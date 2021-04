Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Curcuma Con Jengibre Y Pimienta Negra de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Curcuma Con Jengibre Y Pimienta Negra de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cúrcuma con Jengibre y Pimienta Negra con PROBIÓTICOS para 125 días (1520mg) | 250 Cápsulas | Antiinflamatorio y Antioxidante Natural | Formula Avanzada | Certificación Ecológica (250 Cápsulas) € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ÚNICA CÚRCUMA ENRIQUECIDA CON PROBIÓTICOS - La cúrcuma Aldous Bio contiene 1520mg por dosis diaria. Nuestra avanzada formulación añade un mix de probióticos al extracto puro de cúrcuma en polvo con jengibre y pimienta negra que potencia la efectividad para detoxtificar y estimular el metabolismo, e incrementa el poder antiinflamatorio y antioxidante de formulaciones básicas de cúrcuma sin probiótico, obteniendo mejores resultados en personas con problemas digestivos o dolores articulares.

250 CÁPSULAS (220g) PARA 125 DÍAS DE SUPLEMENTACIÓN ECOLÓGICA - Para luchar contra el envejecimiento celular y conseguir pelo y piel más saludable es necesario una formulación avanzada elaborada con materias primas premium. Aldous Bio garantiza que el origen de nuestro extracto de cúrcuma es 100% natural y ecológico para que nuestro organismo la reconozca y asimile en mayor grado sin crear reacciones adversas. Enriquecemos la formulación standar de otras marcas con un mix de probióticos.

⭐ LA CÚRCUMA ORGANICA ALDOUS BIO es cultivada en el mejor entorno natural. Con agua de gran pureza y libre de residuos tóxicos procedentes de pesticidas, antibióticos, fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. El secado que realizamos garantiza la conservación de las excelentes propiedades nutricionales de nuestra curcuma con pimienta negra y jengibre + Probiótico en cápsulas vegetales.

♻️ PRODUCTO ÉTICO, SOSTENIBLE Y SIN PLÁSTICO - La filosofía Aldous Bio se sustenta sobre la idea de que para fabricar nuestros productos no debemos esquilmar recursos naturales disponibles, ni hipotecar los recursos de las generaciones venideras. Para conseguir este propósito: Solo comercializamos productos ecológicos de calidad libre de OMG. No utilizamos envases fabricados con plástico, y apostamos por un formato de 250 capsulas de curcumina para disminuir los envíos y las emisiones de CO2.

TAMBIÉN PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS - La organic turmeric con ginger y piperina Aldous Bio es un producto idóneo para complementar dietas veganas o vegetariana porque no contiene gelatina animal, gluten, leche, lactosa ni ingeniería genética. Todos nuestros productos son orgánicos, son respetuosos con el medioambiente, son producidos honestamente sin utilizar ingredientes de origen animal, y son económicamente sostenibles.

Cúrcuma Orgánica de 1520 mg con Jengibre y Pimienta Negra 180 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Natural Alta Resistencia y Absorción Para Articulaciones y Músculos, Con Curcumina y Piperina € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suplemento Natural Con Cúrcuma Orgánica De Alta Dosis De 1520 mg - Nuestro suplemento orgánico vegano de cúrcuma con jengibre y pimienta negra, tiene una alta dosis de 1440 mg de cúrcuma pura enriquecida con curcumina natural pura, con 60 mg adicionales de jengibre y 20 mg de pimienta negra con un total de 1520 miligramos de potencia por 2 cápsulas diarias.

Cúrcuma De Gran Absorción, Fuente De Vitaminas Y Minerales para Articulaciones Y Músculos - El extracto de pimienta negra orgánica de 20mg, que incrementa la absorción. Además es una fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C y el calcio que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y de los músculos. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cúrcuma en Cápsulas con Certificación Orgánica y Suministro para 3 Meses - Nuestra complejo natural de cúrcuma, pimienta negra y polvo de raíz de jengibre está certificada como orgánica por la prestigiosa y reconocida asociación internacional de la Soil Association. Además, le proveerá de un suministro para 3 meses de nuestra potente dosis.

Cúrcuma Capsulas 100% Natural, Apto Para Veganos, Vegetarianos, la Dieta Keto, Sin Gluten y Sin Lactosa - Nuestro suplemento de cúrcuma en cápsulas solo contiene ingredientes naturales y de origen sostenible. Además no tiene conservantes ni colorantes y está libre de carbohidratos y sin gluten ni lactosa, lo que lo hace apto para todos.

¿Cuál es la Historia De Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con mas de 14 años de experiencia, en la que nos hemos convertido en una marca de referencia en todo lo relacionado con los suplementos alimenticios y vitaminas. Sólo utilizamos los ingredientes de mayor calidad y los mayores estándares de fabricación del mundo (GMP).

Cúrcuma Orgánica de 1440mg con Jengibre y Pimienta Negra - 180 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Alta Resistencia - Curcuma Ecologica en Polvo con Extracto de Curcumina - Fabricado por Nutravita € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA ORGÁNICA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras cápsulas de cúrcuma orgánica, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma con pimienta negra y jengibre de mayor efectividad en Amazon

✔ ¿POR QUÉ EL SUPLEMENTO DE CURCUMA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA DE NUTRAVITA? - Nuestras curcuma en cápsulas, con suministro para 3 meses, han sido formuladas para proporcionar una dosis de 1440mg: 1340mg de cúrcuma orgánica (670mg por cápsula), 80mg de jengibre orgánico (40mg por cápsula) y 20mg de pimienta negra orgánica (10mg por cápsula). Puede estar seguro de que obtiene uno de los suplementos de cúrcuma de mayor efectividad en Amazon.

✔ CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DE LA SOIL ASSOCIATION (LA ASOCIACIÓN DE SUELOS) - Exclusivamente lo mejor para nuestro producto de Cúrcuma. Nuestra cúrcuma en polvo ha sido obtenida de forma orgánica en India y las cápsulas de cúrcuma han sido fabricadas en el Reino Unido. Hemos pasado por controles rigurosos y salimos triunfantes. El producto ha sido testado y sometido a pruebas y tiene Certificación Orgánica de la prestigiosa Soil Association (Asociación de Suelos).

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES SE UTILIZAN EN NUTRAVITA? Contamos con un equipo dedicado de farmacólogos, químicos e investigadores científicos que trabajan para obtener los mejores y más beneficiosos ingredientes, lo que nos permite ofrecer vitaminas y suplementos avanzados y de alta resistencia que no contienen colorantes ni aromas artificiales, sin OGM (organismos modificados genéticamente) y sin la presencia de alérgenos como el gluten, el trigo, la lactosa y los frutos secos.

✔ ¿QUÉ HISTORIA HAY DETRÁS DE NUTRAVITA? Nutravita es una empresa familiar establecida en el Reino Unido en 2014; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de Vitaminas y Suplementos alimenticios de confianza y reconocida por nuestros clientes en todo el mundo. Nuestros productos son de alta calidad: todo lo que producimos está fabricado y certificado en el Reino Unido y está protegido por los estándares de fabricación más altos en el mundo (GMP, BRC - British Retail Consortium).

Cúrcuma Orgánica con Jengibre y Pimienta Negra de 505 mg 365 Cápsulas Veganas - Cúrcuma en Cápsulas Alta Resistencia y Absorción Fuente Natural de Vitaminas y Minerales y de Curcumina y Piperina € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suplemento Natural Con Cúrcuma Orgánica De Alta Dosis De 505mg y de Gran Absorción - Nuestro suplemento vegano y orgánico de cúrcuma con jengibre y pimienta negra con 365 cápsulas para un año de suministro, tiene una alta dosis de 480 mg de cúrcuma pura y 20 mg de jengibre y 5 mg de pimienta negra que aumentan la absorción lo que es un total de 505mg por cápsula.

Fuente Potente De Vitaminas Y Minerales para Huesos, Articulaciones Y Músculos - Nuestra cúrcuma con pimienta negra y jengibre es una fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C, zinc o calcio que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos y de los músculos. Propiedades confirmadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cúrcuma en Cápsulas con Certificación Orgánica y Suministro para 1 Año de Sumnistro - Nuestra complejo natural de cúrcuma, pimienta negra y polvo de raíz de jengibre está certificada como orgánica por la reconocida y prestigiosa asociación internacional de la Soil Association. Además, le proveerá de un suministro para 1 año de suministro de nuestra potente dosis.

Cúrcuma Capsulas 100% Natural, Apto Para Veganos, Vegetarianos, la Dieta Keto, Sin Gluten y Sin Lactosa - Nuestro suplemento de cúrcuma ecológica en cápsulas solo utilizamos ingredientes naturales y de origen sostenible. Además no tiene conservantes ni colorantes y está libre de carbohidratos y sin gluten ni lactosa, lo que lo hace apto para todos.

¿Cuál es la Historia De Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con mas de 14 años de experiencia, en la que nos hemos convertido en una marca de referencia en todo lo relacionado con los suplementos alimenticios y vitaminas. Sólo utilizamos los ingredientes de mayor calidad y los mayores estándares de fabricación del mundo (GMP). READ Los 30 mejores Irrigador Dental Panasonic de 2021 - Revisión y guía

Cúrcuma orgánica Turmeric (650mg) con Jengibre(50mg) y Pimienta Negra(10mg) | 120 cápsulas vegetales | Máxima calidad | Potente antiinflamatorio y antioxidante natural | Cúrcuma complex | Nutralie € 19.90

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CURCUMINA: cada cápsula de Curcuma Complex lleva 650mg de curcuma compuesto de curcumina, haciendo que se convierta en un producto estrella en el mercado. Nuestra fórmula es una fuente de beneficios antiinflamatorios y antioxidantes y conviene tanto a deportistas como a personas sufriendo de dolores articulares o digestivo

FÓRMULA REFORZADA POR LOS BENEFICIOS DEL JENGIBRE Y DE LA PIMIENTA NEGRA: completamos nuestra fórmula con pimienta negra concentrada con piperina, que es esencial para potenciar los beneficios de la cúrcuma. El jengibre es ideal para detoxificar y estimular el metabolismo.

ORGÁNICO Y NATURAL: nuestras cápsulas son 100% orgánicas y vegetales aptas para veganos. Cúrcuma complex está formulada con ingredientes de máxima calidad, naturales y orgánicos. Todo el proceso de elaboración de Curcuma complex ha sido controlada y certificado bajo los más estrictos protocolos de calidad.

MÁXIMA EFECTIVIDAD: la fórmula de Cúrcuma complex contiene extracto puro de la mejor cúrcuma, que juntamente con el jengibre y la pimienta negra luchan contra el envejecimiento celular y pueden ayudar a tener la piel y el pelo más saludable.

ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO: la cúrcuma es una de las especias con más propiedades beneficiosas para la salud. Ayuda a combatir la inflamación aliviando los dolores articulares, es un potente antioxidante y ayuda a mejorar nuestras digestiones.

Cúrcuma complex 10.000 mg con extractos seco de cúrcuma, jengibre, pimienta negra y vitamina C 60 cápsulas vegetales. € 22.95

€ 16.23 in stock 14 new from €16.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada cápsula contiene 200 mg de extracto seco de cúrcuma que equivale a 10.000 mg de cúrcuma polvo, contiene 80 mg de Vitamina C (100% VRN*), contiene 30 mg de extracto seco de jengibre que equivale a 450 mg de jengibre polvo, contiene 1,15 mg extracto seco de pimienta negra que equivalen a 40 mg de pimienta negra polvo

‍⚕️Con concentrado de Cúrcuma que ayuda a mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia a alergias. La Cúrcuma ayuda al mantenimiento de las articulaciones y huesos. Contiene Pimienta Negra que ayuda a la absorción de la Cúrcuma. Contiene Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo

El producto no contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) Nº1169/2011. Este producto no contiene GMO (organismos modificados genéticamente) y es libre de BSE/TSE. No contiene ni porcino ni alcochol

Formato Blíster cápsulas vegetales: 60 cápsulas vegetales para 60 días. El formato blíster ayuda a la protección de las cápsulas y facilita la dosificación

Cápsula vegetal

SYZYGY FOOD | Cúrcuma con Jengibre y Pimienta Negra + PROBIÓTICOS | 150 Cápsulas de 760mg | Certificación BIO | Sin Excipientes | Antiinflamatorio y Antioxidante | Formula Avanzada | Máxima Absorción € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TE HAN CONTADO MIL VECES QUÉ ES LA CÚRCUMA, PERO… ¿SABES LO IMPORTANTE QUE ES QUE EL PRODUCTO LLEVE PROBIÓTICO? Seguro que ya has leído suficiente sobre los beneficios de la cúrcuma. Nosotros no te vamos a abrasar más sobre eso. Pero sí es importante que sepas que añadir un mix de probióticos al extracto puro de cúrcuma potencia la efectividad de formulaciones básicas de cúrcuma sin probiótico obteniendo mejores resultados en personas con problemas digestivos o dolores articulares.

¡QUE NO TE VUELVAN LOCO CON LA DOSIS DIARIA! JAJAJA: Para impresionar al cliente, algunas marcas dicen que su dosis diaria es de muuuchos miligramos. La dosis diaria es igual a las cápsulas que tomas al día multiplicado por los mg de cada cápsula. Por lo tanto, lo importante es la calidad de la materia prima y la formulación. Nosotros te lo explicamos fácil. Cada una de nuestras capsulas contiene 760mg de cúrcuma Bio, Jengibre Bio, Pimienta negra Bio y Probiótico. Ahora compara con el resto.

¿TENDRÉ SUPERPODERES SI CONSUMO CÚRCUMA ECOLOGICA CON PROBIÓTICO? Lamentablemente si consumes la cúrcuma orgánica Syzygy no tendrás superpoderes, ¡snif! ¡snif!. Lo que si te decimos es que si la consumes regularmente te servirá cómo fuente de vitaminas y minerales como la vitamina C y el calcio que contribuye a la formación normal de colágeno para el mantenimiento normal de huesos y músculos. Además al contener probiótico incrementará el poder antiinflamatorio y antioxidante

UFF.. PERO LO ECOLÓGICO ES MUUUY CARO – ¡Tienes toda la razón! El producto ecológico suele ser más caro porque al no utilizar elementos químicos en su cultivo la producción por hectárea es menor. SYZYGY FOOD nace para que todo el mundo se pueda permitir el consumo de productos libres de pesticidas y residuos tóxicos. Ahora mira nuestros precios. ¡Lo estamos consiguiendo!

¡ES CÚRCUMA Y BIO! CLARO QUE SON PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS. La Cúrcuma con Jengibre, Pimienta Negra + Probiótico bio Syzygy Food es un suplemento idóneo para complementar dietas veganas o vegetarianas. Producimos honestamente productos orgánicos, no testamos en animales y estamos en contra de productos modificados genéticamente.

Cúrcuma 11.000 mg - Extracto al 95% con Pimenta Negra + Cúrcuma Orgánica - El contenido de curcumina de UNA cápsula equivale a 11.000mg de cúrcuma - Probado en laboratorio € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LA MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - SOLO 1 CÁPSULA AL DÍA - SUMINISTRO COMPLETO DE 3 MESES - 95% extracto de alta dosificación. 350,5mg de extracto de cúrcuma por cápsula contiene 333mg de curcumina! El contenido de curcumina de UNA cápsula equivale a aproximadamente 11.100mg de polvo de cúrcuma. ATENCIÓN: normalmente otros proveedores sólo declaran este contenido de curcumina por dosis diaria donde es necesario tomar al menos 3 cápsulas.

MATERIAS PRIMAS PREMIUM DE LA INDIA- CÚRCUMINA NATURAL MÁS CURCUMA ECOLÓGICA Y PIPERINA - cúrcuma 100% pura y curcumina de origen natural! Hemos combinado nuestro extracto de curcuma 95% con cúrcuma orgánica para un contenido de nutrientes óptimo, adicionalmente enriquecido con extracto de pimienta negra para una alta biodisponibilidad! Las tres materias primas provienen directamente de la India.

✅ EL CONTENIDO DE CURCUMINA MÁS ALTO - Con 333mg de curcumina EN UNA CÁPSULA VEGANA (lo que equivale a una dosis diaria) le proporcionamos el mayor contenido de curcumina por día. Cómoda y fácil de tomar, sin complicaciones!

CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO - 100% VEGANO Y SIN ADITIVOS - Nuestro polvo de cúrcuma de alta calidad se procesa sin aditivos artificiales, ingeniería genética o ingredientes animales. Además nuestras cápsulas de cúrcuma son probadas por un laboratorio alemán independiente certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

✅ CALIDAD DE MARCA FABRICADA EN ALEMANIA - Fabricados en Alemania bajo los más altos estándares de calidad y los más estrictos controles de calidad, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas continuas por laboratorios de pruebas acreditados ▶️ Con gusto le enviamos los informes.

Cúrcuma orgánica 745mg + Jengibre + Pimienta negra. Suplemento alimenticio a base de cúrcuma ecológica Bioperine. Potente antioxidante natural. 120 cápsulas vegetales. Vegano y sin gluten. € 22.95

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA CONCENTRACIÓN: En NATNATURA contamos con la máxima concentración del mercado, alcanzando los 745 mg de cúrcuma por cápsula compuesto de un 90-97% de curcumina. Nuestra DDR (Dosis Diaria Recomendada) son dos cápsulas al día por lo que alcanzamos los 1490 mg de cúrcuma.

FÓRMULA MEJORADA: Nuestra fórmula viene renovada para ofrecerte la mejor biodisponibilidad y eficacia del mercado. Mejoramos nuestra fórmula con pimienta negra concentrada con piperina para favorecer la absorción y potenciar los beneficios de la cúrcuma. El jengibre favorece las digestiones, estimula nuestro metabolismo y fortalece el sistema inmunológico.

✅ ANTIOXIDANTE: La cúrcuma también tiene efectos antioxidantes e incluso es más protectora contra los radicales libres que las vitaminas C y E, mejorando el sistema antioxidante natural del cuerpo.

100 % NATURAL: Todos nuestros ingredientes provienen de fuentes naturales para garantizar su eficacia y biodisponibilidad. Nuestras cápsulas son 100% orgánicas y vegetales y aptas para veganos.

PREMIUM QUALITY: Para nosotros lo más importante es tu salud por eso todos los productos de NATNATURA se fabrican bajo las más estrictas normativas de la Unión Europea, otorgando el mejor reconocimiento de garantía y calidad a nuestros productos. Además, contamos con un equipo de profesionales a su disposición para poder resolver cualquier consulta que pueda tener.

Cúrcuma Curcumina con Pimienta Negra (Piperina) - 400 Cápsulas Veganas (Suministro para 1+ año) - Máxima Potencia 700mg por Cápsula - Polvo de Turmeric Original de la India - Fabricado en Alemania € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CÁPSULAS DE CÚRCUMA DE ALTA DOSIFICACIÓN - Las cápsulas de Cúrcuma Intensiva de GloryFeel brindan una dosis muy alta por cápsula, 700 mg de cúrcuma original en polvo y 2,1 mg de extracto de Pimienta Negra - ¡Solo se necesita una cápsula al día, es pequeña y fácil de tragar!

✅ 400 CÁPSULAS PARA 13 MESES DE SUMINISTRO INCLUYE EBOOK - 400 cápsulas de Curcuma Intensiva cubren más de 13 meses de suministro completo! Además, puedes solicitar el libro electrónico de nuestra "Curcuma Intensiva"

✅ MEJOR RELACIÓN PRECIO VALOR - DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE - Sin intermediarios - Le ofrecemos el mejor precio: 400 cápsulas de polvo de cúrcuma pura con una relación precio-valor inmejorable

✅ 100% VEGANA - SIN ESTEARATOS DE MAGNESIO NI ADITIVOS - INGREDIENTES DE MÁXIMA CALIDAD - Completamente libre de estearatos de magnesio, sin ingeniería genética, pesticidas; fungicidas ni otros aditivos. Perfecto como complemento en una alimentación vegana. En GloryFeel nos hemos comprometido a utilizar los nutrientes más finos y puros.

✅ CALIDAD DE MARCA FABRICADA EN ALEMANIA CON GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE GLORYFEEL - Fabricados con los más altos estándares y controles de calidad más estrictos de Alemania, cada producto de GloryFeel está sujeto a continuas pruebas por laboratorios acreditados. Si desea, con gusto le enviaremos los informes correspondientes. ¡Si no está satisfecho, puede devolver el bote a GloryFeel dentro del primer año y recuperar su dinero!

Natural Sprint | Curcuma con Jengibre y Pimienta Negra, Vitamina C y Limon - Probiotico, Antiinflamatorio y Antioxidante Natural | 130 Pastillas Veganas - Producido en Italia € 15.97 in stock 1 new from €15.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÓRMULA MEJORADA: Nuestra innovadora fórmula ha sido mejorada con la añadidura de limón , jengibre y vitamina C para aportar beneficios adicionales a tu salud.

QUEMAGRASAS POTENTE PARA ADELGAZAR: Entre los remedios naturales para perder peso, la cúrcuma favorece el vientre plano, actuando a nivel de las células adiposas. Tiene un efecto quema grasa y facilita la digestión, por lo tanto evitando la hinchazón intestinal.

FÁCIL DE TOMAR: Hemos estudiado y fabricado un comprimido más pequeño para facilitar la ingesta y favorecer la deglución. Recomendamos una dosis de 4 comprimidos al día con un vaso de agua.

INGREDIENTES NATURALES: Jengibre y limón juntos hacen chispas: estimulan la digestión y ayudan a controlar el colesterol; la Vitamina C es importante para la síntesis de colageno en el cuerpo, mientras que la cúrcuma y la pimienta negra cuidan de tu cuerpo fortaleciendo el sistema inmune gracias a su riqueza de magnesio, multivitaminas y minerales.

100% ITALIANO: Suplemento alimenticio producido enteramente en los establecimientos Italianos de Naturalsprint a través de atentos procesos productivos y verificación de las materias primas, sinónimo de calidad para ti por parte de nuestra empresa de gestión familiar. 100% NATURAL y VEGANO

Cúrcuma ECO + Jengibre ECO + Pimienta negra ECO. Producto certificado. Máxima concentración de cúrcuma en cápsulas 1490 mg. Excelente antiinflamatorio Natural y antioxidante. 120 cápsulas vegetales. € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÚRCUMA 100 % ECO: La Cúrcuma de Nutrelive esta creado con principios activos 100% vegetales que cuenta con el certificado ecológico, garantizando la calidad de nuestro producto y el origen ECO de nuestros ingredientes.

FÓRMULA REFORZADA: Hemos reforzamos nuestra fórmula con Pimienta negra, principio que favorece la absorción de la cúrcuma por parte del organismo y así logramos potenciar los beneficios de nuestro producto. Además contiene jengibre que estimula nuestro metabolismo y fortalece el sistema inmunológico.

BIENESTAR PARA EL ORGANISMO: Con solo dos cápsulas al día puedes empezar a sentirte mejor, nuestro producto te ayudará a combatir el envejecimiento, alivia las molestias estomacales, mejora la memoria, combate los radicales libres, facilita la pérdida de peso y estimula es sistema inmune.

ANTIINFLAMTORIO Y ANTIOXIDANTE NATURAL: Hemos creado un producto tanto para deportistas como para personas que solo quieren mejorar su salud articular. Nuestro producto ayuda a conservar la flexibilidad y el bienestar de las articulaciones ya que previene la inflamación a nivel celular.

Cúrcuma 6000 mg, Extracto al 95% con Pimienta Negra | 120 cápsulas vegetales | Para mejorar la circulación sanguínea, la salud cardiovascular, combatir la inflamación y el dolor de las articulaciones. € 18.37 in stock 1 new from €18.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Extracto de raíz de Cúrcuma (95% Curcuminoides), Polvo de raíz de Cúrcuma y Extracto de Pimienta negra (95% Piperina), que favorece la circulación sanguínea, mejora la salud cardiovascular, y combate la inflamación y el dolor articular. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 120 cápsulas veganas por bote, suministro para 4 meses.

❤️ LA MEJOR CÚRCUMA: Elaborada con EXTRACTO CONCENTRADO (95%) con 285 mg de Curcumina, el principio activo que contiene todas las propiedades de la raiz de Cúrcuma. Un total de 6000mg de planta, la mayor del mercado. Hemos añadido extracto de Pimienta negra (al 95% de concentración de Piperina) que garantiza la biodisponibilidad y absorción de la Curcumina. Otros productos utilizan únicamente polvo, no extracto, con lo cual la concentración y eficacia del producto es mucho menor.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre la Cúrcuma, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento. READ Los 30 mejores Papel Higienico Humedo de 2021 - Revisión y guía

Cúrcuma 10000 mg | 475mg de Curcumina Pura | 120 cápsulas | 95% extracto | Jengibre, Pimienta Negra, Boswellia, Vitamina C y Cobre | Altamente Absorbible | Antiflamatorio para tus Articulaciones € 21.95 in stock 1 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ MÁXIMA CONCENTRACIÓN: Turmeric o Cúrcuma Natural Extracto de Curcuma 20:1 con un 95% de curcumina. La más alta del mercado. 475mg de Curcumina Bioactiva por cápsula. Una cápsula de nuestra curcuma equivale a 20 cápsulas de curcuma en polvo u orgánica en contenido de Curcumina. La cúrcuma Kinoko Life es un antiflamatorio y antioxidante natural, además de ser un aliado en el refuerzo de sus defensas.

★ ABSORCIÓN TOTAL: La combinación de la Pimienta negra ,Vitamina C y Cobre contribuye a la máxima absorción por nuestro organismo. La única cúrcuma del mercado con contenido en Cobre, mineral indespensable para nuestro sistema óseo consiguiendo la máxima biodisponibilidad para nuestros huesos y articulaciones.

★ FÓRMULA PREMIUM : Elaborada con EXTRACTO CONCENTRADO (95%) con 475 mg de Curcumina Pura, el principio activo de la raiz de Cúrcuma. Un total de 10.000mg de planta, la mayor del mercado. Con extracto de Pimienta negra (al 95% de concentración de Piperina) , Vitanima C y Cobre que garantiza la biodisponibilidad y absorción máxima de la Curcumina (curcuminoids). Una cápsula de nuestra cúrcuma equivale a 20 cápsulas de otras cúrcumas en polvo u orgánicas en contenido de curcumina.

★ PROPIEDADES UNICAS: Única cúrcuma en el mercado con Cobre. El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo de nuestras articulaciones en condiciones normales y el fortalecimiento de los huesos, la maduración de los glóbulos blancos y rojos, el transporte de hierro, el metabolismo de la glucosa y el colesterol, la contracción del músculo cardíaco y el desarrollo cerebral.

★ CALIDAD 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Dióxido de Silicio Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado bajo certificados GMP e ISO

Vitamaze® Cúrcuma Cápsulas + Curcumina Piperina + Vitamina C, 120 Cápsulas Veganas Altamente Biodisponible, 95% Natural Pura Extracto Curcumina, Suplemento sin Aditivos Innecesarios € 19.97

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto alemán de calidad, curcumina altamente concentrada (1.440 mg de cúrcuma en polvo por dosis diaria) en cápsulas de tamaño normal.

Bote XL: 120 cápsulas veganas para uso continuo de cúrcuma, desarrollada recientemente por especialistas expertos.

Combinación fisiológica optimizada para aumentar la biodisponibilidad del extracto de cúrcuma, de la piperina (también conocida como extracto de pimienta negra) y la vitamina C. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune.

Los nutricionistas recomiendan suplementos de Vitamaze con curcumina, piperina y vitamina C.

¡Compre hoy cápsulas de cúrcuma de Vitamaze online directamente del fabricante y ahorre dinero! Sin riesgo: ¡devolución gratuita hasta 30 días!

Cúrcuma con Pimienta Negra en Cápsulas 4230 Mg Por Dosis Diaria - 95% Extracto de Cúrcumina - Apoyo natural para las articulaciones y los huesos - Poderoso Antioxidante - Máxima Absorción - 180 Cáps € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PODEROSO ANTIOXIDANTE. Los radicales libres pueden causar estragos en el cuerpo cuando se les permite actuar libremente, y han sido asociados con el envejecimiento prematuro y enfermedades. Los antioxidantes tienen el importante trabajo de mantener a raya a los radicales libres, y la buena noticia es que la Cúrcuma y la Curcumina están llenos de estos. De hecho, con una puntuación ORAC de más de 100.000, ¡la cúrcuma es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes del planeta!

ACABA CON LAS INFLAMACIONES. Las inflamaciones a corto plazo son un proceso corporal importante, pero cuando son crónicas, imposibilitan un estilo de vida activo y saludable. Durante miles de años en las antiguas tradiciones ayurvédicas, la cúrcuma, junto con el ingrediente activo curcumina, han sido utilizadas para controlar las inflamaciones y restaurar el balance en el cuerpo.

PROTECCIÓN ACTIVA PARA LAS ARTICULACIONES. Mantener unas articulaciones saludables y huesos fuertes es crucial para nuestra salud en general y nuestra calidad de vida, aún más al envejecer. La cúrcuma posee propiedades anti inflamatorias, y el compuesto activo curcumina contribuye al funcionamiento normal de las articulaciones y los huesos. Para que puedas mantener un estilo de vida activo y aventurero durante mucho tiempo.

FÓRMULA DE MÁXIMA POTENCIA. A diferencia de otros fabricantes que solo usan polvo de cúrcuma, nosotros mezclamos la cúrcuma con un 95 % de extracto de curcumina - el poderoso ingrediente activo que contiene esas propiedades anti inflamatorias. Esto hace que nuestra fórmula sea 15 veces más potente que los polvos convencionales. Para mejorar las cosas, incluímos extracto de piperina, que incrementa la disponibilidad del nutriente al 2000% para lograr una absorción máxima.

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 365 DÍAS DE AAVALABS: Nuestro objetivo principal en AAVALABS es ayudarte a vivir la vida al máximo y a prosperar de verdad, tanto mental como físicamente. Además, queremos que compres con confianza, así que si no estás 100 % satisfecho con CUALQUIER COMPRA, por favor háznoslo saber. ¡Vamos más allá del periodo de retorno de 30 días de Amazon y ofrecemos a todos nuestros clientes una GARANTÍA DE REEMBOLSO VÁLIDA POR 365 DÍAS con cada orden, sin líos!

Cúrcuma en cápsulas con Pimienta Negra. Curcumina con Piperina 760 mg la más potente Turmeric, Antiinflamatorio natural, antioxidantes potentes. 90 Cápsulas. Certificado Vegano.N2 Natural Nutrition € 16.95

€ 13.55 in stock 1 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡POTENTE ANTIINFLAMATORIO NATURAL, ANTIOXIDANTE, DIGESTIVO Y DETOX: El Suplemento Natural de Cúrcuma Piperina de N2 Natural Nutrition es un Potente Antiinflamatorio Natural, puede ser beneficioso para el Hígado por sus Propiedades Hepatoprotectoras, ayudando a Eliminar Toxinas del cuerpo y puede beneficiar al tracto gastrointestinal.

⭐LA CÚRCUMA MÁS EFICIENTE CON LA MAYOR ASIMILACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO 95% CURCUMINA: El complemento de Cúrcuma Piperina no solo cuenta con la mayor concentración de Curcumina 95% (760 mg de Curcumina), sino que también contiene Pimienta Negra (95% Piperina) que aumenta la Asimilación de la Cúrcuma, aumentando la Absorción y Eficiencia del Suplemento.

CÁPSULAS DE CLOROFILA. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento de Cúrcuma Piperina se presenta en Cápsulas Vegetales de Clorofila en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal.

CERTIFICADO VEGANO: Complementos 100% Naturales, con certificación VEGANA por la "The Vegetarian Society" Británica. Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos y son "Cruelty Free".

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Extracto de Raíz de Cúrcuma con Pimienta Negra, 120 Cápsulas | Potente antioxidante, para la salud de las articulaciones | Máxima concentración | 100% Natural | de Zenement € 16.97 in stock 1 new from €16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE ANTIOXIDANTE VEGETAL que previene la inflamación y favorece unas articulaciones y estilo de vida saludables, basado en la más alta concentración de raíz de Cúrcuma, fuente de Curcumina, y Piper Nigrum.

FÓRMULA MEJORADA con Extracto de raíz de Cúrcuma (Curcuma longa) 15:1 300 mg (95% Curcuminoides, Curcumina 225mg), Raíz de Cúrcuma en polvo 100 mg, (equivalente total de 4600mg de planta), extracto de Pimienta Negra (95% Piperina) 2mg.

MÁXIMA POTENCIA DE CÚRCUMA MEJORADA CON PIMIENTA NEGRA: Nuestra exclusiva fórmula contiene 4600mg de Cúrcuma por cápsula, la más potente del mercado, con un 95% certificado de Curcuminoides.

100% NATURAL: Usamos ingredientes No GMO y 100% Vegetales sin conservantes ni colorantes. Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad. Empresa Registrada Nº RGSEAA: 26.019011/B.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

MAGRIFIT PIPERINE | TERMOPOWER con plan FIT&SHAPE | Apoyo POTENTE y RAPIDO de Curcuma con Jengibre y Pimienta Negra (acidos grasa + no quema el estómago) | Activos de Peso para No Perder la Paciencia € 28.95

€ 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MAGRIFIT PIPERINE es el suplemento con efecto TERMOPOWER para el plan FIT&SHAPE. Combina CURCUMA CON JENGIBRE Y PIMIENTA NEGRA para un apoyo POTENTE. Es perfecto para la mujer y el hombre que necesitan un soporte MUY EFECTIVO.

EFECTO TERMOPOWER: La CÚRCUMA ultraconcentrada del Magrifit Piperine (95% de curcuminoides) en combinación con la PIPERINA (acidos grasa de la pimienta negra) actúa intensamente, pero no quema el estómago.

Efecto STOP RETENCIÓN DE LÍQUIDOS y DETOX gracias a la YERBA MATE. Además ayuda a disfrutar de la comida sin caer en excesos gracias al JENGIBRE y ACTIVA gracias al poder rapido de la CAFEINA XLS y el CROMO.

LA CLAVE DEL ÉXITO: 2 PROBIÓTICOS ACTIVES para un PLAN FIT. La salud de la microbiota intestinal es fundamental: por esto se han incluido 2 cepas con estudios que demuestran sus eficacias.

MAGRIFIT PIPERINE se presenta en formato capsulas (no es batidos, una crema, unos parches o sustitutivos). Figura en la base de datos de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) bajo el nºRGSEAA 26.018065/M.

Nutridix Cúrcuma Orgánica 1300 mg Dosis con Pimienta Negra y Jengibre - Potente Antioxidante y Antiinflamatorio con Curcumina y Piperina - 120 Cápsulas € 18.80 in stock 1 new from €18.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÚRCUMA ORGÁNICA. La cúrcuma orgánica contenida en el suplemento de Nutridix se ha cultivado en la India y su origen bio está certificado por la UE. El suplemento 100% vegano de Cúrcuma Nutridix contiene 650mg de cúrcuma por cápsula, y viene en un formato de 120 cápsulas que permite aprovechar al máximo sus beneficios.

CÚRCUMA CON PIMIENTA NEGRA Y JENGIBRE. La pimienta negra es el complemento perfecto para la cúrcuma, ya que puede ayudar a su mejor absorción y biodisponibilidad. A la fórmula de Cúrcuma de Nutridix se añade el jengibre, raíz muy aromática y con sabor picante, que puede ayudar a estimular el metabolismo y la digestión.

ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO. La curcumina contenida en el suplemento de Cúrcuma de Nutridix, ayudada por la piperina, aporta la mayoría de los beneficios de la fórmula. Entre ellos, la curcumina puede contribuir a evitar la oxidación de las células y combatir las inflamaciones.

CURCUMINA Y PIPERINA. Los beneficios, tanto de la cúrcuma como de la pimienta negra contenidas en este suplemento, provienen en mayor parte de la curcumina (contenida en la cúrcuma) y de la piperina (contenida en la pimienta negra). Ambas son sustancias que por separado tienen propiedades beneficiosas, pero se complementan al unirse.

GARANTÍA NUTRIDIX. La calidad de la Cúrcuma de Nutridix está garantizada, dado que solo se seleccionan los mejores ingredientes, y se siguen los estrictos estandards de seguridad y calidad impuestos por la Unión Europea.

Cúrcuma (1.100 mg) con jengibre (200mg) y pimienta negra (10 mg) Vecos – Suplemento antioxidante para el cuidado del organismo y de las articulaciones – 100 cápsulas vegetales – 100% apto para veganos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE ANTIOXIDANTE – La combinación de cúrcuma, jengibre y pimienta negra de Vecos actúa como un potente antioxidante, protegiendo nuestro organismo de los radicales libres, contribuyendo al bienestar de nuestro organismo.

BIENESTAR ARTICULAR – Tanto la cúrcuma como el jengibre contribuyen a la buena salud de las articulaciones, ayudando a aliviar el malestar de las mismas. Además, puede contribuir a mejorar la movilidad y flexibilidad natural de las mismas.

PIMIENTA NEGRA - La pimienta negra mejora la absorción de la fórmula exclusiva de Vecos y, además, ayuda al sistema a retener minerales como el potasio y calcio para fortalecer huesos y dientes.

APORTE EXTRA DE JENGIBRE – El jengibre que incluye la fórmula Vecos contribuye a reducir el malestar articular y ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. La combinación de estos tres componentes hace del suplemento alimenticio Vecos una excelente opción para reforzar los antioxidantes de nuestro cuerpo y contribuir al bienestar de nuestras articulaciones.

CALIDAD GARANTIZADA – Todos los suplementos de Vecos se fabrican en laboratorios españoles que constan de las mejores instalaciones y cumplen todas las directrices y normativas europeas.

Cúrcuma complex 10.000 mg con extractos seco de cúrcuma, jengibre, pimienta negra y vitamina C 60 cápsulas vegetales (Pack 3 unid.) € 58.52 in stock 2 new from €58.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada cápsula contiene 200 mg de extracto seco de cúrcuma que equivale a 10.000 mg de cúrcuma polvo, contiene 80 mg de Vitamina C (100% VRN*), contiene 30 mg de extracto seco de jengibre que equivale a 450 mg de jengibre polvo, contiene 1,15 mg extracto seco de pimienta negra que equivalen a 40 mg de pimienta negra polvo

‍⚕️Con concentrado de Cúrcuma que ayuda a mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia a alergias. La Cúrcuma ayuda al mantenimiento de las articulaciones y huesos. Contiene Pimienta Negra que ayuda a la absorción de la Cúrcuma. Contiene Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo

El producto no contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) Nº1169/2011. Este producto no contiene GMO (organismos modificados genéticamente) y es libre de BSE/TSE. No contiene ni porcino ni alcochol

Formato Blíster cápsulas vegetales: 60 cápsulas vegetales para 60 días. El formato blíster ayuda a la protección de las cápsulas y facilita la dosificación

Cúrcuma Orgánica (4500mg) con Curcumina (355mg), Pimienta Negra (102mg) y (Piperina) (12mg) - 240 Cápsulas veganas gastroresistentes de Turmeric - Potente antiinflamatorio y antioxidante natural € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CÚRCUMA ORGÁNICA + PIMIENTA NEGRA 4.602mg - ALTA BIODISPONIBILIDAD - Nuestras cápsulas de Cúrcuma Orgánica contienen 4.500mg de cúrcuma orgánica pura más 102mg de pimienta negra orgánica por dosis diaria (3 x 2 cápsulas) ☝️ Suave para el estómago: cápsulas veganas resistentes al jugo gástrico, porque muchas personas pueden reaccionar sensiblemente a la curcuma.

✅ 100% CALIDAD ORGÁNICA PREMIUM - EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - Un bote contiene 240 cápsulas de cúrcuma orgánica vegana. Utilizamos materias primas orgánicas que sean bien toleradas y 100% naturales. Tanto nuestro polvo orgánico de cúrcuma como la pimienta negra orgánica provienen de cultivos orgánicos controlados (DE-ÖKO-003) de los países de origen de la raíz de la cúrcuma: India, Indonesia y Sri Lanka.

✅ 56% MÁS CURCUMINA - MAYOR CONTENIDO DE CURCUMINA ORGÁNICA - Nuestras Cápsulas de Cúrcuma Orgánica de GloryFeel proporcionan con 355,8mg el mayor contenido de curcumina ecológica del mercado. Una dosis diaria de 4500mg de Cúrcuma orgánica GloryFeel contiene 355.8mg de curcumina (8%) Esto es hasta un 56% más de curcumina orgánica si se compara con otros proveedores (>228mg)

CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO 100% PURO - La cúrcuma orgánica pura además de ser probada por su contenido de curcumina orgánica y piperina, un laboratorio alemán independiente certificado de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025 también prueba su pureza y la presencia de cualquier tipo de sustancias nocivas Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin agentes separadores.

✅ MARCA FABRICADA EN ALEMANIA DE ALTA CALIDAD - Fabricado en Alemania bajo los más altos estándares de calidad, cada producto GloryFeel está sujeto a pruebas de laboratorios acreditados. Además, recibirá el libro electrónico del producto con información sobre la cúrcuma, la curcumina, la piperina, la nutrición saludable y nuestra certificación orgánica. READ Los 30 mejores Silla Ducha Mayores de 2021 - Revisión y guía

Cápsulas de Cúrcuma Curcumina (Líquidas) con Vitamina D | 185 Veces Más Biodisponibilidad Curcumina NovaSOL® | Curcuma Curcumina Líquida Vegetariana de Calidad Superior de Alta Potencia € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ABSORBA 185 VECES MÁS CURCUMINA - La Curcumina es soluble en grasa y por eso no se absorbe fácil por el cuerpo. A menudo se la mezcla con pimienta negra para aumentar su absorción general o “biodisponibilidad”. El equipo de Nu U está orgulloso de ofrecerle una solución más potente. La estructura exclusiva micelada biomimética de nuestras cápsulas liquidas NovaSOL ofrecen 185 veces más biodisponibilidad comparada con productos ordinarios de cúrcuma curcumina en polvo.

✔ ALTA POTENCIA - Una sola de nuestras cápsulas proporciona 500 mg de cúrcuma curcumina superior! Muchos competidores también presumen de una dosis alta, pero estos son suplementos regulares de cúrcuma en polvo que generalmente requieren que tome 2 cápsulas y aun así no son absorbidos totalmente por el cuerpo. Nuestras cápsulas líquidas de calidad superior ofrecen 185 veces más biodisponibilidad que la cúrcuma normal encapsulada con pimienta negra.

✔ ENRIQUECIDO CON VITAMINA D3 - Nuestras cápsulas de fórmula patentada combina la cúrcuma curcumina con vitamina D3, lo que contribuye a la función de un sistema inmune normal. Nuestras cápsulas líquidas son aptas para vegetarianos y están libres de OMG, gluten, lactosa, huevos, soja, crustáceos y mostaza.

✔ TOTAL TRANQUILIDAD CON NUESTRO PRODUCTO FABRICADO EN LA UE - Todos nuestros productos se fabrican en la UE según los estándares actuales BPF. Garantizamos que todos nuestros productos cumplen con la legislación estricta de la UE para mantener un alto nivel de estándares de salud y seguridad. Ofrecemos una garantía de calidad genuina respaldada por nuestra garantía de satisfacción del 100% o le devolvemos su dinero.

✔ SUPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL CON LA GAMA PLATINO – Nu U Nutrition cree en su salud; hemos llevado los suplementos al siguiente nivel con la presentación de nuestra Serie Platino. Nuestro equipo de investigación y desarrollo ha pasado más de 12 meses buscando los mejores y más eficaces ingredientes en el planeta. Usando la ciencia basada en la evidencia y estudios clínicos, hemos fabricado, sin reparar en gastos, suplementos líderes de clase mundial con las formulaciones más biodisponibles.

Cúrcuma + Pimienta Negra Orgánica - 300mg - 200 cápsulas vegetales € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Language Español

Cúrcuma, jengibre y Boswellia con vitamina C - Vegano - 90 cápsulas - con pimienta negra € 22.68 in stock 1 new from €22.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ CALIDAD ALEMANA Fairvital: Dosis diaria: 3 cápsulas contienen 240mg de vitamina C, 1500mg de extracto de cúrcuma, de los cuales 1425mg de curcuminoides, 240mg de jengibre en polvo, 240mg de extracto de Boswellia, de los cuales 156mg de ácidos boswéllicos así como 12mg de extracto de pimienta negra, de los cuales 11,4mg de piperina. ¡Altamente dosificado! ¡Increíble relación calidad-precio! ¡Buena tolerabilidad!

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, lactosa, fructosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, conservantes, soja, levaduras, pesticidas, fungicidas, fertilizantes químicos, colorantes, estabilizantes, ni ingeniería genética (SIN OGM). Cúrcuma en cápsulas altamente concentrada

✔ SUMINISTRO para 30 DÍAS: Larga vida útil en bote sellado herméticamente. 90 cápsulas de extracto de Boswellia - ¡Más eficaz que su forma en polvo o líquida! En un práctico bote con tapa dosificadora!

✔ PUREZA MICROBIANA - Fabricación alemana: fiel a los estándares HACCP Origen de las materias primas de los países de la UE y de fuera de la UE.

DietMed Curcumega Max 10.000mg - 60 Cápsulas € 17.90 in stock 12 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cúrcuma 10 000 mg

Concentración reforzada

Máxima biodisponibilidad con Pimienta Negra

Cúrcuma complex 10.000 mg con extractos seco de cúrcuma, jengibre, pimienta negra y vitamina C 60 cápsulas vegetales (Pack 2 unid.) € 43.60 in stock 2 new from €43.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada cápsula contiene 200 mg de extracto seco de cúrcuma que equivale a 10.000 mg de cúrcuma polvo, contiene 80 mg de Vitamina C (100% VRN*), contiene 30 mg de extracto seco de jengibre que equivale a 450 mg de jengibre polvo, contiene 1,15 mg extracto seco de pimienta negra que equivalen a 40 mg de pimienta negra polvo

‍⚕️Con concentrado de Cúrcuma que ayuda a mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia a alergias. La Cúrcuma ayuda al mantenimiento de las articulaciones y huesos. Contiene Pimienta Negra que ayuda a la absorción de la Cúrcuma. Contiene Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo

El producto no contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) Nº1169/2011. Este producto no contiene GMO (organismos modificados genéticamente) y es libre de BSE/TSE. No contiene ni porcino ni alcochol

Formato Blíster cápsulas vegetales: 60 cápsulas vegetales para 60 días. El formato blíster ayuda a la protección de las cápsulas y facilita la dosificación

Cúrcuma Orgánica 1440 mg con Pimienta Negra y Jengibre Orgánicos - Absorción Mejorada de Curcumina - Antiinflamatorios y Antioxidantes Naturales - 180 Cápsulas Veganas - Suministro para 3 Meses € 22.50 in stock 1 new from €22.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿POR QUÉ COMPRAR LA CÚRCUMA ORGÁNICA DE JeaKen? - Cada porción diaria de 1440 mg (2 cápsulas) de nuestra cúrcuma orgánica contiene: 1340 mg de cúrcuma orgánica (670 mg por cápsula), 80 mg de jengibre orgánico (40 mg por cápsula) y 20 mg de pimienta negra orgánica (10 mg por cápsula). Puede estar seguro de que está obteniendo uno de los suplementos de cúrcuma orgánica de mayor potencia en Amazon. Cada botella con 180 cápsulas durará un suministro de 3 meses

INGREDIENTES DE LA MÁS ALTA CALIDAD: nuestras cápsulas contienen polvo de cúrcuma enriquecido con pimienta negra orgánica (piperina) y jengibre orgánico, para aumentar la absorción de curcumina (ingrediente activo de la cúrcuma). Además, nuestros suplementos son veganos y aptos para vegetarianos, NO contienen excipientes, rellenos ni aglutinantes; Solo utilizamos ingredientes que son de origen sostenible, no modificados genéticamente y libres de alérgenos

RECOMENDADO EN TODO EL MUNDO: los suplementos de cúrcuma han sido elogiados por la prensa nacional y los profesionales de la salud

ORGÁNICO CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN DEL SUELO: nuestro polvo de cúrcuma se obtiene orgánicamente de la India, y las cápsulas de cúrcuma se han fabricado en el Reino Unido. Nuestro producto ha pasado por rigurosos controles y ha sido probado a fondo para adquirir todas las aprobaciones necesarias para ser certificado como Orgánico por la prestigiosa Soil Association

LA HISTORIA DETRÁS de JeaKen: JeaKen se fundó en el Reino Unido en 2017; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de vitaminas y suplementos reconocida a nivel mundial. Nuestro rápido crecimiento se debe a nuestros productos de alta calidad y al servicio al cliente. Nuestros productos se fabrican y certifican en el Reino Unido y están protegidos por los más altos estándares de fabricación del mundo (GMP, HACCP)

Vittalogy Turmeric Premium. Cápsulas de Cúrcuma Ecológica Con Jengibre y Pimienta, Harpagofito Y Vitamina C. Antioxidante Y Antiinflamatorio Natural. 120 Cápsulas € 24.00

€ 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO. Turmeric Premium es un complemento destinado a prevenir el envejecimiento de las células del cuerpo y a aliviar los dolores provocados por la inflamación. Está elaborado a base de cúrcuma ecológica y extracto concentrado de cúrcuma, unido a otros componentes que ayudan a la absorción y potencian los efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

✅ ALTO CONTENIDO EN CÚRCUMA. El extracto de cúrcuma en concentración 50:1 y la cúrcuma ecológica en polvo, contienen curcumina, una sustancia con gran poder antioxidante e importantes características antiinflamatorias. Únicamente con dos cápsulas o pastillas al día es suficiente para mejorar los problemas de inflamación en rodillas, caderas o espalda.

✅ CON JENGIBRE Y HARPAGOFITO. La raíz del jengibre tiene propiedades antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria, gracias a sus compuestos químicos tales como el gingerol, gingerona y otros… La raíz de harpagofito es tradicionalmente conocida por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas, gracias a su principal compuesto los harpagosidos.

✅ PIMIENTA NEGRA PARA POTENCIAR LOS EFECTOS. El extracto de pimienta negra actúa en sinergia con la cúrcuma, potenciando su absorción y aumentando los efectos producidos hasta un 2000%. Gracias a la elevada concentración en piperina la efectividad del resto de ingredientes de nuestro antiinflamatorio natural aumentan en gran medida.

✅ VITTALOGY. Vittalogy es una marca de suplementos alimenticios premium que apuesta por la calidad. Damos garantías claras a los clientes del origen de los productos y de su fabricación. No vendemos suplementos de procedencia dudosa. Tenemos certificado GMP de buenas prácticas de fabricación. Nuestros envases son compostables. Fabricamos solo en Europa. No arriesgues tu salud con suplementos sin certificar de procedencia dudosa.

