Los 30 mejores Disfraz Hippie Hombre de 2021 – Revisión y guía

Smiffys Disfraz de chico hippy, Multicolor, con parte de arriba, pantalón, pañuelo para € 15.50

Free shipping Check Price on Amazon

Incluye Disfraz de chico hippy, Multicolor, con parte de arriba, pantal?n, pa?uelo para
Tórax: 107-112 cm

Tórax: 107-112 cm

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los est?ndares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor l?der de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 a?os en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

WIDMANN Widman - Disfraz de hippie años 60s adultos, talla XL (W3125-XL) € 23.04

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El disfraz consiste en una parte superior en forma de capas

Los pantalones acampanados con banda elástica

Una banda para el pelo y un signo de la paz con cadena

La ropa está hecha de un material ligero, suave y ligeramente elástico

WIDMANN Disfraz de adultos hippie € 17.85

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number 02594 Model 02594 Color Multicolor Is Adult Product Release Date 2018-10-25T00:00:01Z Size XL

Smiffys 60s Groovy Hippie - Traje con chaleco, camisa y pantalones, Multicolor, XL € 20.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Traje hippie años 60, multicolor, con chaleco, camisa y pantalones ac

Talla XL (Circunferencia del pecho (117-122 cm), cintura (102-107 cm), pierna interior (84 cm))

Material ligero para un ajuste cómodo

Smiffys-21337 Hippies Kit de Hombre Hippy, Peluca, Gafas, medallón con el símbolo de la Paz y, Color marrón, Tamaño único (Smiffy'S 21337) € 15.37

Free shipping Check Price on Amazon

Incluye Kit de hombre hippy, Marrón, Peluca, gafas, medallón con el símbolo de la paz y
Disponible en solo un tamaño

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys READ Los 30 mejores Disfraz Bruja Niña de 2021 - Revisión y guía

Tacobear Hippie Disfraz Mujer Hombre Gafa Hippie Collar Hippie Hippie T-Shirt Hippie Diadema Girasol Diadema Hippie Accesorios per Fiesta Party Carnaval (XL) € 20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Paquete: incluye 5 piezas de accesorios hippie. 1 pieza de hippie T-shirt, 1 pieza de arco iris signo de la paz collar, 1 par de gafas hippie de arco iris, 1 pieza de girasol diadema y 1 pieza de hippie tie dye diadema.

Tallas de camisetas: 4 tallas, aptas para hombres y mujeres.

Conjuntos de hippies de arco iris: el collar con el signo de la paz presenta un colorido patrón circular con el signo de la paz, completa el look a la moda con camisas teñidas, pantalones holgados, chaleco con flecos, diadema y lentes de sol hippie.

Gafas estilo hippie: cool y vintage, accesorio muy atractivo.

Diadema con corona de flores: hecha de tela duradera, las flores y las hojas están cuidadosamente ensambladas en la banda, el estilo especial de la flor de la margarita te hará lucir más fresco y más atractivo; Cinta elástica ajustable se adapta a la cabeza de la mayoría de la gente.

MEJOSER 6pcs Accesorios Disfraz Fiesta Hippie 2pcs Gafas Hippie de Sol 2pcs Colgantes Hippies de la Paz 2pcs Diademas Peace y de Flores Mujer Hombre € 11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 2 pares de gafas, 2 colgantes de signo de la paz, 1 diadema"PEACE", 1 diadema de flores

Tamaño: Gafas: ancho de las lentes: 52 mm, longitud de piernas de gafas: 140 mm, ancho de montura de gafas: 135 mm; Colgantes: diámetro: 7,2cm, longitud de cuerda: 105cm; Diadema"PEACE": longitud: 90cm, ancho: 5cm; Diadema de flores: circunferencia: 56cm

Talla única, adecuado para la mayoría de las personas, adultos y niños.

Ideal para hippie disfraces.

Pefecta para fiesta hippie, fiestas de temática y carnavales, etc.

Smiffys-44680XL Disfraz de Cantante Hippie años 60, para Hombre, con Camiseta, chale, Multicolor, XL-Tamaño 46"-48" (Smiffy'S 44680XL) € 23.48

Free shipping Check Price on Amazon

Incluye Disfraz de cantante hippie a¤os 60, para hombre, multicolor, con camiseta, chale
Tórax 46"-48" / cintura 40"-42" / entrepiernas 3325"

Tórax 46"-48" / cintura 40"-42" / entrepiernas 3325"

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

WIDMANN - Disfraz con accesorios Hippie, talla única (5856) € 6.35
€ 6.06

€ 6.06 in stock 7 new from €4.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Accesorios de disfraz para adultos.

Set de hippie.

Cinta para el pelo, gafas y collar.

Talla única.

Para fiestas temáticas.

COSAVOROCK Disfraz de Camiseta con Flores Hippie para Hombre (M, Multicolor) € 21.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Camisa hecha para parecerse al estilo de los años 60 y 70.

Mejor disposición impresa en 3D y el patrón no se desvanecerá.

Camisa de fiesta llamativa, ideal para fiestas de carnaval, fiestas temáticas u otros eventos.

Diseñado para sobrevivir a su lavadora y secadora.

WIDMANN Disfraz 80s Shell Retro - Chándal para adulto, Multicolor (Azul/Lila/Rosa), talla del fabricante: S , color/modelo surtido € 24.07

Free shipping Check Price on Amazon

Chándal de 2 piezas

Funidelia | Disfraz de Hippie para Hombre Talla S ▶ Años 60, Hippie, Flower Power, Décadas - Multicolor € 23.99

Amazon.es Features 【Incluye】 Camiseta con chaleco, pantalón y cinta para la cabeza 【Color】 Multicolor 【Material】 100% Poliéster 【No incluye】 Gafas de sol

【Disfraces Años 60: Movimiento Hippie】 diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Años 60 & Hippie para disfrutar al máximo como Flower power & Décadas

【El disfraz más original y divertido】 ¿Cuál es tu década favorita?. DISFRAZ DE HIPPIE para hombre de color Multicolor para convertirte en en personaje de la época que más te gusta. Have fun!.

【Tallaje】 Si es una persona muy alta, corpulenta, o tiene dudas entre dos tallas, lo más recomendable es seleccionar la talla superior, puesto que lo normal es que sienten holgados.

【Funidelia】 es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la 【máxima calidad y el mejor precio】 en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

meekoo El Conjunto de Vestuario Hippie Incluye Diadema Hippie, Collar con el Signo de la Paz y Gafas Estilo Hippie para Las Fiestas temáticas de los años 60 o 70 (Color Set 1) € 11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Accesorios hippies: las elegantes gafas de sol estilo hippie de los años 60, con un pañuelo teñido y un collar de plata de la paz.

Cinta para la cabeza: se puede aplicar como una cinta para la cabeza, bufanda o gorro y se puede usar para muchos propósitos, tiene una gran flexibilidad, una talla para todos

Gafas de sol: las gafas de sol son gafas tipo arco iris de tamaño adulto, muy elegantes, ligeras y cómodas de usar

Collar: es una medalla de paz de plata con un diámetro de 2 pulgadas, el collar está hecho de metal, tiene peso y se ve muy avanzado.

Ocasión aplicable: este es un lugar adecuado para hombres, mujeres, adolescentes o niños, adecuado para Halloween, en los años 60 o 70 fiesta retro, estrella de rock o look de niña de las flores de Bohemia

COSAVOROCK Disfraz de Hippie años 60s 70s Hombre Camiseta con Diadema (L, Peace) € 23.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: 90% poliéster, 10% spandex. Son suaves, transpirables y cómodos.

El disfraz de hippie contiene: camisetas y diadema.

Diseño: camisetas hechas para parecerse al estilo de los años 1960 y 1970, estampado de Impresión 3D mejor no se decolorará

Características: cuello redondo y manga corta. Doble costura en las mangas y el dobladillo

Ocasión: disfraz de hippie para hombres. Ideal para eventos al aire libre o bajo techo, adecuado como un disfraz novedoso para fiestas hippies, carnaval, halloween, cosplay y fiestas temáticas.

WIDMANN 76190 – Disfraz Hippie Dude, Camiseta, pantalón y cinturón, Flower Power, Disfraz, Carnaval, Fiesta temática € 34.21

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¿Estás buscando un disfraz para la próxima fiesta de carnaval o temática? Entonces el disfraz Hippie Dude, la empresa Widmann es exactamente el adecuado para ti

El envío incluye una camiseta multicolor, un pantalón y un cinturón negro

Recibirás el colorido set en la talla XXL

Combina el disfraz de Widmann con accesorios y serás el centro de atención en cualquier fiesta

Encontrará más bonitos disfraces y accesorios en nuestra tienda de marca. Haz clic en el nombre de la marca Widmann debajo del título del producto

MMTX Conjunto de Disfraces Hippies Accesorios Hippies de la Paz Collar Pendientes Pulsera Diadema de Bohemio Gafas de Sol Hippy de Halloween Vestir para la Fiesta temática de los años 60 y 70 € 10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 5 piezas de accesorios hippie, 1 pieza de collar con el signo de la paz, 1 par de aretes con el signo de la paz, 1 par de gafas de sol hippie de círculo rosa y 1 diadema de bohemia, 1 pieza de brazalete de la paz, muestra un estilo de los años 60 y 70, se adapta a la mayoría de los adolescentes y adultos

Talla única: producto de novedad excelente para las fiestas temáticas de los años 60 y 70. Funciona muy bien cuando quieres estar en el espíritu hippie, adecuado para hombres, mujeres, adolescentes y niños. el diámetro retro de las gafas de 1.97 pulgadas / 5 cm, el diámetro del collar y el arete de 2.75 pulgadas / 7 cm, el brazalete de la paz puede ajustar el diámetro de la forma 2.75-4.3 pulgadas / 7-11 cm, la diadema de bohemia es de 3.8 cm / 1.5 cm de diámetro.

Accesorios de fiesta hippie: adecuados para hombres, mujeres, adolescentes y niños, como un accesorio importante en su vestimenta de los años 60 o 70, también se adapta a otros festivales y ocasiones, atuendos retro, Halloween, celebraciones escolares y fiestas, disfraces hippies y otros eventos temáticos.

Adecuado para varias ocasiones: fiesta de disfraces hippies vintage, actividades de verano, ropa cotidiana, festivales de música, Halloween y otros eventos temáticos. Ideal para carnavales hippies, despedidas de soltero, fiestas de disfraces y fiestas temáticas. READ Los 30 mejores Manta Harry Potter de 2021 - Revisión y guía

Fun Shack Verde Pantalones Acampanados Hippie Disfraz para Hombres - L € 28.95
€ 23.95

€ 23.95 in stock 1 new from €23.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta Calidad Pantalones Acampanados Hippie Disfraz Para Hombres: El producto incluye Solo pantalones

Tallas Que Se Ajustan: Nuestras talla L para hombre se ajusta a una cintura de 91cm-97cm y pernera interior 84cm

Compra tu Fiesta Retro De Los Años 60 Disfraz Para Hombres con Confianza: Con nuestra política de devoluciones de 30 días y mediante el uso de Amazon para enviar nuestros artículos, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia libre de problemas.

Exclusivo: Este fantástico Accesorio Para Atuendo Hippie Disfraz Para Adultos está fabricado exclusivamente para Fun Shack, por lo que podemos garantizar su calidad.

Fun Shack: De la mano de la empresa de disfraces conocida por nuestros productos de calidad, nosotros fabricamos y garantizamos este disfraz.

Smiffy's Smiffys-43241 Peluca de ídolo de los 70, color marrón, Tamaño único 43241 € 11.99
€ 8.30

€ 8.30 in stock 11 new from €8.30

Free shipping Check Price on Amazon

Incluye Peluca de ídolo de los 70, marrón
Disponible en solo un tamaño

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Smiffy's-48098 Kit disfraz de hippie, castaño, con patillas y bigote, color marrón, No es applicable (48098) , color/modelo surtido € 4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye Kit disfraz de hippie, castaño, con patillas y bigote

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Fun Shack Púrpura Traje Hippie Disfraz para Hombres - L € 40.00

€ 34.26 in stock 1 new from €34.26

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta Calidad Traje Hippie Disfraz Para Hombres: El producto incluye Pantalones, chaqueta y collar

Tallas Que Se Ajustan: Nuestras talla L para hombre se ajusta a una cintura de 91cm-97cm (36"-38”), pecho 107cm-112cm (42"-44”) y pernera interior 84cm (33")

Compra tu Fiesta Retro De Los Años 60 Disfraz Para Hombres con Confianza: Con nuestra política de devoluciones de 30 días y mediante el uso de Amazon para enviar nuestros artículos, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia libre de problemas.

Exclusivo: Este fantástico Hippie De Los Años 60 Disfraz Para Adultos está fabricado exclusivamente para Fun Shack, por lo que podemos garantizar su calidad.

Fun Shack: De la mano de la empresa de disfraces conocida por nuestros productos de calidad, nosotros fabricamos y garantizamos este disfraz.

Atosa-16494 Disfraz Hippie, Color Verde, M-L (16494) € 18.00 in stock 10 new from €17.40 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Disfraz adulto de Atosa para hombres de color verde. Talla: M-L .

Dimensiones: 100-110 cm de contorno de pecho, 95-105 cm de contorno de cintura y 105-115 cm de contorno de cadera.

El disfraz hippie se compone de 3 piezas: una cinta para el pelo, una camiseta manga larga con diseño de chaqueta cosida y un pantalón largo.

Elaborado con los mejores materiales (100% poliéster) y testado para una total seguridad.

Incluye una funda y un percha para guardarlo fácilmente y proteger los tejidos.

WIDMANN Widman - Disfraz de Hippie años 60s para Hombre, Talla XL (5603X) € 43.22 in stock 2 new from €39.15

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Se trata del disfraz de hippie de Widmann.

Está disponible en la talla XL.

En el envío se incluyen la camisa con chaleco, los pantalones y la diadema.

El disfraz se puede combinar perfectamente con accesorios, por ejemplo, con una peluca.

Perfecto para carnaval, fiestas temáticas u otros eventos.

Atosa-62292 Atosa-62292-Disfraz Hippie-Adulto XXL- Hombre- marrón, Color (62292) , color/modelo surtido € 20.22 in stock 10 new from €20.10 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Disfraz con talla adulto para hombre

Contenido: camiseta, cordón y pantalón

Tejidos de alta calidad con costuras reforzadas y dobladillos

Incluye funda y percha para guardarlo en las mejores condiciones

Disfraces para carnaval

Amscan - 843050-55 - chaqueta sin mangas con flecos - Hippie Estilo € 14.06 in stock 3 new from €9.02

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 chaleco para adultos

Chaleco sin mangas de ante sintético con ribete psicodélico brillante y lazos frontales dobles con un montón de flecos a lo largo de la parte inferior.

Siéntete genial con nuestro chaleco hippie con flecos para un aspecto lejano

Ideal para un pequeño toque retro a tu disfraz hippie, no solo para Halloween, sino para fiestas temáticas, festivales y conciertos

Este chaleco inspirado en gamuza es de talla única y se adapta a la mayoría de adolescentes y adultos

Fun Shack Marrón Chaleco Hippie Disfraz para Hombres - XL € 27.23

€ 21.48 in stock 1 new from €21.48

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta Calidad Chaleco Hippie Disfraz Para Hombres: El producto incluye Solo chaleco

Tallas Que Se Ajustan: Nuestras talla XL para hombre se ajusta a una cintura de 102cm-107cm (40"-42”), pecho 117cm-122cm (46"-48”) y pernera interior 85cm (33")

Compra tu Fiesta De Los Años 70 Disfraz Para Hombres con Confianza: Con nuestra política de devoluciones de 30 días y mediante el uso de Amazon para enviar nuestros artículos, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia libre de problemas.

Exclusivo: Este fantástico Accesorios Hippies Disfraz Para Adultos está fabricado exclusivamente para Fun Shack, por lo que podemos garantizar su calidad.

Fun Shack: De la mano de la empresa de disfraces conocida por nuestros productos de calidad, nosotros fabricamos y garantizamos este disfraz.

2 Pares Gafas de Sol Anteojos de Hippies Gafas de Sol Estilo Hippies Retro Gafas de Sol de Trajes de Disfraz de Hippies Gafas de Mujeres Hombres € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de material de CA, lente redonda de estilo clásico con marco de metal, ligero y no tóxico y seguro; el estilo clásico con aspecto vintage hace que estas gafas de sol se conviertan en accesorios necesarios; el marco duradero te ayuda a usar estas gafas de sol durante mucho tiempo

Tamaño: cada lente de gafas mide aproximadamente 13.5 cm de ancho, es un gran accesorio para ojos para exteriores o disfraces para adolescentes y adultos, puede usarlo para combinar con su ropa, mostrar su personalidad, la lente y el marco de colores brillantes pueden ayudarlo a llamar la atención

Obtendrá: 2 pares de gafas de sol redondas de estilo retro, puede compartir con sus amigos, estos accesorios de moda son cómodos de usar y adecuados para el uso diario, se adaptan a las caras de la mayoría de las personas, puede mostrar su gusto único

Características: estas gafas de sol circulares en estilo clásico son artículos de moda necesarios, adecuados para fiestas temáticas de los 70, ideales para imitar a los hippies y los estilos punk, buenos accesorios de vestuario, son excelentes para correr, ir de compras y viajar a diario

Aplicación: estos anteojos son adecuados para vacaciones y uso diario, pueden combinar bien con una variedad de disfraces, son buenas opciones para actividades como hacer deporte, conducir, viajar o hacer senderismo, también trabajan en días casuales o eventos para un look hippie

Juego de Disfraz de Hippie para Mujer Hombre, Incluye Gafa de Sol, Collar de Signo de Paz y Diadema de Signo de Paz para Juego de Accesorios de Paz de Fiesta de 60s 70s € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Lo que obtienes: recibirás 3 artículos que incluyen gafas de sol, collar con el signo de la paz y diadema con el logotipo de la paz, que te harán estar de moda en la fiesta hippie

Material de calidad: las gafas de sol estilo John retro de los años 60 están hechas de cuproníquel, resistentes y duraderas, la diadema del signo de la paz está hecha a mano por un buen material; El conjunto de disfraces de 3 piezas hippie te llevará de aburrido a muy lejos en poco tiempo

Medida: la banda para la cabeza presenta los colores vibrantes del empate clásico, el collar presenta el logotipo de la paz y el colgante mide 2.6 pulgadas de diámetro, las gafas hippie tienen aprox. 5 cm/ 1,97 pulgada de diámetro, en un tamaño regular para adultos, con estilo y cómodos de usar

Diseño único: el collar con el signo de la paz presenta un medallón de la paz de plata con una cuerda de piel sintética negra; La diadema del signo de la paz es de tamaño regular para adultos con cinta elástica, fácil y cómoda de usar

Conjunto de accesorios para la fiesta: este traje representa esperanza, paz, hippie y belleza en tu vida. El conjunto de accesorios hippie se ve moderno y lindo para niños o adultos, con estilo y elegancia para ponerte en marcha en tu próxima celebración, festival o fiesta de Halloween. READ Los 30 mejores Disfraz Bruja Niña de 2021 - Revisión y guía

HAKOTOM 8pcs Gafas Sol Disfraz Accesorio Hippies de Marco Metálico Lente Colorido Amarillo Estilo Vintage Diseño Retro para Mujeres Hombres en Carnival Fiestas Baile de Disfraz Accesorio de Moda € 12.97 in stock 1 new from €12.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estilo Hippies----Las gafas de sol redondas son de estilo hippies, pueden disfrazarse la figura de León o formas de escenarios, son gafas clásicas de los años sesenta.

8 Colores Diferentes----Todas las gafas de sol inspirado son de colores dieferentes, incluidos rojo, plateado, amarillo hielo, rojo hielo, verde hielo, rosa, etc. Pueden satisfacer sus disfraces diferentes.

Disfraces Fiestas----En festivales, solemos disfezarnos con las decoraciones divertidaspasando un tiempo alegre, en este momento, pueden llevar estas gafas de sol Lennon conjunto con amigos o familias agregando el ambiente divertido de fiesta.

Accesorio de Moda----Además de las fiesta, las gafas de sol rondas tiembién son accesorios de moda en diario, ellas pueden combinar con traje europeo, vestido, falda, dejando su modelo más diferente.

Garantía de Compra----Somos la tienda original de HAKOTOM, después de compra, ustedes tendrán todas la garantías y servicio postventa de producto. ¡Compren sin preocupación, por favor.!

SPECOOL Conjunto de Disfraces Hippies Accesorios Hippies Arcoiris de la Paz Collar Pendientes Pulsera Diadema de Flores Gafas de Sol Hippy de Halloween Vestir para la Fiesta temática de los años € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 5 piezas de accesorios hippie, 1 pieza de collar con el signo de la paz del arco iris, 1 par de aretes con el signo de la paz, 1 par de gafas de sol hippie de círculo rosa y 1 diadema con corona de flores, 1 pulsera de la paz, muestra un estilo de los años 60 y 70, se adapta a la mayoría de los adolescentes y adultos

Una talla le queda a la mayoría. Excelente producto de novedad para las fiestas temáticas de los años 60 y 70. Funciona muy bien cuando quieres estar en el espíritu hippie, adecuado para hombres, mujeres, adolescentes y niños. el diámetro retro de las gafas de 1.97 pulgadas / 5 cm, el diámetro del collar y el arete de 2.75 pulgadas / 7 cm, el brazalete de la paz puede ajustar el diámetro de la forma 2.75-4.3 pulgadas / 7-11 cm, la flor de la diadema mide 3.8 cm / 1.5 cm de diámetro.

Accesorios de fiesta hippie: adecuados para hombres, mujeres, adolescentes y niños, como un accesorio importante en su vestimenta de los años 60 o 70, también se adapta a otros festivales y ocasiones, atuendos retro, Halloween, celebraciones escolares y fiestas, disfraces hippies y otros eventos temáticos

Adecuado para varias ocasiones: fiesta de disfraces hippies vintage, actividades de verano, ropa cotidiana, festivales de música, Halloween y otros eventos temáticos. Ideal para carnavales hippies, despedidas de soltero, fiestas de disfraces y fiestas temáticas.

Disfraz de Hippie para adultos (hombre), ropa colorida con flores - Talla única (Rubie's 15697) € 20.80 in stock 2 new from €19.91

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Contiene: camisa con chaleco y pantalón de campana

El disfraz perfecto para convertirte en hippie

Presentación en bolsa y percha

Rubies Costume Co - Capo D'Ropa

Contiene: camisa con chaleco y pantalón de campana

