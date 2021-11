Inicio » Varios Los 30 mejores Desparasitacion Interna Perros de 2021 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Desparasitacion Interna Perros de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Beaphar Desparasitante de una dosis para perros grandes € 22.23 in stock 1 new from €22.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features lombriz solitaria y golosinas

tratamiento de un día

la fuerza del veterinario

Adecuado para perros grandes upto 40kg

Pets Purest Desparasitante antiparasitario 100% natural para perros, gatos, aves, conejos y mascotas Elimina todos los gusanos lombrices intestinales anquilostomas gusano látigo 1-2 años de suministro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NINGUNOS PRODUCTOS QUÍMICOS OCULTOS: ¿Le daría a su mascota una tableta con ingredientes que las empresas intentan mantener en secreto y que ni siquiera puede pronunciar? Si, como nosotros, la respuesta es NO, nuestro TERAPEUTISMO ANTI-PARASITO NATURAL es la elección correcta para usted. Estamos orgullosos de decirte que nuestros ingredientes son 100% naturales y no incluimos productos químicos desagradables para que puedas estar tranquilo. 100% SEGURO para perros, gatos, aves de corral, aves, c

MATA TODO EL GUSANOS: Nuestra poderosa fórmula natural efectivamente mata y previene el regreso futuro de todos los parásitos problemáticos, incluyendo el gusano lombriz, el anquilostoma, el gusano látigo y la solitaria. A diferencia de las tabletas químicas únicas, nuestro antiparasitario natural se puede usar con regularidad para evitar infestaciones y también se puede usar para detener sistemáticamente las infestaciones si ocurren, lo que garantiza que su mascota siempre tendrá una buena salu

EL DESPARASITANTE NATURAL MÁS EFECTIVO Y MÁS EFICAZ: A diferencia de otras fórmulas naturales, no diluimos nuestro producto, utilizamos los ingredientes naturales más efectivos y completos para crear una poderosa fórmula concentrada para todos los gusanos intestinales. También puede estar seguro de que nuestro producto es 100% seguro sin productos químicos ocultos que se encuentran en la mayoría de los productos antiparasitarios.

SUMINISTRO SENCILLO Y DE LARGA DURACIÓN: Nuestra fórmula concentrada natural ofrece un mejor valor por el dinero que otros productos inferiores. Si estás cansado de tratar de disfrazar las pastillas desagradables en la comida de tus mascotas, ¡nuestras gotas simples y fáciles de administrar serán una bendición! Simplemente mezcle con la comida favorita de su mascota o colóquela directamente en la boca con la pipeta NO-MESS.

HECHO CON SÓLO LOS INGREDIENTES 100% NATURALES MÁS PUROS: En Pets Purest, amamos a nuestros amigos de cuatro patas. Es por eso que solo hacemos los suplementos más puros para mascotas. Nuestro Anti-Parasitic Desparasitante puro cuenta con ingredientes totalmente naturales y está hecho en Gran Bretaña.

GreenPet Pet Liquid Desparasitación Anti Gusanos. Apto para perros, gatos y aves. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Producto Totalmente Natural

✔️ Sencillo de Usar. Simplemente Añada 2 o 3 Gotas a la Comida de su Mascota

✔️ Extracto de Nuez, Aloe Vera, Tomillo, Canela, Ajenjo y Salvia

✔️ No exceda la dosis diaria

✔️ No adecuado para animales preñados

Husse - Vermi Tabs 8 Pastillas | Complemento alimenticio con acción Desparasitante para Perros y Gatos | A Base de Plantas medicinales € 13.90 in stock 1 new from €13.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Complemento alimenticio para Perros y Gatos a base de plantas medicinales con acción Desparasitante.

✔️ Vermi Tabs elimina de forma natural los parásitos intestinales de perros y gatos. Utilizar de 3 a 4 veces al año para una eficiencia óptima.

✔️ Producto natural elaborado a partir de plantas medicinales con acción desparasitante. Complemento alimenticio en comprimidos 100% naturales para perros y gatos.

Beaphar - Tabletas antiparasitarias Naturales Perro Grande, 50 ud € 17.48 in stock 7 new from €12.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIMINA LOS PARASITES INTESTINALES: Los perros alojan parásitos que perjudican su salud. Gracias a sus ingredientes naturales, los comprimidos Vermipure promueve la eliminación de estos parásitos.

Mejor higiene: A base de extractos naturales de plantas utilizados por sus propiedades digestivas, los comprimidos Vermipure de Beaphar proporcionan una mejor higiene digestiva.

Instrucciones de uso: Administrar el comprimido Vermipure en la boca del animal o mezclarlo con su dieta . El tratamiento debe renovarse 4 veces al año en cada cambio de temporada.

Composición: contiene manzanilla (virtudes digestivas), tomillo (propiedades antioxidantes), hojas de armoesa (mejor higiene digestiva), ajo que facilita la digestión y la eliminación.

Nuestros animales son nuestro mejor amigo: para proteger el bienestar de nuestros compañeros, Beaphar ofrece acceso a cuidados y productos de calidad a precios asequibles para todos los propietarios de animales. READ Los 30 mejores Set Regalo Mujer de 2021 - Revisión y guía

Zotal Parasital Blíster con 4 Pipetas de 5 ml para Perros Grandes - Total: 20 ml, Blanco € 23.32

€ 14.29 in stock 13 new from €14.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARASITAL Pipeta Repelenta Perros Grandes gracias a su composición con ingredientes activos de origen natural, actúa con eficacia contra los parásitos externos

Es eficaz para la prevención de infestaciones de pulgas, garrapatas y actúa como repelente del mosquito transmisor de la Leishmaniosis

Las pipetas antiparásitos para perros grandes PARASITAL están indicadas para evitar las molestias causadas por insectos y ácaros, parásitos comunes de nuestras mascotas. Puede ser utilizado para repeler los ataques de pulgas, garrapatas, moscas y mosquitos

Posee una alta repelencia y persistencia, cuidando a nuestros perros sin ingredientes químicos. Laboratorios independientes homologados garantizan la eficacia y persistencia de los ingredientes empleados

Aplicar el contenido de la pipeta en la zona de unión entre cuello y espalda, así como en la base de la cola, levantando el pelo del perro para que el líquido contacte con la piel

Beaphar – Pastilla desparasitadora de una sola dosis para perros medianos – Lote de 2 pastillas € 11.48 in stock 1 new from €11.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 2 Unidad (Paquete de 1)

STANGEST Vermistop Blister 20Cpd 500 g € 14.64 in stock 4 new from €13.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vermistop Blister 20Cpd

Los mejores productos para el cuidado de tu mascota.

Calidad y precio nunca antes tan irresistibles.

Zotal Parasital Collar para Perros, 60 cm, BLANCO € 8.08

€ 4.29 in stock 13 new from €4.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar antiparasitario

Para perros medianos y pequeños a base de aceites esenciales repelentes sin insecticidas

Su eficacia ha sido testada como repelente del mosquito perteneciente al género Phlebotomus, transmisor de la Leishmaniasis

Eficacia hasta tres meses

Parasital Pipetas Antiparasitarias para Perros Medianos de 10 a 25 kg - 3x3ml de Zotal - Activo Contra Leishmaniasis y demás Mosquitos, Pulgas y Garrapatas € 12.99 in stock 7 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PROTECCIÓN COMPLETA DE HASTA UN MES – Cada pipeta protege durante 1 mes a tu perro de pulgas, garrapatas y mosquitos, entre ellos del mosquito transmisor de leishmaniasis, reduciendo la cantidad de picaduras

✅ APLICAR PREFERIBLEMENTE ENTRE 3 Y 4 SEMANAS ANTES – Aplicar entre 3 y 4 semanas antes de la aparición de los insectos para garantizar su eficacia. Parasital Pipetas Repelentes protegerá a su animal de nuevas pulgas, garrapatas o mosquitos, pero no eliminará una infestación existente. Si su animal tiene pulgas o garrapatas o si están en su casa, antes de utilizar Parasital pipetas repelentes, debe aplicar previamente un tratamiento adecuado para el entorno del animal

✅ REPELENTES 100% NATURALES – Parasital pipetas repelentes proporciona un grado de confortabilidad y bienestar necesario que hace más fácil la vida diaria del animal y de su propietario. Fórmula tópica de fácil aplicación, segura y eficaz para una protección a largo plazo

✅ FÓRMULA ENRIQUECIDA CON ACEITE DE ALMENDRAS – La fórmula está enriquecida con aceite de almendras que nutre y protege la piel de su mascota

✅ PACK 3 PIPETAS – Pack de 3 pipetas x 2.5ml para una protección completa de hasta 3 meses

CLOSTER Neem Pet Protection Listo para Usar 500 Ml - Spray Antiparasitario Perros Antipulgas Gatos - Insecticida Pulgas contra Pulgas Y Garrapatas Ácaros Piojos Insectos para Perros Gatos Y Caballos € 24.90

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Ó : Pet Protection Spray es un garrapatas perros spray, antiparasitarios para perros y spray gatos creado para proteger a los animales domésticos y eliminar pulgas en casa. Se integra perfectamente a los pesticidas comunes Seresto, Bayer y Frontline dando protección extra. Es un mata pulgas spray, antiparasitos perro que elimina garrapatas, eficaz también como anti ácaro y anti mosquitos y aleja a los insectos.

: ¿Su mascota no puede usar el producto para pulgas común? Pet Protection resolverá su problema de forma natural. Es un aceite de neem insecticida, spray antigarrapatas para perros, spray pulgas gatos también eficaz en caballos. Loción vegetal y natural absolutamente no dañina. ¡Entre los productos para animales este spray antiparasitario gatos y repelente garrapatas perros es indispensable para el cuidado de los amigos de cuatro patas!

❔ É : Suave sobre la piel, sin enjuague, el aceite neem es un productos para perros, gatos y caballos que forma una barrera sobre el pelo del animal. Combate insectos y parásitos impidiendo su reproducción . Es un spray garrapatas perros, garrapatas gatos contra ácaro, moscas y mosquitos que molestan a nuestros animales. Repelente de moscas para perros que libera un agradable olor. Entre los mejores productos para garrapatas para uso diario.

Ñ : ¿Estás cansado de usar insecticida perros dañinos? Pet Protection es un natural repelente de garrapatas y de insectos, no tóxico para el hombre y los animales. Su eficacia se presta a múltiples usos, como anti ácaros, anti moscas, anti piojos, anti insectos, antiacaros perros, anti garrapatas para perros, anti pulgas para gatos, antiparasitos gatos. Insecticida garrapatas por el bien de tus animales.

✅ : . En el primer uso, rocíe una pequeña cantidad de producto en el costado del animal y espere unas horas para verificar la tolerabilidad. Contáctenos si lo necesita.

Nobleza - Hueso Prensado para Perros Fortalecedor de Dientes Stick Dental Dog Snack, Hueso de Nudillos de Cuero Crudo, Hueso para morder, 15cm,12pcs € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alivio de la ansiedad】 Masticar aumenta la estimulación mental aliviando el aburrimiento, la ansiedad y la frustración. También limpia los dientes de forma natural y ayuda a controlar la acumulación de placa y sarro. ¡Minimice las travesuras y mejore la salud oral general de sus cachorros!

【Larga duración】 Estos huesos comprimidos de cuero crudo satisfarán la necesidad de masticar de su perro mientras limpia el sarro de sus dientes. ¡Estas masticables pequeñas de cuero crudo son ideales para la dentición de los cachorros!

【Componentes saludables】 Proteína cruda: 82%; Aceites y grasas brutos: 1%; fibras crudas: 1%; Ceniza bruta: 1%; Humedad: 15%. Sin lejía, ingredientes artificiales, productos químicos o conservantes. Sin colores ni sabores añadidos.

【Ingrediente natural】 Nuestros productos masticables de cuero crudo para perros pequeños son naturalmente ricos en condroitina y glucosamina para promover la función saludable de las articulaciones. Ofrezca estos pequeños huesos de cuero crudo que los cachorros adoran como golosinas para masticar.

【El paquete incluye】 6 paquetes de huesos de cuero crudo prensados; 2 pc por paquete; Huesos de cachorro perfectos que miden 15cm.

DEWEL Collar Antiparasitos Perro/Gato contra Pulgas,Garrapatas y Mosquitos,Tamaño Ajustable e Impermeable para Mascota Pequeño Mediano Grandes € 13.99

€ 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El collar antiparasitos proteja eficazmente a su mascota de pulgas, garrapatas, larvas, piojos y mosquitos.

El collar antipulgas tiene 8 Meses de protección contra pulgas y garrapatas

Hecho de material natural, proporcionar una prevención confiable para sus mascotas

Longitud:63.5cm/25”diseñar para todos los tamaños de perros y gatos. Si es demasiado largo, puede cortarlo.

Impermeable: después de la natación, el baño y la actividad al aire libre bajo la lluvia, el collar contra pulgas y garrapatas sigue disponible. Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente.r para pulgas y garrapatas sigue disponible.Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente

Polvo Para Eliminación de Sarro y Placa Para Perros, Cachorros y Gatos | 100% Natural para Animales | Plaque Clean | 100g | Limpia y Cuida Dientes Blancos y Encías | Ayuda Contra el Mal Aliento € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COPLETAMETE NATURAL: cuide la salud de su mascota con nuestra combinación única de hierbas marinas y florales naturales especialmente seleccionadas por su eficacia a la hora de eliminar la acumulación de placa, refrescar el aliento, combatir la enfermedad de las encías, prevenir la pérdida de los dientes y mantener a sus perros y gatos sanos y felices.

ELIMINA CON SUAVIDAD Y PREVIENE LA PLACA Y EL SARRO: al ser ingerido, se absorbe en el torrente sanguíneo y llega a la saliva, haciendo que esta ablande y disuelva el sarro, eliminando fácilmente la placa. También ayuda a evitar su formación, para que su mascota no sufra de problemas dentales y para que ahorre dinero en las facturas del veterinario.

AYUDA A ELIMINAR EL MAL ALIENTO: el uso diario reducirá la caries y la acumulación de bacterias en la boca de su mascota para que tenga un aliento fresco y disfrute más de su compañía. Las mejoras deberían comenzar a verse en 3-8 semanas.

MEJORA LA SALUD INTESTINAL: contiene yodo natural, vitaminas y minerales, y también ayuda a equilibrar los ácidos gástricos para un estómago sano, reduciendo la producción de gases nocivos que contribuyen al mal aliento y empeoran la salud.

FÁCIL DE USAR Y DURA MUCHO TIEMPO: ¡Se acabó el cepillado estresante! Solo tiene que añadir una medida al día a la comida de sus perros (160 porciones). Añada media medida al día a la comida de sus gatos (320 porciones). Más fácil y más efectivo que otros productos para tratar la placa y refrescar el aliento de los perros, como caramelos, tabletas, aditivos para el agua, gotas, pasta de dientes, ambientadores en aerosol, productos masticables y recompensas.

Cadoc - Nature Exclusive Biotin Complex € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complejo de biotina, vitamina B y ácido nicotínico

Contiene altas cantidades de biotina, la "vitamina del cabello"

Promueve el crecimiento y la pigmentación del pelo y fortalece las uñas

Aumenta la vitalidad en general para favorecer el crecimiento y la pigmentación de pelo y fortalecer las uñas

Desarrollado, probado y recomendado por nuestro veterinario experto; pregúntanos si necesitas más información

Zotal Pipetas Perros pequenos y Gatos hasta 10 kg. 3 pipetas antiparasitos 100% componetes Naturales PARASITAL Especial Leishmaniasis pulgas y garrapatas 1 Mes de protección Garantizada € 13.74 in stock 8 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOSIFICACIÓN: Aplicar 1 pipeta, una vez al mes, a perros o gatos con peso inferior a 10 kg

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños,evite el contacto con los ojos y mucosas, lávese las manos con agua y jabón después de su aplicación

RESISTENTE AL AGUA:esta pipeta para perros y gatos despues de su aplicación sigue protegiendo si su perro se moja con agua.

CONTENIDO: 3 Pipetas x 1,25 ml.

Parasital Pipetas Repelentes protegerá a su animal de nuevas pulgas, garrapatas o mosquitos, pero no eliminará una infestación existente. Si su animal tiene pulgas o garrapatas o si están en su casa, antes de utilizar Parasital pipetas repelentes debe aplicar previamente un tratamiento adecuado para el entorno del animal. READ Los 30 mejores Bomba De Trasvase De Gasoil de 2021 - Revisión y guía

Vetipur Biotina 800µg - 90 Comprimidos para Perros - ¡Calidad Alemana Garantizada! € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ FAIRVITAL CALIDAD ALEMANA: Biotina para perros - 90 Comprimidos - 800µg de Biotina por comprimido - Vetipur - vitalidad para perros

✔ SIN: Gluten, fructosa, lactosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, conservantes, soja, levadura, pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales, colorantes, estabilizantes e ingeniería genética (NO OGM).

✔ Alta durabilidad debido al bote sellado herméticamente.

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Pastillas antipulgas Bob Martin, para gatos y perros pequeños de menos de 11 kg € 20.60 in stock 1 new from €20.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number VIT-13186 Model K0290 Color Cats / Puppies & Small Dogs Under 11kg Is Adult Product Release Date 2012-03-09T00:00:01.000Z Size 3 Unidad (Paquete de 1)

AniForte WermiX para Perros 50 cápsulas - Producto Natural Antes, Durante y después de la desparasitación y la infestación de lombrices, Las Hierbas Naturales armonizan el estómago y el intestino € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUERZA DE LA NATURALEZA - ANTES, DESPUÉS Y DESPUÉS DE LOS GUSANOS: Para apoyar la función intestinal normal y la microflora intestinal. Tabletas para perros puramente naturales y suaves para los animales

CONTENIDO NATURAL: Tabletas para perros con sustancias vitales como saponinas, agentes amargos y bronceadores han sido administradas a nuestras mascotas por siglos para apoyar la función intestinal normal

POLVO DE HIERBAS DE ALTO VALOR: Buena aceptación y alta calidad. Especialmente después de un tratamiento de desparasitación o desparasitación curado, la alimentación puede apoyar la flora intestinal. Para jóvenes y viejos, grandes y pequeños perros

DESARROLLADO POR EXPERTOS: Nuestros productos siempre son desarrollados por veterinarios expertos y profesionales de la salud animal con experiencia y se adaptan a las necesidades únicas de su mascota

NINGUNA preparación puede reemplazar una visita al veterinario. Especialmente en el caso de la tenia, anquilostomas, ascárides y gusanos del corazón, se debe consultar a un veterinario para la administración de un tratamiento antiparasitario

PETSLY Spray Antiparasitario Perros y Gatos - Anti Pulgas y Garrapatas Perros Spray Natural - Antipulgas Gatos sin Tóxicos - Spray Antipulgas Perros, Alternativa a Pastillas y Pipetas Perros, 500ml € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS: El spray antiparasitario gatos y perros de PETSLY ofrece una protección natural contra esos pequeños y molestos parásitos; su fórmula orgánica es rica en aceite de geranio y aceite de limoncillo, reconocidos por sus propiedades repelentes naturales

APTO PARA CACHORROS Y ADULTOS: La composición orgánica y suave de aceites esenciales de nuestro spray antigarrapatas para perros y gatos proporcionan una protección inmediata apta para cachorros y adultos; gracias a PETSLY Flea Spray conseguirás un cuidado y protección antiparásitos duraderos

FÓRMULA 100% NATURAL, SIN TÓXICOS: A diferencia de un insecticida pulgas convencional, este spray antipulgas perros es respetuoso con el ecosistema y con la salud tu mascota, pues su fórmula es libre de aditivos tóxicos; nuestro spray anti pulgas gato es seguro tanto para tí como para los niños

FÁCIL Y CÓMODO DE USAR: Gracias a su práctico tamaño, nuestro spray repelente de pulgas es fácil de almacenar y cómodo de aplicar en las zonas que quieras mantener libres de parásitos; podrás llevártelo contigo a donde quiera que vayas, dejando un aroma natural, sutil y agradable

FABRICADO EN ALEMANIA: Este producto ha sido fabricado en Alemania por nuestro equipo de expertos de acuerdo con los mejores estándares de la industria para obtener productos de alta calidad y libres de crueldad animal, basados ​​en ingredientes cuidadosamente seleccionados

Catly Spray Antiácaros y Antiparasitario Gatos - Antipulgas Gatos con Aceite de Geranio, Lavanda y Aceite de Árbol de Té - Antiparásitos y Antipulgas para Gatos - Alternativa a Pipetas Gatos, 100ml € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SPRAY GATOS ANTIÁCAROS EFICAZ: Utiliza nuestro spray contra todo tipo de parásitos, pulgas y garrapatas para ahuyentarlos rápidamente y que no vuelvan más. En lugar de usar un prodcuto para matar pulgas como muchos antiparasitarios para gatos, nuestro spray las hace escapar lejos sin tener que matarlas.

PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN: Rocía el spray regularmente para mantener el efecto repelente y asegurar que estos insectos se vayan por un largo tiempo. A diferencia de muchos productos anti pulgas gato como el collar antiparasitos gatos, nuestro spray no es incómodo de usar para ellos.

PRODUCTO 100% ORGÁNICO: Nuestro spray Catly AntiMites es una alternativa totalmente natural a algunas pipetas para gatos, mata pulgas spray e insecticida pulgas, ya que no contiene productos químicos tóxicos. Está hecho a base de aceites escenciales y es apto para usar con niños alrrededor.

CÓMODO Y FÁCIL DE USAR: Aplica nuestro spray Catly AntiMites simplemente rociándolo sobre el pelaje de tu gato y masajeándolo suavemente, sin riesgo de dejar manchas ni residuos tóxicos. Gracias a su práctico envase de 100ml, es posible llevarlo adónde sea, incluso de vacaciones.

HECHO EN ALEMANIA: Todos nuestros productos fueron creados y probados en Alemania. Utilizamos solo ingredientes naturales de la más alta calidad y mejoramos constantemente las fórmulas utilizadas, para crear los mejores productos posibles.

MENFORSAN Pack de 4 Productos antiparasitarios para Gatos, Contiene Cuatro Productos repelentes: Collar, Champú, Spray y Dos Unidades de pipetas Anti Insectos, Combate Cualquier Insecto € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack que incluye 4 productos que te ayudarán a proteger y eliminar las pulgas, garrapatas, picaduras de mosquitos o cualquier otro insecto.

Productos formulados sin insecticidas químicos, con ingredientes naturales: MARGOSA, GERANIOL Y LAVANDINO. Además tiene efecto repelente también para todo tipo de mosquitos

INLCUYE COLLAR Y PIPETAS: Protegerán de forma regular a nuestra mascota de las infestaciones más típicas como la de las pulgas o garrapatas y de las picaduras de mosquitos

SPRAY ANTI INSECTOS 250ml: El perfecto aliado para cada paseo o salida al jardín. Rociándolo por las piernas y la barriga evitarás que las garrapatas trepen hasta su vientre

CHAMPÚ ANTI INSECTOS 300ml: Si tu gato ya tiene parásitos, con un solo lavado conseguirás desprender cualquier parásito de la piel y pelo de tu mascota.

Dirk Drexel Wurm Kräuterlis gatos | antes durante y después de una infestación de gusanos tratados/desparasitación |Golosinas - Ninguno: Anti Worm| nutrición natural en caso de infestación de gusanos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 15 años de experiencia. Para cubrir las necesidades nutricionales especiales antes, durante y después de una infestación de gusanos curados / infestación de gusanos o además de la cura de gusanos / tabletas de gusanos / pasta de gusanos. Complejo de ajenjo / complejo de hierba de gusano, fórmula nutricional de gusano.

A diferencia de las tabletas o pastas químicas, el gusano Herblis se puede administrar regularmente, para que su mascota siempre tenga un ambiente intestinal bueno y fuerte. El gusano Krauterlis apoya la higiene intestinal y crea la importante atmósfera hostil relacionada con la nutrición (contra los gusanos) porque el gusano Herblis enriquece el intestino con importantes sustancias amargas, taninos y saponinas.

Especialmente diseñado para el fortalecimiento nutricional del tracto digestivo en relación con la infestación de gusanos / población de gusanos.

Alimento complementario natural para el soporte nutricional contra la población de lombrices / infestación de gusanos / gusanos intestinales / lombrices solitarias, - lombrices - tenias - anquilostomas - lombrices intestinales - lombrices intestinales - lombrices intestinales

No debe confundirse con: tabletas de parásitos, gusano enemigo, gotas de gusanos de flora intestinal, antibióticos de gusanos intestinales, químicos, pasta de gusanos, tabletas de gusanos, cápsulas de gusanos para gusanos intestinales, fórmula de gusanos, tabletas de gusanos, gusanos, pasta de gusanos, gusanos de gatos, gusanos, gusanos, comprimidos de gusanos, comprimidos de gusanos, agentes antiparasitarios, comprimidos de gusanos, gusanos de tenia, tenias.

Johnson's Vet Easy One Dose Wormer, tamaño 2 € 19.08 in stock 1 new from €19.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un tratamiento de una sola dosis para matar tanto gusanos redondos como de cinta

One Dose Easy Wormer, tamaño 2

Una dosis Easy Wormer

Número de modelo: B052*NI

Cmonami Collar antipulgas para Perros,Collar antipulgas y antigarrapatas con 8 Meses de protección, Impermeable para Mascota Pequeño Mediano Grandes - 62cm € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Efecto de protección de larga duración: El collar puede proteger continuamente durante 8 meses. Al entrar en contacto, liberará continuamente sus ingredientes activos y atacará a las pulgas y garrapatas, asegurando la protección de las mascotas peludas, amigos y familiares contra pulgas, garrapatas, ácaros y piojos Y larvas.

Previene las reacciones alérgicas en la piel de las mascotas: La fórmula natural del collar antipulgas para perros lo hace completamente seguro para su mascota. Mediante el uso de los ingredientes activos propagados por el aceite natural de la piel del perro, los collares antipulgas y garrapatas del perro se mantendrán alejados de los insectos dañinos.

Resistente al agua y de olor agradable: Sabemos que los perros están siempre activos, lo que hace que no puedan jugar bien cuando llueve. Nuestros collares antipulgas están elaborados con ingredientes naturales, que son impermeables y no grasos, resistentes al baño, a la lluvia e incluso a nadar, y permiten a su mascota disfrutar de todas las actividades interiores y exteriores.

Proteja su casa de las infecciones: El collar antipulgas para perros detendrá las pulgas, y su perro puede invadir de pulgas su casa. La prevención de las pulgas y garrapatas del gato mantendrá a su perro sano y evitará que las pulgas entren en su casa, muebles y ropa de cama.

Longitud ajustable: Nuestro collar antipulgas para perros es adecuado para todas las mascotas, la longitud es de 68 cm, se puede ajustar según el tamaño del perro, puede recortar fácilmente la parte sobrante.

Antipulgas Natural Spray con Neem – Antiparasitario Insecticida contra Pulgas, Garrapatas, Mosquitos, Insectos - Protección Repelente Listo para Usar - para Perros y Gatos - Linea 101, 250ml € 16.97 in stock 1 new from €16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features OFRECE PROTECCIÓN ADICIONAL contra pulgas, garrapatas y mosquitos mientras su amigo está al aire libre. Una solución lista para usar que se puede utilizar en cualquier momento del día.

CON ACEITE DE NEEM. El aroma y la acción del precioso aceite de Neem forman una barrera protectora que combate los parásitos ya presentes y los repele

SÓLO INGREDIENTES NATURALES Y VEGETALES. También contiene extractos de Citronela y Geranio, remedios naturales que siempre han sido contra los parásitos y también pueden perfumar el pelo

APTO PARA PERROS Y GATOS. Este spray ha sido cuidadosamente formulado para ser adecuado tanto para perros como para gatos, siendo muy suave y totalmente natural

MODO DE EMPLEO: Pulverizar sobre la piel y el pelaje del animal a proteger, evitando ojos y nariz. También es adecuado para un uso frecuente READ Los 30 mejores Kit Juguetes Sexual de 2021 - Revisión y guía

Los comprimidos condroprotector perros para articulaciones Veddelholzer con MSM, harpagófito glucosamina colágeno 125 cápsulas € 27.95 in stock 1 new from €27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅GANADOR EN COMPARATIVA DE PRODUCTOS: Los comprimidos para articulaciones Veddelholzer obtuvieron la calificación “sobresaliente” (1,1 - según el sistema de calificación alemán) en pruebas por parte del instituto de calificación de productos “Internationales Institut für Produktbewertung”.

✅Un perro alegre y activo durante toda su vida: MSM, harpagófito y el jengibre actúan de forma natural y estimulante. La vitamina E promueve la movilidad. Combinación óptima de ingredientes con glucosamina, condroitina y manganeso.

✅A su perro le encantarán: Los comprimidos con extracto de mejillón verde le gustarán a su perro y se lo podrá dar como una recompensa. El complejo de vitaminas B contribuirá a que su perro tenga un bonito y brillante pelaje.

✅Sólo lo mejor para su mascota: nuestros comprimidos para perros proporcionan sustancias nutritivas esenciales y de origen vegetal, así como ingredientes de alta calidad como el extracto de mejillón verde en polvo, glucosamina, colágeno, MSM, ácido hialurónico, condroitina, vitamina E, manganeso, harpagófito, jengibre y levadura de cerveza.

✅Fabricado en Alemania: Receta e ingredientes elaborados en Alemania. Los comprimidos para las articulaciones sirven de complemento alimenticio para perros y dejarán a los dueños libres de preocupaciones. Utilidad práctica para llevar fuera del hogar: no es necesario trocear.

Johnsons Vet 4fleas Tablets for Dogs 3 Treatment Pack - D092 € 14.86

€ 13.21 in stock 2 new from €13.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 14D092 Model 14D092 Release Date 2016-05-28T00:00:01.000Z Size 3 Unidad (Paquete de 1)

Zotal 4 Pipetas Repelentes 100% Natural para Perros Grandes Parasital € 16.40

€ 15.00 in stock 9 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mezcla de aceites esenciales naturales - Parasital Pipetas Repelentes protegerá a su animal de nuevas pulgas, garrapatas o mosquitos, pero no eliminará una infestación existente. Si su animal tiene pulgas o garrapatas o si están en su casa, antes de utilizar Parasital pipetas repelentes debe aplicar previamente un tratamiento adecuado para el entorno del animal.

Con una alta capacidad de REPELENCIA y PERSISTENCIA, la gama PARASITAL cuida a los animales de forma natural.

PARASITAL, gracias a su composición a base de ingredientes activos naturales, actúa con eficacia contra los eternos enemigos de nuestras mascotas: los parásitos externos. Garrapatas, pulgas, moscas e incluso el mosquito transmisor de la leismaniosis, dejarán de ser un problema, proporcionando bienestar y tranquilidad tanto a dueños como a mascotas.

Utilizar sobre animales no infestados aplicando el contenido de las pipetas necesarias en la zona de unión entre el cuello y la espalda y en la base de la cola, levantando el pelo del animal para que el líquido quede en contacto con la piel.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños, lavar con agua y jabón después de su manipulación, evite el contacto con ojos y mucosas.

toldi Tratamiento-de-pulgas-para-Perros, Collar-antipulgas-Perros Ajustable, 8 Meses de protección-contra-pulgas-y-garrapatas-para-Perros Cachorros Collar Repelente de piojos y garrapatas € 26.84

€ 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar antipulgas y garrapatas para perros recomendado por veterinarios. Repele eficazmente pulgas, garrapatas, piojos, huevos de pulgas, larvas y plagas proporcionando una protección completa y continua durante 8 meses. La liberación controlada de ingredientes activos cubrirá todo el cuerpo de su perro en solo 24 horas ahuyentando las pulgas y protegiéndolo contra su regreso manteniendo a su perro feliz y saludable.

EL TAMAÑO SE ADAPTA A TODOS LOS PERROS ¡Sabemos lo difícil que es encontrar el collar del tamaño adecuado para su perro! Los collares antipulgas y garrapatas Toldi para perros se crean para adaptarse a todas las razas y tamaños de perros (pequeños, medios, grandes), a partir de las 7 semanas de edad. Las 25 pulgadas del collar repelente de pulgas y garrapatas Toldi se pueden ajustar simplemente abrochándolo en un lugar adecuado y cortando cualquier exceso de longitud.

INGREDIENTES NATURALES La fórmula de protección única de Toldi está hecha de aceites esenciales que son eficientes para garrapatas, pulgas y plagas y seguros para su familia y su hogar. Estamos usando el poder de una mezcla especial: lavanda, citronela y aceite de limón para confundir el sistema de entrada sensorial del insecto para repeler y evitar a su perro.

PROTECCIÓN DURADERA Y CÓMODO DE LLEVAR - A diferencia de otros collares que son más duros y de forma ovalada, Toldi Flea and Tick Collar se convierte en una forma perfectamente circular alrededor del cuello de su perro. Hecho con plastificante de alta calidad (agregado a una resina sintética para promover la plasticidad y flexibilidad y para reducir la fragilidad) e infundido con aceite esencial de lavanda. Tiene un aroma calmante, efecto calmante en su perro y alivia el estrés.

IMPERMEABLE - La fórmula especial resistente al agua de Toldi le permite disfrutar de un tiempo de calidad con su mascota, en interiores y exteriores, en todas las condiciones climáticas, al nadar o incluso caminar bajo la lluvia durante mucho tiempo, beneficiándose de la protección completa de nuestro collar antipulgas y garrapatas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.