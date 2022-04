Inicio » Accesorio Los 30 mejores Cartuchos Tinta Canon de 2022 – Revisión y guía Accesorio Los 30 mejores Cartuchos Tinta Canon de 2022 – Revisión y guía 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cartuchos Tinta Canon disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cartuchos Tinta Canon ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cartuchos Tinta Canon pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Canon PG-545+CL-546 Cartucho Multipack de tinta original Negro y Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma. € 44.48

€ 32.41 in stock 46 new from €31.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para mg2450

Multicolor

360 lados

Dispositivos compatibles: MG2450

Número de páginas impresas: 360

Cartuchos de tinta Canon PG-545 + CLI-546 BK / C / M / Y multipack negro + color 8ml + 9ml ORIGINAL para impresora PIXMA € 41.99

€ 35.82 in stock 43 new from €35.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡NOTA! COMPATIBILITÉ - i.a. Canon Printers PIXMA iP2850, PIXMA MG2450, PIXMA MG2550, PIXMA MG2950, PIXMA MX495, PIXMA MG3050, PIXMA MG3051, PIXMA MG3052, PIXMA MG3053, PIXMA MG2550S, PIXMA MG2555S, PIXMA TS3150, PIXMA TS3151, PIXMA TRIX50, PIXMA TS3151, PIXMA TS30550 PIXMA TR4551, PIXMA TS3350, PIXMA TS3351, PIXMA TS3352, PIXMA TS3355

Tecnología de impresión: inyección de tinta

Producción de papel: 180 páginas

Colores de impresión: Negro, Color

Contenido del paquete: 1 cartucho PG-545, 1 cartucho CL-546 READ Los 30 mejores Dou Dou Bebe de 2022 - Revisión y guía

Canon PG-540XL+CL-541XL Cartucho de tinta original Negro XL y Tricolor XL para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma TS5150-TS5051-MX375-MX395-MX435-MX455-MX475-MX515-MX525-MX535-MG2150-MG2250-MG3150-MG3250-MG3550-MG3650-MG4150-MG4250 € 61.19 in stock 8 new from €49.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los documentos conservan la calidad del texto en negro y color durante décadas

Tinta de alta calidad

Cantidad 15 ml de tinta color y 21 ml tinta negra

Cartucho original, ideal para tu impresora en la oficina o en casa

Compatible con Canon Pixma

Canon PG-540XL+CL-541XL Cartuchos tinta BK+Tricolor XL para Impresora Inyeccion Pixma MG2150-2155-2250-2255-3150/55-3250/55-3550-3650-3650S-4150-4250-MX375-395-435-455-475-515-525-535S-TS5150-5151 € 60.99

€ 52.63 in stock 38 new from €52.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de tinta: tinta a base de pigmentos

Tecnología de impresión: inyección de tinta

Volumen de tinta negra: 21 ml

Volumen de tinta de color: 15 ml

COLORETTO Cartucho de Tinta Remanufacturado para Canon Pg-545XL Cl-546XL 545 546 XL (1 Negro,1 Tricolor) Compatible con Pixma MG2555S iP2850 MG2450 MG2550S MG2950 MG3050 MG3051 MG3052 MX495 Impresoras € 38.50

€ 30.50 in stock 1 new from €30.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Contenido del paquete: cartucho de tinta de repuesto para Canon PG-545XL, CL-546XL (1 negro, 1 color) (no es un producto OEM)

▶ Impresoras compatibles: iP2800 iP2840 iP2850 iP2855 MG2400 MG2450 MG2455 MG2500 MG2550 MG2550S MG2555 MG2555S MG2900 MG2920 MG2950 MG2950S MG2955 MG3050 MG3051 MG3052 MG3053 MX490 MX495 TR4550 TR4551 TS205 TS305 TS3150 TS3150 TS3151 TS3120 TS3122 TS3325 TS3350

▶ Volumen de tinta y rendimiento de páginas: negro: 15 ml/400 páginas; color: 13 ml/350 páginas (los resultados se basan en ISO 24711 en modo estándar) (debido a las pixeles, los ajustes y las diferencias de temperatura pueden variar)

El chip y la tinta son de alta calidad: el chip inteligente está instalado en nuestro cartucho de tinta, para que puedas comprobar el nivel de tinta con precisión. COLORETTO se ha comprometido a ofrecer cartuchos de tinta ecológicos y de bajo consumo. Son fáciles de instalar y compatibles con tu impresora.

▶ Gasta menos dinero y ahorre dinero: los cartuchos de tinta remanufacturados de COLORETTO se han probado con el estándar de la industria para rendimiento de páginas estándar y han demostrado que ofrecen impresiones de calidad equivalente y una calidad de impresión comparable a los cartuchos de tinta reales.

Canon Paquete combinado de cartuchos de tinta PG-545 y CL-546 € 42.98 in stock 12 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 cartucho de tinta de color negro Canon PG545 y CL546

En caja original

Computadora personal

Canon PG-510+CL-511 Cartuchos de tinta BK+Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma iP2700-2702-MP230-240-250-252-260-270-280-480-490-492-495-499-MX320-MX330-340-350-360-410-420 € 42.99

€ 35.66 in stock 50 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño del cartucho: estándar; MultiPack no seguro; Ampolla

Para PIXMA

Confíe en las tintas genuinas de Canon para obtener la más alta calidad, resultados duraderos y confiabilidad garantizada

Descubra nuestros multipacks: estos packs contienen varios cartuchos y son mucho más económicos que los cartuchos comprados por separado

Canon PG-540XL+CL-541XL - Pack 2 Cartuchos de Tinta, 1 Negro y 1 Color € 60.69 in stock 9 new from €56.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suministros originales de marca Canon

Compatible con Pixma MG3150 , MG4150 , MX515 , MX435 , MX375 y MG2150 impresoras de inyección de tinta

2 x cartuchos de tinta

Canon PG540XL - CL541XL

Canon PG-540+CL-541 Cartuchos de tinta original Negro y Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma TS5150,5051-MX375,395,435,455,475,515,525,535-MG2150,2250,3150,3250,3550,3650,4150,4250 € 43.50

€ 40.66 in stock 25 new from €40.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión fiable: la tinta original de Canon es 100 % fiable, para que puedas imprimir sin problemas; sin roturas ni fugas.

Práctico set – Este multipack de Canon incluye 4 colores: negro, cian, magenta y amarillo.

Más presión: con el Multipack de Canon puedes imprimir hasta 180 páginas ISO en blanco y negro y en color.

Compatibilidad: Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535. MG3650. , TS5150, TS5151, MG3650S

Contenido del envío: 2 cartuchos de tinta de 8 ml para Canon PG-540/CL-541, negro y de color.

Canon PG-545 Cartucho de tinta original Negro para Impresora de Inyeccion de tinta PiXMA iP2850-MG2450-2455-2550-2555-2950-3050-3051-3052-MX495-TR4550-4551-TS205-305-3150-3151-3350-3351-3352-3355 € 20.99 in stock 62 new from €17.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INK CART, PG-545, BLACK, CANON

Manufacturer Part Number: 8287B001

Canon Pg-510 - Negro - Original - Cartucho De Tinta € 25.99

€ 21.90 in stock 6 new from €17.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: cartucho de tinta

Imprima hasta 220 páginas A4

Para documentos con texto nítido y duradero

Color: negro

LxTek 545XL 546XL Reemplazo para Canon PG-545 CL-546 XL Cartuchos de Tinta para Canon Pixma MX495 MX490 iP2800 iP2850 MG2400 MG2500 MG2550 MG2550S MG2555 MG2555S MG2950S MG3050 (1 Negro, 1 Color) € 42.81

€ 33.21 in stock 5 new from €33.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: 2 cartuchos de tinta de repuesto (no originales) para Canon PG-545 XL CL-546 XL (1 negro, 1 tricolor)

Rendimiento de páginas: 400 páginas por negro y 300 páginas por tricolor a 5% de cobertura

Compatible con Canon PIXMA MX495 MX490 iP2800 iP2850 iP2840 iP2855 MG2400 MG2450 MG2455 MG2500 MG2550 MG2900 MG2920 MG2950 MG2550S MG2 MG2 MG20S 2555 MG2555S MG2950S MG2955 MG3050 MG3051 MG3052 MG3053 Impresora

Nivel de tinta preciso: estos cartuchos de tinta PG-545XL CL-546XL están convenientemente equipados con un chip inteligente para garantizar la compatibilidad total con tu impresora y que te permite controlar y rastrear tus niveles de tinta con precisión

Todos los cartuchos de tinta LxTek de repuesto para Canon 545 546 XL están estrictamente probados con procesos de control de calidad de la industria para lograr resultados excelentes

ATOPINK 545 546 XL Remanufacturado Cartucho de Tinta para Canon PG-545XL CL-546XL 545XL 546XL (1 Negro, 1 Tricolor) para Pixma TS3150 TS3350 TS3151 MG2550s MG2550 MG2950 TR4551 TR4550 MX495 Impresora € 42.81 in stock 1 new from €42.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODELOS COMPATIBLES: Máxima compatibilidad de los cartuchos de tinta remanufacturado ATOPINK PG-545(XL) CL-546(XL): Pixma iP2800 / iP2840 / iP2850 / iP2855 / MG2400 / MG2450 / MG2455 / MG2500 / MG2550 / MG2550s / MG2555 / MG2555s / MX490 / MX495 / TR4500 / TR4550 / TR4551 / TS205 / TS305 / TS3100 / TS3120 / TS3122 / TS3150 / TS3151. *Si su impresora no está en la lista, por favor, compruebe la lista completa de compatibilidad en la sección de descripción. (Estos cartuchos no son productos OEM)

CHIP DE ÚLTIMA GENERACIÓN: Estos cartuchos de tinta 545 546 están equipados con el último chip para asegurar un seguimiento preciso del nivel de tinta y establecer una conexión estable con la impresión para una óptima compatibilidad con las impresoras.

ALTO RENDIMIENTO DE PÁGINAS: 350 Páginas por cartucho negro 545XL, 320 Páginas por cartucho de tricolor 546XL con una cobertura del 5% basada en el estándar ISO/IEC. *Por favor, tenga en cuenta que el rendimiento de la página se verá afectado por el uso del mundo real.

CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 x cartucho de tinta negro 545, 1 x cartucho de tinta tricolor 546, 1 x manual de usuario, 1 x goma de limpieza.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Reemplazo para Canon PG-545XL CL-546XL, todos los cartuchos de tinta ATOPINK PG-545 CL-546 son cuidadosamente reciclados y clasificados de los OEM vacíos, y luego remanufacturados con materiales de alta calidad, por lo que cada uno produce menos impacto de carbono en el medio ambiente. READ Los 30 mejores Bolis Bic Cristal de 2022 - Revisión y guía

Canon PG-540XL+CL-541XL tinta original BK XL+Tricolor XL Impresora Inyeccion tinta Pixma MG2150-2155-2250-2255-3150/55-3250/55-3550-3650-3650S-4150-4250-MX375-395-435-455-475-515-525-535S-TS5150-5151 € 63.12

€ 51.82 in stock 52 new from €51.82

4 used from €45.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suministros originales de marca Canon

Compatible con Pixma MG3150 , MG4150 , MX515 , MX435 , MX375 y MG2150 impresoras de inyección de tinta

2 cartuchos de tinta: 1 x PG-540XL y 1 x CL-541XL

MOOHO Compatibles Cartuchos de Tinta con para Canon 545 546 XL, para Canon Pixma TS3150 TR4550 MG2550S MG2550 MX495 MG3050 MG3051MG2950 iP2850 (1 Negro, 1 Tricolor) € 40.59

€ 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de cartucho: Reemplazo de cartucho de tinta compatibles para cartuchos de tinta Canon 545-XL 546-XL (No original)

Contenido del paquete: paquete de 2 que 1 negro y 1 tricolor

Modelos de impresoras compatibles: Canon Pixma MX495 MX490 MG2400 MG2450 MG2455 MG2500 MG2550 MG2900 MG2920 MG2950 MG2550S MG2555 MG2555S MG2950S MG2955 MG3050 MG3051 MG3052 MG3053 TR4550 TR4551 TS205 TS305 TS3150 TS3151 TS3350 TS3351 TS3352 TS3450 TS3451 TS3452 iP2850

Rendimiento de páginas estimado: 400 páginas por cartucho de tinta negra 545-xl, 300 páginas por cartucho de tinta de color 545-xl (a 5 por ciento de cobertura de A4)

Ventajas: los cartuchos de tinta compatibles con MOOHO están dedicados a brindarle una mejor experiencia de impresión. El chip inteligente controlará con precisión el volumen de tinta al tiempo que garantiza que cada cartucho de tinta sea perfectamente compatible con su impresora.

CANON PGI-570 / CLI-571 PGBK / C / M / Y / BK MULTI BL sin SEC € 66.74 in stock 78 new from €58.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AHORRO DE COSTOS: este multipack económico contiene 1 tintas PGI-570 BK negras y 1 x 571 colores, cada una de las cuales son negras, cian, magenta y amarilla, ideales para imprimir fotografías y documentos.

CONFIABLE - Con el original Canon Puede imprimir fácilmente cartuchos de impresora con una calidad ideal constante

MÁS IMPRESIONES - Original Canon La tinta produce un promedio de 35% más impresiones de alta calidad que la tinta falsa *. (* Basado en un estudio de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 realizado por Canon fue encargado y Canon - Compare los cartuchos con una gama de cartuchos de terceros).

COMPATIBILIDAD - Canon Drucker PIXMA MG5750, PIXMA MG5751, PIXMA MG5752, PIXMA MG5753, PIXMA MG6850, PIXMA MG6851, PIXMA MG6852, PIXMA MG6853, PIXMA MG7750, PIXMA MG7751, PIXMA MG7752, PIXMA TS7755050, PIXMA TSMA TS775505 TS6050, PIXMA TS6052, PIXMA TS6051, PIXMA TS8050, PIXMA TS8051, PIXMA TS8052, PIXMA TS8053, PIXMA TS9050, PIXMA TS9055

ALCANCE DE ENTREGA - 1 x 15 ml Canon Depósito de tinta negra PGI-570BK, 1 x 7 ml Canon Depósito de tinta negra CLI-571PGBK, 1 x 7 ml Canon CLI-571C Tintentank cian, 1 x 7 ml Canon CLI-571M Tintentank Magenta, 1 x 7 ml Canon Depósito de tinta amarilla CLI-571Y

Canon PG-545XL Cartucho de tinta original Negro XL para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma TS3150-TS3151-MX495-MG2450-MG2550-MG2550S-MG2555S-MG2950-MG3050-MG3051-MG3052-MG3053-IP2850 € 29.99

€ 28.50 in stock 37 new from €20.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de 15 ml

Tóner de tinta negra

Capacidad de impresión para 1000 páginas

Compatible con impresoras Pixma MG2450

Tecnología de impresión de inyección de tinta

Canon CL-513 Cartucho de tinta original Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma MX320,330,340,350,360,410,420-MP230,240,250,252,260,270,272,280,282,480,490,492,495,499-IP2700,2702 € 27.79 in stock 39 new from €25.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de tinta: tinta a base de pigmentos

Tecnología de impresión: inyección de tinta

Cantidad por paquete: 1 pieza

Color de la tinta: cian, magenta, amarillo

Canon PG-512XL Cartucho de tinta original Negro XL para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma MX320,330,340,350,360,410,420-MP230,240,250,252,260,270,272,280,282,480,490,492,495,499-IP2700,2702 € 24.99

€ 22.99 in stock 39 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cartucho de tinta

Negro

Nombre del modelo pg512

El paquete puede variar

Número de páginas impresas: 400

Canon PG-510+CL-511 Cartuchos de tinta BK+Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma iP2700-2702-MP230-240-250-252-260-270-280-480-490-492-495-499-MX320-330-340-350-360-410-420 € 42.99

€ 35.55 in stock 32 new from €35.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 2 cartuchos con la tinta color y negra

Cantidad de 2 x 9 ml

Adecuado para impresoras Pixma Series

Se utiliza para la impresión de documentos en papel normal y asegura un texto nítido

Canon PGI-580+CLI-581 Multipack tinta original Cian/Magenta/Amarillo/PGBK impresora inyeccion tinta TR7550-8550-TS705-6150/51-6250/51-6350/51-8150/51/52-8250/51/52-8350/51/52-9150/55-9550-9551C € 63.49

€ 54.99 in stock 35 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 5 cartuchos de tinta

Colores de la tinta: multicolor(negro y color), cian, magenta, amarillo y negro

Capacidad: 5.6 ml x 4 y PGBK 11.2 ml

Tecnología de impresión: por inyección de tinta

Canon PGI-1500XL 4 Cartuchos Multipack de tinta original NegroXL/CianXL/MagentaXL/AmarilloXL para Impresora de Inyeccion de tinta Maxify MB2050-MB2150-MB2155-MB2350-MB2750-MB2755 € 69.23 in stock 39 new from €62.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca-Canon

Referencia-9182B004

Marca-CANON-El producto es original y exclusivo de la marca -CANON- CARTUCHO PGI-Pertenece a la categoría de los consumibles-Referencia-9182B004

Dispositivos compatibles: No aplica

número de páginas impresas: 450

PG-540XL CL-541XL Reemplazo para Cartuchos tinta Canon 540 541 540 xl 541 xl tinta Impresora Canon 540 y 541 compatibles para Canon PIXMA MG3650 MG3550 MG4250 Impresora (1 Negro, 1 Tri-color) € 44.90 in stock 1 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: YESINK PG-540XL CL-541XL Combo, 1 PG-540XL Negro, 1 CL-541XL Tri-color

Rendimiento de página: 600 páginas por cartucho negro, 450 páginas por color (cobertura del 5 %)

Modelos de impresoras compatibles: MG4250, MG4150, MG3650, MG3550, MG3250, MG3155, MG3150, MG2250, MG2150, MX535, MX525, MX515, MX475, MX455, MX395 75 TS5 150 TS5151

Todos estos cartuchos PG-540XL CL-541XL se han sometido a un proceso de prueba completo. Se rellenan con tinta de alta calidad para imprimir textos nítidos y colores vibrantes

Canon PG-560XL +CL-561XL - Pack con Cartucho de Tinta Original BK, 50 Papel fotográfico y Color XL para impresoras de inyección de Tinta Pixma TS5350, TS5351, TS5352, TS5351 € 51.24 in stock 27 new from €46.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multipack de tinta original de Canon de dos cartuchos, uno negro de 12.2 ml y otro de color de 14.3 ml y un paquete de 50 hojas de papel fotográfico

Imprime hasta 400 páginas de documentos a4 en blanco y negro y 300 en color.

Produce fotos y documentos nítidos, vívidos y definidos con resultados duraderos

Contribuye con el medio ambiente devolviendo os cartuchos de tinta sados para su reutilización o reciclaje

Compatible con impresoras PIXMA TS5350, TS5351, TS5352, TS5351

Canon PG-40+CL-41 Cartuchos de tinta original BK+Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta Pixma iP1200-iP1300-iP1600-iP1700-Ip2200-MP150-MP160-MP170-MP180-MP460 € 43.98 in stock 12 new from €42.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Canon - Cartucho inyección para modelo Pg40/Cl41 Ng/Tri

418567 - Cnn Cart Iny Pg40/Cl41 Ng/Tri 0615B051

Inkjet - Originales

Dispositivos compatibles: No aplica

Número de páginas impresas: 500

BJTR Remanufacturado para Canon PG-540 XL CL-541 XL Canon 540 XL Canon 541XL Cartuchos de Tinta para Pixma MG4250 MG3650 MG3550 MG3250 MG3150 MG2250 MX535 MX475 TS5150 TS5151 (1 Negro, 1 Tricolor) € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Contenido del paquete】 Cartucho Canon 545 546; 1 X Canon PG-540XL Negro, 1 X Canon CL-541XL Color; (no original)

【Rendimiento de páginas】 Hasta 600 páginas por Canon 540xl negro, 500 páginas por Canon 541xl color (Con una cobertura del 5% de A4)

【Impresora compatible】 Pixma TS5150 TS5151 MG3650 MG3600 MG3100 MG3150 MG3200 MG3250 MG3255 MG3500 MG3550 MG4250 MG4100 MG4150 MG4200 MG2100 MG2150 MG2200 MG2250 MX475 MX375 MX374 MX395 MX435 MX515 MX525 MX535 MX455

【Calidad perfecta】 Fabricado en una instalación con certificación ISO9001 e ISO14001 y rigurosamente probado en la fábrica para garantizar la calidad perfecta del cartucho.

【Elige BJTR】 el chip actualizado; alta compatibilidad; fácil de instalar; tinta colorante especial; impresión suave; sin taponamiento; entrega rápida; Respuesta en línea las 24 horas. READ Los 30 mejores Canon 50Mm 1.4 de 2022 - Revisión y guía

Canon PG-40+CL-41 Cartucho Multipack de tinta original Negro y Tricolor para Impresora de Inyeccion de tinta € 47.38 in stock 35 new from €40.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de tinta: tinta a base de pigmentos

Tecnología de impresión: inyección de tinta

Tipo de embalaje: ampolla

Cantidad por paquete: 1 pieza

Toner Kingdom 20 Pack 570XL 571XL Cartuchos de Tinta Compatible para Canon PGI-570 CLI-571 XL para PIXMA MG5750 TS5053 TS5050 MG5751 TS5055 MG6850 MG5753 MG6851 MG6852 TS6051 TS6050 € 21.27

€ 18.99 in stock 5 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de cartucho: PGI 570XL, CLI 571XL cartucho de tinta

Contenido del paquete: 4 PGI-570XL PGBK, 4 CLI-571XL Negro, 4 CLI-571XL Cian, 4 CLI-571XL Amarillo, 4 CLI-571XL Magenta cartuchos de tinta

Modelos de impresora compatibles: Para Canon PIXMA MG5750 TS5050 MG6850 MG5751 MG5752 MG5753 TS5051 TS5055 TS5053 MG6851 MG6852 MG6853 TS6050 TS6051 TS6052 Printer

Rendimiento de páginas: 500 páginas para 570XL PGBK cartuchos de tinta, 300 páginas para 571XL Negro cartuchos de tinta, 300 páginas para 571XL cada color cartuchos de tinta (5 porcentaje de cobertura en papel A4)

Rendimiento de impresión: Impresiones equivalentes de calidad fotográfica, que duran mucho tiempo con una impresión nítida y clara

Canon PG-560+CL-561 Cartucho de tinta original BK+Color para impresoras de inyección de tinta Pixma TS5350-TS5351-TS5352-TS5353-TS7450-TS7451 € 46.99 in stock 22 new from €45.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar

Paqueteage Dimensiones: 5.4 L x 15.0 H x 11.1 W (centimeters)

Muy conveniente

Material duradero

COLORETTO Cartucho de Tinta Remanufacturado para Canon Pg-540XL Cl-541XL 540 541 XL (1 Negro,1 Tricolor) Compatible con Pixma MG2150 MG3250 MG4250 MX375 MX435 MG2100 MG2250 MG3100 MG3150 Impresoras € 43.50 in stock 1 new from €43.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Contenido del paquete: cartucho de tinta de repuesto para Canon PG-540XL, CL-541XL (1 negro, 1 color) (no es un producto OEM)

▶ Volumen de tinta y rendimiento de páginas: negro: 21 ml/600 páginas; color: 15 ml/450 páginas (los resultados se basan en ISO 24711 en modo estándar) (debido a las pixeles, los ajustes y las diferencias de temperatura pueden variar)

▶ Impresoras compatibles: MG250 MG2000 MG2100 MG2140 MG2142 MG2150 MG2155 MG2200 MG2250 MG2250s MG2255 MG3100 MG3140 MG3150 MG3155 MG3200 MG3250 MG3255 MG3350 MG3500 MG3550 MG3600 MG3650 MG4100 MG4140 MG4150 MG4200 MG4250 MX374 MX375 MX390 MX395 MX430 MX432 MX434 MX435 MX455 MX475 MX515 MX520 MX525 MX530 MX535 MX570 TS5150 TS5151

El chip y la tinta son de alta calidad: el chip inteligente está instalado en nuestro cartucho de tinta, para que puedas comprobar el nivel de tinta con precisión. COLORETTO se ha comprometido a ofrecer cartuchos de tinta ecológicos y de bajo consumo. Son fáciles de instalar y compatibles con tu impresora.

▶ Gasta menos dinero y ahorre dinero: los cartuchos de tinta remanufacturados de COLORETTO se han probado con el estándar de la industria para rendimiento de páginas estándar y han demostrado que ofrecen impresiones de calidad equivalente y una calidad de impresión comparable a los cartuchos de tinta reales.

