Los 30 mejores Carrito De Cocina de 2021 – Revisión y guía

Amazon Basics - Carrito de cocina o multiuso de tres niveles con ruedas en color gris oscuro € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrito de metal multiuso o para la cocina de tres niveles con ruedas

Perfecto para guardar herramientas, utensilios, comida, bebida o artículos de higiene personal, entre otros.

Incluye tres recipientes integrados apilados horizontalmente con fondos de malla

Ruedas de goma con capacidad giratoria para que se pueda mover fácilmente

Acabado con pintura suave y propiedades que evitan que se oxide; se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores

Metaltex PISA - Carro Multiuso 4 Cestas. Incluye Ruedas. Color Blanco. 84x41x23 cm € 19.80

€ 19.20 in stock 6 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Línea Essential de Metaltex

Acabado en LPDE color blanco

Con ruedas dobles que facilita su traslado.

Sistema de montaje express.

Fabricado en Italia

Kit Closet Carro Cocina, Madera € 79.04

€ 62.79 in stock 4 new from €62.79

1 used from €58.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tapa de madera recubierta de papel imitación bambú

2 baldas botellero para 6 botellas

2 cajones con tirador de plástico imitación de metal Tope de cajón incluido

3 practicas cestas de metal con tirador de madera

4 ruedas para su fácil transporte 2 ruedas con frenos

SONGMICS Carro de Almacenamiento, Carro de Cocina y baño de 3 Niveles, Carrito Deslizante con Ruedas y Asas, 40 x 22 x 67 cm, Blanco KSC019W01 € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La delicia del carrito: ¿Por qué no guardas los tarros, latas y botellas en un carrito? Solo hace falta un poco de espacio en el suelo, pero te recompensará con toneladas de almacenamiento. La preparación de las comidas se hace mucho más fácil

Mover o bloquear: Equipado con 4 ruedas (2 de ellas con freno), puedes deslizar fácilmente este carro de almacenaje de un lugar a otro y bloquearlo para tenerlo organizado a mano

¿Carga completa? ¡No hay problema! Comida, bebida, champú, productos de limpieza... hay mucho espacio en los 3 estantes, sostenidos por tubos de acero inoxidable para un carro robusto que puede soportar hasta 5 kg en cada nivel

La comodidad viene de los detalles: 6 ganchos extraíbles que se pueden colgar en los laterales para colocar paños y toallas, 2 asas que te permiten moverlo por toda la casa y los agujeros de los estantes que permiten que el agua se escurra

Qué hay en la caja: Un carro de almacenamiento de 3 niveles que se adapta perfectamente a los huecos estrechos, a los espacios junto al congelador o a la lavadora, y un proceso de montaje rápido de 5 pasos con instrucciones claras y piezas etiquetadas

alvorog Carrito Auxiliar con 3 Niveles, Carrito de Cocina con Bloquear Ruedas y Asa Desmontable, Montaje Fácil, Carro de Almacenamiento Multifuncional para Cocina, Baño, Oficina - Blanco € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RESISTENTE Y ESTABLE】 El carro cocina está hecho de un marco de acero de alta calidad y cestas de ABS de plástico, que tiene la característica de anticorrosión, impermeable y resistente a los arañazos. El marco de metal grueso lo hace lo suficientemente resistente como para soportar 30kg totalmente

【ESPACIOSA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO】 El carro verdulero públicos de 3 niveles proporciona un gran espacio de almacenamiento mientras le ahorra espaciopara optimizar la utilización del espacio tanto como sea posible; gran solución de almacenamiento para una cocina pequeña

【TODO PARA SU CONVENIENCIA】 Equipado con 4 ruedas de goma (2 bloqueables) y el diseño de la manija hacen que sea fácil y conveniente mantener el carrito de servicio rodando a cualquier lugar que necesite o coloque en un lugar permanente

【USO MÚLTIPLE】 Este carro de servicio con ruedas es fácil de almacenar y transportar como carrito de cocina, carro de estudio, carrito para oficina, carro de baño, carro de barra, carro de manualidades, carro de habitación para bebé, estantería de organización, carro de servicio, estantes de almacenamiento, carro de herramientas, etc.

【DISEÑO CON ESTILO】 El color blanco y el diseño de la canasta con orificios hacen que este carrito se vea elegante, elegante y lindo para decorar su espacio interior o exterior. Se adapta a varios estilos de diseño de interiores y ofrece un espacio de almacenamiento útil READ “Con las nuevas restricciones gubernamentales para Navidad, debemos evitar la tercera ola

alvorog Carrito de Cocina de 3 Niveles con Ruedas, Carro de Almacenaje con Asa, Carrito Auxiliar Multifuncional para Baño, Cocina, Oficina, Salón & SPA - Blanco € 43.99

€ 37.39 in stock 2 new from €37.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶USO MULTIPROPÓDITO -- Puede usar este carros de almacenamiento en su oficina, dormitorio, cocina, baño, lavandería, estudio, pasatiempo y áreas de artesanía. Puede ayudar a ordenar y organizar su espacio, le permite deshacerse de los desorden

▶ROBUSTO Y ESTABLE -- El marco estable, las piezas bien hechas y los 3 estantes le brindan una solución de almacenamiento fuerte y espaciosa, lo que le permite utilizar completamente el espacio vertical; cada nivel tiene capacidad para 10 KG y fácil de montar

▶RUEDA UNIVERSAL BLOQUEABLE -- 4 ruedas de alta resistencia con 2 frenos en el carro de almacenamiento ofrecen movilidad sin esfuerzo de un lugar a otro alrededor de su habitación u oficina, incluso cuando está completamente cargado, haciendo su vida más fácil

▶BANDEJA TRANSPIRABLE -- La bandeja está hecha de ABS de plástico, que tiene funciones anticorrosión, impermeables y resistentes a los arañazos. Al mismo tiempo, la bandeja tiene un diseño de malla para garantizar una circulación de aire suave y evitar la pudrición de alimentos, vegetales y frutas

▶GARANTÍA 2 AÑOS -- Presentamos muchas atensiones en la calidad del producto y la satisfaccion de cliente. Para optimizar mejor nuestros productos,si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestros productos, no dude en contactarnos. Ofresaremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas

Delgeo Carrito con Bloquear Ruedas, Carrito Auxiliar con 3 Nivel para la Cocina,baño, Dormitorio de Almacenamiento(Verde) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carro Multifuncional - Rodillos giratorios de 360 ​​grados, fáciles de instalar y mover. Ideal para catering, carros de servicio, carros de herramientas de garaje, carros de cocina estrechos, estantes de almacenamiento de baño, estantes de lavandería, lavandería, artículos de tocador, suministros de oficina, etc. Puede ayudarlo a ahorrar espacio y empacar fácilmente suministros de oficina o necesidades diarias.

Fuerte Capacidad de Carga - Esta estanterías Carrito tiene tubos de acero al carbono engrosados ​​en ambos lados superiores, lo que tiene alta capacidad de carga, estructura estable y no es fácil de deformar. Cuatro rodillos con abrazaderas de bloqueo en la parte inferior, que son estables y no se mueven.

Bandeja Transpirable - La canasta está hecha de plástico ABS, que tiene las funciones de anticorrosión, impermeable y resistente a los arañazos. Al mismo tiempo, la bandeja adopta un diseño de malla para que las verduras y frutas blandas se pudran. Fácil de limpiar y mantener, se puede lavar directamente con agua.

Aplicación - Este carrito cocina se puede usar en cualquier lugar de la familia, como carritos de baño, carritos de almacenamiento de cocina, carritos de comedor, carritos de servicio, estantes de almacenamiento, carritos de herramientas, etc., manualidades, plantas, herramientas, alimentos, alimentos, documentos, etc. Ayudarle a organizar y transportar artículos cómodamente y deshacerse del caos.

Tamaño Total - 43 × 36 × 86 cm; tamaño de la capa superior: 40 × 30 × 7 cm; carro pequeño y estrecho, con suficiente espacio de almacenamiento, pero solo un pequeño espacio. cuanto más se pueda. Se pueden usar carros multifuncionales para un almacenamiento y transporte convenientes.

TLV AM-PB313-WHITE Carro Multiuso Auxiliar con Ruedas Almacenamiento Cocina Baño Estrecho, Blanco, Tres Baldas € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Carrito auxiliar muy práctico, estrecho para cualquier rincón.

- Ofrece una gran capacidad de almacenamiento sin ocupar demasiado espacio.

- Ruedas que giran 360° transportarlo con facilidad.

- Su marco de acero estable está pensada para el uso diario.

- Las cesta se limpian fácilmente.

HOMCOM Carro Múltiusos de Cocina Baño con Ruedas 5 Niveles Carrito de Servicio Isla de Cocina Carrito Auxiliar Verdulero Frutero 36.5x36.5x89cm Carga 20kg € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANCIA Y DURABILIDAD: Elegante carrito de cocina marca HOMCOM con cajones. Hecho de acero y MDF, buen aspecto.

GRAN CAPACIDAD: Cuenta con 5 niveles y 4 cestas de almacenamiento con un tablero superior. Será la solución perfecta para poder organizar tus utensilios de cocina.

MOVILIDAD PORTÁTIL: Viene con 4 ruedas giratorias y 2 frenos, muy estable. A parte de la cocina, también puedes usarlo en distintos sitios.

TAMAÑO COMPACTO: Ocupa poco espacio y te ofrece un gran espacio de almacenamiento. Perfecto para casas pequeñas, apartamentos o simplemente la gente que quiera ahorrar espacio.

ESPECIFICACIONES: Dimensiones totales: 36.5x36.5x89cm (LxANxAL), dimensiones de la cesta: 31.5x35x5cm (LxANxAL). Capacidad máx. de carga: total: 20kg, cesta: 1.5kg

SPACEKEEPER Carro de Almacenamiento de 4 Niveles, Organizador de estanterías móviles, Carro de Utilidad rodante Deslizante, Multiusos para Cocina, baño, lavandería, Lugares Estrechos, Blanco € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran capacidad y flexible】El carrito de almacenamiento delgado de 3 niveles está diseñado perfectamente para la utilización de espacios reducidos en el hogar. Este carrito de almacenamiento con ruedas es ideal para armario, cocina, baño, garaje, lavandería, oficina, dormitorio, bibliotecas o entre la lavadora y la secadora. Fácil de almacenar y transportar. Tamaño: 22 x 40 x 86.3 cm.

【Carro de almacenamiento multifuncional】El carrito de almacenamiento funciona en cualquier lugar de la casa, lo que lo hace más limpio y cómodo.como carros de baño, carros de almacenamiento de cocina, carros de comedor, carros de servicio, estantes de almacenamiento, carros de herramientas y más.Puedes poner lo que quieras, toallas, manualidades, plantas, herramientas, abarrotes, comida, archivos, etc. Ayuda a organizar y transportar tus cosas cómodamente y deshacerte del desorden.

【Solución móvil y ganchos laterales】 El carro gira libremente 360 grados con 4 rodillos universales en la parte inferior. Las ruedas duraderas y de fácil deslizamiento hacen que sea fácil y conveniente deslizarse dentro y fuera de espacios estrechos. Hay 6 ganchos laterales adicionales para agarraderas, cucharones y cucharas, toalla, bola de baño, tela, etc., mucho más ordenado para colgarlos que para dejarlos esparcidos en un cajón.

【Duradero y estable】 El organizador de estanterías móviles está hecho de plástico de alta calidad y tubo de acero inoxidable. Las rejillas para cestas están hechas de un diseño ahuecado, más fáciles de lavar y limpiar. Las cestas profundas están diseñadas para evitar que los artículos se caigan.

【Fácil montaje】Junte las unidades rápida y fácilmente, sin necesidad de herramientas. Móntelo usted mismo en solo unos minutos.

SONGMICS Carrito con ruedas, Estantería con ruedas, Carrito cocina de 4 baldas, Carrito estrecho, para baño, cocina, 40 x 22 x 86 cm, Blanco KSC10WT € 28.99 in stock 3 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Se termina el desorden! ¿El caos está tomando el control? Todo lo que necesitas es 40 x 22 x 86 cm del espacio para este carrito con 4 baldas a clasificar todos los productos para el cuerpo en el baño, los utensilios de cocina o los documentos de oficina

Siemrpe listo: Ya no tienes que abrir y cerrar las puertas miles de veces al cocinar. Gracias a las 4 ruedas universales con pivotes de metal que se deslizan suavemente, puedes mover el carrito donde lo necesites

¿Botellas pesadas de detergente? ¡Por supuesto que sí! Una inteligente combinación de tubos de metal resistentes y duraderos combinados con estantes de PP de calidad y resistentes al agua le permite almacenar hasta 5 kg por balda en el carrito

Enfoque y apéndice: Coloca las frutas y verduras en los estantes del carrito de ahorro de espacio, los agujeros las mantienen ventiladas, también puedes colgarlas en los 6 ganchos adicionales de los portavasos para un acceso fácilmente

Qué hay en la caja: Un carrito de 4 baldas con ruedas de espacio estrecho de calidad para un desplazamiento suave, 6 ganchos para colgar artículos pequeños, una buena ventilación y un aspecto elegante

Carrito de Cocina, E-Plus Living Carrito Auxiliar con 3 Niveles, Carro de Almacenamiento de 3 Niveles con Ruedas Bloqueadas, Carrito para Cocina, baño, Dormitorio de Almacenamiento, Pintura (Azul) € 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Grande capacidad de almacenamiento】3 bandejas de gran capacidad,incluye 5 particiones, 4 ganchos y 3 tazas para colgar proporciona un gran espacio de almacenamiento puede ayudarlo a ahorrar espacio y haciendo que tu hogar esté limpio y ordenado.

➤【Carrito de almacenamiento multifuncional】Este carro de servicio con ruedas es fácil de almacenar y transportar como carrito de cocina, carrito de baño, carrito de almacenamiento de cocina, carro de servicio, carro de pintura.

➤【Materiales de alta calidad】 El carro cocina está hecho de un marco de acero de alta calidad y cestas de ABS, que tiene la característica de anticorrosión, impermeable y resistente a los arañazos.La parte inferior de la canasta tiene un diseño hueco, se puede drenar rápidamente. El carro de almacenamiento está bien construido, es resistente y duradero.

➤【Diseñar con Humanizado】El carro está equipado con 4 ruedas robustas con asas curvadas para facilitar el transporte en movimiento, y 2 ruedas bloqueadas para asegurar el carro cuando sea necesario.

➤【Fácil de montar】El carrito de almacenamiento viene con las herramientas necesarias e instrucciones de montaje sencillas.Puedes montar fácilmente un elegante y bonito carrito en 15 minutos. Si tiene alguna pregunta sobre la producto, no dude en contactarnos.

HOMCOM Carrito de Cocina Carro Multiusos de 5 Niveles con Cajón Bastidores Laterales Cestas Extraíbles de Metal 4 Ruedas 47x37x83 cm Blanco € 87.99 in stock 1 new from €87.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARRITO AUXILIAR PARA COCINA COMPACTO: por sus medidas, podrás aprovechar al máximo cada rincón de tu cocina. Su acabado en color blanco hace que sea sencillo integrarlo en cualquier estilo de cocina y su estructura ligera a la vista no te dará sensación de agobio.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: 1 cajón, 4 cestas extraíbles y 2 bastidores laterales para que coloques desde frutas y hortalizas, hasta cubiertos, latas y botes de conserva o lo que necesites.

FÁCIL DE MOVER: gracias a sus 4 ruedas lo moverás de un lugar a otro sin problemas.

SUPERFICIE EXTRA DE TRABAJO: su superficie te ofrece un lugar auxiliar para preparar la comida o para guardar ordenadamente pequeños electrodomésticos.

MEDIDAS: 47x37x83 cm (LxANxAL). Soporta un máximo total de 50 kg.

alvorog Carrito Cocina de Metal de 3 Niveles, Carrito Auxiliar con Ruedas, Organizador de Almacenamiento Carrito Multifuncional, Carrito Verdulero con Asa para Cocina, Baño, Oficina, Taller, Blanco € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño resistente y considerable】El carrito de utilidad con ruedas de 3 niveles está hecho de marco de acero al carbono de alta calidad, que tiene la característica de anticorrosión, impermeable, resistente a los arañazos y fácil de limpiar. El diseño de doble columna para evitar el temblor, y el diseño de cesta de malla para evitar olores, de secado rápido y transpirable. Las cestas de 8 cm de profundidad están diseñadas para evitar que los artículos se caigan.

Gran capacidad de almacenamiento: este carrito de utilidad tiene una gran capacidad de 43 cm de largo x 30 cm de ancho x 85 cm de alto, con capacidad de carga máxima de 30 kg. También equipado con 1 cesta de almacenamiento lateral ABS de alta calidad y 4 ganchos de plástico, creando espacio de almacenamiento adicional, ideal para guardar en la cocina, el baño, la oficina.

Práctico carrito de movimiento con ruedas: el carrito tiene un mango de fácil agarre, con 4 ruedas flexibles de 360° (2 bloqueables) que pueden enrollar fácilmente y cómodamente el carrito de almacenamiento en cualquier lugar que necesites.

Carros multifuncionales: este carrito de utilidad con ruedas es fácil de almacenar y transportar, adecuado para almacenar diversos artículos, libros, juguetes, maquillaje, alimentos, suministros de arte y otros artículos de almacenamiento. El carrito multiusos se puede utilizar en la oficina, cocina, sala de estar, dormitorio, restaurante, cocina, cuarto de niños, lavandería y oficina, etc.

Satisfacción de compra: Alvorog proporciona un servicio de atención al cliente profesional antes y después de la compra. No te preocupes por cualquier problema de posventa. Si no estás 100% satisfecho con el carrito rodante ALVOROG, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te serviremos en un plazo de 12 horas. READ Los 30 mejores Cuadros De Animales de 2021 - Revisión y guía

IBUYKE Carrito de Servicio de 3 Niveles, 60x40x81 cm Estantería metálica con Ruedas, Organizador de Almacenamiento para Cargas Pesadas, Tablero de sobremesa, para Cocina, Sala de Estar TMJ011H € 79.99

€ 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DURABLE Y ESTABLE: El robusto marco de hierro y el tablero de aglomerado de estilo rústico forman una combinación de alta calidad,Su gruesa estructura metálica lo hace suficientemente robusto para aguantar libros, revistas y portátiles.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ESPACIOSA: El carro de 3 niveles da un gran espacio de almacenamiento mientras ahorra el espacio en el suelo. Solución de almacenamiento genial para una cocina pequeña.

CARRITO VERSÁTIL: Tenlo todo , desde libros hasta los utensilios de cocina, organizado y a mano, perfecto para cocina, sala de estar y dormitorio.

APARIENCIA CLÁSICA: El estilo industrial con una construcción simple crea un aspecto atractivo y moderno. Se adapta bien a tus gustos personales y a tu decoración interior.

TODO PARA SU MERCANCIA: Con las ruedas, es fácil ir a cualquier parte con este carro. Si desea que el resto permanezca inmóvil, simplemente ensamble los pies ajustables.

soges Estante de cocina Estante de horno microondas, Multi-función Utensilios de cocina Estantes de almacenamiento,W5S-MP-SF € 69.99 in stock 3 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del carrito de almacenamiento: longitud 90 x ancho 40 x altura 83 cm. Peso: 15kg.

Material del carrito de almacenamiento: la placa de densidad ambiental engrosada

Aceite antiadherente, fácil de limpiar, Construcción resistente del marco resistente.

Vamos a liberar algunos pequeños accesorios y productos juntos para facilitar su instalación.

Es fácil de colocarse. Es muy conveniente para almacenar los artículos de uso cotidiano en la cocina, en el cuarto de baño y en la sala de entrada etc. Incluso se puede utilizar como el corrito manual de un banquete.

HOMCOM Carrito para Cocina Multifuncional Carrito Auxiliar de Madera con Gran Espacio de Almacenaje Cajones Cestas Estantes 4 Ruedas Freno € 89.99

€ 66.99 in stock 1 new from €66.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLÍA EL ESPACIO DE COCINA: Este carrito con ruedas elegante y versátil tiene infinitas opciones de almacenaje. Hecho de madera de pino maciza y cubierto con baldosas duraderas, ofrece un aspecto sofisticado para cualquier cocina

ORGANIZACIÓN PRÁTICA: Este carrito de cocina tiene múltiples espacios de almacenaje, como 2 cajones extraíbles, 2 cestas, 2 estantes abiertos y 1 estante para vinos. También cuante con una encimera espaciosa para que puedas mantener los artículos necesarios organizados y ordenados

MOVIMIENTO SUAVE: 4 ruedas giratorias con 2 frenos hacen que este carrito se mueva fácilmente y también se mantiene estable en su lugar. No solo se adapata a la cocina, ¡utilízalo en cualquier lugar que sea necesario para ti

DISEÑO COMPACTO: Con su tamaño compacto, este carrito de cocina ofrece gran espacio de almacenaje adicional sin ocupar mucho espacio, lo que lo hace perfecto para casas más pequeñas, apartamentos y aquellos que simplemente carecen de espacio

MEDIDAS TOTALES: 74x37x76 cm (LxANxAL); Medidas de la encimera: 67x37 cm (LxAN); Medidas del cajón: 28,8x30,5x6 cm (LxANxAL)

Versa Leicester Carro de Cocina con Ruedas, cajones y botellero, Verdulero con despensa y organizadores, Almacenaje de Cocina, Medidas (Al x L x An) 82 x 40 x 76 cm, Madera y Metal, Color Blanco € 89.99 in stock 2 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - El carro de cocina tiene el tamaño perfecto para su comedor, salón o cocina. El carro verdulero tiene una altura de 82 cm, con un largo (fondo) de 40 cm, y un ancho (de lado a lado) de 76 cm. El peso es de 12,7 kg y está hecho de madera cubierta de PVC y metal. Color: Encimera blanca y patas de color gris.

ESTABLE - La encimera está fabricada con madera aglomerada de alta densidad, recubierta con PVC de gran calidad y durabilidad. Al ser una superficie no porosa le resultará muy sencillo limpiar la encimera, basta con un paño húmedo. Las patas son de hierro lo que aportará gran estabilidad a la mesa en la que podrá colocar la comida, decoraciones, preparativos para la comida, ordenador, plantas o elementos decorativos

MULTIFUNCIONAL - La isla de cocina tiene cuatro ruedas negras con freno para que la puedas mover de un lado a otra de la cocina. Además es ligera por lo que no le costará nada moverla. También incluye cajones con tiradores de metal, una balda de metal, cestas de metal extraíbles y botellero. Perfecto para almacenar alimentos, utensilios de cocina, productos de limpieza, o como mesa auxiliar de trabajo en la cocina

DISEÑO VERSÁTIL - Con el carrito de cocina, obtendrá un poco más de espacio de almacenamiento y superficie de trabajo en su cocina. Use la superficie para preparar la comida, almacenar cosas o simplemente para presentar la decoración. Los compartimentos de almacenamiento ofrecen un amplio espacio para almacenar. Los objetos redondos o menos estables se recogen bien en las cestas de metal. Los artículos más pequeños se pueden almacenar de forma ordenada en los dos cajones protegidos de la vista.

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

SONGMICS Carro de 3 Niveles, Carro de Cocina y Baño con Cestas de Alambre, Ahorro de Espacio, Montaje Fácil, para Oficina, Sala de Estar, Negro BSC061B01 € 26.99 in stock 3 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TODO PARA TI: Este carro tiene mucho que ofrecer, sólo mira sus tubos de acero cuidadosamente diseñados, cestas de malla con una carga estática de hasta 5 kg/nivel, ruedas robustas y espacio de almacenamiento

MONTAJE EN UNOS MINUTOS: Simplemente monta los dos marcos laterales, coloca las cestas de alambre en el marco y atornilla las ruedas. Termina el montaje sin esfuerzo

PUEDES PONER CUALQUIER COSA EN ÉL: Especias en la cocina, productos de higiene en el baño, utensilios de oficina en casa, accesorios de TV en la sala de estar: este versátil carro de almacenamiento tiene muchos talentos

COMIDA SOBRE RUEDAS: ¿Te gustaría preparar delicias en tu pequeña cocina? No hay problema. Sólo tienes que cargar este estante móvil con especias, salsas, tazones y cubiertos y enrollarlo junto a tu estufa

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un práctico carro de 42 x 26 x 62,3 cm con tres cestas de alambre de 41,2 x 27 cm en las que puedes guardar ordenadamente comida, artículos de tocador, juguetes, toallas y mucho más

Metaltex SIENA - Carro Multiuso 3 Cestas. Incluye Ruedas. Color Blanco. 63x41x23 cm € 21.68 in stock 9 new from €15.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye ruedas dobles

Laterales de tubo que aumentan la resistencia

3 ALTURAS en cestas que facilitan el almacenamiento

Recubrimiento Polytherm con acabado Blanco

Carrito de Almacenamiento, Carrito de Servicio de 3 Niveles, Carrito con Ruedas con Bloqueo, versátil para Cocina, Cuarto de baño y Oficina, 42 x 35 x 87 cm (Blanco) € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carro multifuncional: el carro tiene un diseño elegante y sencillo. Se puede utilizar como carrito de almacenamiento para baños, cocinas, salones y dormitorios, como carro de comida, carro de servicio, carro de herramientas, etc.

Fácil de mover y dirigir. El carro está equipado con 4 ruedas resistentes con asas curvas para un fácil transporte y 2 ruedas con frenos metálicos.

Después de la instalación, el producto mide 42 x 35 x 87 cm, la distancia entre cada capa es de 29 cm, la capacidad de carga media de una sola capa es inferior a 20 kg, la capacidad de carga media de todo el producto es inferior a 60 kg.

Selección de materiales de alta calidad y diseño estético: el carrito de almacenamiento está hecho de plástico de alta calidad y se instala y utiliza mediante una conexión impermeable de tubos de acero, el producto es ligero, resistente al agua, duradero y resistente a la corrosión. La base de la cesta tiene un diseño hueco.

Fácil instalación: el producto viene con un juego completo de herramientas de instalación como tornillos, llaves y destornilladores, y el paquete incluye un manual multilingüe.

Amazon Basics - Carro con cestas metálicas, de 3 niveles, con tapa de madera € 58.86 in stock 1 new from €58.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carro con 3 niveles de almacenamiento y con ruedas para la cocina

Ideal para guardar tus accesorios de cocina, alimentos, botellas, utensilios, ollas, sartenes, platos y mucho más

Con una tabla de corte de madera en la parte superior que ofrece una superficie plana para el almacenamiento o el trabajo

4 ruedas giratorias para una movilidad suave y dinámica, fácil movimiento entre las habitaciones y los espacios de trabajo

Estructura totalmente metálica y duradera con acabado en cromo pulido

Plastic Forte 4073, Gris con Blanco, 40 x 30 x 85 cm € 15.40 in stock 5 new from €15.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en plástico de alta resistencia

Fácil del limpiar

Perfecto para su cocina

Color plata

Medidas: 40 x 30 x 85 cm

HOMCOM Carro de Cocina con Ruedas Carrito Auxiliar con Estantes de 3 Niveles Hoja Abatible y 2 Portavasos Multiusos para Comedor 118x36,5x82 cm Marrón Rústico € 74.99 in stock 1 new from €74.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN ALMACENAJE: Este carrito de cocina de 3 alturas, está compuesto por una mesa lateral plegable, 2 bandejas, 2 portavasos y 1 estante. Proporcionando así un amplio espacio de almacenaje para tener tus utensilios de cocina, básicos o alimentos

MESA PLEGABLE: La encimera de hoja abatible es ideal para cocinas pequeñas que necesitan más espacio de trabajo del que disponen. Una solución flexible para múltiples ocasiones más allá de la cocina, pudiéndolo habilitar como mueble auxiliar de manualidades, costura, etc.

MATERIAL RESISTENTE: Fabricado con melamina de madera y estructura de metal, para mayor estabilidad y durabilidad. La combinación y contraste de tonos y materiales de este mueble de estilo industrial, ofrece un aspecto elegante que combinará con la mayoría de estilos y decoraciones de tu hogar

CON RUEDAS: Mueble auxiliar fácil de mover y transportar gracias a sus 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de bloqueo. Con diseño plegable y tamaño compacto, es perfecto para usar como mueble auxiliar y multifuncional en espacios reducidos

MEDIDAS TOTALES: 118x36,5x82 cm (LxANxAL); Medidas plegadas: 51x37x82 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 10 kg (encimera), 5 kg (cada estante). Se requiere montaje READ Los 30 mejores Cinta Andar Electrica Plegable de 2021 - Revisión y guía

SONGMICS Carro de Almacenamiento, Carro de Cocina de 4 Niveles, Carrito de baño para Espacio Estrecho con Ruedas y Asas, 40 x 13 x 93 cm, Blanco KSC018W01 € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No se pierde espacio: Si toneladas de botellas se arrastran por tu mostrador, ¿por qué no guardarlos en este carro de 40 x 13 x 93 cm y deslizarlo en la esquina o el espacio junto al congelador? La preparación de las comidas es mucho más rápida

¿Aquí o allí? Este carro de almacenamiento va sobre ruedas a donde sea que se deslice. Muévelo suavemente con 4 ruedas hasta el baño, el salón o el lavadero para un almacenamiento instantáneo, 2 frenos lo mantienen fijo

Fuerza para el almacenamiento: Apoyado en robustos tubos de acero inoxidable, los 4 estantes pueden contener hasta 5 kg cada uno de aperitivos y bebidas, champú y jabón corporal

Algunas consideraciones adicionales: 2 asas para moverlo fácilmente, 6 ganchos extraíbles para colgar toallas, y los agujeros para mantener las verduras aireadas: este carro se centra en cada pequeño detalle para adaptarse a tu sencillo estilo de vida

Qué hay en la caja: Un carro de almacenamiento de 4 niveles con huecos estrechos que aprovecha al máximo los espacios pequeños, y un proceso de montaje rápido de 5 pasos con instrucciones claras y piezas fáciles de identificar

Amazon Basics - Estantería de 3 baldas, con ruedas - Negro € 24.07 in stock 1 new from €24.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería con 3 baldas y ruedas para la cocina, el despacho, el garaje, etc.

Cada balda soporta hasta 33,11 kg (distribuidos de manera uniforme); la carga estática máxima total es de 99,79 kg y la carga dinámica máxima es de 68,03 kg.

Baldas de rejilla ajustables en niveles de 2,54 cm; no requiere el uso de herramientas.

Resistente construcción de acero con acabado Cromado Negro; patas niveladoras ajustables.

Mide 58,92 x 34,04 x 83,18 cm (largo x ancho x alto).

HOMCOM Carrito de Cocina Carro de Servicio Multifuncional con 1 Cajón 1 Armario 3 Estantes Abiertos para Almacenamiento 66x39,5x86,5 cm Blanco € 106.99

€ 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARRO DE COCINA: Ideal para aumentar la funcionalidad de cualquier cocina. Añade un valioso espacio de almacenaje extra portátil a cualquier rincón de la casa. Es perfecto también para guardar enseres de manualidades o costura.

GRAN ESPACIO DE ALMACENAJE: Perfecto gracias a su combinación de armario, estantes abiertos y amplio cajón. Podrás guardar en él objetos de diferentes tamaños y características.

FÁCIL DE MOVER: Lleva 4 ruedas giratorias que son perfectas para mover el carrito auxiliar cómodamente de un lugar a otro. 2 de sus ruedas llevan freno para que puedas mantener fijo el carro siempre que lo desees.

ASA MULTIFUNCIONAL: Su asa lateral está pensada para empujar el carrito pero también es un excelente lugar para colgar los paños de cocina, toallas o telas para tus actividades de costura.

MEDIDAS: 66x39,5x86,5 cm (LxANxAL). El tablero superior mide 57x39,5cm (LxAN). Soporta un máximo de 50 kg.

Tatay Carrito de verdulero de 4 Niveles, Color Blanco Mate, con Ruedas y 3 cestas y 1 Bandeja Superior, extraibles. Fabricadas en Material plástico Libre de BpA € 49.99

€ 37.23 in stock 6 new from €37.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrito verdulero, práctico y ligero, con 3 cestas y 1 bandeja superior, extraibles.

Plástico resistente y libre de BpA. Higiénico y fácil de limpiar

Diseño moderno y funcional. Multiusos

KINGRACK Carrito de Cocina con 4 Niveles, Estrecho con Ruedas, estantería para Cocina y baño, Ahorra Espacio, para Espacios reducidos, Cocina, Oficina, baño, fácil Montaje (Blanco) € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【 Alta calidad y útil placa de mesa 】 La tabla de madera y el marco de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad hacen que este carro sea inoxidable, robusto y duradero para un uso a largo plazo. La placa de madera escandinava aporta un aspecto atractivo, satisface tus necesidades adicionales. La cesta de malla de alambre permite que el flujo de aire, detiene el líquido, evita olores y mantiene tu objeto limpio. Los bordes elevados mantienen tus artículos en su lugar de forma segura.

✔ 【Diseño estrecho y multiherramienta】: el útil carro con ruedas con diseño industrial delgado adecuado para cualquier espacio pequeño, como por ejemplo esquinas y ángulos no utilizados. Gracias a su diseño compacto, es perfecto para espacios reducidos en el cuarto de baño, cocina, dormitorio, garaje, escuela, habitación de los niños, estudio de arte, salón de belleza, etc.

✔ 【Montaje sin esfuerzo】: nuestro innovador sistema de montaje sin tornillos y diseño integrado permite que el carro se monte fácilmente sin tornillos o tornillos. Se puede montar rápida y fácilmente.

✔ 【Gran capacidad de almacenamiento】: 4 niveles optimizan el uso del espacio y ofrecen suficiente espacio. Es un organizador perfecto para almacenar verduras, frutas, especias, aperitivos, herramientas en la cocina. También se pueden guardar juguetes, plantas, objetos artísticos en la escuela y el estudio donde te encuentres. Ayuda a organizar un espacio pequeño y te ayuda a evitar que se deshilache.

✔ 【Ruedas iguales】: las 4 fuertes ruedas de 360 grados (2 bloqueables) te ayudan a mover o detener el carro en cualquier lugar que desees. Se puede enrollar fácilmente y sin esfuerzo en cualquier dirección, incluso en espacios reducidos.

SONGMICS Carrito de Cocina con Ruedas, Estantería con 4 Niveles para Cocina, Oficina y Baño, 86 cm de Altura, Blanco KSC04WT € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carro auxiliar para ahorrar el espacio - El carrito de plástico gris con la altura de 86 cm es ideal para poner los utensilios para baños, accesorios de cocina, artículos en la oficina y otros objetos infantiles

Estantería con 4 estantes - Puede colocar los alimentos, accesorios de baño, cosméticos, productos de belleza, libros pequeños y juguetes en los 4 estantes con el tamaño de 36,5 x 28 cm

Carrito multiuso con ruedas - Las 4 ruedas multidireccionales le permiten mover libremente la estantería, también se puede usar como carrito de servicio

Estructura ligera y robusta - Hecho de plástico de PP, el carro es resistente y fácil de limpiar. Pesa 1,7 kg y soporta hasta 20 kg (5 kg por cada estante)

Sencilla de montar - Las instrucciones ilustradas le facilitan el montaje en unos minutos sin las herramientas. Las piezas se enchufan juntas y se mantienen estables y seguras

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.