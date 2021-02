Los 30 mejores Colgante Cuero Hombre de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Colgante Cuero Hombre veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Fossil Collar para Hombre JF00899797 € 39.00

€ 33.15

Longitud 45 cm y 5 cm de extensión

Anchura de la correa: 22 mm, band circunferencia: 200 +/-5 mm

El diseño de las cajas Fossil siempre es diferente y cambia con cada temporada

PROSTEEL 2mm Ancho Acero Inoxidable Genuina Cuero Cable Cuerda Collar Cadena Hombre € 10.49 in stock 2 new from €10.49

Amazon.es Features Material: Fibra resistente y cubierta de cera con cierre de acero inoxidable, es impermeable, anti-alérgica y duradero.

Ocasiones: Casual/Cadena Básica/Fiesta/Actividad/Regalo etc.

Tamaño: 2mm de ancho, 46cm(18 pulgada) de longitud(Este collar tenemos cierre de 4.2mm(2mm collar) y 5.2mm(3mm collar) diámetro, pasar la mayoría de colgantes que vendemos en tienda PROSTEEL, quedaría genial)

Embalamos cada producto con una bolsa de franela negra y una caja para proteger su pedido.

Cualquier problema libre de reemplazo, reembolso y devolución en 90 días.

CASSIECA 24 Piezas Cuero Pulseras Árbol de la Vida para Hombre Mujer Colgante Cruz Pulsera Trenzado Cuentas de Madera Cuerda Brazalet Vintage Pulsera Ajustable € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ★24 UNIDS PULSERAS★ Una orden incluye 24 piezas de pulseras de cuero con diferentes diseños y colores en un precio razonable, merecen comprar. Pulsera ajustable de cuero trenzado, conveniente y práctica, más fácil de usar, se adapta a la mayoría de las personas.

★DISEÑO★ Pulsera de cuero con diseño de árbol de la vida, El árbol de la vida con sus semillas, ramas y raíces refleja el árbol genealógico. Ya sea que esté pensando en formar una familia o ya tenga una, el Árbol de la Vida tiene un gran significado para usted.

★CONTROL DE CALIDAD DE 4 NIVELES★Pulsera ajustable 100% hecho a mano, más fácil de usar; Calidad de cuero genuino y madera construida; 100% de inspección de calidad. Durable y sólido, más tiempo de uso.

★ PULSERA ÚNICO★Pulseras de cuero retro de estilo retro, clásicas y elegantes, se adaptan perfectamente a hombres y mujeres, la primera opción que combina con tu reloj o con tu otra pulsera, atrapa más la atención en ti.

★SERVICIO POR 120 DÍAS★ Si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestro producto o nuestro servicio en el plazo de 120 DÍAS, envíenos el E-mail por favor, le contestaremos en el plazo de 24 horas y le daremos una solución satisfactoria. READ Los 30 mejores Regalos Originales Para Madres de 2021 - Revisión y guía

Richsteel 2mm Unisex Collar de Cordones Trenzados Encerado Negro 40cm Cordón para Colgantes con Buen Cierre Acero Inoxidable € 10.79 in stock 1 new from €10.79

Amazon.es Features ✅ Diseño de Moda ✅ Unisex Collar Trenzado Aceitado con Cierre Eficaz, Fácil de Abrir y Cerrar. Diseño Minimalista que Puede Llevarlo en el Cuello con un Collar ó Combinar con otros Colgantes

Collar Personalizable a. selecciona el botón con la palabra ¨Personalizable¨ en nombre de estilo ; b. Presta el Botón Amarillo ¨Personalizar ahora¨ y personalizarlo

♡ 2mm de Grosor, 41cm / 16 pulgadas de largo. (41cm - 46cm - 51cm - 56cm - 61cm - 66cm - 71cm - 76cm seleccionables) Peso Neto: 3.3 gramos

Alta Calidad Collar de Cordones Aceitado, Resistente al Agua y Sudor; Cierre Eficaz Hecho de Acero Inoxidable, Anti-Oxidado, Libre de Niquel, Libre de Plomo.

Paquete Incluye: un Collar de Cordones Trenzados, Una Bolsa de Terciopelo, Un estuche de Joyeria de Richsteel.

sailimue 2 Piezas 2,5 mm Cuero Collares Hombre Mujer Cadena Negro Marrón 46-71 cm € 7.79 in stock 1 new from €7.79

Amazon.es Features Material suave y duradero - Hecho de cuero de alta calidad. Sensación de uso muy cómodo. No lastimará tu piel. Trenzado por fabricación profesional, por lo que es muy duradero.

Más rentable: una orden con collar de 2 piezas de cuero de 2,5 mm. 1 pieza de color negro y 1 pieza de color marrón, tiene más opciones para satisfacer sus necesidades diarias.

Variedad de formas de vestir: puede usar este collar de cuero solo o combinar el colgante que desee. Ambos son perfectos.

Mejor elección de nosotros - 5 longitudes opcionales: 46cm 51cm 56 cm 61cm 71cm. Puede consultar a la izquierda la sexta foto que proporcionamos, elija su longitud favorita.

Mejor servicio de nosotros: cada producto viene con una hermosa bolsa de terciopelo negro. 180 días de servicio post-venta, dentro de las 24 horas, respuesta por correo electrónico y una velocidad de entrega de FBA más rápida.

Cadena de Cuero para Collar Hombre y Mujer - Cuero Genuino Liso - Cierre Acero Inoxidable de Clic Fácil, y de Seguridad en Acero Inoxidable - Cordón Negro de 3mm para Colgantes - Varias Medidas (41) € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features Cadena de cuero auténtico de 3mm. de grosor, 41 cm de longitud (16 pulgadas), cordón negro redondo para colocar todo tipo de colgantes. Incluye blíster plástico protector, y bolsa de felpa para joyería

Cierre de "Clip" con seguro, muy rápido y cómodo de quitar y poner. Fabricado en acero inoxidable quirúrgico de 5 mm. de diámetro

Resistente al agua, al ser de piel auténtica y tener un tratamiento especial a base de ceras naturales

Certificado por RTS libre de colorante químicos (AZO FREE)

Garantía por un año, si no quedas satisfecho/a con el producto o éste sufre deterioro con su uso normal se devuelve el dinero o se entrega otro cordón nuevo

ChainsHouse Collar de Piel Mujer Gargantilla Corta 46cm Cordon Cuero para Colgante Gratia Caja de Regalo € 10.89 in stock 2 new from €10.89

Amazon.es Features ✅ Tamaño: 3 mm de ancho, 46 cm de largo. Color: Negro.

Material de Calidad Collar de Cuero Encerado, Resistente al Agua; Con Cierre Eficaz, Duradero de Acero Inoxidable, Fácil de Quitar y Poner.

♡Collar de Cuero para Colgante ♡ perfecto para añadir Colgantes de Cuero o de Metal que le encanta

Paquete: Un collar cuero con una elegante caja de Regalo.

✅ Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta sobre la compra, estaremos siempre a su servicio!

murtoo Pulsera Hombre Cuero Acero Inoxidable Cierre Magnética Negro Cuero Marrón Negro Trenzada Brazalete Marrón 20cm € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.es Features CARACTERÍSTICA: Por su color y su diseño, especialmente muestra la cualidad de madurez y encanto. Usted puede llevarlo en cualquier ocasión, como en el trabajo, el viaje, etc. Además el cuero trenzado le hará más joven y ser de moda.

MATERIAL: Toda es compuesta por cuero genuino y un trozo de acero inoxidable. Con la hebilla magnética, puede ponerla fácilmente sin caer. Además, debido al cierre ajustable, puede decidir su longitud. Usamos los materiales sin plomo y mercurio respetuosos con el medio ambiente. Además, no es perjudicial a la gente.

POPULARIDAD: En la red social este producto recibe muchos buenos comentarios. Cada vez más personas ha elegido nuestros producto. Este brazalete de 20 cm es adecuado para la longitud de la muñeca de 16.5 - 18.3 cm. Mide antes de comprarlo

IDEA DE REGALO EXCEPCIONAL PARA CUALQUIER OCASIÓN: Nuestra pulsera tiene un diseño moderno y elegante que combina muy bien con todos los tipos de prendas, desde elegantes y clásicas hasta las más informales. Viene en una hermosa bolsa de terciopelo con una tarjeta de regalo y un paño para que sorprendas a tus seres queridos en navidad, año nuevo, cumpleaños, aniversario u otra ocasión espacial.

GARANTÍA SIN COMPLICACIONES: estamos seguros de la calidad superior, precio favorable y diseño único de nuestras Pulseras para Hombre.Sin embargo, nuestra área de servicio quiere que esté totalmente satisfecho y tranquilo con su compra. Por la razón anterior, ofrecemos a nuestros clientes una política de devolución de 30 días.¡Esta es una compra libre de riesgos!

DonDon Hombre aleación Sin piedra. € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Collar de cuero en color marrón.

Colgante de colmillo: 5,5 cm de largo, 1 cm de ancho.

Largo del collar: regulable con nudos.

Se envía en bolsita aterciopelada.

DonDon Collar de Cuero 50 cm con Colgante Tribal de Acero Inoxidable en Bolsa de Terciopelo de Color Negro € 12.90 in stock 2 new from €12.90

Amazon.es Features medidas colgante: 5,2 x 2,7 x 0,5 cm

collar largo: 50 cm

empacado en bolsa de terciopelo

Flongo Joyería El Amor Infinito Pulsera de Cuero Hombre Mujer, Diseño Elegante Brazalete Charms, Ajustable de Uso a Diario, 7 Colores Disponibles, Original Regalo para San Valentín € 11.89

€ 10.99

Amazon.es Features (Envío Rapido de Amazon Prime) Pulsera material: Acero Inoxidable Cuero

Pulsera elegante y cómodo para llevar

Longitud total * Anchura: 9.1"(230mm)*0.31"(8mm) Mímima L: 6.9"(175mm), Máxima L: 8.3"(210mm)

Con una bolsita negra terciopelo de regalo "Flongo", Buen regalo para su amor, perfecto para Navidad /San Valentín/ Acción de Gracias

Pulsera de moda para diferentes estilos y ocasiones

Flongo Collar de Cuero Hombre Collar Trenzado, Colgante de Diente de Lobo Clásico, Collar Ajustable para Hombre Mujer Estilo Etnico Tribal Collar Largo Doble € 9.89 in stock 2 new from €9.89

Amazon.es Features Material: Acero inoxidable + Aleación + Madera

Max Largo*Ancho: 41.73"(106cm)*0.15"(0.4cm) Min: 24.4"(62cm)

Collar ajustable para verano, estilo sencillo para hombre mujer, cadena de cuero retro vintage

Con una bolsita negra terciopelo de regalo "Flongo", Buen regalo para su amor, perfecto para Navidad /San Valentín/ Acción de Gracias

FLONGO: Cualquier problema sobre el producto, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros por correos de Amazon. Estamos a su servicio.

VNOX 21mm Acero Inoxidable Celtic Triskelion Collar Celta Colgante Celta Símbolo Colgante para Hombres Mujeres,Cadena de Cuero Libre 60+5cm € 23.64 in stock 1 new from €23.64

Amazon.es Features Detalles del producto: Acero inoxidable, hipoalergénico, sin plomo, sin níquel, cadena de cuero libre 60 + 5cm

Perfecto para cualquier ocasión de regalo, gran regalo para el día de Navidad, Día de aniversario, Día de acción de gracias, Día de San Valentín y Cumpleaños para tus amigos, hermanas, hija, esposa y madre, etc., o simplemente como un Sorprende recordarle a ese especial cuánto te importa!

Embalaje y garantía "- Completado por el comerciante vendrá con una bolsa de terciopelo de alta calidad, cumplimentada por Amazon vendrá con una bolsa de marca VNOX (VNOX). El mejor regalo a elegir.

30 días de devolución de dinero o garantía de cambio. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar al vendedor o enviar un correo electrónico a: [email protected] Volveremos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Colgante Oro Mujer de 2021 - Revisión y guía

Aroncent Pulsera de Cuero Cuentas de Madera Colgante de Árbol de Vida/Sol/Cráneo Brazalete Ajustable de Buena Suerte Joyería Multicapa para Hombre Mujer Pareja, 2PCS € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 2PCS Pulseras religiosas con cuentas de madera que le trae buena suerte y satisface sus diferentes estilos variados

Material de cuero que le ofrece el tacto suave y hipoalergénico para cualquier piel sin preocupación

Largo Ajustable: 6.29"(16cm)-11.8"(30cm), Ancho de Pulsera: 0.47"(1.2cm)-0.79"(2cm), que queda perfectamente para la mayoría de las muñecas

¡100% nuevo! Viene con una bolsa de regalo de terciopelo para guardarlo bien y mejor elección para uso propio o para un regalo exquisito para su amor y mejores amigas

Garantía: Ofrecemos una garantía de devolución en 30 días, no dude en mandarnos un mensaje y consiguerá el mejor servicio de nuestro grupo.

PULSERA LOTUS STYLE ÁRBOL DE LA VIDA PARA MUJER € 19.90 in stock 16 new from €17.00

€ 18.23

Amazon.es Features LOTUS STYLE PULSERA ARBOL DE LA VIDA

flintronic® Pulsera Hombre, 6 Piezas Personalidad Retro Tejida Pulsera de Traje de Cuero Multicapa, Pulseras Retro, Moda Pulsera de Cuero Brazalete Trenzado Roccia Punk, Ajustable (#1 Serie) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【MODA Y úNICO】 : Cuerda de cuero trenzada, pulsera de cuero en capas, decoración de metal, punk y rock.

【DISEñO】: Debido a su diseño simple, la pulsera es adecuada para casi todo: la vida diaria, el ocio, la oficina, el baile, el bar etc.

【APILAMIENTO Y CAPAS】 : 6 piezas de brazaletes de cuero, diferentes estilos, empacados. El brazalete seleccionado le da un aspecto de brazalete de varias capas cuando los apila, o puede emparejarse con cualquiera de sus otros brazaletes o brazaletes.

【TAMAñO】: 18 - 34cm. Fácil de ajustar el tamaño, fácil de poner o quitar. adecuado para la mayoría de los hombres o mujeres, independientemente de la edad.

【SERVICIO】: Si tiene alguna duda, puede contactar con nosotros. Responderemos sus preguntas dentro de las 24 horas. Le proporcionaremos un servicio profesional y amable.

Lotus Brazalete Brazalete LS1832-2/1 8430622684531 Marca € 29.90 in stock 10 new from €27.49

Amazon.es Features LOTUS Modelo Brazalete LS1832-2/1

Brazalete para Mujer

8 milimetros calendario Día y fecha correa ajustable

Fossil Joyas para Hombre JF86562040 € 30.25 in stock 1 new from €30.25

Amazon.es Features Pulsera de hombre FOSSIL - Longitud 24 cm

Pulsera de piel marrón oscuro con pespuntes del mismo color y adornos en acero inoxidable - Hebilla

Incluye instrucciones de cuidado y lata de diseño de Fossil

Amazon.es Features Colgar tus encantos y colgantes de este cordón de cuero trenzado negro. Chapado en plata con una garra de langosta más cerca, esta es una gran manera de personalizar su joyero. Con un control creativo completo puede capa, vestirse o vestir abajo esta 18en cable.

Medida: 2,8mm x 18, Peso: 3,35 gramos

Material: latón chapado en plata, cuero

REGALO PERFECTO: Una bolsa elegante de terciopelo negro Gratis. Es un gran regalo para Cumpleaños, Navidad, Aniversario, Día de San Valentín, Día de las Madres. Regalo de graduación o para hermana, madre, hija, esposa, novia, tía, mamá, abuela, amiga o un regalo para si mismo

Garantía De Devolución De Dinero De 30 Días Basada En Ee. Uu.: No Se Hacen Preguntas Incluso Con Joyeria En Ventas De Liquidacion . Nuestra Joyeria Se Inspeccionan Individualmente Antes Del Envío. Ofrecemos Joyas A Buen Precio Con Excelente Servicio Al Cliente.

DonDon® Collar de piel marrón para hombre con colgante de calavera de latón y bolsa de terciopelo. € 11.99 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features Excelente artesanía.

Longitud de la cadena: ajustable por nudos / diámetro 0,4 cm.

Diseño moderno y llamativo.

Amazon.es Features Medidas, incluyendo el ojal - La: 4,0 x An: 1,1 x Al: 0,5 cm

Collar de 50 cm y 3 mm de diámetro

Acabado de calidad y diseño moderno

Besteel Joyeria 2 Piezas Acero Inoxidable Collares Hombre Colgante De Los Dientes del Lobo Collares Negros Ajustable € 17.79 in stock 1 new from €17.79

Amazon.es Features Combinación de Colgante Colgante de Dientes de Lobo y Cuerda Negra. Diferente de otros accesorios del collar, es más con estilo y de moda.

Hecho del acero inoxidable de la alta calidad, diverso de otros materiales del metal, es muy fuerte y durable. Anti-corrosión, anti-oxidación y mantener el color durante mucho tiempo.

Tamaño del colgante de los dientes del lobo: 24 * 54 milímetro. Con la cuerda negra ajustable durable. Soft Wearing sensación y fácil de usar en la longitud diferente. Conveniente para los hombres y las mujeres.

Proceso avanzado de galvanoplastia. Mirada elegante y llamativa. Dos colores clásicos, fáciles de emparejar su ropa. Nunca fuera de fecha. Buen regalo para ti, tus amigos, tu familia y tu amante. Muestre su amor a ellos en el cumpleaños, el día de padre, el aniversario, el día de tarjeta del día de San Valentín, la Navidad, etc.

Promesa de garantía de 120 días después de la venta. Le proporcionaremos el servicio oportuno y amistoso.

Lote de 3 Cadenas de Cuero para Collar Hombre y Mujer - Cuero Genuino Liso con Doble Cierre Magnético y de Seguridad en Acero Inoxidable - Cordón Negro de 3 mm para Colgantes en 3 medidas diferentes: € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Amazon.es Features Conjunto de 3 cordones de 41cm, 46cm y 51cm. Cuero auténtico y 3mm. de grosor, cordón negro redondo para colocar todo tipo de colgantes.

Cierre de "Clip" con seguro y cierre magnético pieza de acero inoxidable quirúrgico antialérgico de 5 mm. de diámetro.

Puedes mojarlo y ducharte con él, al ser de piel auténtica y tener tratamiento especial a la cera.

Incluye las res medidas de largo: 41cm (gargantilla mujer), 46cm (Unisex), y 51 cm(colgante hombre). Ver dibujo para comprar la talla que necesitas.

Garantía por un año, si no está satisfecho/a con el producto o éste sufre deterioro con su uso normal se devuelve el dinero o se entrega otro cordón nuevo

Odinstone Collar de Brújula para Hombres en Plata de Ley 925 con Cuero, Colgante Hombres Joyas Finas Regalos € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【¿Alguna vez has estado confundido? 】 Siempre habrá un momento perdido en la vida de una persona, sin ayuda, sin idea y no sé cómo elegir, la brújula simboliza el coraje y la aventura, ¡este collar de brújula pertenece a aquellos que se atreven a romper y desafiar la vida!

【Inspiration Inspiración de diseño】: La idea de la brújula estrellada proviene de las brújulas comunes utilizadas en los tiempos de exploración del mar junto con la estrella más brillante: North Star. representan la dirección y el mundo que lo abarca todo, puede guiarlo a donde desea ir y realizar sus sueños.

【Alta calidad】: ¡Todos nuestros collares de plata de ley 925 están hechos con calidad y cuentan con una cadena italiana de alta calidad! La superficie de zirconia tiene una fuerte resistencia a la oxidación, se vería nueva incluso después de usarla durante mucho tiempo. Cada pieza es sin plomo, sin níquel y sin cadmio, pasó la inspección SGS, el uso prolongado lo mantiene saludable.

【Collar de plata para hombres】: ¿Todavía confundido cómo elegir el regalo para él? este collar de brújula plateado viene en una bonita caja de regalo de joyería. ¡Listo para regalar! ¡Bonitos regalos ideales para cumpleaños, día de aniversario, compromiso de bodas o cualquier regalo especial de celebración para tu esposo, hermano, novio y tu hijo!

【¡GARANTÍA 100% DE REEMBOLSO, NO '' SI '' O "PERO"!】: Para garantizar su completa y total satisfacción, ofrecemos a nuestros clientes una política de devolución de 90 días. No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente en cualquier momento si se siente insatisfecho o confundido.

STERLL Collar de cadena de cuero negro para hombre, colgante, cruz, plata 925, regalo para hombres € 46.90

€ 42.90

Amazon.es Features Calidad Made in Germany, joyas fabricadas en materiales nobles con gran atención al detalle.Junto a un buen envoltorio, la joyería es un regalo ideal para los hombres. Idea perfecta para un regalo.

Colgante:Colgante con cruz de plata 925.Tamaño del colgante:2,4 cm x 1,6 cm.

Cadena:en genuino cuero tranzado con cierre de acero inoxidable.Longitud de la cadena: ajustable, 48 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm; ancho de la cadena: 0,4 cm; Cierre: cierre de mosquetón. READ Los 30 mejores Collar Acero Inoxidable Hombre de 2021 - Revisión y guía

Joyas cordón de Piel Negro Longitud de la Cadena de 100 cm Ancho 2,0 mm Mosquetón. la Longitud se Puede acortar € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features Collar de cuero para colgantes, cadena de cuero genuino piel de vaca negra, cordón de cuero redondo de 2 mm

Longitud un metro, diámetro dos milímetros, mosquetón con cierre de latón, color plateado

Joyería de moda, incluido el embalaje de joyería, la joyería es un regalo de Navidad ideal, regalo del Día de la Madre, regalo de cumpleaños

imagen ampliada. Por favor, tenga en cuenta las dimensiones.

Cuero real collar de cuero joyas de cuero adecuado para mujeres hombres niños, collar de cuero sin cadena colgante

Besteel 3MM Collar Cuero Yin Yang para Hombre Mujer Colgante Taichi Acero Inoxidable Collar Pareja Cadena Cuero, 56+5CM € 14.29 in stock 3 new from €14.29

Amazon.es Features --- BUENA CALIDAD --- Collar de cuero de buena calidad, durable y flexible; Colgante de acero inoxidable Yin Yang, seguro y confiable, resiste la oxidación, resiste la corrosión, la oxidación y el calor.

--- TAMAÑO --- 3MM de ancho de cuerda de cuero, longitud: 56cm+5cm, tamaño de colgante de Yin Yang: 32 * 19cm, tamaño ideal para el hombre y la mujer.

--- ESTILO CHINO Y CLÁSICO --- Colgante yin yang, yin yang derivado de la cultura taoísta de China significa dos lados de todo lo que no se puede separar, colgante y collar de Yin y Yang símbolo de usted y su amor no se separa nunca.

--- BUEN REGALO --- Buen regalo para ti y para tu amante, perfecta elección de regalo para Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín.

--- SERVICIO POR 120 DÍAS --- Si usted tiene cualquier pregunta sobre nuestro producto o nuestro servicio en el plazo de 120 DÍAS, envíenos el E-mail por favor, le contestaremos en el plazo de 24 horas y le daremos una solución satisfactoria.

Fossil Colgante para Hombre JF00501797 € 49.00 in stock 1 new from €49.00

Amazon.es Features Collar de hombre FOSSIL - Longitud 45,5 + 5 cm de ampliación

Cordón de piel negro con cuentas de acero inoxidable - Cierre pinza de langosta

Incluye instrucciones de cuidado y lata de diseño de Fossil

Dondon - Collar de Cuero Trenzado con Cierre de Acero Inoxidable Negro € 12.90 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features Longitud: 50 cm.

Grosor: 0,6 cm.

Piel trenzada.

Incluye una bolsita de regalo de terciopelo.

Aroncent 2PCS Pulsera de Cuero Trenzado Brazaletes Enamorados y 2PCS Collares con Colgantes de Yin Yang Tai Chi para Hombre/Mujer/Pareja (Negro, Marrón) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Juego de 2PCS de pulseras de cuero trenzado y 2PCS collares con colgantes de Yin Yang Tai Chi

Está hecho del cuero trenzado que le ofrece el tacto suave y la comodidad de llevarlo todo el día, y los collares con colgante de Yin Yang Tai Chi de acero inoxidable que se ven hermosos y atractivos

Medidas de Pulsera: 8.7"(22cm)*0.47"(12mm); Medidas de Colgante de Collar: 0.98"(25mm)*0.98"(25mm); Medidas de Cadena de Hombre: 22"(55cm)*(3mm); Medidas de Cadena de Mujer: 18"(45cm)*2mm

¡100% nuevo! Viene con una bolsa de terciopelo para guardarlo bien y mejor elección para uso propio o para un regalo para su amor y mejores amigas

Garantía: Ofrecemos una garantía de devolución en 30 días, no dude en mandarnos un mensaje y consiguerá el mejor servicio de nuestro grupo.

