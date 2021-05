Inicio » Home Los 30 mejores Difusor De Aceites de 2021 – Revisión y guía Home Los 30 mejores Difusor De Aceites de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cecotec Pure Aroma 150 Yang. Humidificador ultrasónico y difusor de Aroma 150 ml. Temporizador 3 Horas. 7 Colores led. Función aromaterapia. Ultra silencioso.

Amazon.es Features Humidificador ultrasónico ayuda a reducir la sequedad ambiental. Apto para grandes estancias. Ultra silencioso gracias a su tecnología ultrasónica.

Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar.

Cuenta con un gran depósito de 150 ml de capacidad. Gracias a su función de aromaterapia podrás combatir numerosos problemas de salud y reducir sus síntomas.

Temporizador de hasta 3 horas. Elegante diseño color madera que se adapta a cualquier estancia.

7 colores Led con control manual y automático. Cada color es ajustable de brillante a tenue.

400ml Humidificador Ultrasónico,Difusor Aceites Esenciales de Aire con LED de 7 Colores Sin BPA,Difusor Aromaterapia para Bebé/Yoga/Oficina

Amazon.es Features [Difusor Aceites Esenciales /Humidificador]-Con un diseño portátil y compacto, una forma agradable y un estilo único, especialmente diseñado para las personas que aman la vida y la aromaterapia.

[400ml de Capacidad y Sin BPA]-Purificador de aire de para luminoterapia en el Hogar, Oficina, Spa, Bebé(Área de aromaterapia:sobre 40 metros cuadrados),También se puede usar como un humidificador sin aromaterapia.

[Romantic 7 LED Variaciones Color]- El difusor de aromas crear 7 colores diferentes de luz ambiental no solo puede crear un efecto relajante y tranquilizador, sino también decorar la habitación.

[4 Timer and Automatic Shutdown Without Water]-El difusor se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo o se acabe el agua,puede configurar fácilmente el tiempo (60Min / 120Min / 180Min / constante encendido) a través del controlador.

[Servicio atento] -Si tiene alguna pregunta, contáctenos por correo electrónico de Amazon.

Homasy 500ml Difusor de Aromas, Set de 6 Aceites Esenciales, Luz Nocturna de 8 Colores con Ajuste de Temporizador, para Dormitorio, Sala de Estar, (Sin BPA), Blanco

in stock

Amazon.es Features ♥Set de regalo de difusor de aceite esencial♥ ¿Está buscando un set de iniciador de aceite esencial para usted o un amigo? Pues no busques más! El set de difusor de aceite esencial de Homasy viene con 6 * 10 ml de aceites en un juego, incluyendo lavanda, árbol de té, hierba de limón, menta, eucalipto y naranja dulce. También incluye un difusor de aceite de 500 ml, por lo que es un regalo perfecto para cualquier persona interesada en comenzar su viaje de aroma.

♥Difusor y humidificador y purificador de aire♥ solo agregue agua y unas gotas de aceite esencial, el difusor de aroma Homasy transformará su aire, produciendo el equilibrio perfecto de fragancia y niebla fría. Agregue sus aceites esenciales favoritos al difusor, luego su habitación se llenará de fragancia y aire fresco, haciendo que la habitación parezca aireada.

♥Luz nocturna de 8 colores y silencioso♥ el diseño de transmisión de luz completa hace que todo el dispositivo se ilumine. Con el botón de luz independiente, puede elegir dejar la luz encendida o apagada, el modo de ciclo automático o fijar un color. Para los padres con recién nacidos, la luz facilita mucho los cambios nocturnos y la alimentación sin tener que encender una luz real para ver. 23dB de ruido nunca te despertará en la noche

♥Fragancia duradera♥ el depósito de aceite difuso de Homay contiene 500 ml de agua, que es suficiente para producir un flujo constante durante la mayor parte del día. El difusor de aceite aromático infunde fragancia en su aire durante 12 ~ 20 horas en modo de niebla baja (suspensión) y 8 ~ 11 horas en modo de niebla alta. La configuración independiente del temporizador de 1/3/6 horas le permite dejar su difusor en funcionamiento sin preocuparse por apagarlo

♥Difusor de aceite confiable y aceite esencial♥ el difusor de aceite Homasy está hecho de plástico sin BPA y se apagará automáticamente cuando se agote el agua. Los aceites esenciales 100% puros se seleccionan a mano y se extraen de las plantas de sus países de origen. Son amigables incluso para bebés, niños y ancianos. Consejos: NO recomendamos colocar el difusor sobre una alfombra, toalla o superficie irregular, de lo contrario, la niebla se verá afectada

Lagunamoon Aceites Esenciales, Top 6 Set de Regalo de Aceites de Aromaterapia de Lavanda Eucalipto Hierba de Limón Menta Arból de Té y Naranja, Aceites Esenciales para Humidificadores 100% Puros

in stock

Amazon.es Features Productos incluidos: Lavanda, eucalipto, hierba de limón, menta, árbol de té y naranja, cada uno de 10ml. Lograr mayor agudeza mental con este kit de aceites esenciales. Fácil de mezclar y combinar para dilución.

Calidad: LAGUNAMOON ofrece aceites escenciales de aromaterapia de la prima calidad, son naturales y puros, sin rellenos, comprobados por Cromatografía de gases MS y espectrometría de masas.

Propiedades y beneficios: Estes aceites esenciales ayuda a promover optimismo y felicidades, así como agudiza la memoria. Encontrar mayor felicidades con estes aceites aromáticos. La hierba de limón provee calma. La menta estimula la concentración. La naranja promueve el optimismo y la paz. La lavanda ayuda con las funciones cognitivas y el estado de alerta. El eucalipto genera optimismo y concentración, El árbol del té promueve la fuerza mental.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho m

Certificado y alertas: Aprobados por SGS, así como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Seguimos estrictamente las normas de GMPC Good Manufacturer Practice Cosmetic. Sólo para uso externo.

Difusor de aceite esencial de aroma con apagado automático sin agua 7 luces de colores que cambian para la sala de estar del dormitorio de la oficina en casa

in stock

Amazon.es Features 【Humidificador de aromaterapia sin BPA】 Materiales sin BPA, procesos de producción de vanguardia y estricto control de calidad, este difusor de aceite esencial ultrasónico es un dispositivo de aromaterapia increíble para liberar lo probado y mejorar su vida.

【Mejore la calidad del aire de su espacio vital】 No solo es una aromaterapia, este difusor de aceite esencial también se puede usar como humidificador para mejorar la calidad del aire y la atmósfera de su hogar, cubrir las raras mascotas o fumar y proteger a su familia del aire excesivamente seco. microorganismos, alérgenos, polvo y más.

【Apagado automático Garantice su seguridad】 La gran capacidad de agua de 400 ml significa que puede seguir utilizándose hasta 10 horas. Cuando se acabe el tiempo o no haya agua, se apagará automáticamente, lo que mantendrá la tranquilidad y garantizará su seguridad.

【Suficientemente silencioso para darle una buena noche】 Difusor silencioso de aceite esencial de aroma de menos de 35 dB con modo de niebla fría ajustable, este humidificador le ofrecerá una noche maravillosa. Luces LED de 7 colores aptas para el hogar, la oficina y cualquier lugar que desee, es el mejor regalo para su familia y amigos.

Difusores difusores de aceites esenciales de 400 ml para aceites esenciales con apagado automático, regalo para el hogar

Amazon.es Features Dura todo el día: la capacidad de agua de 400 ml (capacidad de agua ampliada con el tamaño sin cambios) proporciona hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento de forma continua sin esfuerzo para rellenar. Con un tanque de agua grande, se recomienda agregar de 10 a 15 gotas de aceites esenciales. Este difusor de aceites esenciales es perfecto para purificar el aire y crear un hogar o un área de trabajo saludable y relajante.

Apagado automático y confiable: el diseño de apagado automático y el material sin BPA del difusor de aromaterapia siempre lo tranquilizan. Los juegos de aceites esenciales puros se destilan estrictamente al vapor sin contaminación. Perfecto para purificación de aire, limpieza del hogar y más. 23dB ultra silenciosos para cada tierna noche aromática.

Apagado automático sin agua: se apaga instintivamente en 5 segundos cuando el tanque está vacío

Juego de regalo delicado: nuestro difusor es su elección de regalo perfecta para el Día de San Valentín, cumpleaños, familias, amigos, maestros, seres queridos y más. Muestre gratitud y cariño por las personas que ama. READ Los 30 mejores Base Silla Oficina de 2021 - Revisión y guía

DOCOO Difusor de Aromas, 400ML Humidificador Aromaterapia con 6 Botellas de Aceite Esencial 100% Puro, 7 Luces LED de Color y 4 Temporizador, Difusor de Aceites Esenciales Bebé para Hogar Dormitorio

Amazon.es Features ✔️【2021 Nuevo Difusor de Aromaterapia Inteligente】DOCOO difusor de aromas, adopte un diseño único de “jarrón”+ tallado hueco de madera, con una gran capacidad de 400 ml de proporción áurea para una operación duradera 7h-11h, equipado con 6 aceites esenciales, un control remoto inteligente, botones táctiles cómodos, almohadillas de silicona antideslizante en la parte inferior. Este difudor de acietes práctico y hermoso es un regalo ideal de la fiesta.

✔️【Paquete Económico de 6 Aceites Esenciales】 Combina con el difusor de aromaterapia perfecto, ofrecemos 6 diferentes aceites esenciales naturales 100% puros: lavanda, limoncillo, árbol de té, naranja dulce, menta, eucalipto, que soporta DIY libremente según gustos, brindando diverso aroma encantador, creando un ambiente confortable para aliviar su tensión nerviosa.

✔️【Silencioso con 7 Colores Luces Románticas】Este humidificador aromaterapia tiene ecnología ultrasonico más avanzada con 4 modos de temporizador (1h,3h,6h continua ) y 2 modos de niebla. No se siente ruido, que es bastante silencioso para los bebés y la familia. Además el difusor de aromas cuenta con 7 colores de LED (color ciclo automático o fijo) para elegir según diferentes escenas y brillo se puede ajustar libremente, Es perfecto para el uso en la noche.

✔️【Cuerpo Pequeño, Gran Potencia y Seguridad】 La capacidad de agua de 400 ml de este difusor de aceite puede trabajar continuamente durante 7-11 horas, dispersando factores aromáticos y niebla de agua por atomizar de alta frecuencia a hidratar el aire para habitaciones de 25 a 60 m². El difusor se cerrará automáticamente cuando se agote el agua, que es seguro y ahorro de energía. Siendo un set de regalo perfecto para diversas ocasiones especiales: aniversarios, cumpleaños, fiestas.

✔️【Sin BPA Perfecto & Tamaño para Dormitorio】Este humidifcador utiliza materiales de seguridad certificados, sin BPA 100%, puede mejorar la calidad del aire y la atmósfera de gimnasio, yoga, sala para bebés, oficina, SPA y dormitorio.

Aceites Esenciales 100% Puros Naturales, 8 * 10ml Set de Aromaterapia Aceites Esenciales para Humidificador y Diffusor-Lavanda,Eucalipto,Limoncillo,Árbol de Té,Canela,Menta,Naranja Dulce,Romero

in stock

Amazon.es Features 【8 Aceites Esenciales Más Vendidos】La exquisita caja de regalo contiene los aceites esenciales de aromaterapia más populares del mercado: lavanda, eucalipto, limoncillo, árbol de té, menta, naranja, incienso, romero,tenga un aroma más rico y un aroma duradero.

【Extracto Natural Puro】 Aceite esencial de aromaterapia 100% puro. Cada aceite se prueba para garantizar que sus ingredientes no contengan aceite y que no se agreguen rellenos, aditivos o vehículos.

【Multiusos】Se puede utilizar para aromaterapia, difusión, masaje, cuidado de la piel y bricolaje de belleza, con difusor de aroma compatible o muchos humidificadores. Es una excelente opción para masajes (combinados con aceite portador),Inhalación de vapor, baño caliente, sauna, aire fresco, etc , le dará una sensación de spa.

【Regalo Perfecto】Viene con una caja de regalo exquisita, la mejor idea de regalo para cualquier amante de los aceites esenciales, y está sellada en una botella de vidrio ámbar de alta calidad para garantizar que no haya fugas, mantener el aceite fresco y evitar la fotodegradación. El regalo perfecto para cumpleaños, Navidad y datas aniversarios.

【Garantía Posventa】Nuestro objetivo es proporcionar mejores productos y satisfacer más necesidades. Si hay algún problema con nuestros productos, comuníquese con nosotros y le devolveremos o reembolsaremos incondicionalmente.Su satisfacción es nuestra búsqueda incesante.

Difusor de Aceites Esenciales, Mini Humidificador de Aromaterapia Alimentado por USB, Vistoso de LED de Vapor Frío Aroma Difusor, Apagado Automático Sin Agua

Amazon.es Features Mini y portátil: el tamaño de la manzana no ocupa mucho espacio, se puede colocar fácilmente en cualquier mesa mientras se lee / trabaja / duerme, el tamaño mini se puede llevar fácilmente en una bolsa

Fuente de alimentación USB: use el cable de carga USB incluido para conectarse a una computadora portátil, alimentación móvil o toma USB sin ocupar otras tomas. El producto no tiene batería y debe enchufarse para su uso

Siete colores de luces: la luz LED suave tiene una función automática de cambio de color y brillo, que es muy adecuada para crear atmósfera, meditación o luz nocturna

Silencioso: diseñado con una cubierta silenciosa y un motor silencioso, no hay sonido de gotas de agua durante el funcionamiento, lo que crea una atmósfera de trabajo / sueño súper silenciosa

Seguridad superior: Apagado automático sin agua, use el mismo material PP excelente que el biberón, no se genera calor durante el uso y se puede usar de manera segura durante la noche

TENSWA Difusor de Aceite Esencial de aromaterapia de 400 ml - Difusor ultrasónico Humidificador de Aire de Niebla fría - Ajuste del Temporizador, Luces LED Que cambian de Color

Amazon.es Features Super textura de grano de madera, se adapta a cualquier decoración

4 opciones de temporizador y 2 de niebla: 1 hora / 3 horas / 6 horas / configuración del temporizador encendido, niebla ajustable fuerte / débil

Apagado automático: cuando el agua se está acabando, el difusor se apagará automáticamente evitando que su unidad se dañe

Tecnología ultrasónica: silencioso

7 luces de ambiente cambiantes: la luz se puede apagar, configurar para que se desvanezca gradualmente o fije el color

Homasy Difusor de Aceites Esenciales con Vapor Frío, Ambientador, Mini Humidificador, Blanco, 500 ml

in stock

Amazon.es Features Potente salida de niebla y áreas de cobertura más grandes. Tecnología ultrasónica avanzada adoptada. El área de difusión del difusor de aceite esencial de 500 ml alcanza los 500 pies cuadrados

Ruido bajo. Gracias a la exclusiva tecnología de reducción de ruido, los ruidos de las burbujas y el ventilador se reducen y controlan, creando una atmósfera perfecta para dormir

500 ml de mayor capacidad y 3 configuraciones de temporizador. Utilizando difusor de aromas con modos de salida de niebla alta y baja, puede continuar trabajando hasta 20h

Luz de noche led cambiable de 8 colores. Presione el botónluz para elegir los colores que desee, o puede cambiar a la luz automática cambiando el modo para un ambiente relajante

Material sano y apagado automático. Nuestro difusor de aceite Hecho de material sin BPA que es saludable para los bebés. El difusor Homasy se apagará automáticamente cuando se quede sin agua

SALKING Difusor de Aceites Esenciales Metálicos, 100ml Humidificador Aceites Esenciales Ultrasónico,Difusor de Aromaterapia con LED de 7 Colores y 4 Temporizadores,para el Hogar,Regalos de Navidadar

Amazon.es Features Elegante diseño de metálicos y linterna - ¿Cansado de mirar difusores de plástico baratos? El difusor de aceites esenciales con un diseño metálico se integra bien con sus muebles. Añade unas gotas de aceite esencial a tu difusor de aromaterapia cuando te sientas triste o tengas dificultad para dormir. También puede utilizar la aromaterapia durante el yoga para relajar aún más su cuerpo. La estética y la fragancia son razones suficientes para mantener una en su mesa de centro de todos modos.

7 Luz de Colores y Temporizador - El difusor de aceites esenciales tiene 4 modos de ajuste de tiempo: 0.5H/1H/2H/3H. Pulse el botón de luz del difusor de aceites para seleccionar el color según sea necesario, también puede girar al modo de cambio automático de luz para relajarse, o apagar todas las luces para una oscuridad total. Los aceites esenciales difusores de aceite SALKING también se pueden utilizar como luz nocturna. El rayo de luz no afectará la calidad del sueño.

Silencioso y Sin Agua Auto-Apaga - Atomizar el agua pura del aceite esencial en niebla ultrafina a través de la tecnología de atomización ultrasónica. El aroma del aceite esencial flota en el aire, 25dB ambiente tranquilo puede proporcionar una noche tranquila y cómoda para dormir. Nuestro humidificador se apagará automáticamente cuando no tenga agua, que es lo suficientemente seguro incluso darle a personas mayores, no tiene que preocuparse de que se olvide de apagarlo.

Decoración Romántica del Hogar - Luz colorida con un efecto de luz de vela opcional y un increíble diseño renacentista único, crear una sensación romántica a cualquier espacio. También puede hacerlo como una bonita decoración de mesa para su compañero. Nuestro difusor también es un regalos cuidadosos y prácticos para las mujeres, se puede utilizar como un difusor de aromaterapia / humidificadores / purificador de aire / luz nocturna.

Excelente Servicio - Nuestro humidificador ultrasónico proporciona un servicio post-venta de 1 año y un servicio de atención al cliente las 24 horas para nuestros clientes. El difusor ultrasónico está hecho de materiales PP ecológicos y libres de BPA. Así que siéntase libre de comprar nuestro difusor de aromaterapia de metálicos.

Difusor de Aceite Esenciales Difusor de Aromaterapia Humidificador Ultrasónico Apaga Cuando sin Agua LED cambiado de 7 colores para en Casa la Oficina y Yoga 100ml (Libélula)

Amazon.es Features ★Diseño único★: Disfusor de aromaterapia de hierro forjado tiene un diseño único, un diseño exquisito y pequeño volumen para ser utilizada en cualquier lugar; también es una buena decoración para el hogar que no importa donde se coloque.

★Tres funciones en una★: no solo es una máquina de aromaterapia, una humidificadora y una luz nocturna; también tiene siete colores graduales y un modo fijado a un color determinado. Las luces de siete colores también se pueden apagar y solo se usan para la humidificación.

★Ultrasónica silencioso★: El utilización de la tecnología ultrasónica hace que nuestra difusor de aroma humidificadore sea más silenciosa durante el trabajo; y mientras puede atomizarse sin generar calor para proteger mejor la calidad del aceite esencial

★Apagado automático si sin agua★: Cuando se reduce el agua en el tanque de agua de difusor aromaterapia aceite esencial, la máquina se apagará automáticamente para evitar las lesiones causadas por la electricidad cuando sin agua.

★Aire fresco★: Niebla fría continua y saborea los aromas agradables para darle a tu hogar un aroma fresco y fragante, humedece suavemente el aire y elimina el polvo y los alérgenos, alivia el estrés y disfruta de una relajación profunda.

VSADEY Aceites Esenciales Aromaterapia 7 x 10 ml, Aceite Esencial Floral 100% Puro y Natural (Flores de Cerezo, Clavo, Jazmín, Lavanda, Rosa, Té Blanco, Ylang Ylang) para Humidificador y Difusor Aroma

Amazon.es Features TOP 7 X 10ML ACEITES ESENCIALES SOLUBLES EN AGUA: Vsadey conjunto de aceites esenciales incluye Flores de Cerezo, Clavo, Jazmín, Lavanda, Rosa, Té blanco, Ylang Ylang. Aromas florales especialmente seleccionados para obtener un espacio agradable, relajante y sensual. Presentado en una bonita caja como un regalo perfecto para su familia o amigos.

ACEITES ESENCIALES AROMATERAPIA 100% PURA Y NATURAL: Sin aditivos, rellenos, bases o vehículos añadidos, sin productos químicos, sin adulterar y sin dañar su cuerpo, aptos para vegetarianos y veganos. Diferentes aceites ofrecen diferentes efectos terapéuticos. Estos aceites de aromaterapia promueven el optimismo, la armonía, la energía y el enfoque. Elimine los malos olores y cree un ambiente sereno y tranquilo.

AMPLIA GAMA DE USOS: Recomendamos utilizar estos aceites con el difusor Vsadey. Combínalos con un difusor, desodorante, spray o humidificador para obtener un mejor aire. Difusión, vaporización, inhalación, limpieza, masaje, quemador de aceite, perfume, cuidado en el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, oficina), oficina (estación de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, auto, spa, etc.

PRODUCTOS CASEROS COMO REGALOS IDEALES: Regale Vsadey kit de aceite esencial a una familia o amigo para su cumpleaños, Navidad u otras fiestas. O cree sus propios productos naturales con aceites esenciales que incluyen jabones, bálsamos labiales y humectantes y lociones corporales. No solo les está mostrando su amor, sino que también les está mostrando un estilo de vida saludable.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO: Si no está satisfecho con nuestros aceites esenciales, o si tiene alguna pregunta o ayuda con respecto a nuestros aceites esenciales, no dude en enviarnos un correo electrónico con sus datos de contacto y número Solicite un reembolso o reemplazo rápido. Proporcionaremos el mejor servicio de seguimiento para garantizarle un 100% de satisfacción.

Set de aceites esenciales,100% Natural Puro Aromaterapia Aceite Aromático,6 x 10 ml (Lavanda, Hierba de Limón, Menta, Eucalipto, Árbol de té, Naranja dulce) para Humidificador y Difusor Aroma

Amazon.es Features 6 Aceites Esenciales Naturales: con este conjunto TOP 6 tienes todos los aromas que necesitas para los momentos místicos. El conjunto se compone de aceites terapéuticos de aceite Aromaterapia de lavanda, aceite de árbol de té, eucalipto, menta, naranja dulce y hierba de limón. Las botellas de 10 ml y nuestras botellas oscuras ayudan a mantener el aceite fresco y evitan que se degrade fácilmente.

Natural Puro y Grado de Tratamiento: sin aditivos, aditivos, bases o excipientes, parabenos, pureza de prueba GC, preferencias vegetarianas y veganas.

Amplia Gama de Usos: nuestros aceites esenciales se pueden utilizar en aromaterapia, difusores, aerosoles, inhalaciones, quemadores de aceite, masajes, perfumes, cuidado y limpieza. Perfecto para uso en el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, estudio), oficina (lugar de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, automóvil, spa y más.

Set de Regalo con Fragancia Perfecta: bellamente empaquetado en un hermoso set de regalo, es la mejor opción para Navidad, cumpleaños, aniversario, día festivo, día del padre, día de la madre, día de San Valentín como regalo para personas especiales.

Satisfacción garantizada: Betope ofrece una garantía de satisfacción del 100%. Pruebe nuestros productos y servicio al cliente de primera clase sin riesgos. Cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, su pregunta será respondida dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Aguja Doble Maquina Coser de 2021 - Revisión y guía

MAYJAM Aceites Esenciales de Jazmín 100 ml, 100% Aceites Esenciales Naturales Puros, Aceite Esencial de Aromaterapia de Grado Terapéutico, Aceites de Fragancia para Difusor Humidificador Relajación

in stock

Amazon.es Features Últimas Ofertas en Mayo❤【LA MÁS ALTA CALIDAD GARANTIZADA, EL ACEITE DE JAZMíN MÁS Fresco】 - Lo que distingue a los Aceites Esenciales MAYJAM es su pureza y concentración incomparables. Naturales, sin adulterantes ni diluciones, sus aceites aportan el máximo beneficio posible y son intransigentes.

❤【NO SEA VÍCTIMA PARA OBTENER ACEITE DILUIDO DE JAZMíN BARATO】 - La mayoría de la competencia diluye su aceite con un aceite portador barato o incluso con otros productos químicos potencialmente peligrosos. Nuestro aceite de menta se prueba de forma rutinaria para determinar su pureza y otras cualidades únicas para garantizar que está comprando el aceite más puro disponible.

❤【BOTELLAS DE ALTA CALIDAD】- Utilizamos botellas de alta calidad con un revestimiento de color uv para proteger los aceites esenciales contra la luz solar y la degradación.

❤【PERFECTO PARA SU DIFUSOR, ACEITES CORPORALES Y MÁS】 - Simplemente agregue unas gotas a su difusor favorito, o haga un limpiador totalmente natural. ¡También es ideal para hacer lociones, cremas, bombas de baño, exfoliantes, velas y mucho más!

❤【MAYJAM PROPORCIONA LOS ACEITES ESENCIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD】 - Si no está 100% satisfecho con nuestros aceites, simplemente contáctenos para un reembolso completo o reemplazo.

Vsadey Difusor de Aceite Esencial 400ml con 8 Top Aceites Esenciales, Difusor de Aromaterapia con Humidificador Ultrasónico con 7 Colores de Luces LED, Apagado Automático, para el Hogar, Yoga, SPA

in stock

Amazon.es Features JUEGO DE DIFUSOR DE ACEITE ESENCIAL: Viene con un difusor de aceite esencial de 400 ml y 8 x 10ml de aceites esenciales que incluyen lavanda, árbol de té, menta, eucalipto, hierba de limón, naranja dulce, bergamota, limón. Agregue nuestros aceites esenciales al difusor de aroma y usará tecnología ultrasónica para atomizar el agua, permitiendo que el aroma flote en el aire, hidratando el aire, calmando su estado de ánimo, aliviando el estrés y ayudando a dormir.

VERSIÓN MEJORADA DE 400ML: El difusor funciona de manera extremadamente silenciosa, lo que no interrumpirá su trabajo, concentración o sueño. Puede llenar hasta 400ml de agua, generar 30 - 50 ml de humedad por hora, enfriar en habitaciones de 10 - 60 m². Hecho de material libre de BPA, es 100% no tóxico y seguro para los bebés. Un mando a distancia incluido, puedes controlar el difusor sin moverte de tu asiento.

7 LUCES ARCO IRIS: La luz de 7 colores se puede ajustar en colores y luminosidad, tiene 3 modos de brillo: Encendido / Atenuado / Apagado. Presione el botón de luz de los difusores de aceites esenciales para seleccionar el color / brillo que necesite, o puede cambiar al modo de cambio de luz automático. Obtén la combinación perfecta de luz y aroma para crear un ambiente de descanso relajante.

NIEBLA AJUSTABLE Y APAGADO AUTOMÁTICO: En el modo de niebla intermitente, el difusor ultrasónico se puede usar durante 9 horas, 6 horas para el modo de niebla continua. 4 configuraciones de tiempo para 1 hora, 3 horas, 6 horas o funcionamiento continuo. Se apaga automáticamente cuando no hay agua o sobrecalentamiento gracias al sistema de protección integrado. (Se ha demostrado que una taza medidora le ayuda a controlar mejor la cantidad de agua).

REGALO PERFECTO: Su potente característica lo hace útil como difusor de aroma / humidificador / purificador de aire / luz nocturna. Perfecto para dormitorio, oficina, estudio, sala de estar, baño, yoga, SPA, sala de conferencias, sala de bebés, etc. Un humidificador de aceites esenciales multifuncional diseñado para la vida familiar. El regalo perfecto para ti, tu familia y amigos. 【Si tienes algún problema con tu difusor, no dudes en contactarnos, ¡tu satisfacción es primordial!

Difusor de aceite esencial, difusores de 400 ml, humidificador difusor de aromaterapia ultrasónico con modo de niebla ajustable, 7 luces LED que cambian de color y apagado automático sin agua

in stock

Amazon.es Features 【Difusor de aroma ultrasónico sin BPA】 El difusor de aire adopta la tecnología ultrasónica para crear un ambiente suave al agregar varios aceites esenciales al agua. También puede usarlo como humidificador sin aceites para agregar más humedad al aire. Este difusor ultrasónico de aceite esencial es una opción de aromaterapia increíble para usted.

【400ML de gran capacidad】 Este humidificador vaporizador puede funcionar hasta 10 horas cada vez, refresca e hidrata el aire para habitaciones de 25 a 60 m², lo que puede mejorar la calidad del aire de su espacio vital, cubrir la aparición de mascotas o fumar, y proteger su familia del aire y el polvo excesivamente secos. Este gran difusor de aceites esenciales de aromaterapia es un regalo útil y reflexivo del que todos pueden beneficiarse.

【Modos de niebla ajustables】 Puede encenderlo / apagarlo fácilmente, cambiar el color.

【Luces LED que cambian de 7 colores】 Cada color de las 7 luces LED suavizantes tiene 2 opciones de luz, tenue y brillante. Puede alternarlo entre 14 colores o configurarlo para que se fije en un color para satisfacer sus diferentes necesidades. Este difusor de aroma con luces de colores brillantes es la decoración perfecta y la luz nocturna para su sala de estar y dormitorio. Además, puedes apagar las luces cuando duermes.

【Apagado automático sin agua】 Este difusor de aire para aceites esenciales se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo, se sobrecaliente o se acabe el agua para proteger su seguridad, así como el difusor de aromaterapia. Esto significa que será más seguro para nosotros, especialmente para los niños

Aceites Esenciales Humidificador, 20x5ml Aceites Esenciales Naturales 100%, Aromaterapia para Humidificador y Difusor Aroma, SPA, Masajes, Relajarse, Ayuda a Dormir con Calma, Set de Regalo Perfecto

Amazon.es Features Cuatro Aceites Esenciales 100% Naturales de Lujo Temáticos:[Glaciar]:aceite de salvia, aceite de menta, aceite de cítricos aurantifolia, aceite de cedro, aceite de hierba de limón. [Fiordo]: aceite de eucalipto, aceite de lavanda, aceite de árbol de té, aceite de bergamota, aceite de ciprés. [Ladera]: aceite de ylang-ylang, aceite de clavo, aceite de jazmín, aceite de manzanilla, aceite de romero. [Huerta]: pomelo, aceite de incienso, aceite de naranja dulce, aceite de limón, aceite de canela.

Función 100% Pura y Terapéutica: todos los aceites esenciales naturales se prueban con GC para garantizar la pureza. Sin parabenos adicionales, sin aditivos, sin rellenos, solo aceite esencial puro. Libre de animales y amigable para veganos. Nos adherimos estrictamente a los estándares de GMPC Good Manufacturer Practice Cosmetic. Cada botella oscura de 5 ml ayuda a mantener el aceite fresco y evita que se degrade fácilmente.

Amplia Gama de Escenarios de Aplicación:aceites esenciales humidificador son adecuados para difusores y humidificadores;Perfecto para aromaterapia,masajes, perfumes, SPA, cuidado del hogar y limpieza. ¡Ideal para uso doméstico (dormitorio, sala de estar, baño, estudio), oficina (lugar de trabajo, sala de conferencias), camping, sala de yoga, automóvil y mucho más! No se puede usar directamente sobre la piel, pero se puede mezclar con aceite portador o aceite corporal y luego masajear la piel.

Set de Regalo Perfecto:el esencias para humidificador no solo puede relajarlo, mejorar la calidad del sueño, restaurar la vitalidad, mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés, sino que también puede limpiar el aire interior. Le ofrecemos los 20 aceites de alta calidad más populares y envases delicados que hacen una gran selección de regalos. Ideal para Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día de San Valentín o como una forma de mostrar a alguien especial.

Garantía de Satisfacción: BEAU-PRO ofrece una garantía de satisfacción del 100%. Pruebe nuestros productos y nuestro servicio al cliente de primera clase sin riesgo. Si tiene alguna pregunta (por ejemplo, fugas con aceites esenciales aromaterapia, no está satisfecho con la fragancia), comuníquese con nuestro servicio al cliente. Su pregunta será respondida dentro de las 24 horas.

Anjou Aceites Esenciales 12 pcs,Aceites Esenciales para Difusor 100% Natural Pura,Lavanda,Árbol de Té,Eucalipto,Naranja Dulce,Menta,Bergamota,Hierba de Limón,Incienso

in stock

【Grado Terapéutico y 100% Puro】: Sin parabenos añadidos, Examen GC para probar la pureza, amistoso para vegetarianos y veganos

【Amplia Gama de Usos】: Use con un difusor, un ambientador, un vaporizador, o un humidificador para un mejor aire; Use cada aceite para aromaterapia, masaje, perfumes, relajación o limpieza

【El Perfecto Set Perfumado de Regalo 】: Navidad, Cumpleaños, Aniversarios, Vacaciones, Día del Padre, Día de la Madre, Día de San Valentín, o como una manera de mostrar su agradecimiento a alguien especial

【Productos Hechos en Casa】: Cree sus propios productos naturales con los aceites esenciales incluyendo jabones, bálsamos de labios, e hidratantes de cuerpo y lociones – todos son libres de aditivos y conservantes

TaoTronics 300ml Difusor de Aromas,Difusor Aromaterapia con Luz Nocturna de 7 Colores, Difusor de Aceites Esenciales, Temporizador, Auto-Apagado, 2 Modos de Dormir

in stock

Amazon.es Features Diseño nuevo: El difusor tiene un tubo de aceites esenciales para proteger el tanque de agua con una tecnología actualizada. Con una salida de niebla fuerte y ligera para diferentes ocasiones y preferencias, se puede utilizar el difusor de aroma como desee.

Súper capacidad y Temporizador: El tanque de agua con capacidad de 300 ml es capaz de proporcionar hasta 8 horas de vapor continuo. El temporizador de 1 hora, 3 horas, 6 horas le permite dormir en ambiente confortable sin ningunas preocupaciones.

Seguro y silencioso: El difusor de aroma funciona silenciosamente en modo ultrasónico y se apaga automáticamente cuando detecta un bajo nivel de agua en el tanque para mayor seguridad.

Iluminación atmosférica: Las luces LED de 7 colores en 3 tonos cálidos, fríos y suaves, le dan a su ambiente un toque elegante, vibrante y refrescante. La luz y el vaporizador se pueden usar por separado, también funciona como una lámpara LED

Cuida la salud de bebes: El humidificador de aire produce una niebla que refresca, pero no enfría, para conseguir un aire menos seco y un menor riesgo de infecciones respiratorias. Apague la luz para disfrutar de la nebulización pura mientras duerme sin molestias durante toda la noche.

Homasy 500ml Difusor de Aromaterapia con 6 Botellas de Aceite Esencial 100% Puro, Difusor de Aroma Silencioso y Silencioso, 7 Luces LED de Color, sin BPA para el Hogar y la Oficina, Amarillo

Amazon.es Features ★ Diseño Elegante & Luz Colorid★ El difusor de aceites esenciales tiene un gran diseño, la forma de grano de madera. Muy elegante, Práctico y Decorativo. Tiene 7 colores de la luz y se puede fijar el color que quiera o apagarla, o elegir el brillo de luz para dejar un ambiente maravilloso.

★ Silencioso y Fácil de usar★ El difusor de aceites esenciales 500 ml utilizando la última Tecnología Ultrasonico, no se siente ruido. También incluye configuraciones de temporizador y una conveniente función de apagado automático para niveles. Puede elegir apagar después de 1 hora, 3 horas o 6 horas, lo que es perfecto para el uso por la noche.El difusor se cerrará automáticamente cuando se agote el agua. Este diseño es seguro y puedes usarlo con confianza.

★FÓRMULAS ANTIGUAS RESULTADOS PROBADOS★ Nuestros aceites están formulados con plantas de la más alta calidad.Nuestras mezclas de aceites mezclan proporciones específicas de nuestros aceites 100% puros para crear poderosos efectos en la mente, el cuerpo y el bienestar general. Simplemente agregue 6-8 gotas en el tanque de agua para agregar un ligero aroma a cualquier habitación.

★6 ACEITES ESENCIALES PARA LAS PLANTAS★ Nuestros 6 aceites esenciales principales incluyen aceites de lavanda, limoncillo, árbol de té, eucalipto, naranja dulce, menta. vienen en frascos ámbar de 10 ml para protegerlos de la degradación solar.

★ Perfecto Tamaño para Dormitorio★ El 500ml difusor de aceites esenciales puede trabajar continuamente durante 7-11 horas y cubierta al menos 40㎡, el área de un dormitorio. EL SET DE REGALO PERFECTO - Para todas esas ocasiones especiales. cumpleaños, aniversarios, feriados.

Difusor Aromaterapia De Luz Luna,200ml Ultrasonice Humidificador Aceites Esenciales Sin BPA nebulizador Bebe ,Luz Nocturna de 7 Colores,Universal para casa Oficina Yoga SPA Dormitorio

Amazon.es Features ★ Diseño de lámpara nocturna -- quizás esté muy familiarizado con la tecnología de impresión 3D, pero sería interesante que la tecnología se aplicara a esta lámpara nocturna. Además, puede proporcionar diferentes luces fascinantes para que coincida con su estado de ánimo y la decoración de la habitación, cada color de luz está disponible en un tenue o más brillante.

★ Aplicación dos en uno -- además de usarse como luz LED, este producto también se puede usar como humidificador, humectante, ionizador y difusor de aroma personal para una aromaterapia relajante.

★ Cool Mist & Whisper Quiet -- Adoptada tecnología ultrasónica avanzada, ioniza el agua en partículas finas de niebla para mantener el aire húmedo, hidratando la piel y reduciendo la radiación. Un ambiente súper tranquilo también puede proporcionarle una noche de sueño tranquila y cómoda.

★ Configuración dos modos niebla y temporizador -- el botón de niebla es el mismo que el botón de encendido.La primera vez que se presiona es el modo de rociado continuo que se puede usar durante 4 horas, y la segunda vez que se presiona es el modo de rociado intermitente que se puede usar durante 6 hrs. Además, también puede elegir el tiempo que desea usar (1 hora de apagado o 2 horas de apagado), por lo que no necesita preocuparse por el problema de seguridad durante el tiempo que duerme.

★ Protección inteligente y fácil de usar -- con un IC inteligente, el difusor de aroma brinda protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, la máquina de aromaterapia no se puede utilizar sin el agua, lo que reforzó aún más la protección de seguridad. Y la función del humidificador es fácil de operar, simplemente abra la tapa y vierta agua en el tanque de agua. READ Los 30 mejores Maquina De Coser Portatil de 2021 - Revisión y guía

Difusor de aceite esencial, difusor de aromaterapia humidificador de niebla fría de 400 ml con 7 colores cambiantes de noche para 10 horas de aroma difuso silencioso continuo

in stock

Amazon.es Features 【Difusor de aroma sin BPA】 El difusor de aire adopta una tecnología ultrasónica avanzada para mejorar la calidad de la atmósfera circundante al agregar aceites esenciales de aromaterapia.

【Modos de niebla ajustables】 Puede encenderlo / apagarlo fácilmente, elegir su luz ambiental favorita, elegir un modo de niebla fuerte o débil.

【Apagado automático sin agua】 Este difusor de aire para aceites esenciales se apagará automáticamente cuando se acabe el tiempo o se acabe el agua para proteger su seguridad, así como el difusor de aromaterapia en sí. Esto significa que será más seguro para nosotros, especialmente para los niños. Es adecuado para dormitorio, sala de estar, guardería, oficina, yoga, salón, SPA, etc.

【Gran capacidad de 400 ml y compra sin riesgos】 Este humidificador vaporizador puede funcionar hasta 10 horas cada vez, refresca e hidrata el aire para habitaciones de 30 a 60 m², lo que puede mejorar la calidad del aire de su espacio vital, cubrir la aparición de mascotas o fumar y proteger a su familia del aire y el polvo excesivamente secos.

【Gran regalo y diferentes luces de humor】 Este gran difusor de aceite esencial de aromaterapia tiene diferentes luces de humor. Puede elegir satisfacer sus diferentes necesidades o simplemente apagar la luz. Con una combinación de estilo, diseño y funcionalidad, es una decoración moderna para su hogar y, por supuesto, un regalo atento y útil del que todos pueden beneficiarse. ¡Es un gran éxito!

Difusor de aceite esencial, humidificador ultrasónico de aromaterapia, difusor de aroma, luces LED de 7 colores, apagado automático sin agua para yoga, salón, spa, oficina, dormitorio, marrón

Amazon.es Features ✔️ La capacidad de agua de 400 ml de este difusor de aceite (capacidad de agua ampliada sin cambios de tamaño) proporciona hasta 10 horas de funcionamiento de forma continua sin esfuerzo para rellenar.

✔️ Aromaterapia: agregando 2 ~ 3 gotas de varios tipos de aceites esenciales. Purificará y mejorará la calidad del aire, disminuirá la tensión, matará las bacterias, ayudará en la circulación sanguínea, reducirá las enfermedades, mejorará el sistema inmunológico y eliminará los olores inusuales de la atmósfera.

✔️ Diseño compacto con 7 LED: cree una atmósfera única dentro de su hogar con luces LED integradas de cambio automático. Configure la intensidad y el color deseados. Fácilmente portátil y adecuado para su uso en el hogar, la oficina, el estudio, el baño, el yoga, el spa, el hotel, etc.

✔️ Sonido ultrasónico con consumo inteligente: funciona a un nivel de ruido bajo a 24db y viene con parada automática y función de modo de suspensión que reduce el consumo de energía. La parada automática ocurre cuando el nivel de agua es bajo y se apaga el LED y la niebla, lo que lo hace eficiente, seguro y confiable.

✔️ Regalo perfecto: se puede utilizar como difusor / humidificador / purificador de aire / luz nocturna de aromaterapia. Sería un gran regalo para Navidad, cumpleaños, día de San Valentín, literalmente, en cualquier ocasión.

Set de aceites esenciales, 6 x 10 ml 100% Natural Puro Aromaterapia Aceite Aromático, (Lavanda, Hierba de Limón, Menta, Eucalipto, Árbol de té, Naranja dulce) para Humidificador y Difusor Aroma

Amazon.es Features 6 Aceites Esenciales Naturales: con este conjunto TOP 6 tienes todos los aromas que necesitas para los momentos místicos. El conjunto se compone de aceites terapéuticos de aceite Aromaterapia de lavanda, aceite de árbol de té, eucalipto, menta, naranja dulce y hierba de limón. Las botellas de 10 ml y nuestras botellas oscuras ayudan a mantener el aceite fresco y evitan que se degrade fácilmente.

Natural Puro y Grado de Tratamiento: sin aditivos, aditivos, bases o excipientes, parabenos, pureza de prueba GC, preferencias vegetarianas y veganas.

Maneras de usar: Difusión, vaporizador, inhalación, quemador de aceite, masaje, perfume, cuidado en el hogar y limpieza. Perfecto para el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, sala de estudio), oficina (aérea de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, coche, spa y mucho m

Set de Regalo con Fragancia Perfecta: bellamente empaquetado en un hermoso set de regalo, es la mejor opción para Navidad, cumpleaños, aniversario, día festivo, día del padre, día de la madre, día de San Valentín como regalo para personas especiales.

Satisfacción garantizada: Pruebe nuestros productos y servicio al cliente de primera clase sin riesgos. Cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, su pregunta será respondida dentro de las 24 horas.

GeeRic Humidificador Aceites Esenciales,300ml humificador de Aromas en Metal Difusor de Aceite perfumado Nebulizador silencioso para aceites Esenciales con 7 Colores LED para Yoga Oficina

Amazon.es Features 1. 【Silencioso】: utiliza vibración ultrasónica para convertir el agua en niebla, apenas se nota esta vocecita. Agregue aceites esenciales para crear una atmósfera relajante.

2. 【Seguridad】: Apagado automático sin agua. El humidificador se apaga automáticamente cuando se acaba el agua para mantener la seguridad.

3. 【Modo de tiempo】: Presione el botón para elegir un ajuste de temporizador (1 hora / 2 horas / 3 horas / sin parar), el difusor de aroma puede funcionar 8 horas continuamente

4. 【7 colores LED suaves】: Está diseñado con LED, una luz muy suave que se puede ajustar y poner en un color favorito.

5. 【Certificado de regalo y servicio】: Elegante apariencia de vetas de madera en la caja duradera, perfecta como regalo para familiares y amigos. Ofrecemos 18 meses de servicio de productos difusores de aceites esenciales. Para cualquier problema, comuníquese con nosotros primero, haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

Anjou Aceites Aromaterapia 18, Aceites Esenciales Natural 100% (Lavanda, Naranja Dulce, Árbol de Té, Eucalipto, Hierba de Limón, Menta, Bergamota, Incienso, Limón y Extra) para Difusor (5ml*18)

Amazon.es Features Juego de 18 x 5 ml de Aceites Esenciales: Incluye Lavanda, Naranja Dulce, Árbol de Té, Eucalipto, Hierba Limón, Menta, Bergamota, Incienso, Limón, Romero, Canela, Ylang-Ylang, Salvia, Toronja, Pachulí, Palmarosa, Geranio y Ciprés

Calidad 100% pura y terapéutica: todos los aceites esenciales naturales se prueban mediante cromatografía de gases para garantizar la mejor calidad. Sin aditivos, parabenos ni excipientes. Compatible con veganos y vegetarianos

Amplia gama de usos: (solo para uso externo) funciona con difusores, ambientadores o humidificadores. Ideal para aromaterapia, masajes y aceites corporales, perfumes, mezclas, tratamientos de spa y caseros o productos de limpieza.

La idea de regalo perfecta: el kit de aceite esencial es un regalo ideal para Navidad, cumpleaños, días festivos, día del padre, día de la madre y más.

Garantía de devolución de dinero de Anjou: ¿Está probando nuestros aceites esenciales por primera vez y no nos estamos convirtiendo en su nueva marca favorita de aceites esenciales? ¡Te devolveremos tu dinero!

Set de Aceites Esenciales 6 x 10 ml,Miconi 100% Natural Puro Aromaterapia Aceite Aromático(Lavanda,Hierba de Limón,Menta,Eucalipto,Árbol de té,Naranja dulce) pare humidificador,Difusor Aroma,masaje

Amazon.es Features ☀️【Kit de aceites esenciales perfectos】El juego de aceites esenciales Miconi contiene 10 ml * 6 fragancias siguientes: lavanda, limoncillo, árbol de té, eucalipto, naranja dulce, menta. Tenemos tipos de aceites esenciales para que elija para satisfacer sus diferentes necesidades.

☀️【Calidad 100% pura y terapéutica】todos los aceites esenciales naturales se prueban mediante cromatografía de gases para garantizar la mejor calidad. Sin aditivos, parabenos ni excipientes. Compatible con veganos y vegetarianos

☀️【Beneficios múltiples 】Cada aceite esencial tiene su propio beneficio único, desde la lavanda para aliviar el estrés hasta el eucalipto natural. Ideal para relajarse, refrescar el aire y mucho más. Puede usar sus aceite esencial para hacer sus propios productos naturales como jabón, bálsamo labial y loción corporal.

☀️【Amplia Gama de Usos】nuestros aceites esenciales se pueden utilizar en aromaterapia, difusores, aerosoles, inhalaciones, quemadores de aceite, masajes, spa, perfumes, cuidado y limpieza. Perfecto para uso en el hogar (dormitorio, sala de estar, baño, estudio), oficina (lugar de trabajo, sala de conferencias), al aire libre, camping, sala de yoga, automóvil, spa y más.

☀️【Exquisito set de regalo】Nuestro set de Aceites Esenciales está muy bien embalado e ideal como regalo para familiares y amigos. Ideal para Navidad, Semana Santa, Acción de Gracias, Cumpleaños, Aniversarios, Día de la Madre, Día de San Valentín o como una forma de mostrar su agradecimiento a alguien especial.

Difusor de aceites Esenciales, humidificadores ultrasónicos de Niebla fría, Apagado automático del difusor de Aromas sin Agua, humidificador de Ciclo de 7 Luces LED para Oficina en casa, etc.

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD Y APAGADO AUTOMÁTICO SIN AGUA: Este humidificador difusor de aceite puede contener hasta 400 ml de agua.

DISEÑO ÚNICO: El diseño de este difusor de aroma se ve muy natural. En su oficina u hogar, es una bonita artesanía para la decoración.

FUNCIONAMIENTO DE LARGA DURACIÓN: Este difusor ultrasónico puede funcionar durante 10 horas como máximo.

FUNCIONES 4 EN 1: Humidificador, Purificador de aire, Ionizador, Luz nocturna.

LUCES DE CICLO LED DE CAMBIO DE 7 COLORES: El humidificador de niebla tiene 7 luces LED diferentes y hay dos modos disponibles: encendido fijo y colores cambiantes. Cada color es ajustable entre brillante y tenue.

