Los 30 mejores Curcuma Con Pimienta de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Curcuma Con Pimienta veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Curcuma Con Pimienta disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Curcuma Con Pimienta ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Curcuma Con Pimienta pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Cúrcuma con Jengibre y Pimienta Negra con PROBIÓTICOS | 1520mg | 250 Cápsulas | Cúrcuma en Cápsulas con Curcumina y Piperina | Antiinflamatorio Natural | Fórmula Avanzada | Certificación Ecológica € 18.32 in stock 2 new from €18.32

Amazon.es Features ÚNICA CÚRCUMA ENRIQUECIDA CON PROBIÓTICOS - La cúrcuma Aldous Bio contiene 1520mg por dosis diaria. Nuestra avanzada formulación añade un mix de probióticos al extracto puro de cúrcuma en polvo con jengibre y pimienta negra que potencia la efectividad para detoxtificar y estimular el metabolismo, e incrementa el poder antiinflamatorio y antioxidante de formulaciones básicas de cúrcuma sin probiótico, obteniendo mejores resultados en personas con problemas digestivos o dolores articulares.

250 CÁPSULAS (220g) PARA 125 DÍAS DE SUPLEMENTACIÓN ECOLÓGICA - Para articulaciones y músculos, para luchar contra el envejecimiento celular y conseguir pelo y piel más saludable es necesario una formulación avanzada elaborada con materias primas premium de origen 100% natural y sin excipientes. Enriquecemos la formulación standar de otras marcas con un mix de probióticos.

⭐ LA CÚRCUMA ORGANICA ALDOUS BIO es cultivada en el mejor entorno natural con agua de gran pureza y libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. El secado que realizamos garantiza la conservación de las excelentes propiedades nutricionales y máxima absorción de nuestro extracto de Cúrcuma con Pimienta Negra y Jengibre + Probióticos en cápsulas vegetales, sin crear reacciones adversas.

♻️ PRODUCTO ÉTICO, SOSTENIBLE Y SIN PLÁSTICO - La filosofía Aldous Bio se sustenta sobre la idea de que para fabricar nuestros productos no debemos esquilmar recursos naturales disponibles, ni hipotecar los recursos de las generaciones venideras. Para conseguir este propósito: Solo comercializamos productos ecológicos de calidad libre de OMG. No utilizamos envases fabricados con plástico, y apostamos por un formato de 250 capsulas de curcumina para disminuir los envíos y las emisiones de CO2.

TAMBIÉN PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS - La organic turmeric con ginger y piperina Aldous Bio es un producto idóneo para complementar dietas veganas o vegetariana porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa ni ingeniería genética. Todos nuestros productos son orgánicos, son respetuosos con el medioambiente, son producidos honestamente sin utilizar ingredientes de origen animal, y son económicamente sostenibles.

Cúrcuma Orgánica con Jengibre y Pimienta Negra de 505 mg 365 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Alta Resistencia y Absorción Fuente Natural de Vitaminas y Minerales y de Curcumina y Piperina € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Suplemento Natural Con Cúrcuma Orgánica De Alta Dosis De 505mg y de Gran Absorción - Nuestro suplemento vegano y orgánico de cúrcuma con jengibre y pimienta negra con 365 cápsulas para un año de suministro, tiene una alta dosis de 480 mg de cúrcuma pura y 20 mg de jengibre y 5 mg de pimienta negra que aumentan la absorción lo que es un total de 505mg por cápsula.

Fuente Potente De Vitaminas Y Minerales para Huesos, Articulaciones Y Músculos - Nuestra cúrcuma con pimienta negra y jengibre es una fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C, zinc o calcio que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y de los músculos. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cúrcuma en Cápsulas con Certificación Orgánica y Suministro para 1 Año de Sumnistro - Nuestra complejo natural de cúrcuma, pimienta negra y polvo de raíz de jengibre está certificada como orgánica por la reconocida y prestigiosa asociación internacional de la Soil Association. Además, le proveerá de un suministro para 1 año de suministro de nuestra potente dosis.

Cúrcuma Capsulas 100% Natural, Apto Para Veganos, Vegetarianos, la Dieta Keto, Sin Gluten y Sin Lactosa - Nuestro suplemento de cúrcuma ecológica en cápsulas solo utilizamos ingredientes naturales y de origen sostenible. Además no tiene conservantes ni colorantes y está libre de carbohidratos y sin gluten ni lactosa, lo que lo hace apto para todos.

¿Cuál es la Historia De Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con mas de 14 años de experiencia, en la que nos hemos convertido en una marca de referencia en todo lo relacionado con los suplementos alimenticios y vitaminas. Sólo utilizamos los ingredientes de mayor calidad y los mayores estándares de fabricación del mundo (GMP).

Cúrcuma 11.000 mg - Extracto al 95% con Pimenta Negra + Cúrcuma Orgánica - El contenido de curcumina de UNA cápsula equivale a 11.000mg de cúrcuma - Probado en laboratorio € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Amazon.es Features ✅ LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - SOLO 1 CÁPSULA AL DÍA - SUMINISTRO COMPLETO DE 3 MESES - 95% extracto de alta dosificación. 350,5mg de extracto de cúrcuma por cápsula contiene 333mg de curcumina! El contenido de curcumina de UNA cápsula equivale a aproximadamente 11.100mg de polvo de cúrcuma. ATENCIÓN: normalmente otros proveedores sólo declaran este contenido de curcumina por dosis diaria donde es necesario tomar al menos 3 cápsulas.

MATERIAS PRIMAS PREMIUM DE LA INDIA- CÚRCUMINA NATURAL MÁS CURCUMA ECOLÓGICA Y PIPERINA - cúrcuma 100% pura y curcumina de origen natural! Hemos combinado nuestro extracto de curcuma 95% con cúrcuma orgánica para un contenido de nutrientes óptimo, adicionalmente enriquecido con extracto de pimienta negra para una alta biodisponibilidad! Las tres materias primas provienen directamente de la India.

✅ EL CONTENIDO DE CURCUMINA MÁS ALTO - Con 333mg de curcumina EN UNA CÁPSULA VEGANA (lo que equivale a una dosis diaria) le proporcionamos el mayor contenido de curcumina por día. Cómoda y fácil de tomar, sin complicaciones!

CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO - 100% VEGANO Y SIN ADITIVOS - Nuestro polvo de cúrcuma de alta calidad se procesa sin aditivos artificiales, ingeniería genética o ingredientes animales. Además nuestras cápsulas de cúrcuma son probadas por un laboratorio alemán independiente certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

✅ CALIDAD DE MARCA FABRICADA EN ALEMANIA - Fabricados en Alemania bajo los más altos estándares de calidad y los más estrictos controles de calidad, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas continuas por laboratorios de pruebas acreditados ▶️ Con gusto le enviamos los informes.

Extracto de Raíz de Cúrcuma con Pimienta Negra | 6100 mg de Cúrcuma por cápsula, 120 cápsulas | Potente antioxidante, para la salud de las articulaciones | Ingredientes 100% Natural, No GMO € 27.00

€ 16.97 in stock 1 new from €16.97

Amazon.es Features POTENTE ANTIOXIDANTE VEGETAL que previene la inflamación y favorece unas articulaciones y estilo de vida saludables, basado en la más alta concentración de raíz de Cúrcuma, fuente de Curcumina, y Piper Nigrum.

MÁXIMA POTENCIA DE CÚRCUMA, ASIMILACIÓN MEJORADA CON PIMIENTA NEGRA: Nuestra exclusiva fórmula contiene 6100mg de Cúrcuma por cápsula, la más potente del mercado, con un 95% certificado de Curcuminoides.

100% INGREDIENTES NATURALES Y VEGANO: Ingredientes no-GMO y sin aditivos innecesarios, como estearato de magnesio, dióxido de silicio, dióxido de titanio, saborizantes aritficiales, colorantes artificiales o edulcorantes. Sin gluten, lactosa ni soja.

CALIDAD PREMIUM: Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad, y a partir de los ingredientes más puros. Seguimos el estricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP en inglés). Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas. Empresa Registrada en España Nº RGSEAA: 26.019011/B.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Cúrcuma en cápsulas con Pimienta Negra. Curcumina con Piperina 760 mg la más potente Turmeric, Antiinflamatorio natural, antioxidantes potentes. 90 Cápsulas. Certificado Vegano.N2 Natural Nutrition € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Amazon.es Features ⚡POTENTE ANTIINFLAMATORIO NATURAL, ANTIOXIDANTE, DIGESTIVO Y DETOX: El Suplemento Natural de Cúrcuma Piperina de N2 Natural Nutrition es un Potente Antiinflamatorio Natural, puede ser beneficioso para el Hígado por sus Propiedades Hepatoprotectoras, ayudando a Eliminar Toxinas del cuerpo y puede beneficiar al tracto gastrointestinal.

⭐LA CÚRCUMA MÁS EFICIENTE CON LA MAYOR ASIMILACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO 95% CURCUMINA: El complemento de Cúrcuma Piperina no solo cuenta con la mayor concentración de Curcumina 95% (760 mg de Curcumina), sino que también contiene Pimienta Negra (95% Piperina) que aumenta la Asimilación de la Cúrcuma, aumentando la Absorción y Eficiencia del Suplemento.

CÁPSULAS DE CLOROFILA. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento de Cúrcuma Piperina se presenta en Cápsulas Vegetales de Clorofila en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal.

CERTIFICADO VEGANO: Complementos 100% Naturales, con certificación VEGANA por la "The Vegetarian Society" Británica. Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos y son "Cruelty Free".

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible. READ Los 30 mejores Limpiador De Contactos de 2021 - Revisión y guía

Cúrcuma en cápsulas con pimienta negra | CN Farmacia 193337.9 | Cúrcuma orgánica 1490 mg para articulaciones sanas, antioxidante y antiinflamatorio natural | 120 Cápsulas vegetales. € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features CURCUMA + PIMIENTA NEGRA BIOPERINE : Cúrcuma orgánica en cápsulas 95% de curcumina con extracto de piperina de primera calidad patentado bajo el nombre de BioPerine para aumentar la biodisponiblidad de la cúrcuma, mejorando su absorción y potenciando sus beneficios. Cúrcuma con pimienta negra con Código Nacional de Farmacia: 193337.9.

ANTIINFLAMATORIO Y ANTIOXIDANTE NATURAL: Ayuda a mantener unas articulaciones sanas y a palear el dolor articular provocado por diversas afecciones comunes de la edad. Además, Promueve la protección de las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres.

ALIVIA LAS MOLESTIAS ESTOMACALES: Nuestra fórmula es un gran aliado para la digestión. Nos ayuda a evitar la aparición de acidez después de las comidas, actuando como tónico natural. Además, ayuda a evitar la aparición y formación de gases, previniendo la hinchazón del vientre.

MARCA PRESENTE EN FARMACIAS ESPAÑOLAS: Nuestros productos cumplen con los reglamentos EUROPEOS (CE) y poseen Código Nacional otorgado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Estamos presentes en 5 Países de la Unión Europea y nuestros laboratorios con base Nacional, poseen certificaciones ISO9001 y GMP. Nº RGSEAA: 26.018330/M.

Cúrcuma 6000 mg, Extracto al 95% con Pimienta Negra | 120 cápsulas vegetales | Para mejorar la circulación sanguínea, la salud cardiovascular, combatir la inflamación y el dolor de las articulaciones. € 18.37 in stock 1 new from €18.37

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Extracto de raíz de Cúrcuma (95% Curcuminoides), Polvo de raíz de Cúrcuma y Extracto de Pimienta negra (95% Piperina), que favorece la circulación sanguínea, mejora la salud cardiovascular, y combate la inflamación y el dolor articular. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 120 cápsulas veganas por bote, suministro para 4 meses.

❤️ LA MEJOR CÚRCUMA: Elaborada con EXTRACTO CONCENTRADO (95%) con 285 mg de Curcumina, el principio activo que contiene todas las propiedades de la raiz de Cúrcuma. Un total de 6000mg de planta, la mayor del mercado. Hemos añadido extracto de Pimienta negra (al 95% de concentración de Piperina) que garantiza la biodisponibilidad y absorción de la Curcumina. Otros productos utilizan únicamente polvo, no extracto, con lo cual la concentración y eficacia del producto es mucho menor.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre la Cúrcuma, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento.

NUTRALIE Cúrcuma orgánica Turmeric (650mg) con Jengibre(50mg) y Pimienta Negra(10mg), 120 cápsulas vegetales, Máxima calidad, Potente antiinflamatorio y antioxidante natural, Cúrcuma complex € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Amazon.es Features Cada cápsula de Curcuma Complex lleva 650mg de curcuma compuesto de curcumina, haciendo que se convierta en un producto estrella en el mercado

Completamos nuestra fórmula con pimienta negra concentrada con piperina, que es esencial para potenciar los beneficios de la cúrcuma

Nuestras cápsulas son 100% orgánicas y vegetales aptas para veganos

Máxima efectividad

La cúrcuma es una de las especias con más propiedades beneficiosas para la salud

Cúrcuma Orgánica de 1520 mg con Jengibre y Pimienta Negra 180 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Natural Alta Resistencia y Absorción Fuente de Curcumina y Piperina, Ingredientes de Origen Natural € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cúrcuma De Gran Absorción, Fuente De Vitaminas y Minerales para Articulaciones y Músculos - La cúrcuma es una fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y del cartilago y al ser una fuente de calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cúrcuma en Cápsulas con Certificación Orgánica y Suministro para 3 Meses - Nuestra complejo natural de cúrcuma, pimienta negra y polvo de raíz de jengibre es una potente fuente de curcumina natural pura y está certificada como orgánica por la prestigiosa y reconocida asociación internacional de la Soil Association. Además, e proveerá de un suministro para 3 meses de nuestra potente dosis.

Cúrcuma Capsulas 100% Natural, Apto Para Veganos, Vegetarianos, la Dieta Keto, Sin Gluten y Sin Lactosa - Nuestro suplemento de cúrcuma en cápsulas solo contiene ingredientes naturales y de origen sostenible. Además no tiene conservantes ni colorantes y está libre de carbohidratos y es sin gluten y sin lactosa, lo que lo hace apto para todos.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Cúrcuma Orgánica de 1440mg con Jengibre y Pimienta Negra - 180 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Alta Resistencia - Curcuma Ecologica en Polvo con Extracto de Curcumina - Fabricado por Nutravita € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Amazon.es Features ✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA ORGÁNICA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras cápsulas de cúrcuma orgánica, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma con pimienta negra y jengibre de mayor efectividad en Amazon

✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras curcuma en cápsulas, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma de mayor efectividad en Amazon.

✔ CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DE LA SOIL ASSOCIATION (LA ASOCIACIÓN DE SUELOS) - Exclusivamente lo mejor para nuestro producto de Cúrcuma. Nuestra cúrcuma en polvo ha sido obtenida de forma orgánica en India y las cápsulas de cúrcuma han sido fabricadas en el Reino Unido. Hemos pasado por controles rigurosos y salimos triunfantes. El producto ha sido testado y sometido a pruebas y tiene Certificación Orgánica de la prestigiosa Soil Association (Asociación de Suelos).

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES SE UTILIZAN EN NUTRAVITA? Contamos con un equipo dedicado de farmacólogos, químicos e investigadores científicos que trabajan para obtener los mejores y más beneficiosos ingredientes, lo que nos permite ofrecer vitaminas y suplementos avanzados y de alta resistencia que no contienen colorantes ni aromas artificiales, sin OGM (organismos modificados genéticamente) y sin la presencia de alérgenos como el gluten, el trigo, la lactosa y los frutos secos.

✔ ¿QUÉ HISTORIA HAY DETRÁS DE NUTRAVITA? Nutravita es una empresa familiar establecida en el Reino Unido en 2014; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de Vitaminas y Suplementos alimenticios de confianza y reconocida por nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros productos son de alta calidad: todo lo que producimos está fabricado y certificado en el Reino Unido y está protegido por los estándares de fabricación más altos en el mundo (GMP, BRC - British Retail Consortium).

Curcuma con Pimienta Negra en Cápsulas - 4230 Mg Por Dosis Diaria - 95% Extracto de Curcumina - Apoyo natural para las articulaciones y los huesos - Antioxidante Natural - Máxima Absorción - 180 Cáps € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features CURCUMA EN CAPSULAS, UN PODEROSO ANTIOXIDANTE: Los radicales libres pueden causar estragos en el cuerpo cuando se les permite actuar libremente, y han sido asociados con el envejecimiento prematuro y enfermedades. Los antioxidantes tienen el importante trabajo de mantener a raya a los radicales libres, y la Cúrcuma y la Curcumina están llenos de estos. De hecho, con una puntuación ORAC de más de 100.000, ¡la cúrcuma es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes del planeta!

ACABA CON LAS INFLAMACIONES: Las inflamaciones a corto plazo son un proceso corporal importante, pero cuando son crónicas, imposibilitan un estilo de vida activo y saludable. Durante miles de años en las antiguas tradiciones ayurvédicas, la curcuma, junto con el ingrediente activo curcumina, han sido utilizadas como antiinflamatorio natural para controlar las inflamaciones y restaurar el balance en el cuerpo.

PROTECCIÓN ACTIVA PARA LAS ARTICULACIONES: Mantener unas articulaciones saludables y huesos fuertes es crucial para nuestra salud en general y nuestra calidad de vida, aún más al envejecer. La cúrcuma posee propiedades anti inflamatorias, y el compuesto activo curcumina contribuye al funcionamiento normal de las articulaciones y los huesos. Para que puedas mantener un estilo de vida activo y aventurero durante mucho tiempo.

FÓRMULA DE MÁXIMA POTENCIA: Nuestras cápsulas de curcuma incluyen curcuma con un 95 % de extracto de curcumina - el poderoso ingrediente activo que contiene esas propiedades anti inflamatorias. Esto hace que nuestra fórmula sea 15 veces más potente que los polvos convencionales. Para mejorar las cosas, mezclamos curcuma y pimienta negra (curcumina con piperina), que incrementa la disponibilidad del nutriente al 2000% para lograr una absorción máxima.

➤ GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 365 DÍAS DE AAVALABS: Nuestro objetivo principal en AAVALABS es ayudarte a vivir la vida al máximo y a prosperar, tanto mental como físicamente. Queremos que compres con confianza, así que si no estás 100% satisfecho/a, por favor háznoslo saber. ¡Vamos más allá del periodo de retorno de 30 días de Amazon y ofrecemos una GARANTÍA DE REEMBOLSO VÁLIDA POR 365 DÍAS en cada pedido. Nuestro equipo de atención al cliente multilingüe estará encantado de ayudarte.

SYZYGY FOOD | Cúrcuma con Jengibre y Pimienta Negra con PROBIÓTICOS | 1520 mg | 150 Cápsulas con Curcumina sin excipientes | Máxima Absorción Para Articulaciones y Músculos | Fórmula Avanzada | BIO € 13.90 in stock 2 new from €13.90

Amazon.es Features TE HAN CONTADO MIL VECES QUÉ ES LA CÚRCUMA, PERO ¿SABES LO IMPORTANTE QUE ES QUE EL PRODUCTO LLEVE PROBIÓTICO? Seguro que ya has leído suficiente sobre los beneficios de la cúrcuma. Nosotros no te vamos a abrasar más sobre eso. Pero sí es importante que sepas que añadir un mix de probióticos al extracto puro de cúrcuma potencia la efectividad de formulaciones básicas de cúrcuma sin probiótico obteniendo mejores resultados en personas con problemas digestivos o dolores articulares.

¡QUE NO TE VUELVAN LOCO CON LA DOSIS DIARIA! Para impresionar al cliente, algunas marcas dicen que su dosis diaria es de muchos mg. La dosis diaria es igual a las cápsulas que tomas al día multiplicado por los mg de cada cápsula. Por tanto, lo importante es la calidad de la materia prima y la formulación. Nosotros te lo explicamos fácil: cada una de nuestras capsulas contiene 760mg de cúrcuma Bio, Jengibre Bio, Pimienta negra Bio y Probiótico sin excipientes. Ahora compara con el resto.

¿TENDRÉ SUPERPODERES SI CONSUMO CÚRCUMA ECOLOGICA CON PROBIÓTICO? Lamentablemente si tomas la cúrcuma orgánica Syzygy no tendrás superpoderes. Lo que si te decimos es que si la consumes regularmente te servirá como fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C y el calcio que contribuye a la formación normal de colágeno para huesos, para articulaciones y músculos. Además al contener probiótico incrementará el poder antiinflamatorio y antioxidante de nuestra cúrcuma de máxima absorción.

UFF.. PERO LO ECOLÓGICO ES MUUUY CARO - ¡Tienes toda la razón! El producto no utiliza elementos químicos en su cultivo la producción por hectárea es menor. SYZYGY FOOD nace para que todo el mundo se pueda permitir el consumo de productos libres de pesticidas y residuos tóxicos. Ahora mira nuestros precios. ¡Lo estamos consiguiendo!

¡ES CÚRCUMA Y BIO! CLARO QUE SON PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS. La Cúrcuma con Jengibre, Pimienta Negra + Probiótico bio Syzygy Food es un suplemento idóneo para complementar dietas veganas o vegetarianas. Producimos honestamente productos orgánicos, no testamos en animales y estamos en contra de productos modificados genéticamente.

NATURE ESSENTIAL | Cúrcuma Complex | 10.000 mg | Con Extracto Seco de Cúrcuma, Jengibre, Pimienta Negra y Vitamina C | Alivia el Malestar Estomacal | Antiinflamatorio | 60 Cápsulas Vegetales € 22.95

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE NATURE ESSENTIAL: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Nature Essential, solo tienes que escribir Nature Essential en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 200 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

Cada cápsula contiene 200 mg de extracto seco de cúrcuma, 30 mg de extracto seco de jengibre, 1,15 mg extracto seco de pimienta negra. El concentrado de Cúrcuma que ayuda a mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia a alergias. La Cúrcuma ayuda al mantenimiento de las articulaciones y huesos, contiene Pimienta Negra que ayuda a la absorción de la Cúrcuma, la Vitamina C que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario. Formato Blíster: 60 cápsulas vegetales para 60 días.

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España. READ Los 30 mejores Bleu De Chanel de 2021 - Revisión y guía

Cúrcuma Curcumina con Pimienta Negra (Piperina) - 400 Cápsulas Veganas (Suministro para 1+ año) - Máxima Potencia 700mg por Cápsula - Polvo de Turmeric Original de la India - Fabricado en Alemania € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Amazon.es Features ✅ CÁPSULAS DE CÚRCUMA DE ALTA DOSIFICACIÓN - Las cápsulas de Cúrcuma Intensiva de GloryFeel brindan una dosis muy alta por cápsula, 700 mg de cúrcuma original en polvo y 2,1 mg de extracto de Pimienta Negra - ¡Solo se necesita una cápsula al día, es pequeña y fácil de tragar!

✅ 400 CÁPSULAS PARA 13 MESES DE SUMINISTRO INCLUYE EBOOK - 400 cápsulas de Curcuma Intensiva cubren más de 13 meses de suministro completo! Además, puedes solicitar el libro electrónico de nuestra "Curcuma Intensiva"

✅ MEJOR RELACIÓN PRECIO VALOR - DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE - Sin intermediarios - Le ofrecemos el mejor precio: 400 cápsulas de polvo de cúrcuma pura con una relación precio valor inmejorable

✅ 100% VEGANA - SIN ESTEARATOS DE MAGNESIO NI ADITIVOS - INGREDIENTES DE MÁXIMA CALIDAD - Completamente libre de estearatos de magnesio, sin ingeniería genética, pesticidas; fungicidas ni otros aditivos. Perfecto como complemento en una alimentación vegana. En GloryFeel nos hemos comprometido a utilizar los nutrientes más finos y puros.

✅ CALIDAD DE MARCA FABRICADA EN ALEMANIA CON GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE GLORYFEEL - Fabricados con los más altos estándares y controles de calidad más estrictos de Alemania, cada producto de GloryFeel está sujeto a continuas pruebas por laboratorios acreditados. Si desea, con gusto le enviaremos los informes correspondientes. ¡Si no está satisfecho, puede devolver el bote a GloryFeel dentro del primer año y recuperar su dinero!

Cúrcuma Orgánica (4500mg) con Curcumina (355mg), Pimienta Negra (102mg) y (Piperina) (12mg) - 240 Cápsulas veganas gastroresistentes de Turmeric - Potente antiinflamatorio y antioxidante natural € 24.97 in stock 1 new from €24.97

Amazon.es Features ✅ CÚRCUMA ORGÁNICA + PIMIENTA NEGRA 4.602mg - ALTA BIODISPONIBILIDAD - Nuestras cápsulas de Cúrcuma Orgánica contienen 4.500mg de cúrcuma orgánica pura más 102mg de pimienta negra orgánica por dosis diaria (3 x 2 cápsulas) ☝️ Suave para el estómago: cápsulas veganas resistentes al jugo gástrico, porque muchas personas pueden reaccionar sensiblemente a la curcuma.

✅ 100% CALIDAD ORGÁNICA PREMIUM - EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - Un bote contiene 240 cápsulas de cúrcuma orgánica vegana. Utilizamos materias primas orgánicas que sean bien toleradas y 100% naturales. Tanto nuestro polvo orgánico de cúrcuma como la pimienta negra orgánica provienen de cultivos orgánicos controlados (DE-ÖKO-003) de los países de origen de la raíz de la cúrcuma: India, Indonesia y Sri Lanka.

✅ 56% MÁS CURCUMINA - MAYOR CONTENIDO DE CURCUMINA ORGÁNICA - Nuestras Cápsulas de Cúrcuma Orgánica de GloryFeel proporcionan con 355,8mg el mayor contenido de curcumina ecológica del mercado. Una dosis diaria de 4500mg de Cúrcuma orgánica GloryFeel contiene 355.8mg de curcumina (8%) Esto es hasta un 56% más de curcumina orgánica si se compara con otros proveedores (>228mg)

CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO 100% PURO - La cúrcuma orgánica pura además de ser probada por su contenido de curcumina orgánica y piperina, un laboratorio alemán independiente certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025 también prueba su pureza y la presencia de cualquier tipo de sustancias nocivas Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin agentes separadores.

✅ MARCA FABRICADA EN ALEMANIA DE ALTA CALIDAD - Fabricado en Alemania bajo los más altos estándares de calidad, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas de laboratorios acreditados. Además, recibirá el libro electrónico del producto con información sobre la cúrcuma, la curcumina, la piperina, la nutrición saludable y nuestra certificación orgánica.

Amazon.es Features CURCUMA 80cap ESTADO PURO

Los mejores productos para tu cuidado personal, para tu dieta, para tu salud y para la higiene personal.

Curcuma 80Cap Estado Puro De 150

Suplementos Alimenticios Curcuma & Pimienta Negra - 120 Capsulas de Curcuma en Polvo Fáciles de Ingerir - Ideal para Vegano € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features FORMULA VEGANA CURCUMA CON PIMIENTA NEGRA - Nuestra curcuma en capsulas garantiza la dosis óptima de Curcuma que tu cuerpo necesita cada día (2500mg). La pimienta negra juega un papel clave en el aumento de absorción de la curcumina, el ingrediente activo que contiene la cúrcuma. Nuestra fórmula puede ser consumida por un vegano

CURCUMA ORGANICA- Cuidadosamente cultivada en la provincia india de Madhya Pradesh con un método de cosecha manual, nuestra cúrcuma turmeric es organica garantizada y pura: sin abonos, sin pesticidas, sin fungicidas y sin herbicidas. Un producto 100% bio, natural y sin gluten

BENEFICIOS - La Curcuma es reconocida por sus numerosas virtudes naturales. Nuestras cápsulas tienen poder antioxidante y antiinflamatorio y nuestras fórmulas son potente y muy efectivas. Alivian el dolor de las articulaciones (rodilla, artrosis, artritis) y estimulan las defensas del organismo

CALIDAD PREMIUM & SEGURIDAD - Nuestras pastillas ecologica de pimienta y curcuma en estado puro son fabricadas en Francia y su fórmula natural ha sido probada por expertos. Nuestro producto tumeric capsules es certificado GMP. No contiene OGM

120 CÁPSULAS DE CURCUMA FÁCILES DE TRAGAR - Nuestras nuevas curcuma en cápsulas son transparentes y tienen un envoltorio vegetal. Su forma y material garantizan una ingestión más simple y agradable

Vitamaze® Cúrcuma Cápsulas + Curcumina Piperina + Vitamina C, 120 Cápsulas Veganas Altamente Biodisponible, 95% Natural Pura Extracto Curcumina, Suplemento sin Aditivos Innecesarios € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Producto alemán de calidad, curcumina altamente concentrada (1.440 mg de cúrcuma en polvo por dosis diaria) en cápsulas de tamaño normal.

Bote XL: 120 cápsulas veganas para uso continuo de cúrcuma, desarrollada recientemente por especialistas expertos.

Combinación fisiológica optimizada para aumentar la biodisponibilidad del extracto de cúrcuma, de la piperina (también conocida como extracto de pimienta negra) y la vitamina C. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.

Los nutricionistas recomiendan suplementos de Vitamaze con curcumina, piperina y vitamina C.

¡Compre hoy cápsulas de cúrcuma de Vitamaze online directamente del fabricante y ahorre dinero! Sin riesgo: ¡devolución gratuita hasta 30 días!

Cúrcuma orgánica - 365 cápsulas veganas - 4560 mg (cúrcuma orgánica + pimienta negra) por porción diaria - Con curcumina y piperina - Altamente dosificado - Vegano € 23.90 in stock 1 new from €23.90

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIOS: 365 cápsulas con una alta dosis de 4560 mg por porción diaria (6 cápsulas), de los cuales 4500 mg de cúrcuma orgánica pura con 225 mg de contenido de curcumina y 60 mg de extracto de pimienta negra con 57 mg de contenido de piperina.

MATERIA PRIMA: Nuestra cúrcuma en polvo proviene de un cultivo orgánico controlado. Nuestro polvo de cúrcuma orgánica de alta calidad se cultiva con especial cuidado en la India, el país de origen de la raíz de cúrcuma.

PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES: Se han realizado pruebas de laboratorio para detectar contaminantes e impurezas, como metales pesados, moho, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras cápsulas de cúruma orgánica no contienen aditivos no deseados y son 100% veganas. Las cápsulas no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o necesita ayuda y asesoramiento, póngase en contacto con nosotros.

Cúrcuma 10000 mg | 475mg de Curcumina Pura | 120 cápsulas | 95% extracto | Jengibre, Pimienta Negra, Boswellia, Vitamina C y Cobre | Altamente Absorbible | Antiflamatorio para tus Articulaciones € 22.95 in stock 1 new from €22.95

Amazon.es Features ★ MÁXIMA CONCENTRACIÓN: Turmeric o Cúrcuma Natural Extracto de Curcuma 20:1 con un 95% de curcumina. La más alta del mercado. 475mg de Curcumina Bioactiva por cápsula. Una cápsula de nuestra curcuma equivale a 20 cápsulas de curcuma en polvo u orgánica en contenido de Curcumina. La cúrcuma Kinoko Life es un antiflamatorio y antioxidante natural, además de ser un aliado en el refuerzo de sus defensas.

★ ABSORCIÓN TOTAL: La combinación de la Pimienta negra ,Vitamina C y Cobre contribuye a la máxima absorción por nuestro organismo. La única cúrcuma del mercado con contenido en Cobre, mineral indespensable para nuestro sistema óseo consiguiendo la máxima biodisponibilidad para nuestros huesos y articulaciones.

★ FÓRMULA PREMIUM : Elaborada con EXTRACTO CONCENTRADO (95%) con 475 mg de Curcumina Pura, el principio activo de la raiz de Cúrcuma. Un total de 10.000mg de planta, la mayor del mercado. Con extracto de Pimienta negra (al 95% de concentración de Piperina) , Vitanima C y Cobre que garantiza la biodisponibilidad y absorción máxima de la Curcumina (curcuminoids). Una cápsula de nuestra cúrcuma equivale a 20 cápsulas de otras cúrcumas en polvo u orgánicas en contenido de curcumina.

★ PROPIEDADES UNICAS: Única cúrcuma en el mercado con Cobre. El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo de nuestras articulaciones en condiciones normales y el fortalecimiento de los huesos, la maduración de los glóbulos blancos y rojos, el transporte de hierro, el metabolismo de la glucosa y el colesterol, la contracción del músculo cardíaco y el desarrollo cerebral.

★ CALIDAD 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Dióxido de Silicio Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado bajo certificados GMP e ISO

BeSoHappy® Extracto de Cúrcuma 95% + Pimienta Negra (90 cápsulas para 3 meses) con Ingredientes muy Eficaces – Probado en Laboratorio y Aprobado en Alemania € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ✓ DOSIS ALTA – Suplemento alimenticio eficaz con 315 mg de extracto de cúrcuma y 11 mg de extracto de pimienta negra por cápsula, ideal para el cuidado diario básico - ¡suficiente para 3 meses (90 días)!

✓ PRINCIPALES BENEFICIOS: La cúrcuma contiene antioxidantes naturales, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a mantener la salud pulmonar y de las vías respiratorias superiores. La piperina contenida en la pimienta negra es la responsable de que la cúrcuma sea mejor absorbida por el organismo y de que aumente su biodisponibilidad muchas veces.

✓ LA MÁS ALTA CALIDAD – Extracto de cúrcuma natural de alta biodisponibilidad con pimienta negra en calidad natural científicamente probada, sin OMG, sin gluten y sin lactosa

✓ LA MÁS ALTA SEGURIDAD DEL PRODUCTO – Producido en procesos de fabricación certificados, con controles de calidad más amplios que los exigidos por la ley

✓ PROBADO DE FORMA INDEPENDIENTE - Se ha analizado y evaluado en un laboratorio alemán independiente en lo que respecta a la seguridad, la calidad y la pureza según los criterios más estrictos

Dietmed CURCUMAX, Curcuma + Piperina (pimienta negra) /10.000 MG por capsulas / 95% Curcumina, 100% vegano,60 Cápsulas de Cúrcuma, ZINC y VITAMINA C, Turmeric € 21.29 in stock 4 new from €21.15

Amazon.es Features La Cúrcuma Longa pertenece a la familia zingiberaceae y se utiliza desde hace más de 2500 años en la India. Uno de sus principales principios activos es la curcumina que se encuentra en rizoma de la planta.

CURCUMAX nos presenta una excelente combinación de cúrcuma y pimienta negra o piperina parte de sus beneficios son propiedades antimicrobianas, digestivas, reducir la acidez de estómago, es hepatoprotector ayuda a desintoxicar el hígado, reduce los niveles de colesterol, es reforzante de la s defensas, antioxidante, la piperina aumenta la biodisponibilidad de la curcumina.

Curcumax es tolerado por diabéticos, no contiene azúcar, sin gluten, sin lactosa, contiene Zinc y vitamina C que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Curcumax Complex posee 10.000 mg de cúrcuma de los cuales al menos 95% de Curcumina, pimienta negra Zinc y vitamina C, solo una al día, Concentración Reforzada y Absorción Optimizada

VAHDAM, Orgánico Cúrcuma + Jengibre Con Leche 40 Tazas (100g) | Dorada Leche Polvo Con Potente Curcumina | Cúrcuma En Polvo + Jengibre | Latte De Cúrcuma | Té De Cúrcuma | Preparar Caliente O Helado € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Nuestra mezcla de cúrcuma, jengibre y latte ofrece una deliciosa sinfonía de sabores dulces y especiados. El jengibre y la pimienta negra dan un toque picante a los sabores especiados terrosos de la cúrcuma. Las notas amargas en la taza están perfectamente equilibradas por la dulzura natural sin calorías de Stevia, completando los sabores. | curcuma con pimienta negra

Brew Caliente Hielo - For Hot- Add 0.8oz to 200 ml of hot water or milk. Sangrado bien. Agregue edulcorante según el gusto. Para frío: prepare 1 oz en 200 ml de agua hervida durante 5 minutos. Deja que sea genial. Agregue edulcorante según el gusto. Refrigera por 3-4 horas. Agregue cubitos de hielo para enfriar.

UNA MARCA CON MIL MILLONES DE SUEÑOS: establecida en la India por un empresario de té de cuarta generación de 26 años, Vahdam Teas es una marca de té galardonada e integrada verticalmente que ofrece las hojas de té más frescas del mundo a más de 83 países, obtenidas directamente de los mejores jardines de té de la India. La industria del té es uno de los mayores empleadores de mano de obra en la India. Una exitosa marca local ayuda a empoderar a millones de estos trabajadores del té a largo plaz

ÉTICA, DIRECTA Y COMERCIO JUSTO - REALMENTE - Nuestro innovador modelo de cadena de suministro asegura que obtenga la taza de té más fresca y que nuestros agricultores obtengan un mejor precio por sus productos. El 1% de nuestros ingresos se redirige a la educación de los hijos de nuestros productores de té. Nuestros granjeros, como cualquier otro padre, desean que su progenie tenga una vida mejor que ellos. En Vahdam Teas con nuestra iniciativa social, TEAch Me, simplemente deseamos honrar esta

SATISFACCIÓN GARANTIZADA - GARANTÍA 100% DE REEMBOLSO - Si no le gusta el té, emitiremos un REEMBOLSO 100% inmediatamente. No se hicieron preguntas. READ Los 30 mejores Issey Miyake Perfume Mujer de 2021 - Revisión y guía

BIONUTRA® Cápsulas de cúrcuma orgánica con pimienta negra (240 x 750 mg), producción alemana, envase a granel, alta dosificación, vegano, materias primas orgánicas sin aditivos € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Amazon.es Features CÁPSULAS DE CÚRCUMA BIO - 240 cápsulas veganas de alta dosis (710 mg de cúrcuma orgánica y 40 mg de pimienta negra orgánica) de primera calidad, secadas suavemente y procedentes de cultivo 100% orgánico. Vegano, sin lactosa, sin gluten, sin aditivos como el estearato de magnesio o rellenos, con control de residuos.

PAQUETE DE 2 MESES - Con cuatro cápsulas al día, el contenido durará unos buenos 2 meses (dependiendo de la dosis personal). La cúrcuma dorada (Curcuma Longa) contiene curcumina. En combinación con la pimienta negra, sus ingredientes activos pueden estar aún más disponibles para el cuerpo.

CALIDAD FARMACÉUTICA ALEMANA - La encapsulación y el control de calidad se realizan en Alemania según las normas farmacéuticas (ISO 9001, HACCP, GMP). Las materias primas proceden al 100% de cultivos ecológicos controlados. Naturalmente, sin aditivos.

MEJOR RENDIMIENTO EN EL PRECIO - Creemos que la máxima calidad no tiene por qué ser cara. Para ofrecer el máximo valor a nuestros clientes, nos centramos en más contenidos, menos envases, cadenas de suministro más cortas, menos publicidad y más en la satisfacción y recomendación genuina del cliente.

BIONUTRA es sinónimo de auténtica calidad ecológica a un precio justo. Damos gran importancia a la máxima pureza y a la calidad controlada. Nuestros productos se basan en el rigor científico y en muchos años de experiencia en el campo de los superalimentos.

Cúrcuma con Pimienta negra (Piperine) 100% NATURAL de Elikafoods® 90 comprimidos vegetales de 500 mg. Potente antiinflamatorio y antioxidante natural. Sin aditivos ni estimulantes artificiales. € 10.95

€ 8.95 in stock 3 new from €8.95

Amazon.es Features Extracto puro de Curcuma+Piperine de calidad: 90 comprimidos de 500 mg vegano, natural. Contiene extracto de piperina para potenciar los beneficios de la Cúrcuma, esto lleva a que la absorción en el organismo aumente cuando ambos ingredientes se consuman juntos.

Pimienta (Piperine): A la cúrcuma se le añade una pequeña cantidad de pimienta para hacerla más biodisponible, es decir, para que el organismo la asimile mejor y pueda absorber y metabolizar mejor todos los nutrientes de la cúrcuma.

Cúrcumina: Se habla mucho sobre si es mejor tomar cúrcuma o directamente su componente principal, la curcumina. En Elikafoods pensamos que es más beneficioso para el organismo suministrarle el alimento entero, la cúrcuma, y ya es el organismo y su metabolismo el encargado de absorver la curcumina y aprovechar sus incontables beneficios. La curcumina se extrae de la cúrcuma por lo general con disolventes por lo que creemos más natural y limpio la ingesta de la cúrcuma.

Beneficios: la Cúrcuma es un potente antiinflamatorio que beneficia los dolores articulares, contiene antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a mejorar nuestra digestión.

Recomendaciones: tomar de 4 a 8 comprimidos al día con un vaso de agua.

Cúrcuma+3 de Bianfà. Antibiótico Natural. Cúrcuma + Ajo Negro + Jengible + Pimienta Negra. 90 cápsulas de 500 mg € 15.40 in stock 1 new from €15.40

Amazon.es Features ‍♂️FORMULA Curcuma+3: En cada capsula encontramos ingredientes como, Curcuma, Ajo negro, Jengibre y pimienta negra. La mezcla ideal para obtener un potente antibiótico natural.

‍♀️PROPIEDADES: Bien sabido de las propiedades de la Cúrcuma y el ajo negro como antibiótico natural, pero también son fuertes antiinflamatorios y antioxidantes como el jengibre y la pimienta. Con propiedades menos conocidas como antiviral, bactericida o fungicida, hacen de Curcuma+3 en el complemento ideal para una buena prevención.

CALIDAD: En Bianfà suplementos solo usamos materias primas de calidad certificada. El compromiso con nuestros clientes es de total honestidad y conseguir su satisfacción.

NATURE ESSENTIAL | Cúrcuma Complex | 10.000 mg | Con Extracto Seco de Cúrcuma, Jengibre, Pimienta Negra y Vitamina C | Antiinflamatorio | 60 Cápsulas Vegetales (Pack 3 unid.) € 58.52 in stock 1 new from €58.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE NATURE ESSENTIAL: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Nature Essential, solo tienes que escribir Nature Essential en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 200 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

"Cada cápsula contiene 200 mg de extracto seco de cúrcuma, 30 mg de extracto seco de jengibre, 1,15 mg extracto seco de pimienta negra. El concentrado de Cúrcuma que ayuda a mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia a alergias. La Cúrcuma ayuda al mantenimiento de las articulaciones y huesos, contiene Pimienta Negra que ayuda a la absorción de la Cúrcuma, la Vitamina C que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario. Formato Blíster: 60 cápsulas vegetales para 60 días."

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España.

Curcumina de cúrcuma orgánica 1420mg - Potencia superior, pureza certificada - con pimienta negra y jengibre - 120 cápsulas veganas de cúrcuma de alta resistencia - Hecho en UE por NutriZing € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Amazon.es Features PODEROSO, POTENTE - Nuestro producto formulado por nutricionistas incluye cúrcuma orgánica, pimienta negra y jengibre. Cada uno proporciona 1420 mg, que es mayor que la mayoría de las otras marcas (1300 mg de cúrcuma + 100 mg de jengibre orgánico + 20 mg de pimienta negra orgánica)

FRESCURA QUE PUEDE OLER - Cuando abre nuestro pote, puede experimentar el fresco aroma de la cúrcuma - de granjas orgánicas sostenibles en el sur de la India, que tiene el mejor clima del mundo para el cultivo de la cúrcuma. Las se fabrican en UE en instalaciones certificadas por la ISO.

ESTÁNDAR DE ORO ORGÁNICO - CERTIFICADO - Estamos comprometidos a entregar productos hechos con estrictos estándares orgánicos. Significa que, con estas tabletas, evitará toxinas, ingredientes modificados genéticamente y fertilizantes artificiales.

MARCA DE CONFIANZA: NutriZing es una compañía confiable del Reino Unido, y hemos estado ofreciendo productos de salud de alta calidad desde 2014.

Cúrcuma, jengibre y Boswellia con vitamina C - Vegano - 90 cápsulas - con pimienta negra € 22.68 in stock 1 new from €22.68

Amazon.es Features ✔ CALIDAD ALEMANA Fairvital: Dosis diaria: 3 cápsulas contienen 240mg de vitamina C, 1500mg de extracto de cúrcuma, de los cuales 1425mg de curcuminoides, 240mg de jengibre en polvo, 240mg de extracto de Boswellia, de los cuales 156mg de ácidos boswéllicos así como 12mg de extracto de pimienta negra, de los cuales 11,4mg de piperina. ¡Altamente dosificado! ¡Increíble relación calidad-precio! ¡Buena tolerabilidad!

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, lactosa, fructosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, conservantes, soja, levaduras, pesticidas, fungicidas, fertilizantes químicos, colorantes, estabilizantes, ni ingeniería genética (SIN OGM). Cúrcuma en cápsulas altamente concentrada

✔ SUMINISTRO para 30 DÍAS: Larga vida útil en bote sellado herméticamente. 90 cápsulas de extracto de Boswellia - ¡Más eficaz que su forma en polvo o líquida! En un práctico bote con tapa dosificadora!

✔ PUREZA MICROBIANA - Fabricación alemana: fiel a los estándares HACCP Origen de las materias primas de los países de la UE y de fuera de la UE.

Cúrcuma Orgánica y Pimienta Negra Piperina | Extracto al 95% de Curcumina 90 Cápsulas Veganas Potente Antiinflamatorio Antioxidante | Natural Detox Huesos y Articulaciones | Turmeric Fabricado Francia € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features * CURCUMA ORGANICA : Las Cápsulas de polvo de raíz de Cúrcuma Orgánica con BioPerina y su compuesto activo, la curcumina, es utilizado para aliviar las articulaciones dolorosas, la inflamación, la digestión difícil y la desintoxicación. Ayuda a fortalecer el esqueleto, los huesos, el sistema inmune. La cúrcuma también se ha demostrado eficaz en la protección de las células del cuerpo contra la oxidación y el envejecimiento.

* CURCUMINA Y PIPERINA : Es un potente Antiinflamatorio y Antioxidante natural. La BioPerina optimiza la biodisponibilidad del polvo de raíz de Cúrcuma Ecológica. Tras numerosos estudios realizados por los Laboratorios Nutrimea se ha añadido una dosis de 7 mg de Extracto de Pimienta Negra a la fórmula. Esta dosis no implica ninguna intolerancia y además aumenta naturalmente la biodisponibilidad.

* EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA : La Curcumina es eliminada muy rápidamente por el cuerpo, por lo que su biodisponibilidad es baja. Por lo tanto, hemos optado por combinarla con piperina (presente en la pimienta negra) que previene la eliminación prematura de curcumina y multiplica su biodisponibilidad. Ofrecemos nuestra Cúrcuma en una cápsula gastrorresistente y de origen 100% vegetal que protege la curcumina y la piperina de la degradación por los jugos gástricos.

* BUENA CALIDAD : Nuestra Cúrcuma y Pimienta negra están fabricadas en Francia y sujetas a seguimientos y exigentes controles de calidad: análisis biológicos y espectrográficos combinados con nuestros procesos de fabricación certificados por GMP y HACCP +. Además Nutrimea cuenta con un comité de 5 expertos reputados en medicina. Para proteger el planeta nuestro nuevo PACKAGING es ECORESPONSABLE.

* ANTIOXIDANTE NATURAL : Nuestra Curcuma con Pimienta Negra es Apta para vegetarianos y veganos - Libre de OGM - Sin Gluten, Sin Lactosa - Sin Estearato y Sin Excipientes.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.