Los 30 mejores Colgante Oro Mujer de 2021 – Revisión y guía

Carissima Gold Colgante de mujer con oro amarillo 9 K (375), 46 cm € 89.00

Amazon.es Features Oro amarillo de 9 quilates elaborado de un modo elegante con calidad, para lograr un tono cálido y clásico

La colección Carissima Gold está inspirada en el romance de Italia

Las piezas reflejan la tradición italiana del diseño clásico y un minucioso trabajo artesanal para crear piezas especiales que deleitarán a cualquier amante de las joyas

La joya es presentada en una elegante caja regalo

Swarovski Colgante Further, Blanco, Baño en Oro Rosa € 99.00

€ 89.14

Amazon.es Features Largo: 42 cm. Colgante: 1x1.5 cm.

La silueta circular entrelazada es lo suficientemente elegante para cualquier ocasión, mientras que su estilo contemporáneo hace toda una declaración de delicado lujo

La cadena con baño de oro rosa mide 42 cm de largo y el colgante mide 1 x 1,5 cm

Ideal para combinar y mezclar con otras siluetas para conseguir estilismos de tendencia

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Swarovski Collar Sparkling Dance Heart, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 99.00

€ 94.19

Amazon.es Features Largo: 38 cm

Optimo como regalo para el Día de la Madre, este collar con baño de oro rosa incorpora una piedra en forma de corazón que se mueve en el interior de una estructura tridimensional decorada con cristal pavé transparente

Una incorporación esencial para cualquier colección personal que aportará un toque alegre de brillo a cualquier look para el día a día

La adquisición optima para las amantes de la moda

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa, su constante pasión por el moderno en bisutería y accesorios

Swarovski Collar Attract Round, Blanco, Baño de Rodio € 59.00

€ 40.39

Amazon.es Features Largo: 38 cm

y elegante, este diseño con baño de rodio es adecuado para cualquier ocasión y es fantástico para regalar

Adecuado para combinar y mezclar con otras piezas de bisutería de Swarovski para expresar un estilo

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa; su constante pasión por el diseño hizo de Swarovski la marca conocida en bisutería y accesorios

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional; el metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual; debido a ello necesitan un cuidado especial READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Madres de 2021 - Revisión y guía

Swarovski Colgante Creativity Circle, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 59.00

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 1.5x2 cm

Una moderna e imponente interpretación de un clásico atemporal: el colgante circular

Este diseño altamente refinado brilla en cristal pavé transparente

El metal con baño de oro rosa aporta un toque moderno

Puede lucirse con un colgante más largo para conseguir un look que refleje la tendencia de superposiciones a distintos niveles

MEGA CREATIVE JEWELRY Collar Oro Corazón para Mujer Plata 925 con Cristales Swarovski € 25.99

Amazon.es Features ❤️Exquisito diseño: El collar de oro del corazón es un símbolo de la pasión y el amor verdadero. El diseño del baile de cristal atrae tus ojos todo el tiempo, muy bonito

❤️Dimensiones: Colgante 1.0 cm * 1.1cm | Cadena 45 + 5cm | Metal: Plata 925 | Cristal de Swarovski Elements | Antialérgico | Anti-oxidado

❤️Regalo ideal: Para Navidad, San Valentín, Día de la Madre, Aniversario

❤️Cristales delicados: Cristales de Swarovski como materia prima y elaborados hábilmente en nuestros talleres independientes, esta pieza pertenece a MEGA CREATIVE JEWELRY

❤️Servicio postventa: Satisfacción 100% y garantía de devolución del dinero. Devoluciones por 30 días, garantía de un año contra defectos

CDE Amor Corazon Collar Colgante para Mujeres 18K Blanco/Oro Collares Joyas Regalos de cumpleaños(Rosa Oro Verde) € 59.99

Amazon.es Features ♥Momento Especial:♥ Regalo ideal para cumpleaños, aniversarios, graduaciones, San Valentín, día de la madre, Navidad, fiestas, bailes y cualquier ocasión que pueda usarse con vestidos o trajes de todos los días.Caja de joyas incluída.

♥Material de Alta Calidad:♥Chapado en plata sin ningún elemento del plomo y níquel no irritará su piel sensible. todos los cristales incrustados cumplen la exigencia de Suiza SGS estándar.

♥Concepto de Diseño: ♥Inspirado en el ángel guardián, utiliza un cristal central en forma de corazón enmarcado dentro de alas de Ángel con pavé manifestando la pureza, el amor y la felicidad. Diseño original de CDE con técnica fina y dedicados engastes de cristal. Este collar es el regalo perfecto para una mujer amas.

♥Tamaño:♥ Cadena 44.95 + 5 cm / 17.71 + 1.97 pulgadas; Colgante 2.20 * 1.49 cm / 0.87 * 0.59 pulgadas. El collar se cierra con un clásico broche de langosta. El colgante se puede separar de la cadena que es ajustable

♥Servicio al Cliente:♥ofrecemos 60 días de garantía; no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

PRIORITY Gargantilla con Nombre Personalizado en Oro 18K | Collar Nombre Oro | Gargantilla Nombre Personalizado | Colgante Personalizado Oro € 135.00

Amazon.es Features Material: Oro de 18k

Medidas nombre: Alto: 7mm | Ancho: depende del nombre escogido. Máximo 12 caracteres. Grosor 0,4 milímetros.

Medidas cadena: 45cm de largo ajustable a 40cm, y un grosor de 0.8mm.

El producto viene en una caja y bolsa de regalo.

Regalo ideal: perfecto para amigas, madre, hija y adecuado para cualquier ocasión: Día de la madre, Día de San Valentín, Aniversario, Navidad o simplemente para esa persona amada.

Swarovski Colgante Iconic Swan, negro, Baño en tono Oro Rosa € 79.00

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 2x1.5 cm

En una interpretación moderna de una pieza icónica, este elegante colgante con baño de oro rosa capta la gracia y elegancia de un cisne

La pieza, que está delicadamente decorada con cristales negros en engaste pavé, irradia un brillo lo suficientemente sutil como para complementar cualquier atuendo

El colgante mide 2 x 1,5 cm e incluye una cadena de 38 cm con baño de oro rosa

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa, su constante pasión por el moderno en bisutería y accesorios

Swarovski Colgante Ginger, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 59.00

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 1x1 cm

Elegante y fácil de llevar, este colgante circular es optimo para combinar y mezclar con otros estilos de distintos largos para conseguir un look de superposiciones de absoluta tendencia

Incorpora un disco decorado con brillante cristal pavé que cuelga de una delicada cadena con baño de oro rosa

La adquisición optima para las amantes de la moda

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa, su constante pasión por el moderno en bisutería y accesorios

Swarovski Colgante Symbol, Colores Claros, Baño en Oro, Amazon Exclusivos € 99.00

€ 82.60

Amazon.es Features Amazon Exclusivos- Tamaño: 42/1.5x0.9 cm.

A un lado, un cristal de forma ovalada y color morado oscuro completa el diseño

Una adición única para un look especial que lucir en una ocasión especial

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en bisutería y accesorios.

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Swarovski Pendientes de aro Symbolic Evil Eye, multicolor, Baño en tono Oro Rosa € 69.00

€ 65.45

Amazon.es Features Enseñe sus credenciales de moda con este versátil par de pendientes de aro en baño de oro rosa

Inspiradas en el símbolo clásico del ojo turco, las piezas incorporan el protector talismán decorado con pavé transparente, azul y negro

Los motivos de ojo turco, que cuelgan de unos aros en pavé transparente clásico, pueden retirarse si se desea

Sin duda añadirán un glamour desenfadado y romántico incluso al atuendo más informal

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional; el metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual; debido a ello necesitan un cuidado especial

Swarovski Colgante Symbolic, Multicolor, Baño en Oro Rosa € 99.00

€ 88.99

Amazon.es Features Largo: 40 cm. Colgante: 3.3x1.5 cm.

Este diseño con baño en tono oro rosa luce una delicada gradación elaborada con cristales azules en engaste pavé, y lleva motivos con la luna y las estrellas, que simbolizan los sueños y esperanzas

Ideal para llevar a diario o perfecto para hacer un regalo original

El colgante incluye una cadena

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

WANDA PLATA, Gargantilla chapitas para Mujer, Plata de Ley 925 bañado en Oro, Colgantes Redondos, Círculos Gargantilla Monedas Chapas, Multichapas, Collar Mujer Joven en Caja de Regalo € 26.95

Amazon.es Features Collar Chapitas plata de ley 925 con baño de oro

El largo del collar es de 38 cm mas una cadena extensora de 5 cm. El diámetro de las chapitas es de 3 mm

Cuidados de la Joya: Si quiere que su joya se mantenga bien durante mucho tiempo, es muy importante que no entre en contacto con el perfume, pues se comerá el baño de oro, por otro lado no debe dormir con la joya, y guardarla, cuando no la use, en la bolsita que recibe dentro de la caja. El contacto con la piel hará que la joya se vaya ensunciando y es conveniente limpiarla con regularidad .

Wanda plata es una marca española, todas nuestras joyas están hechas en España o Italia.

Todas nuestras joyas están hechas con plata de ley 925 primera con garantía verificada de autenticidad y calidad. Recibirás la joya en una caja de regalo.

Swarovski Collar Attract, Blanco, Baño en Tono Oro Rosa € 59.00

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 0.6x0.6 cm

El collar Attract ofrece un estilo sencillo y chic

Atemporal y elegante, este diseño con baño en tono oro rosa lleva una impresionante piedra de talla cuadrada

optimo para cualquier ocasión, es un básico imprescindible para cualquier colección personal y resulta optimo para regalar

Fácil de combinar y mezclar con otros accesorios de Swarovski

Swarovski Colgante Lifelong Heart, Blanco, Baño en Oro Rosa € 79.00

€ 71.50

Amazon.es Features Largo: 38 cm. Colgante: 1.5x0.8 cm.

La pieza central en forma de corazón y la gran piedra engastada debajo de ella brillan con majestuosidad

Detalles exquisitos realzan este glamuroso look y hacen de esta pieza la elección perfecta para llevar con atuendos elegantes

Un regalo fantástico para las amantes de la moda

El colgante incluye una cadena READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Madres de 2021 - Revisión y guía

Swarovski Pendientes de Botón Angelic Square, Rosa, Baño de Rodio, Amazon Exclusivos € 49.00

Amazon.es Features Amazon Exclusivos

En el centro, un cristal cuadrado de color rosa oscuro brilla rodeado de resplandecientes cristales de Swarovski blancos de tamaño más pequeño

Una elección ideal para looks de diario, o un regalo perfecto para un ser querido

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en bisutería y accesorios.

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Collares Mujer Plata Árbol de la Vida Colgante Cristal de Swarovski Joyas Regalos Originales para Mujer Madre Mamá Abuela € 27.99

Amazon.es Features 【El diseño más innovador y elegante.】 - Este collar colgante de chakra hecho a mano de árbol de la vida es único. La diseño nuevo elegante se destaca entre los muchos collares del árbol de la vida. No solo hay cinco coloridos cristales de Swarovski en el árbol de la vida, sino que un pequeño círculo de cristales de Swarovski rodea el árbol de la vida.Contemporáneo y elegante, es el toque chispeante perfecto para cada ocasión.

【Cristal de Swarovski】- Swarovski es el fabricante líder mundial de cristales cortados con precisión. Por eso todos nuestros cristales están hechos con cristal Swarovski auténtico de la mejor calidad. Para obtener los mejores resultados del producto, compramos cristales de la fábrica de cristal más grande del mundo para garantizar la máxima calidad y centrarnos en nuestro propio diseño.

【S925 MATERIALES DE PLATA DE LEY】 - Collar hecho de plata de ley 925, no causará ningún daño o malestar a su piel. Sin níquel, sin plomo, sin cadmio, Mano de obra exquisita. La cadena es delicada pero fuerte. No se te romperá. El collar es ajustable con un extensor de cadena, Longitud de la cadena: 40 5 cm. No te preocupe el collar colgante no encajaría.esterlina S925. Gran calidad para durar toda la vida. Collar cadena ajustable nunca te fallará. árbol de la vida para siempre es uno de los col

【REGALOS OFICIALES PARA MUJER】 - El collar para mujer viene en una elegante caja de regalo de joyería, ideal para cualquier ocasión de regalo. Grandes regalos para la mujer, regalos para la novia, regalos para la mamá, regalos para la suegra, regalos para la esposa, etc. Regalos de cumpleaños ideales, regalos de aniversario, regalos de Navidad, regalos de graduación, regalos del día de la madre, regalos del día de San Valentín, etc. Un toque moderno y sofisticado para cualquier atuendo.

Maravilloso regalo y garantía de calidad? - Si quieres enviar regalos para cumpleaños o fiestas, nuestro collar colgante de cristal azul Swarovski es la mejor opción para llevar el AMOR a tu madre o a tus hermosas chicas. Nuestro collar de joyas es 100% nuevo. Si tiene alguna insatisfecha o problema para nuestro producto. Reemplazaremos uno nuevo o le daremos un reembolso completo.

TOUS - Gargantilla Corta de Plata de Primera Ley con Detalles - 45,5 cm de Largo € 25.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Collar fabricado con Plata de Primera Ley 925/1000 de alta calidad

Destaca su estilo elegante con detalles que le aportan un toque rock

Producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS

La gargantilla más icónica de la marca

Gracias a su estilo versátil podrás combinarla con tus looks más elegantes, rockeros y atrevidos

MEGA CREATIVE JEWELRY "Amor de la Familia Collares Mujer de Árbol de la Vida Cristales Swarovski Colgantes de la Moda 925 Plata Esterlina Oro Rosa, Regalo de la Joyería € 30.99

1 used from €20.10

Amazon.es Features ❤️Exquisito diseño: El collar de oro rosa del árbol de la vida simboliza la familia cálida, la paz, la salud y la energía, una vida espléndida y eterna. Es un hermoso amuleto de la suerte

❤️Dimensiones: Colgante 2.5 cm * 2.5cm | Cadena 45 + 5cm | Metal: Plata 925 | Cristal de Swarovski Elements | Antialérgico | Anti-oxidado

❤️Regalo ideal: Para Navidad, San Valentín, Día de la Madre, Aniversario

❤️Cristales delicados: Cristales de Swarovski como materia prima y elaborados hábilmente en nuestros talleres independientes, esta pieza pertenece a MEGA CREATIVE JEWELRY

❤️Servicio postventa: Satisfacción 100% y garantía de devolución del dinero. Devoluciones por 30 días, garantía de un año contra defectos

Swarovski Colgante Lifelong Bow, Blanco, Combinación de Acabados Metálicos € 99.00

Amazon.es Features Largo: 40 cm.

Sofisticado y romántico, a la vez que divertido y juvenil, este colgante irradia un glamour desenfadado y clásico gracias a sus líneas estilizadas, a su silueta tridimensional y a su combinación de baños de oro rosa y rodio

Perfecto para regalar o como capricho personal

El colgante incluye una cadena

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Swarovski Pendientes Bella Heart, rosa, baño tono oro rosa € 59.00

Amazon.es Features Dos cristales en forma de corazón forman la pieza central de estos pendientes de Swarovski

Colocados dentro de un discreto engaste con baño en tono oro rosa, los corazones refractan la luz de forma brillante

Estos pendientes son un fantástico regalo para una ocasión especial

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa; su constante pasión por el diseño hizo de Swarovski la marca conocida en bisutería y accesorios

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional; el metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual; debido a ello necesitan un cuidado especial

Swarovski Pendientes de Aro Stone, Blanco, Baño de Rodio € 99.00

€ 89.14

Amazon.es Features Encuentre el regalo perfecto para el Día de la Madre o cualquier otra ocasión con este par de aros de estilo atemporal, decorados con cristal pavé que les confiere ese brillo especial de Swarovski

Su diseño delicado con baño de rodio resulta fácil de combinar con cualquier atuendo, de la mañana a la noche

La adquisición perfecta para las amantes de la moda.

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en bisutería y accesorios.

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Swarovski Pendientes de aro Symbolic Star, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 89.00

€ 79.14

Amazon.es Features Esta temporada, alcanza las estrellas con estos mini aros modernos pero clásicos, que pueden llevarse con o sin los elementos colgantes

Este diseño con baño en tono oro rosa brilla con piedras con una impresionante talla en forma de cometa y lleva motivos de estrellas, que simbolizan los sueños y esperanzas

Adecuado para llevar a diario o Adecuado para hacer un regalo original

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en bisutería y accesorios

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional; El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual; Debido a ello necesitan un cuidado especial

Kami Idea Collar para Mujer - Mi Destino - Colgante de Corazón a Corazón, Cristales de Swarovski, Joyas de Moda de Oro Rosa para Mujer, Paquete de Regalo € 32.99

Amazon.es Features ❤ Inspiración ❤ Nunca he tenido este sentimiento en mi corazón, pero desde el momento en que te vi, sé que siempre estás destinado a ser mi destino. De corazón a corazón y de la mano, ¡envejecemos juntos! Diseño de dos corazones, grabado italiano "Ti amo per semper" en el corazón de plata. La superficie brillante y los exquisitos cristales pavimentados a lo largo del perímetro exterior añaden un efecto llamativo al artículo.

❤ Especificación ❤ Talla Colgante: 0.9 * 0.6inch; Longitud de la Cadena: 17.7 + 2inch; Peso: 5.42g / 0.19oz. Respetuoso del medio ambiente aleación de zinc chapado en oro rosa y platino. Aprobó la norma de inspección SGS. Materias primas cristalinas de Swarovski.

❤ Gran Idea de Regalo ❤ Todas las joyas llegan en una caja de joyería exquisita, sin necesidad de envoltura. Es un bonito regalo para cualquier mujer en cualquier ocasión Navidad, San Valentín, Día de la Madre …

❤ Servicio de Primera Clase ❤ 30 días de garantía de devolución del dinero por cualquier motivo.

❤ Consejos de Joyería ❤ Por favor, úselo y evite el agua caliente, el agua de mar, el champú, la crema de ducha, los perfumes y otros líquidos corrosivos. No lo toques a menudo. Frote su joyería con toallitas húmedas para bebés y luego frote con un paño de algodón limpio y seco. Almacenar joyas por separado. READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Madres de 2021 - Revisión y guía

Swarovski Colgante Duo Evil Eye, azul, mezcla de baños € 79.00

Amazon.es Features El colgante Duo Ojo Turco con combinación de baños metálicos añade un toque de misticismo a cualquier look.

La pieza incorpora un diseño de ojo en cristal pavé azul, negro y transparente, y otro en metal con baño de oro rosa.

El colgante incluye una cadena con baño de oro rosa y decorada con cristales de color azul oscuro.

Las piezas Fashion Jewelry de Swarovski realzan al máximo la creatividad en el propio estilo y formas de expresión.

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en bisutería y accesorios.

Collar de Mujer Amor Colgante de Corazón Oro Rosa Plata de Ley 925 Collares de Mujer,Joyas Regalos para Esposa, Mamá, Novia, Cumpleaños Navidad Aniversario día de San Valentín Regalo € 49.99

Amazon.es Features Material valioso: está hecho de plata de ley 925 y piedra cúbica 5A. La plata de ley 925 es un gran metal, es fácil de limpiar e hipoalergénico.

Diseño de corazón: significa "te amo", "corazón a corazón", "estás en mi corazón".

Un regalo generoso: el collar de plata 925 es un regalo generoso para muchas ocasiones. Es asequible y se percibe como un artículo de lujo. Viene con una caja de regalo.

Buena calidad: tenemos estrictos controles de calidad en todos los procesos, incluida la calidad del material, el revestimiento, el pulido y la piedra.

Seguro para la piel: el collar de plata 925 es hipoalergénico, seguro para la piel. No cambiará de color.

Swarovski Collar Sparkling Dance Round, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 99.00

Amazon.es Features Largo: 38 cm

Inspirado en un concepto de diseño de cristal móvil, este collar con baño de oro rosa incorpora una piedra redonda que flota en el interior de una estructura tridimensional en cristal pavé

Una incorporación esencial para cualquier colección personal que aportará un toque de estilo para el día a día y un brillo alegre

La adquisición optima para las amantes de la moda

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa, su constante pasión por el moderno en bisutería y accesorios

Swarovski Collar Angelic Square, Rosa, Baño de Rodio, Amazon Exclusivos € 89.00

€ 78.03

Amazon.es Features Amazon Exclusivos - Tamaño: 38/0.9x0.9 cm.

Cuenta con una brillante pieza central que consiste en un cristal de Swarovski cuadrado rosa, rodeado por brillantes cristales blancos

La cadena bañada en rodio y la estructura completan la apariencia limpia y atemporal de esta pieza de bisutería

Una adición llena de estilo para cualquier atuendo y una encantadora idea de regalo

Las piezas Fashion Jewelry Swarovski son delicados productos elaborados de manera tradicional. El metal es enchapado y cada cristal se engarza de forma individual. Debido a ello necesitan un cuidado especial.

Elli Collares Damas Básico Colgante cruz religioso en plata de ley 925 € 49.90

€ 41.70

Amazon.es Features Collar básico de plata de ley 925.

Esta elegante pieza de joyería da a cada conjunto un toque de moda.

Diseñado en Alemania - Esta pieza de joyería de plata hecha a mano está protegida contra el deslustre, altamente pulida y fabricada en joyería de alta calidad. Joyas de ensueño para todos aquellos que valoran la alta calidad.

Ya sean festivas o casuales, las joyas de plata inspirarán. Una compañera perfecta para la vida diaria y una imprescindible para cualquier mujer moderna.

El regalo ideal para la esposa o la novia. La joya es especialmente adecuada como regalo para el Día de la Madre, Navidad, cumpleaños, San Valentín, compromiso o aniversario. Entregado en un empaque de terciopelo dulce de color turquesa.

