Los 30 mejores Disfraz De Tiburon de 2023 – Revisión y guía

Nabila Disfraz hinchable para adulto inflable, disfraz hinchable para hombre, disfraz hinchable para mujer, disfraz de tiburón, disfraz de cerdo, disfraz de vaca € 36.99

€ 34.88 in stock 1 new from €34.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes estar seguro de que usarás esta prenda, no te hará daño.

Inflar rápidamente: inflar completamente en 90 segundos. Los ventiladores de 9000 rpm mantienen este disfraz inflado hasta el final.

100% poliéster, puede quitar el ventilador eléctrico y es fácil de lavar la ropa del disfraz. El disfraz inflable está hecho de poliéster impermeable 190T, la tela es muy fuerte, no tiene que preocuparse por ningún daño. Disfraz de tiburón adecuado para 150 cm -190cmPara la mayoría de los adultos

disfraz inflable de tiburon es muy cómodo y suave. Si te permite usar los disfraces en la fiesta, eso sería genial. Usa el disfraz inflable tiburon, serás el centro de atención de todos y serás feliz.

Requiere 4 pilas AA, las pilas no están incluidas, deben ser 4 pilas AA o no serán lo suficientemente potentes para inflar completamente el disfraz. Encienda el ventilador después de usarlo. El viento llenará el disfraz muy rápidamente. Coloque la batería en el cinturón, nunca la guarde en el bolsillo o el dispositivo se sobrecalentará y le quemará la pierna.

LUVSHINE FunClothing Disfraz Inflable para Adulto, Disfraz de Tiburon, Muy Adecuado para: acuarios, Fiesta, Playa, Halloween,Juego de Roles, Bola de Disfraces (Azul) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente calidad: esta prenda de tiburón está cosida de poliéster puro de alta densidad. El material es suave y cómodo, con un buen sellado y puede bloquear efectivamente el aire. Se puede lavar a máquina y se puede utilizar varias veces. La parte delantera de la prenda tiene una cremallera blanca y un cierre de cremallera.

Inflado rápido: el ventilador de alta velocidad de 7000 rpm le permite inflarse en 90 segundos. Requiere 4 pilas AA (pilas no incluidas). Mantenga el ventilador funcionando continuamente durante el proceso del uso.

Debut dominante: un tiburón gigante de 2,4 metros de altura que le brinda altura y dominio absolutos en cualquier escena. Los tiburones que se ven a menudo en la televisión aparecen repentinamente en la fiesta. La ferocidad y la sangre del tiburón se han convertido en conmoción, amabilidad y risas.

Concepto de diseño: el número de tiburones está disminuyendo debido a las actividades humanas. Nuestra filosofía de diseño es despertar el cuidado y la protección de los tiburones. Como ellos, todos somos iguales. READ Virus corona en el mundo: el gobierno danés endurece la cuarentena "palabra y hecho"

wotogold Pijamas de Tiburón Animal Trajes de Cosplay Adultos Unisex Gray M € 37.99 in stock 2 new from €32.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features el animal adorable y llamativo, el diseño de la capucha con ojos, dientes y nariz para un efecto completo. ¡Los diseños a juego de colas y cofres te ayudarán a completar tu look cosplay definitivo!

El diseño suelto y apropiado le permite el movimiento de flexibilidad manteniendo el estilo y la comodidad. Los diseños divertidos y caprichosos harán que te noten en tu convención o fiesta.

El material de forro polar suave y cómodo te mantiene abrigado en todo el invierno.

XS encajar niños edad de 8-12 años, altura de 130CM-140CM (51 "-55")

S altura de encajar de 150CM-158CM (59"-62"), M altura de encajar de 158CM-168CM (62"-66"), L altura de encajar de 168CM-177CM (66"-70"), XL altura de encajar de 177CM-188CM (70"-74"),XXL altura de encajar de 185CM-195CM (71"-77")

Mujer Hombre Pijama Animal Entero Unisex para Adultos con Capucha Cosplay Pyjamas Ropa de Dormir Traje de Disfraz para Festival de Carnaval Halloween Navidad Negro Tiburón para Altura 148-187cm € 30.99

€ 25.00 in stock 2 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material afelpado suave y cómodo que te mantendrá abrigado en días fríos. Estilo animal gracioso y lindo, resistente y lavable.

Los materiales de ajuste sueltos le permiten la flexibilidad del movimiento mientras que mantiene el estilo y la comodidad.

Diseño de animales interesante adecuado para unisex, puede ser pijama o vestido para disfraz o fiestas. Tenga en cuenta que las zapatillas no están incluidas.

Multiuso por una variedad de ocasiones: navidad, halloween, fiestas, pijamas, ropa de hogar, fiesta de disfraces, cosplay, fiesta de cumpleaños, aire acondicionado ropa, o uso diario.

Pefecto regalo para sus familias y amigos para cumpleaños, año nuevo, navidad y halloween, etc. Contenido del paquete: 1 x pijama (zapatos no incluidos)

MORPH Costumes Disfraz Tiburón Adulto Hinchable, Disfraz Despedida Soltero Hombre Carnaval Talla Única € 39.95 in stock 1 new from €39.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El disfraz de tiburón para adulto incluye 1 traje de tiburón hinchable con correas ajustables, ventilador incorporado y porta baterias (se necesitan 4 baterias AA no están incluidas)

Disfraz adulto de talla única para la mayoría de adultos. Altura recomendada 165cm-188cm.

Cierres elásticos y ventilador de alta potencia que garantiza más de 4 horas de duración. El bolsillo es muy coveniente para tener a mano el movil o cartera sin necesidad de quitarte el disfraz.

Nuestra empresa fue fundada en 2009 por 3 amigos apasionados por los disfraces.Tenemos oficinas en US,UK y Europa.Contamos con cientos de disfraces,diseñados y confeccionados con la más alta calidad.

Perfecto para fiestas de Halloween y carnaval como disfraz de tiburón, disfraz hinchable adulto, disfraz pez adulto, disfraz de tiburón hinchable, disfraz de animal marino y disfraz inflable adultos.

Guturris Pijama Tiburón Adulto Animal Onesie Cosplay Ropa de Dormir One Piece Traje Festival de Carnaval Halloween Disfraces Azul Oscuro XXL € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】 vellón.Suave y confortable. Ropa de casa cálida e interesante para el clima frío.

【Diseño único】 Diseño de tiburón de una pieza, ojos de tiburón realistas, dientes de tiburón salvaje y aletas lindas.

【APLICACIÓN】 Unisex. La mejor opción para halloween, navidad, cosplay de animales, acción de gracias, festival, actuación, disfraces, ropa de salón y como disfraz de dormir. Regalos perfectos para tu familia y amigos.

【Tamaños múltiples】 El tamaño es adecuado para la mayoría de hombres y mujeres adolescentes y adultos. Para encontrar el tamaño adecuado para usted, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de realizar el pedido.

【Buen servicio】 Servicio sincero. Si tiene alguna pregunta o problema, no se preocupe y contáctenos, haremos todo lo posible para ayudarlo.

LOLANTA Disfraz Tiburón Niño,Buzo de Peluche con Capucha,Azul,6-7 años,Talla L € 37.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de felpa de polyester/franela de alta calidad, agradable para la piel y cómodo, lindo mono de mono de animales de dibujos animados, ideal como pijama de mono diario y elegante traje de dormir.

Elegante y novedoso diseño de mameluco de dibujos animados, estilo con capucha cálido y suave con cierre de cremallera conveniente, fácil de usar y quitar.

Regalo ideal para sus niños / niñas, manténgase abrigado y lleno de ternura, adecuado para diario, interior, gatear y jugar en el dormitorio, sesiones de fotos, etc.

Mono corto de personajes para niños pequeños, diseño realista de cabezas de animales, colas lindas, cremallera para facilitar el cambio de pañales. La mano de obra fina y los puños elásticos para una mejor felpa a prueba de viento y acogedora mantienen el calor, las lindas orejas y cola con capucha son atractivas y populares entre los niños y las niñas.

Fantástico mameluco de franela con capucha para bebé, súper suave al tacto, personaje abundante como unicornio, elefante y tiburón grande. La franela de doble cara puede mantener al bebé cálido, ideal para la primavera, otoño e invierno

LOLANTA Disfraz Tiburón Niño,Buzo de Peluche con Capucha, Azul,2-3 años,Talla M € 37.98 in stock 1 new from €37.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de felpa de polyester/franela de alta calidad, agradable para la piel y cómodo, lindo mono de mono de animales de dibujos animados, ideal como pijama de mono diario y elegante traje de dormir.

Elegante y novedoso diseño de mameluco de dibujos animados, estilo con capucha cálido y suave con cierre de cremallera conveniente, fácil de usar y quitar.

Regalo ideal para sus niños / niñas, manténgase abrigado y lleno de ternura, adecuado para diario, interior, gatear y jugar en el dormitorio, sesiones de fotos, etc.

Mono corto de personajes para niños pequeños, diseño realista de cabezas de animales, colas lindas, cremallera para facilitar el cambio de pañales. La mano de obra fina y los puños elásticos para una mejor felpa a prueba de viento y acogedora mantienen el calor, las lindas orejas y cola con capucha son atractivas y populares entre los niños y las niñas.

Fantástico mameluco de franela con capucha para bebé, súper suave al tacto, personaje abundante como unicornio, elefante y tiburón grande. La franela de doble cara puede mantener al bebé cálido, ideal para la primavera, otoño e invierno

Disfraz de tiburón para bebé, disfraz de personaje de dibujos animados, traje de cosplay de cuerpo completo € 335.00 in stock 1 new from €335.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: traje de tiburón con aletas, piernas, zapatos, bolsa de transporte y chaleco de refrigeración

Visión: boca

Material: esponja y felpa

Tamaño: talla única para adultos de hasta 5 pies y 11 pulgadas, 180 libras

Imágenes 100% reales. Recibe las mismas que las fotos

Guirca 87621 - Tiburón Infantil Talla 7-9 Años € 22.42

€ 20.54 in stock 4 new from €20.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISFRAZ TIBURÓN INFANTIL 7-9 AÑOS, traje con capucha y mangas

My Other Me Me-204209 Disfraz de tiburón unisex, M-L (Viving Costumes 204209) € 74.94 in stock 10 new from €74.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño exclusivo fabricado con materiales de alta calidad (lavable en seco)

Incluye: mono

Talla: M-L

Material: poliéster

Gelentea Disfraz de cosplay para adultos y niños, disfraz de tiburón, ropa de escenario de Halloween, accesorios de Navidad € 69.95 in stock 2 new from €69.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo: disfraz de tiburón

Estilo: Euramericano

Material: Pleuche + esponja

Talla de adulto para busto y cintura

S: 80-120 cm, 70-110 cm, 140 cm, 160-170 cm

Funidelia | Disfraz de Tiburón para niño y niña Animales, Peces, Mar, Océano - Disfraz para niños y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla 3-4 años - Gris/Plateado € 34.99 in stock 1 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: Disfraz para niños. Túnica, aleta y cola. Color Gris / Plateado. Hecho de 100% Poliéster. No incluye: Leggins

Talla: 3-4 años. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

FUNIDELIA es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la máxima calidad y el mejor precio en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Tiburón diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Animales & Peces para disfrutar al máximo como Mar & Océano.

El disfraz más original y divertido: ¡Disfrázate de animal con tus amigos y montad vuestra propia selva!. DISFRAZ DE TIBURÓN para niño y niña para convertirte en tu animal favorito. Disfraz color Gris / Plateado. Have fun!

CeFoney Disfraz de tiburón Inflable para Adultos, Disfraz de tiburón Inflable para Fiesta de Halloween, Disfraz de Disfraz para acuarios, Fiesta, Playa € 45.69 in stock READ Los 30 mejores Banco Con Almacenaje de 2023 - Revisión y guía 1 new from €45.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfraz de tiburón inflable de Halloween】: este disfraz inflable de tiburón está hecho de material de poliéster de alta calidad, muy divertido y único, cómodo y duradero. Bien ventilado, impermeable y cómodo. Talla única para la mayoría de los adolescentes y adultos de 63" a 71" (160 cm a 180 cm).

【Fácil de inflar e instalar】: la ropa de tiburón inflable es fácil de inflar e instalar. Apriete el anillo exterior. El ventilador puede inflar la ropa en 1 o 2 minutos, mientras que la bomba de aire requiere 4 pilas AA (pilas no incluidas) o un banco de energía. También le da mucho espacio para caminar/moverse libremente en cualquier lugar.

【Uso amplio】: los disfraces inflables de tiburón para adultos son adecuados para diversas ocasiones, como parques, eventos al aire libre, celebraciones de empresa o Navidad y Halloween. Soplar disfraces de fiesta de cosplay. ¡Agregue mucha diversión a sus eventos temáticos festivos, destaque en público y capte la atención de todos!

【Como regalo】: la ropa inflable es un buen regalo para familias o niños. No solo pueden comunicarse entre sí, sino que también pueden agregar atmósfera a la familia. Estamos seguros de que te gustará.

【Paquete】: 1 x Prenda inflable, 1 x Ventilador inflable, 1 x Caja de batería (batería no incluida). Las prendas inflables son fáciles de inflar rápidamente. También es un gran regalo.

Fun Shack Disfraz Tiburon Adulto, Traje De Tiburon Hombre y Mujer, Disfraz Pez Adulto, Disfraz Carnaval Hombre Halloween Mujer Original Talla Única € 38.00 in stock 2 new from €37.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de tiburon incluye: Traje azul claro de tiburón con aletas cubriendo los brazos.

Disfraz hombre y mujer disponible en talla única y le queda a la mayoría de adultos.

Disfraz facil de poner, cómodo de llevar, resistente y de excelente calidad.

Nuestra empresa fue fundada en 2009 por 3 amigos apasionados por los disfraces.Tenemos oficinas en US,UK y Europa.Contamos con cientos de disfraces,diseñados y confeccionados con la más alta calidad.

Perfecto como disfraz Halloween, carnaval, navidad, cumpleaños divertidos y fiestas de disfraces. tiburón disfraz hombre, disfraz tiburón adulto, disfraz de tiburón hombre, disfraces peces adulto, disfraz animal marino adulto, shark costume.

Smiffys-43815 Disfraz de tiburón, con Body y Capucha, Color Gris, Tamaño único (Smiffy'S 43815) € 55.66 in stock 4 new from €47.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Disfraz de tiburón, gris, con body y capucha

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

amscan 9907151 Disfraz de tiburón para niños de 4 a 6 años, unisex, para niños, azul/blanco € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo mono

Amscan Disfraz de marca

Todo lo que necesitas para tu fiesta de disfraces

Disfraz Hinchable de Dinosaurio Azul | Disfraz Inusual en Talla de Adulto | Fabricado en poliéster Muy Resistente - Agradable de Llevar | Sistema de hinchado Incluido | OriginalCup® € 39.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GONFLABLE: Insólito disfraz hinchable de dinosaurio azul. Fácil de inflar gracias a sus 2 ventiladores integrados que funcionan con pilas (tipo AA no incluidas)

CALIDAD PREMIUM: Forro ultra resistente. Material: 100% poliéster. Es fácil de lavar (sólo en seco) y de poner. Ligero y cómodo de llevar.

⚖️ TAMAÑO: Disfraz de adulto. Talla única.

⭐ NEED: ¿Buscas el disfraz perfecto? Este disfraz de Dinosaurio Azul es perfecto para tus fiestas de disfraces, Halloween, cumpleaños, festivales, fines de semana de integración, despedida de soltero.

REFERENCIA: La Copa Original es la referencia para las fiestas y los disfraces de carnaval en Europa. Todos nuestros productos son probados y aprobados por nuestros socios durante veladas inolvidables que a veces son difíciles de recordar.

MORPH Costumes Disfraz Tiburón Niño Hinchable Original, Disfraz Pez Niño Inflable Carnaval Talla Única € 39.95 in stock 1 new from €39.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️El disfraz de tiburón hinchable incluye 1 traje de tiburón hinchable con correas ajustables, ventilador integrado y porta baterías (se necesitan 4 baterías AA no están incluidas).

Disfraz niño de talla única para la mayoría de los niños. Altura recomendada de entre 120cm-155cm.

⭐ Cierres elásticos y ventilador de alta potencia que garantiza más de 4 horas de duración. El bolsillo es muy coveniente para tener a mano el movil o cartera sin necesidad de quitarte el disfraz.

Nuestra empresa fue fundada en 2009 por 3 amigos apasionados por los disfraces.Tenemos oficinas en US,UK y Europa.Contamos con cientos de disfraces,diseñados y confeccionados con la más alta calidad.

Perfecto disfraz de animal marino niño y niña para carnaval, fiestas de disfraces y Halloween. Disfraz de pez para niños, disfraces divertidos y disfraz hinchable niño para eventos escolares.

Disfraz inflable para adultos, disfraz de tiburón/jirafa/plátano malvado, disfraz de fiesta de Halloween, divertido disfraz de cosplay (tiburón) € 43.37

€ 38.19 in stock 1 new from €38.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bonito disfraz inflable divertido y bien construido. Qué forma eliges que te hace llamar más atención y toneladas de cumplidos.

En este momento de autoaislamiento y distanciamiento social, todo el mundo necesita una risa, puedes llevar este creativo disfraz inflable a muchas cosas divertidas, hacerlos reír y felices.

La cremallera de alta calidad hace que poner y quitar el disfraz sea rápido y simple, el ventilador que funciona con pilas incluido infla cómodamente tu traje en cuestión de minutos, espacioso y ventilado.

Tamaño para adultos de 150 a 200 cm, el disfraz consta de un mono inflable de cuerpo completo con ventilador que funciona con pilas. Requiere 4 pilas AA, no incluidas. El ventilador USB es compatible con el banco de energía.

Haz que tus amigos se unan a la diversión disfrazándose como este divertido mono y trae al alienígena/tiburón/jirafa a la fiesta. Elige nuestro disfraz inflable de Halloween para adultos y disfruta esta temporada de Halloween

Rafalacy Disfraz inflable de estrella de mar de tiburón para adultos, disfraz inflable para cosplay, disfraz de estrella de mar (1) € 57.03 in stock 1 new from €57.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las estrellas de mar son sociables, hilarantes y exageradas. Con este disfraz de estrella de mar nunca volverás a encontrar una estrella de mar aburrida.

Si conoces a un hombre o una mujer que es un artista natural que hace reír y sonreír a la gente todo el tiempo, el disfraz de estrella de mar para adultos es la elección perfecta.

Si estás disfrazado de estrellas de mar, siempre quieres tener una tripulación de AQUARIUM COMPANIONS a tu alrededor. Póngalo y comienza tu vida como una de las criaturas más curiosas del océano.

No puedes pasar por alto al adulto que camina como una vida acuática más grande que la vida, al menos no uno tan dulce! Lo mejor de este disfraz es que puedes ponerlo muy fácilmente.

Divertidos disfraces inflables de Halloween, así que aparte de los disfraces de dinosaurio, puedes elegir este divertido y típico disfraz de estrella de mar. No importa qué disfraz elijas para Halloween, creo que este disfraz de estrella de mar te dará más alegría.

El Rey del Carnaval Disfraz de Tiburón para Niños € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 92164 Color Azul Y Blanco

Disfraz de Tiburón Adulto € 29.99 in stock 4 new from €26.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number LC-5F45-74AH-TR Color Multi Is Adult Product Size 42

Firlar Disfraces inflables de tiburón, disfraz de mascota de tiburón para cumpleaños, Halloween, cosplay, fiesta de Navidad (azul, 190 cm) € 36.25 in stock 2 new from €34.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad prémium: el disfraz inflable de Halloween está hecho de poliéster de alta calidad. Es impermeable y duradero. Se puede llevar fácilmente para tu fiesta de Halloween, apelando a tus invitados y niños todo el tiempo.

Diseño único: el tiburón creativo es novedoso y perfecto para todo tipo de fiestas temáticas, la gente te verá a una milla de distancia al instante. Serás el ganador de cada concurso de disfraces y llamarás la atención de todos en ti

Gran decoración: el disfraz inflable es divertido y elegante. Es realmente una gran adición a tu fiesta. Puede crear un ambiente más agradable. Es adecuado para adultos para eventos de Halloween, celebraciones de festivales, etc.

Ampliamente utilizado: el tiburón inflable es ampliamente utilizado para Navidad, Halloween, cosplay, fiesta, zoológico, carnaval, festival, fiesta temática, bares, club, fiesta de cumpleaños, carreras divertidas de caridad o simplemente un día normal

Tu mejor elección: el disfraz de Halloween es realmente una buena opción para tus familiares y amigos. Es realmente una prenda divertida y puede crear un ambiente más agradable alrededor de tu lugar. Es realmente un suministro de fiesta imprescindible. READ Los 30 mejores Accesorios Ford Focus de 2023 - Revisión y guía

Silom Disfraz Hinchable Tiburon Disfraz Halloween Mujer Hombre Disfraces Adulto Blow Up Party Cosplay Disfraces Cumpleaños, Halloween, Fiesta Navidad (Azul Tiburon) € 38.59 in stock 1 new from €38.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz tiburon hinchable te convertirá en el más brillante en Halloween. ¡Prepárate para las fiestas de disfraces de Halloween de este año, Carnaval, Pascua, Navidad, Fiesta, Cosplay, etc con estos disfraces hinchable realmente únicos e hilarantes.Gana todos los concursos de disfraces! ¡Y llama la atención de todos sobre ti!

El disfraz halloween mujer hombre está hecho con 100% poliéster que es fuerte y duradero para que usted nunca tendrá que preocuparse por cualquier lágrima o holes.Este disfraz tiburon adulto: adecuado para estaturas comprendidas entre 160 cm y 190 cm. Compruebe y confirme antes de comprar para asegurarse de que le queda bien.

El disfraz de tiburon es muy fácil de inflar y cuenta con un ventilador a pilas de calidad que hará que se infle en cuestión de segundos y se mantenga así toda la noche.No te preocupes por perder el tiempo.

¡El disfraz tiburon adulto es muy cómodo para que puedas estar de fiesta toda la noche! Te deja mucho espacio para que no tengas que restringirte en disfraces apretados e incómodos y está ventilado para que no sudes.

¡Si por alguna razón usted no está completamente satisfecho con el producto, sólo háganoslo saber, estaremos encantados de ayudarle!

Leg Avenue 8531202025 85312-02502 - Disfraz de tiburón acogedor, tamaño mediano, color gris adulto € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuenta con vestido de forro polar con cremallera frontal

Con detalle realista de aleta de tiburón

Capucha de dientes de tiburón fresco

Material: 100% poliéster

Color: gris

My Other Me Desconocido TIBURÓN 3-4 AÑOS € 36.46 in stock 5 new from €32.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% polyester

DM Disfraz de Tiburón. Varias tallas de niño, y talla única de adulto (7-10 Años) € 26.90 in stock 1 new from €26.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Gris Y Blanco Is Adult Product Size 7-10 años

Disfraz Hinchable Tiburon Disfraz Halloween Niño Niña Disfraces de Tiburon Blow Up Party Cosplay Disfraces para Niños y Niñas (Azul Tiburon) € 45.62 in stock 1 new from €45.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz tiburon hinchable te convertirá en el más brillante en Halloween. ¡Prepárate para las fiestas de disfraces de Halloween de este año, Carnaval, Pascua, Navidad, Fiesta, Cosplay, etc con estos disfraces hinchable realmente únicos e hilarantes.Gana todos los concursos de disfraces! ¡Y llama la atención de todos sobre ti!

El disfraz halloween niño niña está hecho con 100% poliéster que es fuerte y duradero para que usted nunca tendrá que preocuparse por cualquier lágrima o holes.Este disfraz tiburon niño : adecuado para estaturas comprendidas entre 120 cm y 150 cm. Compruebe y confirme antes de comprar para asegurarse de que le queda bien.

El disfraz de tiburon es muy fácil de inflar y cuenta con un ventilador a pilas de calidad que hará que se infle en cuestión de segundos y se mantenga así toda la noche.No te preocupes por perder el tiempo.

¡El disfraz tiburon es muy cómodo para que puedas estar de fiesta toda la noche! Te deja mucho espacio para que no tengas que restringirte en disfraces apretados e incómodos y está ventilado para que no sudes.

¡Si por alguna razón usted no está completamente satisfecho con el producto, sólo háganoslo saber, estaremos encantados de ayudarle!

Smiffys Inflatable Shark Attack Costume Disfraz inflable de ataque de tiburón, color gris, Talla única (50961) € 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye disfraz inflable de ataque de tiburón, gris, con body de gran tamaño y ventilador autoinflable

Solo disponible en talla única

Nuestro dedicado equipo de seguridad interno garantiza que todos nuestros productos sean fabricados y rigurosamente probados para cumplir con las últimas normas y regulaciones de seguridad de la UE y los Estados Unidos.

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una tradición de 125 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios.

Ten en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en embalaje completo de la marca Smiffy's.

