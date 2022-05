Inicio » Top News Los 30 mejores Colcha Verano Cama 90 de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Colcha Verano Cama 90 de 2022 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Colcha Verano Cama 90 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Colcha Verano Cama 90 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Colcha Verano Cama 90 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Colcha Verano Cama 90 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Victorio & Lucchino Colcha Fina de Verano y Primavera Sin Cojines. Ligera Colcha cubrecama de Microfibra. (Cama 90 cm, Círculos - Rosa) € 21.90 in stock 1 new from €21.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Colcha de verano confeccionada en tejido de microfibra. Las fundas de los cojines no están incluidas.

PARA TODO EL AÑO: Esta colcha es perfecta para las épocas cálidas y de entretiempo, como la primavera y el verano. Además, se pueden utilizar también el resto del año acompañadas de otras mantas. Combinable con sábanas lisas y estampadas.

TEJIDO: 100% microfibra. Colcha moderna fina. Es suave incluso después del lavado.

TAMAÑOS: ●CAMA 90cm: Medida 180x265cm ●CAMA 105cm: Medida 200x265cm ●CAMA 135cm: Medida 235x265cm ●CAMA 150cm: Medida 250x265cm

CONSEJOS DE CUIDADO: Lavar a máquina con agua fría separada de colores oscuros, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura. No lavar en seco.

Victorio & Lucchino Colcha Fina Infantil de Verano y Primavera Sin Cojines. Ligera Colcha cubrecama de microfibra. (Cama 90cm, Estrellas Rosa) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Colcha infantil de verano confeccionada en tejido de microfibra. Las fundas de los cojines no están incluidas.

PARA TODO EL AÑO: Esta colcha es perfecta para las épocas cálidas y de entretiempo, como la primavera y el verano. Además, se pueden utilizar también el resto del año acompañadas de otras mantas. Combinable con sábanas lisas y estampadas.

TEJIDO: 100% microfibra. Colcha moderna fina. Es suave incluso después del lavado.

TAMAÑOS: ●CAMA 90cm: Medida 180x265cm ●CAMA 105cm: Medida 200x260cm

CONSEJOS DE CUIDADO: Lavar a máquina con agua fría separada de colores oscuros, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura. No lavar en seco. READ Los 30 mejores Colcha Bouti Cama 105 de 2022 - Revisión y guía

SABANALIA - Colcha Estampada Spoty (Disponible en Varios tamaños), Cama 90-180 x 280 € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha fina de verano con tejido 180 g/m²

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Cuadrante y relleno no incluidos.

Colcha bouti Lisa Bicolor Reversible. Cama 90. Azul € 19.95 in stock 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha bouti 2 colores reversibles. 2 Colchas en 1.

La imagen de muestra no corresponde con el tono real del producto. Ver segunda foto.

Colcha Bouti 180x260 cms + 1 cuadrante 50x70 cms, válido para cama de 90.

Colcha Bouti moderna que decorará con elegancia cualquier habitación de la casa. Recomendada par primavera-verano.

Los cuadrantes no incluyen el relleno.

SABANALIA - Colcha Estampada Rustik (Disponible en Varios tamaños), Color Azul, Cama 90-180 x 280 cm € 24.10

€ 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricado íntegramente en España

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Medidas: para cama 90 - 180 x 280 cm

Composición: 50% algodón e 50% poliéster

VIALMAN Colcha Bouti Ligera Sofia 10 para Cama Individual de 90 cm | Colcha Cama 90 | Tamaño Colcha 180 X 270 cm, Color Gris € 39.96

€ 29.11 in stock 3 new from €29.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 29.11€

NORA HOME Colcha Pique de Verano Moderna Cama 90 Blanca. Capa Cubrecama Bouti de Entretiempo - Cuadraditos € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha de Piqué en tejido de jacquard con estampado en formas de cuadraditos con relieve

Colcha entretiempo: primavera-verano. La colcha es finita, no lleva nada de relleno

COMPOSICION: 25% Algodon - 75% Poliester. Tejido muy agradable al tacto, se coloca con facilidad sin arrugarse. Fácil mantenimiento: lavado en lavadora. No necesita plancha

Acabado con puntas redondas para que no arrastre. Disponible en dos colores: Blanco y Lino. Cojines NO incluidos

único que este recibe, puede haber una variabilidad en su medida y un encogimiento del tejido de entre un 3 o 4 por ciento.

BOHEME Colcha Estampada Reversible Rylie Gris 180x270 - Cama 90 cm € 29.90 in stock 1 new from €29.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye colcha estampada de (180x270 cm) + 1 funda de cojín decorativa (50x70 cm)

Composición:100% poliester. Forro de microfibra.

Grosor de 100 gramos m2. Ideal para primavera / verano o para combinar en invierno junto a manta. Acabado termosellado a rombos

Diseño resistente al lavado y duradero. No necesita planchado.

SABANALIA - Colcha Estampada Marina (Disponible en Varios tamaños) - Cama 90-180 x 280 € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricada íntegramente en España.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Fácil planchado y mantenimiento.

Bedsure Colchas Cama 90 Modernas Gris - Colcha Bouti Fina para Otoño y Invierno, Cubre Cama Multiusos Entretiempo 180x280cm € 27.99

€ 23.79 in stock 1 new from €23.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICA ESPLÉNDIDA: Colchas de verano con tejidas elegante brindan textura suntuosa y sofisticación sutil.

PROPÓSITO MÚLTIPLE: Coloque colchas bouti sobre manta, sábana o edredón por disfrutar toda la temporada.

TOQUE CÓMODO: Tejido de 100% microfibra, colcha moderna reversible está suave incluso después del lavado.

TAMAÑOS ADECUADOS: Medida 180x280 cm para colcha verano cama 90, medida 230x280 cm para colchas cama 135, tamaño 250x280 cm para colchas de cama 150. No incluye fundas de almohada.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

SABANALIA - Colcha Estampada Vichy (Disponible en Varios tamaños) - Cama 90-180 x 280 € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricada íntegramente en España.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Fácil planchado y mantenimiento.

SABANALIA - Colcha Estampada Aros (Disponible en Varios tamaños y Colores), Cama 90-180 x 280, Color Lila € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m2

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Cojines no incluidos

VIALMAN Colcha Bouti Ligera Sofia 21 para Cama Individual de 90 cm | Colcha Cama 90 | Tamaño Colcha 180 X 270 cm, Color BEIG € 28.52 in stock 1 new from €28.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ COLCHA ELEGANTE DE TACTO SUAVE, ideal para verano, primavera y entretiempo. Podrás dormir con la mayor comodidad por su agradable tacto suave y su relleno ligero.

MATERIALES Y COMPOSICIÓN: Colcha ligera fabricada en España compuesta por algodón reciclado (50%) y poliéster (50%). Relleno 100% Poliéster. Las fibras utilizadas son en su mayoría recicladas de fibras naturales, ahorrando consumo de agua, energía y vertidos contaminantes.

♻️ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE: Colcha fabricada utilizando energías renovables. Vialman cuenta con los Certificados OEKO-TEX – STANDARD 100✅ que garantiza su fabricación sin sustancias nocivas, así como el certificado Global Standard Recycled✅ que asegura que el contenido de material reciclado está presente desde el inicio de su producción hasta que llega al consumidor, siendo toda una garantía para el comprador final.

⚠️ CONSEJOS CUIDADO: Lavar a máquina con una temperatura máxima de 30ºC. No usar secadora y lavar por separado. Recomendamos hacer un primer lavado con agua fría para preservar mejor la colcha.

❌INFORMACIÓN IMPORTANTE: Cojines no incluidos. Los colores de las colchas pueden variar sutilmente debido al brillo de la fotografía y a la configuración de su pantalla. Producto vendido y enviado por Amazon, lo que garantiza una experiencia de compra satisfactoria.

Colcha Bouti Primavera y Verano Mosaicos Azules para Cama de (Cama 90) € 16.62 in stock 1 new from €16.62 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha transpirable primavera verano

Compuesta 100% poliester. Estampada 180 grs/m2.

Con un sistema de rejilla para que pueda transpirar.

Colores vivos y alegres para la estacion resistentes al lavado.

Contiene cuadrantes para almohada.

NORA HOME Colcha Verano de Piqué Cama 90 Lino Reversible - Estrellitas. Cubrecama Bouti Capa de Entretiempo € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha de Piqué en tejido de jacquard REVERSIBLE. Por un lado es blanco con estrellas en beige y por el otro beige con estrellas en blanco

Colcha entretiempo: primavera-verano. La colcha es finita, no lleva nada de relleno. Acabada con puntas redondas para que no arrastre.

COMPOSICION: 25% Algodon - 75% Poliester. Tejido muy agradable al tacto, se coloca con facilidad sin arrugarse. Fácil mantenimiento: lavado en lavadora. No necesita plancha

Disponible en 5 colores: Beige, Gris, Azul Cielo, Rosa y Lila. Cojines a conjunto tambien disponibles en los 5 colores. Cojines NO incluidos con la colcha, los cojines se compran aparte y NO son reversibles.

Este producto es el resultado de un diseño exclusivo para Nora Home, de una fabricación totalmente manual y de una composición de tejidos de alta calidad. Debido al trato único que este recibe, puede haber una variabilidad en su medida y un encogimiento del tejido de entre un 3 o 4 por ciento. READ Los 30 mejores Tapones Oidos Estudiar de 2022 - Revisión y guía

Colchas Boutí Reversible Cama 90cm(100% Microfibra Ligera, Acolchado, con Fundas Almohada 50x70cm) Cubrecama de Verano Moderna Elegante para Hogar Hostelería(Gris, Cama 90cm) € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HaraDeco colcha de verano en medida 180x260cm para cama 90cm, incluido 1 funda cojín 50x70cm mismo estilo de la colcha.

Composición: la cubierta tejido y relleno ligera de 100% microfibra.

Estilo: clásico esta de moda, 2 colores reversible dos caras iguales sellado flores, multiuso para verano o para climas más cálidos, puede cubrirla con una manta / sábana debajo. En el invierno, puede agregar un edredón debajo.

Multiuso: ideal para sofá, cama, la casa de vacación, camping, autocaravanas y fácil de combinar con su decoración.

Instrucciones de lavar: lavar a máquina con un temperatura máximo 30ºC, seca suave. Primer LAVAR mejor con AGUA FRÍA podría ayudar a conservar el color de la colcha.

Dhestia - Dhestia - Colcha Bouti de Verano Beberly Multicolor (Cama 90/105) € 27.95 in stock 1 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha bouti con un elegante estampado multicolor.

Esta colcha es ideal para los meses de verano y entretiempo o para utilizar junto con alguna manta en los meses de invierno.

Cama 90/105 la medida es de 180x270 cm e incluye 1 funda de cojín de 50x70 cm.

Cama 135/150 la medida es de 235x270 cm e incluye 2 fundas de cojín de 50x70 cm.

Cama 150/160 la medida es de 250x270 cm e incluye 2 fundas de cojín de 50x70 cm.

Milarosa Colcha Bouti Cama 90 cm Individual. Estampada Verano Acolchada. Colchas Cubre. Fina Primavera y Entretiempo. Regalo Cojín. Modelo Denzo. Colcha Cama 90 180x260 cm € 24.95 in stock 2 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha Bouti con diseño estampado de la firma Milarosa. Ideal para verano, primavera y entretiempo. Bonito estampado. Colores actuales.

Colchas para cama, cómoda, práctica y suave. Hipoalergénica, transpirable, antiácaros y resistente. Reversible y práctica. Materiales y costuras de máxima calidad.

Colcha para cama 80 / 90 cm - 180 x 260 cm. Tejido acolchado 100% Microfibra. Compatible con largo de cama 190 y 200 cm. Colcha cama 90 cm. Incluye una funda de cojín de 50x70 cm.

Combina nuestras colchas con tus sabanas, fundas nordicas, edredones y mantas para disfrutar tu colcha bouti durante todo el año. Consigue la mejor decoracion hogar combinando nuestras colchas bonitas para cama con tus muebles de dormitorio.

Colchas cubre camas lavables a maquina a 30º, no usar blanqueantes, se puede secar en secadora a baja temp. y se puede planchar a baja temp.

Milarosa Colcha Bouti Cama 90 cm Individual. Estampada Verano Acolchada. Colchas Cubre. Fina Primavera y Entretiempo. Regalo Cojín. Modelo Kayla. Colcha Cama 90 180x260 cm € 24.95 in stock 1 new from €24.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha Bouti con diseño estampado de la firma Milarosa. Ideal para verano, primavera y entretiempo. Bonito estampado. Colores actuales.

Colchas para cama, cómoda, práctica y suave. Hipoalergénica, transpirable, antiácaros y resistente. Reversible y práctica. Materiales y costuras de máxima calidad.

Colcha para cama 80 / 90 cm - 180 x 260 cm. Tejido acolchado 100% Microfibra. Compatible con largo de cama 190 y 200 cm. Colcha cama 90 cm. Incluye una funda de cojín de 50x70 cm.

Combina nuestras colchas con tus sabanas, fundas nordicas, edredones y mantas para disfrutar tu colcha bouti durante todo el año. Consigue la mejor decoracion hogar combinando nuestras colchas bonitas para cama con tus muebles de dormitorio.

Colchas cubre camas lavables a maquina a 30º, no usar blanqueantes, se puede secar en secadora a baja temp. y se puede planchar a baja temp.

Colcha Bouti Reversible Cosida Infantil Victorio & Lucchino - Modelo Coches (90 cm) € 27.55 in stock 4 new from €26.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Colcha estampada por ambas caras y reversible de verano con un tejido de excelente calidad.

COMO USAR: Coloque la colcha sobre las sábanas, manta o edredón para disfrutar toda la temporada. Combinable con sábanas lisas y estampadas.

TEJIDO: 100% microfibra. Colcha moderna reversible. Es suave incluso después del lavado.

TAMAÑOS: Cama 90 cm | 180 x 270 cm + 1/50 x 70 cm // Cama 105 cm | 200 x 270 cm + 1/50 x 70 cm

CONSEJOS DE CUIDADO: Lavar a máquina con agua fría separada de colores oscuros, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura. No lavar en seco.

SABANALIA - Colcha Estampada Stone (Disponible en Varios tamaños y Colores) - Cama 90-180 x 280, Gris € 20.49 in stock 1 new from €20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricada íntegramente en España.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Fácil planchado y mantenimiento.

Todocama – Colcha boutí Fina con diseño piqué, para Primavera, Verano, otoño e Invierno. 100% Microfibra Extra Suave. Colcha Cubre Cama Multiusos. Cama 80/90 - 180x260cm Azul Claro € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tejido es 100% microfibra de gran calidad.

Confeccionada a través de la tecnología de ultrasonido que permite un sellado perfecto y muy resistente.

Es suave y ligera, ideal para cualquier estación del año.

Combina a la perfección con nuestros juegos de sábanas Todocama.

Se puede lavar a máquina a máximo 30 grados y planchar y secar a baja temperatura.

Colcha Hosteleria Verano/Entretiempo, Póliester-Algodón Varios Modelos y Todas Las Medidas Disponibles (Alejandra Blanco, Cama 90 cm (180x270)) € 18.00 in stock 1 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para los meses de primavera y verano.

Colcha de gran calidad.

Fabricada íntegramente en España.

Milarosa Colcha Cubre Cama Bouti Verano Lisa Bicolor Acolchada Reversible. Colchas Verano Individual Fina Primavera y Entretiempo. Colcha Cama 90 - 180x260 cm. Color Beige / Crema € 19.25 in stock 2 new from €19.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha Bouti con diseño liso bicolor de la firma Milarosa. Ideal para verano, primavera y entretiempo. Modelo bicolor con termosellado geométrico.

Colchas para cama, cómoda, práctica y suave. Hipoalergénica, transpirable, antiácaros y resistente. Reversible y práctica. Materiales y costuras de máxima calidad.

Colcha cama 105 - 200 x 260 cm. Tejido acolchado 100% Microfibra. Compatible con todo tipo de camas y sofa cama.

Combina nuestras colchas con tus sabanas, fundas nordicas, edredones y mantas para disfrutar tu colcha bouti durante todo el año. Consigue la mejor decoracion hogar combinando nuestras colchas bonitas para cama con tus muebles de dormitorio.

Colchas cubre camas lavables a maquina a 30º, no usar blanqueantes, se puede secar en secadora a baja temp. y se puede planchar a baja temp.

Colcha BOUTI FUNDECO EDI Star Nude Rosa Reversible (Cama 90 (180x270 cm.)) € 35.90 in stock 2 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecta Bouti para primavera-verano, ligera con un gramaje de 100 gr/m2. de relleno interior termosellado. Composición 100 % Poliéster

Cama 090: 180x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 105: 200x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 135/140: 235x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm. Cama 150/160: 250x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm.

1 FUNDA DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA DE 90 Y 105 CM. 2 FUNDAS DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA; 135, 150/160 CM.

LE RECOMENDAMOS MEDIR EL ANCHO Y LA ALTURA DE LA CAMA, PARA ASEGURARSE DE LA MEDIDA NECESARIA.

Las colchas bouti, también conocidas como boutis son muy parecidas a las colchas de cama convencionales pero ligeramente acolchadas, es decir, son una mezcla entre un fino edredón y una colcha de verano, ya que se componen de dos capas de tejido, las cuales en medio llevan un fino relleno de fibra de poliéster y van totalmente cosidas o termoselladas en forma lineal, en zigzag o en rombos. READ Los 30 mejores Cinta Adhesiva Reflectante de 2022 - Revisión y guía

SABANALIA - Colcha Estampada Letras tamaños - Cama de 90-180 x 280 cm, Negro € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta 180 grs/m²

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (Grosor aproximado al doble de una sábana) Colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo.

Cuadrante y relleno no incluidos.

Sibiles - Colcha Bouti de Verano para Cama Estampada con Cojines a Juego Sassy Multicolor (Cama 90) € 26.95 in stock 1 new from €26.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Colcha Bouti para Primavera / Verano con estampación a color que incluye la funda de cojín de 50x70 cm. a juego.

✔Los bordes de la colcha están redondeados para un mejor ajuste. Lavable a máquina.

✔Se trata de una colcha que le dará un toque de elegancia desenfadada a tu dormitorio.

✔Las colchas de 180x270 - 200x270 y 235x270 incluyen 1 funda de cojín de 50x70 cm, las medidas de 250x270 y 280x270 incluyen 2 unidades.

✔La mejor relación calidad/precio. Tejido 100% Microfibra, fácil de lavar y planchar.

Colcha Bouti Cama 90, Multiuso para Sofá-Cubrecama con Funda Almohada para Hogar Hostelería(Blanco, Cama 90) € 21.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La presentación: las colchas se arruga debido al envasado al vacío, se recomienda lavarlo antes de usar para quitar las arrugas, no es necesario a plancha después del lavado. Las fundas no identifica exactamente como la imagen.

La medida: aproximadamente 180x260cm con 1 funda almohada, recomienda para cama 80/90cm. Permite unos centímetros diferencia en la medida debido al proceso de fabricación.

El color: se ve ligeramente diferencia debido el ajuste la luz de su dispositivo.

La composición: rellenos y el tejido 100% poliéster, respirable, ligera y tacto suave.

Instrucciones de lavar: lavarla a máquina elegir la programa Delicada para tejido poliéster con un temperatura máximo 30ºC, no usa secadora, y separado con resto prendas de colores. El primer lavar mejor con agua fría podría ayudar a conservar el color de la colcha.

Colcha Bouti Cama 90/Colcha Moderna-Cubrecama con Fundas Almohada para Hogar Hostelería(Blanca Sellado, Cama 90) € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La presentación: las colchas se arruga debido al envasado al vacío, se recomienda lavarlo antes de usar para quitar las arrugas, no es necesario a plancha después del lavado.

La medida: aproximadamente 180x260cm con 1 funda almohada, recomienda para cama 80/90cm. Las Fundas no identifica exactamente como la imagen.

El color: se ve ligeramente diferencia debido el ajuste la luz de su dispositivo.

La composición: rellenos y el tejido 100% poliéster, respirable, ligera, tacto suave.

Instrucciones de lavar: lavarla a máquina elegir la programa Delicada para tejido poliéster con un temperatura máximo 30ºC, no usa secadora, y separado con resto prendas de colores. El primer lavar mejor con agua fría podría ayudar a conservar el color de la colcha.

SABANALIA - Colcha Estampada Tarifa (Disponible en Varios tamaños) - Cama 90-180 x 280 € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricada íntegramente en España.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Fácil planchado y mantenimiento.

