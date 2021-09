Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Cardo Mariano 100% Silimarina de 2021 – Revisión y guía Salud y Belleza Los 30 mejores Cardo Mariano 100% Silimarina de 2021 – Revisión y guía 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

Extracto de Cardo Mariano 175mg - Silybum Marianum - VEGANO - 80% de Silimarina - 100 Cápsulas - Calidad Alemana € 23.95 in stock 1 new from €23.95

Amazon.es Features ✔ CALIDAD ALEMANA Fairvital: 3 cápsulas al día contienen 525mg de extracto de cardo mariano, de los cuales 420mg de silimarina ¡Alta dosificación! Excelente relación calidad-precio! Estandarizado al 80% de silimarina

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, fructosa, estearato de magnesio, conservantes, levadura, soja, pesticidas, fungicidas, fertilizantes, colorantes, estabilizadores, lactosa ni ingredientes modificados genéticamente (Non-GMO)

✔ LARGA VIDA ÚTIL: Debido a nuestros botes herm¡eticamente sellados - ¡mayor eficacia que otros polvos o líquidos!- Con una práctica tapa dosificadora

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

SotyaBelsan Cardo Mariano 500 mg 200 comprimido(2 botes de 100) extracto seco Silimarina 80%+30% Silibina, depurativo limpiador y desintoxicante natural para el hígado. Ayuda digestión de las grasas € 9.99

Amazon.es Features Numerosos estudios clínicos han demostrado la importancia de la silymarina –el principal componente bioquímico del cardo mariano– como agente hepatoprotector (protege al hígado de agentes externos), por su capacidad para estimular el efecto desintoxicador de las células hepáticas. Además, puede incrementar la síntesis de la proteína hepatocytina, con lo que promueve la regeneración del tejido hepático.

Tratamiento para daños hepáticos por consumo excesivo de alcohol, Puede normalizar los niveles de bilirrubina los tejidos dañados.

Es eficaz para aliviar las alergias estacionales, como la provocada por el polen de las plantas, con rinitis aguda y presencia de erupciones y urticarias.

Se toma como tónico digestivo, para combatir la pesadez abdominal y como alivio en dispepsias, digestiones pesadas o lentas.

Posología: Tomar 2 comprimidos 2 veces al día, con las comidas.

Cardo Mariano (500mg) con Alcachofa (400mg), Diente de León (150mg) y Desmodium (50mg) - Alta dosificación con 80% de Silimarina - Depurativos higado - Detox potente - Calidad Alemana € 18.97 in stock 1 new from €18.97

Amazon.es Features ✅ COMPLEJO DE CARDO MARIANO PREMIUM 4 COMPUESTOS - DOSIS EXTRA ALTA - Complejo cuádruple con una combinación de materias primas de alta calidad: 500mg de extracto de cardo mariano (de los cuales 400mg es silimarina), 400mg de extracto de alcachofa, 150mg de extracto de raíz de diente de león y 50mg de extracto de desmodium por dosis diaria (2 cápsulas).

✅ 80% DE CONTENIDO SILIMARINA MÁS DESMODIO - COMBINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD - Extractos de plantas de la más alta calidad combinados de forma ideal: Extracto de cardo mariano con 80% de silimarina más alcachofa, diente de león y desmodium. Materias primas de calidad extraídas suavemente con un contenido garantizado de ingredientes activos.

✅ 120 CÁPSULAS PARA 2 MESES DE CURA Y DESINTOXICACIÓN DEL HÍGADO AL MEJOR PRECIO-CALIDAD - 120 cápsulas de Cardo Mariano de GloryFeel cubren las necesidades de 2 meses con el consumo recomendado de 2 cápsulas diarias! Sólo utilizamos materias primas producidas y procesadas en Alemania.

✅ CALIDAD PREMIUM PROBADA EN LABORATORIO 100% VEGANO Y SIN ADITIVOS - Además de las pruebas de laboratorio del contenido de los ingredientes activos, también tenemos un laboratorio alemán independiente certificado DIN EN ISO/IEC 17025 para probar la pureza y cualquier tipo de sustancias nocivas Por supuesto, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes.

✅ MARCA FABRICADA EN ALEMANIA - Fabricado en Alemania bajo los más altos estándares de calidad y los más estrictos controles de calidad, cada producto GloryFeel está sujeto a continuas pruebas de laboratorios acreditados. ▶️ Estaremos encantados de enviarle los informes. INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO con información sobre el cardo mariano, la silimarina, la alcachofa, diente de león y desmodium.

Cardo Mariano 1000 mg | 180 cápsulas veganas (Suministro para 6 meses) | Con un 80% de Silimarina y un 30% de Silibina, desintoxica y protege el hígado, mejora la digestión y reduce el dolor estomacal € 19.87 in stock 1 new from €19.87

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Extracto Natural de Cardo Mariano (Silybum Marianum) de máxima concentración para desintoxicar y proteger el hígado y la vesícula, mejorar los procesos digestivos y reducir el dolor estomacal. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote, suministro para 6 meses.

❤️ EL MEJOR CARDO MARIANO: Elaborado con extracto concentrado 25:1 con un 80% de Silimarina y un 30% de Silibina e Isosilibina, los principios activos que contienen todas las propiedades del Cardo Mariano. Un total de 25g de planta, la mayor del mercado. Nuestro producto garantiza la óptima biodisponibilidad, absorción y eficacia. Destacar que no utilizamos Estearato de Magnesio, un aditivo poco recomendable muy utilizado en la mayoría de los complementos alimenticios de la competencia.

MÁXIMA CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Nuestro producto es 100% Natural, Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, Sin aromas añadidos, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | Y además, 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre el Cardo Mariano, sus propiedades y todos sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento. READ Los 30 mejores Perfume Calvin Klein Hombre de 2021 - Revisión y guía

Cardo Mariano Vegavero® | 120 o 365 Cápsulas | La Dosis Más Alta: 840 mg | 80% de Silimarina | Sin Aditivos Artificiales | Detox + Hígado y Vesícula* | Testado en Laboratorio | Milk Thistle € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features ⭐ DESINTOXICANTE NATURAL: El cardo mariano (Sybillum Marianum), gracias a su contenido en silimarina, *actúa directamente sobre las células hepáticas para regenerar y desintoxicar, de modo que es una ayuda natural en casos de hígado graso. También facilita la digestión.

80% SILIMARINA: Nuestro extracto de cardo mariano altamente dosificado está estandarizado en un 80% de silimarina. La silimarina es uno de los fitocompuestos más valiosos que se encuentran en los frutos del cardo mariano y ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Los representantes más importantes y bioactivos de la silimarina son la silibina y la isosilibina, que constituyen el 30% de la silimarina de nuestro extracto.

ALTAMENTE DOSIFICADO: Nuestras cápsulas de cardo mariano están altamente dosificadas. Una dosis diaria proporciona 840 mg de extracto de cardo mariano, ofreciendo una mejor alternativa a los comprimidos de cardo mariano que normalmente sólo contienen cardo mariano en polvo. Nuestro producto está libre de cualquier aditivo como estearato de magnesio o celulosa microcristalina y es apto para veganos. En un solo envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO CLASSIC: Nuestra línea Classic se define por suplementos veganos de alta calidad que cubren una amplia gama de nutrientes esenciales, extractos de plantas, hongos medicinales y otros ingredientes funcionales. Nos centramos principalmente en los ingredientes individuales y siempre evitamos los aditivos artificiales como rellenos innecesarios. Nuestros productos Classic son testados y mejorados por nuestro equipo basado en los más recientes hallazgos científicos.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Obire | Cardo Mariano | 400 mg | Contribuye al Potencial Detoxificante del Hígado | Facilita la Digestión de las Grasas | 60 Cápsulas € 6.48 in stock 3 new from €4.74

Amazon.es Features El Cardo Mariano es un hepatoprotector favorece la estimulación de la secreción de la bilis, recomendado en digestiones lentas. Facilita la digestión de las grasas.

Complemento alimenticios a base de plantas naturales.

No contiene lactosa.

Sin excipientes.

Envase para 30 días de uso.

SOTYA - SOTYA Cardo Mariano 100 comprimidos 500 mg € 2.68

€ 2.59 in stock 4 new from €2.59

Amazon.es Features De la marca Sotya

Indicado para insuficiencia hepatobiliar, hepatitis agudas y crónicas, cirrosis, disquinesias hepatobiliares

Ayuda a la secreción de la vesícula biliar

Ayuda a aliviar las molestias y los problemas menstruales, ya que favorece la circulación abdominal y genital

Reduce el exceso de hierro en el organismo

Cardo Mariano de HSN | 450mg, 80% Silimarina | Extracto 25:1 Silybum Marianum Milk Thistle | Depurativo + Protector Hepático Natural | Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa | 120 Cápsulas Vegetales € 16.00

Amazon.es Features [ CARDIO MARIANO CÁPSULAS] Suplemento a base del extracto herbal de Silybum Marianum. Aporta 450mg en cada servicio. 100% producto natural. Con extracto 25:1. Alto aporte del principio activo: Silimarina. Mantenimiento de la Salud Digestiva, especialmente del hígado.

[ APTO VEGANOS ] Recubrimiento de la cápsula vegetal. La materia prima y el ingrediente principal también son vegetales. Es un complemento alimenticio apto para personas que siguen una dieta vegana o vegetariana.

[ DEPURATIVO ] Ayuda a limpiar y excretar las toxinas e impurezas del organismo, de manera totalmente natural.

[ PROPIEDADES ANTIOXIDANTES y ANTIINFLAMATORIAS ] Contribuyen a la función normal del hígado.

☀️ [ FABRICACIÓN PROPIA ] Laboratorios con Certificación de la U.E. Sin OGM (Organismos Modificados Genéticamente). Buenas prácticas de fabricación (GMP).

Extracto de cardo mariano 180 cápsulas con 500 mg cada una - 80% de silimarina - Suministro para 6 meses - - Altamente dosificado - Vegano € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIO: 180 cápsulas de alta dosis con 500 mg de extracto de cardo mariano altamente concentrado por cápsula. Suministro para 6 meses (180 días de uso).

EXTRACTO ESTANDARIZADO: Alto contenido de silimarina en un 80% por cápsula, lo que equivale a 400 mg de silimarina por cápsula vegana.

PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES: Se han realizado pruebas de laboratorio para determinar el contenido de ingredientes activos (contenido de silimarina), así como cepas y contaminantes, como metales pesados, mohos, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Las cápsulas de cardo mariano son 100% veganas y no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, rellenos, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Cardo Mariano 100% Orgánico | 900mg Por Día Detox y Protección Hígado Antioxidante Facilita Digestión | 120 Cápsulas Veganas | Sin Aditivos Natural | Fabricado en Francia € 16.90 in stock 1 new from €16.90

Amazon.es Features CARDO MARIANO BIO: Hemos optado por ofrecer un complemento en su forma 100% natural para garantizar una óptima eficacia. No se añaden aditivos a nuestra fórmula, a diferencia de muchos suplementos del mercado. Además, para ofrecerte lo mejor, nuestro cardo mariano es orgánico.

DESINTOXICANTE NATURAL: Conocido por mejorar las funciones hepáticas y digestivas, esta planta también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico a través de sus propiedades antiinflamatorias. Con el Cardo Mariano de Nutrimea podrás desintoxicar y proteger tu hígado de manera natural.

HIGADO LIMPIEZA: Con sólo 3 cápsulas al día puedes purificar tu hígado . Nuestras cápsulas están compuesta de cardo mariano 100% orgánico en polvo para una máxima biodisponibilidad. Cuenta con la función triple de proteger, desintoxicar y reforzar tu hígado. Es curativo o preventivo, puedes extender la cura según sus necesidades.

CALIDAD FRANCESA: Nuestra fórmula se basa en una rigurosa selección de los mejores componentes para ofrecerte un producto más completo que actúa en profundidad. Nuestro complemento está elaborado de la manera más pura posible: es vegano, sin OGM, sin gluten, sin estearato, sin almidón, sin lactosa y sin excipientes. Hecho en Francia, los estrictos controles garantizan una calidad irreprochable.

Cardo Mariano 200 cápsulas de Dieti Natura. Detox para el hígado [Fabricado en Francia][Garantía Sin OGM ni Gluten] € 11.30 in stock 1 new from €11.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cápsula fácil de tomar de 349mg.

Cada cápsula aporta 260mg de semillas de cardo mariano + 14 mg de extracto 24:1, equivalente a un total de 596mg de cardo mariano por cápsula.

La silimarina que contiene es ideal para detoxificar el hígado.

Ayuda a la pérdida de peso limitando la ingesta de grasas.

Tomar 2 cápsulas con la comida 2 con la cena. Tomar junto la comida.

Dietmed Cardo Mariano 500 mg 180 comprimidos 90 + 90 | Depurativo, Limpiador y Desintoxicante Natural para el Hígado | Extracto seco de Silimarina | Apto para Veganos - Sin Gluten - Sin Lactosa. € 16.21

Amazon.es Features ❤️ Numerosos estudios clínicos han demostrado la importancia de la silymarina –el principal componente bioquímico del cardo mariano– como agente hepatoprotector (protege al hígado de agentes externos), por su capacidad para estimular el efecto desintoxicador de las células hepáticas. Además, puede incrementar la síntesis de la proteína hepatocytina, con lo que promueve la regeneración del tejido hepático. Características principales del producto

Tratamiento para daños hepáticos por consumo excesivo de alcohol, Puede normalizar los niveles de bilirrubina los tejidos dañados.

❤️ Es eficaz para aliviar las alergias estacionales, como la provocada por el polen de las plantas, con rinitis aguda y presencia de erupciones y urticarias.

Se toma como tónico digestivo, para combatir la pesadez abdominal y como alivio en dispepsias, digestiones pesadas o lentas.

✔️ Posología ✔️ Tomar 2 comprimidos 2 veces al día, con las comidas.

Cardo Mariano Cápsulas de Alta Dosis y Vegano, 90 Cápsulas para 3 Meses, 500 mg de Extracto con 80% de Silimarina, Suplemento Alimenticio Natural sin Aditivos, Calidad Alemana € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ALTAMENTE DOSIFICADO: 500 mg de extracto de cardo mariano con 80% de silimarina por dosis diaria (1 cápsula). 90 cápsulas veganas durante 3 meses. El ingrediente activo silimarina se encuentra en las cápsulas de semillas de cardo, extraído 400 mg por cápsula están contenidos en nuestro Extracto de Cardo Lechoso.

SUSTANCIA ACTIVA CONOCIDA: Las propiedades curativas del cardo mariano ya eran conocidas en la Edad Media, hoy es una de las plantas medicinales más populares en Europa. La silimarina es responsable de las propiedades positivas del cardo mariano.

MEJOR BIO DISPONIBILIDAD: Sin el controvertido aditivo estearato de magnesio (sales de magnesio de ácidos grasos) para una ACEPTACIÓN ÓPTIMA. Muchos otros fabricantes utilizan el estearato de magnesio como agente desmoldante durante la producción.

PRODUCTO DE CALIDAD ALEMÁN: Sólo producimos en Alemania. Nuestra producción se basa en el concepto HACCP. Trabajamos en estrecha colaboración con científicos y expertos en el desarrollo y la fabricación de nuestros productos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Los clientes satisfechos son importantes para nosotros. Por favor, contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos. Compre hoy SIN RIESGO en la mejor relación precio/rendimiento del mercado, ofrecemos 30 días de política de devolución gratuita.

Lamberts Cardo Mariano 8500 mg - 90 Tabletas € 29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Útil en trastornos relacionados con picaduras de serpientes, hígado y vesícula biliar

Muy útil para la depuración hepatica

En forma de extracto estandarizado

facil de usar

Cardo mariano (Silybum marianum) hierba y frutos Tintura Madre sin alcohol Naturalma | Extracto líquido gotas 100 ml | Complemento alimenticio | Vegano € 14.90 in stock 2 new from €14.90

Amazon.es Features Cardo mariano (Silybum marianum) hierba y frutos Tintura madre concentrado 1:10. 100% Natural, sin alcohol ni azúcares añadidos. Apto para niños y mujeres embarazadas o en lactancia. Registrado ante el Ministerio de Salud italiano. Made in italy.

UNA AYUDA NATURAL: Un complemento alimenticio de Cardo mariano en gotas. 40 gotas (2 ml) contienen 200 mg de Cardo mariano. Macerado glicérico o extracto fluido puro de Cardo mariano (Silybum marianum) hierba y frutos en gotas.

NATURALMA – Hábitos naturales: Respetamos y amamos la Naturaleza; todos nuestros complementos alimenticios son veganos y están libres de cualquier ingrediente artificial. Creemos en la importancia de garantizar la calidad y la seguridad, por eso seleccionamos cuidadosamente las materias primas, elaboramos nuestros productos en Italia y los registramos ante el Ministerio de Salud.

A TU LADO: Cuidar de nuestros clientes es parte de nuestra filosofía. Por eso, además de elaborar complementos alimenticios pensados para responder a tus exigencias, trabajamos en fórmulas únicas para obtener la perfecta sinergia entre ingredientes y dosificaciones. Estamos a tu disposición para aconsejarte y asesorarte en tus objetivos, para proporcionarte las certificaciones de cualquiera de nuestros productos y para responder a todas tus preguntas. ¡Contáctanos! READ Los 30 mejores Cepillo De Bambu de 2021 - Revisión y guía

Apoyo al hígado 3 - Cardo mariano 80% silimarina, alcachofa, extracto de diente de león 500mg 120 Cápsulas Veganas, Alta Potencia, Sin Gluten, Sin OGM € 16.49 in stock 1 new from €16.49

Amazon.es Features TODOS LOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS son realizados por laboratorios de terceros. CERTIFICADO INCLUIDO

¿POR QUÉ CÁPSULAS Y NO TABLETAS? Las cápsulas no contienen los agentes de glaseado artificiales que se encuentran en las tabletas y, por lo tanto, no tienen el sabor o el regusto desagradable de las tabletas. También proporcionan la máxima protección para los ingredientes sensibles

120 PORCIONES POR ENVASE - Ofrecemos 120 cápsulas por envase, ofreciendo un valor inmejorable en comparación con nuestros competidores

SUMINISTRO DE 4 MESES, DOSIS DIARIA Corteza de Pygeum Arficanum 1000mg equivalente (250mg de extracto 4:1), Saw Palmetto 1000mg equivalente (250mg de extracto 4:1)

LA EMPRESA ESTÁ CERTIFICADA como líder de clase "A" en su categoría de tamaño y sector de actividades. Fabricado bajo un estricto código de prácticas GMP

Obire | Cardo Mariano | 400 mg | Contribuye al Potencial Detoxificante del Hígado | Facilita la Digestión de las Grasas | 60 Cápsulas € 7.40 in stock 4 new from €6.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE OBIRE: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Obire, solo tienes que escribir Obire en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 100 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

El Cardo Mariano es un hepatoprotector favorece la estimulación de la secreción de la bilis, recomendado en digestiones lentas. Facilita la digestión de las grasas. Complemento alimenticios a base de plantas naturales. No contiene lactosa. Sin excipientes. Envase para 30 días de uso.

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España.

Milk Thistle Artichoke Dandelion Complex - 240 cápsulas (suministro para 4 meses) - Altamente dosificado con 80% de silimarina y 2,5% de cinarina - Vegano € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DEL PRECIO: 240 cápsulas con altas dosis de 500mg de extracto de cardo mariano (80% de silimarina), 400mg de extracto de alcachofa (2,5% de cinarina) y 100mg de extracto de raíz de diente de león por ración diaria (2 cápsulas). Práctico suministro para 4 meses (120 días de uso).

EXTRACTOS DE PRIMERA CALIDAD: Extractos vegetales perfectamente equilibrados con niveles estandarizados de ingredientes activos. Procesamiento de materias primas naturales y suavemente extraídas.

VEGANO Y SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras pastillas son 100% veganas. No contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OMG, lactosa, gluten ni conservantes.

PUREZA PROBADA EN LABORATORIO: Probada independientemente en laboratorio para detectar cepas y contaminantes, como metales pesados, moho, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba relevantes.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y asesoramiento, póngase en contacto con nosotros.

NATURE ESSENTIAL | Cardo Mariano Complex | 9.725 mg | Con Boldo, Milenrama, Alcachofa y Cúrcuma | Contribuye al Potencial Detoxificante del Hígado | Aydua a la Función Hepática y Biliar | 60 Cápsulas € 15.50

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE NATURE ESSENTIAL: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Nature Essential, solo tienes que escribir Nature Essential en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 200 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

"EL CARDO MARIANO CONTRIBUYE AL POTENCIAL DETOXIFICANTE DEL HIGADO" Cardo Mariano extracto seco de semilla (Silybum marianum), Boldo extracto seco de hojas (Pneumus boldus), Alcachofa extracto seco de hojas (Cynara scolymus), Milenrama extracto seco de hierba (Achillea millefolium) y Cúrcuma extracto seco de rizoma (Curcuma longa). Producto libre de alérgenos conforme al Reglamento (UE) Nº 1169/2011. Envase para 60 días de uso. Cápsulas vegetales

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España.

SanaExpert LeberVital Pro | LA PURIFICACIÓN PARA LOS RIÑONES | con extracto de cardo mariano, alcachofa, cúrcuma, raíz de diente de león (120 cápsulas). € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Amazon.es Features PURIFICACIÓN NATURAL: El malestar, la hinchazón, la indigestión y el dolor estomacal pueden ser causados por una dieta alta en grasas, la falta de ejercicio, el estrés y los hábitos poco saludables como el tabaco o el alto consumo de alcohol. SanaExpert LeberVital Pro ayuda a estimular las funciones digestivas, facilitando el metabolismo de los carbohidratos y las grasas y protegiendo el sistema hepático en general.

CÚRCUMA Y CARDO MARIANO: LeberVital Pro contiene extractos naturales de cardo mariano, conocido por su acción protectora sobre el hígado e indicado para la desintoxicación causada por las toxinas ambientales. Contiene cúrcuma, rica en propiedades beneficiosas, mejora el funcionamiento del estómago y los intestinos, y es capaz de apoyar al hígado en sus funciones. Por último, contiene raíz de diente de león, alcachofa y vitamina C, ingredientes que favorecen la salud del hígado y los riñones.

VEGANO Y CRUELTY FREE: Ingredientes 100% naturales, no contiene gluten, lactosa, fructosa, conservantes ni aditivos y es apto para veganos y vegetarianos. Adecuado para el consumo a largo plazo tanto para mujeres como para hombres.

TRATAMIENTO DE DOS MESES EN CADA ENVASE: Contiene 120 cápsulas. Tomar 2 cápsulas al día.

CALIDAD ALEMANA GARANTIZADA: Fabricado y testado en Alemania.

Extracto de Cardo Mariano 750mg - Silybum Marianum - VEGANO - 80% de Silimarina - Dosis alta - 90 Comprimidos - Calidad Alemana € 21.95 in stock 1 new from €21.95

Amazon.es Features ✔ CALIDAD ALEMANA Fairvital: 1 tableta al día contiene 750mg de extracto de semillas de cardo de mariano, la silimarina 600mg del mismo ¡Alta dosificación! Excelente relación calidad-precio! Estandarizado para 80% de silimarina

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, fructosa, estearato de magnesio, conservantes, levadura, soja, pesticidas, fungicidas, fertilizantes, colorantes, estabilizadores, lactosa ni ingredientes modificados genéticamente (Non-GMO)

✔ LARGA VIDA ÚTIL: Debido a nuestros botes herm¡eticamente sellados - ¡mayor eficacia que otros polvos o líquidos!- Con una práctica tapa dosificadora

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Milk Thistle 3000 mg - Con Silimarina ¡Bote para 1 año! 360 comprimidos - Apto para veganos - SimplySupplements € 27.25 in stock 2 new from €27.25

Amazon.es Features EXTRACTO NATURAL: El cardo mariano y, en particular, la silimarina han sido reconocidos durante milenios por sus propiedades naturales.

BOTE PARA 1 AÑO: Este bote contiene 360 comprimidos que durarán hasta 1 año si se sigue la recomendación de tomar un comprimido o dos al día.

APTO PARA VEGANOS: Este producto puede ser consumido por aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana.

CON INGREDIENTES DE GRAN CALIDAD: Fabricamos todos nuestros productos en algunas de las mejores instalaciones de Europa, utilizando únicamente ingredientes naturales de primera calidad, por lo que ofrecemos calidad garantizada.

Solgar Cardo María Extracto estandarizado de semilla - 60 Cápsulas € 31.95

Amazon.es Features Envase de 60 cápsulas vegetales con cardo mariano

Sin gluten, azúcares ni sal

No contiene levadura, trigo, soja ni derivados lácteos

Apto para veganos y vegetarianos

No sustituyen una dieta variada, equilibrada y estilo de vida sano

Tong-Il Cardo Mariano - 40 Cápsulas € 14.43 in stock 15 new from €14.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bote de 40 cápsulas.

Obire | Cardo Mariano | 400 mg | Contribuye al Potencial Detoxificante del Hígado | Facilita la Digestión de las Grasas | 60 Cápsulas (Pack 2 unid.) € 13.50 in stock 5 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE OBIRE: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Obire, solo tienes que escribir Obire en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 100 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

El Cardo Mariano es un hepatoprotector favorece la estimulación de la secreción de la bilis, recomendado en digestiones lentas. Facilita la digestión de las grasas. Complemento alimenticios a base de plantas naturales. No contiene lactosa. Sin excipientes.

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España. READ Los 30 mejores Calentador De Cera Electrico de 2021 - Revisión y guía

Cardo Mariano 750mg – 80% de silimarina – vegano – 180 comprimidos para 6 meses € 26.95 in stock 1 new from €26.95

Amazon.es Features VITAMINTREND Calidad Alemana. Una tableta contiene - 750mg de semilla de cardo mariano - dosis diaria recomendada 1 tableta de cardo mariano - ingrediente activo de alta pureza - excelente relación calidad-precio. Rico en fitoquímicos y antioxidantes. Apoya el hígado, la bilis y la digestión y calma el estómago. Fuerte Antioxidante, se centra en el sistema inmunológico y puede contribuir a la protección celular. Extracto altamente dosificado de cardo mariano en forma de tabletas

VEGANO y SIN: fructosa, lactosa, gluten, gelatina, levadura, soja, sabores, conservantes, pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales, colorantes, estabilizadores, OGM, estearato de magnesio ni alérgenos. Tabletas de cardo mariano de Vitamintrend perfecta asimilación!

SEGURIDAD del producto: Larga vida útil. Mayor eficacia que los líquidos o polvos. Frescura garantizada a través de un sello hermético. ¡Con tapa dosificadora! . Paquete grande con 180 comprimidos de extracto de cardo mariano

✅MADE IN GERMANY: Nuestros productos son fabricados en Alemania cumpliendo con los estándares de calidad e higiene HACCP - Nuestras materias primas provienen de países de la UE y países terceros

Capsulas vegetales AGNI de Cardo mariano, Diente de leon, Ortiga I 120 capsulas - 600 mg I Protector hepatico, desintoxicación para el hígado y sistema digestivo. € 18.99

Amazon.es Features DETOX COMPLEX - 120 CAPSULAS 600 MG Con extractos vegetales: cardo mariano capsulas, diente de leon capsulas y ortiga capsulas; 200 mg de cada extracto por cápsula.

PARA DEPURAR Y LIMPIAR EL ORGANISMO Suplemento detox a base de tres ingredientes herbales con reconocidas propiedades depurativas y desintoxicantes. Favorece el eje hígado-bazo-intestino, epicentro de muchas enfermedades.

SI EL CUERPO FUNCIONA, LA ENERGÍA FLUYE Hierbas tradicionales Europeas con funciones hepatoprotectoras, depurativas y de mejora de la circulación de los fluidos corporales.

FABRICADO EN ESPAÑA, MÁXIMA CALIDAD Y GARANTÍA Laboratorio certificado en la UE, elaborando bajo buenas prácticas de fabricación (GMP). Producto vegano, sin alérgenos y sin OMG (organismos modificados genéticamente).

SNADI, FÓRMULAS INSPIRADAS ¡Estas en las mejores manos! Los ingredientes vegetales de nuestros suplementos te aportarán claridad mental y poder, paz y tranquilidad interior y exterior. Destinamos el 10% de nuestras ventas a la protección de felinos abandonados.

Lamberts Cardo Mariano 3000Mg 60 Unidades 70 g € 14.51 in stock 5 new from €14.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta nueva presentación de un comprimido al día, es muy práctica, económica y ofrece una concentración diferente que permite mayor rango de elección

La silimarina es el principio activo del fruto del cardo mariano (Silybum marianum)

Elaborado en el Reino Unido bajo normas de fabricación de GMP

Obire | Cardo Mariano | 400 mg | Contribuye al Potencial Detoxificante del Hígado | Facilita la Digestión de las Grasas | 60 Cápsulas (Pack 3 unid.) € 18.25 in stock 4 new from €18.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE LA GAMA DE PRODUCTOS NATURALES DE OBIRE: Utiliza el Buscador de Amazon para encontrar más variedad de productos Obire, solo tienes que escribir Obire en la barra de búsqueda y ver qué más podemos ofrecerte. Tenemos una gama de más de 100 productos para toda la familia. Además ponemos a tu disposición un chat y el servicio de mensajería de Amazon las 24 horas del día. Contáctanos si tienes cualquier pregunta o duda.

LABORATORIOS BIO-DIS LIDER EN ESPAÑA: En nuestros laboratorios llevamos más de 5 años creciendo con los profesionales de la salud y el bienestar. Nuestros productos son obtenidos de fuentes naturales y provienen de proveedores seleccionados para garantizar una alta calidad y pureza de las materias primas. Contamos con programas de I+D+i y una filosofía innovadora que nos impulsan a renovar todos los procesos y actividades productivas adaptándonos al futuro.

El Cardo Mariano es un hepatoprotector favorece la estimulación de la secreción de la bilis, recomendado en digestiones lentas. Facilita la digestión de las grasas. Complemento alimenticios a base de plantas naturales. No contiene lactosa. Sin excipientes.

ALTA CALIDAD: Es un producto sometido a exhaustivos controles de calidad ya que desde Laboratorios BIO-DIS nos preocupamos por la salud de nuestros clientes en primer lugar. Los productos son fabricados bajo estrictas normativas acreditadas nacional e internacionalmente y disponemos de los Certificados de Calidad que nos avalan, dando reconocimiento de garantía y calidad. Nuestra misión es ofrecer la máxima calidad a unos precios altamente competitivos.

‍⚕️ACOMPAÑAMIENTO 100% PERSONALIZADO: Contamos con un equipo de profesionales de la salud, multidisciplinar, formado por farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos, especializados en complementos alimenticios que brindaran seguimiento y apoyo. Desarrollamos, fabricamos y envasamos todos nuestros productos Nature Essential en España.

Apoyo al Hígado 6 - Cardo Mariano 80% Silimarina, Cúrcuma, N-Acetil Cisteína, Alcachofa 524mg 120 Cápsulas Veganas, Alta Potencia, Sin Gluten, Sin OGM € 16.49

€ 15.49 in stock 1 new from €15.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TODOS LOS CERTIFICADOS DE ANÁLISIS son realizados por laboratorios de terceros. CERTIFICADO INCLUIDO

¿POR QUÉ CÁPSULAS Y NO TABLETAS? Las cápsulas no contienen los agentes de glaseado artificiales que se encuentran en las tabletas y, por lo tanto, no tienen el sabor o el regusto desagradable de las tabletas. También proporcionan la máxima protección para los ingredientes sensibles

120 PORCIONES POR ENVASE - Ofrecemos 120 cápsulas por envase, ofreciendo un valor inmejorable en comparación con nuestros competidores

SUMINISTRO DE 4 MESES, DOSIS DIARIA Corteza de Pygeum Arficanum 1000mg equivalente (250mg de extracto 4:1), Saw Palmetto 1000mg equivalente (250mg de extracto 4:1)

LA EMPRESA ESTÁ CERTIFICADA como líder de clase "A" en su categoría de tamaño y sector de actividades. Fabricado bajo un estricto código de prácticas GMP

