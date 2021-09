Inicio » Top News Los 30 mejores Colcha Cama 90 Infantil de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Colcha Cama 90 Infantil de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Colcha Cama 90 Infantil veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Colcha Cama 90 Infantil disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Colcha Cama 90 Infantil ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Colcha Cama 90 Infantil pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Colcha Bouti Infantil Reversible Cosida - Modelo Pirata - Celeste, Cama 90 cm € 25.11 in stock 3 new from €23.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de microfibra

Muy resistente y agradable al tacto

Se lava y plancha fácilmente

Set compuesto por: Colcha bouti reversible y funda de cojín 50x70cm

Las imágenes son para efectos meramente ilustrativos. Los colores podrían tener una mínima diferencia, o no, a los que ve en su pantalla.

VIALMAN Colcha, Gris, Cama 90 : 180 CM X 270 CM € 39.96

€ 29.11 in stock 2 new from €29.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 29.11€

Colcha BOUTI FUNDECO EDI Star Nude Rosa Reversible (Cama 90 (180x270 cm.)) € 32.50

€ 23.55 in stock 4 new from €23.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecta Bouti para primavera-verano, ligera con un gramaje de 100 gr/m2. de relleno interior termosellado. Composición 100 % Poliéster

Cama 090: 180x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 105: 200x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 135/140: 235x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm. Cama 150/160: 250x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm.

1 FUNDA DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA DE 90 Y 105 CM. 2 FUNDAS DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA; 135, 150/160 CM.

LE RECOMENDAMOS MEDIR EL ANCHO Y LA ALTURA DE LA CAMA, PARA ASEGURARSE DE LA MEDIDA NECESARIA.

Las colchas bouti, también conocidas como boutis son muy parecidas a las colchas de cama convencionales pero ligeramente acolchadas, es decir, son una mezcla entre un fino edredón y una colcha de verano, ya que se componen de dos capas de tejido, las cuales en medio llevan un fino relleno de fibra de poliéster y van totalmente cosidas o termoselladas en forma lineal, en zigzag o en rombos. READ Incendio en España: el fuego destruye árboles únicos "palabra y obra

Colcha BOUTI FUNDECO EDI Star Verde Reversible (Cama 90 (180x270 cm.)) € 28.00

€ 27.10 in stock 4 new from €21.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfecta Bouti para primavera-verano, ligera con un gramaje de 100 gr/m2. de relleno interior termosellado. Composición 100 % Poliéster

Cama 090: 180x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 105: 200x270 cm + 1 funda cojín 50x70 cm. Cama 135/140: 235x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm. Cama 150/160: 250x270 cm + 2 fundas cojín 50x70 cm.

1 FUNDA DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA DE 90 Y 105 CM. 2 FUNDAS DE COJIN DE 50 X 70 cm. PARA CAMA; 135, 150/160 CM.

LE RECOMENDAMOS MEDIR EL ANCHO Y LA ALTURA DE LA CAMA, PARA ASEGURARSE DE LA MEDIDA NECESARIA.

Las colchas bouti, también conocidas como boutis son muy parecidas a las colchas de cama convencionales pero ligeramente acolchadas, es decir, son una mezcla entre un fino edredón y una colcha de verano, ya que se componen de dos capas de tejido, las cuales en medio llevan un fino relleno de fibra de poliéster y van totalmente cosidas o termoselladas en forma lineal, en zigzag o en rombos.

Dreamscene Unicorn Kingdom - Juego de Funda nórdica y Funda de Almohada (polialgodón, 50% algodón), Color Rosa € 20.56 in stock 1 new from €20.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dreamscene - Juego de funda nórdica con funda de almohada, diseño reversible 2 en 1

Color: Rosa & _ lila unicornio estampado de castillo, con un patrón de estrella mágica en el reverso en blanco blush & rosa

Tamaño individual: funda de edredón de 137 x 198 cm, funda de almohada de 48 x 74 cm.

Material: tejido de polialgodón suave y transpirable de 56 púas, 50% poliéster, 50% algodón. Se puede lavar a máquina.

Incluye: 1 funda de edredón y 1 funda de almohada a juego, juego perfecto para un descanso relajante de noche.

Vialman Colcha, Rosa, Cama 90: 180cm X 270cm € 27.55 in stock 1 new from €27.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tacto suave

Certificado oekotex libre de sustanias nocivas

Fabricadom en españa

SABANALIA - Colcha Estampada Spoty (Disponible en Varios tamaños), Cama 90-180 x 280 € 18.11 in stock 1 new from €18.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha fina de verano con tejido 180 g/m²

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Cuadrante y relleno no incluidos.

NORA HOME Colcha Piqué ESTRELLITAS de Jacquard Reversible. (Azul Cielo, 180x260 (Cama 90)) € 32.50

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha de Piqué en tejido de jacquard REVERSIBLE. Por un lado es blanco con estrellas en Azul y por el otro Azul con estrellas en blanco

Colcha entretiempo: primavera-verano. La colcha es finita, no lleva nada de relleno. Acabada con puntas redondas para que no arrastre.

COMPOSICION: 25% Algodon - 75% Poliester. Tejido muy agradable al tacto, se coloca con facilidad sin arrugarse. Fácil mantenimiento: lavado en lavadora. No necesita plancha

Disponible en 5 colores: Beige, Gris, Azul Cielo, Rosa y Lila. Cojines a conjunto tambien disponibles en los 5 colores. Cojines NO incluidos con la colcha, los cojines se compran aparte y NO son reversibles.

Este producto es el resultado de un diseño exclusivo para Nora Home, de una fabricación totalmente manual y de una composición de tejidos de alta calidad. Debido al trato único que este recibe, puede haber una variabilidad en su medida y un encogimiento del tejido de entre un 3 o 4 por ciento.

VIALMAN Colcha, Azul, Cama 90: 180cm X 270cm € 26.92

€ 22.94 in stock 1 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tacto suave.

Certificado Oekotex libre de sustanias nocivas.

Fabricadom en españa.

DHestia Cocha Bouti Niña Reversible para Primavera/Verano 100% Algodón Natural con Cojín, Unicornio Mágico 200 x 270 cm (Cama 90/105 cm), Multicolor, 200 x 270 cm € 55.37

€ 49.95 in stock 3 new from €49.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de colcha bouti de primavera/ verano compuesto por 2 piezas, colcha de 200 x 270 cm; apta para cama de 90 y 105 cm + funda de cojín 70x50 cm; diseño estampado digitalmente

Composición del tejido exterior 100% algodón de primera calidad, relleno interior de 100 gr; de fibra hueva siliconada; producto fabricado en europa

Colcha con relleno interior de 100 gr; ideal para primavera, verano y también para otoño e invierno utilizando una manta adicional

Diseño super atractivo para que las niñas y niños tengan unos felices sueños; estampación digital

Tanto la colcha como la funda del cojín son reversibles con un color liso en el reverso; es posible lavar y secar a máquina

Sansa - Edredón Ajustable Dinos Cama 90 € 48.50 in stock 4 new from €45.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama 90 cm

Composición: 65% algodón - 35% poliester.

Gramaje: 150 grs

No incluye cojín decorativo

Fabricado en España

Catherine Lansfield Happy Space Easy Care - Juego de Funda nórdica y Funda de Almohada € 18.42

€ 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las estrellas y planetas están dibujados a mano y emparejados con hechos divertidos para crear un divertido diseño de ropa de cama con un toque educativo

Catherine Lansfield es famosa por su estilo y calidad, un esencial diario para aquellos que aman la moda para el hogar

El paquete contiene una funda de edredón individual con 1 funda de almohada a juego. ¿Por qué no completar el look comprando una sábana bajera y un par de cortinas a juego?

Cuidadosamente elaborado con nuestra tela de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere un planchado mínimo. Contenido 52% poliéster 48% algodón

Los productos de Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña y de origen ético en el extranjero bajo un estricto control de calidad

Montse Interiors S.L. - Saco Nórdico Estampado Piratas, Modelo Caribe, para Cama de 90x190/200 € 40.95 in stock 2 new from €40.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Saco nórdico en un estampado de Piratas muy divertido y colorido.

✅ Conjunto de tres prendas: saco nórdico con un fuelle para la mayor comodidad del niño, la almohada y la bajera ajustable unida al saco mediante cremallera. Tres prendas en una que pueden lavarse cómodamente por separado.

✅ El tejido del saco nórdico es una sábana de percal de 150 hilos de composición 50%Algodón y 50%Poliéster, calidad asegurada.

✅ El saco va sin el relleno. Si desea el relleno lo tenemos en: https://www.amazon.es/dp/B01MZG3PSQ o https://www.amazon.es/dp/B01N28NTAF

✅ Un saco de diseño exclusivo y muy práctico a un precio muy bueno.

Douceur d'Intérieur - Juego de 2 Piezas (140 x 200 cm) € 21.90 in stock 2 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda nórdica de 140 x 200 cm y 1 funda de almohada de 63 x 63 cm

100 % algodón, estampado de 42 hilos

Acabado cierre a presión

Lavado a 40 °C, secado moderado, planchado a 150 °C

Con certificado Oeko-Tex

Marvel Avengers Juego de Cama Funda Nórdica de 140 x 200 cm y una Funda de Almohada de 70 x 90 cm € 28.35 in stock 6 new from €28.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 100% algodón de excelente calidad. El tejido de algodón de primera calidad utiliza hilos muy finos para un tacto suave.

✅ SUPER SUAVE: Juego de cama del tamaño: la funda nórdica de 140 x 200 cm + la funda de almohada de 70 x 90 cm. Con sus colores vibrantes y una sensación acogedora, este juego de cama Avengers Heroic Age seguramente hará que la hora de dormir sea divertida. La ropa de cama presenta al Capitán América, Hulk, Ironman y Tho

✅ ALTA CALIDAD: Hecho de 100% algodón es resistente a la decoloración. El material de algodón es súper suave, lo que permite una cómoda noche de sueño en cualquier época del año. Para limpiar, lavar a máquina a 40 ° C. Para secar, secar al aire / en secadora a temperatura baja.

✅ GRAN REGALO: este juego de cama de Marvel Avengers es el regalo perfecto para tu niños. Esta ropa de cama transformarán cualquier dormitorio, habitación de invitados, habitación de niños, casa rodante o casa de vacaciones. Con diseños divertidos y coloridos, hará que su ser querido se emocione por irse a la cama.

✅ El cierre de cremallera facilita la entrada y salida del edredón. READ Los 30 mejores Letrero Luminoso Letras de 2021 - Revisión y guía

Catherine Lansfield Folk, diseño de Unicornio, Color Rosa, Rosa, 27 x 3.5 x 37 cm € 17.47 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 27 x 3.5 x 37 cm

Color: Rosa

con diseño de Unicornio

Para cama individual

Emooqi Fundas nordicas, Funda Nordica Cama Microfibra Funda Edredon Cama 155x220cm con 2 Fundas de Almohada 80x80cm, 3 Piezas con Gris y Blanco Patrón Reversible € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Microfibra de Alta Calidad: La funda nórdica está hecha de tejido de fibra de poliéster 100% microfibra, que proporciona una excelente suavidad y comodidad, garantiza una mayor durabilidad que la tela de algodón y tiene mejores propiedades anti-decoloración y antiincrustante. La fundas nordicas te mantiene en un buen estado de sueño.

Ropa de Cama de Moda: Emooqi juego de edredón con estampado de ramas tiene un patrón de rama fascinante. El uso de tecnología de impresión avanzada hace que el patrón de rama impreso sea natural y se combina perfectamente con la funda nórdica. Al mismo tiempo, la funda nórdica adopta un diseño reversible, un lado es gris, el otro lado es blanco, elegante y hermoso, perfectamente combinado con la decoración del hogar, lo que hace que nuestro dormitorio sea más cálido y cómodo.

Ventajas del Diseño Protector:Emooqi juego de fundas de edredón adopta un diseño de cierre de cremallera, que es más fácil de sellar la colcha o almohada que el reemplazo de apertura y cierre de botón convencional. Además, se cosen corbatas en las 4 esquinas del interior de la funda nórdica para asegurar su edredón en la posición correcta para evitar resbalones y permanecer cómodo toda la noche.

Fácil de limpiar: El funda edredon cama es fácil de limpiar y mantener. Se puede lavar a máquina y a mano. La máquina debe lavarse por separado y en frío en un ciclo suave. Secar a fuego lento. No usa blanqueador. Tenga en cuenta: cuando limpie la fundas nordicas cama, cierre completamente la cremallera para evitar daños.

Lo que obtendrá: 1 funda de edredón gris individual de 155x220 cm, 2 fundas de almohada de 80x80 cm; Emooqi se compromete a proporcionar productos de calidad y el principio del cliente primero. Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos, nuestro equipo le responderá dentro de las 24 horas.

SABANALIA - Colcha Estampada Aros (Disponible en Varios tamaños y Colores), Cama 90-180 x 280, Color Lila € 19.74 in stock 1 new from €19.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m2

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Cojines no incluidos

STARS Sweet Dreams Ropa de cama para niñas y niños, motivo reversible con grandes estrellas y pestañas, varios colores, 2 piezas, funda de almohada de 80 x 80 cm + funda de 135 x 200 cm, 100 % algodón € 39.00

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 funda de almohada 80 x 80 cm + 1 funda nórdica 135 x 200 cm.

Diseño: ropa de cama para niños linda y encantadora «Sleepy Eyes - Sweet Dreams», estrellas y pestañas, ojos, para abrazar, soñar y sentirse bien, motivo reversible, se adapta perfectamente en cada habitación de los niños y adolescentes, buen regalo, ropa de cama para niñas y niños, 135 x 200.

Material:100 % algodón en calidad suave y cómodo renforcé con cremallera, en color blanco, menta, gris, azul oscuro y albaricoque.

Cuidado: lavable a 40 °C, no blanquear, apto para secar en secadora, planchar a temperatura media, no limpiar en seco, lavar por separado antes de usar.

Información útil: agradable para la piel y resistente, certificado según la norma Öko-Tex Standard 100.

DHestia - Colcha Bouti Infantil para Niñas y Funda de Cojín con Estrellas Starlet Design (Cama 90/105) € 34.95

€ 27.95 in stock 3 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Colcha Bouti de entretiempo con relleno de 100 gr y con estampación a color que incluye 1 funda de cojin de 50x70 cm.

✔ Tejido exterior 50% Algodón 50% Poliéster y relleno interior de fibra hueca siliconada neutra y antialérgica.

✔ Los bordes del Bouti están redondeados para un mejor ajuste. ✔ Prenda fácil de lavar y que no necesita planchado.

✔ Está cosido formando un bonito diseño de rombos y un estampado de estrellas. ✔ El Bouti mide 200x270 cm y sirve para camas de 90 y 105 cm y hasta 135.

✔ Se trata de un Bouti con un estampado de estrellas que es muy colorido y alegre, perfecto para una habitación infantil.

Venprodin | Colcha Termosellada 100% Poliester para Invierno Estampada en Varias Medidas para Cama de 90, 105, 135 y 150 (Cama de 90) € 25.20 in stock 1 new from €25.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha de Estampada Termosellada e Hipoalergénica de 100% Poliester

Para Cama de 90 medida de 180 x 260 cm , para cama de 105 medida de 200 x 135 medida de 235 x 260 cm y para cama de 150 medida de 250 x 260 cm

Tejido 100% microfibra, fácil de lavar y no necesita planchado

Las medidas de 135 y 150 contienen 2 fundas para cojín de 50x70 a juego y las medidas de 90 x 105 contienen 1 funda

Los bordes de la colcha están redondeados para un mejor ajuste; lavable a máquina

SABANALIA - Colcha Estampada Garden (Disponible en Varios tamaños), Cama 90-180 x 280 cm € 19.74 in stock 1 new from €19.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m²

Fabricado íntegramente en España

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Medidas: para cama 90 - 180 x 280 cm

Composición: 50% algodón e 50% poliéster

Jerry Fabrics Frozen Cama, 1, Rosa y Blanco, Individual, One Size 140x200 + 70x90 cm € 30.22 in stock 6 new from €30.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transforma la habitación de los niños con este bonito juego de cama. Práctico y bonito regalo. 100% algodón y lavable a máquina.

Tacto agradable

Bonita impresión

Montse Interiors Colcha Boutí/Edredón Infantil Dibujo Dinosaurios+Cuadrantes (180x260+1 cuadrante (para Cama de 90), Dinos) € 49.95 in stock 2 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha boutí conforter con gramaje de edredón con un dibujo infantil en dinosaurios muy divertido que hará las delicias de los mas pequeños.

Su gramaje total es 545gr/m2, un gramaje entre los boutins y los edredones, muy ideal para un complemento.

Lleva cuadrante de regalo en la medida de 50x50. El cuadrante van sin relleno.

Un dibujo muy divertido de un producto de calidad y a un excelente precio para decorar la habitación de los mas pequeños de la casa.

Bedsure Funda Nórdica Cama 90 Gris - Fundas Edredón Nórdico 150x220cm con 1 Funda de Almohada 40x75cm, Microfibra Muy Suave Hipoalergénica Transpirable € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 2-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x220cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 1 funda de almohada (40x70cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco. READ Best FIFA Football Awards Noticias - Noticias - Luis Cortez, en palabras de sus jugadores

SABANALIA - Colcha Estampada Dogs (Disponible en Varios tamaños), Cama 90-180 x 280 € 18.11 in stock 1 new from €18.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha estampada confeccionada en loneta de 180 grs/m2

Fabricada íntegramente en España.

Composición : 50 % Algodón - 50 % Poliéster.

Colcha fina de verano (grosor aproximado al doble de una sábana) colcha decorativa, ideal para sustituir las prendas de abrigo

Cojines no incluidos

Herding Juego de Ropa de Cama, 100% algodón, Reforzado, Blanco/Gris, Talla única € 35.14 in stock 1 new from €35.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ropa de cama Dumbo, funda de almohada 80 x 80 cm, funda nórdica 135 x 200 cm, reforzada, con cremallera de calidad.

Color: blanco y gris.

Material: 100% algodón, reforzado.

Dalina Textil Juego de Sábanas Infantil para Cama 3 Piezas - 1 Sábanas Bajera Ajustable Cama 90cm con Encimera 165x260cm y 1 Funda de Almohada Larga ( Cama de 90x190-200cm Dinosaurio Azul) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE SÁBANAS. Incluye un total de 3 piezas. Sábana Bajera, Sábana encimera y Funda de almohada larga (No incluye funda nórdica). Que se adaptan perfectamente al tamaño de la cama según sus medidas.

MATERIAL. Hecho de 100% Poliéster de alta calidad, proporciona un tacto extrasuave para un sueño profundo además mantiene en caliente en los inviernos y fresco en los veranos.

DISEÑO. Presenta un estilo minimalista para una imagen más elegante y limpio a la vista. Con la gran catidad de colores se adaptarán perfectamente a cualquier diseño de tu habitación

UTILIDAD. Tiene un buen efecto antiarrugas, lo que le hace resistente al encojido y a la transparencia. Ayuda a aumentar su vida de uso, manteniéndola en bunas condiciones.

CONSEJOS DE LAVADO. Se recomienda el lavado en mano o maquina en ciclo suave. Temperatura a menos de 30ºC y secar en secadora a baja temperatura.

Comercial Candela Colcha Primavera y Verano Deporte Infantil para Cama de (105) € 17.55 in stock 1 new from €17.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha transpirable primavera verano

Compuesta 100% poliester. Estampada 180 grs/m2

Con un sistema de rejilla para que pueda transpirar

Colores vivos y alegres para la estacion resistentes al lavado

Contiene cuadrantes para almohada

HM'S HOME'SECRET Colcha bouti Basic Infantil Reversible con Acolchado termosellado Pinocho (Cama 90) € 25.00 in stock 2 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha bouti modelo Pinocho + funda cojín.

Reversible con acolchado termosellado en tejido de gran calidad 100% poliéster.

Medidas: Cama 90 (180x260) + funda cojín (60x60) Cama 105 (200x260) + funda cojín (60x60)

Los colores pueden variar ligeramente de la imagen mostrada.

