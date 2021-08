Inicio » Top News Los 30 mejores Decoracion Vintage Casa de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Decoracion Vintage Casa de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

DCine Cuadro Frases/Frases positivas/Cuadro Madera/Regalo/Normas del hogar/Normas de la casa/Carteles Vintage/ 19 cm x 25 cm x 4 mm/ (PEQUEÑOS Momentos) € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión digital sobre panel de fibra de madera ecológica

Producto fabricado de manera artesanal con todo nuestro cariño en España trabajando únicamente con proveedores nacionales. Apostamos por el HECHO EN ESPAÑA contribuyendo así a la riqueza del país.

Fácil montaje gracias sus cintas adhesivas de doble cara especiales. OLVÍDATE DE AGUJEREAR LA PARED!

MEDIDA: 25 cm x 19 cm x 4 mm cuadro.

GRAN VARIEDAD DE DISEÑOS: Accede a nuestra cuenta de vendedor DCINE y podrás ver toda nuestra gama de cuadros decorativos. Podrás encontrar diferentes motivos como baño, florales, cocina, fachadas, pinturas famosas además de frases positivas perfectas para hacer un regalo original. Aprovecha y PAGA UN ÚNICO ENVÍO por la compra de nuestros productos sin límite de unidades. Garantía de satisfacción o devolución del dinero.

Metal Reloj de Pared, 30cm Reloj Pared Grande, Relojes de Pared Vintage de Cuarzo Silencioso Decoración Pared para Cocina, Salon, Oficina, Dormitorio, Oficina, Funciona con Pilas, Regalos para La Casa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [DISEÑO DE TEXTURA DE MÁRMOL] - Los relojes de pared redondos tienen un diseño de patrón único, consta de un cuerpo de material metálico de calidad, mecanismos de reloj silenciosos y una esfera bien pintada. Sus detalles complementan a la perfección la decoración moderna. No solo un reloj moderno, sino también una decoración de pared vintage.

[MOVIMIENTO DE CUARZO SILENCIOSO] - Movimiento de barrido de cuarzo preciso para garantizar una hora exacta y un entorno absolutamente silencioso. Este reloj de pared puede mantenerlo alejado del ruido de tictac, puede tener un ambiente tranquilo para descansar, estudiar, trabajar y dormir.

[FÁCIL DE LEER E INSTALAR] - Grandes números arábigos en el dial hacen que los relojes sean fáciles de leer, también un arte de pared decorativo perfecto para accesorios del hogar. Los ganchos incluidos permiten una fácil instalación, puede colgarlo en la pared en unos segundos (gancho incluido). Adecuado para cualquier hogar, negocio, cafetería o bar, perfecto para loft, hotel, sala de estar, cocina, dormitorio y oficina. Los regalos perfectos para el nuevo hogar.

[MECANISMOS DE RELOJ DE BATERÍA] - Funciona con una batería AA (batería no incluida). Utilice una pila de carbono normal, no utilice pilas alcalinas o pilas recargables que podrían reducir la vida útil del mecanismo y afectar la precisión del tiempo.

[SERVICIO DE SATISFACCIÓN 100%] - Si tiene algún problema, contáctenos, le responderemos la primera vez. Proporcione un reembolso o reemplazo gratuito si hay algún problema de calidad o defectuoso en el primer año.

Sziqiqi Faroles para Velas Candelabro de Linterna Decorativa de Metal de Madera Apenada Vintage para Centro de Mmesa de Boda Rústica Linterna Colgante Casa de Campo Decoración Interior y Exterior 28cm € 23.95 in stock 2 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO DE GRANJA RÚSTICA: linterna de madera rústica, hecha a mano con madera de pino, tratamiento blanco envejecido, además de la parte superior de metal envejecido, cierre de latón, para una elegante decoración de linterna

GRAN DETALLE: la cubierta de metal superior, en diseño de torre, ahuecada, brinda una hermosa proyección de luz cuando enciende la vela en el interior

MANGO DE METAL DE ALAMBRE RESISTENTE, perfecto para un aplique de pared colgante o en el exterior con un gancho de pastor, o sentarse sobre la mesa

APTO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR: vidrio en 4 lados, para uso en interiores y exteriores

MEDIDAS 28 cm / 11 '' x 12,5 cm / 5 '', tamaño perfecto para un centro de mesa en fiestas, bodas y cumpleaños. Puede llenarlo con velas u otras decoraciones de temporada y colocarlo en su estante, entrada, patio, patio trasero, manto de chimenea o colgar en un árbol o percha rústica

Florero,Shabby Chic Vintage Jarrón Macetas de metal vintage Florero de metal rústico Florero de granja vintage Jarra Jarrón Jarra de metal Florero Cubo rústico para jardín boda hogar mesa decoración € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Material de primera calidad: nuestros jarrones de flores están hechos de hierro galvanizado de alta calidad, duraderos y resistentes, no son fáciles de romper y deformar, puede usarlos durante mucho tiempo.El lado está procesado, es suave y no rayará sus manos.

★Diseño único: nuestras macetas de metal tienen un diseño vintage, la superficie con pintura gris y el patrón en forma de corazón hace que tenga un verdadero estilo de granja y puede agregar una sensación vintage.

★Amplia aplicación: nuestro jarrón vintage shabby chic es una decoración perfecta, puede usarlo para decorar su hogar, habitación, baños, cocinas, escritorio, etc. Le brinda un sentimiento elegante y vintage.

★Ideal para regalo: nuestro jarrón de flores de metal rústico con una apariencia hermosa y una calidad duradera, puede dárselo a su familia, amigos, colegas, es un buen regalo en días festivos, cumpleaños, bodas, inauguración de la casa, etc.

★Lo que obtendrá: Nuestro paquete incluye 1 florero vintage shabby chic.El tamaño del producto es 19cm / 7.48in * 10cm / 3.93in.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, y lo haremos nuestro mejor esfuerzo para servirle. NOTA: por favor ponga una bolsa en ella si quiere flores frescas.

Soporte Cuerda Papel Higiénico, Soporte Rollo Decoración Cuerda, Soporte Papel Cuerda Vintage, con Tornillos y Tubo de Expansión, para Decoración de Baño de Hotel en Casa, Marrón € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIALES DE ALTA CALIDAD: El soporte de papel higiénico antiguo está hecho de hilo y metal de yute de alta calidad, antioxidante y anticorrosión, la parte metálica está hecha de acero inoxidable, lo que puede mantener limpias las paredes y los mostradores.

DISEÑO INNOVADOR: El aspecto rústico y retro del soporte de papel higiénico es agradable a la vista. El estante de cuerda de rollo de papel puede hacer que su baño esté lleno de atmósfera artística, lo que le permite tener una mejor calidad de vida.

FÁCIL DE INSTALAR: Simplemente inserte el enchufe de extensión en el orificio pretaladrado, luego alinee el anillo de la puerta en forma de U con el orificio, instale los tornillos y conecte el mosquetón a la cuerda y al anillo de la puerta en forma de U.

FÁCIL DE USAR: El soporte de papel higiénico antiguo no solo es adecuado para su instalación cerca del inodoro, sino que también se puede usar como un soporte de cuerda de papel higiénico, lo que facilita la toma de papel. El soporte de papel de cuerda también puede desempeñar un buen papel decorativo.

AMPLIAMENTE UTILIZADO: Adecuado para la mayoría de las decoraciones de baño, creando un estilo natural y rústico. El soporte de papel de hilo es un excelente regalo para bodas, inauguración de la casa, cumpleaños, Navidad y otras ocasiones. READ Los 30 mejores Reputation Taylor Swift de 2021 - Revisión y guía

Woodpassion - Cartel de madera con cordón para colgar de estilo vintage, 30 x 40 cm, madera, Happiness, 30 x 40 cm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 4326936 Color Happiness Size 30 x 40 cm

Punvot Bombilla LED Vintage E27, Bombilla LED Edison Vintage 4W Retro Edison Lámpara de Vidrio Bombilla Vintage Globo Bombilla Decorativa, para Casa Bar Restaurante Cafetería Boda Decoración/2 Pieza € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Decoración LED clásica】 Esta clásica bombilla Edison vintage con filamentos hermosos y forma esférica especial, cómoda fuente de luz, no emite radiación UV ni IR y no contiene plomo, mercurio y otros elementos contaminantes. No es perjudicial para la piel y los ojos, luz blanca cálida ideal para la iluminación nostálgica en el restaurante casa, cafetería bar

★【Combinación perfecta】Las bombillas E27 vintage tienen un aspecto exquisito, un diseño único y una alta calidad y durabilidad. Bombilla vintage G80 de 4 W E27, un casquillo de tamaño estándar adecuado para la mayoría de las aplicaciones de iluminación, la fuente de luz constante y no parpadea, le da el mejor efecto de luz.

★【Ahorro de energía y larga duración】 Esta bombilla G80 LED vintage con sobrecarga, cortocircuito y protección contra sobrecalentamiento. Iluminación de ahorro energético y protección del medio ambiente, la fuente de luz constante y no parpadea. Esta lámpara de estilo Edison crea una atmósfera única en tu hogar, evento o espacio de trabajo. Ya sea que estés estudiando, trabajando o divertido, puede acompañarte a largo plazo.

★【Diseño único】 La bombilla LED con filamento de color blanco cálido hace que los colores parezcan muy realistas y vivos. De filamentos LED de alta calidad y cristal ámbar, casquillo 100% de cobre. Promedio de vida de 25.000 horas. Exquisito y único diseño de forma esférica con luz cálida, ilumina cada esquina, es ideal para crear un ambiente acogedor y cálido.

★【Ambiente acogedor】 Luz ámbar cálida segura y respetuosa con el medio ambiente, bajo calor, la bombilla retro es adecuada para el uso diario, museos, hoteles, cafés, restaurantes y donde quieras crear una atmósfera antigua. Adecuado para candelabros, lámparas de pared, lámparas de mesa, lámparas de techo, cadenas de luz, lámparas de pie. Deja que tengas un mejor estado de ánimo y te sientas más cómodo.

FORMIZON Jarrón de Flores de Metal, Jarrón Decorativo Rústico, Shabby Chic Jarrón Vintage Galvanizado, Leche Lata Galvanizada Cubo de Flores para Hogar Decoración, Granja, Arreglos Florales € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pastoral y Vintage--Este jarrón de metal para flores está diseñado en estilo vintage y rústico, solo agregue algunas flores o flores artificiales para agregar encanto a su hogar.

Diseño lindo--Estos jarrones vintage tienen un diseño único de corazón y cuerda, su pequeño tamaño le permite caber en cualquier superficie de mesa.

Ligero y Duradero--Ideal para pequeñas plantas o flores. Elegante acento decorativo para cualquier habitación. ligero y duradero, se puede llevar contigo.

Aplicabilidad: Ideal para flores artificiales o flores secas. Si está usando flores frescas, simplemente coloque un forro impermeable en la jarra de metal.

Múltiples Usos: Se puede utilizar como decoración de casa, jarrón de jardín, botella de almacenamiento. Decoración de mesa. Puede usarlo para decorar su hogar, balcón, oficina, empresa o jardín.

Punvot Bombilla Retro Vintage, Edison Bombilla E27 Retro Bombillas Edison Lámpara Bombilla de Filamento, Retro Bombillas Decorativas para Casa, Restaurante, Bar, Ámbar - Pack de 4 Unidades € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Bombilla vintage]: La bombilla Edison E27 se compone de cristal marrón, modelo estándar con casquillo E27. La luz proporciona un ambiente acogedor y romántico. Adecuado para decorar tu hogar, cafetería, museo, restaurante, galería de arte y tiendas.

[Ambiente cálido]: La bombilla Edison E27 está hecha de cristal marrón y emite una luz blanca cálida que transmite una atmósfera íntima y romántica y una sensación nostálgica. La bombilla Edison E27 aporta a tu habitación un ambiente cálido y acogedor.

[Excelente Bombilla Retro E27]: Un bonito diseño, bombilla con cristal de alta calidad que mantiene la fuente de luz constante y no parpadea. Fuente de luz cómoda, no daña los ojos. Ahorra energía y protege el medio ambiente en comparación con las bombillas.

[Bombilla Decorativa]: Bombilla vintage E27, diseño clásico e iluminación de 360 grados. La luz es ideal para crear un ambiente acogedor y cálido. Con casquillo E27 estándar, se puede instalar fácilmente en candelabros, lámparas de pared, lámparas colgantes, luces exteriores, lámparas de techo, etc.

[Datos Técnicos]: Bombilla de globo nostálgica con diseño Edison. La bombilla también llama la atención cuando está apagada. Voltaje: 220 V. Color: blanco cálido. Temperatura de color: 2200 K. Vida útil media: aprox. 2000 horas. Tamaño: 80 x 120 mm.

Hwtcjx Rústico Flor del Metal Vas, Lata del Cubo Retro, 1 pieza Decorativa rústica Jarra Jarrón, Jarrone decorativos de estilo retro, fuertes y duraderos, para jardine, hogare (16.5 x 15 x 28cm, azul) € 17.88 in stock 1 new from €17.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 opciones --- Ofrecemos jarrones vintage azules y blancos para que elijas, cada producto contiene uno.

Tamaño del producto --- El tamaño del jarrón es de 16,5 x 15 x 28 cm, el tamaño es moderado, adecuado para la mayoría de las ocasiones.

Material duradero --- No es fácil de deformar, resistente a la corrosión y no es adecuado para dañarse bajo la luz solar y la lluvia.

Estilo retro --- Se puede integrar en cualquier entorno, mostrando perfectamente flores artificiales, flores de seda o flores secas y otros elementos decorativos.

Amplias aplicaciones --- Adecuado para la mayoría de ocasiones, como cumpleaños, bodas, inauguración de una casa, etc. También es un regalo perfecto para los amantes del jardín.

HUABEI 30 cm Reloj de pared de madera silencioso estilo vintage decoración de pared para casa € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Decoración ideal: retro diseño estilo rústico océano playa oxidada, reloj de pared café París. Una combinación perfecta de papel recubierto pesado y madera MDF (material respetuoso con el medio ambiente, no madera real). Resistente a la humedad y al moho, puede mantener tu cara colorida y hermosa durante muchos años, añade más color a tu hogar.

★ Diseño atractivo: clásico y elegante y parece grande en la pared de su casa, aula, terraza, comedor, cocina y oficina. Disfruta de una pantalla de época en la pared con el diseño de moda disponible, es la mejor decoración para ti.

★ Silencioso: este reloj silencioso es totalmente silencioso, mantiene un tiempo preciso, movimiento de escaneo 12888 de calidad, accionado por 1 batería de carbono de zinc AA o Heavy Duty. Este reloj tiene la manecilla de segundos roja que gira sin problemas sin picos, sin ruido, nunca se despierta a medianoche, tener un sueño profundo mejor.

★ Esfera de gran tamaño con números romanos antiguos de gran tamaño, se puede ver fácilmente y claramente incluso a través de la habitación. Cuadrado y sin cristal cara como la cubierta, además no captura el deslumbramiento. Reloj de pared ligero, fácil de colgar en cualquier lugar. Diámetro: 12 pulgadas.

★ Amplia ranura para uñas para una instalación fácil y rápida. Utiliza 1 pila "AA" - no incluida (Nota: el lado positivo de la batería debe insertarse primero).

Reloj de pared redondo de 40 cm, color negro para decoración de la sala de estar, números romanos vintage, silencioso, no tictac, para colgar en casa, jardín, oficina, cafetería, decoración € 35.99

€ 31.99 in stock 2 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consejos: el movimiento del reloj de pared es un producto electrónico fino, solo apto para baterías de carbono, no utilices pilas alcalinas de alta capacidad ni baterías recargables, para no reducir la vida útil del movimiento y la precisión del tiempo.

Completamente silencioso: con movimiento de cuarzo de alta calidad, diseño simple sin movimiento de barrido de puntero, ahorro de energía, silencioso y sin tictac, no te molestará cuando se instala en cualquier lugar.

Sin ruido: el reloj de pared silencioso sin tictac te da una noche tranquila, el reloj de diseño moderno es una gran decoración para el hogar, la escuela, como la sala de estar, dormitorios, comedor, cocina, oficina, aula, etc.

Fácil de instalar: el diseño del gancho tiene menos daños a la pared, pero es más fuerte, el diseño de la ranura trasera es fácil de colgar, alimentado por 1 batería AA.

【Garantizado】El movimiento de este moderno reloj de pared acepta 6 meses de reemplazo, si tu movimiento tiene cualquier problema dentro de medio año, por favor ponte en contacto con nosotros a tiempo, nuestro equipo te dará un servicio postventa satisfactorio en 24 horas.

Ducomi Placas de Pared Decoración Hogar Metal Vintage. Cuadros Decoracion Casa para Cocina, Jardin, Casa, Pub, Oficina. Retro Art Pintura Aluminio. Gran Selección, Enviado Desde ES (Cocktail 012) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Ideal para un regalo sofisticado, diferente y de buen gusto. Los materiales son sinónimo de calidad, nuestras placas de metal vintage se colocan como una alternativa válida a los pósteres habituales. El encanto se acentúa con imágenes de alta calidad y el relieve del molde, lo que da a la imagen un efecto casi tridimensional. Las imágenes parecen especialmente vivas, brillantes y de gran impacto visual.

✅ Esquinas redondeadas y esquinas laminadas para mayor seguridad. Fácil de instalar con 4 clavos (agujeros precortados) o simplemente con pegamento. Compón tus juegos y decora toda la pared con nuestras placas de metal. El resultado es más impacto cuando se instalan muchísimas en la misma pared.

✅ Las placas de metal están intencionadamente hechas parecer "vintage": consumidas, rústicas, oxidadas, envejecidas sin alterar la calidad de la imagen que parece tridimensional y luminosa.

✅ Material: aluminio resistente – Diámetro del orificio: aprox. 0,3 cm.

✅ Dimensiones: 30 x 20 x 0,2 cm (largo x ancho x alto).

hioni Garage Rules, pancarta de metal Panel Placa Póster metálico Slogan Art Décor Vintage Pr garaje casa Pub € 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 15 x 30 cm

Diseño vintage y artesanía, decoración especial para garaje/Home/bar, ect.

Impresión único hecho la imagen impresionante

Impresión y metal material único hecho la pintura no se fanent nunca

Bellas y vouge y vintage, elemento decorativo para la casa, garaje, bar, ect

Bombilla Vintage E27 Edison,Retro Edison Bombillas LED Vintage,ST64 Edison Bombillas Decorativas 4W(Equivalente 40W)400LM,Blanco Cálido 2700K,Lámpara Ambar for Casa,Restaurante,Bar,Cafetería,Pack de 6 € 19.88 in stock 1 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【Ahorro de energía & Larga vida】La bombilla de luz LED vintage edison E27 puede reemplazar la bombilla de filamento de tungsteno de 40W,que puede ahorrar más del 90% en la factura de electricidad de la iluminación.La unidad de potencia estable y de alta calidad, la baja generación de calor, el bajo consumo de energía brindan más de 20,000 horas de vida útil, la vida extremadamente larga reduce la frecuencia de reemplazo de la lámpara.

✅ 【Índice de reproducción cromática alto & Ambiente acogedor】(CRI≥90) Se ofrece luz más vívida y natural y un ángulo de haz de 360 grados.La temperatura de color de 400LM, 2700K proporciona una luz cálida y suave, te hace sentir acogedor, nostálgico y cómodo.La mejor opción para crear un ambiente y una decoración perfectos.

✅ 【Alta calidad & Sin parpadeo】Los materiales principales son aluminio y plástico transparente, que tienen una buena disipación de calor y transmisión de luz.Todo producido bajo un estricto control de calidad y probado cuidadosamente antes del envío. Esta luz LED no parpadea.Su luz es similar a la de la luz natural, no fatiga los ojos, protege los ojos.

✅ 【Fácil de instalar & Aplicación amplia】Las bombillas LED de Edison funcionan bien con todas las luminarias con base de tornillo E27.Sin tiempo de calentamiento, encendido y brillo total instantáneo. Estilo vintage y cálido resplandor ámbar, la bombilla Edison es ideal para accesorios de techo, candelabros,colgantes,hogar,bares,hotel,restaurantes,cafés,tiendas,accesorios industriales y galerías de arte,etc.

✅ 【Garantía de seguridad & Servicio de calidad】Nuestras bombillas led han pasado la certificación CE y RoHS.Las bombillas LED son respetuosas con el medio ambiente, no contienen plomo ni mercurio y no tienen radiación ultravioleta o infrarroja.Ofrecemos una garantía de 2 años. Si la bombilla se daña o se quema, comuníquese con nosotros primero para obtener un nuevo reemplazo o reembolso.Te ofrecemos una solución de satisfacción. Tenga la seguridad de comprar.

BONNYCO Espejos Pared Decorativos Pack 3 Espejos Decorativos Ideales para Decoracion Casa, Habitación y Salón | Espejos Redondos Pared Regalos Originales para Mujer | Decoracion Pared € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEALES PARA COLGAR EN PARED Cada uno de los tres espejos dorados tienen un pequeño cáncamo para que puedan ser colgados en una pared. Son resistentes ya que la parte exterior es de plástico y amortigua mejor la parte interior de cristal

PACK DE 3 Los espejos redondos vienen en pack de 3 por lo que podrás decorar varias habitaciones si así lo deseas o ponerlos todos en la misma pared y darle un estilo único y personalizado. Son perfectos para decoración de habitación, salón y oficina

COLOR DORADO ENVEJECIDO Estos espejos decorativos para pared miden 25x25x1,6 cm y tienen un color oro vintage por lo que combinan perfectamente con la mayoría de los colores como blanco, negro, gris, rosa, rojo o marrón. Dos tipos de espejo redondo, ideales para embellecer tu casa

DECORACIÓN VINTAGE Dale un toque chic a tu hogar con estos espejos redondos para pared. Además, también combinan con otros estilos de decoración como la escandinava, la bohemia o la Clásica Renovada. Son perfectos como adornos para la casa y para decorar casi cualquier lugar

REGALO ORIGINAL Son ideales como regalo ya que vienen en un bonito empaquetado que le da un toque especial. Idea regalos originales para mujer en cumpleaños, Navidad, San Valentín y para el día de la madre. Sorprende a tu mujer, abuela, novia o mamá con este estupendo regalo READ Los 30 mejores Correa Para Llaves de 2021 - Revisión y guía

ASANMU Bombilla Edison vintage, 6 unidades, G80, bombilla incandescente vintage, LED, E27, 4 W, blanco cálido, bombilla decorativa, ideal para nostalgia, iluminación retro, casa, cafetería, bar € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bombilla LED G80 vintage de ASANMU con bonitos filamentos y forma esférica especial, luz de 360 grados, diseño de bola exquisito y único con luz cálida, proporciona un ambiente acogedor y agradable. Fuente de luz cómoda, inofensiva para la piel y los ojos.

Bombilla de alta calidad y duradera: las bombillas LED vintage de Asanmu tienen un bonito diseño y ahorra energía y es respetuosa con el medio ambiente. la fuente de luz constante y no parpadea. Bombilla LED, con sobrecarga, cortocircuito y protección contra sobrecalentamiento. Fuente de luz cómoda, no daña la piel ni los ojos. Hecho de filamentos LED y cristal de alta calidad, base 100% de cobre, media de 20.000 horas de vida útil.

Bombilla LED de diseño clásico: la luz es ideal para crear un ambiente acogedor y cálido. Con casquillo E27 estándar, se puede utilizar fácilmente en candelabros, lámparas de pared, lámparas de mesa, lámparas de techo, lámparas de pie, cafeterías, dormitorios y cocinas, iluminación industrial. Bombilla decorativa retro que ofrece una lámpara nostálgica y rústica para tu hogar.

Seguridad inofensiva: bombilla vintage con protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento. Fuente de luz cómoda, inofensiva para la piel y los ojos. Luz blanca cálida, haz naranja suave, crea la atmósfera perfecta en tu habitación según tu estado de ánimo. La lámpara Edision hace que los colores parezcan muy realistas y vivos. La luz es ideal para crear un ambiente acogedor y cálido.

Iluminación decorativa ideal: bombilla Edison de ASANMU, una bombilla innovadora con una buena combinación en las nuevas tecnologías LED y bombillas vintage. Hermosa luz blanca cálida que proporciona una atmósfera acogedora y romántica, así como una sensación nostálgica. Adecuado para decorar tu hogar, cafetería, museo, restaurante, galería de arte y tiendas.

Decpro 6 Piezas de hortensias Artificiales, 18,9'' de Flores de Seda de hortensias de un Solo Tallo para Ramos de Novia, decoración de Fiesta de Hotel de Oficina en casa, centros de Mesa,Azul Vintage € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: altura aproximada de 48 cm, la cabeza de la flor es de 17 cm de diámetro, cada tallo tiene 96 pétalos, los pétalos se pueden quitar para decorar un pastel, coronas, decoraciones de festivales.

☆ Valorable cantidad del paquete: 6 hortensias artificiales a granel (los jarrones en las fotos no están incluidos), los tallos son lo suficientemente largos como para que coincida con la mayoría de los jarrones del mercado.

☆ Material: las cabezas y hojas de flores esponjosas están hechas de seda suave, los tallos están hechos de alambre de hierro con cubierta de poliéster. El color alegre y elegante hace que se vean hermosos en cualquier escena.

☆ Idea para arreglos florales: las hortensias son muy llamativas en arreglos florales, como ramos de boda de novia, accesorios, centros de mesa, solapa, paquetes de regalo, etc. y decoración del hogar: dormitorio, sala de estar, cocina, estudio, alféizar de ventana, jardín, etc. Otras escenas: compromiso, ceremonia de boda, fiesta, oficina, hotel, restaurante, etc.

☆ El exprimido en el envío o entrega puede no ser 100% evitado, por favor, fuma con vapor y organiza las flores y hojas después de recibirlas. Las cabezas de flores se pueden volver a pegar, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

DASIAUTOEM Bombilla Vintage E27, Edison LED Vintage Bombilla 4W ST64 Bombilla Retro LED Lámpara Ámbar Cálido Bombillas Decorativa para Casa, Restaurante, Bar, Cafetería, Tienda Boda Decoración etc € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ Edison Original Diseño: Edison bombillas vidrio ámbar están construidas con un atractivo diseño en forma de lágrima, le permitirán crear el equilibrio perfecto de luz vintage, producir un brillo ámbar cálido y darle un toque renacentista moderno. La bombilla Edison E27 proporciona a tu habitación un ambiente cálido y acogedor.

☀ Bombilla Vintage Edison: LED Edison Bombilla E27 de 4 W está equipada con LED de alta calidad. La base de tamaño mediano (E27) de la bombilla Edison ST64 LED asegura que la bombilla decorativa retro se puede utilizar en la iluminación diaria. Fuente de luz cómoda, la bombilla vintage Edison es inofensiva para la piel y los ojos.

☀ Embellece tu Hogar: La bombilla retro decorativa puede crear un ambiente cálido y romántico. Bombilla vintage Edison con luz amarilla cálida de 360 grados, reproducción cromática (CRI>80), los objetos bajo la luz son muy claros y naturales. Las bombillas todavía se ven hermosas y elegantes incluso cuando la luz está apagada.

☀ Energía Eficiente Bombilla: La bombilla E27 de 4 vatios está hecha de alta calidad, lo que le ahorra un 85% de energía, más eficiente energéticamente que las bombillas convencionales, la bombilla LED de 4W reemplaza la bombilla incandescente de 40W. No se preocupe por reemplazar las bombillas de filamento LED con frecuencia.

☀ Creativa Decoración Aplicación Múltiple: Bombilla decorativa E27 LED Edison para en interiores, cocinas, salas de estar, comedores, oficinas, habitaciones familiares, dormitorios, pasillos, restaurantes, vestíbulos, cafeterías, hoteles, etc. Ideal para candelabros, apliques, lámparas de mesa, plafones, lámparas de pie, iluminación industrial.

DASIAUTOEM Bombilla LED Vintage, Bombilla Vintage Retro Edison Bombillas LED E27 G80 4W Bombilla de Globo Retro Bombilla Decorativa para Casa, Restaurante, Bar, Cafetería, Boda Decoración € 20.95 in stock 4 new from €20.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Retro Bombillas Decorativas】DASIAUTOEM G80 bombilla de Edison tiene un diseño retro moderno. La agradable luz blanca cálida crea un ambiente acogedor y romántico, así como un sentimiento nostálgico. Forma redonda perfecta le permitirán crear el equilibrio perfecto de luz vintage.

【Características Técnicas】Bombilla nostálgica con diseño de Edison.La bombilla LED de 4W reemplaza la bombilla incandescente de 40W, ahorre hasta un 90% de consumo de energía. CA 220V-240V, 2300K de color blanco cálido, luz ámbar, vida media: aprox. 3000 horas.

【Alta Calidad】 Esta hermosa y decorativa bombilla LED está hecha de vidrio de alta calidad. Sigue un diseño de estilo Edison y encajará en cualquier situación. Fuente de luz práctica, no dañina para los ojos.

【Bombilla de Luz Nostálgica Regulable】 Puede ajustar el brillo de la luz Edison vintage con un atenuador compatible (los interruptores de atenuación NO están incluidos). Luz blanca cálida, haz de luz naranja suave, crea la atmósfera perfecta en su habitación de acuerdo con su estado de ánimo.

【Decoración Creativa】 Estas lámparas de estilo retro-edison son la decoración perfecta para el hogar de los amantes de la moda retro.Y son ideales para decorar cafeterías, bares, clubes, librerías, restaurantes y más, Adecuado para decorar su hogar, cafetería, museo, restaurante, galería de arte y tiendas.

HUABEI Cartel Vintage de Madera para colgar al pared-HOME IS WHERE THE HEART IS € 18.89 in stock 1 new from €18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Con una frase cálida, es una hermosa pieza central o un acento decorativo para tu hogar.

❤ Calidad superior: cada uno de nuestros lienzos está impresos en alta calidad, lo que garantiza que es resistente.

❤ Adecuado para cualquier estilo de decoración, listo para colgar en la pared. Estilo rústico vintage

❤ Buen regalo para sus vecinos, amigos, familiares y explicar su amor. Diseño vintage que nunca pasa desapercibido. Mide aproximadamente 11,8 x 16,3 x 0,2 pulgadas.

❤ Regalo perfecto para cualquier ocasión: tanto si estás buscando regalos para camareros, letreros para bar en casa o simplemente para regalos de calidad, estos bonitos y divertidos son perfectos para cualquier ocasión

Klarlight Portalámparas de pared con interruptor E27 portalámparas de la UE, de metal, vintage, retro, rosca Edison, para casa, cocina, decoración, giratorio 180 grados, AC 85 – 265 V (negro) € 16.59 in stock 1 new from €16.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ángulo de rotación ajustable de 180°】El soporte de lámpara de pared de metal se puede ajustar de forma flexible, puede girar 180 grados hacia arriba y hacia abajo, puedes mover la base de la lámpara hacia arriba o hacia abajo para satisfacer las necesidades de iluminación de diferentes ángulos.

【Especificación】Este producto tiene 2 interruptores, uno en la luz y el otro en el cable. Con enchufe, la longitud del cable es de 1,7 m. Nota: la potencia máxima que soporta esta lámpara no supera los 100 W. (Cuanto mayor no es, más seguro, cuanto más pequeño sea la potencia, más seguro).

Diseño de lámpara de pared: el metal negro y las superficies mate dan a la lámpara de pared un aspecto clásico vintage. Se adapta perfectamente a estilos retro, minimalista, industrial y modernos, nunca pasa de tiempo. El soporte de lámpara de pared Edison industrial con casquillo E27 (bombilla no incluida).

Tamaño y fácil de instalar: zócalo de instalación: 110 x 20 mm, pantalla de lámpara: 30 x 60 mm. La base de la lámpara de pared vintage es una ventosa segura y estable, incluyendo todos los accesorios necesarios para el montaje en la pared, fácil de instalar.

【Decoración perfecta】Las lámparas de pared industriales se pueden utilizar como lámpara de pared, lámpara de noche o lámpara de techo. Adecuado para sala de estar, comedor, dormitorio, pasillo, mesita de noche, cocina, cafetería, bar.

Láminas Decorativas para salón, Comedor, habitación, Dormitorio, Pasillo. Set de 6 Posters Modernos en Blanco y Negro tamaño DIN A4. Sin Marco. € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECORA TU HOGAR con estos posters modernos para enmarcar en la pared de tu casa, oficina o despacho.

CREA TU AMBIENTE colocando este conjunto de cuadros modernos de decoración de la manera que más te guste

IMPRESIÓN PREMIUM. Impresión de gran calidad en papel de 350 gramos. 6 DIN A4. Las láminas miden 21 x 29,7 cm. NO INCLUYE MARCOS

UN REGALO ORIGINAL perfecto para regalar tanto a hombre como mujer, amigo, amiga o familiar

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA si el tamaño no se ajusta a sus necesidades o si no esta conforme con el producto

GoMaihe Candelabro en Forma de Linterna Vela, 14x15.5cm y 16x18cm Portavelas Decorativo de Metal de Linterna, Candelabro Decorativo Vintage Boda de Navidad Fiesta de Halloween Jardín Familiar, Negro € 21.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES DEL PRODUCTO: el producto contiene dos candelabros ovalados. El tamaño de vela más pequeño es de 14 x 15,5 cm, el tamaño de vela más grande es de 16 x 18 cm. Este producto no contiene velas.

DISEÑO PRÁCTICO: el candelabro es único y creativo y tiene una copa incorporada para velas o plantas decorativas. La mayoría de los tamaños de velas se pueden apagar. Tenga en cuenta, sin embargo, que este candelero no es adecuado para velas largas.

USOS MÚLTIPLES: todo el candelabro es simple y generoso. Los candelabros ovalados le brindan un ambiente sutil y elegante y son perfectos para fiestas de inauguración, bodas y cenas a la luz de las velas.

MATERIAL DE CALIDAD: el candelabro está hecho de hierro forjado, no es un candelabro muy ligero, muy texturizado. No se oxidará, no se romperá, puede usarse durante mucho tiempo.

DETTAGLI DEL PRODOTTO - Il supporto per soprammobili moderno Portacandele nero è un set di 3 portacandele, le dimensioni sono 34/29/24 cm, il fondo è largo 8 cm. Suggerimenti: il Porta Candele artistiche non contiene candele.

Chapa Decorativa Vintage Volkswagen Bulli. Placa/Cartel de Pared de Metal de Furgoneta Volkswagen Bulli para Garage, Taller, Casa o Bar. Medidas 20x30 cm. € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DTOS. A PARTIR DE 2 UNIDADES Disponemos de cientos de modelos de Chapas Decorativas Vintage de alta calidad, rígidas y con relieve. Busca en Amazon "Chapas Vintage Boemy" y combínalas para obtener importantes ofertas de hasta el -20% directamente en tu cesta!

✅ CON RELIEVE Se trata de carteles vintage de chapa con relieve. Presentan un marcado relieve en varias partes, por ejemplo todos los motivos están en relieve. Además a lo largo de todo el perímetro de cada chapa decorativa hay un detalle en relieve que le confiere gran vistosidad y un aspecto muy sofisticado. Por último, los bordes también son en relieve. En las fotos del producto puedes comprobar todos estos aspectos.

DETALLE Y CALIDAD DE IMPRESIÓN Si buscas chapas vintage con gran nivel de detalles y alta calidad de impresión esta es sin duda tu elección. Todas nuestras chapas decorativas de pared presentan motivos retro con una elevada calidad de impresión y una extraordinaria terminación y detalle.

CHAPA DE ALTA DENSIDAD Estas chapas decorativas vintage están realizadas con metal de alta densidad, lo que les confiere una rigidez y resistencia muy superior a las chapas convencionales. Nuestras placas decorativas metálicas no se doblan ni se deterioran aunque se caigan o sufran un golpe.

ENVIO EN 24-48 HORAS Todas nuestras chapas metálicas y cuadros de decoración vintage son entregados en un plazos extremadamente cortos de tiempo. Además, si no estás satisfecho puedes devolver el producto y el importe te será reembolsado íntegramente. READ ¡Mi vida es aburrida! Necesito un psicólogo - Sports News

Señales luminosas Lámpara de Cafetería FSVEYL, Estilo Industrial Antiguo Con Artesanía de Pintura de Hierro, Apto Para Decoración de Paredes en Bares, Casas, Cocinas, AlimentadoPor Baterías (Wine) € 35.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 『Diseño de Metal de Alta Calidad』 el letrero de café de metal vintage utiliza hierro de alta calidad y hace pintura vieja que se desvanece / desgasta intencionalmente. Este letrero de café seguramente le dará a su hogar, bar o pub un aspecto retro. Todos los colores para hornear hechos a mano a alta temperatura son de excelente tecnología, prácticos y duraderos.

『Decoración Creativa』 el letrero de luz Coffee (Bar) es un gran accesorio decorativo (lámparas retro y antiguas para colgar en la pared, creativas y sexuales), para cualquier habitación de la casa o se puede usar comercialmente en bares, restaurantes o tiendas para dirigir la atención del cliente. mira fijamente el mensaje que has elegido.

『Regalo Para tu Amor』el regalo hecho a mano trae algo especial a tu amor. Nuestro letrero LED vintage de café o bar puede sorprenderlo y hacer que la decoración interior y exterior de un bar o cafetería sea más personal y de moda.

『Recordatorio Amable』este letrero iluminado inalámbrico se ilumina con bombillas. Interruptor de encendido / apagado en el lado derecho de los carteles de metal de café vintage. Solo se puede utilizar en interiores. No se puede usar como reemplazo de la iluminación diaria. Requiere 2 pilas AA, no incluidas. Fácil instalación, uso repetido.

『Garantía de Servicio』Todos los letreros de pared de metal retro FSVEYL son nuestros estilos exclusivos y novedosos. Puedes elegirlos a tu antojo. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico para realizar una consulta.

Bombilla Edison Vintage GolWof 6 Piezas G80 Bombilla de Filamento LED 360° Ámbar Resplandor Gran Angular 2700K Bombillas Decorativas Retro 4W (Equivalente a 40 W) € 24.97 in stock 2 new from €24.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ahorro de Energía】 Paquete de 6 bombillas retro G80 utilizan filamentos LED de alta calidad, base metálica de latón E27, temperatura de color de 2700k y su bajo consumo de energía es de 4W, que es una opción ideal para reemplazar bombillas incandescentes o halógenas de 40W. Solo 4 vatios equivalen a bombillas incandescentes de 40W, ahorrando hasta un 90% de energía y reduciendo la frecuencia de sustitución de la re-lámpara.

【Larga Vida Útil】 La bombilla Retro Edison se caracteriza por una baja disipación de calor, una larga vida útil y durabilidad. La vida útil es de hasta 12.000 horas, que es 20 veces la vida útil de una lámpara incandescente.

【Saludable & Seguro】 La bombilla Edison vintage G80 tiene sobrecarga, cortocircuito, protección contra sobrecalentamiento, fuente de luz cómoda, sin rayos ultravioleta, sin parpadeo e inofensiva para la piel y los ojos.

【Aplicaciones Múltiples】 Las bombillas retro decorativas emiten una luz ámbar cálida, que puede crear una atmósfera cálida y romántica. La bombilla Edison es una opción ideal para el hogar, la cocina, la sala de estar, el comedor, la oficina, la sala familiar, el dormitorio, el pasillo, el restaurante, el vestíbulo, el bar, la cafetería y el hotel.

【Servicio Postventa Confiable】 24 horas de servicio al cliente amigable. Estamos comprometidos a brindarle un servicio 100% satisfactorio. Si hay algún problema o inquietud acerca de nuestra bombilla Edison, no dude en contactarnos.

Bombilla LED retro con filamentos, iluminación vintage de color amarillo cálido, ideal para casa, cafetería, bar, restaurante, boda, decoración, etc., 6 unidades (intensidad no regulable) € 9.24 in stock 1 new from €9.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo retro y bonito diseño de cristal: bombilla LED vintage, diseñada en la base de bombillas originales de Edison, una bombilla innovadora con una buena combinación en las nuevas tecnologías LED y bombillas vintage. Estas bombillas de moda están cuidadosamente elaboradas y decoradas con forma de vela.

Ambiente cálido: la lámpara LED vintage produce una hermosa luz amarilla cálida que transmite una atmósfera acogedora y romántica y una sensación nostálgica. Luz de 360 grados, cómoda fuente de luz, inofensiva para la piel y los ojos.

Especificaciones y tamaño: 6 bombillas vintage de 4 W están hechas de filamentos LED de alta calidad y cristal transparente. El tamaño de la bombilla es de 35 x 125 mm. Con casquillo pequeño estándar E14, las bombillas son fáciles de instalar. Aprox. Vida útil media de 20.000 horas.

Material de alta calidad: esta bombilla LED está hecha de filamentos de alta calidad y cristal marrón de alta transmitancia, libre de mercurio, sin UV. Con clase de eficiencia energética A ahorras más del 80% de los costes de electricidad en comparación con una bombilla incandescente. Ten en cuenta que esta bombilla no es regulable.

Iluminación decorativa ideal: el diseño retro es ideal para la iluminación nostálgica en casa, cafetería, restaurante, museo, galería de arte y tiendas. Se puede utilizar como lámpara de pared, lámpara de techo, lámpara colgante, lámpara de pie y otras lámparas de estilo retro.

GoMaihe Portavelas Hueco con Asa, Set de 2 Candelabros Decorativos de Velas 16x13cm/13x11cm, Candelabro Decoración de Mesa Boda de Navidad Fiesta de Halloween Cumpleaños Jardín Familiar, Blanco € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DETALLES DEL PRODUCTO -Este producto incluye 2 piezas geométricas con candelabro de hojas huecas de patrón. El tamaño de los candelabros es de 16x13cm y 13x11cm. El producto no contiene velas.

DISEÑO PRÁCTICO: el candelabro es único y creativo, hoja hueca con mango de cuerda, puede poner velas de plantas decorativas en él. La mayoría de los tamaños de velas se pueden dejar, pero tenga en cuenta que este candelero no es adecuado para velas largas. Nota: Dado que el candelabro no está completamente cerrado, no es adecuado para colgarlo a gran altura cuando la vela está encendida para evitar peligros.

MÚLTIPLES USOS: todo el candelabro es simple y generoso, los candelabros geométricos en 3D le brindan un ambiente sutil y elegante, perfecto para una inauguración de la casa o un cumpleaños de boda, una cena a la luz de las velas, la decoración de las mesas de la sala de estar del hogar.

MATERIAL DE CALIDAD: el candelabro está hecho de hierro forjado, no es un candelabro muy ligero, con mucha textura. No se oxida, no se rompe, se puede utilizar durante mucho tiempo.

DETTAGLI DEL PRODOTTO - Il supporto per soprammobili moderno Portacandele nero è un set di 3 portacandele, le dimensioni sono 34/29/24 cm, il fondo è largo 8 cm. Suggerimenti: il Porta Candele artistiche non contiene candele.

Florero vintage de metal, florero de jarra rústico, florero shabby chic, lata de leche maceta soporte de flores galvanizado, jarra, cubo para jardín, boda, decoración de oficina en casa € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estilo vintage】 Nuestro jarrón de metal Diseñado con la forma de un jarrón de jarra francés antiguo y una jarra de leche.El color del metal en sí agrega una sensación de retro.Será la decoración más única en su sala de estar y jardín.

【Material premium】 Nuestros jarrones rústicos están hechos de hierro de alta calidad, resistentes y duraderos, no son fáciles de corroer, no se oxidan fácilmente y se pueden usar durante mucho tiempo.

【Diseño colgante】 Ambos jarrones Shabby Chic tienen asas, puedes usar cuerda para colgarlos en balcones, vallas, jardines, etc., ahorrando espacio, es una práctica y hermosa herramienta de decoración.

【Amplia aplicación】 Muéstrelo vacío o como un jarrón para contener ramitas o flores secas. Grandes adornos para cenas a la luz de las velas, comedor, salón, estudio y bar. También es perfecto para recibir invitados y celebrar fiestas, cumpleaños, bodas y muchos más.

【Garantía de satisfacción del 100%】 Nuestro objetivo principal es hacer que nuestros clientes estén 100% satisfechos. Si tiene preguntas o sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades y resolver sus preguntas.

