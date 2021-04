Inicio » Juguete Los 30 mejores Disfraz Enfermera Niña de 2021 – Revisión y guía Juguete Los 30 mejores Disfraz Enfermera Niña de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Disfraz Juguete de Doctora Enfermera Disfraz Cosplay de Médico Juego de rol Regalos Disfraz Medico Niño 3 4 5 6 7 Años € 14.99

Amazon.es Features ● Disfraces cosplay niño disfraz médico blanco puro - El disfraz de niño blanco puro diseñado con un puño ancho y un frente abierto para ser más realista y proporcionar un mejor ajuste para diferentes niños.

● Divertido juegos de rol de doctor en casa con delantal extra gratis - Use un disfraz doctora bien adaptado disfraz niño cosplay los niños pueden jugar doctora juguetes con amigos y familiares y disfrutar de su momento especial de felicidad.

● Disfraces carnaval elegante - Traje médico conciso, una gran opción para fiestas de disfraces y carnaval para niños. Este es el regalo perfecto de cosplay decoracion.

● Juega con otros juguetes de la serie Doctor - Este traje de doctor es adecuado para su uso con otros kits médicos para mejorar el papel médico experiencia de juego para más diversión. Este también es un disfraz mujer cosplay perfecto.

● Disfraz niño de buena calidad disfraz niña cosplay - Este tejido de alta calidad no solo es seguro, no tóxico, sino también suave y cómodo para los niños.

Fajiabao Juguetes Medicos Veterinario - Disfraz Medico Enfermera Juego de rol con Máscara Mascotas Pascua Regalos Disfraz para Niña Niño 3 4 5 6 Años € 13.49

Amazon.es Features Disfraz de Veterinario: el set de juego de roles disfraz enfermera veterinaria es un conjunto de disfraces y disfraces con un abrigo, pantalones y una máscara de médico. Es adecuado para niños de 3 a 7 años.

Divertidos Juegos de Rol: ponte un traje de doctor que se adapte bien, los niños pueden jugar su imaginación y jugar juegos de doctor con amigos y familiares, disfrutando de su especial tiempo feliz.

Veterinario Juguete para niños: el atuendo de médico es duradero y de gran calidad. Disfraz de doctor perfecto para Halloween, escenario, juegos de rol diarios, grandes regalos para cumpleaños, Navidad, premios y más.

Regalos Navidad: hecho con materiales de buena calidad, este disfraz de veterinario no es tóxico y es absolutamente seguro.

Sugerencia: después de recibir el juego de veterinario médico, lávelo antes de usarlo. Lavable y lavable a máquina. Si tiene alguna pregunta sobre el juguete imaginario, no dude en contactarnos.

Theo Klein 4614 Bata de médico, Disfraz de alta calidad, Medidas: alrededor de 55 cm de largo, Juguete para niños desde 3 hasta aprox, 6 años € 19.95

Amazon.es Features La bata de médico ayuda a los niños a transformarse en sus modelos a seguir: los médicos

El disfraz de alta calidad y de talla única es adecuado para niños de hasta seis años

Los instrumentos médicos impresos hacen que los jóvenes parezcan verdaderos profesionales

A los niños les encantan los juegos de rol y de imitación y con esta bata podrán sentirse como médicos

Sello «Spiel Gut», Medidas del embalaje: 30 cm x 23.5 cm x 1 cm, apto para niños a partir de tres años

HERSITY 35 Piezas Maletin Medicos Enfermera Disfraz Juguete Doctora Juegos de Imitacion Regalos para Niñas Niños 3 4 5 6 Años € 27.99

Amazon.es Features [Disfraz Medico para Niños] - Los niños usan la ropa y el sombrero del médico para actuar como médicos, enfermeras o dentistas para tratar a los osos o muñecos enfermos. Deje que los niños aprendan a mantener la salud bucal y a cuidar de los demás.

[Juguete Doctora de Luz y Sonido] - El estetoscopio puede brillar y emitir un latido. Las linternas y los otoscopios pueden emitir luz. Deje que los niños comprendan el equipo del médico y superen el miedo a ver a un médico.

[Maletin Medicos Juguete] - 23×15×15 cm. Todos los accesorios médicos pueden almacenar en el maletin medicos bien, ayudará a mantener la habitación ordenada cuando los niños terminan de jugar. Una caja de transporte también fácil de llevar cuando se sale a viajar.

[Juguetes de Alta Calidad] - El juguete está hecho de plástico resistente, no tóxico y no tiene bordes afilados, y el tamaño es adecuado para que los niños lo agarren y jueguen. La disfraz de médico está confeccionada con tejidos de alta calidad y tiene un buen tacto.

[Juguete para Niños 3 4 5 6 Años] ​- Buena elección para los niños que sueñan con ser médicos o enfermeras. Adecuado para regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de Año Nuevo. READ Los 30 mejores Disfraz Hippie Hombre de 2021 - Revisión y guía

Smiffy'S 44026M Disfraz Enfermera Primera Guerra Mundial Con Vestido, Gorro Y Dela, Azul, M - Edad 7-9 Años € 17.99

Amazon.es Features Incluye Disfraz enfermera Primera Guerra Mundial de color azul con vestido, gorro y dela

Edad 7-9, cintura 235-245" / tórax 27-285" / altura 52-57"

Todos los trajes para niños son probados para EN71 y Nightwear (seguridad) estándares Esto es para assegurar completamente que todos nuestros trajes de niños son seguros y adecuados para su propósito

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Egosy - Bata de médico para niños, bata de laboratorio, juego de accesorios para niñas, juego de rol, disfraz de Halloween € 11.59
€ 6.32

Amazon.es Features Tiene un diseño de solapa grande con una marca en forma de cruz para enfatizar los rasgos de la enfermera y tiene puños planos.

Se puede utilizar junto con más juguetes de rol de médico (no incluidos) para proporcionar una experiencia más realista para el bebé.

Se utiliza material de alta calidad, que no solo no irrita, sino que también es suave y agradable. La tela es transpirable y el bebé no se siente congestionado cuando lo lleva, así que tu bebé se divertirá.

Ideal para juegos de imaginación y de rol.

Diseño de chaqueta de botones que es simple y generoso, fácil de poner y quitar.

Disfraz de Enfermera Ejército IIGM para niña € 19.00

Weedon Unisex Kids Doctor Doctor en Medicina Disfraz Doctor Smock Bata de Laboratorio Juego de rol Juguetes Regalos niña niño Disfraz de Carnaval 3-4 años, Ropa y Sombrero € 5.99

Amazon.es Features hochwertiges Gewebe: Es wird hochwertiges Gewebe verwendet, das die Haut nicht nur nicht reizt, sondern auch weich und angenehm ist. Der Stoff ist atmungsaktiv und das Baby fühlt sich beim Tragen nicht stickig an, so dass Ihr Baby Spaß hat.

es verfügt über einen Knopfwolljackendesign, das einfach und großzügig ist, leicht an- und auszuziehen. Doktor kleidung größe: über 60 * 43 cm / 23,62 * 16,93 in, Kappengröße: ungefähr 25 * 8cm / 9,84 * 3,15in

kennzeichnet es einen großen Reversentwurf mit kreuzförmiger Markierung, um die Eigenschaften der Krankenschwester hervorzuheben, und es kennzeichnet flache Manschetten.

kann mit mehr Rollenspiel-Doktorspielwaren (nicht eingeschlossen) verwendet werden, um eine realistischere Erfahrung für Baby zur Verfügung zu stellen.

Ihr kleiner Heiler wird es lieben, so zu tun, als wäre er ein Arzt, wenn er seine Vorstellungskraft, sein Rollenspiel und seine sozialen Fähigkeiten entwickelt.

EXTSUD Juguetes de Médicos 42PCS Doctora Juguetes Maletin Medicos Juguete, Enfermera Disfraz Cosplay de Médico, Regalos para Niños € 25.99

Amazon.es Features ▶CONTIENE: Los juguetes médicos se incluyen 42 accesorios: bata de médico, gorro, gafas de ratón, estetoscopio, pasta de dientes, espejo bucal, monitor de presión arterial, jeringa, termómetro, cepillo de dientes, bisturí, bandeja y botella de medicina, pinzas, tijeras, píldoras, etc.

▶MATERIAL PREMIUM: Las doctoras Juguetes están hechos de ABS y PP de alta calidad, muy robusto y resistente. Los productos son redondos y lisos, sin peligro para pequeños médicos.

▶FÁCIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR: El maletin medico juguete viene con un estuche para que pueda llevarlo a todas partes. Todas las piezas pequeñas se empaquetan en el estuche del médico, nunca tendrá que preocuparse por las piezas perdidas.

▶JUGUETE EDUCATIVO PARA NIÑOS: Juego de roles para niños en el hogar o en la escuela. Estos juguetes de médicos convierte a los niños en pequeños doctores / enfermeras y los ayuda a familiarizarse con las herramientas del médico, lo que reduce su miedo al médico.

▶REGALO PERFECTO: Juguete ideal para niños, preescolares a partir de 3 años, juegos de rol para fiestas, Halloween, Navidad y Año Nuevo. Nota: usar bajo la supervisión de los adultos por favor.

Dress Up America- Disfraz de Enfermera de la Cruz Roja para niños Lindos, Color White, Talla 12-14 años (Cintura: 86-96, Altura: 127-145cm) (Toys_and_Games 549-L) € 29.00

Amazon.es Features El producto viene completo con; Vestido con delantal adjunto, Cabezal

Este traje blanco de enfermera tiene adornos de color rojo con logotipos de cruces rojas. Disponible en tallas de 12 a 14 años (cintura: 86-96, altura: 127-145 cm);

Hecho con 100 por cientopoliéster; resistente a la mayoría de los productos químicos, se estira y se encoge, es resistente a las arrugas, al moho y a la abrasión

El juego está empaquetado en una bolsa de polietileno sellada a presión

Botones rojos en forma de corazón en la parte delantera

Buyger Maletin Doctora Juguetes Medicos Dentista Enfermera Disfraz Kit Doctor Accesorios Juego de rol Regalos para Niñas Ninos 3 4 5 6 Años (Azul) € 25.99

Amazon.es Features ★ 【2 en 1 Maletin Medicos Juguete】 - Doctora y dentista juguete dos modos. Controle los latidos del corazón con un estetoscopio, revise los dientes con un espejo oral. Aprender sobre el cuidado dental, reducir el miedo a los médicos.

★ 【Luces y Sonidos】 - El estetoscopio puede emitir sonido de los latidos del corazón. El estetoscopio, la linterna, el otoscopio, etc. también pueden emitir luz. Las herramientas médicas son imprescindibles para los niños con gran interés médico.

★ 【Kit Enfermera Medico Juguete】 - 21 x 13.5 x 14.5cm. Alta calidad, resistente y duradera. El medicos juguetes para niños viene con todos los accesorios necesarios para uso médico. Recomendadas para niños a partir de 3 años.

★ 【Juego del Rol】 - Los juego de medicos pueden fomentar en gran medida la creatividad de los niños en el juego de roles y experimentar el proceso médico. Mejore las habilidades de comunicación y aprenda a cuidar a los demás.

★ 【Regalos para 3 4 5 Años】 - Todos los juegos medicos para niños pueden almacenar en la caja. Un gran regalo de Navidad / Cumpleaños / Halloween / Fiesta / Cosplay / para su Niño / Niña 3 4 5 años.

Party Fiesta Disfraz Enfermera para Niña (10-12) € 15.99

Smiffy's - Disfraz de enfermera para niña, talla S (38646S) € 14.94

Amazon.es Features Disfrute de Enfermería sus pacientes en esta vestimenta de enfermera lindo.

Perfecto para los partidos temáticos o días educativo de la Escuela.

Incluye vestido y sombrero.

Azul y blanco.

Attatched delantal.

Vicloon - Disfraz de Princesa Elsa - Reino de Hielo - Vestido de Cosplay de Carnaval, Halloween y la Fiesta de Cumpleaños, Color Azul, Talla 120 € 13.99

Amazon.es Features 【Hacer Realidad los Sueños】- Se trata de un disfraz de Elsa, progagonista de la peli. Divertido y cómodo disfraz de Elsa, todas las niñas andan como locas. Buenos remates y costuras bien hechas.Perfecto regalo de La Festividad de los Reyes Magos

【Accesorio de vestir de Elsa】- El paquete contiene no solo vestidos de Elsa, el kit incluye: varita mágica, tiara de diamantes de imitación.

【Excelente relación calidad y precio bajo】- Es de un precioso color azul glaciar el vestido,con gran luminosidad al estar fabricado en tela de gran calidad, brillante y muy agradable al tacto. Tanto la capa como las mangas del vestido son de tela transparente, con lo cual no da demasiado calor. Muy divertido para las tardes de verano, recomendable!

【Sastrería perfecta y mano de obra】- Está muy bien rematado en todas las costuras y tine muchas lentejuelas y detalles brillantes. Diferente de otros vestidos que vienen realmente escasos de estos adornos. Multitud de detalles bordados y lentejuelas que llaman mucho la atencion de los niños.

【Mejor regalo】- Este vestido hará que las niñas sean más atractivos y lindos. ¡Hará que los niños se conviertan en el foco! ¡Destaca de la multitud! Perfecto para algunos eventos importantes como cumpleaños, bodas, Navidad, Halloween y cospaly. Nota: Se recomienda que los niños más gordos y pesados ​​de la misma edad elijan un tamaño más grande. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros de inmediato.

Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños, Doctora de Juguetes, Maletín Medico Juguete Doctora Cosplay Juguetes, Juego de rol Regalos para Niños Mayores de 3 años con Accesorios, Asa (Azul) € 25.99

Amazon.es Features 43 PCS Completo de Juguete Médico - Hay una variedad de accesorios de Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños se diviertan más. La capa rosa de simulación hace que la experiencia sea más real, la muñeca giratoria, los niños pueden usar una variedad de accesorios para hacer que la muñeca sea más interesante; 5 piezas de juguetes de accesorios de luz y sonido, este es un juego de juguetes realmente emocionante.

3 Juegos de Rol con Bata Rosa - La bata y el sombrero rosa está especialmente diseñado para niñas, que cumple el deseo querido de todas las niñas de ser una pequeña doctora. Los niños pueden ser enfermeros, médicos y dentistas si usan ropa y sombreros. Para que los niños puedan generar confianza, estimular su imaginación y convertirse en un pequeño médico cariñoso.

Diseño Smigable y Seguro para Niños - Nuestro Doctora de Juguetes está hecho de material ABS de alta calidad y el diseño sin bordes ni puntas afiladas, es seguro, no tóxico, sin olor y duradero para los niños, y está en colores brillantes y divertidos. También son fáciles de usar y limpiar. Todas las herramientas médicas son del tamaño adecuado para las pequeñas manos de los niños.

Fácil Almacenamiento con Estuche - Con un estuche para conjunto de juguete doctor, puede ahorrar tiempo para empacar todas las piezas. El estuche resistente y espacioso se adapta cómodamente a todos los juguetes del kit médico. Los pestillos de cierre a presión mantienen la caja bien cerrada y son fáciles de manejar para los niños. Con un asa, fácil de llevar incluso en viajes.

Regalo Perfecto & Juguetes Educativos - Este Juguete del Doctor para Niños puede ayudar a los niños a aprender sobre el cuerpo humano y calmar los temores relacionados con el médico mientras fingen o juegan juegos de roles en el hogar o la escuela y aumentan el tiempo de interacción entre padres e hijos. Es genial ser un juguete o un regalo para niños y niñas de 3 años en adelante en cumpleaños, Navidad, vacaciones, etc. READ Los 30 mejores Harley Quinn Funko de 2021 - Revisión y guía

joylink Maletin Medicos, 52 Piezas Maletín Doctor Juguetes Disfraz Doctora Enfermera Kit Médico Conjunto Dental Juegos de rol Juegos Regalos para Niñas Niños € 24.98
€ 21.23

€ 21.23 in stock 1 new from €21.23

Amazon.es Features 【Abundantes accesorios】 Hay 52 piezas para el kit de médicos para niños, que incluyen estetoscopio real, termómetro, linterna, tabla optométrica, jeringa, esfigmomanómetro, espejo dental, gancho de dientes, bisturí, tijeras médicas, cepillo de dientes, pasta de dientes, abrazadera, cilindro de oxígeno, identificación tarjeta, píldora, anteojos, diente, cuchara medicinal, ropa de médico, gorro de médico, estuche de ambulancia, etc.

【Juego educativo de juguetes médicos】 ¿Le preocupa que a su hijo no le guste cepillarse los dientes y le tenga miedo al dentista? El juego médico joylink diseñado para niños puede ayudar a sus hijos a familiarizarse con la apariencia del equipo médico y superar los temores relacionados con los médicos. Ayude a mejorar su imitación, imaginación, coordinación mano-ojo y habilidades de comunicación.

【Simulación divertida de proceso médico】 Un estetoscopio real que puede escuchar los latidos del corazón, un termómetro con lectura y un traje médico reutilizable. Hay un conjunto de tabla optométrica para simular las pruebas de la vista, que pueden fortalecer la conciencia de la protección de la vista. El juego de dentista está equipado con un juego de herramientas dentales de 8 piezas para ayudar a aumentar la conciencia del niño sobre la salud dental.

【Seguro y duradero】 El kit médico está hecho de plástico de alta calidad, apto para niños y ha pasado las pruebas de seguridad. El kit médico para niños es suave y sin objetos afilados, lo que garantiza que los niños puedan jugar de forma segura. Y la ambulancia médica es resistente, fácil de limpiar y se puede utilizar como coches de juguete. El botiquín médico es perfecto para niños y se puede utilizar para juegos de rol.

【Ambulancia fácil de almacenar】 La caja médica parece una mini ambulancia portátil, que es conveniente para almacenar accesorios médicos. No solo puede instalar una cuerda para tirar del automóvil, también puede abrir la ventana y sentir el sonido de advertencia y las luces de advertencia parpadeantes. Escenas de juego muy realistas.

Alvivi Uniforme de Trabajo Bata Blanca Abrigo de Laboratorio Farmacia Estetoscopio de Juguete Traje de Doctor Enfermera Sanitario Chaqueta Disfraz Cosplay Conjunto Rosa A 3-4 años € 7.99

Amazon.es Features Disfraz de doctor cirujano enfermera abrigo chaqueta para niño niña unisex disfraz de enfermero para halloween

Manga larga, diseño de solapa, el pecho izquierdo impreso con un diseño de cruz roja. Frente con cierre de botones, 2 bolsillos de parche.

Volver con diseño dividido. Coincidiendo con una gorra, una máscara y un conjunto de herramientas de juego médico. Disfraz de doctor para tu hijos.

Tabla de tallas significa rangos de edad para niños, pero solo como orientación general.

Conveniente para Halloween, cosplay, fiesta temática, juegos de rol, disfraces, fotografía, vacaciones, etc.

Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños, Doctora de Juguetes, Maletín Medico Juguete Doctora Cosplay Juguetes, Juego de rol Regalos para Niños Mayores de 3 años con Accesorios, Asa (Rosa) € 26.52

Amazon.es Features 43 PCS Completo de Juguete Médico - Hay una variedad de accesorios de Fivejoy 43 Piezas Juguete del Doctor para Niños se diviertan más. La capa rosa de simulación hace que la experiencia sea más real, la muñeca giratoria, los niños pueden usar una variedad de accesorios para hacer que la muñeca sea más interesante; 5 piezas de juguetes de accesorios de luz y sonido, este es un juego de juguetes realmente emocionante.

Diseño Smigable y Seguro para Niños - Nuestro Doctora de Juguetes está hecho de material ABS de alta calidad y el diseño sin bordes ni puntas afiladas, es seguro, no tóxico, sin olor y duradero para los niños, y está en colores brillantes y divertidos. También son fáciles de usar y limpiar. Todas las herramientas médicas son del tamaño adecuado para las pequeñas manos de los niños.

3 Juegos de Rol con Bata Rosa- La bata y el sombrero rosa está especialmente diseñado para niñas, que cumple el deseo querido de todas las niñas de ser una pequeña doctora. Los niños pueden ser enfermeros, médicos y dentistas si usan ropa y sombreros. Para que los niños puedan generar confianza, estimular su imaginación y convertirse en un pequeño médico cariñoso.

Fácil Almacenamiento con Estuche - Con un estuche para conjunto de juguete doctor, puede ahorrar tiempo para empacar todas las piezas. El estuche resistente y espacioso se adapta cómodamente a todos los juguetes del kit médico. Los pestillos de cierre a presión mantienen la caja bien cerrada y son fáciles de manejar para los niños. Con un asa, fácil de llevar incluso en viajes.

Regalo Perfecto & Juguetes Educativos - Este Juguete del Doctor para Niños puede ayudar a los niños a aprender sobre el cuerpo humano y calmar los temores relacionados con el médico mientras fingen o juegan juegos de roles en el hogar o la escuela y aumentan el tiempo de interacción entre padres e hijos. Es genial ser un juguete o un regalo para niños y niñas de 3 años en adelante en cumpleaños, Navidad, vacaciones, etc.

Melissa & Doug Doctor Disfraz para Niños, Multicolor (96022) € 29.99

Amazon.es Features Reloj para aprender para niños

"Tarjetas de tiempo" resistentes, para colocar en el soporte de la parte superior para buscar la hora correcta, según indica la tarjeta.

El reloj digital escondido cambia automáticamente de hora para indicar la hora del reloj con agujas.

Las agujas se mueven independientemente- ideal para aprender y enseñar a leer el reloj.

Promueve la coordinación mano-ojo y el concepto del tiempo; fomenta el pensamiento abstracto, el juego de exploración y el aprendizaje independiente.

Dreamon Doctora Juguete para Niño Muchachas Maletin Medicos Juguete Preescolar Kit Niños Muchachas 3 4 5 Años € 15.99

Amazon.es Features 【Doctor Playset】Incluye maleta, termómetro, anteojos, tijeras y otras herramientas de doctor.

【Fácil almacenamiento y transporte】Con una maleta, fácil de llevar para viajar y todos los accesorios se pueden guardar.

【Robusto y seguro】Doctor Playset está hecho de plástico ecológico y seguro para niños muchachas, con un diseño con bordes redondeados, sin puntas o esquinas afiladas.

【Juguete educativo】Enseñando el equipo infantil utilizado por el Doctor, ayude a los niños muchachas a reducir los temores relacionados con el doctor mientras participan en el juego de roles del doctor con este kit de juguetes para Doctor.

【Regalo perfecto】Ideal para ser un regalo tanto para niños como para niñas en cumpleaños, Navidad, días festivos, recomendado para niños de 3 años en adelante.

iixpin Niño Niña Disfraz Enfermera Bata Abrigo Manga Larga de Doctor Traje Cosplay Disfraz Carnaval Uniforme de Médico Conjunto con Accesorios (Estetoscopio+Jeringa etc.) Blanco A 3-4 años € 7.98

Amazon.es Features Conjunto disfraz de doctor para niños. Perfecto regalo de navidad para sus hijos.

Manga larga, diseño de solapa.

Frente con cierre de botones, 2 bolsillos de parche.

Volver con diseño dividido. Coincidiendo con una gorra, una máscara y un conjunto de herramientas de juego médico. Disfraz de doctor.

Conveniente para Halloween, cosplay, fiesta temática, juegos de rol, disfraces, fotografía, vacaciones, etc.

Clown Republic 04712/12 - Disfraz de enfermera para niña, color blanco € 30.99

Amazon.es Features Temas: Carnaval.

Excelente relación calidad-precio.

Sanlebi Juguetes Medico con Gorro Estetoscopio Regalo de Juego de rol para 3 4 5 Años € 14.99

Amazon.es Features Contiene: 2 x bata de laboratorio, 2 x gorra, 1x estetoscopio real.

Hecho de tela suave, lavables a máquina.

Estetoscopio real, puede escuchar los latidos del corazón, más divertido.

Grandes médicos preparados para que los niños simulen juegos de rol médicos o enfermeras.

Adecuado para niños de 3 a 6 años. READ Los 30 mejores Thanos Funko Pop de 2021 - Revisión y guía

Fyasa fyasa720831-t00 Baby – Disfraz de Enfermera para niña, pequeño € 18.68

Recomendado para niños de 2 a 3 años.

significativa y Creative disfraz para niños

Toyvian Disfraz de Enfermera Infantil con Abrigo Y Kit de Herramientas Médicas Juego de Vestir de Enfermera Juego de Ropa de Dentista para Niños para Niñas Talla Rosa S € 13.93

Ideal para celebraciones de cumpleaños, desfiles, Halloween, disfraces, carnaval y más.

Diseño temático de enfermera. Haz que tu vestirse sea más divertido y divertido

Fácil de ponerse y quitarse. Lavable y conveniente para secar para uso reutilizable para el próximo año.

Hecho de material premium con máxima resistencia para un uso duradero. Textura suave para un uso cómodo.

TTYAOVO Chicas Arco Iris Unicornio Fancy Vestido Princesa Flor Desfile de Niños Vestidos sin Mangas Volantes Vestido de Fiesta Talla(120) 4-5 años 439 Azul € 20.39

Amazon.es Features Algodón Poliéster Mezcla material, diseños de moda para niñas.

Consulte nuestra información de tamaño en la imagen de la izquierda de la tabla de tamaños detallados antes de realizar el pedido. La Tabla de tallas significa rangos de edad para el bebé, pero son solo para orientación general.

Unicornio vestido de tul con diadema. Sin mangas y cuello redondo, cierre de cremallera oculta en la espalda. Con lindos apliques de unicornio, decorados con brillantes cuentas, lo que lo convierte en un encantador vestido de princesa de unicornio para realizar el sueño de la princesa de niña.

Súper chic y lindo vestido floral de unicornio para niñas, flor 3D, estilo Unicornio, ropa sin mangas de verano. Este vestido está hecho de un color de ensueño: rosa, azul y púrpura. Tutu Cake falda de diseño! Se verá increíble en tu bebé.

Traje para disfrazarse, fiesta de cumpleaños, concurso, aplastamiento de tartas, sesión de fotos, espectáculo, fiesta de festival, día festivo, día de la familia, uso diario y fiesta de bodas, y otras ocasiones especiales.

Guirca – Disfraz de enfermera de la Cruz Roja, para niñas, 7–9 años, 85947 € 12.04

El disfraz está compuesto por un vestido entero y tocado.

Para niñas de 7/9 años de estatura 118-138 cm.

Material: Poliéster.

Disfraz de médico doctor para niño, Talla M infantil 5-7 años (Rubie's 881061-M) € 12.99
€ 12.30

€ 12.30 in stock 2 new from €12.30 Check Price on Amazon

Características mascarilla, camisa y pantalones

Accesorios de la etiqueta del estetoscopio y nombre incluidos

De tamaño mediano del niño se ajuste a 50 "de altura y 27" de la cintura

Los disfraces Rubies motivan el juego imaginativo

Dress Up America- Children Kids Scrub's Rosa médico Scrubs Disfraz niños Pretend del Doctor Scrub Play Outfit, Color, 8-10 años (79 cm Cintura, 121 cm Altura) (874P-M) € 23.99

Amazon.es Features El producto viene completo con: camisa, pantalones, gorra, mascarilla quirúrgica y cubiertas para zapatos

Camisa rosa de manga corta con cuello de pico, bolsillo en la parte delantera y cierre de velcro en la espalda, disponible en talla 8-10 años (cintura: 76-82, altura: 114-127 cm)

Los pantalones y las cubiertas de los zapatos tienen una banda elástica para un ajuste cómodo

Máscara y gorra rematan el disfraz.

El juego está empaquetado en una bolsa de ropa sellada con cremallera de lujo para facilitar su transporte y almacenamiento.

Queta Kit Doctor Toy Doctor Kit de niños 18 Piezas Maletín de Doctor Medico Doctor Juego de rol Juguete para niños pequeños 3+ años (Rosa) € 17.99

Amazon.es Features [Seguro y duradero]: los juguetes de los médicos están hechos de plástico ABS de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente. Certificado no tóxico, sin BPA, sin plomo y sin ftalatos. Superficie lisa, sin aristas.

[Super Value Set]: conjunto de 18 piezas Conjunto de kits médicos para juegos de rol, que incluyen estetoscopio, alicates, bisturí, jeringa, tijeras, martillo, otoscopio, espejo oral, 2 botellas, linterna, termómetro, bandeja, gafas, gorra Enfermera, traje de enfermera y estuche de transporte, crea horas de diversión infinita para tus hijos.

[Fácil de almacenar y transportar]: todas las partes incluidas en este caso, nunca deben preocuparse por las partes que se perdieron o dañaron al quedar fuera, son muy convenientes de almacenar y perfectas para llevar a la escuela o para juegos de rol o la ficción. Prefecto para niños mayores de 3 años.

[Tamaño de la caja]: 23 * 20 * 9 cm. Pequeñas piezas! Recomendado para niños de 3 años en adelante. Por favor use bajo la supervisión directa de un adulto.

[Regalo perfecto y juegos educativos]: el estetoscopio no solo puede iluminar, sino que también puede emitir sonidos de latidos cardíacos. Luz y sonido realistas Promover la exploración sensorial, desarrollar la imaginación y las capacidades cognitivas de los niños. Los niños estarán familiarizados con el aparato médico que ayuda a calmar los temores relacionados con el médico, a cultivar la imaginación, la creatividad y las habilidades sociales. Gran regalo para niños y niñas en cumpleaños, Nav

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.