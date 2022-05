Inicio » Terraza y Jardín Los 30 mejores Depuradora Piscina Arena de 2022 – Revisión y guía Terraza y Jardín Los 30 mejores Depuradora Piscina Arena de 2022 – Revisión y guía 13 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Depuradora Piscina Arena veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Depuradora Piscina Arena disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Depuradora Piscina Arena ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Depuradora Piscina Arena pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Depuradora de arena INTEX Krystal Clear 4500 litros/ hora 0,25 hp € 189.95

€ 179.00

Amazon.es Features Sistema de depuraci?n por arena Intex para piscias desmontables de hasta 29.100 litros y caudal m?ximo de 4.500 litros por hora

Nuevo programador digital con opci?n de encendido cada 24h, bloqueo y desbloqueo y apagado o encendido manual, prefiltro exterior y 6 modos de funcionamiento

Hydro Aeration Technology, sistema exclusivo Intex que mejora la pureza y limpieza del agua de forma aut?noma y sin costes o procesos extra

Funciona con arena de s?lice N?20 o arena de vidrio (no incluidas), tanque de 25.4 cm de di?metro con capacidad para 12 Kg de arena o 8.5 Kg de vidrio

Válvulas de émbolo y accesorios de salida de 38 mm NO incluidos

Monzana Depuradora Sistema de Filtro de Arena 10.200L/h 450W Adaptador Ø32mm - 38mm Filtro de Piscina € 161.95

Amazon.es Features AGUA LIMPIA DE SU PISCINA - La potente depuradora sistema de filtro de arena SF12K de Monzana, adecuado para arena de filtro, vidrio de filtro o bolas de filtro, mantiene su piscina y agua limpia y clara, incluso cuando la piscina se utiliza mucho.

POTENTE - El sistema de filtro de arena proporciona un rendimiento de hasta 10.200 l/h y tiene un cómodo cable de alimentación de 1,9 m de largo. Con la práctica pantalla de presión, puede vigilar el proceso de filtrado del agua de la piscina.

AHORRE AGUA EN VERANO - Su piscina - el punto para resfrescarse en días calurosos, relajarse y para la diversión para los pequeños en casa, así como para los adultos. Un filtro de piscina fuerte reduce enormemente el consumo de agua. Es por eso que se recomienda utilizar una depuradora con sistema de filtro de arena Monzana.

LIMPIEZA EFICAZ - Con la válvula de 4 vías puede usar eficazmente el sistema de filtro de arena. Sistema de limpieza en los siguientes pasos: retrolavado para la limpieza del filtro, enjuague para la limpieza residual, lavabo del filtro para el funcionamiento normal, y por último el funcionamiento en invierno.

DATOS TÉCNICOS - Cable de red: 190 cm de largo / Capacidad de filtrado = 10.200 L/h / Potencia: 450W / Material: tanque y tubos de plástico / Carcasa: metal robusto / IPX5 - a prueba de chorros / Tensión : 230V/ 50 Hz / Color : Negro y Azul

Bestway 58515 - Depuradora de Arena 2,006 m3/h Conexión 32 mm € 140.04

Amazon.es Features Económicamente más asequible a largo plazo, ya que necesita menor tiempo de funcionamiento para filtrar el mismo volumen de agua

Mayor poder de filtrado; filtra partículas más pequeñas, bombea 2,006 m3/por hora

Incluye dispensador ChemConnect y manómetro de fácil lectura

Gracias a su mayor potencia cuenta con la posibilidad de incorporar un limpiafondos más efectivo

Tanque de filtro duradero y resistente a la corrosión READ Los 30 mejores Raqueta Matamoscas Electrica de 2022 - Revisión y guía

BESTWAY 58497 - Depuradora de Arena 5.678 l/h Conexión 38 mm 230 W con Prefiltro con Tapa Roscada Apta para Arena de Silice de 0.45-0.85 con Cesta Tamiz para Piscinas de 1.100-42.300 L € 189.95

Amazon.es Features Económicamente más asequible a largo plazo, ya que necesita menor tiempo de funcionamiento para filtrar el mismo volumen de agua

Mayor poder de filtrado; filtra partículas más pequeñas, bombea 5.678 l por hora

Incluye dispensador ChemConnect y manómetro de fácil lectura

Gracias a su mayor potencia cuenta con la posibilidad de incorporar un limpiafondos más efectivo

Tanque de filtro duradero y resistente a la corrosión

Arebos Sistema de Filtro de Arena con Bomba | 400 W |10.200 l/h | Volumen del depósito de hasta 20 kg de Arena | con manómetro de presión | Incluye 1400 g de Bolas de Filtro | Incluye Manguera de 2 m € 169.90

Amazon.es Features [Altamente eficiente] El sistema de filtro de arena de 400 W de AREBOS con un caudal de hasta 10.200 l/h y una altura de impulsión de hasta 8,5 m mantendrá limpia su piscina. Este sistema de filtrado es apto para prácticamente todas las piscinas disponibles en el mercado hasta un tamaño máximo de aproximadamente 40 m³.

[Válvula de 4 vías] Equipado con una válvula multifunción de alta calidad, que permite un fácil manejo y control del sistema de filtrado, y además ofrece al usuario muchas funciones importantes, por ejemplo: Filtrado, Retrolavado, Enjuague, Drenaje, Apagado y un Modo de Descanso para el invierno.

[Depósito grande] El depósito grande puede llenarse con hasta 20 kg de arena. Como alternativa, puede hacer funcionar el sistema de filtrado con las bolas de filtrado incluidas en el contenido del suministro. Su ventaja: Sin esfuerzo, fácil de limpiar y respetuoso con el medio ambiente.

[Incluye indicador de presión] El manómetro integrado le permite comprobar en todo momento la presión del sistema de filtrado de la piscina. Además, puede comprobar rápidamente el grado de contaminación del filtro de la piscina. El sistema de filtrado de arena AREBOS impresiona por sus menores costes de mantenimiento y mejor rendimiento que una solución con cartuchos. Además, se entrega con una práctica ayuda de llenado que facilita el llenado.

[Datos técnicos de la bomba del filtro] Material: Carcasa robusta y resistente a la corrosión de plástico y metal | Alimentación eléctrica: 220-240 V~, 50 Hz | Material del filtro: máx. 20 kg de arena o bolas de filtro (1400 g incluidos) | manguera de 2 m de longitud | Tamaño de grano recomendado: Ø 0,4 ~ 0,8 mm | Dimensiones del sistema de filtrado de la piscina (LxAxH): 458 x 298 x 621 cm.

Depuradora T.I.P. para piscina, juego de filtros de arena SPF 250 F, hasta 6.000 L/h € 190.00

Amazon.es Features Válvula de 4 vías con posibilidad de ajuste, filtros, lavado a contracorriente (limpieza del filtro), enjuague (eliminación de sólidos suspendidas en la arena), invierno (alivio de la juntas).

Tamaño recomendado de la piscina: 30 m³.

Caudal máx.: 6.000 L/h.

Arena mínima para relleno: 13 kg.

Incluye prefiltro integrado.

Tecno Prodist Arena DE Silex Premium para Piscinas Cubo de 24 Kg (Granulometría 0,4 a 0,8 mm) Ideal para el Filtro de su Piscina. € 29.90

Amazon.es Features ARENA DE SILEX ideal para diferentes filtros y depuradoras de piscinas gracias a su granulometría 0,4 a 0,8 mm

EL MÉTODO DE FILTRACIÓN MÁS UTILIZADO EN LAS PISCINAS, el sistema de filtración es un método esencial para un correcto mantenimiento de su piscina.

SE ENVÍA EN CUBO, para evitar roturas de los sacos convencionales en el transporte y por un mejor mantenimiento, este producto lo enviamos en cubo resistente de 25 kg, además lo podrá reutilizar ya que al vaciarlo queda totalmente limpio.

USO TAMBIÉN PARA CHORRO DE ARENA, por su granulometría se puede usar para chorro de arena, césped artificial, plantas, etc

LIMPIO Y SECO, el producto está totalmente limpio y seco, sin posibilidad de recibirlo húmedo al almacenarse en cubo hermético. PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA – GRUPO PRODIST (Garantía de Calidad) – www.tecnoprodist.com

Gre AR200 - Arena Sílex para Piscina, Saco 25 kg € 25.95

Amazon.es Features Arena de sílex para diferentes filtros y depuradoras de piscinas

Retiene la suciedad del agua de la piscina, previniendo la aparición de algas u otros organismos

Funciona eficientemente y se consigue un óptimo mantenimiento del agua de la piscina

Granulometría 0,4 - 0,8 mm

Saco de 25 Kg

Monzana Depuradora Sistema de Filtro de Arena 9.600 L/h con Pre Filtro para Piscina Deposito XL 25L € 199.95

Amazon.es Features AGUA LIMPIA PARA SU PISCINA LIMPIA - Con el potente sistema de filtro de arena, podrá mantener el agua de su piscina limpia y clara, incluso cuando utiliza mucho su piscina.

POTENTE - Gracias a su potente y robusta bomba, el sistema de filtro de arena le brinda un alto rendimiento de hasta 9.600 l/h.

DEPÓSITO XL de 25L - El sistema de filtro de arena tiene un gran volumen de tanque de aproximadamente 25 litros. Puede llenar el depósito del filtro con hasta 20 kg de arena.

LIMPIEZA EFICAZ - Con la válvula de 4 vías de montaje superior, siempre tiene el método de limpieza exacto de la depuradora de piscina. Opciones de Ajuste: Lavado a contracorriente, enjuague, filtro de piscina o modo invierno.

DATOS TÉCNICOS - 1 x Depuradora de arena SF96K incl. bomba y accesorios con prefiltro // Rendimiento de filtración: 9.600 L/h // Volumen del tanque: 25 litros // Filtro de arena: 20 Kg // Potencia: 450W // Clase de protección: IPX5 // Longitud de cable: 190cm // Color: Negro y Azul

Bolas Filtro para Piscina 800g, Alternative para Arena de Depuradora Piscina de 29kg, Material Filtro Duradero y Reutilizable para Depuradora Piscina y Acuario, Puede Filtrar Bacterias y Algas € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Últimos Materiales】 Bolas de filtro SHENMATE están hechas del último material 100% polietileno, que es un material ultraligero y ecológico con buena durabilidad, permeabilidad al agua, drenaje, elasticidad y polimerización. Las bolas de filtro son un material de filtro ideal, que puede filtrar las impurezas en el agua de forma rápida y eficaz. Además, son lavables y reutilizables.

【Efecto de Filtración de Agua Confiable】 Bolas de filtro piscina SHENMATE adoptan un sistema de filtro de profundidad 3D, que puede mejorar significativamente el efecto de filtrado. Pueden filtrar partículas finas de hasta 1,5 μm en agua y la eficiencia de filtración es 4 veces mayor que la de los materiales de filtro convencionales. Las moléculas de polietileno de alta densidad filtran eficazmente las partículas diminutas como bacterias y algas en el agua y mantienen un pH neutro.

【Fácil de Usar】 Gracias al ingenioso diseño y fabricación, las bolas de filtro para depuradora piscinas y acuarios se pueden utilizar durante mucho tiempo y los pasos de instalación son muy sencillos. Con solo unos pocos pasos, puede iniciar fácilmente los sistemas de depuradora de arena de piscinas. Al mismo tiempo, las bolas de filtro en el depuradora piscina se pueden intercambiar muy fácilmente, lo que hace que todo el proceso de filtración sea más conveniente.

【Alternativas Efectivas】 Para reemplazar el filtro de arena tradicional, hemos desarrollado este últimos materials de filtro. Las bolas de filtro prescinden de las deficiencias de la arena de depuradora, como pasos pesados, no reutilizables, tediosos y un efecto de filtro deficiente. La estructura de disposición molecular única de la bolas de filtro mejora aún más su permeabilidad al agua y su efecto de filtrado, y no bloqueará el lavador de piscinas.

【Amplia Gama de Aplicaciones】 Bolas de filtro piscina SHENMATE no solo se pueden usar en el depuradora piscina, sino que también se pueden usar para filtrar agua en acuarios, peceras e incluso desagües. Queremos optimizar la experiencia de natación y compra del consumidor, por eso también ofrecemos un servicio integral al cliente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestro producto, no dude en contactarnos.

Steinbach Filtro Active Balls+ – 040386 – Bomba no autoaspirante para Piscinas de hasta 19.000 litros – con válvula de 7 vías con Palanca de Ajuste y manómetro – Incluye 300 g de Bolas filtrantes € 178.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sistema de filtro Active Balls+ convence por su larga vida útil del medio del filtro y una alta capacidad de absorción de suciedad, para un agua limpia en la piscina y una calidad del agua impecable

La combinación adecuada del sistema de filtro Active Balls+ y las bolas filtrantes garantizan un agua cristalina de la piscina, incluso las partículas de suciedad más pequeñas se filtran del agua

El sistema de filtro es ideal para piscinas de hasta aprox. 19.000 l de agua y se puede conectar a todas las piscinas con un conector de manguera

Limpieza rápida y profunda: el sistema de filtro de piscina se puede utilizar hasta una temperatura máxima del agua de 35 °C y es apto para agua salada hasta un contenido de sal de 5 g/l

Contenido del envío: 1 filtro Steinbach Active Balls+ con bolas filtrantes de aprox. 300 g. Potencia de circulación 3.900 l/h. Potencia de la bomba 4.500 l/h. Fuente de alimentación 220-240 V~/50 Hz. Potencia máx. 200 W READ Los 30 mejores Plantas Artificiales Grandes de 2022 - Revisión y guía

ELÉCTRO SANTOMERA Depuradora de Arena 6400L/h monobloc 320 con válvula selectora € 276.95

Amazon.es Features Part Number 184706

Bestway 58499 - Depuradora de Arena 8.327 l/h Conexión 38 mm € 224.83

Amazon.es Features Económicamente más asequible a largo plazo, ya que necesita menor tiempo de funcionamiento para filtrar el mismo volumen de agua

Mayor poder de filtrado; filtra partículas más pequeñas, bombea 8.327 L por hora

Incluye dispensador ChemConnect y manómetro de fácil lectura

Gracias a su mayor potencia cuenta con la posibilidad de incorporar un limpiafondos más efectivo

Tanque de filtro duradero y resistente a la corrosión

Sistema de Filtración de Arena 400 W € 167.99

Amazon.es Features Potencia: 400W

Altura máx: 8.5 m

Capacidad máx de bombeo: 10 200 l / h

Conexión: 1.5 pulgadas

Temperatura máx de agua: 40 ° C

Deuba Depuradora Sistema de Filtro de Arena 10.200 l/h Válvula 4 Vías + Medidor de Calidad de Agua Piscina € 214.95

Amazon.es Features AGUA LIMPIA DE PISCINA - La depuradora de la marca Deuba mantiene el agua de su piscina limpia y clara. Gracias a la válvula de 4 vías que le permite utilizar las siguientes funciones: lavado de filtro, enjuague, filtración y modo invierno.

GRAN CAPACIDAD - La bomba de filtro de arena tiene un rendimiento de filtración de 10.200 l/h con un volumen de tanque de hasta 20Kg de arena.

INCLUYE MEDIDOR DE PH DEL AGUA - La depuradora de piscina viene con un práctico medidor de calidad de agua para mostrarle el valor de PH actual y el contenido de cloro en su piscina. La forma más fácil y rápida de determinar los valores correctos.

PRÁCTICO - La potente depuradora contiene un manómetro de presión fácil de leer y una base estable y sólida. Además, su carcasa es robusta y duradera.

DATOS TÉCNICOS - 1 x Depuradora + 1 x Medidor de calidad de agua para PH y cloro // Rendimiento de filtración 10.200 l/h // Potencia: 400 Vatios // Voltaje: 230V/50Hz // Cable: 190cm // Color: Negro/Azul // Color: Blanco

Monzana Sistema de Filtro de Arena 11.000 L/h con Pre Filtro y Deposito XXL 30L Depuradora Accesorios € 232.95

Amazon.es Features MANTENGA EL AGUA DE SU PISCINA LIMPIA: Con el potente sistema de filtro de arena, podrá mantener la calidad del agua de su piscina en óptimas condiciones. La potente depuradora multifunción cumplirá con todas sus expectativas.

POTENCIA: Gracias a su potente y robusta bomba, el sistema de filtro de arena proporciona un gran caudal de hasta 11.000 L/h.

DEPÓSITO XXL: El sistema de filtro de arena tiene un gran volumen de tanque de aproximadamente 30 litros. Puede llenar el depósito del filtro con hasta 27 kg de arena filtrante.

LIMPIEZA PRÁCTICA: Con la válvula de 4 vías de montaje superior, usted siempre tiene a la vista el método de limpieza exacto del sistema de filtro de arena. Opciones de Ajuste: Lavado a contracorriente, enjuague, filtro de piscina o modo invierno.

DATOS TÉCNICOS: Rendimiento de filtración máx.: 11.000 L/h - Volumen del tanque: 30L - Filtro de arena de hasta 27Kg - Altura de bombeo: 11m - Potencia máx.: 550 W - Clase de protección: IPX5 - Longitud del cable de alimentación: 190 cm - Adaptador 2en1: Ø 1¼' = 32mm | Ø 1½' = 38mm

Bestway Flowclear Pool - Filtro de arena con dosificador ChemConnect integrado € 161.00

Amazon.es Features Limpieza eficiente de la piscina: la bomba con filtro de arena mantiene cualquier piscina limpia e higiénica de forma fiable.

Mango práctico: el mango superior de la bomba de filtro se puede girar 360 grados para manejar la palanca con una sola mano.

Todas las piscinas: el accesorio de piscina es compatible con la mayoría de piscinas montadas con válvulas roscadas de 3,8 cm.

Fácil de usar: el filtro de piscina se maneja fácilmente gracias a la válvula de 6 vías y el manómetro de fácil lectura.

Volumen de suministro: filtro de arena de 3,8 cm, incluye adaptador para mangueras de 32 mm y dosificador de productos químicos, para arena de filtro o bolas de filtro de polipropileno.

Sellnet Bestway Flowclear 58515 - Filtro de arena (3,028 l/h, bomba de filtro de arena) € 137.00

Amazon.es Features El potente sistema de filtro de arena Flowclear bombea 3.028 litros por hora y es ideal para piscinas de 1.100 – 16.000 litros de capacidad.

El dosificador químico ChemConnect alimenta el agua de manera uniforme cuando se introduce, por ejemplo, pastillas de cloro con cloro para una limpieza constante.

Para mangueras con diámetro de 32 mm con tamaño de rosca adecuado, funciona con arena de filtro tradicional y con bolas de filtro polisphere altamente eficientes.

Bestway 56457 - Piscina Desmontable Tubular Power Steel 412x201x122 cm Depuradora de arena de 3.028 litros/hora € 829.79

Amazon.es Features Montaje fácil – Este completo conjunto de piscina para jardín se construye rápidamente y sin herramientas

Muy robusta – La piscina elevada tiene un fuerte marco de acero con capa anticorrosión y uniones flexibles

Agua limpia – Con la depuradora de arena, la piscina con escalera se limpia de forma rápida y eficiente

Seguridad extra – La escalera evita que los niños accedan sin supervisión a la piscina tubular de acero

El envío incluye – Piscina de acero Power Steel de Bestway con depuradora de filtro de arena, escalera de seguridad, dosificador de químicos y parche; material: TriTech, medidas: 412x201x122 cm, gris

PLANTAWA Depuradora Piscina Arena Ø500, Filtro con Válvula Lateral para Piscinas Desmontables, Bomba de Agua Filtro de Arena € 620.30

Amazon.es Features 【La mejor calidad】El Filtro de Arena Laminado es el más recomendado para piscinas de hasta 72 m3, ideal para piscinas clásicas, desmontables, fuentes y estanques

【Incluye válvula selectora】 Esta depuradora está equipada una válvula selectora lateral de 6 vías de 11/2” para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado

【Totalmente equipada】 Equipado con manómetro, tapón para vaciado del agua, purga de aire manual, purga de agua manual de ¼” y válvula selectora lateral

【Asegura el mejor rendimiento】 Caudal máximo de 10 m3/h, velocidad de filtración de 50 m3/h, presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm2, carga 95 kg de arena y 68 kg de vidrio

【Recomendado para piscinas】Uso para piscinas con tamaño recomendado de 72 m3

Salinera EspañOla. Arena Piscina - Arena depuradora 25kg filtrante salinera arena piscina € 18.72
€ 18.06

€ 18.06 in stock 4 new from €5.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arena de Silice húmeda de 0,4 a 0,8 mm filtrante para filtros de depuradoras de `piscinas y flitros de riego).

Producto filtrante natural y economico para su piscina

Arena de Silice húmeda de 0,4 a 0,8 mm de granulometria.

Productos QP 565090 - Equipo de filtración, 300 + 1/4 HP € 163.90

Amazon.es Features Inyectado de polipropileno

Flujo caudal de filtración: 4 m3/h

Bomba de impulsión centrifuga sin prefiltro

Válvula superior de 4 posiciones

Intex 1200 GPH Sand Filter Pump W/RCD (220-240 Volt) € 143.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fuente de alimentación: 220-240 V

Potencia: 190 W

Caudal de la bomba: 1200 gal/h a 4500 L/h

Diámetro del tanque: 254 mm

Conexión: 38 mm

tillvex Depuradora Azul de Agua para Piscina 10 m³/h - 5 Funciones de Filtrado - Bomba de Filtro de Arena con Válvula € 189.99

Amazon.es Features LA MEJOR CALIDAD: Potente sistema depurador de arena con capacidad de filtrado de hasta 10200 l/h. Robusta carcasa metálica y protección contra el agua a presión IPX5.

CON VÁLVULA DE 5 VÍAS: Filtración, contralavado, enjuage, desagüe y cerrado.

NUMEROSAS VENTAJAS: Indicador de presión integrado de hasta 1 bar, base robusta para el depósito del filtro y la bomba, volumen del depósito de hasta 20 kg de arena, válvula de 5 vías con asa, válvula de vaciado, conexión estándar para mangueras de Ø 32/38 mm, robusto anillo de sujección, abrazaderas de tubo de acero inoxidable.

Datos técnicos: Cable de alimentación - 190 cm de largo; capacidad de filtrado = 10.200 L/h; potencia: 400W; voltaje: 230V/50Hz.

Para todos los tipos de filtros de arena: Nuestro sistema es adecuado para la arena filtrante (arena de cuarzo), las bolas filtrantes y/o el vidrio filtrante.

BESTWAY 58369 - Manguera Flexible de Piscina 3 Metros con Diámetro 32 mm y Unión con Abrazadera y dos Boquillas de Conexión Segura para Bombas, Depuradoras y Cloradores € 11.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manguera flexible y flotante para limpiar la piscina de forma sencilla y eficaz

Tiene dos boquillas de conexión a través de rosca para que sea segura

Tiene una longitud de 300 cm y un diámetro de 32 mm

Compatible con bombas de filtrado, depuradoras de cartucho, de arena, calentadores y cloradores salinos

Resitente al cloro y a los rayos del sol READ Los 30 mejores Colchon Hinchable Doble de 2022 - Revisión y guía

Bolas de filtro de piscina de Veddelholzer El material más ligero para el mejor rendimiento sustituye la arena de filtro de 25 kg arena de cuarzo de Alemania Limpiador de piscinas Sistema de filtro € 21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Con instrucciones para cambio de filtro: Para realizar el cambio de filtro de forma fácil y sin problemas, encontrará instrucciones detalladas en nuestro embalaje.

✅ Fabricadas en Alemania. Nuestras bolas de filtro se fabrican en Alemania. La composición especial de las fibras asegura un excelente rendimiento de los filtros de la piscina.

✅ Limpieza visible: La filtración de profundidad 3D proporciona una mejor limpieza visible en su piscina. Con el cuidado intensivo de la piscina también se ahorran floculantes.

✅ Sostenibles y de bajo consumo de energía: Las bolas de filtro se pueden lavar y reutilizar. Como ya no es necesario rebobinar, se ahorra energía, costes y otros accesorios de piscina.

✅ De aplicación universal: Nuestras bolas de filtro son ampliamente aplicables para la limpieza de piscinas en casi todos los tipos de recipientes de filtro. También adecuadas en combinación con multitabs. No se recomienda el uso de floculantes, ya que las bolas de filtro podrían aglomerarse. Para cualquier tipo de preguntas, puede contactar con nosotros en calidad de vendedor en Amazon.

Gre PP031 - Bomba de filtración para Piscina, 250 W, 7 m3/h € 122.90
€ 99.90

€ 99.90 in stock 7 new from €99.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bomba centrífuga de una sola etapa, autocebantes, concebidas para uso con un sistema de filtración de piscina

Con capacidad de filtrar 7.000 litros por hora

250 W de potencia

Para equipar un filtro de 300 mm de diámetro

Para piscina hasta 35 m3 de capacidad

BESTWAY - Depuradora de Filtro de Cartucho 5.678 L/H 32 mm € 127.80
€ 89.00

€ 89.00 in stock 24 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manten el agua de tu piscina limpia con esta depuradora de cartucho fácil de usar

Es una opción económica y fácil de mantener ya que cuando acaba la temporada de verano, puedes almacenarlo de forma que no ocupe mucho espacio

La capacidad de filtrado es de 5;678 litros/hora y está indicado para piscinas de 1;100-31;700 litros

Usa cartuchos del tipo III que puede ser utilizado durante dos semanas aproximadamente

El cartucho debe limpiarse cada 3 días aproximadamente con agua a presión para eliminar las impurezas

Gre FAQ200 - Filtro Aqualoon para piscina, 4m3/h € 144.90
€ 130.49

€ 130.49 in stock 8 new from €130.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtro de Aqualoon para piscina compacto y de fácil instalación, que sirve para retener las impurezas respetando el medioambiente

Con capacidad de filtrar 4.000 litros por hora

Diámetro de 200 mm y puede filtrar partículas de hasta 3 micras

Adaptado para piscinas hasta 19 m3 de capacidad

Incluye 320 g de Aqualoon

NATURE WORKS Arena de Vidrio Filtrante para Piscina con Poder de Filtración del 99,64%, Reduce el Consumo de Agua y Energía, Fabricado con Vidrio Técnico Virgen para Máxima Higiene - Saco 10kg € 27.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA FILTRACIÓN - Retención acreditada por IFTS del 99,64% de las partículas contaminantes de tu piscina para obtener un agua más higiénica y transparente. Evita la formación de bacterias y Biofilm. Fabricado en la Unión Europea.

MÍNIMO CONSUMO - Gracias a la Tecnología Anti-Compactación aumenta el tiempo entre contralavados y mantiene los microcanales de la arena de vidrio abiertos, reduciendo notablemente el consumo de agua, energía y productos químicos al mínimo.

INSTALACIÓN FÁCIL - Apto para todos los modelos de filtros de arena para piscinas de agua dulce y salada. El medio filtrante para piscina Nature Works también es compatible con filtros para piscinas desmontables, prefabricadas e hinchables de INTEX, Bestway y otras marcas.

MÁS DURADERO - Vida útil ilimitada gracias a su aplicación en una sola capa, que permite reutilizar el medio filtrante de forma indefinida en caso de rotura o cambio de filtro. Mayor durabilidad que ningún otro medio para filtración de agua.

FORMATO MÁS CÓMODO - Saco reforzado de 10 kg. para mayor facilidad de transporte e instalación. Se necesita un 20% menos de volumen respecto al requerido por el fabricante del filtro.

