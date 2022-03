Inicio » Electrónica Los 30 mejores Conversor Vga A Hdmi de 2022 – Revisión y guía Electrónica Los 30 mejores Conversor Vga A Hdmi de 2022 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

BENFEI Adaptador HDMI a VGA 1080P Convertidor de Vídeo para PC, TV, Ordenadores Portátiles y Otros Dispositivos HDMI - Negro € 18.00

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil de HDMI a VGA de Benfei en diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; coloque este dispositivo liviano en su bolso o bolsillo para dar una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o extienda la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor

Estabilidad superior: chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; alivio de la tensión moldeado. aumenta la durabilidad del cable de

Amplia compatibilidad: este adaptador es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, laptop, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX; No es compatible con reproductores de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini. y Apple TV; para dispositivos HDMI de baja potencia, consulte: https://www.amazon.es/dp/B01KLKQN9U

Garantía de 18 meses: exclusiva garantía incondicional de Benfei garantiza una satisfacción de larga duración de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente.

Lemorele Adaptador VGA a HDMI con Audio, Convertidor VGA to HDMI con 1080P 60Hz, VGA to HDMI Adaptador Compatible con Varios Dispositivos como Portátiles, PC, Proyectores, Monitores, TV Box, etc. € 25.00

Amazon.es Features 【Plug and Play - Fuerte Disipación de Calor】: Plug and Play, no se requiere controlador ni software; chip especial incorporado, velocidad de funcionamiento rápida, fuerte disipación de calor, lo que garantiza una alta calidad y una fuerte estabilidad de transmisión de audio y video; disfrute de la máxima definición completa Experiencia de video. (Incluye cable de audio y cable de carga USB).

【Fuerte Compatibilidad】: Note:only admite VGA y dirección de transmisión de audio y video HDMI. Compatible con todas las interfaces de salida VGA y dispositivos y sistemas de entrada HDMI.

【1080P @ 60Hz Full HD con Audio de 3,5 mm】: Experimente una resolución de salida Full HD de hasta 1080p, imágenes vívidas, efecto 3D y un sistema de cine en casa fácil de disfrutar.Viene con cable de audio y cable de carga USBC, solución perfecta para problemas de audio y energía.

【Pasos de Instalación】: 1. Conecte el VGA al dispositivo de salida de audio y video. 2. Conecte el cable de carga USB al host o al cargador. 3. Conecte el cable de audio de 3.5 mm al puerto de salida de audio. 4. Conecte la interfaz HDMI a el cable HDMI.

【Servicio Postventa Permanente y Lista de Productos】: ✅Compra 100% libre de riesgos: siempre ofrecemos una garantía de devolución de dinero del 100% de por vida, devolución y cambio de por vida y servicio de atención al cliente manual en línea las 24 horas. ✅Facturas: Siempre ha sido nuestra obligación proporcionar facturas a nuestros valiosos clientes. Lista de productos: 1* Adaptador VGA a HDMI, 1 Cable USB, 1 Cable de Audio.

Alextry - Adaptador de HDMI a VGA - Convertidor macho a hembra 1080P para Tablet, PC portátil € 3.90 in stock 4 new from €3.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características:

Soporta resoluciones de hasta 1080p (1080p Full HD) incluyendo 480P/576P/720P para monitores HD o proyectores.

Apto para todos los dispositivos de interfaz de salida HDMI y VGA.

Chip de conversión integrado que mejora la compatibilidad.

Diseño Plug and Play, sin configuración especial.

Cable HDMI a VGA, BENFEI Chapado en Oro Macho a Macho para Ordenador, portátil, PC, Monitor, proyector, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox y más, Negro 1,8 m € 17.00

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador compacto de la marca Benfei, HDMI a VGA portátil conecta un ordenador, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este ligero aparato en tu bolso para hacer una presentación de negocios con tu portátil o proyector, o comparte la pantalla de tu escritorio a un monitor o televisor.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a una señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

ncreíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la transmisión de la señal; alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Amplia Compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con ordenador, PC, escritorio, ordenador portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV Box u otros dispositivos con puerto HDMI; no compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia, como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac Mini y Apple TV.

18 meses de garantía exclusiva – BENFEI garantía incondicional de 18 meses garantiza la satisfacción de su compra de larga duración; amigable y servicio al cliente accesible para resolver sus problemas oportuna

OcioDual Adaptador Conversor de Señal Video Cable de Entrada HDMI Macho a Salida VGA Hembra 1080p Negro para PC DVD Monitor € 3.90 in stock 2 new from €3.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierte la señal de HDMI a VGA. Resoluciones hasta 1080p

Nota: Este adaptador unicamente convierte el video, Este Cable NO CONVIERTE el audio. Este cable convierte de digital (HDMI) a analógico (VGA), NO FUNCIONA de VGA a HDMI. NO COMPATIBLE con iOS MAC, PS4, PS5, Resoluciones 2K, 4K, 8K

No precisa de alimentación externa, Plug and Play

Compatible con HDMI 1.3a

Chipset integrado READ Los 30 mejores Pilas Recargable Aaa de 2022 - Revisión y guía

VGA a HDMI Adaptador con Audio [email protected], Conversor de PC Antigua a TV/Monitor con HDMI, FOINNEX Convertidor VGA Macho a HDMI Hembra Compatible para Ordenadores, Portátiles, PC, Proyectores,Monitores € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Reavivar la pasión por las computadoras antiguas】Adaptador VGA a HDMI portátil de FOINNEX: Conecte fácilmente una computadora / laptop modelo anterior con salida VGA a TV, monitor o proyector con entrada HDMI para transmisión de video, juegos o compartir contenido. ¡Muy pequeño y conveniente, fácil de lllevar y ahorra espacio! Adaptador vga a hdmi para pc, Nota: Se necesita un cable HDMI (se vende por separado).

【Estabilidad y sin parpadeo, disfrute del video】El convertidor vga a hdmi con audio está chapado en oro, es resistente al desgaste y a la corrosión, lo que garantiza una transmisión de señal estable. Chip convertidor digital estable: Convierte y admite resolución 1080p HD de forma inteligente. Conector vga hdmi, Elimine los factores inestables de doble visión y cola pesada. Velocidad de transmisión: 165 Gbps.

【Sincronización de audio y video】Bonificación extra: Contiene un cable de audio de 3,5 mm y un cable micro USB. El cable MICRO USB debe estar conectado a un puerto USB de computadora de 5V 1A o a un adaptador de alimentación de 5V 1A. Adaptador vga con audio a hdmi, El adaptador no funcionaría con la conexión mini USB. Salida de audio: 3.5 interfaz de audio / R + L. Voltaje de salida: 5V / 1A.

【Plug and play, conversión fácil】Convertidor de vga a hdmi, sin necesidad de conducir, fácil de usar, rápido, conveniente y compacto. Conector VGA macho HDMI hembra dorado. Este vga a hdmi conversor está compuesto por múltiples hilos de alambre de cobre, que pueden proteger la interferencia electromagnética externa y lograr la mejor transmisión de datos. Conectividad confiable con el tornillo apretado a mano.

Garantía de por vida -【Nota: Diseño de una sola vía.】Solo de VGA a TV o monitor con entrada HDMI. No se puede utilizar como un adaptador HDMI a VGA. Este vga to hdmi adapter requiere un cable HDMI (se vende por separado). Se debe conectar un conector USB para alimentar el chipset vga hdmi activo integrado. Compatible con los sistemas operativos Windows 7/8/10 y Linux.

Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA - (Nota: la señal es de HDMI a VGA, NO VGA a HDMI). Conecta un PC, ordenador portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con Puerto VGA.

Alta Resolución 1080P – Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. Conector HDMI chapado oro resiste a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal; Cable corto 20cm podría aliviar la tensión y proteger puerto HDMI en sus dispositivos. (Nota: Es necesario un cable separado de VGA.)

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos HDMI con baja potencia, como el MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, laptop, desktop, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

VGA a HDMI, Aluminio VGA a HDMI Adaptador 1080P con Audio, VGA to HDMI Convertidor con Cable de Carga USB para PC, Proyector, Computadora Portátil - VGA Macho a HDMI Hembra € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VGA a HDMI Adaptador - ( Nota: La señal es de VGA a HDMI, NO de HDMI a VGA). Este convertidor de VGA a HDMI es ideal para conectar su computadora portátil, PC con salida VGA a HDTV, proyector, monitor, TV o pantalla con entrada HDMI. Perfecto para ver películas o juegos en una pantalla más grande con su familia y amigos.

Alta Resolución de 1080P - Este VGA to HDMI admite resoluciones hasta [email protected] (1920 x 1080). Las imágenes más claras ayudarán a proteger sus ojos y le ofrecerán una mejor experiencia cuando ve videos. (Nota: NO es un convertidor bidireccional y se requiere un cable HDMI separado.)

Sincronización de Video y Audio - El cable VGA también incluye con un cable de audio de 3.5 mm y un cable de carga USB, que es más conveniente para la conexión de video y audio. Puede disfrutar del video y audio más lujosos al mismo tiempo. (Nota: El cable USB debe estar conectado a una fuente de alimentación.)

Diseño de Aluminio - El VGA a HDMI Adaptador actualizado está diseñado con una carcasa de aleación de aluminio resistente y puertos chapados en oro, más resistente al desgaste y a la corrosión. Podría garantizar un rendimiento duradero con una transmisión de señal constante y la máxima durabilidad.

Fácil de Usar y Transportar - Este VGA Macho a HDMI Hembra no se necesita controlador, fácil de usar, bueno para que dupliquen o extiendan la pantalla de su computadora portátil a una pantalla más grande. Práctico y pequeño, puede llevarlo para uniónes y conferencias en su trabajo.

Adaptador VGA a HDMI con Audio, BENFEI Conversor VGA Macho a HDMI Hembra Conexión de Computadora Portátil, PC, TV Box con Salida VGA a HDTV, Monitor, Proyector con Entrada HDMI(Not Bidirectional) € 21.00

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei VGA a HDMI de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto VGA a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; coloca este ligero dispositivo en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable HDMI.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal analógica VGA a señal digital HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de fuente HDMI a monitor VGA.

Soporte de audio USB: con un cable USB integrado que integra el audio junto con el video a través de HDMI; el audio USB digital se puede configurar desde el menú de sonido en Windows para emitir el audio a la pantalla conectada

Amplia compatibilidad: el adaptador VGA-HDMI es compatible con ordenador, PC, escritorio, portátil u otro dispositivo con salida VGA, el monitor con entrada HDMI, es enchufar y usar.

Garantía de 18 meses - Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei que garantiza una satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

OcioDual Adaptador Conversor de Señal Video Cable de Entrada HDMI Macho a Salida VGA Hembra 1080p Blanco para PC PS3 DVD € 3.80 in stock 2 new from €3.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierte la señal de HDMI a VGA. Resoluciones hasta 1080p.

No precisa de alimentación externa, Plug and Play. Compatible con HDMI 1.3a.

Este adaptador unicamente convierte el video, el audio no es compatible a través de VGA No es un cable bidireccional, emite de digital a analógico, por ejemplo, un portátil con salida HDMI a un monitor/proyector con entrada VGA pero no al contrario.

Chipset integrado. No requiere alimentación externa. Fuente de alimentación de la señal HDMI. El cable mide aproximadamente 20cm de extremo a extremo.

NOTA: El cable debe configurarse manualmente desde opciones de pantalla para conseguir la proyección.

Rankie - Adaptador HDMI a VGA con Puerto de Audio de 3,5 mm, Color Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features El adaptador de HDMI a VGA ligero y portátil conecta un dispositivo HDMI compatible a un monitor o proyector con puerto VGA. Se requiere un cable VGA (se vende por separado).

Chip IC activo integrado que mejora la compatibilidad. El cable Micro-USB adjunto proporciona energía adicional para los dispositivos con salida de baja potencia, como el MacBook Pro con pantalla Retina.

El convertidor HDMI a VGA es compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600 x 1200 para monitores o proyectores HD.

Los conectores chapados en oro resisten la corrosión y garantizan que la pérdida de señal sea mínima. El cable corto de 10,1 cm aligera la tensión y protege el puerto HDMI del dispositivo.

Compatible con ordenadores de sobremesa, portátiles, Ultrabooks, notebooks, Intel Nuc, MacBook Pro, Raspberry Pi, Chromebook, Apple TV, reproductores multimedia Roku y otros dispositivos con puerto HDMI.

ICZI Adaptador HDMI a VGA con Conectores Chapados en Oro, Convertidor HDMI a VGA 1080P para Conectar PC a HDTV Monitor Proyector Pantalla Gigante, Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【Más Alegría, Más Eficiente】Miras películas o partidos en una pantalla más grande con tus amigos, con el adaptador hdmi a vga puedes duplicar la pantalla de tu ordenador en una pantalla vga grande para ver fotos, partidos, peliculas y jugar a los videojuegos ultra clara con tus familias, tambien puedes extender la pantalla de tu trabajo para que trabajes mejor

【Más Claras, Mejor Experiencia】Imagenes mas claras, no solo te hace cansar menos tu vista, sino tambien te da una mejor experiencia en mirar los videos o jugar a los videojuegos, nuestro adaptador hdmi vga soporta resoluciones hasta 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p), incluído 720p y 1600 x 1200 HD

【Más Durabilidad, Menos Dinero】Compras producto de calidad es ahorrar tu dinero, Nuestro adaptador de hdmi vga esta aprobado la buena material y el excelente proceso elaborado. El fuerte enchufe chapado en oro resistente a la corrosión, no hay riesgo de que se desconecta, y un chipset incorporado que mejora el rendimiento de la transmisión de la señal. los excelentes materiales que proporcionan una vida larga de uso a nuestro adaptador hdmi

【Más Fácil, Plug and Play】Facil de usar, no te complique mas la vida, sin necesidad de controladores de software externos o potencia requerida, sirve para todos los novatos a conectar duplicar o extender la pantalla de su ordenador con puerto hdmi a una pantalla mas grande de vga o proyector vga

【Marca Confiable】ICZI es una marca de alta tecnología con nuestra propia fábrica de 3500 metros cuadrados, excelente ambiente de trabajo y más de 500 empleados, colaboramos con amazon y nuestro convertidor hdmi vga se envia por el logistico de Amazon, Entregar rapido en España

Adaptador HDMI a VGA con Puerto de Audio de 3,5 mm, 1080P Convertidor HDMI Macho a VGA Hembra para PC Ordenadores Portátiles Monitor Proyectores € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Adaptador de HDMI a VGA: facilita la conexión de dispositivos HDMI con monitores, proyectores y HDTV compatibles con VGA. (Nota: Transmisión unidireccional: este adaptador sólo es adecuado para HDMI a VGA, y no admite el uso bidireccional).

Plug & Play: Adaptador de HDMI macho a VGA hembra y puerto de audio, sin necesidad de manejar, fácil de usar, rápido, cómodo y compacto. Conector hdmi a vga chapado en oro. Hecho de alambre de cobre de varias hebras, nuestro divisor vga hdmi puede blindar la interferencia electromagnética externa para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Alta Compatibilidad: El adaptador HDMI-VGA es compatible con el ordenador, pc, escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX, u otros dispositivos con puerto HDMI.

Soporta la sincronización de audio y vídeo:Bonus extra: cable de audio de 3,5 mm de conector auxiliar, se podría conectar a los altavoces a través de un cable de audio de 3,5 mm.Compartir su vida con la familia o amigos en cualquier momento.HDMI a VGA convertidor con audio enriquece su vida.

NIAGUOJI - Adaptador HDMI a VGA, 1080P, HDTV, macho a hembra, convertidor de audio para PC, monitor, proyector, HDTV, Xbox, color negro, 1 unidad € 7.29 in stock 1 new from €7.29

Amazon.es Features Convertidor HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA (macho a hembra) puede conectar un ordenador, ordenador de escritorio, ordenador portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este cable HDMI a VGA en tu bolso o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o duplica la pantalla de tu escritorio en un monitor o TV; se requiere un cable VGA (no incluido).

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra admite resoluciones de hasta [email protected] (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resistente a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Excelente durabilidad y estabilidad: conector HDMI chapado en oro, resistente al desgaste y a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal estable. El chip IC avanzado convierte de manera estable la señal digital HDMI en señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional, no puede convertir señales VGA a señales HDMI.

Amplia compatibilidad: el adaptador es compatible con ordenador, ordenador de escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, receptor de televisión, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; Nota: No es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo, como SONY PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV. READ Los 30 mejores Carcasa Mi A2 de 2022 - Revisión y guía

Cable VGA a HDMI, cable BENFEI 1.8M 1080P desde computadora/laptop VGA a monoitor/TV HDMI con soporte de audio (no bidireccional) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Amazon.es Features Diseño compacto: el cable VGA a HDMI portátil Benfei de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto VGA a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto HDMI; mete este ligero dispositivo en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o televisor

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal analógica VGA a señal digital HDMI; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de HDMI a VGA

Soporte de audio USB: con un cable USB integrado que integra el audio junto con el video a través de HDMI; el audio USB digital se puede configurar desde el menú de sonido en Windows para emitir el audio a la pantalla conectada

Amplia compatibilidad: el adaptador VGA-HDMI es compatible con ordenador, PC, escritorio, portátil u otro dispositivo con salida VGA, el monitor con entrada HDMI, es enchufar y usar.

Garantía de 18 meses - Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei que garantiza una satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Adaptador HDMI a VGA, UGREEN Convertidor HDMI a VGA Macho a Hembra, 1080P Conversor con Audio 3.5 mm y Mirco USB Cable de Carga para PC, HDTV, Proyectores, Monitor, Rasberry Pi, PS4/3, Xbox One/360 € 16.99

Amazon.es Features HDMI a VGA unidireccional: El adaptador sólo soporta HDMI a VGA, conecta un ordenador o Laptop con con HDMI a un proyector, pantalla,TV y monitor con interfaz VGA

1080P Resolución : Se convierte la señal digital HDMI a la analógica VGA por chip IC integrado, aportando una resolución máxima de salida VGA de hasta [email protected]

Sacar el sonido: Puede conectar altavoces o auriculares por un cable de 3.5mm audio jack para cambiar en pc o ordenador la salida de audio a HDMI como dispositivo de sonido

Alimentación adicional: Para lograr una mejor función, es recomendable alimentar este adaptador a traves del cable Micro USB (cable incluido)

Compatibilidad: El puerto HDMI compatible con Samsung Dex Station, Laptop, Macbook, Rasberry Pi. El puerto VGA hembra puede ser conectado a un proyector, HDTV, monitores y etc.

KabelDirekt – Cable Adaptador HDMI-DVI – 1,5m (bidireccional, DVI-D 24+1/Cable HDMI High Speed, 1080p/Full HD, Cable de Video Digital, Conecta Dispositivos HDMI a monitores DVI o viceversa, Negro) € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Calidad de imagen digital: Gracias a la tecnología puramente digital, las señales de video se transmiten sin pérdida, para una calidad perfecta con resoluciones Full HD como 1080p. Adecuado para conexiones DVI de enlace único o de enlace doble

El mejor acabado: Cables de cobre de alta pureza, enchufes chapados en oro contra la corrosión, blindaje metálico seguro contra señales de interferencia y un estricto control de calidad de varios niveles: todo para una calidad de señal genuina

36 meses de garantía del fabricante

Adecuado para PC y portátiles, consolas de juegos, reproductores de DVD/Blu-ray, monitores, televisores, proyectores. Se requiere un cable separado para la transmisión de sonido. Más accesorios en amazon.es/kabeldirekt

Adaptador HDMI a VGA para Chromecast, Ugreen HDMI Hembra a VGA Macho 1080P con Audio Compatible con Stick TV, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor TDT HD, Miracast € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Se convierte la señal digital HDMI a la analógica VGA por chip IC integrado, aportando una resolución máxima de salida VGA de hasta [email protected] Enchufar y usar a su gusto sin necesidad de instalar ningún programa de controlador

Es fácil de configurar,conecta stick tv a la hdmi entrada, enchufa micro usb para alimentación externa y 3.5mm jack para sacar audio, después de conectar VGA a monitor, ya listo para usar

Como VGA conector transmite señales analógicas, en el VGA monitor no saldrá el sonido, puede conectar altavoces o auriculares por un cable de 3.5mm audio jack para cambiar en pc o ordenador la salida de audio a HDMI como dispositivo de sonido

Compatible con Google Chromecast, Stick tv, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor tdt hd, Miracast y ect. Lo que obtendrá: Adaptador HDMI a VGA hembra a macho, Cable Micro USB.

VGA a HDMI, Adaptador VGA a HDMI 1080P con Audio, Cable VGA y USB Cable de Carga para Computadora, Proyector, Portátil con Salida VGA a TV, HDTV, Monitor, Proyector con Entrada HDMI € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Alta Resolución 1080P - Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. El conector HDMI de alta calidad resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal.

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos VGA con baja potencia.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor VGA a HDMI es compatible con PC, proyector, computadora, Portátil, DVD, Notebook,TV BOX, u otros dispositivos con puerto VGA.

GANA VGA a HDMI Adaptador, VGA to HDMI Convertidor Transmisión de Audio 1080P HDTV y Cable USB para TV, Computadora, Proyector, Computadora Portátil, DVD, AV(negro) € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Alto rendimiento: conversión de señal analógica en señal digital desde dispositivos con interfaz VGA (de escritorio / portátil / HD TV-Box, etc.) a dispositivos con interfaz HDMI (monitor, HDTV, proyector) con una velocidad de transmisión de 6.75 Gbps, irreversible.

Soporte de resoluciones altas: hasta HDTV Input 1080p y salida HDMI PC VGA Resolución: 1920 X 1080 a 60Hz

Soporte de color profundo de 12 bits por canal (todos los canales de 36 bits). Soporta audio de 2 canales sin comprimir como LPCM y 225 MHz / 2.25 Gbps por ancho de banda de canal (6.75 Gbps para todos los canales).

Amplia compatibilidad: la mayoría de los dispositivos de salida con puertos VGA, como la computadora de escritorio / portátil / HD TV y la mayoría de los dispositivos de entrada con puerto HDMI, como monitores / HDTV / proyector. Con el cable de alimentación USB, el convertidor es compatible con más dispositivos que sin poder externo.

Fácil de usar: Plug and play sin instalar ningún controlador.

YACSEJAO Adaptador HDMI a VGA con conector de audio de 3,5 mm Convertidor HDMI hembra a VGA macho, compatible para computadora, computadora portátil, PC, monitor, proyector, HDTV, Xbox y más € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features El adaptador Yacsejao HDMI a VGA hace que sea fácil conectar dispositivos HDMI con monitores, proyectores y HDTV compatibles con VGA. (Nota: 1. Transmisión unidireccional: este adaptador solo es adecuado para HDMI a VGA, y no soporta uso bidireccional; 2. Aprieta la tuerca al instalarla, para asegurarte de que la señal esté completamente conectada. 3. No conectes el monitor viejo demasiado viejo; 4. Muy pocos dispositivos de entrada no son compatibles, pero los dispositivos normales son compatibles; 5. Confirma antes de comprar

Compatible con sincronización de audio y vídeo: viene con audio de 3.5 mm, puedes conectarte al altavoz a través de un cable de audio de 3.5 mm.

Alta resolución 1080P: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; moldeado alivio de tensión aumenta la durabilidad del adaptador

Alta compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, escritorio, laptop, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; no es compatible con reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac y Mini Apple TV.

Alta compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, computadora, escritorio, laptop, ultrabook, portátil y mucho más.

Adaptador HDMI Hembra a VGA Macho, BENFEI Convertidor Solo Desde HDMI de Computadora/Stick TV a VGA de Monitor/Proyector(No Bidireccional) € 14.99

Amazon.es Features Especialmente diseñado para TV Stickers: este adaptador activo HDMI a VGA puede conectar un dispositivo compatible con HDMI a un monitor compatible con VGA, proyector, TV. Utiliza el cable HDMI 1.4 versión dentro de 26 pies para garantizar un alto rendimiento de este adaptador de TV Stick. (Nota: no puede convertir VGA a HDMI, no es bidireccional)

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI

Rendimiento increíble: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el rendimiento de señal; el alivio de la tensión moldeado aumenta el alivio de la tensión Durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con todos los ordenadores de escritorio, portátiles, TV Stick, Raspberry Pi, tableta, PC digital, cámara réflex digital, cámara réflex y cámara de vídeo que tienen puerto HDMI; la fuente VGA es compatible con todos los TV/monitor/proyecto/LCD/TV y otras pantallas que están equipadas con puerto VGA. Es de una sola manera, no bidireccional, solo transfiere señal digital HDMI a VGA analógica

Garantía de 18 meses – Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Donkey pc – Conversor VGA a HDMI. Adaptador VGA a HDMI para PC. HDMI Hembra a VGA Macho 1080p con Audio Compatible Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor TDT, Miracast € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Calidad superior: Conversor vga hdmi con una resolución de salida de hasta 1080p, imagen realista.

Chipset Avanzado integrado que convierte la señal analógica VGA a digital por HDMI.

Conversor VGA a HDMI: Este clabe es ideal para conectar proyector tv, portátil, PC, monitor o cualquier pantalla con HDMI.

Interfaz de Audio Independiente: con el cable de carga de audio y alimentación. Longitud del cable 20cm.

Contiene: 1x adaptador VGA a HDMI, 1 cable USB, 1 cable de audio, manual de usuario y 2 años de garantía.

BENFEI Adaptador HDMI a VGA (Macho a Hembra) Compatible con Ordenador, Escritorio, portátil, PC, Monitor, proyector, Raspberry Pi, Roku, Xbox, PS4, MacBook, Mac Mini y más € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil Benfei HDMI a VGA de diseño compacto conecta un ordenador, escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA. Coloca este ligero dispositivo en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable VGA.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA. No es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI. Y para la fuente HDMI de bajo voltaje (PS4, MacBook, Mac Mini, etc.), por favor, conéctalo con la fuente de alimentación externa, por ejemplo, cargador de teléfono. Ya está incluida una carga micro USB en el paquete.

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; alivio de tensión moldeado. Aumenta la durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el adaptador HDMI-VGA es compatible con computadora, PC, escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; también compatible con reproductor de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple mini, MacBook Pro con pantalla Retina, Mac. y Apple TV;

Garantía de 18 meses - Exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei que garantiza una satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Diadema Plegable de 2022 - Revisión y guía

OcioDual Cable Adaptador HDMI Macho a VGA Hembra con Salida de Audio Mini Jack 3,5mm Negro Convertidor Conversor Full HD 1080p € 5.60

Resolución máxima soportada: Full HD (1080p). Conector de entrada: HDMI, macho. Conector de salida: VGA, 15 pin, hembra. Conector de audio: Mini Jack 3,5 mm. Longitud del cable: Sobre 15 cm. Longitud total: Sobre 25 cm. Peso: Sobre 45g.

Notas: Este producto funciona de HDMI a VGA, NO FUNCIONA DE VGA A HDMI. NO COMPATIBLE CON MAC, PS4. Este adaptador no soporta una resolución superior a Full HD.

Amazon Basics-Adaptador de HDMI hembra a VGA con puerto de audio de 3,5 mm € 15.10 in stock 1 new from €15.10

Amazon.es Features Conecta dispositivos HDMI a instalaciones con monitor VGA de manera rápida y sencilla (hembra a hembra).

Diseño compacto que es fácil de transportar para presentaciones o eventos

Conéctalo fácilmente a proyectores, televisores, monitores y otras fuentes de visualización digital

Compatible con ordenadores de sobremesa, portátiles, ultrabooks, notebooks, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX y otros dispositivos con puertos HDMI estándar

NO es compatible con dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo

Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA - (Nota: la señal es de HDMI a VGA, NO VGA a HDMI). Conecta un PC, ordenador portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con Puerto VGA.

Alta Resolución 1080P – Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. Conector HDMI chapado oro resiste a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal; Cable corto 20cm podría aliviar la tensión y proteger puerto HDMI en sus dispositivos. (Nota: Es necesario un cable separado de VGA.)

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos HDMI con baja potencia, como el MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, laptop, desktop, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

ICZI Adaptador HDMI a VGA, Convertidor HDMI Hembra a VGA Macho 1080P con Audio y Cable de Carga Compatible con Stick TV, Chromecast, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor TDT HD, Miracast € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【Diseñado para Stick TV】 Adaptador HDMI hembra a vga macho unidireccional está diseñado especial para los stick TV, permite conectar chromecast, stick tv a un pantalla, televisión o proyector que no tiene entrada hdmi para disfrutar vídeo y música online en televisión con entrada VGA. [NOTA: This product only supports HDMI to VGA, it CANNOT be used to connect the source device with VGA port to the display device with HDMI port.]

【Full HD [email protected]】 El adaptador hdmi to vga aportande una resolución máxima de salida VGA de hasta [email protected], soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (máximo), compatible con versiones anteriores 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x760, 760x760.

【3.5mm Jack para Sacar Audio】 Como VGA conector transmite señales analógicas, en el VGA monitor no saldrá el sonido, puede conectar altavoces o auriculares por un cable de 3.5mm audio jack para cambiar en pc o ordenador la salida de audio a HDMI como dispositivo de sonido.

【Puerto Micro USB para Alimentación Externa】 Con este puerto Micro USB, puede conectar sus dispositivos al monitor con un cable micro usb a usb (incluido) y un adaptador de corriente (no incluido) para alimentar sus dispositivos.

【Ampliamente Compatible】 Compatible con Google Chromecast, Stick tv, Raspberry pi, Netflix, Webtv, MSN TV, Receptor tdt hd, Miracast y ect. El paquete incluye: 1x Adaptador HDMI a VGA, 1x Cable Micro USB, 1x Cable de Audio 3.5mm

Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA 1080p Full HD con cable de audio y de carga micro USB, adaptador HDMI VGA para PC, portátiles, HDTV, Apple TV, PS4/3, XBOX y otros dispositivos HDMI (negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【1080p Resolución】Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600 x 1200 HD para monitores o proyectores HD. El chip IC integrado mejora la compatibilidad de este cable de HDMI a VGA.

【Gratuito Audio y Carga Cable 】El convertidor HDMI a VGA con puerto de audio de 3,5 mm puede transmitir audio y vídeo al mismo tiempo. El cable micro USB conectado proporciona alimentación adicional para dispositivos con salida de baja potencia.

【HDMI a VGA】Especialmente diseñado para conectar un dispositivo compatible HDMI a una pantalla, LCD, TV, proyector o monitor con interfaz VGA. (Nota: Este dispositivo convierte de HDMI a VGA, no de VGA a HDMI). Conecta y reproduce. Se necesita un cable VGA separado.

【Portátil y protección múltiple】 Pequeño tamaño fácil de llevar, chapado en oro resisten la corrosión, proporcionan rigidez, y mejoran el rendimiento de la señal. El cable corto de 10 cm alivia la tensión y protege el puerto HDMI de tu dispositivo.

【Amplia compatibilidad】El puerto HDMI macho es compatible con ordenadores de sobremesa, portátiles, Ultrabook, ordenador portátil, Intel Nuc, MacBook Pro, Raspberry Pi, Chromebook, Apple TV, reproductor multimedia Roku, descodificador de cable u otros dispositivos con puerto HDMI. El puerto VGA hembra se puede conectar a un proyector, HDTV, monitor y otros dispositivos con el puerto VGA macho.

Cable Matters Adaptador Micro HDMI a VGA (Conversor Micro HDMI a VGA) para [email protected] en Negro € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Amazon.es Features Portátil Adaptador VGA a Micro HDMI conecta una tableta, teléfono inteligente u otro dispositivo con Micro-HDMI a un monitor o proyector con un puerto VGA; Se requiere un cable VGA (se vende por separado) para conectar el adaptador a un monitor o proyector; Lleve este adaptador ligero en la caja de su tableta para una presentación comercial desde su computador o para ver documentos en un monitor

El ACTIVO Adaptador Micro HDMI to VGA tiene un chip IC incorporado para mejorar la compatibilidad entre equipos con Micro-HDMI y pantallas con VGA; Conecta un cable micro-USB (se vende por separado) al adaptador y un puerto USB de computador o cargador de pared para proporcionar alimentación adicional; La alimentación USB aumenta la señal de las tabletas con puertos Micro HDMI de baja potencia

LEGACY COMPANION para un monitor o proyecto existente con VGA; El audio no es compatible con el cable VGA, debe transmitirse por separado; Este Adaptador VGA Micro HDMI no admite dispositivos como reproductores de DVD o Blu-Ray que requieren HDCP para ver contenido protegido por derechos de autor.

SOPORTE DE VIDEO HD COMPLETO para resoluciones de hasta 1920x1080, incluidas 720p, y 1600x1200 para compatibilidad con la mayoría de las pantallas VGA; Los conectores chapados en oro mejoran el rendimiento de la señal, el alivio moldeado de tensión proporciona durabilidad y la cola del cable de 4 pulgadas reducen las manchas en el puerto Micro-HDMI de su tableta

COMPATIBLE MICRO-HDMI A VGA con tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos como Acer Aspire Switch 10, Asus Transformer Book 10.1-inch, Lenovo Yoga 2 Pro Convertible Ultrabook Tablet, Lenovo Yoga 3, Nexus 10, Samsung ATIV Smart PC 500T, Samsung Galaxy S6 Edge, Ultrabook Samsung Series 9, tableta Winbook TW700

