Los 30 mejores Cuentas De Colores de 2021 – Revisión y guía

Naler Cuentas de Colores 2mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería (24 Colores) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Hecho de vidrio, 2mm de diármetro, 24 colores diferentes.

Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

Viene con una caja de 24 compartimentos, cada compartimento corresponde a un color, fácil de distinguir y guardar las cuentas.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

Nota: Las cuentas son pequeñas, por lo que los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando las utilicen.

Hanbee Cuentas de Colores para Los niños 24000 Piezas,2mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería Regalo Cadena(24 Colores) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Hecho de vidrio, 2mm de diármetro, agujero 0.6 mm24 colores alrededor de 24000 piezas.Viene con una caja de 24 compartimentos, cada compartimento corresponde a un color, fácil de distinguir y guardar las cuentas.

Estas coloridas cuentas de semillas son ideales para tejer cuentas, cuentas, bordados, coser o hacer manualidades; También es perfecto para hacer aretes, pulseras, collares, cuentas de cintura, o usa como espaciador y cuentas de patrón.

El kit de cuentas de vidrio no estará mohoso, húmedo, oxidado, liviano y no causará estrés. Puede ser utilizado de forma segura para los niños. Es rico en color y es más probable que atraiga la atención de los niños. Cultivar la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. El uso de mini cuentas de vidrio con su familia puede aumentar el amor entre su familia.

Fácil de transportar y almacenar, las pequeñas cuentas de color de cada color se almacenan en contenedores de alta calidad. Es conveniente para usted para recoger, transportar y almacenar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.Nota: Las cuentas son pequeñas, por lo que los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando las utilicen.

Ewparts 3mm Mini cuentas de cristal para los niños DIY Bracelet Arte y joyería-Making, cadena de cuentas de fabricación de juego, Fadeless Color (Full color) € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Amazon.es Features El tamaño es de 3 mm con orificio de 1 mm, color desvanecido.

El paquete incluye 15 cuentas de diferentes colores + hilo + pequeños accesorios para arte y joyería. Cuentas de forma redonda de 3 mm con orificio de 1 mm

La opción perfecta para hacer brazaletes, collares, anillos, decorar sus muñecas o hacer sus accesorios para peinar

Cuentas de peso total de aproximadamente 0,31 kg, 7500 piezas (permite un 2% más o menos)

Trabajo terminado en la imagen solo como referencia, no incluido en el paquete, confía en ti mismo, puedes hacer uno más hermoso

Flysee Niños Juguete de Cuentas Coloridas Abalorios Hacer Pulseras Collar de Bricolaje Cuentas de Arcilla de Joyas DIY Manualidad Fabricación de Joyas para Niños Adultas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Hay un total de 18 colores de piezas de arcilla blanda de colores, cada color es de aproximadamente 200 piezas. Cuentas de arcilla con 6 piezas de cuentas de concha de cowrie, 5 piezas de colgantes de aleación de estrella de mar, 30 piezas de cuentas espaciadoras de cubo de latón, 20 piezas de cuentas de estrella de cinco puntas, 40 piezas de círculos abiertos, 20 piezas de cierres de langosta, 20 piezas de clips, 10 m Sedal, algunas cuentas de letras al azar y una caja de plástico.

TAMAÑO DE LAS PERLAS DE ARCILLA: perlas de arcilla planas de aproximadamente 6 mm de diámetro, 1 mm de grosor, agujero: 2 mm; alrededor de 200 ~ 250 piezas / compartimento, totalmente alrededor de 3600 ~ 4500 piezas / caja. Cada brazalete necesita alrededor de 100-140 cuentas de arcilla, por lo que puede crear de 20 a 40 brazaletes o collares con nuestro paquete.

DIY DIFERENTE ESTILO: 18 cuentas espaciadoras de arcilla polimérica de diferentes colores mezclados satisfacen sus diversas necesidades para sus proyectos de joyería.Use esta cuenta espaciadora entre todas sus cuentas favoritas o ensarte una hebra completa de ellas, estas cuentas agregarán un poco de brillo adicional a sus joyas. -realización de proyectos.

Cómodo de usar: las cuentas están hechas de arcilla polimérica, livianas e impermeables, cómodas de usar, y el color no cambia, siempre mantienen colores brillantes, se pueden usar en la playa, la piscina o el baño.

El Mejor Regalo: Perfecto regalo de cumpleaños / festival o un proyecto de actividad de fiesta de un día para que los niños disfruten de horas de diversión con los kits de manualidades. Puede promover en gran medida la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje, y ayudar a los niños a reconocer el color y la forma.NOTA - Las letras son aleatorias, ¡no las 26 letras! Solo pueden desempeñar un papel decorativo y no podemos garantizar que puedan deletrear su nombre. READ Los 30 mejores Pijamas Enteros De Animales de 2021 - Revisión y guía

Cuentas de Colores, KEEHOM Set Mini Cuentas 2mm Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería (24 Colores) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 【Gran Variedad de Colores】: Este set contiene aproximadamente 24.000 piezas de cuentas, es decir, 24 colores y cada color 1000 piezas respectivamente. Satisfacen sus necesidades de hacer DIY tanto en cantidad como en colores. Además de cuentas de colores, el pedido está equipado también con un paquetillo de cuentas de letras, que harán las pulseras, collares u otras obras suyas con más peculiaridad personal.

【Paquete Incluye】: 24.000 piezas de cuentas de colores de 2mm, 1 paquetillo de cuentas de letras, 1 par de tijeras de color rosa, 1 rollo de hilo, 100+ anillos pequeños y 25 hebillas de langosta.

【Usos Amplios】: Es ideal para hacer bricolaje para personas de edades distintas. Lo puede utilizar para hacer bisutería como collares, anillos, pulseras, brazaletes, accesorio para muñecos, adornos para prendas, etc.

【Regalo Perfecto】: Este set será un buen regalo a amigos y familiares en ocasiones como cumpleaños, Navidad y otros días de festival. Es perfecto para practicar la manualidad e inspira la creatividad. Cualquiera puede ser artista.

【Nota】: Debido a que el producto contiene cuentas y otros accesorios muy pequeños, por favor, guárdenlo en lugares donde los niños no lo puedan alcanzar.

Jovono Collares Boho con Cuentas de Colores Flores para Mujeres y Niñas € 11.66 in stock 1 new from €11.66

Amazon.es Features ✿Material del collar: el collar está hecho de material de aleación. No se decolora

Nota: el delicado collar puede ser fácil de enredar debido al diseño, y sugerimos tomarlo del cierre, lo que sería mejor.

✿Tamaño del collar: 45 cm. Color: de color

El exquisito estilo hace que el collar sea una decoración encantadora para ti en muchas ocasiones como fiestas de noche, ceremonias importantes y reuniones de amigos.

✿Cerrado con un cierre de mosquetón firme, y la longitud del collar se puede ajustar adecuadamente con la cadena extendida para satisfacer tus necesidades.

Queta Conjunto de cuentas de vidrio para joyería 2400 Piezas de 4 MM Cuentas de colores +720 Piezas de 6 MM Cuentas del alfabeto para hacer pulseras collares bisutería 24 Colores € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ◆[Material de alta calidad] Las pulseras de colores para hacer cuentas están hechas de vidrio de alta calidad, fuerte y duradero, ligero y hermoso. Diseño elegante.

◆[Diferentes tamaños y formas] El kit de producción incluye 2400 cuentas de vidrio de colores de 4 mm, 720 cuentas de letras, cada una con 12 colores.Puede utilizar este kit completo de cuentas de letras para hacer pulseras de acuerdo con sus propias ideas creativas.

◆[Fácil de almacenar y transportar] Todas las cuentas de artesanía se recogen en una caja de almacenamiento de plástico transparente, que es fácil de recoger y buscar. Una caja con 24 compartimentos, cada compartimento corresponde a un patrón, fácil de distinguir y almacenar abalorios.

◆[Bricolaje perfecto] No te pierdas la diversión del bricolaje, creando pulseras, collares, llaveros, etc. El tamaño es uniforme y la impresión es exquisita, lo que es muy adecuado para manualidades y puede satisfacer sus necesidades de producción de bricolaje.

◆[Amplia aplicación] Estas cuentas de letras y cuentas de mijoson accesorios prácticos para la fabricación de joyas, muy adecuados para hacer joyas, como pulseras, collares, anillos, bisutería, el bricolaje también se puede utilizar para abalorios, bordados, costura. Y otros elementos.

Cuentas de Colores 2mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería (24 Colores) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ❤【Varios colores】:2mm de diármetro, 24000 piezas, 24colores. Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

❤【Multifuncional】:Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY , también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

❤【Seguridad material】:Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías.

❤【Regalo ideal】:Fomenta la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. Usar mini cuentas con tu familia puede aumentar el amor entre tu familia.

❤【Servicio de calidad】:Si usted tiene cualquieras problemas en la compra y sobre uso, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

Naler Conjunto de 4mm Cuentas de Colores y 7mm Abalorios Letras Redondas Cuentas Alfabeto para Pulseras DIY Manualidades (1550 Piezas) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 4mm cuentas de 5 colores hecho de vidrio, cada color 170 piezas, en total 850 piezas.

7mm abalorios letras redondas hecho de acrílica, 350 piezas de negro, 350 piezas de colores.

Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

Viene con una caja de 15 compartimentos, cada compartimento corresponde a un estilo, fácil de distinguir y guardar las cuentas.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

KAIMIRUI 7500 Cuentas de Colores 3mm Mini cuentas de cristal para los niños DIY Bracelet Arte y joyería-Making, cadena de cuentas de fabricación de juego, Fadeless Color(15 Colores) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Hecho de vidrio, 3mm de diármetro, 7500 piezas, 15 colores.con orificio de 1 mm, color Fadeless

Este kit también incluye los accesorios necesarios, como anillos pequeños y hebillas de langosta.Cuentas de peso total de aproximadamente 0,3 kg, 7500 piezas (permite un 2% más o menos)

Viene con una caja de 15 compartimentos, cada compartimento corresponde a un color, fácil de distinguir y guardar las cuentas.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

Nota: Las cuentas son pequeñas, por lo que los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando las utilicen.Trabajo terminado en la imagen solo como referencia, no incluido en el paquete, confía en ti mismo, puedes hacer uno más hermoso

MEIRUIER 24000 Cuentas de Colores 2mm Mini Cuentas de Cristal para los niños DIY Bracelet Arte y joyería-Making, Cadena de Cuentas de fabricación de Juego, Fadeless Color (24 Color) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ❤ 【Varios colores】: 24 colores. Diámetro 2 mm, 24000 piezas, / 15 colores de diámetro 3 mm, 7500 piezas, este kit también incluye los accesorios necesarios como tijeras, pequeños anillos de langosta y hebillas.

❤ 【Ideal multifuncional】: ideal para crear joyas como pulseras, collares, anillos, joyas, hágalo usted mismo, también puede usarse para tejer cuentas, bordar, coser y otros proyectos.

❤ 【Seguridad del material】: las perlas pequeñas son de forma y tamaño uniformes, están hechas de material de vidrio resistente, ecológico y sin moho; No se hinchan en el agua. Las perlas lisas y brillantes son perfectas para hacer artesanías fantásticas.

❤ 【Ideale ideal ideal gift】: fomenta la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras del niño y la coordinación mano-ojo. El uso de mini cuentas con su familia puede aumentar el amor entre su familia.

❤ 【Servicio de calidad】: En caso de problemas de compra y uso excesivo, no dude en contactarnos. Te servimos en cualquier momento.

Cuentas de Colores 2mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería (24 Colores) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ❤【Varios colores】:2mm de diármetro, 24000 piezas, 24colores. Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

❤【Multifuncional】:Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

❤【Seguridad material】:Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías.

❤【Regalo ideal】:Fomenta la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. Usar mini cuentas con tu familia puede aumentar el amor entre tu familia.

❤【Servicio de calidad】:Si usted tiene cualquieras problemas en la compra y sobre uso, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

Jovono Gargantilla con colgante de concha bohemia con cuentas de colores para mujeres y niñas € 8.66 in stock 1 new from €8.66

Amazon.es Features ✿Material del collar: el collar en capas está hecho de material de cuentas. No se decolora.

El tamaño del collar del ajuste rápido hace que sea perfecto y cómodo.

✿Tamaño del collar: 80 cm, color: colorido.

El exquisito estilo hace que el collar de capas sea una decoración encantadora para ti en muchas ocasiones como fiestas de noche, ceremonias importantes y reuniones de amigos.

✿Cerrado con un cierre de mosquetón firme, y la longitud del collar de lentejuelas se puede ajustar adecuadamente con la cadena extendida para satisfacer tus necesidades.

Juguete de Cuentas Coloridas Abalorios Hacer Pulseras Collar de Bricolaje Cuentas de Arcilla de Joyas DIY Manualidad Fabricación de Joyas, 4000 piezas 18 Colores 6mm 24 Caja de Rejilla € 14.79 in stock 1 new from €14.79

Amazon.es Features 【EL PAQUETE INCLUYE】 3600 piezas de cuentas de arcilla en 18 colores brillantes, cada color 200 piezas, 50 piezas de cuentas de letras, 30 piezas de cuentas de estrella, 30 piezas de cuentas cuadradas de oro, 60 piezas de cuentas redondas de oro, 6 piezas de colgante de estrella de mar, 6 piezas de concha, 20 juegos de broche de langosta, 40 carpetas, 50 bucles abiertos, cordón elástico de 10 my caja de almacenamiento para 24 cajas.

【MATERIAL】 Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías

【PERFECTO REGALO】 festival o un proyecto de actividad de fiesta de un día para que los disfruten de horas de diversión con los kits de manualidades. Puede promover en gran medida la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje,y ayudar a reconocer el color y la forma. Nota: Las letras son aleatorias!

【MULTIFUNCTION】 Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

【AVISO】 El producto puede tener riesgo de rotura o error durante la entrega, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

Cuentas de Colores 3mm Mini Abalorios Cristal 24 Colores Cuentas de Vidrio DIY Collar Hechas a Mano Bisutería Cuentas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: las cuentas de semillas están hechas de material de vidrio de alta calidad; la superficie es lisa y redonda, el brillo es uniforme, fuerte y duradero, no se desvanece y no se expande en el agua.

【Paquete económico】: incluye 24 tipos de cuentas de colores en diferentes colores y otros accesorios de cuentas. Satisfaga sus diversas necesidades de fabricación de joyas o manualidades.

【Almacenamiento conveniente】: guarde las cuentas de vidrio clasificadas por cada color en un contenedor de almacenamiento organizador de alta calidad. ¡Conveniente para recolectar, transportar y almacenar en cualquier lugar!

【Regalos cálidos】: estas mini cuentas de vidrio son muy adecuadas para hacer pulseras, collares, ropa decorativa, accesorios de joyería y otras artesanías para aumentar el atractivo visual. Este será un regalo especial y exquisito.

【Servicio de calidad】: si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos; Si tiene algún problema de calidad con el producto que compró, contáctenos a tiempo para un reemplazo o reembolso gratuito. READ Los 30 mejores Jojos Bizarre Adventure de 2021 - Revisión y guía

Queta Juguete de Cuentas Coloridas 6mm, 4000pcs 20 Colores Abalorios Hacer Pulseras Collar de Bricolaje, Cuentas de Arcilla de Joyas DIY Manualidad, Fabricación de Joyas con Muchas Herramientas € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Amazon.es Features Paquete incluido: 4000pcs arcilla blanda de 20 colores, cada color es de aproximadamente 200 piezas, diametro: 6mm, diametro de agujero: 2mm. Además, 50 cuentas de letras, 100 cuentas espaciadoras, 5 conchas, 5 estrellas de mar, 20 cierres de langosta, 50 anillos de hierro, 40 cierres clips, 1 rollo de hilo elastico.

Kit de Bricolaje Perfecto: Kit de inicio de fabricación de joyas para principiantes y diseñadores expertos de joyas. Material: arcilla polimérica + carcasa + aleación, sin níquel.

Mejor Regalo: Perfecto regalo de cumpleaños / festival o un proyecto de actividad de fiesta de un día para que los niños disfruten de horas de diversión con los kits de manualidades. Puede promover en gran medida la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje, y ayudar a los niños a reconocer el color y la forma.

Nota: Debido a los efectos de iluminación, la configuración de brillo / contraste del monitor podría haber algunas pequeñas diferencias en el tono de color de las imágenes y el elemento real.

Tamaño del producto: 19.6 * 13.2 * 2.3cm. Peso del producto: aproximadamente 260 gramos. Diámetro 6 mm, abertura de 2 mm.

non-branded Cuentas de Colores 3mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería (15 Colores) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features ❤【Varios colores】:3mm de diármetro, 7500 piezas, 15colores. Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

❤【Multifuncional】:Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

❤【Seguridad material】:Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías.

❤【Regalo ideal】:Fomenta la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. Usar mini cuentas con tu familia puede aumentar el amor entre tu familia.

❤【Servicio de calidad】:Si usted tiene cualquieras problemas en la compra y sobre uso, por favor contacto con nos. Estábamos servir para ti en cualquier momento.

MISHAER 24000 Piezas Cuentas de Colores 2mm Mini Cuentas y Abalorios Cristal para DIY Pulseras Collares Bisutería,Pulsera de cuentas de colores € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features 2mm de diármetro, 24000 piezas, 24 colores. Este kit también incluye los accesorios necesarios, como anillos pequeños y hebillas de langosta.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías.

Las cuentas son pequeñas, por lo que los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando las utilicen.Trabajo terminado en la imagen solo como referencia, no incluido en el paquete, confía en ti mismo, puedes hacer uno más hermoso

Fácil de transportar y almacenar, las pequeñas cuentas de colores de cada color se almacenan en recipientes de alta calidad. Es conveniente para usted recolectar, transportar y almacenar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Alrededor de 9000pcs Cuentas para Collares 3 mm Bolitas para Hacer Collares Pulseras Regalo para Niños (3mm 15 colores) € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Amazon.es Features 【Paquete incluido】: Alrededor de 9000pcs cuentas de colores de 3mm. Un total de 15 colores, 600 pcs para cada color, 3mm de cuentas de vidrio + 20 hebillas de langosta + 100 anillos abiertos + 10 metros de cuerda transparente.

【Color diferentes】: Cuentas para collares hay una gran variedad de colores, como: rojo, verde, negro, rosa, azul, amarillo, etc. Se puede llamar más la atención de los niños. También las cuentas vidrio de colores no estará mohoso, húmedo y no tóxico, se puede usar de manera segura para los niños.

【Utilizar】: Y se puede utilizar para hacer el collar,pulseras, pendientes,adornos para el cabello,diadema decorativa y decoración de ropa,también puede utilizar para decorar la sala,sala de estar,boda o fiesta sitio. Sus hijos pueden hacer una hermosa artesanía con una combinación diferente.

【Ventajas】: Hechas a mano desarrollar el interés de los niños y mejorar su creatividad e imaginación y desarrollar la capacidad de pensamiento lógico de los niños.

【Buen regalo】: Bolitas para hacer collares es un juego de regalos muy divertido para los niños y los niños lo disfrutarán. Cuentas de colores de 3mm, adecuado para los ninos de 6 a12 años. Para niños menores de 6 años, utilícelo bajo la supervisión de un adulto y tenga cuidado con el peligro de asfixia.

ZITFRI Cuentas de Niños DIY 24 Tipos de Cuentas Coloridas para niños y niñas para Hacer Joyas Pulseras de Bricolaje y Cuentas de Collares, Beads Kit de fabricación de Joyas Juguete de Creatividad € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features ✨【El paquete incluye】: Kit de Cuentas de manualidades más de 600 piezas en 24 formas diferentes y colores surtidos, 1* línea de cristal de 10M (elástico), 1* tijera de seguridad para niños, 2* aro para el cabello, 1* bolsa de accesorios de bricolaje (10 círculo de conexión, 14 hebillas en dos formas, 10* fundas de goma para el arco), 1* instrucción de diferentes imágenes de producción, 1* contenedor de almacenamiento reutilizable con 24 compartimentos.

✨【Materiales seguros】: Las cuentas acrílicas de bricolaje son ecológicas de alta calidad, no tóxicas y sin olor. El color de las cuentas es muy brillante y no se desvanecen, la viscosidad es muy fuerte y las cuentas no se romperán fácilmente. Cada cuenta viene con un orificio perforado, permite desarmar cuentas y volver a usarlas para hacer nuevas creaciones nuevamente, las cuentas están pulidas, cada pieza es lisa y redonda sin rebabas, no tiene que preocuparse por la seguridad de sus hijos

✨【Juguete interactivo entre padres e hijos】Estas cuentas coloridas son ideales para que los niños mejoren la coordinación de manos y ojos, la capacidad creativa, la imaginación, aprendan la sensibilidad al color y también el mejor juego para la comunicación entre padres e hijos. Adecuado para sus hijos mayores de 4 años.

✨【Combinación Infinita】Estas cuentas cuenta con 24 formas diversas y lindas en colores surtidos, son ideales para hacer joyas, brazaletes, collares, cintas para el cabello, manualidades hermosas y divertidas que puedes crear combinaciones infinitas, adecuadas para actividad de bricolajes, fiestas de niñas etc.

✨ 【Fácil de Usar】Viene con un libro de instrucción de múltiples imagenes, ayuda a crear joyas y bricolajes con diferentes combinaciones con facilidad, y tambien disponen de todos los accesorios necesarios para hacer el bricolaje con mucha conveniencia.

Tacobear Juguete de Cuentas Coloridas Abalorios Hacer Pulseras Collar de Bricolaje Cuentas de Arcilla de Joyas DIY Manualidad Fabricación de Joyas para Niños Adultas € 18.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Hay un total de 18 colores de piezas de arcilla blanda de colores, cada color es de aproximadamente 250 piezas. Cuentas de arcilla con 8 piezas de cuentas de concha de cowrie, 10 piezas de colgantes de aleación de estrella de mar, 50 piezas de cuentas espaciadoras de cubo de latón, 50 piezas de cuentas de estrella de cinco puntas, 50 piezas de círculos abiertos, 30 piezas de cierres de langosta, 50 piezas de clips, 10 m Sedal, 120 piezas cuentas de letras al azar y una caja de plástico.

KIT DE BRICOLAJE PERFECTO - Perlas de arcilla planas de aproximadamente 6 mm de diámetro, 1 mm de grosor, agujero: 2 mm; 250 piezas / compartimento, totalmente alrededor de 4868 piezas / caja. Cada brazalete necesita alrededor de 100-140 cuentas de arcilla, por lo que puede crear de 30 a 50 brazaletes o collares con nuestro paquete.

ADECUADO PARA LA INTERACCION ENTRE PADRES E HIJOS - Las cuentas de colores pueden ayudar a los niños a mejorar la coordinación de manos y ojos, la sensibilidad al color y el pensamiento lógico, estimulan la imaginación. También es una gran herramienta para la comunicación e interacción entre padres e hijos.

EL MEJOR REGALO - Perfecto regalo de cumpleaños / festival o un proyecto de actividad de fiesta de un día para que los niños disfruten de horas de diversión con los kits de manualidades. Puede promover en gran medida la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje, y ayudar a los niños a reconocer el color y la forma.

NOTA - Las letras son aleatorias, ¡no las 26 letras! Solo pueden desempeñar un papel decorativo y no podemos garantizar que puedan deletrear su nombre.

Outus 1000 Piezas Cuentas Redondas de Madera Cuentas de Madera de Colores Surtidos para DIY Fabricación de Joyas, 8 mm, 10 mm y 12 mm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Un conjunto de cuentas redondas de madera: el tamaño de las cuentas es 10 mm y 12 mm, son de colores surtidos, como las de rosa, rojo, azúl, amarillo, verde, etc, puede satisfacer sus necesidades de DIY.

Material de madera: esats cuentas de madera de color surtidos están hechos de material de madera y pintado de diversas colores, estas son durables y ligeras y son fáciles para reservar y llevar

Amplia aplicación: puede utilizar estas cuentas pintadas de madera para hacer collares, pulseras, aretes y para que sus niños hagan los proyectos y las otras artesanías de DIY

El paquete incluye: 1000 piezas de cuentas redondas de madera de colores en 3 tamaños diferentes y de colores surtidos, son suficientes para su DIY y para los requisitos de sus niños

Nota: piezas pequeñas, no son para niños menores de 3 años; Se requiere supervisión de un adulto; Estas cuentas redondas de madera son colores surtidos, estará en entrega al azar

Hanbee Conjunto de 6mm Cuentas de cubo y 7mm Abalorios Letras Redondas de Colores Cuentas Alfabeto para Pulseras DIY Manualidades (1040 Piezas) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features 6mm Cuentas de cubo, 480 piezas; 7mm abalorios letras redondas, 560 piezas

Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, cuerda de cristal 5m, anillos pequeños 40pcs y hebillas de langosta 20pcs.

Viene con una caja de 15 compartimentos, cada compartimento corresponde a un estilo, fácil de distinguir y guardar las cuentas.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

Puede ser utilizado de forma segura para los niños. Es rico en color y es más probable que atraiga la atención de los niños. Cultivar la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. El uso de Cuentas Alfabeto con su familia puede aumentar el amor entre su familia.

LIHAO 24000 Mini Cuentas y Abalorios Plásticos Cuentas para Planchar de 24 Colores para DIY Manualidad (2,6MM) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 24000 cuentas fusibles en 24 colores diferentes, pequeñas perlas de 2,6 mm de diámetro.

Gran regalo para adultos y niños jugando juntos, puede desarrollar su imaginación y creatividad.

Viene con una caja plástica, separa los abalorios de diferentes colores, fácil de almacenar y transportar.

El kit completo incluye 3 tablas, 5 papeles de planchar , 2 pinzas, 10 llaveros, 10 cables colgantes y 2 folletos de figura.

Fácil de operar, puede diseñar lo que quiera o simplemente copiar las figuras de nuestro folleto. Adecuado para niños mayores de 5 años. READ Los 30 mejores Juego De Cartas Virus de 2021 - Revisión y guía

Cuentas de Cristal para Los niños DIY Pulseras Collares y Joyería-Making, 3mm Mini Regalo Cadena Cadena de Cuentas de Fabricación de Juego(15 Colores) € 7.20 in stock 3 new from €7.00

Amazon.es Features 3mm de diármetro, 7500 piezas, 15 colores. Este kit también incluye los accesorios necesarios, como tijeras, anillos pequeños y hebillas de langosta.

Ideal para hacer joyas como pulseras, collares, anillos, bisutería, DIY bricolaje, también se pueden utilizar para tejer cuentas, bordados, costura y otros proyectos.

Las pequeñas cuentas de son uniformes en forma y tamaño, están hechas de material de vidrio duradero, ecológico y sin moho; no se hinchan en agua. Las cuentas lisas y brillantes son perfectas para hacer increíbles artesanías.

Fomenta la creatividad y el aprendizaje independiente y mejora las habilidades motoras y la coordinación mano-ojo del niño. Usar mini cuentas con tu familia puede aumentar el amor entre tu familia.

Fácil de transportar y almacenar, las pequeñas cuentas de colores de cada color se almacenan en recipientes de alta calidad. Es conveniente para usted recolectar, transportar y almacenar en cualquier momento y en cualquier lugar.

ZFYQ Bricolaje Conjunto de Cuentas de Niños, Cuentas Coloridas para Hacer Joyas para Niños Pulseras de Bricolaje Cuentas de Collares € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Las cuentas están hechas de plástico acrílico, ambientalmente no tóxico, solidez.

Este paquete contiene dos caja de cuentas, dos bobina, una pequeña tijera, una pequeña bolsa de accesorios y 2 broches para el cabello. Una caja consta de 24 cuentas de bricolaje coloridas y lindas de diferentes tamaños y formas, y la otra caja es cuentas de alfabeto.

Las cuentas están todas en una caja compartimentada, obtienes una buena variedad de cuentas redondas y de formas especiales. Todos son colores pastel y combinan entre sí. El juego viene con un cordón de plástico elástico en el que se pueden ensartar las cuentas.

DIY Children Intelligent Bead puede hacer que los niños se enfoquen y se callen, ayudar a los niños a mejorar su coordinación mano-ojo, creatividad, etc., y ayudarlos a hacer diferentes collares, pulseras y broches para el cabello.

Es adecuado para niños de alrededor de 5 años o mayores. Es fácil de crear y diseñar, lo que hace felices a padres e hijos (solo se prohíbe al niño evitar tragarse las cuentas)

Nazareth Store - Collar de rosario católico de San Benito, turquesa, con medallón de corazón y cruz en bolsa de terciopelo € 10.00 in stock 1 new from €10.00

Amazon.es Features Rosario de San Benito. Rosario de cuentas de turquesa de San Benito, medallón con forma de corazón de la virgen María y cruz Jesús.

Clásico diseño religioso. Rosario con cruz cubierto con capa de esmalte, cuelga de una sola fila de cuentas de diseño único y derivado de la Tierra Santa.

Rosario de comunión católica. Collar espiritual inspirado en nuestra oración del rosario y derivado de la Tierra Santa. El collar está hecho a mano y garantiza la más alta calidad a un precio asequible.

Rosario católico. Largo 52 cm. Cruz: 5 cm x 3 cm.

Regalo religioso. Llevado como un collar es un maravilloso regalo para cualquier ocasión, cumpleaños, confirmación, primera comunión, bautizo, día de la madre, bautizo y regalo ideal para amigos y miembros de la familia, incluso puedes añadir una pequeña imagen en la medalla para hacer el rosario aún más especial.

Dokpav Abalorios para Hacer Pulseras, 7500pcs 3mm Perlas de Vidrio, Mini cuentas de cristal, abalorios para hacer collares, Regalo para niños Hacer Joyas de Bricolaje Collares Pulseras Bijouterie € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Amazon.es Features ✿ Cuentas de semillas de vidrio: material: vidrio; color: mezclado 15 colores; tamaño: 3 mm; cantidad: 7500

✿Ampliamente utilizado: se puede utilizar para la producción de varias joyas hechas a mano, como accesorios de vestir, aretes, collares, pulseras, etc.

✿El paquete incluye: una caja de cuentas, 1 rollo de hilo de pescar de unos 35 metros, envuelto con hebilla de cuentas, hebilla de langosta, círculo abierto.

✿UseUso de combinación: también se puede usar en combinación con otros estilos de cuentas de semillas para aumentar el atractivo visual. Podrá hacer algunos exquisitos regalos hechos a mano, que también son excelentes regalos para los amantes de la artesanía.

✿Guarantee Garantía de satisfacción: si tiene alguna pregunta sobre nuestros granos de semillas, no dude en consultarnos.

Cuentas de Colores 6000 piezas Abalorios para Hacer Pulseras, 24 Colores Conjunto de Cuentas de Colores con Alfabeto Redondo Cuentas y herramienta de abalorios, 4mm Mini Cuentas para DIY Pulseras € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ✨【Conjunto de cuentas de colores】Viene con 7500 piezas de cuentas de colores en 24 colores, 100 cuentas de letras del alfabeto, 20 cierres de langosta, 100 anillos de salto abiertos, hilo de cristal y tijeras de seguridad para niños.

✨【Material premium】las abalorios para hacer pulseras están hechas de vidrio, color brillante, sin óxido, resistentes y duraderas, mientras que las cuentas de letras están hechas de plástico de alta calidad, seguras y ecológicas, ideales para crear su propio diseño.

✨【Tamaños de cuentas】el diámetro de las cuentas de colores es de 4 mm, el orificio es de 1,3 mm, mientras que el tamaño de las alfabeto redondo cuentas es de 4 mm x 7 mm, con el orificio de 1 mm.

✨【24 cuentas de colores para más creatividad】con 24 colores diferentes, estas cuentas de semillas de vidrio le brindan una variedad de opciones, lo suficiente y vibrante para satisfacer sus diversas necesidades de fabricación de joyas de bricolaje o creaciones artesanales.

✨【Cómodo de transportar y de amplia aplicación】cada color de las cuentas de vidrio se clasifica y almacena en el contenedor de almacenamiento del organizador, conveniente para que lo recoja, transporte y almacene; Puede usar estas cuentas para hacer joyas, como pulseras, collares y aretes de bricolaje, así como para adornos de vestidos y otras manualidades.

Feelairy 600 piezas Cuentas de madera coloridas, bolas de madera 8 mm para enhebrar Cuentas Artesanales Redondas en colores pastel con orificio para Pulseras de DIYJoyería Artesanal € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Material: Hecho de madera de la más alta calidad, con color en la superficie, duradero y liviano, no es fácil de romper y desvanecer.

Color: este conjunto contiene azul, verde, rosa, blanco, amarillo y morado, etc. (mezcla de colores aleatorios)

Tamaño: aproximadamente 8 mm, cada uno tiene un orificio de inserción de 1,4 mm.

Contenido del paquete: 600 piezas de cuentas de madera coloridas. Forma: redonda.

Aplicación: las cuentas multicolores son adecuadas para manualidades, para collares, pulseras, aretes, atrapasueños, bordados y una buena opción para bodas y decoración de fiestas de cumpleaños.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.