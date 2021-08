Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Cargador Lenovo Portatil de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Cargador Lenovo Portatil de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Cargador Lenovo Portatil veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Cargador Lenovo Portatil disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Cargador Lenovo Portatil ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Cargador Lenovo Portatil pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Adaptador Cargador Nuevo Compatible para portátiles Lenovo IdeaPad - ThinkPad Series 20V 4,5A Punta Rectangular € 16.95 in stock 2 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,5a e inferiores con Part Number 0B47030 0C19880 0C19881 0C19888 36200245 36200246 36200280 45N0289 45N0290 45N0293 59370520 45N0294 45N0295 45N0296 59342980 59370508 59370512 59370514 ADLX45NLC2A ADLX45NLC3A PA-1650-37LC PA-1650-72 PA-1650-37LC 4X20E75066 TP00064A

Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,5a // Voltaje: 20v

Compatible con portátiles Lenovo Ideapad S210 S215 Touch S210 Touch S510P 59385901 Touch U330p U330t Touch U430 U430p U31 U31-70 U330 U430 U530 touch U430 Touch Yoga 2 11 11s 13 Yoga 11 Yoga 11S U530T Touch Yoga 11S Yoga 13 Yoga 13 13-2191 Yoga 2 Pro Z410 Z510 Z410 Z50 Z5070 Z50-70 Z50-75

Compatible con portátiles Lenovo Essential G405 G405s Thinkpad L450 500s - 80Q3002VUS N20 N20p Chromebook 59426641

Compatible con portátiles Lenovo ThinkPad G700 G710 S3-S431 T440p Series i5 i7 X1 Carbon X240 X240S Series Yoga 11S - 59385438 0A36258 0A362xx 0B46994 0B47030 0B470xx 0B47455 0B47481 0B474xx 0B4xxxx 11e Yoga 11e Chromebook 45N0257 45N0258 ADLX65NLC3A ADLX90NCC3A ADLX90NDC3A All X220 Series E431(#6277) E440 (#20C5) E450 20DC00B1US E460 20ETCTO1WW E531(#6885) E540 (#20C6) E550 20DF002YUS E555 20DH003CUS E565 20EYCTO1WW Edge E431-012 E531 E431-009

65W Cargador Portátil Alimentación para Lenovo IdeaPad 310 320 320S 330 330S 510 510S 520 710S S145 100 120S 110-15ISK 310-15IKB 320-15IKB 330S-15IKB Flex 4 5 6,B50-10 PA-1450-55LU,Adaptador Lenovo € 23.33 in stock 1 new from €23.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Especificación】: Rango de entrada: 100-240V 50-60Hz / Salida: 20V 3.25A 65W / Longitud total del cable: 2M / Conector: 4.0 * 1.7MM / Esta fuente de alimentación está certificada con seguridad CE / FCC / RoHS, nuestro Lenovo Los cargadores de portátiles cumplen con los principales estándares de la industria, incluidos cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y protección contra sobrecalentamiento interno, tenga la seguridad de usarlos.

✅【Compatible】: Cargador Lenovo Ideapad Yoga 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 710 710S 720S 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP 310S-14IKB 310S-15IKB 310S-14AST 310S-11IAP 310S-15ISK 320-14ISK 320-14IKB 320-17IKB 320-17ISK 320S-15IS 330-14IKB 330-14AST 330-15IKB 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510S-12ISK 520-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 710-15ISK 710S-13IKB 720S-14IKB, Fuente de Alimentación Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo Ideapad Yoga 100 110 110S 120 120S 130 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IB 100S-14IBR 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110S-11IBR 120S-11IAP 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST S130 S145 S340 S130-11IGM S130-14IGM; Lenovo Essential V145 V155 V320 V340, Lenovo Chromebook N21 N22 N23 N42 (NON N23 Yoga); Lenovo Flex 4 5 6, 4-1130 4-1470 5-1470 5-1480 1580 B50-10 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR, Adaptador PC portátil Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGG2A PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR PA-1650-20LL 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630, Cargador de laptop

✅【Garantía】: Ofrecemos una política de devolución y cambio de última generación: dentro de los 30 días posteriores a la compra, ofrecemos una política de devolución sin preguntas / 12 meses de garantía del producto, reemplazaremos su cargador lenovo de forma gratuita si se vuelve defectuoso. Nota: Nuestro cargador lenovo solo es compatible con los modelos enumerados. Si no está seguro de la compatibilidad de este artículo o necesita ayuda para encontrar sus modelos, no dude en contactarnos.

【4.0 * 1.7 mm】 65W 20V 3.25A Adaptador de Cargador para Lenovo IdeaPad 100S 110 120 120S 130 310 320 330 510S 510 530S S145 S340 B50-10 B50-50 Yoga 510 310 710 Flex 4 5 6 Series Air 12 13 15 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Salida: 20V, 3.25A, 65W; Longitud del cable: 4.92 pies; Tamaño del enchufe: 4.0 * 1.7 mm. Verifique el modelo de su máquina y el tamaño original de la interfaz de carga antes de comprar. (Nota: No es compatible con Lenovo Ideapad 100S-11IBY, MIIX 310-10, MIIX 320, MIIX 300, MIIX 310 de 5V 4A.)

Modelos compatibles : Cargador portatil 20V 3.25A 65W para Lenovo IdeaPad 100-14 100S-14100-15 710S-13 MIIX5 Plus (510-12) MIIX 520-12 D330-10 IdeaPad 110 110S 120 120S 130 130S 310 310S 320 320S 330 330S S130 S145 S340 L340-11 14 15 YOGA 510-14ISK 510-15ISK 510S-14310-14 310S 710-13 710-11 Lenovo Flex 4 5 6 Flex 4-1470 4-1435 4-1480 4-1570 4-1580 4-1130 Flex 5-1470 5-1570 1480 Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10 B50-50 Lenovo Air 12 13 15.

Apto para Lenovo Ideapad 3 3-14 3-15 3-17 5-14 5-15 S145 S340 S530 S540 S740 3-15IGL05 3-17IIL05 15ADA05 3-17ADA05 3-14ARE05 3-15ARE05 3-17ARE05 3-14IIL05 3-15IIL05 3-14IML05 3-15IML05 3-17IML05 3-14ALC6 3-15ALC6 3-17ALC6 3-14ITL05 3-15ITL05 3-14ITL6 S145-14IGM S145-14IIL S145-15IIL S145-15AST S145-14API S145-14IKB S145-15API S145- 15IKB S340-14API S340-14IWL S340-14IML S340-14IIL S340-15IIL S340-13IML S340-13IML S340-15IML S340-15IWL S340-15IWL S530-13IML S540-15IML S540-14IML S740-14IIL

Certificado de seguridad: CE, UL, FCC, RoHS, fabricado con materiales de la más alta calidad, chip IC inteligente incorporado, proporciona protección contra sobrecargas / protección contra sobrecalentamiento / protección contra cortocircuitos.El material del producto puede ser garantizado. Incluso si el cable se ha doblado y doblado de forma no convencional muchas veces, se puede garantizar que el extremo y la interfaz no se aflojarán y que se cargará normalmente.

Prometemos: A partir de la fecha de compra, proporcionamos devoluciones incondicionales durante un mes y hay una garantía del producto de un año. Durante el período de garantía, si hay algún problema con el producto, no lo desmonte sin autorización. Contáctanos por correo electrónico. Una vez que recibamos la carta, resolveremos el problema de inmediato.

VUOHOEG 65W 45W Cargador para Portátil Lenovo ADLX65NDC3A ADLX65SLC2A ADLX90NLC3A, Ideapad Flex 2 Flex 3 Yoga 11 11S; ThinkPad T430 T440 T450 T460 T560 E431 E440 E531 E540 EUR Fuente de alimentación € 19.68 in stock 1 new from €19.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% nuevo, voltaje de entrada: 100-240v ~ 1.8A / 50-60Hz; salida: 20V 3.25A, potencia de salida: 65W (también compatible con 45W); Punta del conector: punta USB amarilla (¡verifique con cuidado!); 1 x Adaptador de CA y 1 cable de alimentación EUR.

Reemplazo del cargador de computadora portátil; Lenovo G40 G50 G70 Y40 B50 Z40 Z50 Z70 S21e S4 G500 G500s G505 G505s G510 G510s Lenovo Ideapad Yoga 2 11, 11s, 13, 2 Pro IdeaPad S210 U430 U530; Flex 2 15, 15D, 14, 10; Edge 15 80H10001US, 80H10004US; Yoga 2 Pro 59386391, 59418309; Yoga 2 11 59401972, 59417913, 59417911, 59421188; Yoga 2 13 59424666; Yoga 11 59342980, 11 s 59385438, 59370505; S210 5938750B, Flex 2 47470, 1536 0 , 0C19868.

Compatible con cable de alimentación de 65 W: ThinkPad X1 Carbon (¡solo segunda generación!); X1 Yoga (¡solo primera generación!); Serie T T431s T440 T440p T440s T450 T450s T460 T460s T470 T470s T550 T560 T570 T550; Serie Z Z50-70 Z50 -75; Serie X X240 X240S X250 X260 X270; Serie E E431 E440 E450 E455 E460 E465 E470 E475 E531 E540 E550 E550c E555 E560 E565 E570 E575; Serie L L440 L450 L460 L470 L540 L560 L570 B50; serie B5400.

Compatible con Lenovo # PA-1650-72, PA-1650-37LC, ADP-65FD EB, ADP-65FD B, ADLX65NLC3A, ADLX65NLC2A, ADLX65NDC3A, ADLX65NDC2A, ADLX65NCC3A, ADLX65NCC2A, ADLX45NLC3A, ADLX45NDC3A, ADLX45NCC3A, ADLX45NAC3A, ADLX45DLC3A, 57Y6401, 4X20M73670, 4X20E53344, 4X20E53340, 0C19868, 0B47483, 0B47481, 0B47463, 0B47455, 0B47045, 0B47036, 0B47030, 0A36266, 0A36262, 0A36258, 01FR051, 36200250, 36200235 adaptador para portátil.

Cargador tipo C de 65 W La tecnología de chip IC incorporado tiene múltiples funciones inteligentes para evitar sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno IO.Certificación CE / FCC. Y con cable de alta calidad con antiinterferencias anillo magnético. Es más seguro que otros adaptadores. Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

[4.0 * 1.7 MM] 65W 20V 3.25A Cargador adaptador para Lenovo IdeaPad 100S, 110,120,120S, 130,310,320,330,510S, 510,530S, S145 S340, B50-10, B50-50, Yoga 510,310,710, FLEX 4 5 6 Series, Air 12/13 /15 € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50 / 60Hz; Salida: 20V 3.25A 65W; Longitud del cable: 5 pies; Tamaño del enchufe: 4.0 * 1.7 mm, Verifique el modelo de su máquina y el tamaño de la interfaz del cargador original antes de comprar. ( Nota: No es compatible con 5V 4A Lenovo ideapad 100S-11IBY, MIIX 310-10, MIIX 320, MIIX 300, MIIX 310)

Modelos compatibles: Cargador portátil 20V 3.25A 65W para Lenovo IdeaPad 100-14,100S-14,100-15,710S-13, MIIX5 Plus (510-12), MIIX 520-12 D330-10, IdeaPad 110 110S 120 120S 130 130S, 310,310S , 320,320S, 330,330S, S130 S145 S340 L340-11 / 14 / 15.YOGA 510-14ISK, 510-15ISK, 510S-14,710-13,710-11, Lenovo Flex 4 5 6: Flex 4-1470 4-1435 4- 1480 4-1570 4-1580 4-1130; Flex 5-1470 5-1570 1480; Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10, B50-50, Lenovo Air 13/12/15.

Apto para Lenovo Ideapad 3 3-14 3-15 3-17 5-14 5-15 S145 S340 S530 S540 S740 3-15IGL05 3-17IIL05 15ADA05 3-17ADA05 3-14ARE05 3-15ARE05 3-17ARE05 3-14IIL05 3-15IIL05 3-14IML05 3-15IML05 3-17IML05 3-14ALC6 3-15ALC6 3-17ALC6 3-14ITL05 3-15ITL05 3-14ITL6 S145-14IGM S145-14IIL S145-15IIL S145-15AST S145-14API S145-14IKB S145-15API S145- 15IKB S340-14API S340-14IWL S340-14IML S340-14IIL S340-15IIL S340-13IML S340-13IML S340-15IML S340-15IWL S340-15IWL S530-13IML ADL45WCC ADP-45DW ADLX65CCGE2A

Certificación de seguridad: CE, UL, FCC, RoHS, el chip IC inteligente incorporado proporciona protección contra sobrecarga/sobrecalentamiento/cortocircuito. Probamos todos nuestros cargadores para garantizar la calidad de sus productos. Compramos materiales de muy alta calidad para garantizar que el extremo del adaptador no se suelte y que el cable quede intacto cuando se doble o cargue repetidamente.

Prometemos: 12 meses de garantía.Cada producto ha pasado pruebas rigurosas y pasó la prueba.Nuestro objetivo es proporcionar cargadores de calidad, si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a tiempo.Nos ocuparemos de su problema a tiempo.

NEUE DAWN 20V 45W Adaptador de Corriente Cargador portátil para Lenovo ideaPad 320 Yoga 510 S145 520S-14IKB PA-1450-55LU 310s 310-14isk 100-14IBY 100S-14IBR S340 L340 C340 100e Miix 520 Yoga 330 € 21.86 in stock 1 new from €21.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se fuente de alimentación portátil para Lenovo IdeaPad 100 110 110S 120 120S 310 320 510 S 520 710S 100S-14IBR Chromebook-N22 N23 N42 Yoga 710 Flex 4 5 Ideapad 320 Lenovo Ideapad 320s Lenovo 110s ThinkPad N22 Ideapad 100 Series 100S-14IBR 100-14IBY 100-15IBD 100-15IBY 110-15IBR 110-15IBD 110-15IBD 110-17IKB 110S 11IBR 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 320-15ABR ideapad 720s Yoga 710 11 Yoga 710 14 Yoga 710 15 yoga 720 B50-10 B50-50 Flex 4 1130 Flex 5 1470

Rango de entrada: CA 100 – 240 V; rango de salida: 20 V, 2,25 A, 45 W, tamaño del conector 4,0 mm x 1,7 mm; la longitud del cable es 2 m. Este dispositivo está certificado por seguridad CE/FCC/RoHS. Dispone de varios dispositivos de protección integrados que protegen contra sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento. Tecnología avanzada que garantiza la seguridad de la fuente de alimentación y del ordenador portátil conectado

Compatible también con Lenovo 100S-14IBR 100-14 100-14IBD 100-14IBR 100-14IBY 100-15 100-15IBD 100-15IBY 110-14,110-14IBR 110-15 110-15ACL 110-15IBR 110-17 Lenovo Ideapad 320 ADL45WCG 320-15ikb 100-15IBD 320-15ast 330-15ikb S130 110 Yoga 710 11 14 15 100 100s 330-15IGM S130-14IGM 330-17IKB 110s 310 N42 20V 2.25A

Por favor, comprueba las dimensiones y tensión de tu portátil antes de realizar el pedido. Solo enumeramos una parte de los modelos de ordenador portátil compatibles. Si no está seguro de si la compatibilidad con las puntas, por favor envíe su marca y número de modelo para confirmar

Lo que usted recibirá: cargador de ordenador portátil de 45 W, garantía de 12 meses, 30 días de devolución de dinero y siempre amable servicio al cliente son siempre para usted. Haremos todo lo posible para resolver su problema READ Los 30 mejores Razer Deathadder Elite de 2021 - Revisión y guía

65W Cargador Adaptador Portátil para Lenovo Ideapad 330S 330 320 310 330-15 320-15 310-15 330-14 330-15IKB 320-15IKB 510 520 710 510-14 520-14 710-14 510-14IKB 520-14IKB, Fuente de Alimentación Lenovo € 21.55 in stock 1 new from €21.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【Especificaciones】 Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A; Salida: 20 V 3,25 A; Vatios: 65 W; Tamaño de la interfaz: 4,0 mm x 1,7 mm; Longitud del cable: 2 m (antes de comprar el cargador ordenador lenovo, compare cuidadosamente la información anterior para garantizar la compatibilidad. Si no está seguro o no puede encontrar su modelo, no dude en contactarnos).

✅ 【Compatible con】 Cargador portátil Lenovo Ideapad 310 320 330 320S 330S 310-14 310-15 320-14 320-15 320-17 330-14 330-15 330-17 320S-14 320S-15 330S-14 330S-15 310-14IKB 310-15IKB 320-14IKB 320-15IKB 320-17IKB 330-14IKB 330-15IKB 310-15ISK 320-14ISK 320-15AST 320S-14IKB 320S-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 330S-14AST 330S-15AST; 100 110 120 130 110S 110-15 130-15 120S-15 100-15IBD; ADLX65CLGE2A ADLX65CCGU2A PA-1450-55LU ADP-45DW C GX20L29355 80MH000XUS 80MJ00AEUS, Adaptador Ordenador Lenovo

✅ 【Compatible con】 Cargador Lenovo Yoga 510 520 530 700 710 510S 520S 530S 710S 510-14 510-15 520-14 520-15 710-11 710-14 710-15 510S-12 510S-13 510S-14 520S-14 530S-14 530S-15 710S-13 510-14ISK 510-15ISK 700-14ISK 710-11ISK 710-14ISK 710-15ISK 510-15IKB 520-15IKB 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 510S-12ISK 510S-13ISK 510S-14ISK 710S-13ISK 510S-13IKB 510S-14IKB 520S-14IKB 530S-14IKB 530S-15IKB 720-12IKB 710S-13IKB; Lenovo Flex 5 B50-10 B50-50; S130 S145; N42; ADL45WCG, Adaptador Notebook Lenovo

✅ 【Ventaja】 Este ac adaptador Lenovo es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo Yoga también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】 Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

45W 20V 2.25A Adaptador Cargador Portátil para Lenovo Ideapad 320 320-15IKB Yoga 510 S145 520S-14IKB PA-1450-55LU 310s 310-14ISK 100-14IBY 100S-14IBR 520-15IKB IdeaPad S340 S540 S740 320S 330 330S € 19.68 in stock 1 new from €19.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones de energía: Adaptador de corriente de 45 W Cargador inteligente: Rango de entrada: CA 100-240 V; Rango de salida (rango de salida): 20 V, 2,25 A, 45 W, tamaño del conector 4,0 mm x 1,7 mm; Tecnología que detecta y entrega SALIDA automáticamente (5V-3A 9V-3A 15V-3A 20V-2.25A). La carga admite el modelo de carga rápida Power Delivery (PD) con una potencia máxima de hasta 45W. (Comprueba claramente antes de comprar).

Se fuente de alimentación portátil para Lenovo IdeaPad 100 110 110S 120 120S 310 320 510 S 520 710S 100S-14IBR Chromebook-N22 N23 N42 Yoga 710 Flex 4 5 Ideapad 320 Lenovo Ideapad 320s Lenovo 110s ThinkPad N22 Ideapad 100 Series 100S-14IBR 100-14IBY 100-15IBD 100-15IBY 110-15IBR 110-15IBD 110-15IBD 110-17IKB 110S 11IBR 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 320-15ABR; Lenovo Flex 4 5 14" 15" 1130 1435 1480 1470 1570 1580;

Adaptador de corriente para Lenovo Yoga 510 520 710 720-12IKB, Lenovo Miix 510, 510-12IKB 510-12ISK; Lenovo 520 2-in-1 14, Lenovo Ideapad S145 S340 S540 C340 710s 110-17IKB, 120S-11IAP, 120S-14IAP, 130S-11IGM, 130S-14IGM, 310-15ISK, 310-15ABR, 310-15IKB, Yoga 710 Series: 710-11ISK, 710-11IKB, 710-14IKB 710-14ISK, 710-15IKB, 710-15ISK, Flex 4 11 1130 1470 1580, Flex 5 1470 1570, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK;

Lenovo Ideapad 330S-15ARR, L340-15IWL, S340-14IWL, 500, 500S, 510, 510S, 520, 520S, 710S Series 330-17IKB, C340-14IML, 510-15IKB, 510-15ISK , 510S-14ISK, 520S-14IKB, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK, Lenovo Flex 4-1130, 4-1130 , 4-1480, 4-1470, 4-1570, 4-1580, 5-1470, 5-1570, 5-1570, 5-1580, Yoga 510-14, PA-1450-55LL 5A10H42923 5A10H43630 5A10H42921 ADL45WCC 5A10H43625 81CX, 81CW, 5A10H42919, 5A10H43632, ADP-45DW B, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, GX20K11838, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR;

Cargador tipo C de 65 W La tecnología de chip IC incorporado tiene múltiples funciones inteligentes para evitar sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno IO.Certificación CE / FCC. Y con cable de alta calidad con antiinterferencias anillo magnético. Es más seguro que otros adaptadores. Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

VUOHOEG 65W USB Tipo C Cargador para portátil Lenovo Yoga 720 730 910 920 s730 730s, ThinkPad X1 Carbon T480 T580 T490 T590 Chromebook 100e 300e 500e, HP, DELL, Acer, ASUS Type C Cargadore Adaptadore € 23.68

€ 22.88 in stock 1 new from €22.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【USB C Cargador】Entrada: 100-240V 50-60Hz Salida: 5V 2A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A; Salida:65W Max, conector: USB tipo-c; El paquete incluye: 1 adaptador de CA de 65 W, 1 enchufe de la UE, 1 manual de instrucciones. Compatible con ThinkPad X1 Carbon 5th 6th 7th Generation, X1 Yoga 2nd 3rd 4th Gen, X1 Tablet 2nd 3rd gen.

【Compatible con】Lenovo Yoga 920 720 710 13 920-13IKB 720-13IKB 710-13IKB, Yoga C930 C920 910 S940 S730 S740 720-13IKB; Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13 S1 S2 A275 A285 A475 A485 T470 T470s T480 T480s T570 T580 T580s T490 T590 T495 E480 E580 E485 E585 E490 E590 L480 L580 X270 X280 X380 X390 X395, Lenovo Chromebook 100e 300e 500e c330 c340 c630; Lenovo ADLX45YLC3A ADL. X45UDCC2A ADLX45UDCG2A ADLX45UDCU2A ADLX45UDCI2A ADLX45UDCR2A ADLX45UDCB2A ADLX45ULCC2A ADLX45ULCU2A ADLX45ULCB2A

【Compatible con】Dell XPS 12 9250, 13 9370 9350 9360 9365, 15 9550; Dell Latitude 11 5175 5179, 12 5285 5289 7250 7255 7285, 13 7370; HP Chromebook 11 11A G6 G7 EE; Chromebook X360 14 G5 1. 4-ca061dx 14-ca020nr 14-ca060nr X360 11A 11 G6 EE 11 G1 11-ae051wm 11-ae000, HP Elite x2 1013 G3 1012 G1; HP EliteBook 745 G5 x360 1040 G5 1030 G2 1020 G2; Acer Chromebook C732 C732T C771 C771T C771-C4TM C771T-56G3; Asus ZenBook 3 UX390 UX390U UX390UA

【Seguridad y robustez】: 65W USB TYP-C cargador portátil universal la tecnología de chip IC incorporado tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno de IO. Certificación CE / FCC. Y equipado con cables de alta calidad con anillo magnético antiinterferencias. Es más seguro que otros adaptadores.

【Garantía de calidad】robamos cada cargador para asegurar una fuerte conexión magnética. Utilizamos materiales de alta calidad para garantizar que el extremo del adaptador de corriente no se suelte cuando la computadora portátil se pliega repetidamente y el cable aún está intacto. ¡Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas!

SiKER 65W Laptop AC Adapter Charger para Lenovo IdeaPad Yoga 2 11 11s 13 2 Pro13 13-2191 2191-2XU 2191-33U 59370520 59370528 De Nuestra Amplia Variedad en línea; Flex 2 15 15D 14 10 G40 G50 0B47455 € 16.88 in stock 1 new from €16.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de entrada: 100-240v ~ 1.8A / 50-60Hz

Salida: 20V - 3.25A | Potencia de Potencia: 65W | ¡Cable de alimentación incluido!

Tamaño del conector DC: Conector cuadrado USB

Características Reemplazo 100% de la marca Nuevo adaptador, con garantía de 1 año

Paquete: 1 adaptador Ac y 1 cable de corriente alterna Ac.

65W Cargador Adaptador portátil para Lenovo IdeaPad 100 110-15ISK 310 310-15IKB 320 320-15IKB 320S 330 330S 330S-15IKB 510 510S 520 710S S145; Flex 4 5 6 Miix 510 520 B50-10 B50-50 PA-1450-55LU € 18.12 in stock 1 new from €18.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones de energía: Entrada: 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz; Salida: 20V 3,25A; Potencia: Máximo 65 W (compatible con 45 W); tamaño del conector 4,0 mm x 1,7 mm; (Verifique antes de comprar). El paquete incluye: 1 adaptador de CA de 65 W, 1 enchufe de la UE, 1 manual de instrucciones.

Portátil compatible Lenovo Ideapad Yoga 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 710 710S 720S 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP 310S-14IKB 310S-15IKB 310S-14AST 310S-11IAP 310S-15ISK 320-14ISK 320-14IKB 320-17IKB 320-17ISK 320S-15IS 330-14IKB 330-14AST 330-15IKB 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510S-12ISK 520-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 710-15ISK 710S-13IKB 720S-14IKB

Compatible con Lenovo Ideapad Yoga 100 110 110S 120 120S 130 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IB 100S-14IBR 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110S-11IBR 120S-11IAP 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST S130 S145 S340 S130-11IGM S130-14IGM; Lenovo Essential V145 V155 V320 V340, Lenovo Chromebook N21 N22 N23 N42 (NON N23 Yoga); Lenovo Flex 4 5 6, 4-1130 4-1470 5-1470 5-1480 1580 B50-10 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR

Adaptador de corriente para Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGG2A PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR PA-1650-20LL 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630

Seguridad y servicio: La tecnología de chip IC integrado del cargador HP 45W tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE / FCC. Contamos con servicio postventa integral, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

AUKEH 65W USB Type C Cargador para portátil para Lenovo ThinkPad Yoga chromebook Series, Yoga S730-13, Yoga 920-13, Yoga 730-13, IdeaPad 730s-13,ThinkPad X1 Carbon, con Cable de alimentación € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.6A, 50 / 60Hz, Salida: 20V-3.25A; 15V-3A; 9V-2A; 5V-2A; 12V-3A.La salida máxima es 65W. Tiene 5 engranajes, Se puede ajustar automáticamente según a la demanda del equipo de carga.Compatible con dispositivos con puertos de carga USB C / Tipo C de menos de 65W, verifique el puerto de su dispositivo al comprar

Compatibilidad: Lenovo Yoga 720 (13 "SOLAMENTE), Lenovo IdeaPad 720s (13" SOLAMENTE), Lenovo Yoga 370910920, ThinkPad Yoga L380 X380, A275 A475 E480 E580 P51S T470 T470s T480 T480s T570 T580 X270 X280, ThinkPad X1 Tablet, X1 Carbono GX20P92530 4X20E75131 01FR027 / Dell XPS 12 9250,13 9350 9360 9365 9370; Latitude 11 5175, 12 5285 5289 5290 7275 7285 7290, 13 3380 3390 7368 7370 7389 7390 E7370,14 5490 7490 E7480, 15 5590 / Samsung Chromebook Plus , 7 9 Spin Pro Pen Plus, Tab Pro SP / N W16-03

Certificado de seguridad: CE,UL,FCC,RoHS,fabricado con materiales de la más alta calidad, chip IC inteligente incorporado,proporciona protección contra sobrecargas/protección contra sobrecalentamiento/protección contra cortocircuitos.También hemos obtenido un material de muy alta calidad para garantizar nuestro poder. Los extremos del adaptador nunca se aflojarán y sus cables permanecerán intactos y a salvo de deshilacharse, incluso después de numerosas curvas y sesiones de carga del portátil.

DISEÑO PORTÁTIL: un adaptador para muchos modelos de portátiles Lenovo USB-C. Y el peso es tan liviano que ocupa un espacio increíblemente pequeño, el adaptador de viaje de CA para computadora portátil USB-C / tipo C de Lenovo se desliza en bolsas, carteras e incluso bolsillos con facilidad mientras viaja a cualquier lugar.

Prometemos: como proveedor profesional de energía para portátiles, nuestros productos cumplen con los principales estándares de la industria, por eso ofrecemos una política de devolución e intercambio líder en la industria: dentro de los 30 días posteriores a la compra.Además, 12 meses de garantía.Nuestro propósito es proporcionar cargadores de calidad.Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros por correo electrónico a tiempo.Nos ocuparemos de su problema a tiempo.

SUNYDEAL Cargador para Portátil Lenovo 45W, Adaptador Cable de alimentación para Lenovo IdeaPad 320s 330 330s 100s 110s 510s 520s 710s;Yoga 310s S145;B50-50 PA-1450-55LU ADL45WCG;20V 2,25A;4.0mm*1.7mm € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 20V 2.25A 45W / Connector: Φ4.0 * Φ1.7mm. La longitud total del cable se extiende a los 2.4M (fácil llevar)! Adaptadores de CA SUNYDEAL fabricados con materiales de la más alta calidad e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno. 100% compatibilidad con el original. Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto.

Cargador para Portátil Lenovo, Compatible con Lenovo Ideapad 100 100s; 110 110s; 120s; 130 130s; 310 310s; 320 320s; 330 330s; 510 510s; 520 520s; 530s; 710 710s; S130 S530 S145 S340 S530 S540 C340; Flex 4 5 6; Miix 510 520; Yoga 310 510 520 710 720; 100S-14IBR 100-14 100-14IBD 100-14IBR 100-14IBY 100-15 100-15IBD 100-15IBY 110-14,110-14IBR 110-15 110-15ACL 110-15IBR 110-17 110-17ACL, 710-14 710-15 710S-13 710-11IKB, 710-11ISK, 710-14IKB, 710-14ISK, 710-15ISK, PA-1450-55LI, PA-1450-55LN

Fuente de alimentación para Lenovo, compatible con Lenovo computadora portátil 120s; 130 130s; 310 310s; 510,510s,520; 120S-11IAP; 130-14IKB 130-15IKB; 130S-11IGM 130S-11IGM 130S-14IGM S130-11IGM; 310-14IKB 310-15ISK 310 Touch-15IKB 310S-14ISKf; 320-14IKB Touch-15IKB 320-15AST; 330-14IKB 330-15IGM 330-15ARR; 510-14ISK 510-15ISK 710S-13ISK 710S Plus 710S Plus Touch-13IKB, ideapad 720s; IdeaPad Flex 4/5/6 Series: Flex 4: 1130 1435 1480 1570 1580; Flex 5: 1470 1480 1570; Flex 6: 11IGM 14IKB 14ARR.

Adaptador para Lenovo - 4.0 x 1.7 mm - Replacement Partnummber Compatible con Lenovo Lenovo # PA-1450-55, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR, PA-1450-55LU, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, ADL45WCC, ADL45WCG, 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H42925, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, 5A10H70353, 5A10K78736, 5A10K78745, GX20K16006, GX20K11844, GX20K11839, GX20L23043, GX20K78592, ADLX45NCC3; B50-10 B50-50 V14 V15 V110-17 V145 V155 V320 V340, Chromebook 100s y Winbook 100e-Gen.1, 300e-Gen.1

Adaptador de Corriente para Lenovo IDEAPAD 5 Slim 1 C340 D330 L3 L340 S130 S145 S340 S530 S540 S740 serie 5-14IIL05 5-15IIL05, Slim 1-11AST-05 Slim 1-14AST-05, C340-14, D330-10IGM, L3-15IML05, L340-15, S130-11 S130-14, S145-15, S340-13 S340-14, S530-13, S540-14, S740-14 adaptador PC portátil. Lenovo ideapad S145-15IWL S145-15AST C340 D330 L340 S130 S340 S530 S540; Yoga 310 510 520 710 720:510-14IKB 510-14AST 520-14IKB 530-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 710-15IKB

45W ADL45WCG Adaptador Cargador portátil para para Lenovo Ideapad 320 330 320-15ikb 100-15IBD 320-15IKB 130-15AST S130 Yoga 710 11 14 15, 110 110s 510 510S 330-15IGM S130-14IGM 330-17IKB PA-1450-55LN € 16.68 in stock 1 new from €16.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100 - 240V 50-60Hz / salida: 19.5V 2.25A 45W / Connector: 4.0mm X 1.7mm. (debe prestar atención a si el tamaño es consistente con su tamaño original). El paquete incluye: 1 cargador con enchufe europeo, 1 manual de alimentación. Cada serie tiene diferentes modelos de computadora portátil, no son 100% compatibles con su computadora portátil, si no puede confirmar el modelo, contáctenosSolo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles.

Compatible con Lenovo Ideapad 110, 110s, 120S, 130, 310, 320, 320S, 330, 330S, 510, 510S, 520S, 710, 710S Plus, 720S, ADLX65CLGU2A, Lenovo 80T7 81CW, Flex 4 1130, 1480, 1580, 1470, 1570, Lenovo IdeaPad 510: 510-14: 510-14ISK 510-15: 510-15ISK 510-15IKB, Lenovo IdeaPad 510S: 510S-12: 510S-12ISK 510S-13: 510S-13ISK 510S-13IKB 510S-14: 510S-14IKB 510S-14ISK, Yoga 310 310-11IAP 330E-11IGM Yoga 530-14IKB 530-14ARR 330-11IGM 330H-11IGM 330L-11IGM 330R-11IGM 510-14AST 510-14IKB, Lenovo Miix 510, 520.

Adaptador de corriente para Lenovo N22 Chromebook 11.6", N22 Winbook, Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Lenovo N22 Chromebook, Ideapad N22 Lenovo N22 80SF0000US, 80SF0001US, 80VH0000US, 80VH0001US Lenovo N22 Chromebook 80SF 80S6 N22-20 Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US. Chromebook N42-20 N32 N23 N22 N22-20 Chromebook 80SF 80S6 N22-20. Lenovo IdeaPad Lenovo Flex 4-1130 Flex 4 14 4-1435 4-1480 Flex 4 15 4-1570 4-1580.Yoga 710 15 710-15ISK 710-15IKB Yoga 700S-14ISK 710 14 710-14ISK 710-14IKB.

Adaptador de corriente para Lenovo Ideapad 100, 100s (14.1" 15.6" 17" Modelos SOLAMENTE) Lenovo 100-15IBD 100-15IBY 100S-14IBR 110-15ACL 110-15IBR 110-15ISK 110-17IKB 110S-11IBR 120S-11IAP 120S-14IAP 130-15AST 310-151SK 310-15ABR 310-15IKB 310-15ISK 320-17IKB 320-15ABR 330-15ARR 330-15IKB 330-17IKB 330S-15IKB 520-15IKB 520S-14IKB 710S-13ISK 710S-13IKB 710S Plus 710S Plus 710-11IKB 710-11ISK 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 320-15IAP 320S-14IKB 320-15ISK, MIIX 510-12IKB.

Este adaptador de corriente está fabricado con materiales de la mejor calidad y ha pasado las pruebas de presión, sobrecalentamiento y seguridad. Certificación de seguridad CE / FCC / RoHS aprobada, muy adecuada para familias, negocios y viajes. Prometemos un reembolso gratuito de 30 días y un servicio de garantía gratuito de 12 meses. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente profesional, haremos todo lo posible para resolver su problema. READ Los 30 mejores Teclado Y Raton Inalambrico Logitech de 2021 - Revisión y guía

VUOHOEG ADLX45NCC3A ADLX45NDC3A PA-1650-72 ADLX45NLC3A G50 45W 20V 2.25A Cargador del Ordenador Portátil para Lenovo V110 L440 X240 T470S AC Adaptador, Thinkpad Notebook EUR Power Supply, 11 * 5.0mm € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de voltio de la entrada: 100-240V, Salida: 45W 20V 2.25A. Conveniente para todos los adaptadores originales con 11*5.0mm tamaño de interfaz y 45W 20V 2.25A Poder.

Compatible con:Idea Pad G40 G40-30 G40-45 G40-70 G50 G50-30 G50-70 ThinkPad Helix 11.6 i5-3337U i5-3427U i7-3667U Series ThinkPad Helix (3698) 3698-4UU 3698-4PU 3698-4NU 3698-4SU 3698-4RU 3698-4MU 3698-4LU 3698-4KU

Laptop power supply para Lenovo V110 L440 X240 ADLX45NCC3A ADLX45NDC3A T470S Y50-70 T440 0C19880 T460 T460S X250 T560 L450 X260 L560 0B47030 ADLX45NLC3A ADLX45NLC2A PA-1650-72 45N0295 45N0296 36200280 36200245 45N0289 45N0290 45N0293 45N0294 PA-1450-12 0C19868 0B47455 ADP-65FD B

Notebook AC adapter para Lenovo ThinkPad Helix 11.6 I5-3337U I5-3427U I7-3667U Series ThinkPad Helix (3698) 3698-4UU 3698-4PU 3698-4NU 3698-4SU 3698-4RU 3698-4MU 3698-4LU 3698-4KU Idea Pad G40 G40-30 G40-45 G40-70 G50 G50-30 Lenovo ThinkPad E540 E550 E560 S440 T440S T440P T450 T450S T470 Lenovo V110-15ISK B50 G500 G505 G505S G50-80 Z50-70 Z70-80 Z50 Z51 W540 G700 G710 S20-30

Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación

Sunydeal Computadora portátil Cargador Universal Fuente de alimentación Adaptador Cable ordenador 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 24V para Acer ASUS Sony Toshiba HP Dell LG Lenovo IBM Fujitsu Packard Bell € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador alimentador ordenador portatil universal 40W-120W para ACER ASUS Sony Toshiba HP Compaq Dell Packard Bell Lenovo IBM Samsung Medion Fujitsu Gateway LG princeton Delta Sharp con 15 Connector, 5V 2A USB Port & 4FT cable adaptador de corriente

Incluye 15 Conectores: Tip A-6.5x4.4mm / Tip D-6.3x3.0mm / Tip F-5.5x2.5mm / Tip G-5.5x3.0mm / Tip X-4.5x3.0m (azul para HP) / Tip X-4.5x3.0mm (negro para DELL) / Tip L-7.9x5.5mm / Tip N-5.5x1.7mm /Tip P-4.8x1.7mm / Tip Q-7.4x5.0mm (para Dell) / Tip R-7.4x5.0mm (para HP) / Tip S-19v 2.37a/3.42a 4.0x1.35mm (para ASUS no pin) /Tip S-4.0x1.7mm (para HP / Toshiba con pin) / Tip W - 19v 2.1a / 2.37a / 3.42a 3.0x1.0mm (para Acer / Samsung / Asus) / Tip Z-11x4.6mm

Voltaje de Salida (Ajustable): 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V / 24 V; Corriente de salida: 0.1 A - 4.74 A; Si necesita 19V, elige 19.5V. Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, diferente tamaño y potencia de 45W 65W 90W 120W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles. (Revise su adaptador original). Puedes ver los modelos de compatibel en la descripción.

¿Cómo elegir un adaptador?: compruebe los datos de rendimiento + el tamaño del conector de la computadora portátil. ¿Todavía no sabes el tamaño del conector? Entonces cuéntanos por correo electrónico la marca y el modelo de tu computadora portátil. El cuerpo y el cable de plástico de alta calidad. tabla actualizada con la rectificación y la tecnología síncrona sin tensión en circuito abierto. más seguro y mas rapido. Está asegurado y certificado CE. FCC. ROHS.

Paquete incluye: 1 x adaptador de corriente universal; 1x cable de alimentación de CA; 15 Conectores para portátil; Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud. Estamos aquí para ayudarlo.

NEUE DAWN 45W Cargador Portátil para Lenovo Ideapad ADL45WCG 320 320-15IKB 320-15AST 320S-14IKB 330-15IKB 330-17IKB S145 S130 100 100S 110 710 Yoga 510 520 Miix 520 PA-1450-55LU Adaptador para Lenovo € 19.39 in stock 1 new from €19.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡ESPECIFICACIONES - Potencia: 45W; dimensión de conexión: 4,0 * 1,7 mm; salida: 20V 2,25A; entrada: 100-240V ~ 50-60Hz, 1,5A; longitud del cable de alimentación para Lenovo: 2m; certificados de CE/ FCC/ ROHS correspondientes. Dispone de múltiples protecciones tales como protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito para asegurar una estable salida de corriente al cargar. La cáscara esmerilada impide rasponazo y fácil de enchufar y desenchufar en todo momento

⚡COMPATIBILIDAD - para Lenovo Ideapad 310 310S 320 320S 330 330S: 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP-80ST 310-15IKB 310-15IAP Touch; 310S-11IAP 310S-14AST 310S-14ISK 310S-15ISK 310S-15IKB; 320-14ISK 320-14IKB 320-14IAP 320-15IAP 320-15ABR 320-Touch-15IKB 320-17IKB 320-17ISK; 320S-15IS 320S-15IKB; 330-14IKB 330-14AST 330-15ARR 330-15IGM 330-15AST 330-17AST; 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST 330S-15IKB 330S-15ARR Cargador Lenovo Portatil

⚡COMPATIBILIDAD - para Lenovo Ideapad 100 100S 110 110S 120S 130 130S: 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD; 100S-14IBR; 110-14IBR 110-14ISK 110-14AST 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110-17ACL; 110S-11IBR; 120S-11IAP 120S-14IAP; 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST; 130S-11IGM 130S-14IGM; S130-11IGM S130-14IGM; S145-15AST S145-15IIL S145-15IWL; S340-15IWL; S530-13IWL; Miix 510 520: 510-12ISK 510-12IKB 520-12IKB Adaptador para Lenovo ADL45WCD

⚡COMPATIBILIDAD - para Lenovo Yoga 510 520 710 720: 510-14IKB 510-14AST 520-14IKB 530-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-14ISK 710-15ISK 710-15IKB 720-12IKB; V14-IWL V15-IWL V110-17 V145-15AST V155-15API V320-17IKB V340-17IWL; para Lenovo Flex 4 5 6: 4-1130 4-1435 4-1470 4-1480 4-1570 4-1580 5-1470 5-1480 5-1570 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR; 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630 5A10H43632 PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR para Lenovo Adaptador Cargador

⚡BENEFICIOS - 1* NEUE DAWN 20V 45W Adaptador de corriente para Lenovo portátil. Prometemos 12 meses de servicio de cambio de la mercancía gratuito y 30 días de devolución. Dado que solo enumeramos una parte de modelos compatibles, si no encuentra su modelo en la lista de compatibilidad o tiene algún problema sobre nuestro producto, póngase en contacto con nuestro amigable Atención al Cliente por correo o Q&A para que podamos ayudarle a resolver su problema pronto

KFD 65W Cargador Portátil Power Cable Adaptador para Lenovo ThinkBook 14 15 13S 14S 13S-IWL 14-IIL 15-IIL 14S-IWL 14-IML Ultrabook Yoga 500-14ISK Yoga 11 13 2 Pro G50-80 G70-70 G50-30 G50-45 20V 3,25A € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Compatible con Lenovo Yoga 2 11 11s 13 2 Pro, Thinkpad S431 Lenovo G410, G500, G500s, G505, G505s, G510, G510s Lenovo Ideapad 500, 500S, S210, S500, S510p, S210, U430, U430p, Lenovo Edge 15 Edge 2 15 1580 ADLX45NDC3A ADLX65SDC2A PA-1650-37LC PA-1650-72, Flex 2 15 15D 14 10, Flex G40 G50 13 Lenovo B50, G40, G50, G70, Ideapad G40-30 G40-70 G50-30 G50-45 G50-70 G50-80 G70-70 Chromebook N20 N20p Lenovo IdeaPad Yoga 13 13-2191 2191-2XU 2191-33U 0B47455 ADLX45NLC3A ADLX65NCC2A ADLX65NDC2A ADLX65NLC2A

Adaptador de corriente para Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd 3rd 4th Gen, Lenovo G50-70M G40-70M B50-70 B50-30 B4130 B41-30 S20-30 Y50-70 G50-75 ThinkPad Yoga S1 S3 S5 Z410 Z510 X270 P40 P50S P51S PA-1650-72FN T400 T431S T440 T440P T440S T450 T450S T460 T460S T470 T470S T540P T550 T560 U330 U330P V1Q9 V510 X1 X230S X240 X240S X250 X260 Z40 G51 B40 Z40-70 Z50 Z50-70 Z50-75 Z51 Z70 Z70-80 Z70-80L Z710 B50 Edge E431 E531 E455 E440 E540 E550 E555 E560 E450 E460 E460C E465 E470 E470C U530 Z410 G700

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU cable. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros.

65W Adaptador Cargador PC Portátil para Lenovo Ideapad 310 320 330 310S 320S 330S 310-15IKB 320-15IKB 330-15IKB 100 110-14 120 130 110S 120S 130S PA-1450-55LU ADL45WCG, Fuente de Alimentación Lenovo € 18.88 in stock 1 new from €18.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Especificaciones】Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A; Salida: 20 V 3,25 A; Vatios: 65 W; Tamaño de la interfaz: 4,0 mm x 1,7 mm; Longitud del cable: 2 m (antes de comprar el cargador ordenador lenovo, compare cuidadosamente la información anterior para garantizar la compatibilidad. Si no está seguro o no puede encontrar su modelo, no dude en contactarnos).

✅【Compatible con】Cargador PC Portátil Lenovo Ideapad 310 310-14 310-15 310-14IKB 310-15IKB 310-15ISK; 320 320-14 320-15 320-17 320-14IKB 320-14ISK 320-15AST 320-15IKB 320-17IKB 320S 320S-14 320S-15 320S-14IKB 320S-15IKB; 330 330-14 330-15 330-17 330-14IKB 330-15AST 330-15IKB 330S 330S-14 330S-15 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST 330S-15IKB; ADLX65CCGE2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADL45WCG ADL45WCC ADP-45DW C PA-1450-55LU PA-1450-55LL PA-1650-20LL GX20K02934 80MJ00AEUS; Adaptador Notebook Lenovo

✅【Compatible con】Cargador Ordenador Lenovo Ideapad 100 100-14 100-15 100-15IBD 100S 100S-14 100S-14IBR; 110 110-14 110-15 110-17 110-14ISK 110-15ISK 110-17IKB 110S 110S-11 110S-11IBR; 120 120S 120S-11 120S-14 120S-15 120S-11IAP 120S-14IAP 120S-15IAP; 130 130S 130-14 130-15 130-14IKB 130-15AST; 510 510-14 510-15 510-15IKB 510S 510S-14; 520 520-15 520S 520S-14 520S-14IKB; 530 530S 530S-14 530S-15 530S-14IKB; S130 S145 S340 S540; Flex 4 5 6; Yoga 700 710 710S 710-14 710-15; AC Adaptador Lenovo

✅ 【Ventaja】Este ac adaptador Lenovo Ideapad es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

KFD 45W Adaptador de Corriente Cargador portátil para Lenovo IdeaPad 320-15isk ADLX65CCGE2A Yoga 510 S145 520S-14IKB PA-1450-55LU 310s 310-14isk 100-14IBY 100S-14IBR 520 100-14IBD 520-15IKB 20V 2.25A € 22.00 in stock 1 new from €22.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: DC 20V 2.25A 45W Max ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Adaptador de corriente para Lenovo Ideapad 100, 100S Series, (no se ajusta 100S-11IBY) 100S-14IBR, 100-14IBY, 100-14IBD, 100-15IBD, 100-15IBY 110-14IBR, 110-14ISK, 110-15ISK, 110-15IBR, 110-15ACL, 110-15AST, 110-17IKB, 110-17ISK, 110-17ACL, 110S-11IBR, 130S-11IGM, 130S-14IGM, 110-17ACL, 110S-11IBR, Ideapad 120, 120S Series 120S-11IAP, 120S-14IAP, 120S-14IAP, 320S-14IKB, 320-15IKB, 320-15IAP, 320S-15IKB, 320-14IKB, 320-15ABR, 320-15AST, 310-15ISK, 310-15ABR, 310-15IKB, 310-15IAP, 320-17IKB

Compatible con Lenovo Ideapad 330S-15ARR, L340-15IWL, S340-14IWL, 500, 500S, 510, 510S, 520, 520S, 710S Series 330-17IKB, C340-14IML, 510-15IKB, 510-15ISK , 510S-14ISK, 520S-14IKB, 520-15IKB, 710S-13IKB, 710S-13ISK, Lenovo Flex 4-1130, 4-1130 , 4-1480, 4-1470, 4-1570, 4-1580, 5-1470, 5-1570, 5-1570, 5-1580, Yoga 510-14, PA-1450-55LL 5A10H42923 5A10H43630 5A10H42921 ADL45WCC 5A10H43625 81CX, 81CW, 5A10H42919, 5A10H43632, ADP-45DW B, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, GX20K11838, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

PFMY Adaptador Cargador 65W 20V 3.25A para Portátiles Ordenador Lenovo X1 Carbon G70 G40 G50 G50 80 G500 G500S G50-30 G50-45 G505 G505S G50-70 G50-80 G510 G700 G70-70 IdeaPad Yoga 11 11E 11S € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasa las certificaciones CE, FCC, ROHS ; Con protección de exceso de temperatura y de voltaje, nuestros adaptadores de C.A. están hechos con materias primas de alta calidad que los hacen diferentes a los baratos. Proporciona a tu ordenador portátil una energía segura y fiable.

Input / Entrada: 100V~240V, 50/60Hz ; Output / Salida: 20V~3.25A ; Paquete incluye: 1x Adaptador + 1x Cable de alimentación

Reembolso de 90 días, Garantía de 2 años e intercambio

Para Lenovo G50-70M G40-70M B50-70 B50-30 B4130 B41-30 G50-80 G50-30 S20-30 Y50-70 G50-75 G50-45 ThinkPad Yoga S1 S3 S5 N20 N20P P40 P50S P51S PA-1650-72FN T400 T431S T440 T440P T440S T450 T450S T460 T460S T470 T470S T540P T550 T560 U330P V1Q9 V510 X1 X230S X240 X240S X250 X260 Z40 G51 B40 Z40-70 Z50 Z50-70 Z50-75 Z51 Z70 Z70-80 Z70-80L Z710 B50 Edge E431 E531 E455 E440 E540 E550 E555 E560 E450 E460 E460C E465 E470 E470C E550 E560 U330 U430 U530 Z410 Z710 G500 G500S G505 G505S G510 G700

Para Lenovo 460 36200249 36200251 36200253 36200288 36200292 0A36258 0A36271 15D 300S ADLX5NDC3A ADLX65NDC3 ADLX65NDT3A ADLX65NLC3A ADLX65SLC2A B50-45 E431 Flex G400 G400s G40-30 G405s G40-70 G510S L440 L540 L570 P51 PA-1650-72 Pro Pro-13 S210 S215 S21e S3 S41 S431 S5 S500 S510p T430 T570 U31 U330 U430 U430p U530 X230S X240 X240S X270 X300S X301S Y40 Y40-70 Y50-70 Z410 Z510.........

Adaptador Cargador Nuevo Compatible para portátiles Lenovo ThinkPad R Series y ThinkPal T Series del listado 20V 4,75a o Inferior con Punta Redonda y Pin Central de 8,0 mm x 7,4 mm € 16.95 in stock 2 new from €15.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,5a e inferiores // Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,5a // Voltaje: 20v

Compatible para portátiles IBM Lenovo ThinkPad R400 R400 7438 R400 7439 R400 7440 R400 7443 R500 R500 2714 R500 2716 R500 2717 R500 2718 R52 R60 R60 0656 R60 0657 R60 0658 R60 0659 R60 9444 R60 9445 R60 9446 R60 9447 R60 9455 R60 9456 R60 9457 R60 9458 R60 9459 R60 9460 R60 9461 R60 9462 R60 9463 R60 9464 R60e R60e 0656 R60e 0657 R60e 0658 R60e 0659 R60e 9444 R60e 9445 R60e 9446 R60e 9447 R60e 9455 R60e 9456 R60e 9457 R60e 9458 R60e 9459 R60e 9460 R60e 9461 R60e 9462 R60e 9463 R60e 9464 R60i R6

Compatible para portátiles IBM Lenovo ThinkPad R61 7733 R61 7734 R61 7735 R61 7736 R61 7737 R61 7738 R61 7742 R61 7743 R61 7744 R61 7751 R61 7753 R61 7754 R61 7755 R61 8914 R61 8918 R61 8919 R61 8930 R61 8932 R61 8934 R61 8942 R61 8943 R61e R61e 7649 R61e 7650 R61i R61i 7650 R61i 7732 R61i 7742 R61i 8918 R61i 8932 R61i 8943 R61u 7733 R61u 7743 748 8748 S220 S230u S430 SL300 SL300 2738 SL300 273867B SL400 SL400 2743 SL410 SL410 2842 SL410 2874 SL500 SL500 2746 SL510 SL510 2847 SL510 2875 T T400

Compatible para portátiles IBM Lenovo ThinkPad T400 2765 T400 2766 T400 2767 T400 2768 T400 2769 T400 2773 T400 6473 T400 6474 T400 6475 T400 7417 T400 7420 T400 7425 T400 7434 T400s T400s 2801 T400s 2808 T400s 2809 T400s 2815 T400s 2823 T400s 2824 T400s 2825 T410 T410 2516 T410 2518 T410 2519 T410 2522 T410 2537 T410 2538 T410 2539 T410i T410-I5 T410-I7 T410s T410si T420 T420s T430 T430S T430U T500 T500 2055 T500 2056 T500 2081 T500 2082 T500 2083 T500 2088 T500 2089 T500 2241 T500 2242 T510

Compatible para portátiles IBM Lenovo ThinkPad T530 T60 T60 1951 T60 1952 T60 1953 T60 1954 T60 1955 T60 1956 T60 2007 T60 2008 T60 2009 T60 2613 T60 2623 T60 2637 T60 6369 T60 6371 T60 6372 T60 8741 T60 8743 T60 8744 T60p T60p 1951 T60p 1952 T60p 1953 T60p 1954 T60p 1955 T60p 1956 T60p 2007 T60p 2008 T60p 2009 T60p 2613 T60p 2623 T60p 2637 T61 T61 7658 T61p

65W/45W USB-C/Type C Cargador Adaptador de portátil para Lenovo Chromebook ThinkPad X1 T480 T480s T580 T580s T490s E585 E580 E590 E595 C330 14e 300e 500e Yoga 720-13IKB Ideapad 100e 730S 910-13IKB € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50 / 60Hz; Salida: 20V-3.25A, 15V-3A, 12V-3A, 9V-3A, 5V-3A.Longitud del cable de CA: 5FT, longitud del cable de CC: 5FT Máximo: 65W Tiene 5 engranajes, se puede ajustar automáticamente de acuerdo con la demanda del equipo de carga.Compatible con dispositivos con puertos de carga USB C/Type C de menos de 65W, verifique el puerto de su dispositivo al comprar

Compatibilidad: Lenovo 100e 300e 500e Chromebook c340 s330 s340 c630 Yoga,ThinkPad A275 A285 A475 A485 T470 T470s T480 T480s T570 T580 T580s T490 T590 T495 E480 E580 E485 E585 E490 E590 L480 L580 X580 X270 X280 X380 X390 X395 ThinkPad X1 Carbon 5th 6th 7th Generation,X1 Yoga 2nd 3rd 4th Gen,X1 Tablet 2nd 3rd Gen,etc.

Compatible con P/N: ADLX45YCC2A ADLX45YDC3A ADLX45YDC2A 4X20M26268 ADLX65YLC3A ADLX65YDC3A ADLX65YAC3A ADLX65YCC3A ADLX65YLC3D ADLX65YCC3D ADLX65YDC3D GX20N20876 SA10M13945 01FR024 GX20P92529 GX20P92532 GX20P92521 GX20P92528 GX20P92522

CERTIFICADO DE SEGURIDAD: CE, UL, FCC, RoHS, fabricado con materiales de la más alta calidad, chip IC inteligente incorporado, proporciona protección contra sobrecargas / protección contra sobrecalentamiento / protección contra cortocircuitos.El material del producto puede ser garantizado. Incluso si el cable se ha doblado y doblado de forma no convencional muchas veces, se puede garantizar que el extremo y la interfaz no se aflojarán y que se cargará normalmente.

PROMETEMOS: A partir de la fecha de compra, proporcionamos devoluciones incondicionales durante un mes y hay una garantía del producto de un año. Durante el período de garantía, si hay algún problema con el producto, no lo desmonte sin autorización. Contáctanos por correo electrónico. Una vez que recibamos la carta, resolveremos el problema de inmediato. READ Los 30 mejores Usb To Hdmi de 2021 - Revisión y guía

FSKE 45W 20V 2.25A ADLX45NCC3A ADLX45NDC3A PA-1650-72 Cargador del Ordenador Portátil para Lenovo V110 L440 X240 T470S AC Adaptador,Notebook EUR Power Supply,11 * 5.0mm € 25.40 in stock 1 new from €25.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features fuente de alimentación portátil para Lenovo 0C19880 PA-1650-72 L440 ADLX45NDC3A ADLX45NCC3A Lenovo ThinkPad X260 T460S T460 X240 X250 de Lenovo 0B47030 ADLX45NLC3A ADLX45NLC2A 45N0295 36N0295 45N00296 36200280 36200280 45N00296 36N0294B0296 36200280 36200280 45N0294B0296 45N0294B3B0296 36200280 36200280 45N0294B0296 45N0294B0296 36200280 45N0294B0296 36200280 36200280 36NF3194B0296 45N0294B0294B0296

Adaptador de CA para portátil para Lenovo ThinkPad Helix 11.6 I5-3337U I5-3427U I7-3667U Series ThinkPad Helix (3698) 3698-4UU 3698-4PU 3698-4NU 3698-4SU 3698-4RU 3698-4MU 3698-4LU 3698-4KU Idea Pad G40 G40-30 G40-45 G40-70 G50 G50-30 Lenovo ThinkPad E540 E550 E560 S440 L450 L560 T440 T440S T440P T450 T450S T470 T470S T560 Lenovo V110 V110-15ISK B50 G500 G505 G505S G50-80 Y50-70 G510 Z507 S20-30

Rango de voltios de entrada: 100-240V, Salida: 45W 20V 2.25A. Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz de 11 * 5.0 mm y potencia de 45W 20V 2.25A. En primer lugar, compruebe la corriente y el voltaje del adaptador original, si no está seguro

Certificado CE y FCC adquirido, garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto

El PCB y la cubierta están hechos de materiales ignífugos, baja ondulación y ruido, materia prima de alta calidad, 100% compatible con el original

FSKE 90W 20V 4.5A ADLX65NDC3A ADLX90NLC3A ADLX65SLC2A Cargador del Ordenador Portátil para Lenovo V110 L440 X240 T470S AC Adaptador, Notebook EUR Power Supply,11 * 5.0mm € 25.40 in stock 1 new from €25.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Laptop power supply para Lenovo ADLX65NDC3A ADLX65SLC2A Y50-70 V110 X240 T440 T470S T460 T460S X250 T560 L450 X260 L440 L560 T470 G50 W540 W550S T440S G50-80 G500 T450S Z50 B50 T450 T440P G505 G50-30 G40 G51 G70 N20P S21E S41 U31 V310 Z40 Z41 Z50 Z51 Z70 V110-15ISK Z70-80 Z51 G710 S20-30 Z40 Z41 Z50 Z70 Z50-70 Z50-75 Z40-70 Z41-70 Z70-80 G410 G500 G500S G505S G510S G700 B5400 Carbon X1

Notebook AC adapter para Lenovo 36200235 /0B46994 /0B47008 /ADLX65NCC2A /36200288 /ADLX90NCC3A /ADLX90NLC3A /ADLX90NDC3A /36200298 /36200254 /36200236 /36200237 /45N0249 /45N0250 /45N0309 /45N0310 /45N0245 /45N0246 /45N0306 /45N0305 /PA-1900-72 /45N0235

Cargador del cuaderno del reemplazo para Lenovo Thinkpad X240S 550 E560 S440 E440 E540 E431 E531 S431 T431S Flex 2 Flex 3 Flex 14 Flex 15 Yoga 260 Yoga 11 11S Yoga 13 Yoga 14 20DM 20FY Yoga 15 20DQ Yoga S1 20C0 20CD Lenovo IdeaPad S210 S500 S510P U430 U530 U430P IdeaPad pro 20246 80AB 20187 20266 80AY 20250 80AK 20267 20268 20269 20270 80B2 80B3 20287 80A3 20312 20288 20289 80AS 20292 20290 80BC 80BD 20247

Gama de voltio de la entrada: 100-240V, Salida: 90W 20V 4.5A(65W compatible). Conveniente para todos los adaptadores originales con 11*5.0mm tamaño de interfaz y 90W 20V 4.5A Poder. Compruebe por favor la corriente y el voltaje del adaptador original en primer lugar, si usted no está seguro.

La PCB y la cubierta están fabricadas en materiales ignífugos, baja ondulación y ruido, materias primas de alta calidad, 100% compatibles con el original. Garantía: garantía de 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto

KFD 45W Adaptador Cargador Portátil para Lenovo IdeaPad 100-15IBY N3540 100-15IBD Miix 520 320-15ikb 100S ADP-45DW C 110 PA-1450-55LL 100-15 Alimentador 310-15abr Yoga 310 510 710-14IKB 20V 2.25A € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía

Entrada de voltaje: 100 - 240V 50-60Hz , Salida: 20V 2.25A 45W Tamaño del | Cargas seguras y rápida

Adaptador de corriente para Lenovo IdeaPad 100 110 110s 120 120s 130 130s s130 310 320 320s 330 330s 510 510s 520 520s 530 530s 710s Series:100-14 100-15 110-15 120S-11 120S-14 320-15 330-15 330-17, Yoga 710 11 14 15 Series, IdeaPad Flex 4 5 6 11 14 15 Flex-14 Flex-15 1470 1480 1570 1580 1435 80S6 81C9 80R9 81A4 81A5 81CA 80UD 80T7 80TJ 80XR 80XM 80XS 80XL 80WG 80QQ 81B5 P/N:ADL45WCC ADP-45DW GX20K11838 GX20L23044 PA-1450-55LL PA-1450-55LR GX20L29355 PA-1450-55LI 5A10H43632 5A10H42919 5A10H42921

Compatible con Lenovo IdeaPad 100-15IBY 100-14IBY 80V4002MSP 80V40031SP, 5A10H43630, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, PA-1450-55LN, Chromebook N22 N23 N42 N24 N22-20 N42-20 Winbook 100e 300e 500e, Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US, ADP-45DW A, Lenovo 100-15IBD 80QQ0060US, IdeaPad 100S 14": 100S-14IBR 80R90004US, 80R9005KUS, 80R90073US, 80MJ00AEUS, N3540, 100-14: 100-14IBY 80MH000XUS, 80MH000YUS, 80MH0012US, 80MH005HUS, 5A10H42923 5A10H43625 ADL45WCK PA-1450-55LZ PA-1450-55LU PA-1450-55LS PA-1450-55LK

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

KFD 65W 20V Adaptador Batería Ordenador Cargador Portátil para Lenovo Yoga 2 Pro 13 14 15 11S 500 ThinkPad E550 T460 T440S G50-70 E560 T560 T460S T540P V110 V330 V130 V510 V720 V730 Flex 2 15 15D 14 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 1 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: 20V 3.25A ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Adaptador de corriente para Lenovo B50-70 B50-30 B4130 B41-30 G50-80 G50-30 S20-30 Y50-70 G50-75 G50-45 G50-70M G40-70M Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Chromebook N20 N20p Lenovo ThinkPad Edge E431, E440, E531, E540, ThinkPad Yoga S1 S3 S5 N20 N20P PA-1650-72FN T400 T431S T440 T440P T440S T450 T450S T460 T460S T470 T470S T540P T550 T560 U330P V1Q9 V510 X1 X230S X250 X260 Z40 G51 B40 Z40-70 Z50 Z50-70 Z50-75 Z51 Z70 Z70-80 Z70-80L Z710 B50 Edge E431 E531 E455 E440 E540 E550 E555 E560 E450 E460 E460C

Compatible con Lenovo Yoga 2 11 11s 13 2 Pro, Flex 2 15 15D 14 10, IdeaPad S210 U430 U530 460 36200249 B50-45 E431 E465 E470 E470C E550 E560 G500 G500S Flex G400 G400s G40-30 G405s G40-70 G505 G505S G510 G510S L440 L540 L570 P51 PA-1650-72 Pro Pro-13 S210 S215 S21e S3 S41 S431 S500 S510p T430 T570 U31 U330 U430 U430p U530 X230S X240 X240S X270 X300S X301S Y40 Y40-70 Z410 Z510 36200251 36200253 36200288 36200292 0A36258 0A36271 15D 300S ADLX5NDC3A ADLX65NDC3 ADLX65NDT3A ADLX65NLC3A ADLX65SLC2A

Empaque esta inlcuido: 1 x KFD cargador con un EU cable. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros.

SUNYDEAL 45W Cargador Portátil para Lenovo Ideapad 320 ADL45WCG 320-15ikb 100-15IBD 320-15ast 330-15ikb S130 110 Yoga 710 11 14 15 100s 330-15IGM S130-14IGM 330-17IKB N42 Essential B50-50 PA-1450-55LN € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 19.5V 2.25A 45W / Connector: 4.0mm X 1.7mm. La longitud total del cable se extiende a los 2.4M (fácil llevar)!Productos a través de la certificación CE / FCC. Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, tamaño de 4.0mm*1.7mm y 45W. Solo presentamos parte de los modelos de laptop compatibles (verifique su adaptador original). Certificación CE / FCC / RoHS,30 días de devolución de dinero, intercambio libre, garantía de 1 año

Adaptador de corriente para Lenovo N22 Chromebook 11.6", N22 Winbook, Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Lenovo N22 Chromebook, Ideapad N22 Lenovo N22 80SF0000US, 80SF0001US, 80VH0000US, 80VH0001US Lenovo N22 Chromebook 80SF 80S6 N22-20 Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US. Chromebook N42-20 N32 N23 N22 N22-20 Chromebook 80SF 80S6 N22-20. Lenovo IdeaPad Lenovo Flex 4-1130 Flex 4 14 4-1435 4-1480 Flex 4 15 4-1570 4-1580.Yoga 710 15 710-15ISK 710-15IKB Yoga 700S-14ISK 710 14 710-14ISK 710-14IKB

Para todos los adaptadores originales Lenovo IdeaPad 100-15IBY 100-14IBY 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, ADL45WCC, GX20K11838, PA-1450-55LL, PA-1450-55LN, PA-1450-55LR Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US,ADP-45DW A Lenovo IdeaPad 100S 14": 100S-14IBR 80R90004US 80R9005KUS 80R90073US Ideapad100 Series: 80MH000XUS 80MH000YUS 80MH0012US 80MH005HUS 80MH005KUS 80MH005LUS. Ideapad 100 Series 100-15IBD 80QQ0060US 80QQ00CEUS 80QQ002DUS

Para Lenovo 5A10H42919, 5A10H42921, 5A10H42923, 5A10H43625, 5A10H43630, 5A10H43632, ADP-45DW C, ADL45WCC, GX20K11838, GX20L23044, PA-1450-55LL. Lenovo Yoga 710-11ISK 510 15 510-15ISK 510-15IKB 510 14 510-14AST 510-14IKB 510-14ISK Lenovo Yoga 510 11. Lenovo Ideapad 700S-14ISK 710s-13 710S-13ISK 80SW 710S Plus-13ISK 710S 13 710S-13IKB 510s 310S-14ISK 310 110, Lenovo B50-10(Nota! Este artículo no cabrá: 5V 4A Lenovo 100 s-11IBY 80R2 11,6" Notebook) 80QR. Yoga 710 11 710-11IKB, Yoga 710 14 15

Lenovo Ideapad 310 15 Touch 310-15ISK 310 Touch-15IKB 110s 110-14IBR 110-14ISK 110 15 110-15IBR, 110 15 110-15ACL 110-15ISK Ideapad 110 17 110-17ACL 110-17IKB 110S-11IBR .Lenovo IdeaPad 100-14 100-15 IdeaPad 100S-14 100S-14IB 14 510S-14ISK 510S 13 510S-13ISK 310S-14AST 310-15ABR 310-14ISK 310-14IKB 310-15IKB 110-151BR 310-15 80ST0025US 80TV00BJUS, 110-Touch,Para Yoga 310 Ultrabook Yoga B50-50 v110 V110-17,IdeaPad N23 Winbook,Lenovo ADL45wcg lc pn sa10m42792,ThinkPad N22, Flex 4 11 1130, Flex 5

45W Cargador Portátil para Lenovo Yoga IdeaPad 100-15IBY N3540 100-15IBD Miix 520 320-15ikb 100S ADP-45DW C 110 PA-1450-55LL 100-15 Alimentador 310-15abr Yoga 310 510 710-14IKB 20V 2.25A Adaptador € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada de voltaje: 100 - 240V 50-60Hz , Salida: 20V 2.25A 45W Tamaño de conector : 4.0*1.7mm(Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original) | Cargas seguras y rápida. Empaque esta inlcuido: 1 x SUNYDEAL cargador con un EU enchufe. cada serie tiene diferentes modelos de laptops,no son 100% compatible con su laptop,si no podria confirmar el modelo,por favor contacta con nosotros

Adaptador de corriente para Lenovo IdeaPad 100 110 110s 120 120s 130 130s s130 310 320 320s 330 330s 510 510s 520 520s 530 530s 710s Series:100-14 100-15 110-15 120S-11 120S-14 320-15 330-15 330-17, Yoga 710 11 14 15 Series, IdeaPad Flex 4 5 6 11 14 15 Flex-14 Flex-15 1470 1480 1570 1580 1435 80S6 81C9 80R9 81A4 81A5 81CA 80UD 80T7 80TJ 80XR 80XM 80XS 80XL 80WG 80QQ 81B5 P/N:ADL45WCC ADP-45DW GX20K11838 GX20L23044 PA-1450-55LL PA-1450-55LR GX20L29355 PA-1450-55LI 5A10H43632 5A10H42919 5A10H42921

Compatible con Lenovo IdeaPad 100-15IBY 100-14IBY 80V4002MSP 80V40031SP, 5A10H43630, ADP-45DW BA, ADP-45DW C, PA-1450-55LN, Chromebook N22 N23 N42 N24 N22-20 N42-20 Winbook 100e 300e 500e, Lenovo 100s Chromebook: 80QN0009US, ADP-45DW A, Lenovo 100-15IBD 80QQ0060US, IdeaPad 100S 14": 100S-14IBR 80R90004US, 80R9005KUS, 80R90073US, 80MJ00AEUS, N3540, 100-14: 100-14IBY 80MH000XUS, 80MH000YUS, 80MH0012US, 80MH005HUS, 5A10H42923 5A10H43625 ADL45WCK PA-1450-55LZ PA-1450-55LU PA-1450-55LS PA-1450-55LK

CE, ROHS, TUV, UL,GS,REACH certified TAI Laptop charger for Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Yoga 710 11, 710 15, Flex 4 11, Lenovo N22 Chromebook, Lenovo Yoga 710 14 15, Flex 4 11 1130, Lenovo B50-10.IdeaPad 100 100S 110 120S 310 310S 320 320S 520 520S 710S 720S KFD Laptop charger for Lenovo 100S Chromebook 11" Model 80QN, Yoga 710 11, 710 15, Flex 4 11, Lenovo N22 N22-20 N42-20 Chromebook, Lenovo Yoga 710 14 15, Flex 4 11 1130, Lenovo B50-10.lenovo v110 charger,lenovo yoga 510 yoga 520

AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 3 años de garantía. Potencia de salida: 20V 2.25A , (No se puede montar para Lenovo Ideapad 100S 11.6" model 80R2 100S-11IBY)(No para Lenovo Chromebook N21)

Lenovo PA-1450-12FN U4M2 - Cargador Adaptador de alimentación para portátil Compatible ADLX45NDC3A ADLX45NLC3A ADLX45NCC3A 0C19880 ADLX45NCC2A € 34.99

€ 32.95 in stock 18 new from €27.80

2 used from €38.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable de alimentación europeo con cada cargador de portátil

Salida: 20V 2.25A 45W

Input: 100-240V

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.