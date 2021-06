Inicio » Varios Los 30 mejores Collar Perro Personalizado de 2021 – Revisión y guía Varios Los 30 mejores Collar Perro Personalizado de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Collar Perro Personalizado veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Collar Perro Personalizado disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Collar Perro Personalizado ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Collar Perro Personalizado pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Holly Mascotas Collar de Perro Personalizado Envío 24 a 72h, Collar para Perro Personalizado Bordado Nombre y Número De Teléfono. € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN IDENTIFICACIÓN PARA SU MASCOTA> Nuestro resistente collar de nylon para perros viene personalizado con el nombre y el número de teléfono de su perro cosidos permanentemente en el cuello para una identificación duradera.

MATERIALES DE GRAN CALIDAD Y RESISTENCIA > Hecho de correas de nylon de alta calidad, un anillo en D de acero inoxidable para la fijación de una etiqueta, la correa, y una hebilla de liberación lateral de plástico segura para una fácil liberación rápida con una sola mano. El nylon tiene bordes suaves y afilados para un ajuste cómodo.

GRAN VARIEDAD > 5 colores disponible y 10 opciones de color de hilo

DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS > S: min: 250 max: 325 mm. M: min: 330 max: 455 mm. L: min: 410 max: 560mm

PARA PEDIR, HAGA CLIC EN PERSONALIZAR AHORA E INGRESE > (1) COLOR: azul, negro, naranja, rosa o rojo;(2) ELIJE TU TALLA: S,M o L (3) ELIJE EL COLOR DE HILO: Rojo, Verde, Naranja, Rosa, Blanco, Negro, Azul, Azul claro, Violeta o Dorado;(4) NOMBRE Y NUMERO DE TELEFONO: Nombre de mascota y número de teléfono. Cuando termine de personalizar el collar, haga clic en añadir a la cesta.

PET ARTIST Collares para Perros Personalizables para Perros pequeños, medianos y Grandes, Collar para Perro con Nombre Grabado Reflectante para Perro Bulldog francés Bulldog Boxer Pastor alemán € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar reflectante para perro: incorpora una tira reflectante que garantiza que el perro se vea por la noche al acercar a los vehículos. Este collar está hecho de material de tela de superfibra, que es ligero, suave y no es fácil de romper.

Collar de perro con nombre personalizado: ofrecemos servicio de grabado láser, texto personalizado (nombre del perro/número de teléfono) en hebilla de metal, gran alternativa a las etiquetas de identificación de mascotas, sin necesidad de etiqueta de identificación adicional para tu perro, evita perderla cuando caminas fuera, durará años, y no se pierda tu perro.

▶ Herramientas duraderas y bien hechas: las hebillas están hechas de metal y plástico, que es ligero así como resistente, antioxidante. El anillo en D de aleación de acero con revestimiento de níquel y la correa para perro se puede fijar a una correa separada, collar, arnés disponible o juntos.

▶ Varios colores y tamaños: S (ajuste del cuello: 8.5 – 15.5 pulgadas, ancho: 5/8 pulgadas), colores rosa/negro/verde brillante es ideal para razas de perros pequeñas, medianas y grandes, por ejemplo: Bulldog francés, pug, boxer, golden retriever, pastor alemán, etc. Mide el cuello de tu perro y añade 2 dedos para un ajuste cómodo.

▶ 100% garantía de calidad – Si tienes cualquier tamaño o cualquier otro problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros con antelación. PET Artist promete reemplazo o reembolso gratuito y ofrece 7 x 24 horas servicio al cliente.

Didog - Collares personalizados para perros con hebilla de liberación rápida grabada, diseños modernos, para perros pequeños, medianos y grandes € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hebilla mejorada: Hemos mejorado nuestras hebillas de acuerdo con la experiencia del mercado y los comentarios de los usuarios. Los cierres mitad metal y mitad plástico son igual de fuertes, prácticos y más ligeros. Y lo mejor es que no hace ruido cuando lo utilizas.

Estampados modernos: Los perros tienen un aspecto diferente y atractivos, Es como si el perro llevase cada día un traje a la moda. El collar es fácil de limpiar. Se puede lavar a máquina.

Combinación de nailon y algodón: Nuestros collares están hechos de nailon y algodón. Son resistentes y muy suaves.

Tabla de tallas: Talla S (1,59 cm de ancho; 20,3 a 36,8 cm de longitud ajustable); M (1,9 cm de ancho; 25,4 a 41,9 cm de longitud ajustable); tamaño L (2,54 cm de ancho; 31,7 a 55,9 cm de longitud ajustable). Apto para Yorkshire, Springer, Caniches, Pug, Schnauzer, Bulldog etc.

-

Didog - Collar de piel suave acolchada personalizable para perro, chapa de nombre, anilla en D, collar grabado para perro, tamaños pequeño, mediano y grande € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material excelente: Este collar para perro está hecho de microfibra ecológica con superficie lisa y tacto delicado, es fuerte y duradero, el forro de piel es suave y cómodo.

Ligero y cómodo. El material especial hace que el collar sea muy ligero y el forro suave es cómodo para su mascota. No es una carga para los perros, es su mejor opción para el entrenamiento de perros, caminar, actividades al aire libre, etc.

Muy resistente y duradero: Los materiales especiales son fuertes, duraderos y difíciles de romper. Las hebillas y el anillo D están hechos de alambre de hierro galvanizado que no se oxida. El anillo D resistente puede conectar la correa y las chapas de identificación.

Opciones múltiples: Cinco colores y cinco tamaños que puede elegir, hay muchas opciones y puede encontrar una adecuada para sus mascotas.

CALIDAD 100% GARANTIZADA: garantizamos su satisfacción, cualquier pregunta, comuníquese con nosotros primero, reemplazaremos o reembolsaremos su compra. READ Los 30 mejores Spray De Defensa de 2021 - Revisión y guía

Beirui - Collar de perro de nailon con placa identificadora personalizable, estilo étnico, suave, para perros pequeños, medianos y grandes, con hebilla ligera € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar de perro de estilo étnico y estampado floral: los diferentes colores y estilos hacen que tu mascota se vea más moderna y graciosa. Ambas caras del collar están hechas de tela de nailon suave, cómoda, duradera y resistente al desgaste.

Hebilla ligera y duradera: a diferencia de las hebillas comunes, nuestra hebilla de apertura rápida mejorada es una combinación de metal y plástico. Con la anilla en D gruesa, el collar es más fuerte, silencioso y ligero. Podrás quitarle el collar a tu perro de forma rápida y cómoda en caso de emergencia.

- - -

Diferentes colores y tallas: este bonito collar viene en 7 patrones y 3 tamaños, se adapta a razas de perros pequeñas, medianas y grandes. Talla S: ancho: 1,6 cm, cuello ajustable: 22-37 cm; M: ancho: 1,9 cm, cuello ajustable: 25-42 cm; L: ancho: 2,5 cm, cuello ajustable: 34-57 cm. Consejo: antes de realizar el pedido, utiliza una cinta métrica suave para medir con precisión el cuello del perro.

-

Elegante Vida Personalizado Jeans Perro Collar Bordado con número de Nombre para pequeño Mediano Grande Perro € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peronalizado con la información de su perro: Añade cualquier texto que desee, incluyendo el nombre de su perro, su número de teléfono, una dirección, o ser creativo.

3 tamaños: pequeño (5/8 de ancho por 11"-17" de longitud ajustable), mediano (3/4 de ancho por 12-19" de longitud ajustable), y grande (1 pulgada de ancho por 15-22 de longitud ajustable).

11 diferentes colores de rosca: blanco, azul cielo, azul, rojo, rosa, amarillo, verde oliva, verde, morado, naranja.

3 diferentes logotipo: pata naranja, corazón rojo, hueso blanco.

Tenga en cuenta que nuestro collar para perros es una combinación de costura de material de doble capa, la superficie es de mezclilla, la parte inferior es de nylon, el material de doble capa está cosido y combinado, el color depende del material de nylon a continuación, la superficie es solo oscura mezclilla azul

Beirui Juego de collar y correa de nailon personalizados, collares de estilo étnico suaves para perros pequeños, medianos y grandes con hebilla ligera, M, verde bohemio € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante collar y correa para perro: con correa a juego, el perro pasear será más conveniente mientras evita la pérdida de mascotas.

Mosquetón de aleación de zinc y hebilla de cuello ligera: en comparación con las hebillas comunes, nuestra hebilla de liberación rápida mejorada se combina con material de metal y plástico. A juego con un anillo en D grueso, la correa se puede enganchar fácilmente en el collar.

Collar de identificación personalizado: apoyamos el servicio de grabado gratuito, dejando el nombre de tu mascota y el número de teléfono después de elegir el color y el tamaño. Grabado láser personalizado tiene hasta 4 líneas dentro de 60 caracteres de efecto. Para garantizar que tu texto sea legible, cuanto menos grande, más pequeño.

Diferentes colores y tamaños: este bonito collar viene en 7 patrones/3 tamaños, se adapta a casi razas de perros pequeñas, medianas y grandes. S: ancho de 1,6 cm, cuello ajustable de 21 a 36 cm; M: ancho de 2 cm, cuello ajustable de 25 a 42 cm; L: ancho de 2,5 cm, cuello ajustable de 13,5 cm. 5-22. 35-57 cm. El tamaño de la correa es de 2 cm de ancho, 150 cm de largo.

Disfruta de la compra en Beirui: si tienes cualquier problema de calidad dentro de 3 meses, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento para un servicio posventa.

Beirui Collar Perro Personalizado con Hebilla de liberación rápida – Collares para Perros Personalizados con Patrones Florales – Bohemia Daisy Collar y Correa Perro - S(10-15.5"Cuello) € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Correa y collar perro - Juego de collar y correa floral para perro, duradero, de nailon de alta calidad, se añade a juego con encantadores patrones florales, comodidad, resistente al desgaste y fácil de limpiar. En lugar de colores puros o comunes, iris azul, margarita de bohemia, verde menta, rejilla blanca negra, azul marino y verde camuflaje, multicolor y diseños de patrón único hacen que su mascota sea encantadora y fácil de encontrar en cualquier lugar.

★ Collar perro personalizado con tarjetas de identificación de nometilla – El grabado en hebilla de liberación rápida sale muy claro, fantástico y no se oxida ni se desvanece para un uso duradero. Grabado láser personalizado con nombre de mascota y número de teléfono es hasta dos líneas dentro de 30 caracteres de efecto. Para asegurar que su texto sea legible, cuanto menos sea más grande; cuanto más pequeño sea.

★ Collares para perros personalizados con grabado de seguridad – seguro para bloquear y cómodo para poner el collar de identificación de perro y quitarse en cuestión de segundos, también puede ajustar el tamaño del collar con un uso cómodo. La hebilla de metal puede ser un poco resistente debido al material de metal, pero hace que el ruido sea más ligero cuando las mascotas comen, beber, saltar y caminar, etc.

★ Collar de nailon ajustable para perros pequeños de tamaño mediano y grande, disponible en 3 tamaños para collar y 4 pies de correa de perro es ideal para perros pequeños de tamaño mediano y grande. S: ancho 1,5 cm, cuello ajustable 25 – 40 cm; M: ancho 2 cm, cuello ajustable 30 – 50 cm; L: ancho 2,5 cm, cuello ajustable 36 – 60 cm.

★ 100% garantía de calidad – debe ser cualquier tamaño o problema de calidad, por favor póngase en contacto con nosotros de antemano, el reemplazo de frentes de la firma de la firma de la firma de la firma de la Frontera o la devolución sin motivo alguno, simplemente disfruta de tu compra.

Beirui - Collar ajustable para perro con placa de identificación personalizable y hebilla de liberación rápida; para perros pequeños, medianos y grandes. Tallas S, M y L € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Collar para perro con modernos diseños: hecho de nailon con forro y no deja pelusas. Es muy cómodo, resistente al agua y fácil de limpiar. Diseños disponibles: azul (blue iris), margaritas (bohemia daisy), floral verde menta (mint green floral), celosía blanca y negra (black white grid), azul marino y verde camuflaje. Distintos patrones para que tu perro luzca hermoso.

- - -

★Collar con cierre de liberación rápida de acero inoxidable: se cierra de forma segura y se pone y se quita fácil y rápidamente. Tan solo tendrás que ajustar el collar a la medida deseada para que tu mascota lo lleve cómodamente. Al ser de metal, el cierre es resistente pero no tintinea mientras la mascota come, bebe, salta, pasea, etc.

★Collar con placa de identificación para perros pequeños, medianos y grandes. Disponible en 3 tallas. Talla S: Ancho: 1,5 cm; largo ajustable: 25-40 cm. Talla M: Ancho 2 cm; largo ajustable: 30-50 cm. Talla L: Ancho 2,5 cm; Largo ajustable: 36-60 cm.

-

Collar Perro Mediano Premium con Cierre Metálico, Seguro y Ajustable. Collares para Perros y Cachorros Cómodos, Modernos y de Diseño. Serie Miami. € 9.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ HEBILLA Y ANILLO PREMIUM: La hebilla metálica mejorada asegura gran resistencia y el mejor cierre posible para tu mascota. Además, el anillo de enganche con la correa también es metálico y aguanta todo tipo de tirones.

✔️ ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD: Hecho de nylon 100% real con buenas costuras, liviano pero duradero, bueno para todas las condiciones. Es resistente a todo tipo de tirones, repelente al agua y resiste fácilmente la lluvia o la natación.

✔️ AJUSTABLE Y SUAVE: Muy cómodo para tu perro/cachorro, se ajusta perfectamente a cualquier tamaño y se puede llevar de forma permanente. Útil tanto para perros pequeños, medianos o grandes. Incluso en invierno o con mal tiempo, el material se puede limpiar fácilmente después de una caminata.

✔️ DISEÑO MODERNO Y FÁCIL DE USAR: Colores brillantes y vivos. Colores llamativos y diseños únicos que hacen que tu mascota sea un encanto y fácil de encontrar en cualquier lugar.

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: Desde Guardian Bear estamos a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. En caso de tener algún problema te ofreceremos una solución en menos de 24 horas. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Didog - Collar de perro con grabado personalizable, nailon suave con hebilla de liberación rápida de acero inoxidable, collar de perro con placa de identificación, para perros pequeños y medianos € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie suave y forro de nailon resistente: La superficie de algodón suave no daña la piel de tu bebé y aún más, protege el cuello y no se deshilacha, cuando tus mascotas se rascan; el resistente forro de nailon hace que el collar sea duradero y lo suficientemente resistente al desgaste.

Hebilla personalizable: Placa de nombre personalizable y transparente para prevenir que las mascotas se pierdan.

Patrones de lunares a la moda y ajustable: El diseño clásico de lunares hace que tus perros se vean atractivos y excepcionales, 3 colores y tamaños para elegir. Y el diseño ajustable hace que sea fácil de poner y quitar.

-

Tabla de tallas: Tamaño S: 1,5 cm de ancho, cuello 26 - 42 cm. Tamaño M: 2 cm de ancho, cuello 31 - 50 cm. Tamaño L: 2,5 cm de ancho, cuello 37 - 61 cm.

LYL Etiquetas de identificación de Mascotas de Acero Inoxidable Etiquetas de Perro Personalizadas Personalizadas Grabado Frontal/Posterior para Gato y Perro con Diferentes Formas € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Usamos tecnología de grabado láser en su lugar, muy duradera.

El grabado láser es claro, permanente y atractivo en una superficie pulida con acabado de espejo.

Ofrecemos 2 lados para grabado personalizado, hay suficiente espacio para toda la información importante de su mascota

Elija su forma y tamaño favoritos; Haga clic en el botón "PERSONALIZAR AHORA" para agregar su información personalizada personalizada a la etiqueta.

Si tiene alguna duda sobre el pedido, no dude en ponerse en contacto con nosotros. gracias

BERRY Etiquetas de identificación para Mascotas Acero Inoxidable, diseño de Huellas de Perro, Gato – Etiquetas de identificación para Mascotas Brillantes Personalizadas con Cascabel € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y resistente: material suave acolchado de piel sintética, costuras fuertes para un uso duradero, agradable y encantador.

Envío rápido, entrega en 7 – 14 días hábiles.

No se cae el nombre, placa de identificación con tachuelas y doble agujeros fijos para ajustar el tamaño y diseñado para un uso prolongado.

Grabado gratuito, sin coste adicional de nombre y número de grabado: (20 caracteres limitados). Envíanos un correo electrónico o siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Mejor oferta: el pedido es el estándar perfecto, reemplazo de tamaño gratuito o reembolso si no cumple con su petición, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Iberiagifts - Placa Chapa Medalla de identificación Personalizada para Collar Perro Gato Mascota grabada en Acero Inoxidable € 6.90 in stock READ Los 30 mejores Taladro Percutor Sin Cable de 2021 - Revisión y guía 1 new from €6.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mascotas medianas hasta grandes. Material: Acero inoxidable.

Grabación con láser de fibra. Las grabaciones nunca se borran! Acabado de alta calidad y profesional.

Grabación hasta 4 lineas por lado incluido. Pincha a la derecha en "Personalizar ahora" para añadir tu texto.

Grabamos cualquier texto, no solo nombre y teléfono. Puedes añadir por ej. "Llevo chip", "La dirección de casa", "Necesito medicación" etc.

Envío gratis desde España en un día laborable.

Taglory Collar Perro, Collar Nylon Reflectante Neopreno Forrado Ajustable para Perros Grandes, Rojo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Hebilla de seguridad- La hebilla de liberación lateral está hecha de plástico ecológico de calidad con cierre de seguridad para evitar que el collar se abra accidentalmente

⭐ Suave acolchado de neopreno- El acolchado de esta característica exclusiva brinda la máxima comodidad a los perros durante las actividades. Sin bordes afilados ni costuras desplegadas. Las pesadas costuras agregan durabilidad para un uso duradero

⭐ 360 ° 3M correas reflectantes- Costuras reflectantes para mayor visibilidad desde la distancia por la noche

⭐ Alta calidad, durabilidad y peso ligero- Hecho de nylon 100% real con buenas costuras, liviano pero duradero, bueno para todas las condiciones

⭐ Fuerte y fácil de usar- Cincha de alta densidad de 12 colores, hebilla de liberación rápida, acolchado suave y hardware de anillo en D, este collar hará que su mascota se vea adorable y elegante

Placa Chapa de identificación Personalizada para Collar Perro Gato Mascota grabada (Azul) € 6.90 in stock 1 new from €6.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mascotas pequeñas hasta medianas. 24 x 27 mm.

Grabación con láser de fibra. Las grabaciones nunca se borran! Acabado de alta calidad y profesional.

Envío desde España en un día laborable.

Grabación hasta 4 lineas incluido. Pincha a la derecha en "Personalizar ahora" para añadir tu texto.

Grabamos cualquier texto, no solo nombre y teléfono. Puedes añadir por ej. "Llevo chip", "La dirección de casa", "Necesito medicación" etc.

Collar de Perro Reflectante Personalizado, Nombre y número de teléfono del Perro Bordado, Collar Ajustable y Suave para Caminar y Correr € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haga clic en el botón para ver todas las opciones de compra, luego haga clic en personalizar ahora, deberá proporcionar personalización.

Nuestro collar reflectante para perros está bordado con el nombre y número de teléfono de su perro. El bordado está cosido permanentemente en el cuello para mayor resistencia y durabilidad. Este collar tiene todo lo que necesitas: durabilidad, seguridad y personalización.

4 tamaños de cuello ajustables: extra pequeño (1,5 cm de ancho por 15-30 cm de longitud ajustable), pequeño (1,5 cm de ancho por 23-40 cm de longitud ajustable), mediano (2 cm de ancho por 28-47,5 cm de longitud ajustable), grande (2,5 cm de ancho por 32,5 -60 cm de longitud ajustable)

Cuando personalice su collar, ingrese: (1) Color del collar: azul, negro, verde menta, rosa, verde; (2) Tamaño del cuello: X-Small, Small, Medium o Large; (3) Color del hilo; (4) Texto del collar: nombre de la mascota y número de teléfono -- 25 caracteres máx. Cuando termine de personalizar el collar, haga clic en AGREGAR AL CARRITO

Didog - Collares para Perro de Piel auténtica con Placa de Nombre grabada, Collar de Perro de Cuero Suave Personalizado con Etiqueta de identificación Personalizada € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% piel auténtica suave: está hecha de cuero natural de grano completo, material de piel auténtica duradero y suave, muy adecuado para el uso diario de mascotas. Este collar de piel de calidad para perro también funciona bien en perros caminando o entrenando.

Grabado láser más claro: la placa de identificación de material especial hace que el grabado láser sea más claro. Tu información será fácil de leer desde lejos, si tu bebé de pelo se va o se pierde.

Más espacio para información personalizada – suficiente espacio para tu información personalizada, nombre de la mascota, dirección y número de teléfono se pueden incluidos. Mejor que las etiquetas de tintinería, reduce el ruido, más cómodo y fácil de leer.

Hebilla fuerte y duradera: cantidad de hebilla de aleación sólida y un anillo D resistente para fijación de correa. Diseño simple pero elegante, atemporal y se adapta a todas las estaciones.

Atención: - Vamos a medir y comprar el tamaño correcto: para el mejor ajuste, combina las dimensiones a continuación con las medidas de tu mascota lo más cerca posible. Mide alrededor del cuello de tu perro dejando espacio para dos dedos. Se adapta bien al Bulldog Bull Terrier Boxer Golden Retriever Alaskan Malamute Rough Collie Labrador.

Oncpcare Collar de perro personalizado, collar reflectante grabado para mascotas con nombre número de teléfono, collares de identificación ajustables para gatos y cachorros € 16.31 in stock 1 new from €16.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 11 colores disponibles: negro/morado oscuro/aguamarina/morado claro/verde/rojo/azul oscuro/azul claro/rosa/rojo rosa/naranja.

Ligero: hecho de neopreno y nailon, impermeable, elástico, duradero y ligero, muy cómodo para mascotas y es adecuado para todas las estaciones. La etiqueta de identificación no se oxida y no tiene ruido. Pulido a mano y unido a la resistente banda elástica (no directamente en los collares), no irrita la piel de las mascotas.

Reflectante: cada collar utiliza 2 líneas muy especiales de hilo reflectante. Garantiza que tu perro será visto por la noche y en situaciones de poca luz.

Grabado de larga duración: personalizado con el nombre de tu perro y número de teléfono grabado con láser permanentemente en la placa de nombre; hasta 3 líneas de texto disponibles. Nunca vuelvas a perder a tus amigos peludos

Hebilla de liberación: la hebilla de liberación rápida está hecha de plástico resistente de alta calidad y se puede liberar rápidamente con una sola mano. Más ligero que las hebillas de metal, más cómodo de llevar.

Iberiagifts - Placa en Forma de Huella para Mascotas pequeñas-Medianas Chapa Medalla de identificación Personalizada para Collar Perro Gato Mascota grabada (Plateado) € 5.90 in stock 1 new from €5.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mascotas pequeñas hasta medianas. Material: Aluminio brillante. Tamaño 27 x 29 mm.

Grabación con 4 lineas de texto por detras incluido. Pincha en "Personalizar ahora" para añadir tu texto.

Grabación con láser de fibra. Las grabaciones nunca se borran! Acabado de alta calidad y profesional.

Grabamos cualquier texto, no solo nombre y teléfono. Puedes añadir por ej. "Llevo chip", "La dirección de casa", "Necesito medicación" etc.

Envío gratis desde España en un día laborable.

Julius-K9 Collar Color & Gray con la manija, la cerradura de seguridad y el remiendo intercambiables, 40 mm 38/53 cm, Rojo/Gris € 20.32 in stock 2 new from €14.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Nylon

Anchura: 40 mm

Circunferencia del cuello: 38-53 cm

Collar para Perros Pequeños Grandes Medianos Reflectante Suave Acolchado Impermeable Ajustable Transpirable con Etiqueta de Nombre para Caminar Correr Trekking Entrenamiento (Azul, S) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acolchado: tela acolchada de nylon suave, para no crear problemas de fricción. Suave, transpirable, resistente. No araña el cuello y la piel.

Seguro: equipado con material reflectante, lo que asegurarse que los conductores puedan ver fácilmente a su perro por la noche

Etiqueta de nombre: para evitar que su perro se pierda, puede escribir su perro o su nombre, dirección y teléfono celular.

Ajustable: 1 punto de hebilla, puede ajustar fácilmente el collar de perro de acuerdo con la circunferencia del cuello del perro. Adecuado para perros y gatos pequeños, medianos y grandes.

Ergonómico: anillo D de aluminio: antioxidante, ligero pero resistente. Simplemente lleve la correa para evitar que el perro se escape. El cierre es muy resistente.

Forestpaw Collares de perro pequeños para niñas, collares de perro personalizados y personalizados para perros medianos, collares de perro con nombres bordados para perros grandes femeninos, rosa, S € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Cuello S: 10 – 15.5 pulgadas, ancho: 5/8 pulgadas, peso recomendado: 11-22 libras, antes de realizar el pedido, mide el cuello de tu mascota para garantizar un ajuste preciso según la tabla de tallas.

2. Personalizable y personalizado: hay suficiente espacio reservado en la hebilla de oro rosa para mantener la información de la mascota a través de la tecnología de grabado láser, y el material de aleación puede mantener la información durante mucho tiempo, y no es fácil de corroer y decolorar.

3. Diseño íntimo de estilo de vida: en términos del color del collar, el estilo británico está prestado para hacer que el general se vea elegante y elegante, ya sea pasear diariamente al perro bebé o llevar a tu mascota a una fiesta, puede combinar bien con tu estilo y hacerte más encantadora.

4. El collar adopta un diseño de doble capa para garantizar su durabilidad. El material de lana hace que sea agradable al tacto y suave, lo que puede proteger bien el pelo de las mascotas. Incluso si el perro sale a jugar bajo la lluvia, no te preocupes, porque el collar se puede lavar o lavar a máquina, lo que es fácil de limpiar.

5. Acerca de los servicios Forestpa: si tienes alguna pregunta, deja tus mensajes por correo electrónico, te responderemos dentro de las 24 horas y te ofreceremos los mejores servicios. Si no estás satisfecho, antes de dejar los comentarios negativos o neutrales, también comunícate y háganoslo saber que resolveremos el problema hasta que estés satisfecho.

Collar de Perro, Collar de Nailon con identificación de teléfono Personalizado, Collares de Perro básicos Ajustables para Perros de Raza S, M y Grandes € 11.91 in stock 1 new from €11.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COLLAR PERSONALIZADO】 Nuestro collar para perros viene personalizado con el nombre y número de teléfono de su perro cosidos permanentemente en el collar para una identificación duradera. Evite la pérdida de su perro mascota. Nuestros collares de perro en 6 opciones de colores diferentes, 13 hilos de bordar para que usted combine_Personalice ahora

【TAMAÑO DEL CUELLO】 Pequeño (5/8 de ancho por 12 "-16" de largo ajustable), Mediano (3/4 de ancho por 12.6 "- 18.9" de largo ajustable) y Grande (1 pulgada de ancho por 14 "-22" de largo ajustable ) .___ Para determinar el tamaño correcto del collar para su perro, use una cinta métrica suave o un trozo de cuerda y envuélvalo cómodamente alrededor de la base del cuello de su perro, lo suficientemente ajustado para que no pueda colocar ningún dedo debajo de la cinta métrica

【CÓMODO Y DURADERO】 El suave acolchado de neopreno es muy cómodo. Hecho de tejido de nailon resistente y duradero, material acolchado de neopreno y hebilla resistente. Fácil de lavar y limpiar y también un cómodo collar de perro básico fuerte para su mascota, no lastima el pelaje y la piel de su mascota.

【LIGERO Y SECADO RÁPIDO】 Fabricado para todas las razas, el collar Comfort mantiene intencionalmente un diseño ligero de secado rápido. Está garantizado para resistir los elementos al aire libre y resistirá las fuerzas de los perros más enérgicos, poderosos y juguetones.

【CUANDO PERSONALICE SU COLLAR】 POR FAVOR INGRESE: (1) Luego elija su color de collar favorito, (2) COLOR DE HILO; (3) TAMAÑO DEL CUELLO: Pequeño, Mediano o Grande; (4) TEXTO DE COLLAR. Cuando termine de personalizar el collar, haga clic en Agregar al carrito. Si tiene algún problema de calidad, puede contactarnos en cualquier momento para el servicio postventa. READ Los 30 mejores Faja Adelgazante Mujer de 2021 - Revisión y guía

Hueso para Mascotas Muy pequeñas Grabado con Patas Placa Chapa Medalla de identificación Personalizada para Collar Perro Gato Mascota grabada (Plateado) € 6.90 in stock 1 new from €6.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mascotas muy pequeñas (tipo Yorkshire Terrier) o cachorros. Material: Aluminio brillante. Tamaño 22 x 15 mm.

Grabación con patas y hasta 2 lineas de texto por lado incluido. Pincha en "Personalizar ahora" para añadir tu texto.

Grabación con láser de fibra. Las grabaciones nunca se borran! Acabado de alta calidad y profesional.

Grabamos cualquier texto, no solo nombre y teléfono. Puedes añadir por ej. "Llevo chip", "La dirección de casa", "Necesito medicación" etc.

Envío gratis desde España en un día laborable.

Iberiagifts - Hueso Acero Deluxe con brillantitos en Forma de Pata Placa Chapa Medalla de identificación Personalizada para Collar Perro Gato Mascota grabada € 7.90 in stock 1 new from €7.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para mascotas medianas hasta grandes. Material: Acero inoxidable.

Grabación con láser de fibra. Las grabaciones nunca se borran! Acabado de alta calidad y profesional.

Grabación hasta 2 lineas por delante y 4 lineas por detras incluido. Pincha en "Personalizar ahora" para añadir tu texto.

Grabamos cualquier texto, no solo nombre y teléfono. Puedes añadir por ej. "Llevo chip", "La dirección de casa", "Necesito medicación" etc.

Envío gratis desde España en un día laborable.

Didog Collar de perro acolchado suave personalizado para perro, cuello acolchado de franela, collar grabado reflectante para perros pequeños, medianos y grandes, rosa, tamaño grande € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súper suave y cómodo: el diseño acolchado de franela suave hace que tu perro se sienta muy cómodo, adecuado para todas las estaciones, especialmente en días fríos.

Muy fácil de poner: el diseño de hebilla es fácil de poner en tus perros, incluso un perro travieso puede poner este collar en poco tiempo.

Reflectante: el diseño reflectante mantiene a tus perros seguros en la oscuridad y la información personalizada en la hebilla mantiene a tu perro lejos de perder.

Tabla de tallas: tamaño grande: ancho: 3,6 cm, cuello: 35,5 - 59,6 cm. Apto para Border Collie, Samoyed, Husky Siberiano, Pit Bull Terrier, Springer, Golden Retriever, Labrador, Pastor Alemán, Rottweiler, Doberman Pinscher, etc.

Garantía de calidad: garantizamos tu satisfacción, cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros primero, reemplazaremos o reembolsaremos tu compra.

HONZUEN Ajustable Reflectante Collar para Perro con Etiqueta, Respirable Nylon Collar Perro, Personalizad Pet Collar para Cachorros Perros PequeñOs Medianos y Grandes(Naranja, M) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar de Perro Suave: Este cono de collar para mascotas está hecho de material de nailon duradero, resistente al desgaste y a la tracción, lo que le da a su perro un uso diario cómodo; la eficaz tira reflectante puede funcionar en la oscuridad para proteger a su perro. Por la mañana temprano y por la noche, puede caminar, correr o trotar con el perro

Collar de Perro Ajustable: Puede ajustar el velcro al mejor tamaño para adaptarse al cuello de su mascota, adecuado para perros pequeños y medianos y perros grandes. (Mida la circunferencia del cuello de su perro y compruebe nuestro tamaño antes de realizar el pedido.)

Collar Perro Resistente: La hebilla de tracción de alta calidad está hecha de acero inoxidable resistente a la corrosión, con alta dureza y no es fácil de deformar, la superficie mate es a prueba de óxido y tiene una larga vida útil. El collar perro pequeño luz con diseño grueso de algodón PP, suave y cómodo, transpirable y agradable para la piel

Fácil de Usar: Práctica hebilla de ABS, firme, segura y fácil de abrir / cerrar. El cómodo diseño ergonómico del collar perro nylon es fácil de instalar y quitar, brindando comodidad a su perro

Diseño Innovador: Este collar perro personalizado está equipado con un anillo de fijación de identificación por separado, que puede colgar y quitar fácilmente la etiqueta de perro y mantener al perro seguro, para evita que tu mascota se pierda

Hunter - Collar Vario Basic con cierre de aluminio M cuello 40-55 cm rojo € 15.17 in stock 2 new from €15.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collares especialmente diseñados para perros activos y deportistas

Fabricados con poliamida-nylon de gran calidad y resistencia

Su exclusivo cierre a presión de aluminio es muy ligero a la vez que resistente

Se abre y cierra fácilmente para garantizar una total comodidad

Es regulable mediante un pasador metálico

PET ARTIST Collar de perro suave y cómodo con hebilla de oro rosa, collar de perro personalizado con placa de nombre grabada, collares ajustables para perros pequeños, medianos y grandes, rosa, L € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collares personalizados para perro hembra: collar de identificación personalizado con nombre de mascota grabado y número de contacto de emergencia se permite a 2 – 3 líneas dentro de 30 caracteres de efecto. El grabado en la hebilla de oro rosa sale muy claro para leer, resistente al óxido y no borroso para un uso duradero. Cuantas más palabras, más pequeñas serán las letras más pequeñas.

Súper suave y duradero: el característico material de lana le da al cuello una textura extremadamente suave y lisa que no dañará la piel de tu bebé, también es resistente al color. Hacemos una doble costura de caja en todos los puntos de tensión para una durabilidad absoluta y resistencia. El metal se rayará si se coloca en la lavadora, por lo que los collares y corbatines y correas deben lavarse a mano con agua tibia y jabón suave, luego secar en plano.

Bonito collar de perro para niña: cada pajarita también está hecha de material de lana y cosida a mano, se fija al collar con una correa elástica, también se puede fijar a cualquier collar sin ninguna alteración al collar. Llevar un hermoso collar de perro chic en una boda, Año Nuevo, cumpleaños y regalos de vacaciones, disfraz de fiesta, Navidad, sesión de fotos y picnic familiar hará que tu perro se vea muy deslumbrante, a la moda y obtenga muchos cumplidos.

Juego de collar y correa para niña: la hebilla de oro rosa tiene un aspecto estético, atrapa la luz y la purpurina. El anillo en D de metal chapado en oro es hermoso y práctico, bien construido y bonito. La correa de caminar de 1,5 m de longitud es suficiente y conveniente para caminar diariamente, entrenar, relajarse, deportes, correr y actividades al aire libre. El diseño único y encantador es perfecto para mostrar la belleza y personalidad de tu cachorro.

▶ Collar de lazo ajustable para todas las razas – Talla L: cuello 15.5 – 24.5 pulgadas, ancho 1 pulgada, peso recomendado 55 – 75 libras. Apto para perros medianos y grandes, como Canis lupus familiaris, labrador retriever, pastor alemán, rottweiler, malamute, etc. Mide el cuello de tu perro. Dejando espacio antes de dos dedos. pedido.

