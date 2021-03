Los 30 mejores Cesta De Navidad de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cesta De Navidad veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Cesta de Navidad Económica

Cesta de Navidad Económica Compuesta por:

1 paq. Jamón Serrano en Lonchas de 100gr. y 1 Bolsa de Picos de Pan.

1 Paq. Chorizo Ibérico de 100gr y 1 Paq. Salchichón Ibérico de 100gr.

1 Botella de Vino de 3/8 Señorío de Los Llanos Crianza.

Todo en una Caja Dorada Especial con Asa para Regalo

Sadival Cesta de Navidad con Jamón De Jabugo, ibéricos y gran variedad de turrores y dulces

Free shipping

Amazon.es Features 1 Pieza Jamón Pata Piel Los Romeros de Jabugo 6-6.5 Kg.

1 Pieza Chorizo Sarta Ibérico Bellota Sierra de las Bellotas 150 Grs.

1 Pieza Salchichón Sarta Ibérico Bellota Sierra de las Bellotas 150 Grs.

1 Pieza Morcilla Ibérica Montehonfría 150 Grs

1 Botella Cava Brut Jaume Serra 75 Cl.

Lotes, Cestas y Regalos Lote De Navidad 6300 g

Free shipping

Amazon.es Features La venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida; se recomienda consumo responsable

En caso de rotura de stock, se sustituirá cualquier producto por otro de igual o superior categoría y precio, sin coste adicional

Las añadas de los vinos serán las vigentes actualizadas en bodega

Vea la composición detallada del lote abajo en la descripción

Ingredientes: Bebidas, Embutidos, Conservas, Turrones y Dulces

Lote Embutidos Gourmet LOTE EMP 040-9 KRAFT BLANCO

Amazon.es Features ✅ Vino Blanco 75cl.

✅ Aceite Virgen Extra 250 ml. La Chinata

✅ Sobre Salchichón Ibérico 100 g. - Sobre Jamón Reserva 100 g. - Sobre Chorizo Ibérico 100 g.

✅ Queso Oveja Curado cuña 250 g. - Picos Snack Premium 150 g. - Didalets de Secallona 80 g.

✅ Caja Kraft Pequeña ⭐️ (La empresa distribuidora se reserva el derecho de modificar cualquier producto por otro de las mismas características y precio.) READ Los 30 mejores Cajas De Pesca de 2021 - Revisión y guía

Cesta de Navidad - Regalos Empresa 2019 - LOTE GOUR 400-9 Live Love, cava, vino, jamón ibérico, embutidos, quesos, turrón, conservas, productos artesanales...

Amazon.es Features ✅ Incentiva a tus empleados con esta gran cesta de Navidad nuevo lote de navidad 2019 ⭐️ elaborado con productos Gourmet de alta calidad.

✅ Que meor forma de agradecer todo el esfuerzo de los empleados a lo largo del año regalándoles una cesta de navidad. ⭐️ Os presentamos el nuevo lote gourmet para estas navidades elaborado con productos de altísima calidad.

Características del nuevo Regalo de Empresa: Cava Berdié Brut Rupestre Rva 75 cl. Vino T. Adhuc Tempus Roble 75 cl. Sobre Jamón Ibérico 100 g. Chorizo Ibérico Extra 600 g. Salchichón Ibérico Extra 600 g. Llonganissa de Vic 1/2 pieza 300 g. Queso Oveja Curado cuña 250 g.

Tallos Espárragos Serrano 360 Neto, Navajas Espinaler 5/8 Blau OL-120 Turrón Catanies Cudié 200 g. Tejas de Tolosa 125 g. Turrón Blando 80 g. Mel de Menorca Untis 130 g. Amatllons 65g Caja Metal Amatller Grissino Riso Nero Venere 200 g. Bandeja Madera Café de La Rue

(La empresa distribuidora se reserva el derecho de modificar cualquier producto por otro de las mismas características y precio.)

Caja Gourmet Picoteo 14 - De la Tierra con Vino Montequinto crianza

Amazon.es

Cesta Gourmet - Jamón e ibéricos de Guijuelo - Pates de Campaña - Aceite AOVE Premium - Queso Cremosito Premio al mejor queso del mundo - Vino Tinto - Turrón.

Amazon.es Features ✅【Ibéricos de Guijuelo】 ✓ 2 Sobres de 100g de Lomo de Cebo de Campo 50% Raza Ibérico. ✓ 2 Sobres de 100g de Salchichón de Bellota 100% Ibérico. ✓ 2 Sobres de 100g de Paleta de Cebo de Campo 50% Raza Ibérica. ✓ 2 Sobres de 100g de Chorizo de Bellota 100% Ibérico. Rubio Canito S.L. : Ubicada en Guijuelo, en un altiplano frente a la Sierra de Gredos y la Sierra de Bejar, con un clima frío y seco y verano muy corto.

✅【Queso Cremoso】1 Queso Cremositos del Zújar. Queso de untar premio World Cheese Award 2º mejor queso del mundo. ✓ Disfruta de nuestro cremositoa del Zújar elaborado por Arte Serena de un sabor más suave que la Torta del Casar. La materia prima de este extraordinario queso la aporta, la oveja merina con su excelente leche de total y absoluta garantía, controladas en explotaciones ganaderas del sureste de Extremadura, junto al río Zújar.

✅【Vino Tinto Joven】1 Botella de vino de 0,75 L. Leyenda del Páramo - Pedro Del Paramo Vino Tinto : El Flor del Páramo tinto joven es una de las pocas elaboraciones en el mundo en que podemos encontrar la variedad prieto picudo al 100%. Es un vino con una excelente calidad a un precio muy asequible. Nota de cata: En nariz están presentes las frutas rojas frescas con fondos florales. En boca es seco, fresco, carnoso, equilibrado y persistente.

✅【Aceite de Oliva Virgen Extra】1 Botella Aceite : Cortijo Zahan - Aceite de Oliva Virgen Extra - Reserva Familiar - Aceite Premium D.O. Jaen - Variedad Picual - 375ML : Reserva familiar es un aceite elaborado con aceitunas 100% variedad Picual, cuidadosamente seleccionadas y en su punto óptimo de maduración. Ideal para acompañar ensaladas, cremas, quesos o un buen jamón y carnes a la brasa.

✅【Paté Premium y Turrón de chocolate】 ✓ Paté de Campaña y al Rioja : Nuestro Paté de Campaña está elaborado con hígado de cerdo, chorrito de vino de Jerez o tinto de Rioja, punto de sal, pimienta (blanca), un poco de nuez moscada y clavo. ✓ Turrón de chocolate con leche.

Económica cesta de Navidad para regalo con vino y productos gourmet de calidad e Ibéricos

Amazon.es Features Lote para regalar con productos ibéricos gourmet y vino con tarjeta personalizada en estuche de regalo con pasto decorativo

1 Botella de vino Cencibel Señorio de Esparragosa 75 c

1 Salchichón ibérico de bellota y 1 chorizo ibérico de bellota en vela 250 gr cada uno

1 Cuña de queso de oveja curado de 250 gr

1 crema de boletus con trufa 110 gr cristal 1 paté de anchos 110 gr cristal 1 crema de cacao mix con avellanas 110 gr cristal

Chocolate Amatller - Chocolates variados en Cesta Regalo 230g

Free shipping

Amazon.es Features Ideal para regalar. Detalles con clase.

Elaboración con ingredientes de calidad y producción bean to bar, desde el haba de cacao.

Marca histórica de Barcelona, desde 1797.

Sin gluten. Sin aceite de palma.

CESTA DE NAVIDAD - LOTE GOUR 425-9

Amazon.es Features ✅ Imagína un lote de regalo lleno de delicias gourmet, este año hemos dedicado tiempo y esfuerzo en preparar este original regalo para estas navidades, ideal para sortear en cualquier establecimiento.

⭐️ Características Lote Gourmet: Jamón bodega selec. El Paladar 7.2 Kg. Salchichón ibérico 1/2 pieza vacio 600 g. Vino T. Finca Fabián tempranillo 75 cl. Sobre lomo ibérico extra 100 g. Sobre llonganissa pagés Vic 150 g. Sobre chorizo ibérico 100 g. Sobre salchichón Ibérico 100 g. Queso Subaida curado cuña 1/8

Aceite virgen extra 500 ml. Sierra Cazorla Sardinas guisadas RO-150 La Brújula Ventresca Ao OL-120 La Brújula Melocotón mitades 720 Serrano Hojas finas chocolate 70% 60g. Bombones naranja Únics 72g. Turrón yema tostada Rilsan 300g. Chocolate Blanco 85g. Simon Coll Maleta Madera Jamonera 80X35

Lote Especial Navideño - Cesta de Navidad con Productos Variados

Amazon.es Features Bebidas: 1 Botella 75 cl espumoso Brut 3 Sombrillas, 1 Botella 75 cl vino tinto tempranillo joven Batuta, 1 Botella 75 cl vino blanco Airen Batuta.

CHARCUTERÍA Y OTROS: 1 Pieza 160 g aprox. chorizo ibérico La Barrica, 1 Pieza 160 g aprox. salchichón ibérico La Barrica, 1 Lata 70 g paté ibérico iberitos Pedro Ximenez, 1 Lata 60 gne bonito del norte en aceite de oliva Campos, 1 Lata 50 gne aceitunas rellenas de anchoa El Picaro

TURRONES Y DULCES: 1 Tableta 150 g turrón Alicante extra Picó, 1 Tableta 150 g turrón Jijona Extra Picó, 1 Estuche 120 g mini mantecados y polvorones surtidos E. Moreno, 1 Estuche 120 g figuritas de mazapán extra La Fama

Total: 12 artículos + Caja de cartón decorada con motivos navideños.

Cesta Regalo Kinder Chocolates, Contiene Kinder Chocobons, Kinder Bueno, Kinder Maxi, Kinder Joy y Kinder Happy Hippo. Todo dentro de una Cesta Dorada para un Regalo Original.

Amazon.es Features Gran Lote de Productos Kinder Perfectos para Regalar.

Los Mejores Chocolates Kinder Perfectos para Cumpleaños, Aniversarios, Navidad, Pascua o Si Quieres Tener un Detalle con esa Persona Que Aprecias.

Contiene 1 Huevo Kinder Joy, 6 Kinder Maxi, 12 Schocobons, 4 Kinder Bueno y 4 Kinder Happy Hippo.

Regalo Original.

Todo dentro de 1 Caja Dorada con Asa Perfecta para Regalar.

CESTA DE NAVIDAD - LOTE 335-9

Amazon.es Features En El Paladar ofrecemos un montón de propuestas con la ayuda de nuestros nuevas cestas de Navidad para acertar con el regalo de estas navidades. ¡Nuestras Cestas y Lotes Regalo Gourmet son un acierto! Si buscas el regalo perfecto lo encontrarás en todas las secciones de "Regalos Gourmet"

⭐️ Características de la nueva cesta de Navidad: Cava Berdié Brut Rupestre Rva 75 cl. Sobre chorizo ibérico 100 g. Sobre Paleta ibérica Cebo 100 g. Queso Subaida semi cuña 1/8 Bombones naranja Unics 72 g. Amatller Chocolate con Leche y Almendras 32% 100g.

Catànies Crema catalana Cudié 80 g. Hojas chocoleche 32% 60 g. Amatller Ventresca Ao RO-280 La Brújula Sardinilla 16/20 AO La Brújula Picos Snack Premium 150 g. Bandeja Madera 42x35 “Cafe de la Rue”

Surtido Embutidos Ibericos de GUIJUELO 1,1 kg - Lote Iberico con Salchichon Iberico Bellota + Chorizo Iberico Bellota + Lomo Iberico + Jamon Iberico loncheado a mano

Amazon.es Features Jamon iberico de guijuelo "cuna del jamon iberico", aromático y de textura suave, se elabora de forma tradicional y pasa 36 meses en bodega donde alcanzará su inigualable sabor.

Lomo iberico: manjar ibérico, refinado y condimentado con especiado (ajo, pimentón y orégano), elaborado a partir de la carne de cerdos seleccionados y pasa un entre 5 y 7 meses en bodega.

Salchichon iberico de bellota: jugoso en boca y agradable al paladar. Elaborado artesanalmente y condimentado con especias (pimienta y nuez moscada). Con un proceso de curación entre 4 y 6 meses.

Chorizo iberico de bellota: sabor potente y especiado, elaborado de forma tradicional y con especias seleccionadas (pimentón, ajo y orégano), pasan en nuestras bodegas entre 4 y 6 meses de curación.

Este surtido de ibéricos es ideal para disfrutar en familia, en navidad o en cualquier ocasión, también como regalo del día del padre o de la madre o simplemente para sorprender. READ Los 30 mejores Pegatinas Uñas Al Agua de 2021 - Revisión y guía

Cesta de productos gourmet para Navidad con aceite de oliva virgen extra 250 ml en vidrio, crema de queso de oveja natural 110 g, paté ibérico DELIEX en formato de 30 g y mermelada

Amazon.es Features 1 x Aceite de oliva virgen extra La Chinata 250 ml (cristal)

1 x Crema de queso de 110 g (Cristal)

1 x Mermelada 120 g Deliex. (Cristal)

1 x paté ibérico de 30 g formato mini

pasto decorativo y caja con frase

Marca Amazon - Happy Belly Selección de bombones de chocolate belga 500g

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features Surtido de bombones de chocolate con rellenos variados

Fabricado en Bélgica

Contiene alcohol

Apto para dietas vegetarianas

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED: El cacao que empleamos para este producto está certificado por Rainforest Alliance Certified , lo que significa que no solo sabe bien, también hace bien. Con cada compra, estás ayudando a cientos de agricultores y a sus familias en todo el mundo, además de aportar tu granito de arena a la selva tropical: come mejor, hazlo mejor

Galapar Cesta de almacenaje para Navidad Caja de Dulces Soporte de Cesta de Almacenamiento Decoraciones navideñas Regalos Suministros de Navidad

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño único, muy lindo y atractivo.

Se puede usar para guardar dulces, galletas o cualquier otro pequeño regalo.

Una decoración navideña perfecta para su hogar, que agrega un gran ambiente navideño.

También un bonito regalo de Navidad para niños.

Esta canasta de almacenamiento será una decoración navideña perfecta para su hogar, y también un bonito regalo de Navidad para niños. Se puede usar para guardar dulces, galletas o cualquier otro pequeño regalo.

CESTA GOURMET DE NAVIDAD -JAMON 7 KG- EMBUTIDO IBERICO-ACEITE- VINO- PATE-ESPARRAGOS-CONSERVAS

Amazon.es

CESTA DE NAVIDAD IBÉRICA 2020-21 - LOTE PALETA 510-9 IBÉRICA, PALETA IBÉRICA DE CEBO, VINO TINTO ADHUC TEMPUS, CHORIZO DE LEÓN AHUMADO PICANTE, QUESO OVEJA CURADO CUÑA, CAJA REGALO PALETA

Amazon.es Features ✅ Descubre nuestro nuevo catálogo de Lotes y Cestas de Navidad 2019 ¿A quién no le gusta recibir una cesta de navidad o un buen lote de empresa? Cada año trabajamos para poder ofrecer nuevas y originales cestas de navidad y lotes de empresa elaborados con productos de primera calidad. Encontrarás gran variedad de regalos gourmet y lotes navideños tanto para particulares como para empresas.

Caracerísticas nueva cesta de Navidad: Paleta Ibérica Cebo Selec. El Paladar 5.0 Kg. - Vino T. Adhuc Tempus Roble 75 cl. - Chorizo de León Ahumado Picante 500 g. - Queso Oveja Curado cuña 250 g. - Caja Regalo Paleta.

✅ La principal ventaja de nuestras cestas de navidad gourmet y lotes de empresa es que no pasan a través de intermediarios, todas ellas salen directamente de los almacenes de El Paladar enviando el regalo a cualquier punto de la península y Europa. Es muy importante comprar cestas de navidad de calidad ya que lo barato siempre suele salir caro. Nos esmeramos en la selección de todos los productos gourmet que componen cada cesta y lote de navidad.

✅ (La empresa distribuidora se reserva el derecho de modificar cualquier producto por otro de las mismas características y precio.)

Lotes, Cestas y Regalos, Cesta de Navidad con Jamón Lote Gourmet con Paleta Serrana, Chorizo, Queso, Sardinas, Aceitunas, Fuet, Vino, Bombones y Picos de Pan.

Amazon.es Features Cesta de Navidad compuesta por:

1 Paleta Serrana Duroc de 4 Kg aprox., 1 Chorizo de Salamanca, 1 Cuña Queso Semicurado de 250 gr., 1 Fuet Casero.

1 Caja Bombones Caja Roja Nestlé, 1 Lata Sardinas Cuca, 1 Lata Aceitunas La Española.

1 Botella de Vino Tinto Señorío de los Llanos Crianza, 1 Bolsa Picos de Pan.

Caja especial de Cartón imitación de Madera para Regalo.

Cesta de Navidad - Lotes Cestas y Regalos - LOTE DT 005-9. Vino Tinto, Sobre Paleta Ibérica, Picos Rústicos, Bandeja Pequeña Kraft

Amazon.es Features Ideal para regalar estas navidades 2019 pequeño lote de Navidad en la que incluye una botella de vino Tinto.

✅ Que mejor forma de felicitar a los tuyos con un pequeño detalle, os presentamos nuestro nuevo regalo para estas Navidades 2019.

✅ Este regalo contiene: Sobre Paleta Ibérica 100 g. Vino T. Adhuc Tempus roble 75 cl. Picos Rústicos premium 130 g. Bandeja pequeña kraft ⭐️

✅ Cada año trabajamos para poder ofrecer nuevas y originales cestas de navidad y lotes de empresa elaborados con productos de primera calidad. Encontrarás gran variedad de regalos gourmet y lotes navideños tanto para particulares como para empresas.

✅ (La empresa distribuidora se reserva el derecho de modificar cualquier producto por otro de las mismas características y precio.)

Lotes, Cestas y Regalos Lote De Navidad 2600 g

Free shipping

Amazon.es Features La venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida. Se recomienda consumo responsable.

En caso de rotura de stock, se sustituirá cualquier producto por otro de igual o superior categoría y precio, sin coste adicional.

Las añadas de los vinos serán las vigentes actualizadas en bodega.

Vea la composición detallada del lote abajo en la descripción.

Lotes, Cestas y Regalos, Cesta de Navidad con Jamón Lote Gourmet

Amazon.es Features Lote de Navidad con Jamón, Cesta de productos Gourmet

El regalo perfecto para esta Navidad

Disfruta de una paleta serrana entera, Rioja, Vino de la Tierra de Castilla y León y Cava

Chorizo ibérico, queso Manchego, membrillo, aceitunas...

Una deliciosa selección de productos gourmet

Pasticceria Passerini dal 1919 Cesta de Navidad con 4 Panettones Italianos de Vergani: Clásico, de 3 Chocolates, Veneziana y Pandoro

Free shipping

Amazon.es Features Si hay un regalo infalible, que siempre hace ilusión, es una cesta de productos gastronómicos

En esta ocasión os proponemos una cesta muy dulce, formada por un surtido de panettones italianos

✔️ 1 Panettone clásico ✔️1 Panettone de 3 chocolates ✔️1 Pandoro ✔️1 Veneziana

La cesta de mimbre que custodia el lote de productos mide 58x27,5x36 cm y está incluida en el precio

Podrás utilizarla como baúl para guardar manteles y servilletas e incluso como cesta de picnic

Cesta Navidad de regalo Lote Riojano gourmet / Cestas de Navidad para regalar / Lotes originales de La Rioja de productos gourmet vino tinto Rioja verdejo conservas cava embutidos

Amazon.es Features ➡️ CESTA NAVIDAD GOURMET DE PRODUCTO DE LA RIOJA Y NORTE DE ESPAÑA: increible lote de navidad gourmet selección de productos riojanos, seleccionando los productos más típicos de cada zona. Cesta de navidad de calidad .

➡️ LOTE GOURMET NAVIDAD : ¿QUÉ BEBIDAS INCLUYE? Vino tinto joven Dorioja, Vino Claro Señorio Riojano, Vino tinto Rioja crianza, Vino Blanco Verdejo, Cava Brut, Vermouth y -Botella moscato Veronica.

➡️ LOTE NAVIDAD: ¿QUÉ EMBUTIDOS INCLUYE? Sarta de Chorizo gourmet de la zona Riojana , totalmente artesanal. Sarta Salchichón gourmet casero Riojano.Bandeja Jamon 200 gramos Sarta embutido de caza

➡️ LOTE GOURMET : ¿QUÉ CONSERVAS INCLUYE? Aceite de Oliva Virgen extra, Tarro Bonito, Tarro Boletus,Tarro pimiento Jajerano ,Tarro puerro extra, Menestra de verduras ,Tarro atún en aceite de Oliva, Tarro de Gulas, lata Pate gloria, Conserva Cardo, Alcachofa Tarro yema de Esparragos ,Tarro pimiento piquillo

➡️ LOTE NAVIDAD BARATOS Selección de productos autóctonos de la zona al alcance de todos los bolsillo, Ideales para regalar en fiestas de navidad a empresas y familiares.

Iris Ohyama Top Box TB-15 Lote de 3 Cajas apilables de Almacenamiento con Cierre de Clip, Plastico, 15 L, 39 x 29 x 18.6 cm, 3 Unidades

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Set de 3 (Small)

Hecho en plástico robusto, con sistema de ordenación

Tiene una capacidad de 15 L

Dimensiones: 39 x 29 x 25.2 cm READ Los 30 mejores Cintas Gimnasia Ritmica de 2021 - Revisión y guía

Cesta Navidad de regalo Lote Riojano gourmet / Cestas de Navidad para regalar / Lotes originales de La Rioja de productos gourmet vino tinto Rioja verdejo conservas cava embutidos

Amazon.es Features ➡️ CESTA NAVIDAD GOURMET DE PRODUCTO DE LA RIOJA Y NORTE DE ESPAÑA: increible lote de navidad gourmet selección de productos riojanos, seleccionando los productos más típicos de cada zona. Cesta de navidad de calidad .

➡️ LOTE GOURMET NAVIDAD : ¿QUÉ BEBIDAS INCLUYE? 2 x Vino tinto Rioja (Heredad Orcasol - Heredad Figu) , Vino blanco Verdejo, Cava Brut

➡️ LOTE NAVIDAD: ¿QUÉ EMBUTIDOS INCLUYE? Sarta de Chorizo gourmet de la zona Riojana , totalmente artesanal. Sarta de Salchichón artesano de la Rioja, elaboración artesanal.

➡️ LOTE GOURMET : ¿QUÉ CONSERVAS INCLUYE? Conservas riojanas artesanas: 2 x Espárragos, cardo, Txaka, Alcachofa extra, Preparado de tortilla casero, Melocotón 1k, Bonito, Tiras del piquillo, Tomate frito de la zona.

➡️ LOTE NAVIDAD BARATOS Selección de productos autóctonos de la zona al alcance de todos los bolsillo, Ideales para regalar en fiestas de navidad a empresas y familiares.

San Jamón - Cesta Regalo Gourmet Ibérica, Dueñas. Chorizo y Salchichón Ibéricos, Queso Manchego, Bombones, Pastas, Mermelada y Té

Amazon.es Features Cesta de Productos Gourmet

El regalo perfecto para esta Navidad

Disfruta de los mejores jamones y embutidos ibéricos de San Jamón

Chorizo y Salchichón Ibéricos

Una deliciosa selección de productos gourmet ibéricos

Cesta Navidad Gourmet : Paleta de Cebo de Campo 50% Raza Ibérica de Guijuelo - Aceite Virgen Extra Premium - Queso con el premio al mejor queso del mundo - Vino Tinto Pedro del Páramo.

Amazon.es Features ✅【Ibéricos de Guijuelo】1 Sobre de 100g de Paleta de Cebo de Campo 50% Raza Ibérica - Guijuelo, Salamanca. ✓ Localización Rubio Canito S.L. : Ubicada en Guijuelo, en un altiplano frente a la Sierra de Gredos y la Sierra de Bejar, con un clima frío y seco y verano muy corto. Cerdo Ibérico Rubio Canito S.L. : Comenzamos seleccionando el ganado en las explotaciones ganaderas de Extremadura, Andalucía y Salamanca. ✓ Proceso de curación : Proceso Natural de curado.

✅【Queso Cremoso】1 Queso Cremositos del Zújar. Queso de untar premio World Cheese Award 2º mejor queso del mundo. ✓ Disfruta de nuestro cremositoa del Zújar elaborado por Arte Serena de un sabor más suave que la Torta del Casar. La materia prima de este extraordinario queso la aporta, la oveja merina con su excelente leche de total y absoluta garantía, controladas en explotaciones ganaderas del sureste de Extremadura, junto al río Zújar.

✅【Vino Tinto Joven】1 Botella de vino de 0,75 L. Leyenda del Páramo - Pedro Del Paramo Vino Tinto : El Flor del Páramo tinto joven es una de las pocas elaboraciones en el mundo en que podemos encontrar la variedad prieto picudo al 100%. Es un vino con una excelente calidad a un precio muy asequible. Nota de cata: En nariz están presentes las frutas rojas frescas con fondos florales. En boca es seco, fresco, carnoso, equilibrado y persistente.

✅【Aceite de Oliva Virgen Extra】1 Botella Aceite : Cortijo Zahan - Aceite de Oliva Virgen Extra - Reserva Familiar - Aceite Premium D.O. Jaen - Variedad Picual - 375ML : Reserva familiar es un aceite elaborado con aceitunas 100% variedad Picual, cuidadosamente seleccionadas y en su punto óptimo de maduración. Ideal para acompañar ensaladas, cremas, quesos o un buen jamón y carnes a la brasa.

✅【Primeras Marcas】 Selección exclusiva de primeras marcas. Vea la composición detallada del lote abajo en la descripción o en las imágenes. Sorprenderás a tus amigos y familiares con este lote de navidad de nuestra selección gourmet que incluye ibéricos Guijuelo, queso y vino tinto.

Cesta Navidad con Jamón Serrano, Fuet Casero, Chorizo Salamanca, Queso Semicurado, Vino Tinto y Picos de Pan.

Amazon.es Features Cesta Regalo de Navidad:

1 Paq. Jamón Serrano en Lonchas, 1 Fuet Casero, 1 Chorizo Salamanca, 1 Cuña Queso Semicurado, 1 Botella 3/8 Vino Tinto y 1 Bolsa de Picos de Pan.

Ideal para Regalar.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.