Los 30 mejores Discos De Pesas de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Discos De Pesas veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Discos De Pesas disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Discos De Pesas ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado.



Ultrasport Discos de pesas, 4 pesas en un juego, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, orificio estándar de 30 mm, se pueden usar con mancuernas y barras con barra, con ranuras para entrenamiento libre, Negro € 49.99

€ 34.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los 4 discos de pesas Ultrasport están equipados con el agujero estándar de 30 mm y son compatibles con las barras cortas y largas estandarizadas; aptas para principiantes y expertos

Los discos permiten hacer un entrenamiento de fuerza efectivo: levantamiento de pesas, body building, powerlifting y todo lo que desarrolla y fortalece los músculos de las piernas y el tren superior

Cada disco se puede usar para un entrenamiento con peso libre: tres asas estriadas para los dedos facilitan su manipulación; el set incluye 2 discos de 2.5 kg y 2 discos de 5 kg

El peso se distribuye de forma óptima, ya que cuentan con un robusto revestimiento de plástico que contiene cemento de adecuada densidad; gracias a ello, los discos son robustos, duraderos y silenciosos y no dañan el suelo

Los lados aplanados, dotados de una marca roja, permiten colocar cómodamente los discos para guardarlos, de modo que ocupen poco espacio cuando no se usen

Kiki Discos de Pesas para musculación Las Placas mancuerna Peso Peso encapsulado Pesas olímpico Home Plate Ejercicio Gimnasio Equipo Barra Peso Plate (Color : 40kg(20kg*2)) € 996.70 in stock 1 new from €996.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Diseño ergonómico para una carga fácil, cómoda y segura al sostener, mover o soltar las placas. Multifunción: ideal para entrenamiento de fuerza muscular, levantamiento de pesas, cross fit, resistencia o ejercicios de calentamiento, etc. Aumente su flexibilidad y equilibrio.

★ Puede ser utilizado para la formación de mano separadas, pesos múltiples están disponibles para la selección

★ ejercicios multi-direccionales diseñados para la gente de la aptitud pueden estimular los músculos y los músculos profundamente construir y faster.Aperture fuerza: 45MM

★ El hierro colado interior está formado integralmente, y hecha con nuevo hierro.

★ Una barra multifuncional que puede ser utilizada para construir el hombro, brazo, pecho, espalda y músculos de las piernas.

C.P. Sports competición olímpica Pesas 220 cm, Discos con Mango Agujeros Set 50 mm Fundido 100 kg – 250 kg, Cierres de Muelle, 50 mm, G42-G51, Set 200 KG € 499.99 in stock 1 new from €499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barra olímpica de alta calidad: peso máximo de aproximadamente 200 kg, de acero cromado, cojinetes lisos de alta calidad

Volumen de suministro SET 100 KG: 1 barra olímpica, 1 par de cerraduras de sujeción negras, arandelas: 2x 25 KG, 2x 10 KG, 2x 5 KG, 2x 2.5 KG, 4x 1.0 KG, 4x 0.5 KG = total 109 KG incl. Vara

Volumen de suministro SET 150 KG: 1 barra olímpica, 1 par de sujetadores negros, discos: 2x25kg, 2x15kg, 2x10kg, 4x5kg, 2x2.5kg, 4x 1.00kg, 4x0.5kg = total 151 KG incl.

Cantidad de entrega SET 200 KG: 1 barra de pesas olímpico, 1 par de cierres de resorte, disco mancuerna: 4 x 1kg, 6 x 1,25kg, 4 x 2,5kg, 2 x 5kg, 4 x 10kg, 2 x 15kg, 4 x 20kg

Cantidad de entrega SET 250 KG: 1 barra de pesas olímpico, 1 par de cierres de resorte, disco mancuerna: 4 x 1kg, 6 x 1,25kg, 4 x 2,5kg, 2 x 5kg, 4 x 10kg, 2 x 15kg, 4 x 20kg, 2 x 25kg

GORILLA SPORTS® Juego completo de pesas de plástico 100 KG Diámetro 30/31 mm € 249.99 in stock READ Announciati sussidi da 500 millones s prezzo carburante 1 new from €249.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con las mancuernas se entrena todo el cuerpo, se fortalecen grupos musculares o se fortalecen músculos específicos. También puedes incorporarlos a tu entrenamiento funcional y aumentar tu forma física, resistencia y coordinación.

El set incluye : 4 discos 1,25, 4 discos de 2,5, 4 discos de 5 y 4 discos 10 kg cada uno. 1 barra de pesas: 170 cm (10 kg), superficie de cada lado: 31,1 cm.

1 barra de curl: 120 cm (8 kg), superficie por lado: 18 cm 2 barras de mancuernas: 35 cm cada una (2,5 kg cada una), superficie por barra y lado: 10,4 cm.8 cierres de estrella

Los discos de plástico con agarres son ideales para barras de pesas con un diámetro de 30/31 mm.

Carga máxima de la barra de pesas: 200 kg Capacidad de carga máxima de la barra de curl EZ: 180 kg

€ 996.70

Kiki Discos de Pesas para musculación Diseño ergonómico Grip Placa de Peso Hombres Plate Placa de Fitness Inicio Barra Barra olímpica Peso Peso Plate (Color : 20KG) € 564.45 in stock 1 new from €564.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Diseño ergonómico para una carga fácil, cómoda y segura al sostener, mover o soltar las placas. Multifunción: ideal para entrenamiento de fuerza muscular, levantamiento de pesas, cross fit, resistencia o ejercicios de calentamiento, etc. Aumente su flexibilidad y equilibrio.

Placas de peso pueden ser utilizados para realizar ejercicios de fortalecimiento muscular y el entrenamiento de resistencia, y para aumentar la flexibilidad y el equilibrio.

Una placa de peso único también se puede utilizar para ejercicios de calentamiento.

Rebote bajo, alta durabilidad: placas están hechas a partir de una formulación de caucho que combina el ideal mezcla para crear bajo rebote, olor de goma diminuto, y alta durabilidad.

Suavizar la ergonomía: Mientras nuestros platos rubbered están diseñados para ser utilizados con barras, también puede utilizarlos para el trabajo en solitario suelo como ejercicios abdominales.

MSPORTS Olympia - Juego de pesas Olympia con cierre + discos de peso seleccionables, discos olímpicos (barra con cierres + 60 kg) € 460.99 in stock 1 new from €460.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MSPORTS Barra larga de OLYMPIA – Ideal para uso profesional en el estudio o para el entrenamiento en casa. Con la barra Msports Olympia estarás perfectamente equipado.

Calidad – Discos de pesas sólidos de hierro fundido de alta calidad con revestimiento de goma, calidad de estudio robusta, extremadamente resistentes.

Mango/cierre: para garantizar un entrenamiento absolutamente seguro, los puntos de agarre de las mancuernas están pulidos. Esto hace que el deslizamiento sea imposible durante el entrenamiento. También disponible con cierres de pesas Msports. Sostiene excelente ya que el interior tiene engomas.

Entrenamiento de mancuernas: entrena de forma intensa y eficaz con la barra Msports La mancuerna es adecuada para casi cualquier grupo muscular y es versátil. No importa si biceps, tríceps, espalda, piernas. Incluso la zona del cuello está cubierta.

DATOS Y ENVÍO – Barra: Dimensiones: aprox. 220 x 80 cm. Peso: aprox. 18 kg | Color: plata mate | Perforación: 50 mm | Material de la barra: acero de alta calidad | Discos de pesas: color: según peso | Orificio: 51 mm | Material de las discos: hierro fundido con revestimiento de goma de alta calidad | Contenido del envío: barra Olympia + cierre de mancuernas + juego seleccionado.

GORILLA SPORTS Set de Discos de Pesas 2x10Kg 2x5kg. € 54.55 in stock 1 new from €54.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Discos de pesas vinilo de 1.25 a 15 KG

Material: mezcla de cemento altamente comprimido con un robusto revestimiento de plástico

Indicación de kg en cada disco

Diámetro de 31 mm, se adapta a todas las barras estándar de 30 mm de diámetro.Robusto, silencioso y cuidadoso con el suelo

Entrena con las diferentes versiones de los discos de pesas de plástico de Gorilla Sports según tu nivel de entrenamiento personal y tus preferencias.

PROIRON Discos Pesas, Ø25mm - Hierro Fundido Placas de Discos Peso para Pesas y Mancuernas 1.25/2.5/5/10kg € 57.99

€ 49.29

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro del agujero: 1"(25mm), Será perfecto para fortalecer y dar forma a sus músculos cuando se usa con una barra de pesas, una barra con mancuernas o una barra curva con un diámetro de 25mm.

Hecho de hierro fundido sólido de alta densidad, el volumen es más pequeño que una placa de contrapeso de cemento/arena de peso equivalente para un fácil almacenamiento y uso.

La superficie está especialmente tratada para evitar que el discos mancuernas se oxide y se corroa sin ningún olor desagradable.Es ideal para usar en casa o en un gimnasio.

Proiron Discos pesas son muy resistentes y pueden acompañarlo durante décadas.

El peso está claramente marcado en cada disco para una identificación rápida y fácil.

€ 60.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 2 DISCOS DE PESAS: Este conjunto de placas de pesas es ideal para hacer ejercicios de fuerza y desarrollar más masa muscular, lo cual es bueno para su condición física, flexibilidad y más. Adecuado para usar en cualquier lugar, oficina o gimnasio

PARA COMPLEMENTAR CON UNA BARRA DE PESAS: Estas placas de pesas tienen orificios de 5 cm y son adecuadas para barras olímpicas estándar y otras barras especiales como barras rizadoras, barras trampa y barras en cuclillas

DISEÑO ERGONÓMICO: Cada disco tiene dos orificios recortados para que sea más fácil y seguro agarrarlo cuando se entrena con pesas sin barra, y colocarlos en el mismo orificio

ENVOLTURA DE CAUCHO: El revestimiento de caucho, además de proporcionar una mayor resistencia a la corrosión, también reduce el ruido en caso de caída

MEDIDAS TOTALES: Ø32x4 cm (DxAL). Peso: 10 kg por cada disco de peso

Yyqx Discos de Pesas Plástico Peso Placa del Mango Placa recubierta Placa de Hogares Pesas de Gimnasia olímpica Polo Mano Grab Barra Peso (Color : 50kg(25kg*2)) € 1,473.45 in stock 1 new from €1,473.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los ejercicios multidireccionales diseñados para personas físicas pueden estimular los músculos profundamente y desarrollar músculos y fuerza más rápido.

✪ buena antideslizante y resistente al desgaste sensación, 3 agujeros facilita el diseño mango agarrar.

✪ apilamiento de peso libre, ideal para ejercicios de fitness calentamiento, carga ligera, principiante y.

✪ construido profesionalmente para la gente de la aptitud, ejercicio multi-direccional estimula profundamente los músculos y los músculos se fortalece y fuerza más rápido.

ejercicios ✪Multi-direccionales diseñados para la gente de la aptitud puede estimular los músculos y los músculos profundamente construir y fuerza más rápido.

€ 54.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 4 PESAS: Este juego de 4 discos de pesas, 2 de 5 kg y 2 de 10 kg, es el complemento perfecto para tus barras de pesas y equipos de musculación

FORTALECE TU CUERPO: El levantamiento de pesas activa todos los grandes grupos musculares. Ejercitando así abdominales, cuádriceps, glúteos y antebrazos entre otros

DISCOS CON PESO MARCADO: Estos discos de pesas, rellenos de arena y cemento, llevan en su exterior de plástico, la indicación de los kilogramos correspondientes en cada caso, para ayudarte a identificar fácilmente cada peso

DISCOS CON ORIFICIO de 25MM: Estos discos de pesas tienen un orificio central de 25mm de diámetro. Esta medida es importante para comprobar la compatibilidad de estos discos con la de sus barras de pesas

MEDIDAS TOTALES: Medidas de cada pesa de 5 kg: Ø26,5x4,5 cm (DiámxAL); Medidas de cada pesa de 10 kg: Ø32x5,5 cm (DiámxAL); Diámetro del orificio de los discos: Ø2,5 cm. Nota: SOLO incluye los discos, la barra NO está incluida IMPORTANTE: Este producto se envía por separado en diferentes cajas, por lo tanto, el tiempo de entrega puede ser distinto en cada una. Cantidad de caja: 2

C.P. Sports Discos de pesas para barra, olímpicos, 50 mm, goma, 5 mm, para pesas de 5, 10, 15, 20 kg, 100 kg - Set € 349.99 in stock 1 new from €349.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Discos para pesas olímpicas con revestimiento de goma y de alta calidad en 4 pesos distintos con orificio de alojamiento de 50/51 mm y un casquillo con reborde para un agarre perfecto y uso de por vida.

Material: Disponible en los siguientes tamaños: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Color: negro.

Incluye: 1 disco olímpico de goma de 50 mm en el peso deseado.

Estos discos resisten cualquier tipo de caída y son adecuadas para lanzamiento y Cross-Fit.

C.P.Sports - Juego de Discos para Pesas olímpicas con Revestimiento de Goma, Set 5-108,5 kg, 50 mm, Culturismo, Juego de Pesas con Agujeros para agarrar, Entrenamiento con Pesas, € 449.99 in stock 1 new from €449.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Discos para pesas olímpicas con revestimiento de goma y de alta calidad en 8 pesos distintos con orificio de alojamiento de 50/51 mm y un casquillo con reborde para un agarre perfecto y uso de por vida.

Características especiales: revestimiento de alta calidad con caucho natural, cuidadoso con el suelo y silencioso cuando se deposita. Con kg en relieve, buje de agarre, a partir de 5 kg con 2 empuñaduras con forma ergonómica, casquillo con borde para una sujeción fija y larga vida útil.

Dimensiones de los discos de pesas (datos aproximados): 0,50 kg - 150 mm de diámetro / 25 mm de grosor | 1,25 kg - 165 mm de diámetro / 20 mm de grosor | 2,5 kg - 180 mm de diámetro / 25 mm de grosor | 5,0 kg - 220 mm de diámetro / 45 mm de grosor | 10,0 kg - 315 mm de diámetro / 50 mm de grosor | 15,0 kg - 360 mm de diámetro / 45 mm de grosor | 20,0 kg - 400 mm de diámetro / 40 mm de grosor.

Importante: en los sets 3-5 hemos reemplazado los discos de 20 kg por discos de 25 kg, por lo que los juegos ahora tienen 10 kg más que en la imagen. Hemos dejado el precio igual para usted.

Contenido. Set 1: 1 par de 5 kg, 1 par de 10 kg. Set 2: 1 par de 5 kg, 1 par de 10 kg, 1 par de 15 kg. Set 3: 1 par de 10 kg, 1 par de 15 kg, 1 par de 20 kg. Set 4: 1 par de 0,5 kg, 1 par de 1,25 kg, 1 par de 2,5 kg, 1 par 5 kg, 1 par de 10 kg, 1 par de 20 kg. Set 5: 1 par de 0,5 kg, 1 par de 1,25 kg, 1 par de 2,5 kg, 1 par 5 kg, 1 par de 10 kg, 1 par de 15 kg, 1 par de 20 kg. READ Los 30 mejores Enchufe Inteligente Wifi de 2023 - Revisión y guía

GORILLA SPORTS® - Juego de discos de pesas vinilo 30 Kg Triple Agarre - 2x 10 kg 2x 5 kg Díametro 30/31 mm € 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego compuesto por 2x 10 kg 2x 5 Kg

Material: mezcla de cemento altamente comprimido con un robusto revestimiento de plástico

Diámetro de 31 mm, se adapta a todas las barras estándar de 30 mm de diámetro.Robusto, silencioso y cuidadoso con el suelo

Entrena con las diferentes versiones de los discos de pesas de plástico de Gorilla Sports según tu nivel de entrenamiento personal y tus preferencias.

Disco de Barra Cuadrada - 1 Par Plato de Pesas de Entrenamiento de Pesas - MAX 10kg,2x5kg € 246.99 in stock 1 new from €246.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recibirá: 2 x disco de peso

Placa de contrapeso, material: hierro fundido, hecho de material resistente y duradero, con 4 tipos de contrapeso diferentes, adecuado para todas las barras de contrapeso estándar.

Variaciones: 1.25kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg.

Solo el peso libre puede garantizar que todos los grupos musculares principales puedan funcionar correctamente, formando así el cuerpo en una proporción adecuada y simétrica.

Se puede instalar en barras con mancuernas cortas, largas y rizadas. Ideal para entrenamiento multifuncional y efectivo o ejercicios de fuerza en gimnasios y gimnasios en el hogar.

Capital Sports Nipton 2021 - Pesas, Discos de pesas con goma dura, Discos mancuernas con anillo interior de acero, Apertura de 50,4 mm, Color según normas olímpicas, 2 x 25 Kg, Rojo € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: Las pesas discos hechas de un compuesto de goma dura de alta calidad es el equipo duradero y resistente para HomeGym o Box.

CALIDAD: El material de goma de los disco pesas está coloreado según las normas olímpicas, de modo que su peso ya se reconoce por el color e incluso con un uso prolongado no se desprende la pintura.

SMART: El anillo interior está hecho de acero especialmente endurecido y suavizado, de modo que los discos barra musculacion se apoyan en la barra con poca fricción y el receptáculo no se daña ni siquiera con las caídas de la barra.

ROBUSTO: Los discos para pesas Capital Sports Nipton 2021 es extremadamente robusto. El caucho duro que capta los impactos es especialmente adecuado para las caídas de peso, ya que ni el suelo ni el peso se dañan por el impacto.

DISEÑO: Esto hace que el juego pesas musculación sea tan atractivo como el primer día incluso después de muchas sesiones de entrenamiento. Para un aspecto especial, el logotipo de Capital Sports y el peso están grabados en la placa.

C.P.Sports olímpico Discos de Peso 50 mm como Pares - Hierro Fundido o engomado, 0,5 kg - 30 kg con Mango Agujero para Levantamiento de Pesas, 1 par de Discos de Hierro Fundido Normal, 25 kg € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Discos olímpicos de alta calidad como par, disponibles en 10 pesos diferentes con un disco de 50/51 mm, con bordes redondeados y acabado de hierro fundido fino y a partir de 1,25 kg con dos asas ergonómicas.

C.P. Los discos olímpicos deportivos son suficientes para profesionales en el entrenamiento de fuerza y están hechos de hierro fundido macizo para una durabilidad resistente, duradera y estable, incluso con un uso intensivo.

Disponible en tamaños de peso: 0,50 kg – 1 kg – 1,25 kg – 2,5 kg – 5 kg – 10 kg – 15 kg – 20 kg – 25 kg – 30 kg (el diámetro y el grosor del disco varían según el peso, consulta la descripción del producto).

C.P. Sports es la marca cuando se trata de todo lo esencial que necesitas para tu entrenamiento. Disponemos de una amplia gama de productos fuertes para personas fuertes en el país y el extranjero y somos el mayor fabricante y proveedor de Alemania para culturismo y equipo de fitness de primera clase.

Contenido del envío: 1 par de discos olímpicos fundidos de 50 mm en el peso de 25 kg

MAXSTRENGTH Placas de goma de peso de disco olímpico de 2 pulgadas 5 cm agujero de gimnasio en casa, entrenamiento de fuerza, ejercicio físico, 20 kg y 40 kg juego (15 kg x 10 = 150) € 600.00 in stock 1 new from €600.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fuerza máxima de 2 pulgadas (5 cm) discos olímpicos de goma.

Disponible en tamaño olímpico de 2 pulgadas y se adapta a todas las barras olímpicas de 2 pulgadas.

Gran calidad hecha de goma.

Cada placa de peso es de 7,5 kg, 10 kg, 15 kg.

Nota importante para los compradores fuera del Reino Unido. Los clientes son responsables de pagar los derechos de importación e impuestos adeudados en los envíos.

€ 84.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★★★★★ Juego de discos de peso: recibirás dos discos de peso con 5 kg cada uno

★★★★★★ Uso amplio: con los discos de peso y la barra de pesas a juego puedes realizar una variedad de ejercicios de fuerza para la parte superior e inferior del cuerpo

★★★★★★ Adaptable: tenga en cuenta sus posibilidades individuales y personalícelas a su entrenamiento; puede comprar otros productos de fitness de nosotros y combinarlos con este par de discos de pesas

★★★★★★ Especificaciones: los discos de pesas tienen un orificio de 31 mm que se adapta a la mayoría de barras de pesas

★★★★★★ VIVENTE: el proceso de fundición de nuestros discos de peso garantiza una larga vida útil y durabilidad de los discos de pesos

SONGMICS Juego de Mancuernas 2 en 1, Mancuernas Ajustables de 2 x 15 kg, con Barra Adicional, Placas de Peso Recubiertas de Plástico, Entrenamiento de Fitness, Gimnasio de Casa, Negro SYL30HBK € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [La forma física se une a la comodidad] Los aparatos de entrenamiento de SONGMICS están diseñados para ayudarte a mantener la forma corporal ideal, ya sea en la oficina o en el gimnasio. Simplemente comience el entrenamiento en cualquier momento que lo desees

[Peso total con accesorios] 30 kg, incluidos 8 placas de 2,5 kg, 4 placas de 1,25 kg, 4 placas de 1 kg, 2 barras de mancuernas, 4 collares en forma de estrella y una barra de extensión que permite colocar 2 mancuernas de 15 kg o una mancuerna de 30 kg

[Hecho para durar] La cubierta de PP de alta calidad con relleno de hormigón es más segura de usar sin que salga arena

[Barra de conexión extra] Se incluye una barra adicional de 20 cm para que puedas convertir este juego de mancuernas en una barra para entrenar con una gama más amplia de patrones de movimiento

[Mango antideslizante de 12 cm de largo] Barras robustas con moleteado antideslizante en la superficie que garantiza un agarre seguro y cómodo; 4 cierres de rosca evitan que los molestos ruidos de discos de mancuernas

1 Par - Discos de Peso Olímpico con Barra de Goma Completa, Placa de Pesas de Competición Profesional, Diámetro Estándar Unificado 450 Mm, Diámetro del Agujero 50mm,Red/2x25kg € 997.99 in stock 1 new from €997.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Placa de pesas con barra olímpica

Diámetro uniforme: 45 cm (estándar internacional IWF)

Variante de peso: 5/10/15/20/25 (KG)

100% caucho

Paquete: 2 x disco (1 par)

€ 63.99

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 2 DISCOS DE PESAS: Este conjunto de placas de pesas es ideal para hacer ejercicios de fuerza y desarrollar más masa muscular, beneficiando tu condición física, flexibilidad y más. Adecuado para usar en cada, oficina o en el gimnasio

PARA COMPLEMENTAR CON UNA BARRA DE PESAS: Creadas con orificios de 5 cm, estos discos de peso tienen el tamaño adecuado para las barras olímpicas estándar y otras barras especiales como la barra de curl, la barra trap y la barra de sentadillas

DISEÑO ERGONÓMICO: Cada disco tiene tres orificios de agarre recortados para un agarre más fácil y seguro durante tus entrenamientos de peso sin barra, y para colocarlas en las mismas

ENVOLTURA DE CAUCHO: El recubrimiento de caucho, además de proporcionar mayor resistencia a la corrosión, también reduce el ruido en caso de caída

MEDIDAS TOTALES: Ø32x4,5 cm (DxAL). Peso: 10 kg por cada disco de peso

€ 85.98

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con 6 clavijas para discos con 3 espumas, almacena tus pesas según el tamaño, y es compatible con cualquier disco olímpico con agujeros de 25mm y 50mm.

Con 6 clavijas para discos con 3 espumas, almacena tus pesas según el tamaño, y es compatible con cualquier disco olímpico con agujeros de 25mm y 50mm.

Almacena una barra olímpica con tus discos olímpicos en una zona práctica que ahorra espacio.

Este organizador de pesas tiene unas dimensiones ya ensamblado de 58cm de largo x 58cm de ancho x 80cm de alto, y puede almacenar hasta 240kg de peso.

Este soporte para pesas está fabricado con un hierro de alta calidad, que resiste eficazmente arañazos y astillas, asegurando que durará mucho tiempo. READ el gobernador esclude presunto spionaggio a indipendenti catalani

Capital Sports Elongate - pesas, discos de pesas, discos mancuernas, Material de caucho endurecido, Resistente a los golpes, Abertura de 50,4 mm con anillo interior de acero, 2 discos x 10 kg, Negro € 93.99 in stock 1 new from €93.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD: pesas discos. Para proteger el orificio central el orificio central cuenta con un anillo interior de acero alisado, de manera que los discos de peso se pueden deslizar fácilmente en la barra para que no haya daños al colocar el peso.

DE BUENA CALIDAD: Larga vida útil, fuerte y resistente, el disco pesas Elongate de Capital Sports. Hecho de caucho endurecido con una apertura para colocarlo en la barra, podrás colocarte el peso que quieras en tu barra para entrenar o competir.

ROBUSTO: discos barra musculacion. Las placas de Capital Sports son muy robustas. Su material de caucho lo hace perfecto para ejercicios de peso muerto, ya que protege el suelo de cualquier eventual caída. Por su diseño, no tienen un gran rebote en caso de caída.

POR PAREJAS: Para trabajar mejor con los pesos para entrenar, los discos para pesas se venden en lotes de dos unidades.

ATENCIÓN: Ten en cuenta, que los discos para pesas están ligeramente embadurnados con aceite para el transporte y almacenamiento. La capa de aceite se puede eliminar con un trapo para prepararlo para entrenar.

Marbo Sport Juego de Pesas de Hierro Fundido Tri-Grip 2 x 20 kg + 2 x 10 kg € 260.00 in stock 1 new from €260.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asas para el transporte

En conjunto: 2x10kg, 2x20kg / Diámetro del agujero: 31 mm

DATOS TÉCNICOS | peso: 42 x 10 kg, 2 x 20 kg / material: fundición gris / tipo de placa de peso: hierro fundido / tolerancia de peso: ~ 5% / espesor: 25 mm

MARBO SPORT - MADE IN EU | Bancos de entrenamiento | Máquinas de fuerza | Barras de dominadas | Barras | Pesos | Accesorios fitness

HOMCOM Juego de 6 Discos de Pesas de Acero 2,5-10 kg con Peso Total de 35 kg Discos Olímpicos con Orificio Central de Ø54 mm para Entrenamiento en Casa Gimnasio Plata € 117.99 in stock 1 new from €117.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 6 DISCOS: Este producto está compuesto por 6 discos con un peso total de 35 kg. Se incluyen 2 discos de 10 kg, 2 discos de 5 kg y 2 discos de 2,5 kg. Cada uno con un orificio central de Ø5,4 cm que se adapta a cualquier barra de pesas con un diámetro inferior a Ø5 cm

ESTRUCTURA RESISTENTE: Hechos de acero resistente con un revestimiento esmaltado para evitar la oxidación y la corrosión. Ideal para ejercicios de fuerza para desarrollar cuerpo, piernas, brazos, hombros y espalda. Adecuado para usar en casa, oficina o en el gimnasio

DISEÑO ERGONÓMICO: Tiene un diseño hueco para un agarre más fácil y seguro durante tu entrenamiento. Todos los discos están debidamente marcados con su peso para identificarlos fácil y rápidamente

MÚLTIPLES USOS: Usa estos 6 discos de forma individual, por pares o conjunta para realizar diferentes tipos de ejercicio. Para complementar tus barras de pesas o para añadir pesos a tus máquinas de musculación

MEDIDAS TOTALES: Ø31x3 cm (10 kg), Ø23x3 cm (5 kg) y Ø19x2,5 cm (2,5 kg). Diámetro del orificio central: Ø5,4 cm. Discos adecuados para barras de pesas con diámetro inferior a 5 cm. Peso total: 35 kg IMPORTANTE: Este producto se envía por separado en diferentes cajas, por lo tanto, el tiempo de entrega puede ser distinto en cada una. Cantidad de caja: 2

