundos diferentes, los jugadores corren sin moverse del sitio, utilizando el accesorio Ring-Con para realizar acciones dentro del juego, como, por ejemplo, saltar, flotar en el aire o remar con una balsa por un río. READ Los 30 mejores Nintendo 2Ds Consola de 2021 - Revisión y guía

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild - Edición Estándar € 69.99

€ 54.99 in stock 27 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de aventura y acción para Nintendo Switch

Explora el mundo abierto de Hyrule y descubre sus santuarios

Equipa a Link con la ropa y armas adecuadas a cada entorno y enemigo

Compatible con el amiibo Link Lobo, a la venta por separado

Incluye el idioma español

Mario Kart 8 Deluxe € 59.99

€ 44.90 in stock 32 new from €44.90

1 used from €51.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevos personajes: Inkling, Rey Boo, Huesitos y Bowsy

Inclusión de circuitos inéditos en el modo batalla

Los pilotos cuentan con el volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista

Hasta 8 pilotos en partidas de multijugador local

Zexrow Mando para Nintendo Switch, Mando Pro Controller Mando pc Inalambrico con Función Gyro Axis/Dual Shock y Turbo Compatible con Nintendo Switch € 24.99

€ 17.20 in stock 3 new from €17.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta Compatibilidad y Fácil de Usar: un nuevo mando que es compatible con Nintendo Switch Pro/Pc, al mismo tiempo mantiene los juegos de Nintendo. Bríndele una mejor experiencia de juego. NOTA: SOLO APOYE LA CONEXIÓN DE CABLE USB CON PC.

Joystick de Conmutador con Cable/Inalámbrico: Este joystick de conmutador admite conexión por cable y bluetooth. La conexión bluetooth es para Nintendo Switch. El joystick Switch se puede emparejar rápidamente, obtenga comentarios instantáneos de su controlador sin absolutamente ningún retraso. La conexión por cable es para juegos de PC. Simplemente conecte y conecte la conexión USB con un cable flexible.

Batería de Larga Duración: El wireless Controller tiene una batería de litio incorporada de 500 mAh, puede durar hasta 6 horas después de una carga completa. El tiempo de carga es de 2-3 horas con el cable de carga de incluido.

Diseño Ergonomico: El controller tiene un diseño de superficie antideslizante que se adapta a tus manos para disfrutar mejor del juego. Bluetooth V2.1 conectado de forma rápida y estable a la consola del interruptor dentro de los 10 metros (entorno sin barreras). (Nota:Este Switch Controller está conectado a la consola a través de Bluetooth, no a través de un cable USB).

Ergonómico: el diseño de agarre optimizado se adapta a la mano del jugador para brindar la máxima comodidad al mismo tiempo que proporciona un agarre óptimo, y la construcción liviana lo hace cómodo incluso durante largas horas de juego continuo.

Super Mario Party (Nintendo Switch) € 59.99

€ 44.90 in stock 25 new from €44.90

2 used from €46.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de mesa se mantiene fiel a la estructura de juego básica con cuatro jugadores que se mueven por turnos sobre el tablero en busca de estrellas

Compite en 80 nuevos minijuegos con muchas maneras diferentes de jugar que hacen uso de los mandos Joy-Con de muchas maneras diferentes

Gran diversidad de modos de juego, incluidos Mario Party (la original sobre el tablero con nuevos tableros para explorar) y Mario Party a dobles (modo de combate cooperativo con movimiento libre por la cuadrícula) entre otros

Prueba Mariotlón en línea, un minijuego online en el que podrás poner a prueba tus habilidades contra otros fans de Mario Party

Nuevas formas de jugar: descubre la Sala de recreo de Toad, en la que dos consolas Nintendo Switch se conectan para jugar en modo sobre mesa

SanDisk microSDXC UHS-I Tarjeta para Nintendo Switch 128GB, Producto con Licencia de Nintendo € 39.99

€ 19.99 in stock 16 new from €19.99

1 used from €19.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de memoria con licencia Nintendo para el sistema Nintendo Switch

Añade hasta 128 GB de espacio adicional al instante

Velocidades de transferencia de hasta 100 MB/s para cargar los juegos rápidamente

Guarda los juegos digitales y contenidos adicionales en un único sitio para jugar en cualquier lugar

Mando con cable PowerA para Nintendo Switch € 29.99

€ 20.99 in stock 4 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Promesa de calidad PowerA Los mandos de PowerA están diseñados por jugadores apasionados; nuestro equipo cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria de los juegos y diseña en todas las plataformas; te sorprenderán las características y la calidad de este mando

¿Por qué tiene cable? Cuesta casi la mitad de los inalámbricos No se necesitan pilas ni cargador Menos desfase/tiempos de espera de entrada en comparación con el inalámbrico Conexión de juego instantánea (no se necesita sincronización)

Producto con licencia oficial Este mando PowerA tiene licencia oficial para Nintendo Switch; siempre busca este sello cuando compres accesorios para juegos de video como de que el producto fue sometido a las rigurosas pruebas de Nintendo y su proceso de evaluación; los productos que no tienen este sello pueden no funcionar con tu sistema Nintendo o pueden presentar problemas de compatibilidad con ciertos juegos

Especificaciones: Con licencia oficial para Nintendo Switch Forma cómoda y construcción sólida y liviana Botones de sistema Switch (+, -, Home, Capture) Botones disparadores frontales izquierdo/derecho y gatillos (L/R/ZL/ZR) Dos controles analógicos: precisión optimizada para eliminar la zonas muertas Panel de control de dirección con forma de + y 8 direcciones (cruceta) Diseño de botones ABXY Nintendo (más grande que el Joy-Con) Cable micro-USB extraíble de 3 metros a cable USB-C estándar

GAME WATCH SM BROS SYSTEM [Importación francesa] € 51.42

€ 45.99 in stock 11 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Ball (Mario Version)

A Digital Clock

A Blast from the Past: The original Game & Watch system was released in Japan in 1980 and was the very first handheld gaming console created by Nintendo. Now you can get your hands on a piece of history with a brand-new entry in the series, a special golden Game & Watch that includes the original Super Mario Bros., a digital clock and more.

Spyro Reignited Trilogy € 42.49 in stock 6 new from €42.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los 3 juegos originales remasterizados por completo

3 juegos y más de 100 niveles para explorar

Disfruta de desafíos épicos y vuelve a encontrarte con increíbles personajes

Con nuevos e impresionantes gráficos y animaciones

Descarga necesaria a través de internet; el juego completo requiere una descarga de al menos 10 GB; se necesita conexión a Internet

Nintendo Switch Lite - Consola Azul Turquesa € 229.99

€ 202.90 in stock 41 new from €202.90

10 used from €145.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enfocada al juego portátil. La consola no puede conectarse al televisor ni es compatible con la base de Nintendo Switch.

Compacta y ligera para que sea fácil de transportar.

Tiene los controles integrados, por lo que carece de vibración HD y de cámara infrarroja de movimiento.

Permite jugar con todos los títulos de Nintendo Switch que sean compatibles con el modo portátil.

En el caso de juegos que no sean compatibles con el modo portátil, los jugadores pueden conectar mandos Joy-Con (a la venta por separado) de manera inalámbrica a Nintendo Switch Lite. Los usuarios deberán tener un dispositivo para cargar los mandos Joy-Con, como, por ejemplo, el soporte de carga para mandos Joy-Con.

Mario + Rabbids Kingdom Battle € 23.90

€ 22.90 in stock 12 new from €22.90

4 used from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embárcate con tu equipo de héroes en una misión épica para liberar a tus amigos y devolver la paz y el orden al Reino Champiñón

Mario, Luigi, Peach y Yoshi se aliarán con cuatro héroes rabbids, cada uno con su personalidad única: el poderoso Rabbid Mario, el temeroso Rabbid Luigi, la coqueta Rabbid Peach y el peculiar Rabbid Yoshi

Explora cuatro mundos icónicos llenos de misiones, búsquedas, secretos, rompecabezas por resolver… e impredecibles enemigos a los que deberás vencer

Funda para NS Switch / Switch OLED - Younik Versión mejorada Viaje rígida Case con más Espacio de almacenamiento para 19 Juegos, oficial adaptador de AC y otros accesorios NS Switch - Gris € 19.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto y portable, facilitando el llevar contigo tu NS Switch

Encaja perfectamente en él una consola NS Switch, 2 x controles J-C y 19 cartuchos de juegos

Bolsillos de malla con cremallera aumentado el espacio de almacenaje para las correas J-C, el cable HDMI u otros pequeños accesorio, manteniéndoles en perfecto estado

El material EVA de alta calidad junto a una construcción muy fuerte que mantiene al NS Switch seguro de golpes accidentales, rayones y caidas, mientras está en el estuche

Para ver todos nuestros accesorios de NS Switch, busca 'YOUNIK SWITCH' en la barra de búsqueda de Amazon (arriba) READ Los 30 mejores Play Station Classic de 2021 - Revisión y guía

Rayman Legends: Definitive Edition € 29.99

€ 25.99 in stock 15 new from €24.90

3 used from €23.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multijugador local inalámbrico: Gracias a las capacidades de Nintendo Switch y su mando Joy-Con, Rayman Legends: Definitive Edition permitirá jugar hasta a 4 jugadores en una red local inalámbrica

Kung Fútbol actualizado: ¡Rayman Legends: Definitive Edition añade nuevas funciones al Kung Fútbol!

Estilo de juego táctil: Rayman Legends aprovecha al máximo las capacidades de Nintendo Switch y sus nuevos mandos

Immortals Fenyx Rising SWITCH € 24.90 in stock 28 new from €24.90

2 used from €22.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enfrentate a bestias mitologicas

Controla el poder de los dioses

Esplora un estilizado mundo abierto

Supera pruebas heroicas

Pang Adventures Buster Edition € 29.99

€ 19.95 in stock 12 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carátula reversible

Set de pegatinas

Manual retro

Splatoon 2, Edición Estándar € 45.99 in stock 18 new from €45.99

4 used from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sumérgete en batallas de cuatro contra cuatro y conquista territorio cubriéndolo de tinta. El equipo que cubra más terreno ganará el combate

Descubre Salmon Run, el nuevo modo de cooperación para 4 jugadores. Haz equipo con tus amigos y participad en la ocupación de la nave Salmónida

Splatoon 2 ofrece la posibilidad de desarrollar combates multijugador en privado en modo local, además de organizar batallas territoriales online contra jugadores de todo el mundo

Apunta a tu objetivo con el control de movimiento, ya sea usando los Joy-Con o el mando Pro

Utilizar las armas y el equipamiento adecuado puede ser clave para la victoria de tu equipo. Prueba diferentes combinaciones para conseguir la que más se adapte a tu estilo de juego

Bestico Funda para Nintendo Switch y Switch Modelo OLED - Funda de viaje para Nintendo Switch con 10 cartuchos de juegos para la consola, Adaptador de CA, cable HDMI, mando Joycon y correa Joycon € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda diseñada especialmente para la Nintendo Switch y Switch Modelo OLED, es compacta y ligera, perfecta para guardar tu consola Nintendo con seguridad cuando estás viajando o cuando no la estás usando.

La funda está construida en Material EVA de alta calidad, al ser una funda altamente rígida protege tu Nintendo Switch de golpes, arañazos y caídas.

Se ajusta perfectamente para poder almacenar la consola Nintendo Switch, el mando Joycon, el adaptador de CA y 10 cartuchos de juego.

La funda cuenta con un bolsillo interior de malla con una cremallera que aumenta el espacio de almacenanamiento y permite guardar las correas del Joycon u otros pequeños accesorios manteniéndolos en buenas condiciones.

Si tiene algún problema por favor primero póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos un servicio post-venta adecuado. Dispone de 45 días para la devolución del dinero.

Nintendo - Amiibo Donkey Kong, Colección Mario € 31.00 in stock 6 new from €31.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Figuras y tarjetas interactivas que puedes usar con tus juegos

Tienen diferentes efectos dependiendo del juego

La compatibilidad y funcionalidad de amiibo puede variar entre juegos

Es posible que desbloquees nuevos modos, armas o atuendos para personajes, o incluso que mejores las destrezas del amiibo

