Los 30 mejores Cristal Templado S8 de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cristal Templado S8 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cristal Templado S8 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cristal Templado S8 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cristal Templado S8 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



amFilm Protector Pantalla Galaxy S8, Cobertura Total (3D Curvo) Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado expresamente para su Samsung Galaxy S8 (2017)

Pantalla ultra-clara con un 99,9% de transparencia que garantiza una experiencia visual natural

Altamente resistente, anti-arañazos con una dureza de 9H, además de tecnología anti-huellas

Grosor de 0,33mm de confianza y resistente, al mismo tiempo que garantiza una compatibilidad total con la sensibilidad táctil

Incluido en el Paquete: (1) Protector de Pantalla de Cristal Templado, (1) Funda-Aplicador del Cristal, (1) Toallita de Limpieza Húmeda/Seca, (1) Toallita de Microfibra, (6) Adhesivo Anti Suciedad, (1) Guía para Instalación y Uso

[2 Piezas] Cristal Templado para Galaxy S8, Protector de Pantalla, [3D Cobertura Completa] [Fácil Instalar] [9H Dureza] [Sin Burbujas] Vidrio Templado Galaxy S8 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad 】 solo compatible con Samsung Galaxy S8. Cobertura completa de vidrio templado cubre el área de la pantalla Galaxy S8, borde redondo 3D que protege la pantalla del polvo y las roturas de los bordes.

【Dureza 9H】el cristal fuerte y equilibrado 9H (más duro que un cuchillo). Tecnología de corte preciso y acabado endurecido avanzado. Protege la pantalla de arañazos y el desgaste diario.

【Ultrafino y muy claro】Solo 0,33 mm de grosor, diseño amigable con la carcasa. Sin carga en el uso diario del teléfono móvil. El 99,99% de transparencia conserva el brillo original de la pantalla o la imagen.

【Anti-oil & Anti-Huellas】La tecnología de polímero anti-huella digital puede reducir efectivamente la adhesión de la huella digital. Evita la formación de manchas y grasa en la pantalla y es fácil de limpiar,lo que mantiene la pantalla de su móvil brillante y limpia.

【Tacto suave & altamente sensible】El grosor de los protectores de pantalla es confiable y resistente,Tacto suave sin dejar polvo ni huellas dactilares. Y la velocidad de respuesta de la pantalla es muy rápida.

BANNIO Protector de Pantalla Samsung Galaxy S8,[2 Unidades] 3D Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 con Kit de Instalación,9H Dureza,Sin Burbujas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete Incluye】 2 x Protector Cristal Templado para Samsung Galaxy S8,1 x Marco de Instalación ,2 x Paño de Microfibra,2 x Toallitas de limpieza con Alcohol ,2 x Pegatinas de Eliminación de Polvo,1x Manual del Usuario.

【Alta Sensibilidad】Mantiene La Experiencia Táctil Original, No Afecta La Sensibilidad de Pantalla Al Usarlo.

【Alta Transparencia】Usado el Revestimiento Oleofóbico y hidrofóbico, No Deja Las Manchas y Huellas Dactilares en la Pantalla y anti-aceite, Mantiene los Colores Originales de la Imagen.

【Alta Fuerte】9H puede brindar la mejor protección para su teléfono móvil. Anti-arañazos, resistente al desgaste, a prueba de extrusión, agua y aceite, fácil de limpiar.

【Nuestra Garantía 】 Comuníquese con Nosotros si Tiene Cualquier Problema Dentro, Si Usted No Está Satisfecho, Se Emitirá un Reembolso Total o Reemplazo Gratuito Para Asegurar su Satisfacción.

XSWO 2 Unidades Cristal Templado para Galaxy S8, Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8, [3D Cobertura Completa] [Alta Sensibilidad] [9H Dureza] [Sin Burbujas] [Fácil Instalar] Vidrio Templado € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [3D Cobertura Completa]: Especialmente diseñado y cortado con precisión. este protector de pantalla cristal cubre toda la pantalla de Samsung Galaxy S8. El borde curvo del vidrio templado protege los bordes del teléfono del polvo. Mientras tanto compatible con funda.

[Ultra-claro & Alta-sensibilidad]: Solamente 0.26mm de espesor. Desbloqueo rápido, identificación sin obstrucciones. La transmisión de luz del 99.9% y la perfecta adhesión hacen que el tacto sea más sensible y suave, al tiempo que mantiene la sensibilidad de respuesta inicial.

[Anti-oil & Anti-Huellas]: La tecnología de polímero anti-huella digital puede reducir efectivamente la adhesión de la huella digital. Evita la formación de manchas y grasa en la pantalla y es fácil de limpiar.

[Protección integral]: Anti choque, Anti rotura. 9H dureza (más duro que un cuchillo) puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos. Mientras tanto protege la pantalla de los daños causados ​​por impactos severos.

[Fácil Instalar]: Usando el kit de accesorios en la caja, solo necesita limpiar la pantalla del teléfono, alinearla, presionar para completar la instalación, y el vidrio templado se fijará firmemente a su teléfono. Instalación rápida, fuerte adsorción, sin burbujas, sin bordes blancos. Servicio 100% satisfactorio, garantía de reemplazo gratuita de 365 días, si tiene alguna pregunta, contáctenos, le responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Canon 6D Mark Ii de 2023 - Revisión y guía

JETech Protector de Pantalla Compatible Samsung Galaxy S8 (NO para S8+), Alta Definición TPU, Compatible con Funda, 2 Unidades € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Funda; Diseñado específicamente para Samsung Galaxy S8 5,8 pulgadas (2018). NO es Compatible con Galaxy S8+

El material es TPU (NO es Cristal Templado): Ultra HD Transparente, resistente al amarillo, increíblemente delgado, suave y ultra resistente, se adapta perfectamente a los contornos de su dispositivo y protege contra los rasguños

Protección duradera contra arañazos. Sin residuos pegajosos cuando se quita

Tecnología de autocuración: ayuda a eliminar pequeños arañazos en la película por sí mismo

El paquete incluye: (2 Piezas) Protector de pantalla para Galaxy S9, herramienta de instalación, paño de limpieza, etiqueta adhesiva de eliminación de polvo, tarjeta de eliminación de burbujas, instrucciones, tarjeta de servicio al cliente

SYANFI Protector de pantalla de vidrio templado para Samsung Galaxy S8, 2 unidades de protector de pantalla de vidrio templado [cobertura completa 3D] [marco de instalación] [antiarañazos] [dureza 9H] € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota importante: el protector de pantalla solo es compatible con Samsung Galaxy S8, no es compatible con Samsung Galaxy S8 Plus. Cubre toda la superficie de tu pantalla. Incluye el borde curvado.

[Lo suficientemente duro]: protector de pantalla de vidrio templado de dureza 9H para Samsung Galaxy S8, lo suficientemente duro como para evitar arañazos y proteger la pantalla de tu teléfono celular. Muy duradero.

[Fácil instalación]: la instalación puede ser más fácil si sigue nuestras instrucciones de instalación y utiliza el marco de instalación. Solo tienes que pasar unos minutos la instalación se puede terminar perfectamente.

Transparencia HD: 99 % de alta transparencia, baja reflexión y superficie lisa del protector de pantalla que te dan una sensación de imagen brillante y clara.

[Ultra delgado]: vidrio templado de 0,26 mm hace que se convierta en la pantalla original de tu teléfono móvil. Sigue siendo la sensibilidad original. No hay necesidad de preocuparse por la sensibilidad táctil.

REY Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 Curvo Transparente, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY S8 CURVO TRANSPARENTE

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8, 2 Piezas Cristal templado, [Sin Burbujas] [Antiarañazos] [Antihuellas] [Dureza 9H] Vidrio Templado € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado exclusivamente para Samsung Galaxy S8】 Solo compatible con Samsung Galaxy S8 de 5,8 pulgadas. Los recortes precisos, la cobertura completa protegen toda la pantalla y son adecuados para la mayoría de los casos.

【Alta calidad】La película protectora de pantalla está hecha de vidrio templado de alta calidad con mil calor y pulido para garantizar la seguridad de la pantalla y evitar impactos de accidentes.

【Dureza 9H】 El vidrio templado con proceso de corte de precisión de nivel nanométrico se ajustará perfectamente a su pantalla y brindará a su teléfono la máxima protección contra caídas, rasguños y raspaduras con una resistencia de vidrio líder en la industria de dureza 9H. Diseñamos para ofrecer la máxima cantidad de cobertura para la pantalla de tu teléfono.

【Ultra claro】 99,99 % de transparencia de alta definición que permite una experiencia de visualización óptima y natural, con revestimiento oleofóbico para reducir las huellas dactilares. Altamente receptivo, garantiza un rendimiento de respuesta rápida.

【Fácil instalación y sin burbujas】 Adopta materiales de vidrio AGC de primera calidad, creando así una superficie resistente al aceite, antihuellas, altamente duradera y resistente a los arañazos que es más fácil de limpiar y protege contra el sudor de manera efectiva, y mejora la visibilidad de la pantalla Libre de burbujas garantizado.

G-Color Galaxy S8 Protector Pantalla, [Alta Viscosidad], Cristal Vidrio Templado de 3D [Cobertura [Anti-Choque][Alta Sensibilidad] Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Perfectamente Adaptado]: Diseñado especialmente para proporcionar una gran protección a S8. Le aconsejamos que lea cuidadosamente nuestras instrucciones de instalación y el vídeo de instalación en español antes de instalarlo. Atención: No instale este protector en una pantalla rota y considere cuidadosamente antes de comprarlo.

[Alta Viscosidad, Pegamento para Toda la Pantalla]: Hemos utilizado una tecnología nuevo en este producto. Este protetcor tiene Pegamento para toda la Pantalla, puede pegar firmemente a la pantalla y no levantará los bordes.

[Cobertura Perfecta, Alta Definición y Sensibilidad]: Cubre la pantalla perfecta, es compatible con la mayoría de las fundas de móvil. El protector tiene alta definición para ofrecerle una sensibilidad excelente y la máxima claridad.

[Anti-Choque, Dureza Reforzada ]: Se protege la pantalla original de extrusión con una dureza de 9H. Anti-aceite. Es perfectamente ajustado, sin burbujas.

[Garantía de Calidad y Servicio de Posventa]: Ofrecemos al cliente la garantía de calidad y el servicio de posventa. Lista de Embalaje: 1* Protetcor pantalla del crista para S8, 1* Pegamento UV, 1* Lámpara Ultravioleta, 1* Herramientas de Limpieza, 1* Guía de Instalación en español.

Bewahly Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 [2 Piezas], 3D Curvado Completa Cobertura Protector Pantalla con Marco de Instalación Fácil, 9H Dureza Vidrio Templado para Samsung Galaxy S8 (Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲Fácil Instalación: Incluye marco de alineación para proporcionar una instalación precisa y sin esfuerzo. Sin burbujas, Sin problemas.

▲Bordes curvados 3D: Sus bordes curvados permiten una mayor protección hasta los bordes.

▲Dureza 9H: La dureza de 9H puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otros objetos cortantes.

▲Alta Transparenci: Ultra claro con un 99% de claridad para permitir una óptima experiencia de visualización natural.

▲Alta Sensible: Solo el vidrio de 0.33 mm de grosor brinda una notable sensibilidad táctil y un uso suave de su teléfono.

OKZone Protector de Pantalla Pare Samsung Galaxy S8 Plus, [3 Unidades] Cristal Templado Vidrio Templado Protector de Pantalla con [2.5d Borde Redondo] [9H Dureza] [Alta Definicion] € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente para Samsung Galaxy S8 Plus.

Hecho con 0.26mm de grosor de alta calidad prima de vidrio templado con bordes redondeados.

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo). De mayor sensibilidad , alta transparencia.

Libre de polvo, huellas dactilares libre, sin burbujas.

Oleofobicidad recubrimiento reduce manchas huellas digitales, aseguramos limpiar fácilmente.

REY 3X Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8, Cristal Vidrio Templado Premium € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY S8

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Pokolan Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus Cristal Templado, 3D Cobertura Completa, 9H Dureza, Anti-Arañazos, Sin Burbujas, HD Vidrio Galaxy S8+ € 5.98 in stock 1 new from €5.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Este protector de pantalla solo es compatible con Samsung Galaxy S8 Plus 6,2 Pulgadas, no es compatible con otros modelos de móviles. Consulta el modelo de tu teléfono:Ajustes - General - información - Nombre del modelo.

[9H Dureza y Antiarañazos] Nuestro pantalla protectora para Samsung Galaxy S8 Plus está fabricado con cristal de aluminio de alta dureza 9h que tiene una dureza extremadamente alta (es tres veces más fuerte que la película de PET normal), ofrece la máxima protección contra las marcas y los arañazos de todos los objetos afilados (llaves, monedas).

[Diseño amigable con la caja] Se deja espacio adicional alrededor de los bordes para que su caja se enrolle alrededor de los bordes de su teléfono móvil sin interferir con el vidrio, compatible con la mayoría de las cajas.

[Obtendrá] 1 * Protector de pantalla, 1 * Toallitas secas, 1 * Toallitas húmedas, 1 * Pegatinas, 1 * Tarjeta Squeeze

[Reemplazo de por vida & Servicio primero] Ofrece reemplazo de por vida para el protector de pantalla de su Samsung Galaxy S8 Plus. Nuestro objetivo es proporcionar el más alto nivel de servicio al cliente a todos y cada uno de nuestros clientes. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros y vamos a resolver su problema tan pronto como sea posible.

Tentoki Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8+ Plus, Cristal Templado , [2 Piezas] 3D Curvo Vidrio Templado, [Cobertura Completa], [9H Dureza], Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cristal Templado Premium】: Vidrio templado con protección 9H para Samsung Galaxy S8+ Plus, protege la pantalla del teléfono de arañazos y golpes cada vez.

【Protección completa】: El cristal templado de cobertura total cubre el área de la pantalla Samsung S8 Plus, el borde redondeado curvado 3D protege la pantalla del polvo y la rotura de los bordes, también apto para fundas de teléfonos móviles.

【Soporte ID de Huella Dactilar】: Desbloqueo de huellas dactilares en la pantalla compatible; La película de pantalla HD ultra fina (sólo 0,33 mm) ofrece una sensación natural y una respuesta rápida, para que pueda trabajar sin problemas con las funciones de Galaxy S8+ Plus.

【A prueba de polvo y huellas dactilares】: Protección de borde a borde, el revestimiento oleofóbico es grueso, por lo que las huellas dactilares no permanecerán en la superficie para un uso a largo plazo.

【Instalación sencilla】: El protector de pantalla Tentoki Samsung Galaxy S8+ Plus expulsa automáticamente la burbuja de aire cuando se conecta automáticamente a la pantalla. Si no lo instalas bien, ponte en contacto con nosotros para una sustitución gratuita.

Protector de pantalla de privacidad para Samsung Galaxy S8 S9 S10 S20 S21 Plus A50 A70 Note 20 10 9 8 9H Dureza Vidrio Templado Sin Burbuja 3D Protector de Cristal Curvo-para A51 (4G/5G) € 10.04 in stock READ Los 30 mejores Otg Micro Usb de 2023 - Revisión y guía 1 new from €10.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función de privacidad: esta pantalla de privacidad solo es visible para las personas directamente delante de la pantalla, pero los espectadores en ambos lados izquierdo y derecho solo pueden ver una pantalla negra. Puede mantener tu información personal a salvo de ojos extraños y curiosos cuando utilices tu teléfono en lugares públicos.

Alta definición: este protector de pantalla antiespía está fabricado con vidrio templado de alta calidad de claridad premium, por lo que ofrece alta definición cuando se utiliza el teléfono desde la parte delantera

Material de vidrio templado: este protector de pantalla antiespía está hecho de vidrio templado, por lo que puede proteger tu pantalla de arañazos y otros daños externos, mantiene la pantalla de tu teléfono segura.

Fácil de instalar y compatible: el protector de pantalla completo es muy fácil de instalar y se adapta a la mayoría de las fundas de teléfono

[Garantía]: no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente si tienes algún problema, no dejaremos de ayudarte hasta que tus problemas se resuelten.

amFilm Protector Pantalla para Galaxy S8 Plus, Cobertura Total (3D Curvo) Cristal Vidrio Templado Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8+ (Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado expresamente para su Samsung Galaxy S8 Plus (2017)

Pantalla ultra-clara con un 99,9% de transparencia que garantiza una experiencia visual natural

Altamente resistente, anti-arañazos con una dureza de 9H, además de tecnología anti-huellas

Grosor de 0,2mm de confianza y resistente, al mismo tiempo que garantiza una compatibilidad total con la sensibilidad táctil

Incluido en el Paquete: (1) Protector de Pantalla de Cristal Templado, (1) Funda-Aplicador del Cristal, (1) Toallita de Limpieza Húmeda/Seca, (6) Adhesivo Anti Suciedad, (1) Guía para Instalación y Uso

REY Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 Curvo Negro, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY S8 CURVO NEGRO

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Protector de pantalla de privacidad para Samsung Galaxy A52S A52 A51 A50 A70 A71 A90 5G S8 S9 S10 S20 Note 20 10 9 8 Ultra Anti Spy Peep Vidrio templado para Samsung Galaxy A20 € 10.82 in stock 1 new from €10.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función de privacidad: esta pantalla de privacidad solo es visible para las personas directamente delante de la pantalla, pero los espectadores en ambos lados izquierdo y derecho solo pueden ver una pantalla oscura. Puede mantener tu información personal a salvo de ojos extraños y curiosos cuando utilices tu teléfono en lugares públicos.

Alta definición: este protector de pantalla antiespía está fabricado con vidrio templado de alta calidad de claridad premium, por lo que ofrece alta definición cuando se utiliza el teléfono desde la parte delantera

[Material de vidrio templado]: este protector de pantalla antimiradas está hecho de vidrio templado, por lo que puede proteger tu pantalla de arañazos y otros daños externos, mantiene la pantalla de tu teléfono segura.

Fácil instalación: el protector de pantalla completo es muy fácil de instalar y el protector de pantalla de privacidad se adapta a la mayoría de las fundas de teléfono

[Garantía]: no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente si tienes algún problema, no dejaremos de ayudarte hasta que tus problemas se resuelten.

Beukei 2 Piezas Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8 Cristal Templado para,Cristal templado Antiarañazos,Antihuellas,Sin Burbujas-Transparente,Dureza 9H,0.33 mm Ultra Transparente € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste Perfecto】Protección de cobertura total, especialmente diseñada para Samsung Galaxy S8, la cobertura táctil completa 3D brinda protección para la pantalla del teléfono en pantalla completa, La flexibilidad del material permite una cobertura total incluso en los bordes.El borde redondeado,proporciona una sensación de manejo más cómoda que el borde en ángulo recto y nunca lastimará sus dedos.

【Resistente a los arañazos】Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8, fabricado con cristal templado premium de alta calidad, 9H protector de pantalla de vidrio templado resistente puede proteger eficazmente su teléfono móvil de arañazos,De alta respuesta, alta transparencia .

【Alta definición y sensibilidad al tacto】Cristal Templado para Samsung Galaxy S8, espesor 0,33mm garantiza el 100% de sensibilidad al tacto.Óptica clara sin limitaciones para su pantalla. 99,99% de alta transparencia que le proporciona una visión clara y HD pantalla clara, trae la mejor experiencia visual para ti.

【Revestimiento Oleofóbico】Vidrio templado para Samsung Galaxy S8,tratamiento superficial hidrófobo oleófobo,El protector de pantalla impermeable, sin polvo y sin huellas dactilares protege su pantalla de la suciedad, goteos o arañazos.

【Contenido del Paquete】2 * Cristal Protector, 2 * Toallitas húmedas, 2 * Paño de microfibra, 2 * Pegatina a prueba de polvo. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

PACK 2x Protector Pantalla completa compatible para Galaxy S8 NEGRO, Vidrio cristal templado, dureza 9H, sin burbujas, antiarañazos € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección Total】 : Este tipo de protectores cubre el 100% de la pantalla

【Calidad Premium】- Cristal templado de la mejor calidad y dureza 9H gracias a la cual protege la pantalla de ralladuras y golpes de forma muy eficaz.

【Ultra Transparencia】- Los cristales de iGlobalmarket proporcionan la claridad, luminosidad y nitidez que necesitas a la hora de usar tu protector de pantalla.

【Fácil Instalación】Este tipo de cristal templado facilitan una instalación sencilla y precisa sin las temidas burbujas, adheriendose a la pantalla perfectamente

【Alta Sensibilidad】Su material transparente de cristal tiene un grosor de 0,30 mm para preservar la sensibilidad de la pantalla sin limitar en absoluto la experiencia táctil de la misma

CTong (2+2) Protector Pantalla Samsung Galaxy S8 Cristal Templado, 2Pack Cristal Templado 2 Pack Protector de Cámara de Lente, Doble Protección,Dureza 9H,Fácil Instalación € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ①[Super Clear Vision] El 99,99 % del vidrio HD puede garantizar imágenes realistas y enfatizar los sonidos tridimensionales. Esto olvidó la existencia de la película protectora de pantalla.

②[Proteger de manera efectiva] está hecho de vidrio reforzado secundario recientemente actualizado con dureza 9H y alto contenido de silicio de alúmina. Puede proteger eficazmente su pantalla de todo tipo de arañazos.

③[Pantalla completa 3D]: los bordes redondeados 3D garantizan una protección completa para toda el área activa de la pantalla.

④[Instalación fácil] El protector de pantalla se puede instalar fácilmente. Se fija a la pantalla del teléfono móvil sin espacios ni burbujas, por lo que la sensibilidad táctil no se ve afectada.

⑤[Garantía de calidad del 100%] Si tiene algún problema durante el uso, no dude en contactarnos. Le responderemos dentro de las 24 horas y le brindaremos el mejor servicio al cliente.

KATIN Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus Cristal Templado, 3D Curvo Cobertura Completa, Dureza 9H, Sin Burbujas, Antiarañazos, Instalación Fácil € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección completa: El protector de pantalla brinda la máxima protección para la pantalla táctil Galaxy S8 Plus, compatibilidad con la mayoría de las fundas de teléfonos.

Dureza 9H mejorada: Hecho de material de vidrio de ultra alta resistencia 9H, a prueba de explosiones y caídas, resiste fácilmente la fricción de objetos afilados como llaves, monedas, etc.

Alta Sensibilidad y Alta Claridad: 99,9% de transparencia, solo 0,33 mm de grosor de pantalla garantiza una buena calidad de imagen en su dispositivo sin afectar la grabación de video.

Fácil instalación: Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE KATIN: Si no está satisfecho con los resultados por cualquier motivo, póngase en contacto con nosotros.

Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus/ S8+, 2 Piezas Cristal templado, [Sin Burbujas] [Antiarañazos] [Antihuellas] [Dureza 9H] Cristal Protector € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado exclusivamente para Samsung Galaxy S8 Plus/ S8+】 Solo compatible con Samsung Galaxy S8 Plus/ S8+ de 6,2 pulgadas. Los recortes precisos, la cobertura completa protegen toda la pantalla y son adecuados para la mayoría de los casos.

【Alta calidad】La película protectora de pantalla está hecha de vidrio templado de alta calidad con mil calor y pulido para garantizar la seguridad de la pantalla y evitar impactos de accidentes.

【Dureza 9H】 El vidrio templado con proceso de corte de precisión de nivel nanométrico se ajustará perfectamente a su pantalla y brindará a su teléfono la máxima protección contra caídas, rasguños y raspaduras con una resistencia de vidrio líder en la industria de dureza 9H. Diseñamos para ofrecer la máxima cantidad de cobertura para la pantalla de tu teléfono.

【Ultra claro】 99,99 % de transparencia de alta definición que permite una experiencia de visualización óptima y natural, con revestimiento oleofóbico para reducir las huellas dactilares. Altamente receptivo, garantiza un rendimiento de respuesta rápida.

【Fácil instalación y sin burbujas】 Adopta materiales de vidrio AGC de primera calidad, creando así una superficie resistente al aceite, antihuellas, altamente duradera y resistente a los arañazos que es más fácil de limpiar y protege contra el sudor de manera efectiva, y mejora la visibilidad de la pantalla Libre de burbujas garantizado.

Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus, [2 Unidades] Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 Plus,Vidrio templado 9H,Sin Burbujas, Alta Definicion,Anti-Arañazos € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN MEJORADA - Los protectores de pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus se han sometido a miles de pruebas anticaídas, antigolpes y antiarañazos, lo que garantiza que tienen excelente rendimiento para proteger su pantalla de teléfono móvil de roturas. Tienen mayor vida útil en comparación con otros protectores de cristal templado tradicionales, permitiendo despedirse de la molestia de reemplazar con frecuencia.

[Alta resolución y Alta Sensibilidad]: el Vidrio Templado Samsung Galaxy S8 Plus restaura el color original de la pantalla, El Protector de Pantalla Transparente de alta definición proporciona un 99,99% de claridad, Mantener la calidad visual más original, Reacción rápida, Sensible, No afecta el efecto del botón original, es Como la pantalla original, Para asegurarse de que la aplicación se inicie rápidamente, Reproducción fluida de juegos y videos.

[Diseño amigable con la carcasa] - Se deja espacio adicional alrededor de los bordes para que su carcasa se enrolle alrededor de los bordes de su teléfono móvil sin interferir con el vidrio, compatible con la mayoría de las fundas.

[Antihuellas, Anti Manchas de Aceite]: El Revestimiento oleofóbico puede prevenir las manchas de aceite en el teléfono, Huella dactilar, Por lo tanto, Incluso si se usa durante mucho tiempo, No dejará huellas dactilares en la superficie, Mantenga su Samsung Galaxy S8 Plus brillante y limpio

[Alta Dureza 9H]: El material de vidrio templado de dureza especial 9H es muy efectivo para absorber el impacto. Proporciona la máxima protección contra rasguños de alto impacto, caídas, rasguños y golpes, impactos, etc. El borde redondo 3D proporciona una sensación de manejo más cómoda que el borde en ángulo recto, y nunca dañará sus dedos. READ Los 30 mejores Altavoces Empotrables Techo de 2023 - Revisión y guía

REY Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para SAMSUNG GALAXY S8

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad. No cubre las partes curvas del lateral, finalizando al comienzo de las mismas.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

TAMOWA Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S8 Plus [2 Piezas], 3D Bordes Redondeados Vidrio Templado Antibalas Pelíula Protectora con Dureza 9H, Anti-Huella Digital, Anti-Burbujas - Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

3 used from €10.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Borde del Arco 3D】 El Cristal Curvo 3D facilita la precisión táctil. Tus dedos se deslizarán suavemente por la pantalla.

【Alta Claridad】con el recubrimiento oleofóbico e hidrofóbico para evitar las huellas dactilares, ofreciendo 99% claridad conserva clara resolución de la imagen.

【Extremadamente alta dureza】Vidrio templado más duradera con 9H dureza (más que un cuchillo)puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos.

【Ultra-Delgado】0,33mm de grosor, diseñado ultra-delgado para mantener la experiencia táctil original, no afecta la sensibilidad de pantalla al usarlo.

【Instalación Sin Burbujas Sencilla】Tiene cuenta con un pequeño paño para limpiar, una toallita mojada, un papel (tipo pegatina) para retirar pequeñas motas.

2 Piezas Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8, Cristal templado, [Sin Burbujas] [Antiarañazos] [Antihuellas] [Dureza 9H] Pantalla Protectora € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

wsky 2 protectores de pantalla para Samsung Galaxy S8, HD transparente Protector de pantalla para Samsung S8, sin burbujas, protector de pantalla de cristal templado para Galaxy S8 € 18.44 in stock 1 new from €18.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: nuestro protector de pantalla especialmente diseñado para el nuevo Samsung Galaxy S8, especialmente diseñado para cubrir la pantalla, excelente opción para proteger su pantalla.

Dureza extrema: el cristal protector para el Samsung S8 está formado por el vidrio templado 9H (más duro que un cuchillo). Resiste la resistencia a arañazos y grietas para que tu teléfono se vea como nuevo.

Antihuellas: para evitar huellas dactilares, manchas, manchas de aceite y otros contaminantes, el Galaxy S8 está cubierto con un revestimiento oleofóbico. Gracias a este recubrimiento, es fácil de limpiar.

Protector de pantalla de alta definición: este protector de pantalla de cristal templado tiene una claridad HD del 99,9 %; la pantalla transparente HD te ofrece una experiencia visual muy cómoda.

Fácil instalación: las herramientas de instalación gratuitas pueden ayudarlo a instalar rápida y fácilmente. Usted recibirá esto: protector de pantalla para Samsung Galaxy S8, toallitas con alcohol, paños de microfibra, adhesivo para extracción de polvo.

NUOCHENG Protector de pantalla para Samsung Galaxy S8, [2 unidades] 3D de cristal templado para Samsung S8, HD Ultra, dureza 9H, sin burbujas, protector de pantalla para Samsung S8 € 13.88 in stock 1 new from €13.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿【Protección de pantalla Samsung S8】 Protector de pantalla de cristal templado para Galaxy S8. Fabricado en cristal templado de alta calidad, con grosor superfino, buena calidad con bordes redondeados, exclusivamente compatible con Samsung Galaxy S8, cubre completamente, dando defensa todos los azimuts.

✿【Dureza 9H】Resistente a impactos de hasta 9H es lo suficientemente fuerte como para proteger su pantalla de gotas, grietas y arañazos. Diseño curvado en 3D, bordes de pantalla con diseño curvado, cubre completamente, dando defensa todos los azimuts.

✿ 【Oleofóbico】 Tiene un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y hace que la película sea fácil de limpiar. Sin polvo, sin huellas dactilares, fácil de poner y quitar sin burbujas y sin residuos.

✿【Alta transparencia】99,99% de ultra alta definición, 100% para preservar la calidad de visión original de tu Samsung Galaxy S8. Ofrece una experiencia visual óptima. Instalación fácil y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la pantalla táctil.

✿ 【Lo que obtienes】 2 protectores de pantalla de cristal templado para Samsung S8, paño de limpieza, adhesivo de eliminación de polvo, adhesivo de guía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros y le responderemos dentro de 24 horas.

Kziwii 2+2 Piezas Protector Pantalla para Samsung Galaxy S8 Cristal Templado, 2 Piezas Vidrio Templado y 2 Piezas Protector de Lente de Cámara, Dureza 9H, Antihuellas, Antiarañazos € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño preciso: protector de pantalla de cristal templado especialmente diseñado para Samsung Galaxy S8, corte láser de precisión para la cámara frontal y el altavoz. Diseñado específicamente para cubrir la pantalla, es una excelente opción para la protección de la pantalla y gracias a la tecnología precisa, el protector de pantalla se adhiere firmemente a la pantalla.

Protector de pantalla de primera calidad: Fabricado en cristal endurecido 9H con una excelente resistencia a arañazos y roturas, el protector protegerá su pantalla de los arañazos y las caídas de alto impacto del uso diario.

Color Natural: El protector de pantalla de vidrio templado es cristalino con alta resolución y 99,99% de transparencia para una experiencia de visualización natural súper clara, disfrutar de la textura de un éxito de taquilla en cualquier momento y en cualquier lugar.

Alta sensibilidad de respuesta: con sólo 0,26 mm de grosor, mantiene la sensibilidad de respuesta original del teléfono sin afectar al efecto de las teclas originales, igual que la pantalla original, lo que garantiza un tacto suave y una respuesta táctil de alta sensibilidad para ver vídeos y jugar a juegos flexibles.

Servicio de calidad: Si tiene algún problema con un producto o no está satisfecho con su compra, envíenos primero un correo electrónico y estaremos encantados de ayudarle y ofrecerle siempre una solución satisfactoria.

