Los 30 mejores Disfraz Freddy Krueger Niño de 2023 – Revisión y guía

Carnavalife Disfraz Freddy Krueger Adulto Niño, Guante Garra Mano Freddy Krueger para Disfraz Halloween Niño, Talla única € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una guante de garra de Freddy Krueger.

Accesorio de disfraz de Freddy Krueger de la película, diseñado para adultos y adolescentes.

Guante sin dedos (la parte superior del guante es de cuero, la parte inferior es de vellón de poliéster).

Dedos y palas de plástico redondeados para mayor seguridad, articulaciones de nudillos móviles.

Añade un aire de autenticidad a tu disfraz de Freddy Kruger, busca toda la línea de disfraces y accesorios en nuestra tienda Carnavalife.

Rubies Mano Freddy Krueger Lujo - Guante de Cuchillas Freddy Krueger de Lujo € 16.99

€ 11.21 in stock 5 new from €10.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pesadilla licencia oficial en Elm Street Costume Accessory

Fundición de moldes de película auténtico

El tamaño cabe la mayoría de los adolescentes y adultos

Añade un aire de autenticidad a su disfraz de Freddy Kruger, busque la línea completa de licencia Pesadilla en trajes y accesorios Elm Street

Rubies trae la diversión con sus disfraces y accesorios con los que los niños jugaran todo el año READ Los 30 mejores Chaqueta Plumas Hombres de 2023 - Revisión y guía

Atosa disfraz asesino pesadillas infantil 5 a 6 años € 19.71

€ 13.95 in stock 4 new from €13.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla 5-6 años. Modelo niño infantil.

Contenido: camiseta y pantalón. Creaciones exclusivas disponibles de Atosa

Pefecto para la fiesta de Halloween o una fiesta de disfraces

El disfraz cuenta con costuras reforzadas y tejidos de alta calidad

Incluye funda de protección

Rubies - Disfraz de Freddy Krueger para adulto, camisa, máscara y guante (317059) € 30.20 in stock 2 new from €30.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Freddy Kit Blister adulto del vestido de lujo

Brown Y Red Color

Incluye máscara , camisa , guante

Macho adulto, un tamaño

Perfecto para cualquier evento de disfraces

Pesadilla en Elm Street - Disfraz de Freddy Krueger, para adultos, talla única (Rubie's Spain 888434) € 36.45 in stock 3 new from €36.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz adulto para Halloween

Para disfrazarte de tu personaje favorito

Presentación en bolsa con percha

Marca: Rubies

Rubies-MASCARA VINILO FREDDY Frojady Krueger, patrón, color rosa, rojo, Talla única (4167) € 29.00

€ 16.99 in stock 6 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features "Freddy Kruegert es un personaje de la serie de películas ""A Nightmare on Elm Street"". Esta Máscara es 100% original de esta película parte de la franquicia de horror de warner bros. Complementa tu traje de freddy kruegert con su aterradora máscara, lleva en uno de los disfraces preferidos por los adultos para halloween. "

Freddy Kruegert, el personaje que se presenta como el espíritu de un asesino en serie quemado que mata a sus víctimas en sus sueños, causando con ello su muerte en el mundo real.

Esta Máscara de Freddy esta hecha de material vinilo y mide 25 centimetros de alto aproximadamente. De dientes amarillentos, pecado quemada y las orejas fundidas, al igual que sus pesadillas. Esta máscara cubre la cabeza en su totalidad.

Para niños mayores de 14 años y adultos hombres y mujeres. Talla única. Leer la tabla de medidas en las imágenes.

Ocasiones: Accesorio o complemento de disfraz de Freddy Kruegert adulto para hombres y mujeres para celebrar Halloween, Navidad, Carnaval, pascua, bailes, el día del libro, día del niño, cosplay, fiesta, festivales, vacaciones, concurso, boda, despedida de soltero, cumpleaños, baile escolar, sesión de fotos, actuaciones escénicas, ceremonias y otras ocasiones.

21 moda niños Horror Freeddy sudadera Halloween Cosplay disfraz niños Jumper 9-10 años € 14.34 in stock 1 new from €14.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: las tallas disponibles son para hombres S-2XL, para niños de 7 años a 12 años. Longitud aproximada: longitud media.

El disfraz incluye: sudadera a rayas de manga larga

Material: tejido de punto para el maillot, transpirable y cómodo.

Perfecto para: estos trajes de disfraz son perfectos para Halloween, fiestas temáticas, fiestas de disfraces, fotografía, cumpleaños, carnaval, noche de Scray, juegos de rol al aire libre. Trae más diversión a tu calle Elm.

El color puede variar ligeramente del de las imágenes.

Rubies- Nightmare on ELM Street Freddy Glove Complementos, Multicolor, STD (RUBIE'S 1231) € 17.82 in stock 5 new from €15.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mano Freddy Classic

Mano Freddy Classic

Mano Freddy Classic

Disfraz de Freddy Krueger para niños, disfraz de cosplay para niños, negro y rojo, 7-12 años, B Negro, 9-10 Years € 17.24 in stock 1 new from €17.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bonito diseño para niños: disfraz de monstruo aterrador de Halloween transforma a tu hijo en el personaje de la película. Diseño aterrador de disfraz de Halloween: inspirado en la leyenda del cuento, el mono de monstruo tiene tiras de cierre de velcro en el centro de la espalda.

Este disfraz de Halloween para niños pequeños está hecho de 95% poliéster y 5% elastano, agradable para la piel de tus hijos, suficiente para que tus seres queridos tengan un buen toque y les den una mejor experiencia de uso diario.

Accesorios completos: el disfraz de monstruo incluye capucha impresa en 3D, mono monstruo.

Ocasiones: disfraz adecuado para Halloween, espectáculos de cosplay, disfraces, fiestas temáticas, actuaciones en escenario, carnaval, vacaciones de Navidad, cumpleaños, etc

Atención a las tallas: apto para niños de 7 a 12 años. Comprueba la tabla de tallas antes de realizar el pedido.

Máscara de Freddy Krueger Hombre para Halloween, Careta Freddy Krueger Adulto para Disfraces de Terror € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una máscara de terror.

Máscara de Freddy Krueger de terror para adulto.

Dientes amarillentos, piel quemada y orejas derretidas, como tus pesadillas.

Talla única para la mayoría de adultos y adolescentes mayores.

Combina con otros para una diversión llena de terror.

Fiestas Guirca, S.L. Disfraz de Terror Mr. Scissors Infantil L-(10/12 años) € 19.03 in stock 5 new from €13.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% polyester

Fiestas Guirca, S.L. Disfraz de Terror Mr. Scissors Infantil S1-(5/6 años) € 11.79 in stock 6 new from €11.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% polyester

YesCoser Disfraz de Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, suéter de punto a rayas verdes rojas para Halloween Cosplay adulto € 39.99 in stock 2 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Paquete: 1 suéter Freddy (máscara, garra y sombrero no incluidos)

* Material: hecho de tela de punto elástico suave, transpirable y agradable al tacto, cómodo y ligero de llevar.

* Diseño: inspirado en el charactor de la película Freddy Krueger, suéter básico de rayas suave, cuello redondo, con horizontal rojo y verde oliva, rasgado en los puños y el dobladillo.

* Ocasiones: este suéter a rayas es muy bonito para uso diario, escuela, fiestas temáticas y una buena opción para disfraces de Halloween, juegos de rol, como una estrella de cine de terror, elfo, estrella de rock, disfraz de grupo, disfraz de pareja, risas y mucho más

* Tamaño: tenemos 2 tamaños para elegir, S-M y L-XL. El estilo suelto es adecuado para la mayoría de los adultos.

Party Fiesta Disfraz Ferdy (3-4) € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number SP0046-8T(3-4) Color Multicolored Size Talla única

Freddy Fedora € 13.18 in stock 1 new from €13.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number RU1166 Model RU1166 Color Multicolor Is Adult Product Size Talla única

Freddy Krueger - Mascarilla de cartón, multicolor, A4 € 5.25 in stock 1 new from €5.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los ojos están perforados en cada máscara.

Cada máscara viene con una correa elástica que se puede atar y ajustar para satisfacer tus necesidades de tamaño.

Todas nuestras máscaras están impresas digitalmente en tarjeta mate de 270 g/m².

Dimensiones aproximadas de la máscara: 29,7 cm de alto / 21 cm de ancho (A4)

Perfecto para todas las ocasiones de fiesta y gran diversión READ Los 30 mejores Enaguas Para Vestidos Cortos de 2023 - Revisión y guía

Kit disfraz de Freddy Krueger Pesadilla en Elm Street para hombre € 33.14 in stock 2 new from €33.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: estándar.

100% poliéster interlock knit fabricante; 100% poliuretano expandido.

Camiseta de manga larga para hombre y mujer.

Jagged edges at neckline, hemline, sleeve cuffs

Banda elástica de espuma para mayor seguridad.

Disfraz oficial de Warner Horror Freddy Krueger, disfraz de Halloween para adulto (42-46 pulgadas grande) € 46.99 in stock 2 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El disfraz incluye: máscara, parte superior y guante

Consulta la descripción a continuación para obtener más detalles de tamaño.

Perfecto para cualquier fiesta temática de Halloween o película.

Tallas sujetas a disponibilidad.

Rubies - Disfraz Freddy Krueger, accesorio para adultos (1166) , color/modelo surtido € 14.24 in stock 3 new from €10.39

1 used from €11.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features "Freddy Kruegert es un personaje de la serie de películas ""A Nightmare on Elm Street"". Esta Máscara es 100% original de esta película parte de la franquicia de horror de warner bros. Complementa tu traje de freddy kruegert con su aterrador sombrero, lleva en uno de los disfraces preferidos por los adultos para halloween. "

Freddy Kruegert, el personaje que se presenta como el espíritu de un asesino en serie quemado que mata a sus víctimas en sus sueños, causando con ello su muerte en el mundo real.

Este sombrero de Freddy esta hecho en material eva, un material ligero para llevarlo con facilidad. Con detalles de daño simulado semejantes a los del objeto en la película. Este sombrero cubre la cabeza en su totalidad.

Para niños mayores de 14 años y adultos hombres y mujeres. Talla única. Leer la tabla de medidas en las imágenes.

Ocasiones: Accesorio o complemento de disfraz de Freddy Kruegert adulto para hombres y mujeres para celebrar Halloween, Navidad, Carnaval, pascua, bailes, el día del libro, día del niño, cosplay, fiesta, festivales, vacaciones, concurso, boda, despedida de soltero, cumpleaños, baile escolar, sesión de fotos, actuaciones escénicas, ceremonias y otras ocasiones.

Kit disfraz de Freddy Krueger Pesadilla en Elm Street para hombre € 38.59 in stock 3 new from €25.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size: X-Large

100% polyester interlock knit fabric; 100% polyurethane foam

Long-sleeved striped shirt fastens w/ Hook and Loop fastener at back of neck

Jagged edges at neckline, hemline, sleeve cuffs

Foam mask has elastic security band

Rubies´s - Disfraz Oficial € 37.83

€ 30.92 in stock 9 new from €30.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye mono, manoplas y máscara.

Producto oficial de Rubie's probado según todos los estándares europeos y del Reino Unido, incluidos EN71 y REACH.

Producto diseñado en EE. UU.

Grande: 8 – 10 años, altura 147 cm, cintura 82 cm.

Cloudkids - Disfraz de Payaso Divertido para Niños Niñas Halloween Disfraz Manga Larga Traje para Cosplay Fiesta para Edad 4-6 Años € 27.99

€ 24.99 in stock 2 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Guía de tallas: S: 3-4 años (Altura: 95-110 CM); M: 4-6 años(Altura:110-120 CM); Antes de la compra, preste atención a nuestro tamaño detallado. Este vestido de payaso se hecho de poliéster dtejido de alta calidad, se siente cómodo, corte perfecto! Se siente suave al tacto y no dañará la piel de su bebé.

✔ Este treje diseño de falso top de dos piezas, coloridos pantalonesde lunares y un nariz de payaso. Cuando sus niños llevanlo se hace un payaso más divertido.

✔ Diseño de estilo clásico, es fácil de ponerse y quitarse. Mano de obra exquisita, costuras finas, estricto control de calidad. Un mejor regalo de Halloween para su bebé, niño y niña.

✔ Está disponible dos tamaños S (3-4 años) y M (4-6 años). De manera perfecta para añadir un estilo especial a su fiesta y celebración.

✔ Perfecto para regalos, fiestas de disfraces, carnaval, Navidad, Pascua, Nochevieja, Halloween, etc. También conveniente juego de disfraz, espectáculo, etc.

Acan Disfraz de mad clown de niño, payaso loco, fibra sintética, incluye chaqueta, pantalón y corbata, carnaval, halloween, cosplay, infantil (13-15 años) € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla: 13 a 15 años, Modelo infantil, Contenido: chaqueta, pantalón y corbata (otros accesorios no incluidos), Material: fibra sintética, Ideal para que los niños se disfracen en carnaval, Halloween, fiestas de cumpleaños u otras celebraciones

Desconocido My Other Me Disfraz Payaso SINIESTRO 5-6 AÑOS NIÑO € 30.70 in stock 2 new from €27.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features disfraz payaso siniestro 5-6 años niño

talla 5-6 Y

contiene mono y máscara resto de complementos no incluidos

ideal para cualquier tipo de fiesta como halloween, carnaval, navidad o cumpleaños

fabricado en tejidos de alta calidad

ZLCOS Máscara de Halloween Freddy de látex olmo Street Horror Movie Krueger Cosplay accesorio de fiesta temática disfraz (rojo) € 23.82 in stock 1 new from €23.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Novedad: ¿eres un gran fan de las películas de terror o un coleccionista de derivados de películas? Ya sea que utilices la máscara para divertirte o para apreciar el arte, esta máscara es definitivamente para ti

Material natural: la máscara Freddy está hecha de látex de alta calidad. El material es seguro y no tóxico, cómodo de llevar.

Talla: talla única. Se adapta a tu cabeza, no te preocupes por que se caiga. Es cómodo y transpirable. Esto añadirá más alegría.

Más diversión: la máscara Freddy es adecuada para cosplay, Halloween, Navidad, Pascua, carnaval u otras fiestas. También puedes tener una fiesta de máscaras con tu familia en casa. Más diversión sobre las máscaras está esperando a que lo descubras

Buen servicio: esperamos que nuestras máscaras puedan traerte mucha diversión. Si no estás satisfecho con el producto, puedes devolverlo para un reembolso. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Aomig Disfraz Pirata Niño, Set de 4pcs Disfraces Piratas con Accesorios Pirata de Falda, Cinturón, Diadema y Parche de Ojos, Disfraz Halloween Niño y Niñas para Cosplay Carnaval Fiesta (L) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COMBINACIONES RICAS】 El conjunto de disfraz pirata niños incluye 1 x falda de pirata, 1 x cinturón de pirata, 1 x diadema de pirata y 1 x parche de pirata, puedes usarlos juntos o por separado para crear diferentes looks.

【MATERIAL CONFIABLE】 Falda pirata hecha de tela a rayas rojas y negras con un cinturón pirata con un estampado de calavera y una distintiva diadema pirata en la cabeza, el disfraz de princesa pirata hará de su hijo una verdadera princesa pirata aventurera.

【DISEÑO HERMOSO】 Las diademas piratas contienen patrones de calavera blanca y tibias cruzadas, lo que hace que el conjunto de disfraces esté lleno de una atmósfera de aventura, puedes jugar como un capitán de pirata, transformarte en un verdadero aventurero, imaginar, explorar, experimentar el mundo desconocido.

【DISEÑO HERMOSO】 Las diademas piratas contienen patrones de calavera blanca y tibias cruzadas, lo que hace que el conjunto de disfraces esté lleno de una atmósfera de aventura, puedes jugar como un capitán de pirata, transformarte en un verdadero aventurero, imaginar, explorar, experimentar el mundo desconocido.

【REGALO PERFECTO】 Con un tema pirata, se puede combinar fácilmente con otros accesorios de ropa para ayudarlo a crear un aspecto de cosplay llamativo. Este es el mejor regalo para niños y niñas a los que les gusta disfrazarse de piratas. ¡Seguro que traerá alegría sin fin! READ Los 30 mejores Chaleco Vestir Hombre de 2023 - Revisión y guía

Atosa Freddy Krueger Disfraz Adulto - Talla XS-S € 19.70 in stock 1 new from €19.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de asesino para hombre. TALLA (S)=(48-52). Incluye camisa y pantalon. Sombrero, careta y mano no incluidas, las puedes encontrar en nuestra seccion de accesorios.

Con este disfraz de asesino, Freddy Krueger aparecera en tus mejores fiestas, ideal para fiestas tematicas de halloween

WIDMANN 00353-Máscara de Medio a Viso Assassino Ustionato, Talla Única Para Niño € 10.41 in stock 1 new from €10.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para disfraces de carnaval, fiestas temáticas y de disfraces.

Halloween, Zombie

Material: 100% látex.

A partir de 16 años.

Disfraz Freddy Nio Talla 5-6 Años Tamaño Infantil € 22.55 in stock 4 new from €17.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Atosa disfraz asesino pesadilla mujer adulto M € 14.72 in stock 4 new from €14.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz de asesina para mujer es una opción perfecta para ir disfrazada en la noche de halloween. Prepárate con este disfraz para sorprender a tus amigos y asustarlos dándoles miedo mientras te diviertes como un malvada asesina durante la fiesta.

Este disfraz está pensado para una mujer de talla M con unas medidas de 95 a 105 cm de contorno de pecho, 80 a 90 cm de contorno de cintura y 100 a 110 cm de contorno de cadera. Recomendamos consultar nuestra guía de tallas para que aciertes con tu medida ideal.

Nuestro atractivo disfraz de asesina de mujer se compone de 1 pieza: un llamativo vestido a rayas rojas y verdes ensangrentado que simula unos rotos en las mangas y en la zona inferior que le aportan personalidad de asesino y rebeldía, está hecho de una tela adaptable y cómoda para que puedas disfrutar toda la noche de tu disfraz sin problemas.

Disfruta de este peculiar disfraz de asesina con el que destacarás sobre el resto con esta vestimenta desarreglada a una excelente calidad-precio. Es perfecto para utilizarlo en halloween.

El disfraz de asesina de mujer se entrega en una práctica funda para que puedas guardarlo cómodamente cuando no se utilice. Además, incluye un colgador para que puedas tenerlo colgado en el armario y evitar que se arrugue o estropee.

