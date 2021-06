Inicio » Top News Los 30 mejores Cargador Rapido Xiaomi de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Cargador Rapido Xiaomi de 2021 – Revisión y guía 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cargador Rapido Xiaomi veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cargador Rapido Xiaomi disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cargador Rapido Xiaomi ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cargador Rapido Xiaomi pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



BERLS Cargador Enchufe USB 18W 3A y Carga rápida Tipo C Cable para Xiaomi Pocophone F1 Redmi note8 9 Mi A1 A2, Samsung Galaxy Original S10 S9 S8 A8 A9 A3 A5 A7, Huawei P10 P20 P30 Mate € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤Compatible con: Xiaomi Pocophone F1, Mi A2, Mi 5, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi Mix 3, Mi A1, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi MIX 2S, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2. BQ Aquaris X, X Pro, VS. HTC 10, One A9, U Ultra, U11.

➤Carga rápida: Equipado con una tecnología de carga rápida, recargará la batería del dispositivo USB-C del 0 al 50% en sólo 30 minutos. Los dispositivos que no admiten una carga rápida pueden cargarse a 5V/2A

➤Protección de seguridad: con control de temperatura y características de seguridad avanzadas. La carcasa del cargador está hecha de material ignífugo ABS y el cable dispone de protección contra cortocircuitos, temperatura excesiva o sobretensión.

➤Alta calidad y durabilidad. Es una configuración compacta que es fácil de transportar.

➤Incluir: Cargador x 1 + cable x 1;

Cargador USB de Red para Xiaomi Redmi Note 10 9S 9 Pro 8 8T 7,8A,Mi 10 10T Lite Pro 5G/9T 9 SE A2 A3,Samsung A12 A41 A02S M30S M21 M31 A21S A30,Poco F2 Pro,Quick Charge 3.0/5.4A+2M Cable Carga rapida € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【30W Quick Charge 3.0】Qualcomm Quick Charge 3.0 Cargador Móvil 3 Puertos Cargador de Pared USB proporciona una velocidad de carga más rápida y estable con una amplia compatibilidad para todos sus dispositivos, Entrada: AC 100-240V; Salida del puerto QC3.0: DC3.6V-6.5V/3A ,DC3.6V-6.5V/3A ,DC 9V-12V/1.5A,otras salidas:DC5V/2.4A Max,30W en total. Compatible con QC3.0/QC 2.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Cargador inalámbrico. Quick Charge 3.0: 4 veces más rápido que el cargador normal.

【3 Puertos Cargador USB】:El Cargador USB de pared Con 3 puertos, puede cargar 3 dispositivos simultáneamente. El diseño compacto y pequeño y ligero lo hace fácil de llevar. La cubierta duradera y los componentes internos de alta calidad garantizan un rendimiento perfecto sin importar el impacto o las caídas.

【Ampliamente compatible】:Adaptativamente carga todos los dispositivos alimentados por USB de 5V, incluyendo dispositivos Android y Apple .3A 2M Cable USB Tipo C para Xiaomi Redmi Note 9S/ 9 Pro/ 9 Pro Max,Redmi Note 8/8 Pro /8T 7/10X,Redmi 8 8A 9,Mi 10/10 Lite/10 Pro,MI 9T/9T Pro/ 9 /9 SE A1 A2 A3/8/8 Lite/8 pPro,Samsung A41 M20 M30S M21 M31 A21S A30,Poco F2 Pro,

【Seguridad:】 El exterior del cargador es Material ignífugo, lo que hace que este cargador no se quema y sobrecalentará. Tiene multi-protecciones para previer efectivamente los posibles daños a sus dispositivos cargados.

【Lo que obtienes:】 un 30W cargador de pared con 3 puertos y un 2M 3A Cable tipo c.12meses de garantía,Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos.

ZLONXUN Cargador rapido con Cable USB C para Xiaomi Mi 9/10/Note 10/A3/9 Lite/10 Lite/9 SE/9T/8 Lite,Xiaomi Redmi Note 9/8/9 Pro/8 Pro/10 Pro/9T/9S/7,Redmi 8/9/8A/9A/9C € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. Puede cargar de potencia para sus teléfonos, tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Compatible con Xiaomi Mi 9/10/8/Note 10 Lite/A3/9 Lite/10 Lite/9 SE/9 Pro/9T/8 Pro/8 Lite/MIX 3/10T,Xiaomi Redmi 8/9/8A/Note 8/Note 7/Note 9 Pro/Note10 Pro/Note 8 Pro/Note 9S/Note 8T/9A/9C,POCO F3/F2/X3

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

El paquete incluye: ZLONXUN Cargador rápido y cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación CE.

Cargador de Carga rápida Tipo C para Xiaomi Mi A2, Mi 5/8/9, Redmi Note 9S, Samsung S10 S9 S8, Huawei P20, Moto G6, HTC 10, OnePlus 5, LG G5/G6 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: para Samsung Galaxy S20 Ultra/Plus/S10/S10e/S10 Plus/S9 Plus/S9/S8/S8 Plus/Note 8/Note 9, Xiaomi Mix3/Mix 2S/Max 3/Mi9/Mi8/Mi6/Mi5, Redmi Note 9/8/7, Huawei P40/P30/P20/P10/Mate 30/20/10, HTC 10 , OnePlus 5, LG G5, G6, V20, V30, HTC 10 y la mayoría de los dispositivos USB-C.

Carga Rápida: la tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 recarga los dispositivos compatibles hasta un 80 % en solo 35 minutos. Velocidad de carga 4 veces más rápida que los cargadores convencionales.

Funciones de Seguridad: los mecanismos de seguridad integrados te protegen de la corriente excesiva, de la sobrecarga y del sobrecalentamiento.

Nota: La configuración de Huawei 5A no admite la carga rápida, P40 P40 POR P30 P30 POR Mate30 Mate30 POR, Se puede cargar normalmente, pero no rápido.

Lo que obtienes: cargador de pared Quick Charge 3.0 y un 1.5M Cable USB C , Garantía de 12 meses y el amable servicio al cliente de fácil acceso.

Cargador USB para Xiaomi Redmi Note 9 10 Pro 9T 9S 8 7,Mi 10T 11 Lite Pro 5G,Samsung S21 Plus Ultra A71 A72 A32 5G A50 A70 A40 A30S A80 A90 A31,A8 A9 2018,Quick Charge 3.0+2M Carga Rapida Tipo C Cable € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【30W Quick Charge 3.0】Qualcomm Quick Charge 3.0 Cargador Móvil 3 Puertos Cargador de Pared USB proporciona una velocidad de carga más rápida y estable con una amplia compatibilidad para todos sus dispositivos, Entrada: AC 100-240V; Salida del puerto QC3.0: DC3.6V-6.5V/3A ,DC3.6V-6.5V/3A ,DC 9V-12V/1.5A,otras salidas:DC5V/2.4A Max,30W en total. Compatible con QC3.0/QC 2.0/Samsung AFC/Huawei FCP/Cargador inalámbrico. Quick Charge 3.0: 4 veces más rápido que el cargador normal.

【3 Puertos Cargador USB】:El Cargador USB de pared Con 3 puertos, puede cargar 3 dispositivos simultáneamente. El diseño compacto y pequeño y ligero lo hace fácil de llevar. La cubierta duradera y los componentes internos de alta calidad garantizan un rendimiento perfecto sin importar el impacto o las caídas.

【Ampliamente compatible】:Adaptativamente carga todos los dispositivos alimentados por USB de 5V, incluyendo dispositivos Android y Apple .3A 2M Cable USB Tipo C para Samsung S21/S21 Plus/S21 Ultra,A71 A50 A70 A40 A20E A30S A80 A90 A11 A21 A31,A3 2017/A7 2017/A5 2017,A8 2018/A9 2018,Xiaomi Mi 10T 5G,10T Pro 5G,10T Lite 5G.Redmi Note 9 Pro 9S 8 7,Sony xperia XA1 XA2,L3 L2 L1 L4,XZ1 XZ2 XZ3 XZ

【Seguridad:】 El exterior del cargador es Material ignífugo, lo que hace que este cargador no se quema y sobrecalentará. Tiene multi-protecciones para previer efectivamente los posibles daños a sus dispositivos cargados.

【Lo que obtienes:】 un 30W cargador de pared con 3 puertos y un 2M 3A Cable tipo c.12meses de garantía,Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos. READ Los 30 mejores Tumbona Playa Plegable de 2021 - Revisión y guía

Cable Usb Tipo C Carga Rapida,2M 2Pack Cable Cargador para Xiaomi Redmi Note 9T 9 10 Pro 9S 8T 7,Mi 10T 11 Lite Pro 5G,Mi Note 10,Poco X3 NFC/F2 Pro/M3,Mi 9 9T 9-SE A3,Mix 3,Redmi 9A 9C 9,LG K61 K51S € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Compatibilidad Perfecta;Cable usb Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro,Redmi Note9S 9/9 Pro/9T 5G,Redmi Note 7 /8 Pro/8T,Redmi 9A 9C 9T 8A 8C,Xiaomi Mi 10 11/10 11 Lite/10 11 Pro,Mi 10T 5G/10T Lite 5G/10T Pro 5G,Mi 9 9 SE 9T,Mi 8 Lite,Mi 9 Lite,Mi A1 A2 A3,Poco X3 NFC/F2 Pro/M3,LG K61 K51S

2.Sincronización y Carga:admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

3.Ultra resistente: El cable USB tipo c trenzado de nylon con una resistencia extrema puede resistir 5000+ pruebas de flexión, el soporte en ambos lados se puede insertar la función de "inserción positiva y negativa", los conectores de aleación de aluminio pueden soportar 10.000 pruebas tracción y tracción

4.Lo Que Obtienes:2 Unidades 2M+2M(GRIS) Cable USB Tipo C de nylón para satisfacer todas las necesidades de su conexión diaria, ya sea en su hogar, oficina o automóvil

5.arantía completa: garantía de 12 meses, política de reembolso completa basada en la política de Amazon y servicio de correo electrónico las 24 horas

MEROM Cargador Quick Charge 3.0 18W Fuente de Alimentación Type C para Samsung Galaxy S10 S10 E Huawei P20 Xiaomi Mi 9 Redmi Note 9S HTC 10 OnePlus 5 LG G5 G6 Cable Adaptador USB € 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features especificación: entrar 100V-240V Cargador 18W Quick Charge 3.0 Cable 1.5m

para: para Samsung Galaxy Huawei Xiaomi Htc LG SONY

compatible: para Samsung Galaxy S20 Ultra/Plus/S10/S10e/S10 Plus/S9 Plus/S9/S8/S8 Plus/Note 8/Note 9,Xiaomi Mix3/Mix 2S/Max 3/Mi9/Mi8/Mi6/Mi5,Huawei P40/P30/P20/P10/Mate 30/20/10, Xiaomi Redmi Note 9/8/7, HTC 10 , OnePlus 5, LG G5, G6, V20, V30, HTC 10

Nota: Compruebe si su dispositivo admite la carga de protocolo rápido 18WQC3.0. Si su dispositivo no lo admite, solo puede cargar a velocidad normal.

Garantía: La calidad del producto es excelente, reemplazo de un mes, reemplazo de un año.

AINOPE Cable USB Tipo C [3 Pack 0.5M+1.2M+2M] Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Cable USB C para Samsung S10/S9/S8/Note 10/Note 9, Huawei P30/P20/Mate 20, Xiaomi Redmi Note 7 € 10.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡[Carga rápida y transferencia de datos]: este Cable USB Tipo C admite carga rápida QC 3.0 y AFC para su teléfono móvil, que puede cargarse al 80% en una hora. Y este Cargador Tipo C Carga tiene una velocidad de transferencia de datos de 480Mbps, puede transferir un archivo de 1Gb en solo 20 segundos.

[Durabilidad de calidad militar]: para una larga vida útil, utilizamos este 123465 con nylon de calidad militar robusto que es suave, sin enredos y resistente a la rotura. También utilizamos una aleación de aluminio reforzado como carcasa y para alivio. La carcasa de aleación de aluminio asegura que el cable usb tipo c carga no se caliente, y el alivio de tensión puede soportar 20,000 pruebas de flexión para que el 123465 no se rompa.

✅[0.5M + 1.2M + 2M]: 3 piezas e incluyendo diferentes longitudes, puede usar cable usb c en diferentes longitudes de manera flexible para diferentes ocasiones. El portátil 0.5M puede, p. Para viajes de negocios, el 1.2M para carga y transmisión de datos del teléfono móvil en la oficina y el 2M cable tipo c samsung se pueden usar en el sofá o en el dormitorio sin estar atados al cargador.

[Amplia compatibilidad] Este cable tipo c samsung s8 puede cargar rápidamente para Galaxy S10/S9/S8/Plus, Samsung Note 10/9/8 A5 A3 2017, LG G5 / G6/V20/V30, Sony Xperia XZ Xa1 Z5, HTC 10/U11 con QC 3.0 y la carga rápida AFC de Samsung. Los dispositivos Huawei, One Plus, Google Pixel Nexus tienen su propio protocolo de carga para que la carga de alta velocidad no sea compatible.

[12 meses de garantía]: Usted obtiene 3 cable tipo c samsung s9 con longitudes de 0.5M, 1.2M, 2M, hebillas adhesivas * 3, manual de usuario y embalaje, garantía de 12 meses y servicio al cliente de por vida. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente las 24 horas y resolveremos el problema por usted.

ZLONXUN Cargador rápido con Cable USB C para Xiaomi Poco X3 NFC/F2 Pro/F3/X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 9/8 Pro/8T/9A/9S/9C, Mi 10T/10 Lite/A3/MIX 3/Mix 2S/10/Note 10 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. Puede cargar de potencia para sus teléfonos, tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5 W.

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

Compatible con la Teléfono con interfaz USB-c de Xiaomi

El paquete incluye: ZLONXUN Cargador rápido y cable USB-A to USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación UL/CE.

30W Cargador Coche Usb Para Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro 8T 9S 10 9T,9A Mi 10 11 10T 9T 9 SE Lite Note 10,A3 A2 A1,Poco F2 Pro/X3 NFC/M3,Nokia 6.2 7.2 7.1:Quick Charge 3.0+2.4A+2M C Cable,Carga Rápida € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.30W Carga rápida: Qualcomm Quick Charge 3.0 + 2.4A Doble Puertos USB adaptador cargador coche con 2Metro cable USB Tipo C carga rápida para el conductor y el pasajero, salida del puerto 2.4: DC 5v / 3a, 9v / 2a, 12v / 1.5a, salida del puerto QC3.0: DC 3.6-6.5v / 3a, 6.5-9v / 2a, 9-12v / 1.5a, 30w en total. El sistema de control de carga técnica i-Smart garantiza la potencia de seguridad para sus dispositivos.

2.Diseño Premium:Cuerpo Metalico(Carcasa de Alumino),Agradable luz LED Premium, extremadamente compacto y dos puertos USB garantizar máxima facilidad de aplicación. Múltiples salvaguardias integradas protegen contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento para la Quick Charge y segura. Voltaje de entrada 12 / 24 voltios. La carcasa de material de aleación de aluminio protege contra rasguños y ayuda a disipar el calor rápidamente., lo que es más seguro que el plástico.

3.Carga Eficiente: QC 3.0 y 2.4A Doble Puertos USB Adaptador cargador cargador de automóvil Coche , cargue dos dispositivos móviles simultáneamente a la velocidad máxima, compatible con puertos USB C como el Xiaomi Redmi Note 9S/9 Pro/9 Pro Max,Redmi 9 9A 9C 8A,Redmi Note 8 Pro/8T/7 10X,Mi 10/10 Lite/10 Pro,Mi 9/9 SE/9T/9T Pro/9 Lite,8/8 Pro/8 Lite,Poco F2 Pro,Nokia 6.1 7.1 6.2 7.2 8.2 8.3 7 8 9,Pixel 2 3 4 3A XL

4.Compatibilidad Total y Certificaciones: Compatible con todos los smartphones iOS & Android, iPad, tablets y otros dispositivos USB. Certificado por FCC, CE, PSE y RoHS.

5.Contenido del paquete: MZ Quick Charge 3.0 30W 2 Puertos USB Cargador de Coche, Cable Usb Tipo C (2m), aclamada garantía de 12 meses y servicio de atención al cliente amigable.

JOOMFEEN Quick Charge 3.0 Cargador USB de Pared con Cable USB Tipo C,30W QC 3.0 Cargador Móvil 4 Puertos Cargador de Red USB Carga Rapida para Samsung Galaxy S10E/S9/S8/Note8,Huawei P20,Xiaomi(Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida: Qualcomm Quick Charge 3.0 Cargador Móvil 4 Puertos Cargador de Pared USB proporciona una velocidad de carga más rápida y estable con una amplia compatibilidad para todos sus dispositivos, Entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz 0.8A, salida del puerto QC3.0: DC3.6V-6.5V/3A ,DC3.6V-6.5V/3A ,DC9V-12V/1.5A,otras tres salidas:DC5V 3.1A Max,30w en total. Carga dispositivos compatibles hasta 4 veces más rápido que la carga convencional,y un 27% más rápida que QC 2.0, ahorrando tu tiempo y maximiz

4 Puertos Cargador USB:El cargador USB de pared inteligente Con 4 puertos, puede cargar 4 dispositivos simultáneamente. El diseño compacto y pequeño y ligero lo hace fácil de llevar. La cubierta duradera y los componentes internos de alta calidad garantizan un rendimiento perfecto sin importar el impacto o las caídas. Además, la exclusiva tecnología de carga rápida también asegura que los otros puertos de carga USB estándar se carguen rápidamente.

Compatibilidad universal: El cargador USB es totalmente compatible con los dispositivos telefónicos QC3.0 y 2.0.Con 3ft cable tipo c para Samsung Galaxy S10 / S9 Plus / S9 / S8 Plus / S8 / Note 8, Xiaomi Mix3 / Mix 2S / Max 3 / Mi9 / Mi8 / Mi6 / Mi5, Huawei Huawei P20 / P10 / Mate10, HTC 10 , OnePlus 5, LG G5, G6, V20, V30, HTC 10, Nokia 8 y así sucesivamente.Los cuatro puertos detectan automáticamente los dispositivos y establecen el valor máximo. Posible carga actual en sí.

Carga segura: el cargador USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad integrado protege el dispositivo y el propio cargador USB contra sobrecargas, sobrecalentamientos, cortocircuitos, etc. Cumple con las estrictas normas CE / FCC / ROHS, que garantizan la máxima seguridad para la recarga.

Lo que obtienes: un cargador de pared con 4 puertos y un 3ft cable tipo c , cualquier cosa sobre el producto, envíanos un correo electrónico

UGREEN Cargador Quick Charge 3.0, Cargador USB 18W Cargador Carga Rápida Cargador de Red para Xiaomi Mi9 Mi8 Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 8 Samsung S20 S10 S9 BQ Aquarius X Huawei P40 iPhone X 11 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cargador de Corriente Rápida] Este cargador Quick Charge 3.0 ofrece una potencia máxima de 18 W (5 V 3 A), la tecnología Quick Charge 3.0 carga dispositivos compatibles hasta un 80 % en tan solo 35 minutos, 4 veces más rápido que los cargadores tradicionales.

[Dispositivos compatibles con carga rápida] El cargador USB rápido soporta protocolos de carga rápida Quick Charge 3.0/2.0, Samsung AFC y Huawei FCP, compatible con Galaxy S10/S10e/S9/S9+/Note 9/A20e/A51/A50, Redmi Note 10 Pro/Note 9 Pro, Xiaomi Pocophone F1/Poco. M2/ Poco. M3/ Poco M3 Pro, Huawei P30 Lite/P20 Lite/Mate 20 Lite, etc.

Compatibilidad universal: este cargador de pared carga casi todos los dispositivos USB gracias a la tecnología de carga adaptiva, desde smartphones a tabletas, auriculares y altavoces Bluetooth, relojes inteligentes, etc.

[Carga de forma segura] Equipado con un chip inteligente para proteger sus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensiones, sobrecalentamiento y sobrecorriente, asegurando a usted y su dispositivo de forma segura. La carcasa de ABS ignífuga ofrece resistencia a altas temperaturas para la mejor disipación del calor.

[Ligero y compacto] Diseño compacto y ligero, ocupa poco espacio y fácil de poner en su bolsillo o bolso y llevarlo a cualquier lugar. Voltaje de entrada universal (se puede utilizar fuera de Europa): 100-240 V.

YEONPHOM 20W Cargador USB C Carga Rápida PD Power Delivery 3.0&Quick Charge 3.0 2 Puertos Cargador Móvil Tipo C para iPhone 12 Pro Max/Mini/11/XS/XR/X/8,Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8/Note,Huawei,XiaoMi € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad amplia : 20W cargador pared usb c power delivery 3.0 ofrece una carga más rápida. USB-C (PD3.0):iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, X, XR, XS, XS Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus, MacBook Pro, iPad Pro 10.5,Pro 12.9, iPad Air, AirPods Pro.USB-A (QC3.0, HUAWEI SCP FCP, Samsung AFC): Samsung Z Flip, S21 ultra, S20, S10, S9, S8, M30, M20, Note 9, 8; Huawei P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P10, Mate 20, 20 Pro, Xiaomi Mi 9, 8, 6, A3, A2; Google Pixel 4, 4XL, 3XL usw

Cargador USB de red potente: Carga más rápida y segura con nuestra tecnología avanzada, el puerto USB-C puede cargar su dispositivo a una velocidad de 5V,3A o 9V,2.22A o 12V,1.67A, y el puero USB A puede llegar a una máxima de 5V,3A o 9V,2.22A o 12v,1.5A. Dos puertos diferentes con diseño inteligente aseguran la mejor eficiencia de carga para dos dispositivos simultáneamente.

Ligero y Portátil: El cargador de pared USB tiene un diseño compacto y ocupa poco espacio. Incluso puede guardarse en un bolsillo y es fácil de transportar. Es muy adecuado para viajar. Proporciona una solución de carga instantánea para que su vida sea más cómoda.

Seguridad Avanzada:El sistema de seguridad incoporado protege sus dispositivos contra corrientes excesivas, sobretensiones, control de temperatura para garantizar la protección total para usted y sus dispositivos.

Cotenidos del paquete: Usted va a conseguir un 20W cargador móvil rápido y manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Quick Charge 30W Cargador 3.0 Cargador de Viaje Enchufe Cargador USB Carga Rápida con 3 Puertos Carga rápida Adaptador de Corriente para iPhone x 8 7 Xiaomi Pocophone F1 Mix 3 A1 Samsung S10 S9 S8 € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Cargador USB Quick Charge 3.0: La eficiente tecnología QC 3.0 carga teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos USB hasta cuatro veces más rápido (hasta 2,4 A) que un cargador estándar. Cargador potente y portátil, conveniente para llevar, conveniente para el hogar, viaje, oficina, etc.

♥ Carga rápida: QC 3.0 ofrece la eficiencia de carga más rápida de hasta el 80%, 4 veces más rápido que los cargadores convencionales, puede cargar el dispositivo del 0% al 80% en 40 minutos. Compatible con versiones anteriores de QC 1.0 2.0. Cargador USB Quick Charge 3.0 de tres puertos permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

♥ Calidad Premium con Garantía de Seguridad: El cargador está diseñado con protección múltiple contra sobrecargas, cortocircuitos, sobrecalentamientos, cumple con las estrictas normas CE y FCC. El material ignífugo también garantiza la máxima seguridad para su dispositivo y para el propio cargador.Las protecciones incorporadas protegen sus dispositivos contra corrientes excesivas, sobrecalentamiento y sobrecarg.

♥ 30W Cargador USB Multiple Quick Charge 3.0 - Cargador de Viaje Perfecto Enchufe Cargador USB Carga Rápida con 3 Puertos para Xiaomi Pocophone F1, Mi A2, Mi 5/8/9 Pro, Mix 3, A1, Mi A2. Samsung Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / Note 8 / Note 5 / Note 4 / Edge. Huawei P20 / P20 Lite / P20 Pro / Mate 10 / Mate 20. Motorola Moto G6 / Z3 / Z2

♥ Ofrecemos 6 meses de garantía para nuestro producto. Cualquier pregunta o inquietud por favor contáctenos, podemos ofrecerle un reemplazo o reembolso gratuito. READ ¿Qué es Android TV? Cómo funciona el sistema de televisión inteligente de Google

4-Ok Cargador USB Rapido 2.4A. Cargador Red 220V para Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO Incluye Cable USB a Micro USB y Adaptador Micro USB a Tipo C € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador de casa Rápido, gracias a su potente entrega 2.4A permite cargar rápido su dispositivo.

Incluye cable y adaptador, nuestro cargador rápido incluye un cable USB a Micro USB de 1m y un adaptador de Micro USB a Tipò C

Compatibilidad Universal, es compatible con cualquier dispositivo por carga USB, Telefonos, tablet, auriculares, relojes inteligentes, etc.

Seguridad, este cargador de pared esta diseñado con avanzados sistemas de seguridad y proteccion tanto para el dispositivo como para el cargador.

Incluye, 1 Cargador 220V AC -2.4A, Output 5V DC. 1 Cable 1m de USB a Micro USB, 1 Adaptador Micro USB a Tipo C, Manual instrucciones.

JOOMFEEN Quick Charge 3.0 Cargador USB Tipo C de Pared con Cable USB C 2M,18W QC 3.0 Cargador Móvil Carga Rapida para Samsung Galaxy S20 S10 S9 S8 Plus Note 10,Huawei P30/P20,Xiaomi Mi 9 Redmi Note 9 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad universal: El cargador USB es totalmente compatible con los dispositivos telefónicos QC3.0 y 2.0. Cargador Tipo C Con 6ft/2m cable tipo c para Samsung Galaxy S20 Ultra / Plus / S10 / S9 Plus / S9 / S8 Plus / S8 / Note 10/9/8, Xiaomi Mix3 / Mix 2S / Max 3 / Mi9 / Mi8 / Mi6 / Mi5, Redmi Note 9/8/7 Huawei P40 / P30 / P20 / P10 / Mate 30/20/10, HTC 10 , OnePlus 5, LG G5, G6, V20, V30, HTC 10, Nokia 8 y así sucesivamente.

Cargador Móvil Carga rápida: La tecnología Quick Charge 3.0 recarga los dispositivos compatibles hasta un 80 % en solo 35 minutos. Velocidad de carga 4 veces más rápida que los cargadores convencionales.

Incorporado chip IC: Cuenta con "sistema de seguridad" , el sistema puede reducir el calor dinámicamente eligiendo la ruta más fría, para que regular la temperatura evitando sobrecalentamientos.

Transferencia de datos: Además de admitir la carga rápida, el cable tipo C admite transferencia rápida de datos de hasta 480 Mbps. Con el cable de 2 metros, no hay necesidad de preocuparse por que haya una gran distancia entre el cargador de pared y su teléfono móvil. Hará tu vida más fácil.

Obtendrá: 1* cargador usb pared + 2m USB C cables, con un buen servicio al cliente, estaremos allí para ayudarlo.

Movilux_ES Cargador Super Carga 33W MDY-11-EZ Compatible con Xiaomi, Mi 10, Note 9 Pro, Note 8 Pro - Bulk € 29.99

€ 22.00 in stock 2 new from €22.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador Xiaomi MDY-11-EZ compatible con carga súper rápida de Xiaomi 33W

Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,7 A

Salida: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 20V = 1.35A / 11V = 3A

Potencia: Max 33W

No incluye cable. Embalaje tipo Bulk.

IWAVION Cargador USB,Quick Charge 3.0 30w Cargador USB de Pared con 4 Puertos de Cargador Móvil Rápido de Pared para iPhone Xr/Xs/X/8Plus/ 8, iPad, Samsung Galaxy S10/S9/S8+/Note 8/Huawei/HTC/LG Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador rápido Pared de 30 vatios con puertos QC3.0: la tecnología de carga USB más rápida, de 0 a 80% en 35 minutos, aumenta la eficiencia de carga en un 38% y reduce la liberación de calor de carga en un 45% con respecto al control de calidad 2.0. Compatible con versiones anteriores de QC 2.0 y 1.0. Utilice la eficiente tecnología de carga Power Boost y vuelva a la velocidad de carga turbo.

Diseño de carga multipuerto: este cargador de pared inteligente Con 4 puertos, puede cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente. Compacto, pequeño, ligero y fácilmente portátil. La carcasa robusta y los componentes internos de primera calidad garantizan un rendimiento perfecto independientemente de los golpes o caídas. Además, la exclusiva tecnología de carga rápida también permite la velocidad de carga más rápida posible en los otros puertos de carga USB estándar.

Seguro y duradero: el adaptador de pared USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad incorporado protege su dispositivo y el cargador de la sobrecarga, el sobrecalentamiento, el cortocircuito, etc. para la carga.

Compatibilidad amplia: el cargador USB QC 3.0 del teléfono móvil es compatible con dispositivos compatibles con carga rápida, por ejemplo. iPhone XR/X Max/Xs/X/8/8plus,iPad,Samsung Galaxy S10/S10e/S10 Plus/S9 Plus/S9/S8/S8 Plus/Note 8/Note 9,Sony Xperia XZ/XZ Premium,LG G6/G5/V30, Huawei P20/P10/Mate10,HTC 10,Nokia 8,Xiaomi Mi6,Mi5,Mi MiX,etc.Los cuatro puertos detectan automáticamente los dispositivos y configuran el máximo. Posible corriente de carga en sí.

100% LIBRE DE RIESGOS o garantía de devolución de dinero: El producto viene con 12 meses de garantía. Póngase en contacto con nosotros inmediatamente, si tiene algún problema, siempre estamos a su disposición.

UGREEN Cargador Coche Quick Charge 3.0, 36W Cargador Coche Carga Rapida para Xiaomi Mi10 Redmi 9 Redmi Note 9, Galaxy S20, Cargador Coche USB Doble con 1 Metro Cable USB C para iPhone 12 X XS SE, iPad € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador QC 3.0 para Coche: UGREEN cargador de coche adopata el chip avanzado del protocolo de carga rápida, lo que permite cargar el móvil 4 veces más rápido que otro cargador normal. Especialmente útil cuando se hacen viajes largos con el navegador GPS que consume mucha batería.

Dual USB Quick Charge 3.0: El cargador para mechero de coche tiene dos puertos de carga rápida, admite caragar 2 dispositivos quick charge simultáneamente.Las salidas tienen una potencia de 36W total. Dos tomas para que puedas cargar el móvil o la tablet a la vez mientras estás de viaje.

Amplia Compatibilidad: Este cargador coche carga rápido es compatible el protocolo de carga como QC3.0/2.0, Huawei FCP, Samsung AFC, Apple 5V2.4A, BC1.2, por eso se puede cargar para la mayoría usb dispositivos.Tales como iPhone SE 2020/11/XR/XS/X/8, Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8/S7, Xiaomi Redmi Note 9/8/7/Redmi 9/Mi 10, Moto G8/G7, Huawei P30/P40, Google Pixel 4A/4/3A etc.

Múltiple Protección: El cargador móvil coche está certificado por varias certificaciones de seguridad, ofrece protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y altas temperaturas para garantizar la seguridad de sus dispositivos. Tiene el cuerpo de aluminio de garantiza no se sobrecalienta a altas temperaturas, lo que es más seguro que el plástico.

Pequeñito y Práctico: Este mini cargador de coche está diseñado moderno ,muy pequeño para comodidad de transporte. El tamaño es perfecto, ajusta perfectamente al hueco, sobresaliendo muy poco de la toma de 12V o 24V del coche. Incluso conducir por las difíciles condiciones de conducción, se adapta perfectamente al enchufe del mechero del coche.

Cargador Móvil con Cable USB Tipo c, Cargador USB Tipo C con 2 Puertos, Cargador Tipo c para samsung s9/s8/s10,Note 9/8,Huawei p20 pro/p10/p9/p8,xiaomi mi a2,mi 8/9,y más Cargador USB C Dispositivos € 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Combinación Perfecta】El cargador móvil tiene 2 puertos que cargar 2 dispositivos simultáneamente. Hay 2 cargador tipo c de 1.5M en la combinación, para Samsung s9/s8/s10/s10+/s20, Note 9/8, Huawei p20 pro/p10/p9/p8, Xiaomi mi a1/a2,mi 8/9,red mi note 5/note 7/note 8/note 9, y más cargador usb c dispositivos.

【Combinación de valores】 El cargador usb tipo c es buena calidad y bajo precio. Usted puede comprar un cargador móvil de puerto USB dual y cable usb tipo c al mismo tiempo sin gastar más tiempo y más dinero en compras separadas. El cargador tipo c carga rapida le permiten ahorrar tiempo y optimizar la eficiencia de la carga.

【Protección de seguridad】 Los cargadores moviles diseñados de forma segura, materiales duraderos y ignífugos resisten la resistencia a altas temperaturas para una refrigeración óptima. Las corrientes inteligentes evitan eficazmente la sobrecarga, la sobrecorriente o los cortocircuitos y mantienen a usted y a su dispositivo seguros.

【Tamaño perfecto】Este cargador rapido es pequeño y fácil de poner en su bolsa para una fácil portabilidad. La longitud del cable usb tipo c es de 1,5 metros. Esta combinación de ccargador tipo c es muy conveniente para su uso en casa, en la oficina o en viajes

【Servicio de ventas】El paquete contiene un cargador movil (5V 2.1A) y cable usb tipo c carga rapida 2pack. Zeuste valora la experiencia de cada cliente y tenemos una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro cargador usb tipo c, no dude en ponerse en contacto con nosotros y siempre estaremos con usted.

Beikell 20W Cargador USB C, Cargador Móvil USB C Power Delivery 3.0 Carga Rápida y USB QC 3.0 para iPhone 12/12 pro/12 pro max/11/11 pro max, iPad, Huawei, Xiaomi y Más € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga Súper Rápida: Nuestro cargador usb c, con las últimas tecnologías Power Delivery 3.0 y QC 3.0, que pueden proporcionar una carga eficiente y rápida, mejorar el rendimiento de carga y ahorrar más tiempo, y puede proporcionar a su teléfono un 50% de potencia en 30 minutos, su velocidad de carga es varias veces más rápida que la de otros cargadores.

Excelente Rendimiento de Seguridad: Nuestro cargador ha pasado la estricta certificación CE y la carcasa está hecha de material especial para PC, que puede soportar altas temperaturas y disipar el calor de manera eficaz. El sistema de protección inteligente múltiple integrado puede proteger su equipo de sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos, garantizando así su seguridad y la del equipo.

Durabilidad: Nuestros cargador usb c están compuestos de materiales de grado técnico y circuitos de alta calidad para garantizar la máxima fiabilidad y durabilidad.Independientemente del impacto o No hay necesidad de preocuparse por daños si se cae.

Ligero y Portátil: El cargador tiene un diseño compacto y ocupa poco espacio. Incluso se puede colocar en un bolsillo para facilitar su transporte, muy adecuado para viajar. No importa dónde se encuentre, es su mejor compañero de carga para hacer su vida más cómoda.

Amplia Compatibilidad: Compatible con todos los teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos Power Delivery y Quick Charge 3.0, como iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 9, SE 2020, 11, 11 pro, XS, XS MAX, XR, X , 8, 8 Plus, iPad pro 2018, 2020, Galaxy S10 / S9 / Note9, etc.

3A Cable Cargador Usb Tipo C Carga Rápida Para Xiaomi Redmi Note 7/8 9 Pro/9 Pro Max,Mi 10/10 Pro/9/9 SE/9T/9 Lite/8/5 6,Samsung Galaxy A40 A50 A70 A80 A20E,Quick charge 3.0,Nylon Trenzado,2M 2Metros € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y Carga Rápida: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

2.Compatibilidad universal: perfecto compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Mi A1 A2,MI 8 /8 Lite/8 Pro,9/ 9SE/ 9T,MI5,MI6,MI5S,MI MIX 2 2s 3 5G,Mi Max 2 3, Redmi Note 7/ k20/ k20 Pro,F1 Pocophone,,Samsung Galaxy A40 A50 A70 A80 A20E

3.Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado : Exterior trenzado de nylon de Primium con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad.

4.Conector USB Tipo C Reversible:Con el conector reversible, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación

5.Contenido: 3A Cable USB tipo C de Nylon Trenzado (2 Unidades:2m 2m), nuestra garantía de 12 meses favorita de nuestros fans y el amable servicio al cliente de fácil acceso.

UGREEN Cargador Quick Charge 3.0, Cargador de Red 18W, Cargador Móvil Rápido para Xiaomi Mi A3 A2 Mi9 Mi8 Redmi 9 Redmi Note 9, Samsung S10 S9 S8 Plus S8 Note 8,BQ Aquaris X2 Pro,Huawei P40,LG G6 € 13.99

€ 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features QC 3.0 CARGA RÁPIDA: Este cargador rápido brinda 18W de salida por 3 tipos de carga 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/1.5. Resulta hasta 4 veces más rápida que la carga convencional, y un 27% más rápida que QC 2.0, ahorrando tu tiempo y maximizando la eficiencia de carga.

CARGA RÁPIDA QC Y HUAWEI FCP: Este cargador movil ultra rápido es completamente compatible con los móviles habilitados de QC 3.0 Y QC 2.0, tales como, Samsung S10 S9 Plus S9 S8 Plus S8 Note 8 S7 Edge S7 S6 S20(Al cargar Samung S20, solo puede alcanzar hasta 18W), Xiaomi Mi A2 Mi A3 Redmi Note 9 Redmi Note 8 Redmi 9 MIX 2S Mi Mix2 Max Max 2 Mi6 Mi5 Mi 5s, Huawei P40 P30 P20, BQ Aquaris X X Pro, Sony Xperia XZ2 XZ XZ Premium Z3 Z4 Z5, LG G4 G5 G6 V10 V20, HTC One M8 M9 10 One A9 U11 U Ultra, ect.

CARGA ESTÁNDAR: Este Cargador QC 3.0 cuenta con tecnología de Detección Automática y Carga Inteligente, este cargador rápido de pared puede detectar de forma inteligente el dispositivo enchufado, y le ofrecerá una corriente más oportuna de carga optimizada. Carga de forma normal a los dispositivos sin QC, como Xiaomi Mi band 3, iPhone X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s SE, iPad Pro iPad Mini Air iPad 4 3, Oneplus 5T 5 3T 3, MP3, cámaras, altavoces Bluetooth, batería externa, lector electrónico, etc.

SEGURO Y DURABLE: El cargador móvil con enchufe EU de doble entrada USB está fabricado de material ignífugo y con múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento¡, lo que puede garantizar la máxima seguridad para tu dispositivo y el mismo cargador. NOTA: No puede utilizarlo en la cocina, húmedo y alta temperatura, etc.

COMPACTO PERO UNIVERSAL: Este cargador usb carga rápida está diseño tamaño compacto, fácil de llevar. Admite voltaje de entre 100V-240V, este cargador USB es un compañero bueno para trabajo y viaje.

POWERADD Batería Externa 10000mAh (3 USB, 5V 2A, Más 2.5A, con Linterna) Carga Rápida Power Bank para iPhone iPad Samsung Xiaomi Móviles Inteligentes y Tableta € 21.99

€ 11.04 in stock 1 new from €11.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las baterías de polímero de litio de alta calidad, Muy delgada y portátil. Alta tasa de conversión, una serie de pruebas de seguridad pasaron.

Alta capacidad 10000mAh: Tres salida USB para al menos dos dispositivos al mismo tiempo. Puede cargar un iPhone 5 casi 4 veces o GS6 Más de 2 veces. Se recarga seguramente con un adaptador con salida 2A o superior.

Cargador externo, ligero que cabe facilmente en cualquier bolsillo o bolso.

Diseño de protección de seguridad: La batería apagará automáticamente si detecta corto circuito, sobrecorrientes o sobrecargas. Indicador LED le mantienen avisado con el estado de la batería restante.

El número de LEDs encendidos indica el estado actual de la batería durante la carga. Además, Pulse el botón de encendido durante 3 segundos. Se puede usar como una linterna, es perfecto para viajar, camping, las actividades al aire libre ect. READ Los 30 mejores Maquinaria Reloj Pendulo de 2021 - Revisión y guía

Cargador de Red Carga Rápida (33W) + Cable USB-C para Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Note 10, Note 10 Pro, Mi 10T, Mi 10S, Mi 11 Lite, Poco X3, Poco M2 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO OEM (Original Equipment Manufacture ) y de alta calidad. Compacto y ligero, perfecto para uso en viajes)

ELIGE TU MODELO. Elige el cargador apropiado para tu modelo de Smartphone Xiaomi. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos para ayudarle en la elección del cargador adecuado.

TIPO DE CARGA 33W Quick Charge: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 20V = 1.35A / 11V = 3A

Cable USB Tipo C incluido. Soporta 5A de carga. Compatible con Turbo Charge

Cargador Inalámbrico Carga Rapida Qi 10W para Xiaomi Mi 10 Pro/9 Pro/9/11 5G,Samsung Note 20/20 Ultra 10/10 Plus 9 8,Huawei P30 Pro/P40 Pro,Mate 20 Pro,Cargador Wirelwss+1.8M USB Tipo C Cable € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cargador rápido (Max 10W)】:Adecuados para la función de carga inalámbrica de 10W,7.5W, 5W de teléfonos móviles.La segunda generación de bobinas independientes,la tasa de carga se incrementa en un 40%, y la tasa de conversión puede alcanzar el 80%,lo que hace que la carga sea mucho más rápida. Asegurése de que su teléfono soporte la carga inalámbrica antes de comprar. Nota:El adaptador no está incluido, se recomienda encarecidamente el adaptador QC 2.0 / 3.0. Adaptador PD 2.0/ 3.0 No compatible.

【Compatibilidad perfecta】El modo de 7.5W es compatible con iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro /11 Pro Max /XS MAX /XS /XR /X /8+/8; El modo de 10W es para Samsung Galaxy Note 20 4G 5G/20 Ultra 4G 5G,Note10 4G 5G,Note10 Plus 4G 5G,Note 8 9,Huawei P30 Pro/P40 Pro,Mate 20 Pro/30 Pro,Xiaomi Mi 10 Pro/9 Pro/9/11 5G,etc. El modo de 5W para los teléfonos que soportan la carga inalámbrica.

【Diseño ultrafino y seguro:】 diseño delgado y ultrafino que hace que sea más fácil ponerlo en los bolsillos y llevarlo al exterior. Chip inteligente integrado de carga, es seguro cuando se carga mientras se utiliza su teléfono. Material acrílico de superficie suave que no raya tu teléfono celular o dispositivo de carga.

【Indicador LED inteligente】Viene un indicador LED le permite conocer el estado de carga. El LED azul indica que el teléfono se está cargando y el LED verde indica que ha finalizado. Indicador Luz suave y sin ruido para no molestarlo durante la noche.

【Lo que obtienes:】Usted va a conseguir 1x Cargador inalámbrico, 1 x 1.8m 3A Cable USB Tipo C. Usted dispone de un servicio de garantía de 12 meses sobre el producto. Por favor, no dude ponerse en contacto con nosotros si nuestro servicio no cumple con sus expectativas, ya que queremos darle una experiencia satisfactoria al 100% en su compr

ultrapower100 Cargador Súper Rápido 3.0 para Samsung Huawei Google HTC LG Meiuzu OPPO ZTE OnePlus Nokia Sony etc. Tipo C € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador rápido con un puerto de carga QC 3.0. La tecnología de carga USB más rápida del mercado. aumenta la eficiencia de carga en un 40% y reduce la emisión de calor de carga en un 70%. Con nuestro cargador podrás olvidar las largas esperas para la recarga de tu teléfono, menos tiempo perdido y más espacio para tu necesidad

El Cargador es compatible con todos los dispositivos dotados de entrada Type-c, su cyp interno se adapta a todos los tipos de dispositivos, incluso aquellos que requieren menor intensidad de carga, sin dañar el dispositivo. Compatible con los dispositivos Tipo-C Samsung huawei xiaomi alcatel redmi nokia google vivo acer blackberry hp lenovo lg htc meizu motorola ngm panasonic sony vodafone wiko zte nexus

Cómodo Práctico y duradero: el ultrapower100 es ligero y de dimensiones reducidas, útil para quien necesita un transporte poco voluminoso, para tus vagueos, tu tiempo libre y tu trabajo. Construido con materiales de excelencia en ABS y TPU, resiste en el tiempo. La carcasa robusta y componentes internos de alta calidad garantizan un rendimiento perfecto independientemente de golpes o caídas, realizado con materiales ignífugos. Cable y fuente de alimentación se pueden utilizar por separado

Garantía: 24 meses, servicio al cliente multilingüe

Yosou Cable USB Tipo C,[2Pack 1M+2M] 3A Cargador Tipo C Nylon Carga Rápida Cable USB C para Samsung Galaxy S10 S9 S8 A20e A40 A70 A50 S21 S20 plus FE A21s note 9,Huawei P30 P20 mate20,HTC,Sony,Xiaomi € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】:Perfectamente compatible con todos los dispositivos usb c disponibles actualmente.Compatible con Samsung Galaxy Note 20/Note 10/Note 9/S10/S9/S8/A20/A30/A40/A50/A52/A51/A70/A80/A8/A9/S21/S20,Moto G8/G7/G6,LG G7/G6/G4,HTC 10/U11/U12+,Sony Xperia/XZ/XA,Huawei P40/P30/P20/mate 40/mate 20/nova 7,Xiaomi 9 Redmi note 8 y mucho más.

【Carga Rápida y Sincronización】:Soporte QC 3.0 y soporta hasta 5V/3A de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! la velocidad de sincronización de datos de hasta 480 mbps.

【Ultra Durabilidad】:El hilo de nailon es fuerte, suave, no se enreda y es resistente al desgarro. También utilizamos carcasas de aleación de aluminio reforzado. La carcasa de aleación de aluminio garantiza que el cable de carga USB tipo c no se caliente y pueda soportar 10.000 pruebas de flexión, lo que es duradero y no es fácil de romper.

【Conector USB Tipo C Reversible】:Con el conector reversible, siga la última tendencia de la interfaz USB. Con este diseño fácil de usar, puede colocarlo libremente en sus dispositivos USB tipo C sin preocuparse por la orientación.

【Conseguirás】:2 unidades de(1m+ 2m)cable cargador usb tipo c es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores; un pedido contiene 2 cables.Proporcionaremos un servicio de garantía de 12 meses, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

YEONPHOM Quick Charge 3.0 Cargador USB Multiple con Cable USB Tipo C, 30W 4 Puertos QC 3.0 Cargador Pared Carga Rapida Cargador Móvil Universal Adaptador para Samsung Galaxy S21/S20/S10,Huawei,Xiaomi € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.CARGA RÁPIDA QC3.0:QC 3.0 ofrece la eficiencia de carga más rápida de hasta el 80%, 4 veces más rápido que los cargadores convencionales, puede cargar el dispositivo del 0% al 80% en 40 minutos. Compatible con versiones anteriores de QC 1.0 2.0. Cargador USB multiple Quick Charge 3.0 de 4 puertos permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo

2.COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:Quick Charge 3.0 y 3.1Amax puerto 4 cargador de pared usb con cable de carga USB typc-C de 3FT / 1M, compatible con xiaomi 10 / 10T Lite Mi6 Mi5 Mi MiX Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy S21+ / S20/ S10 / S10e / S10 Plus / S9 Plus / S9 / S8 / S8 Plus / Note 8 / Note 9, Motorola, LG, Redmi, Huawei P40 / P30 / P30 Pro / P20, (incluido el cable de carga tipo C)

3.SEGURO Y DURADERO:El cargador Móvil USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad integrado protege el dispositivo y el propio cargador USB contra sobrecargas, sobrecalentamientos, cortocircuitos, etc. Cumple con las estrictas normas CE / FCC / ROHS, que garantizan la máxima seguridad para la recarga.La cubierta duradera y los componentes internos de alta calidad garantizan un rendimiento perfecto sin importar el impacto o las caídas

4.DEAL PARA VIAJAR:Sorporte 4 dispositivos al mismo tiempo. Así que tiene una estación de carga con la que puede cargar cualquier dispositivo sin enredos de cables en su hogar u oficina.Este cargador usb carga rápida está diseño compacto y ligero, ocupa poco espacio y fácil de colocar en el bolso, permite llevarlo a cualquier lugar. Admite voltaje de entre 100V-240V, este enchufe cargador de red usb es un compañero bueno para trabajo y viaje

5.CONSEGUIRÁS: Cargador de pared de 4 puertos con carga rápida 3.0, cable de carga tipo C de 3 pies y servicio eficiente y amigable, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

APOKIN® Cargador Ultra Rapido Doble USB 2.4A USB 3.0 Adaptador de Carga Cargador Compatible Samsung iPhone iPad Huawei Xiaomi OPPO Realme LG TCL Vivo iPad (Sin Cable) € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Cargador Apokin Doble USB de Pared, con los dos USB de carga rápida podras cargar dos dispositivos a la vez mediante el mismo enchufe con salidas de 5V/2.4A y 5V/1A respectivamente.

✔Puede cargar al mismo tiempo dos móviles, o un móvil y una tableta con mayor velocidad, reduciendo casi a la mitad el tiempo de carga. El 2.4A puerto permite cargar segura y rápidamente los de gran capacidad de batería.

✔Admite todos los 5V dispositivos portátiles como iPhone X / XR / 8 Plus / 8 / 7 Plus/7, Samsung S8+ / S8, iPad, iPod, e-readers, tabletas, Android móviles, Auriculares TWS Bluetooth, baterías externas y otros USB periféricos. Las dos salidas y la carga rápida le hacen un must-have durante los viajes, bastante útil cuando corres prisa o tienes limitados enchufes en casa u oficina.

✔Normativas CE: el cargador USB está hecho de material ignífugo y el sistema de seguridad integrado protege el dispositivo y el propio cargador USB contra sobrecargas, sobrecalentamientos, cortocircuitos, etc. Cumple con las estrictas normas CE / FCC / ROHS, que garantizan la máxima seguridad para la carga segura.

✔Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 24 meses de garantía del producto / Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud. Estamos aquí para ayudarlo.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.