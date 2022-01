Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Clarins Contorno De Ojos de 2022 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Clarins Contorno De Ojos de 2022 – Revisión y guía 8 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Clarins Contorno De Ojos veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Clarins Contorno De Ojos disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Clarins Contorno De Ojos ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Clarins Contorno De Ojos pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Clarins - Gel contorno de ojos - Antiojeras, Antibolsas - 20 ml (3380810032840) € 39.75

€ 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Contour Des Yeux Gel 20 Ml

Pensar en ti es importante, por eso te ofrecemos los mejores productos.

Para que te sientas bien contigo misma.

Clarins, Crema para los ojos - 15 gr. € 22.80

€ 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Crema para las primeras arrugas

Con una textura refrescante y refrescante de gel-crema

Cuenta con un aplicador crio-metálico

Aligera e ilumina instantáneamente el aspecto

Con extracto de cardo que ayuda a prevenir la visibilidad de ojeras

Clarins Paris - Crema para los ojos extra reafirmante, 15 ml € 29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

CONTORNO DE OJOS EXTRA-FIRMING CLARINS

Clarins Mission Perfection Yeux Anti Cernes Rebelles Spf15 15 Ml 100 g € 44.00

€ 27.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Mission Perfection Yeux Anti Cernes Rebelles Spf15 15 Ml

Los mejores productos para el cuidado y la salud personal.

El mejor maquillaje para sentirte especial.

Clarins concentre multi-intensif total eye concentrate 15ml € 45.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Tratamiento ojos Clarins

Tratamiento ojos Cosmética Unisex Adulto

CLARINS CONCENTRE MULTI-INTENSIF TOTAL EYE CONCENTRATE 15ML (3380811099101)

Clarins Men Baume Anti-Rides Yeux 20 Ml 1 Unidad 20 ml € 29.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Men Baume Anti-Rides Yeux 20 Ml

Pensar en ti es importante, por eso te ofrecemos los mejores productos.

Para que cada dia te sientas unica.

Clarins Men - Serum defatigante ojos - 20 ml (3380813065104) € 49.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Reverte los primeros signos visibles de la edad en el contorno de los ojos

Asegura una absorción rápida

Tiene una acción antibolsas, antiojeras y alisadora

Cantidad del producto de 20 ml

Clarins Multi-Regenerante Baume Anti-Ri Contorno Ojos 15 ml € 54.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

De la marca Clarins.

Contiene 15 ml.

Este producto está indicado para mujeres.

La textura que ofrece es del tipo bálsamo.

Este producto está indicado para todo tipo de pieles.

Clarins Men Energizing Gel Para El Contorno De Los Ojos 5ml, One size, Vanilla € 33.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

GEL ENERGIZANTE CONTORNO OJOS CLARINS

Advertencia de seguridad: Clarins Men Energizing Gel Para El Contorno De Los Ojos 15ml; Nombre de la fragancia: Vanilla

Clarins Total Eye Lift Novo 15 ml € 61.37

protege, cuida, rejuvenece

protege, cuida, rejuvenece

protege, cuida, rejuvenece

Alta calidad

Clinique Repair Wear Laser Focus - Crema reparadora antiarrugas, contorno de ojos,15 ml € 55.00

€ 32.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Tipo de producto: Crema antiarrugas

Marca: Clinique

Productos de belleza y el cuidado personal

Clarins Multi-Régénérante Baume Lèvres et Contour - 15 ml € 42.50

€ 29.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Crema anti arrugas clarins multi-rege (15 ml)

Tu imagen nos importa, por eso te ofrecemos los mejores productos.

Para que cada dia te sientas unica.

Men Baume Anti-Rides Yeux 20 Ml € 41.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Ojos Clarins

Crema para los ojos Cuidado de la piel Hombre

(3380810040159)

GLOW EYE Serum. Contorno de ojos. Natural y Bio con 34 Tecnologías clínicas Naturales Super Innovadoras que neutralizan los signos de fatiga y envejecimiento I Contorno de ojos Antiarrugas Mujer. € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

COMBATE HINCHAZON, BOLSAS y OJERAS: Su fórmula contiene innovadores activos naturales tales como la nuez de castaño de indias, árbol de la seda, flor de espino blanco, flor de aciano y cafeína natural que gracias a sus propiedades antinflamatorias, descongestionantes y astringentes, activan la circulación sanguínea, minoran la permeabilidad de los vasos y reducen visiblemente la hinchazón de las bolsas actuando como un corrector ojeras o serum contorno ojos realmente efectivo.

CONTORNO DE OJOS REALMENTE NATURAL: Las 34 tecnologías naturales y su contenido Ecológico del 59% en altas concentraciones, sin agua, frenan los procesos oxidativos, luchan contra la piel frágil y fatigada, restauran la densidad y la firmeza del contorno y consiguen reducir ojeras oscuras, arrugas, bolsa mujer y flacidez, obteniendo una mirada joven, luminosa y tersa de forma efectiva. Por supuesto no contiene parabenos, siliconas, sulfatos, PEG, TEA, DEA... o derivados del petróleo.

REDUCE PATAS DE GALLO, PARPADOS CAIDOS Y ARRUGAS: Esta crema contorno de ojos mujer nutre en profundidad, restaurando y regenerando intensamente las células, aportándoles vitalidad y recuperando la fortaleza y vigorosidad del parpado gracias al retinol, colageno hidrolizado, acido hialuronico y astaxantina que contiene que elimina las arrugas y patas de gallo aumentando la función celular y prolongando el ciclo de vida de las células siendo una eficaz crema contorno ojos antiarrugas.

LUCHA CONTRA LOS SIGNOS DE FATIGA Y EL SOCIAL JETLAG: No es una crema contorno de ojos cualquiera, ha sido obtenida con años de investigación en I+D, teniendo en cuenta los desequilibrios de la piel según la época del año, los cambios hormonales sufridos en las diferentes edades y la variación de horas de sueño del ritmo de vida actual. Combate la fatiga y el estrés cutáneo gracias a las flores de aciano y alga focus, actuando como iluminador de ojos y como corrector de ojeras.

GARANTÍA COSMETICA NATURAL ECOLOGICA ESPAÑOLA. Si no te enamoras de nuestro contorno de ojos mujer GLOW EYE en plazo de 30 días después de la compra, VidalForce le hará un reembolso completo sin complicaciones. SE PUEDE USAR mañana y noche JUNTO con bolsa gel frio y parches ojos. Actúa como rellenador de arrugas, anti ojeras, contorno ojos antiarrugas, crema antiojeras mujer, antiojeras mujer corrector, crema para las ojeras asi como contra las ojeras oscuras y ojeras oscuras mujer.

RevitaLAB - Crema antiarrugas para el contorno de los ojos con cánnabis, para pieles sensibles, testada dermatológicamente, 30 ml € 6.10

€ 5.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

CALMA LA SED DE TU PIEL: TESTADA DERMATOLÓGICAMENTE en pacientes con pieles atópicas, sensibles, secas o muy secas, esta crema ha demostrado una eficacia y una seguridad del 100 %. El aceite de semilla de cáñamo es un remedio infalible para los problemas de la piel sensible, seca o irritada; tiene propiedades antibacterianas naturales y los veinte aminoácidos

DI ADIÓS A LAS OJERAS: el aceite de semilla de cáñamo prensado en frío contiene una combinación de AMINOÁCIDOS y VITAMINAS A, B1, B3, B5 y E que aclara las ojeras y reduce las líneas de expresión poco profundas bajo los ojos, dejando la piel más joven y luminosa

Con un uso prolongado, el aspecto de la piel mejora visiblemente, así como su elasticidad y su firmeza

HIDRATACIÓN PROFUNDA: los lípidos del aceite de semilla de cáñamo, que contiene más ácidos grasos que ningún otro compuesto natural, son los más parecidos a los de la piel humana. La increíble ratio 3 : 1 de ácidos OMEGA 6 y OMEGA 3, junto con la alta concentración de vitamina E antioxidante en el aceite de semilla de cáñamo, hacen de esta crema de cánnabis para el contorno de los ojos de RevitaLAB una aliada esencial para restaurar el EQUILIBRIO GRASO de esta zona de la cara y revertir el deterioro causado por los radicales libres

MEJOR CALIDAD PRECIO-RATIO: esta crema antiarrugas para el contorno de los ojos ofrece una hidratación de primera para la piel seca sin arruinarte. Y, a diferencia de otros productos, está dermatológicamente testada, y su eficacia, clínicamente demostrada. Con resultados iguales o incluso mejores que los de otras cremas para mujeres de marcas más caras, este producto ofrece un tratamiento antienvejecimiento eficaz y deja la zona del contorno de los ojos suave, lisa y tonificada

L'Oréal Paris Men Expert Vitalift - Contorno de Ojos Anti-Edad - 15 ml € 13.95

€ 8.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Vitalift contorno de ojos anti-edad

Deshincha visiblemente las bolsas y tensa la piel

Textura de gel ultra-ligera y fresca que penetra en la piel al instante, no grasa, ni pegajosa

Aplicar cada día una gota alrededor de cada ojo y masajear delicadamente con el aplicador sobre el contorno del ojo

Enriquecido con Extracto de Viña Francesa, conocido por su alto poder anti-oxidante

L'Oréal Men Expert Roll-On Contorno de Ojos Hydra Energetic Efecto Hielo, Anti-Bolsas y Anti-Ojeras con 2 Vitaminas, Uso diario - 10 ml € 12.00

€ 6.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Men expert hydra energetic roll-on de ojos anti-bolsas y anti-ojeras

Ayuda a combatir las ojeras y las bolsas del contorno de los ojos

su fórmula gel efecto hielo ayuda a deshinchar las bolsas de los ojos, consiguiendo un efecto "8 horas de sueño"

con vitamina cg y pro b5, para aclarar las ojeras e hidratar la zona en profundidad

Diseñado con una bola metálica para proporcionar un masaje drenante y refrescante en el contorno de los ojos

Babaria Contornos De Ojos Antimanchas Día y Noche Triple Acción Antimanchas Ojeras y Arrugas 12 ml € 6.61

€ 5.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Tratamiento delicado para el contorno de los ojos; tecnología Chroma-eye, que ilumina y unifica el tono de la piando las manchas producidas por el envejecimiento

Reduce notablemente las ojeras y las bolsas con un efecto radiante y mirada descansada y luminosa

Mejora las arrugas y líneas de expresión, aportando mayor elasticidad e hidratación a la piel

Activo blanqueante/ antimanchas, Ácido Hialurónico y una combinación de Péptidos

Recomendada para todo tipo de edades y pieles; su aplicador con punta de acero ayuda a descongestionar y revitalizar los ojos cansados; producto 100% vegano

Maybelline New York, Corrector de Ojeras, Bolsas e

€ 5.48 in stock 6 new from €5.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corrector de ojeras fluido multiusos para disimular las ojeras, corregir imperfecciones y realzar e iluminar la piel, También atenúa las arrugas

Resultado: corrección precisa, Cobertura uniforme, Acabado natural y larga duración, Ojeras y signos de fatiga borrados en un instante

Aplica el producto en el contorno de los ojos, sobre las ojeras y las patas de gallo, Cuando lo uses por primera vez, gira el cuello del aplicador 8 veces hasta que la fórmula aparezca en la esponja

Fórmula enriquecida con bayas de goji y haloxyl para ralentizar el envejecimiento cutáneo, Aplicador de esponja recubierto por miles de microfibras suaves para llegar a todas las imperfecciones

Contenido: 1 x Corrector/borrador de ojeras, Tono: 01 Light, Cantidad: 6 ml

RoC - Retinol Correxion Line Smoothing Crema Contorno de Ojos - Reduce Visiblemente la Hinchazón y las Ojeras - Antiarrugas y Antiedad - 15 ml € 17.08

€ 16.34 in stock 10 new from €16.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repara la piel sensible, seca y dañada y alivia activamente

Una textura rica y fácil de untar

Formulado para minimizar el riesgo de alergias

Enriquecida con zinc y emolientes, esta fórmula hipoalergénica sin fragancia repara la piel sensible y dañada.

Clínicamente probado

Maybelline New York, Tattoo Liner, Lápiz de Ojos Semi-permanente, Waterproof, No transferible, Tono: 900 Deep Onyx, Negro, 1.3 gr € 5.99

€ 4.45 in stock 6 new from €4.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lápiz de ojos Tatto Liner dura hasta 36H sin borrarse proporcionando un delineado de larga duración, resistente a roces y al sudor durante todo el día

El resultado: trazo con intensidad efecto tatuaje semi-permanente, no se mueve, no se borra y es waterproof

Aplicar tanto en la línea de agua como en la línea de las pestañas y dejar secar 30 segundos para una mayor fijación

Su textura cremosa en gel permite una fácil aplicación, Formato en lápiz de madera requiere sacar la punta y limpiar con agua micelar

Contenido: 1x Maybelline New York, Lápiz de ojos Tattoo Liner efecto tatuaje semi-permanente, Tono 900 Deep Onyx Negro, 1.3 gr

NATURALKIREI - NK Eye Lift contorno de ojos natural - 30ml € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contorno de ojos con ácido hialurónico formulado para el tratamiento de las bolsas de los ojos, ojeras y líneas de expresión.

Fórmula ligera y fresca a base de Eyeliss que actúa drenando el líquido que se acumula bajo el ojo, activando la circulación y reduciendo las ojeras.

Rápida absorción, no graso y con una textura ligera y refrescante. Es apto para todo tipo de pieles a partir de los 25 años.

Aplicar diariamente por la mañana y por la noche en la zona del contorno de ojos con pequeños toques evitando los párpados.

Producto español vegano sin parabenos ni colorantes. Apto para embarazadas.

ISDIN Isdinceutics K-Ox Eyes, Crema Contorno de Ojos para Bolsas y Ojeras, con Vitamina K-Óxido y Ácido hialurónico, 15 g € 45.85

€ 37.41 in stock 26 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿QUÉ ES? K-Ox Eyes es un contorno de ojos que reduce la apariencia de las bolsas, aclara el color de las ojeras y restaura la elasticidad de la piel

BENEFICIOS: Disminuye visiblemente el volumen de las bolsas; atenúa gradualmente el color morado o pigmentado de las ojeras; restaura la elasticidad y mejora la suavidad y firmeza de la piel

INGREDIENTES: K-Ox Eyes contiene una combinación única de ingredientes para combatir las bolsas y las ojeras: vitamina K Óxido, ácido hialurónico, Eyeliss y Haloxyl

CONSEJO EXPERTO: La piel del contorno de los ojos es más delicada y requiere un cuidado especial; aplica K-Ox Eyes a diario, mañana y noche; su aplicador cerámico aporta un efecto frío y ayuda a mejorar la microcirculación

TE PUEDE INTERESAR: Resultados visibles en sólo 28 días; textura en crema, ligera y refrescante; testado dermatológicamente; testado oftalmológicamente; fórmula adecuada para bolsas y ojeras

Serum Facial de Acido Hialuronico Puro orgánico - 100ml - Altamente Dosificado y Vegano con Aloe Vera – Uso con Crema Antiarrugas Mujer - Contorno Ojos € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO CUÁDRUPLE ALTAMENTE EFICIENTE / EXTREMADAMENTE CONCENTRADO Y ALTAMENTE DOSIFICADO / INTENSOS EFECTOS INMEDIATOS Y A LARGO PLAZO / La combinación de una alta dosificación de ácido hialurónico de bajo, medio y alto peso molecular refuerza la piel con un efecto cuádruple: 1°: relleno inmediato antiarrugas; 2º: mejora de la textura general de la piel; 3º: efectos antienvejecimiento a largo plazo; 4º: la N-acetil-D-glucosamina estimula la producción de ácido hialurónico del propio cuerpo.

FORMULADO SIGUIENDO LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS ACTUALES / LA MÁS ALTA CALIDAD - Evaluamos todas las investigaciones científicas disponibles sobre el ácido hialurónico y utilizamos los resultados en la formulación de nuestro producto. Nuevo: Fórmula mejorada con MÁS ÁCIDO HIALURÓNICO para obtener mejores resultados.

PARA UNA PIEL RADIANTEMENTE BELLA Y DE ASPECTO MÁS JOVEN - Basado en aloe vera orgánico en vez de agua. Enriquecido con nutritivo extracto de alga espirulina orgánico y agua de rosas orgánicas para un cuidado fortalecedor adicional de la piel, la cara, el cuello y los ojos. Apto para todo tipo de pieles, mujeres y hombres. Perfectamente adecuado como hidratante en combinación con una crema para el cuidado diurno y nocturno de la cara.

COSMÉTICA NATURAL ORGÁNICA VEGANA / CUIDADO DE LA PIEL HECHO EN ALEMANIA: las pruebas dermatológicas confirman que nuestro serum es suave para la piel. Está formulado SIN parabenos, sulfatos, microplásticos ni crueldad animal. Hecho en Alemania. Ten en cuenta que nuestra botella de vidrio violeta con bomba hermética asegura la mejor relación calidad-precio. En recipientes abiertos (por ejemplo, pipetas), las vitaminas pueden perder su efectividad debido a la oxidación.

OBTÉN RESULTADOS: impulsados por tu satisfacción, nos esforzamos por ofrecerte excelentes productos. Lo verás en nuestros ingredientes efectivos de primera calidad, altos estándares de calidad y en nuestra excelente atención al cliente. Quiérete a ti y a nuestro planeta. ¡Elige Satin Naturel! P.D.: Recibirás 1 (UNA) botella de Serum de Ácido Hialurónico Orgánico.

SkinLabo - Shot De Colágeno Concentrado. Sérum facial para contrarrestar y prevenir la formación de arrugas. Para todos los tipos de piel. 15 ml. € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACCIÓN PREVENTIVA Y REDUCTORA: Cuidado facial intensivo que ayuda a redensificar y recompactar la piel. Combate la pérdida de tono, previene la formación de arrugas y alisa las existentes.

DERMATOLOGICALLY TESTED: todos nuestros productos están VEGAN FRIENDLY, NO ANIMAL TESTING, ALLERGEN FREE, NATURAL INGREDIENTS 98%, NICKEL TESTED.

Colágeno hidrolizado: uno de los principales componentes del tejido conectivo. A nivel cutáneo, ayuda a mantener la firmeza, el tono y la turgencia de la piel y minimiza la aparición de arrugas. Gracias a sus pequeñas partículas, reestructura, redensifica y recompensa la piel, combatiendo la pérdida de tono y previniendo las arrugas.

La síntesis de colágeno disminuye con la edad, mientras que su degradación aumenta y con ella la rugosidad de la piel, que se vuelve menos compacta y más fina.

PARA QUIÉN: Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente para las más maduras.

KPS VITAL 【PREMIUM】 OLEALAF | Crema Contorno de Ojos Antiarrugas Mujer | Corrector Ojeras | Anti Arrugas | Anti Bolsas Ojos | Parpados Caídos | Iluminador € 42.50

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REDUCE BOLSAS DE OJOS Y OJERAS. Crema contorno de ojos reafirmante elaborada para reducir las bolsas de ojos secos y las ojeras oscuras drenando el líquido fuera de la zona del ojo, iluminando y redensificando la piel.

EXTRACTO DE HOJA DE OLEA EUROPAEA. Protege contra los efectos severos de la intemperie, los elementos, y los factores ambientales y contaminantes. Hidratante. Puede ralentizar la aparición de los signos del envejecimiento, nutrir y purificar. Se sabe para reducir el enrojecimiento, estimular el crecimiento de la nueva piel, y para mejorar la circulación. A su vez, la tez parece desintoxicada, saludable y rejuvenecida.

✅ ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO SOLUBLE. Emulsión fluida fácil de absorber compuesta de extracto de hoja de olivo, combinada con microesferas de ácido hialurónico y colágeno soluble, que pueden penetrar en las capas profundas de la piel.

ANTIARRUGAS E ILUMINADOR. Reduce las arrugas y las líneas de expresión. Elimina el exceso líquido del área de los ojos y estimula la microcirculación para reducir las bolsas oculares. Ilumina el área del contorno de ojos y reduce las ojeras. Ayuda a estabilizar el maquillaje.

PARA TODO TIPO DE PIELES. Contornos antiojeras mujer elaborados para todo tipo de pieles con ingredientes naturales y tecnología farmacéutica. Tratamiento antibolsas antiojeras oscuras. Cóctel Hialurónico. READ Los 30 mejores Magic Retouch Loreal de 2022 - Revisión y guía

Q77 + FACTOR SKIN 53 INSTANTFLASH | Contorno de ojos Gel | Efecto Lifting | Antiarrugas | Corrector de Ojeras | Contorno de Ojos Mujer y Hombre | Con Vitamina E € 59.00 in stock 2 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contorno de Ojos Gel Antiarrugas, Antibolsas Efecto Lifiting Instantáneo.

Corrector de ojeras con Vitamina E, silicatos y péptidos de origen marino.

Contorno de ojos de uso diario con efecto prolongado.

Belleza para Mujer y Hombre de efecto inmediato con PH Neutro.

Complementable con cualquier tratamiento de belleza Q77+.

Clarins - Lapiz de ojos - Waterproof - 1 unidades € 15.32

€ 11.65 in stock 4 new from €11.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CRAYON yeux waterproof #01-noir 1,2 gr

Los mejores productos de higiene para tu día a día.

Cuidarse y sentirse bien nunca había sido tan fácil.

Nuvo' Baba de Caracol Crema Contorno de ojos Efecto Anti-fatiga Hidratante Antiedad Antiarrugas Orgánica Certificada Maxi 30ml para Bolsas y ojeras.100% made in italy € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ CERTIFICADO ORGÁNICO: Esta crema para el contorno de ojos tiene un certificado ECOBIOCOSMESI de AIAB. Nuestro producto es totalmente ORGÁNICO, diferente a los demás, y es 100 % italiano. Cumple con los más altos estándares de calidad. Obtuvo el certificado de eficacia antioxidante de laboratorios reconocidos a nivel internacional.

✔ EFECTIVO: 10 ingredientes activos funcionales. Un verdadero tratamiento intensivo para el área de tus ojos. Ayuda válida contra ojeras, bolsas y zona ocular. Acción nutritiva, antioxidante, refrescante, antiedad y protectora gracias a sus 10 ingredientes activos funcionales. Reconforta y proporciona al contorno del ojo un aspecto más firme y joven.

✔ 10 PRINCIPIOS ACTIVOS FUNCIONALES: Baba de caracol, Mantequilla de mango, Extracto de caléndula, Extracto de milenrama, Ácido hialurónico, alga parda (halidrys siliquosa), Aceite de semilla de uva (semilla de uva), Aceite de arroz, aceite de argán, vitamina E

✔ 72 % DE BABA DE CARACOL: Pura y concentrada. La extracción se produce manualmente y sin dañar a los caracoles. Contiene de forma natural Alantoína, Colágeno, Elastina, Ácido Glicólico y Proteínas naturales. 100 % MADE IN ITALY

✔ EFECTIVO EN TODOS LOS TIPOS DE PIEL: eficaz para todas las edades, tanto para mujeres como para hombres, día y noche. Absorción rápida. ✔ DERMATOLOGICAMENTE PROBADO también para pieles sensibles.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.