Los 30 mejores Carcasa Iphone Xs Max de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Carcasa Iphone Xs Max veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Carcasa Iphone Xs Max disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Carcasa Iphone Xs Max ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Carcasa Iphone Xs Max pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



JETech Funda Compatible iPhone XS MAX 6,5", Carcasa Absorción de Impacto (Transparente) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Diseñado para Apple iPhone XS Max 6,5"

Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Diseño único de absorción de impactos: 4 esquinas absorben con eficacia los golpes

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda iPhone XS Max, tarjeta de servicio al cliente

JETech Funda de Silicona Compatible con iPhone XS MAX 6,5 Pulgadas, Funda Protectora de Cuerpo Completo de Tacto Suave como la Seda, Funda a Prueba de Golpes con Forro de Microfibra, Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado para iPhone XS Max 6,5 pulgadas. Le da a su dispositivo todo el cuerpo alrededor de protección. Admite carga inalámbrica

[Fácil de Usar] Construido con silicona de alta calidad y PC. Tacto suave como la seda y agarre cómodo. El forro interior de microfibra suave mantiene la parte posterior de su teléfono libre de rayones. Antihuellas

[Altamente Protector] Los bordes elevados ofrecen protección adicional a la cámara y la pantalla

[Recortes Precisos] Fácil acceso a todos los controles y funciones

[Paquete] Funda iPhone XS Max en paquete minorista

SURPHY Funda iPhone XS MAX Case, Carcasa iPhone XS MAX Silicona Case, Fundas Silicona Líquida Protección con Forro de Microfibra, Compatible con iPhone XS MAX 6.5 Pulgadas (Verde Azulado) € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features 【Material de Silicona Líquida】Funda iPhone Xs Max slicona, está hecha de un material de silicona líquida que le da una sensación agradable y suave. El material mate anti-deslizante garantiza una sujeción firme de tu iPhone Xs Max.

【Compatible con iPhone Xs Max 】La fundas iPhone Xs Max adapta perfectamente al iPhone Xs Max 6.5 con recortes de precisión para todos los botones. Conserva el acceso a las funciones de su teléfono sin quitar la funda.

【Forro de Microfibra Suave】Forro de microfibra suave y antideslizante en el interior de estas fundas de silicona para iPhone Xs Max , protege tu iPhone de la abrasión y el deslizamiento y da la protección a prueba de los golpes.

【Estilo Elegante】Funda silicona para iPhone Xs Max , acabado mate y color puro. Puede mantenerlo encendido todo el tiempo, incluso cuando está cargando de forma inalámbrica para iPhone Xs Max .

【Fácil de Limpiar】Fácil de limpiar el polvo y la suciedad de la carcasa con un trapo húmedo. (La funda de silicona para iPhone Xs Max 6.5 pulgadas)

TENDLIN Crystal Clear Funda iPhone XS MAX, Carcasa Protectora Anti Choques con PC Transparente Duro Panel Posterior y Marco de TPU Suave [Nunca-Amarillo] Slim Case - Verde Oscuro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Diseñado para fundas de iPhone Xs Max: Respaldo transparente duro y parachoques de TPU suave; La parte trasera cristalina hace alarde del diseño y la belleza originales del teléfono, El parachoques de TPU absorbente de golpes protege su teléfono contra daños y golpes

Para la carcasa del iPhone Xs Max, el perfil ultra delgado no agrega volumen a su dispositivo sin sacrificar la protección; El diseño de una pieza se desliza fácilmente dentro y fuera de los bolsillos

El labio levantado levanta la pantalla de las superficies planas para evitar rayones; El recorte de la cámara es profundo para proteger la cámara de rayones o tocar el suelo

Corte exacto con puertos agrandados encajan la mayoría de los cables; Acceso fácil a todos los botones con tapa de botón de respuesta; Fácil de instalar y quitar, sin dañar o arañar el cuerpo del teléfono; Admite carga inalámbrica

Compatible con iPhone Xs Max(6.5"); Un año de garantía, ofrecemos reembolso completo o libre reemplazar si está defectuoso o problemas de calidad

ivoler Clara Funda para iPhone XS MAX 6.5 Pulgadas con Protección de Cámara, Carcasa Protectora Anti-Choques y Anti-Arañazos Transparente Suave TPU Silicona Caso Delgada Anti-Golpes Case Cover € 4.95 in stock 1 new from €4.95

Amazon.es Features [Compatibilidad] --- Compatible con iPhone XS Max 6.5 pulgadas.

[Diseño Resistente a Los Golpes] --- La combinación de TPU flexible y esquinas con absorción de golpes ayuda a proteger tu teléfono contra caídas y otros impactos.

[Protección Mejorada para Pantalla y Cámara] --- El diseño Camera con cobertura total protege totalmente tu cámara contra arañazos. Funda from iVoler no solo proporciona un bisel de 1 mm más alto para la cámara, sino que también da labios de 0,5 mm más altos a la pantalla para que actualice aún más la protección de la pantalla.

[Mantente Original] --- Su TPU transparente es antiamarilleante y permite mostrar el aspecto original de tu teléfono. Ligero y delgado, no agregue abultar a su teléfono. El diseño interno de pequeños puntos evita una marca de agua fea contra la parte posterior y los lados del teléfono. Además, es resistente a huellas.

[Ajuste Perfecto] --- Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Fácil de instalar y quitar. READ 28.02: ундаунд а суд над

Bakicey - Funda protectora para iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, diseño creativo 3D, ultrafina, TPU, silicona, antiarañazos € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Compatible con: Apple iPhone X / iPhone Xr / iPhone Xs / iPhone Xs Max / Apple iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone 11 Pro Max.

Funda de silicona para iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max. Tiene un tacto agradable y permite acceder fácilmente a todos los botones.

Material TPU de alta calidad: Este material tan elástico ofrece una gran protección. Presenta un acabado reforzado para evitar la deformación incluso al colocar y quitar la funda varias veces.

Funda de silicona y TPU para iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max que ofrece una protección óptima contra la suciedad, el agua, arañazos, daños, gotas... Garantiza una protección completa con un bonito diseño moderno y de lujo. Diseño ligero, pesa muy poco.

Protección fiable. Envuelve perfectamente las esquinas y la parte trasera del iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone 11 Pro Max. Fácil de colocar y quitar.

Bakicey - Funda protectora para iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, diseño creativo 3D, ultrafina, TPU, silicona, antiarañazos € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Compatible con: Apple iPhone X / iPhone Xr / iPhone Xs / iPhone Xs Max / Apple iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone 11 Pro Max.

Funda de silicona para iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max. Tiene un tacto agradable y permite acceder fácilmente a todos los botones.

Material TPU de alta calidad: Este material tan elástico ofrece una gran protección. Presenta un acabado reforzado para evitar la deformación incluso al colocar y quitar la funda varias veces.

Funda de silicona y TPU para iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max que ofrece una protección óptima contra la suciedad, el agua, arañazos, daños, gotas... Garantiza una protección completa con un bonito diseño moderno y de lujo. Diseño ligero, pesa muy poco.

Protección fiable. Envuelve perfectamente las esquinas y la parte trasera del iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone 11 Pro Max. Fácil de colocar y quitar.

Hexcbay Funda iPhone X/XR, Estuche para teléfono de Vidrio Templado 9H con Doble Respaldo,Estuche Protector a Prueba rayones con Protector de TPU para iPhone XS MAX (iPhone XS MAX, Azul Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Material: Fabricado en vidrio templado de alta calidad y TPU. Lujosa apariencia, la parte posterior puede soportar rasguños y decoloración.

Protección de marco completo: este parachoques de TPU absorbe y disipa la energía de su teléfono, protegiendo su teléfono de golpes accidentales y caídas ocasionales. La pantalla y la lente de la cámara protegen la carcasa de los arañazos en superficies ásperas. Los recortes de láser precisos proporcionan controles sensibles y se adaptan perfectamente a los cables

Acceso conveniente a la toma de carga y a los altavoces sin tener que quitar la cubierta. Proporciona un fácil acceso a todos los botones. Proteja su teléfono contra rasguños y polvo, delgado y liviano, fácil de usar y fácil de transportar, fácil de instalar y quitar

Diseño único: el estuche ultra delgado se adapta perfectamente. El resalte y la superficie reflectante crean una sensación de cuerpo de cristal de un teléfono.

Los elementos de diseño del patrón de Shell hacen que usted y su teléfono se vean elegantes y elegantes, y combinan perfectamente con cualquier ocasión. ¡No dude en vestir su teléfono y mostrar su personalidad ahora mismo! La carcasa trasera delgada y elegante protege el dispositivo sin que sea difícil de manejar. La superficie brillante se ve particularmente elegante y moderno.

LEMORRY Carcasa para Apple iPhone XS MAX Funda Estuches Multifuncional Piel Cuero Billetera Cover con Tarjeteros Protector Magnética Suave TPU Silicona Tapa Funda para iPhone XS MAX (Marrón) € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho con cuero PU premium de alta calidad, bien compatible con Apple iPhone XS Max

Funda monedero desmontable multifuncional, no solo es una billetera sino que también se puede separar en una sola funda para teléfono

Estilo de billetera: ranuras incorporadas para tarjetas de identificación y un marco de fotos para almacenar fotos

Función de soporte de vista multimedia: para ajustar el ángulo de visión

Proteja su teléfono inteligente contra rasguños, desgastes, golpes, caídas y rasguños. (Ven con una correa de mano gratis)

TENDLIN Funda iPhone XS MAX Hecho de Alcantara Material Carcasa de Híbrida de Cuero Compatible con iPhone XS MAX (Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Una pieza funda consiste en el alcantara material y TPU, con la síntesis de materiales; Premium material de alcantara en la parte reversa y el choque absorbente en el interior de TPU

Perfil de ajuste exacto y delgado no añade volumen a su dispositivo sin sacrificar la protección, cuerpo de ajuste estrecho lo justo para proteger y nada más; Diseño ergonómico ofrece un buen agarre y comodidad con su acabado exterior de material de alcantara

Puertos ampliada con bordes elevados y los botones laterales son fáciles de sentir y prensa; Cámara cortada es profunda para proteger la cámara de arañazos o tocar el suelo

Corte exacto con puertos agrandados encajan la mayoría de los cables; Acceso fácil a todos los botones con tapa de botón de respuesta; Fácil de instalar y quitar, sin dañar o arañar el cuerpo del teléfono; Admite carga inalámbrica

Compatible con iPhone XS Max (2018). Un año de garantía, ofrecemos reembolso completo o libre reemplazar si está defectuoso o problemas de calidad

TENDLIN Funda Compatible con iPhone XS MAX, Carcasa Protectora Anti Choques con Duro Translúcida Mate Panel Posterior y Marco de Silicona Suave Cómoda Case - Negro Mate € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño para fundas de iPhone Xs Max: La parte trasera de PC dura y translúcida y el parachoques de goma suave protegen su teléfono del desgaste diario; El diseño de una pieza se desliza fácilmente dentro y fuera de los bolsillos

Ajuste exacto, el perfil ultra delgado no agrega volumen a su dispositivo sin sacrificar la protección; El revestimiento nano oleofóbico proporciona una sensación táctil cómoda, anti-graso, antihuellas, anti-rayado

El labio levantado levanta la pantalla de las superficies planas para evitar rayones; El recorte de la cámara es profundo para proteger la cámara de rayones o tocar el suelo

Corte exacto con puertos agrandados encajan la mayoría de los cables; Acceso fácil a todos los botones con tapa de botón de respuesta; Fácil de instalar y quitar, sin dañar o arañar el cuerpo del teléfono; Admite carga inalámbrica

Compatible con iPhone XS Max (6.5"); Un año de garantía, ofrecemos reembolso completo o libre reemplazar si está defectuoso o problemas de calidad

Nupcknn Funda Silicona con Cuerda para iPhone XS MAX, Carcasa Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón 1.5M() (Oro Rosa 1) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Carcasa para iPhone XS Max, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.Cuerda muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. Tiene una longitud de 1,5 m.

Fabricado con silicona seleccionada, La Funda con Cuerda está hecha de silicona, que protege su teléfono de arañazos.

Siempre Seguro:Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!es su mejor opción de regalo o guárdelo usted mismo.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

Beeasy Funda iPhone XS MAX,Carcasa Antigolpes Anti-Choques Anti-Arañazos Grado Militar Protección a Bordes y Cámara,Premiun Case para iPhone XS MAX,Rojo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funda iPhone XS Max】 Compatible con iPhone XS Max ÚNICAMENTE.

【Aprobada prueba de caída de SGS】 La Carcasa iPhone XS Max ha sido probada en la prueba de caída de grado militar por SGS. Altura de caída: 2m. Plano de caída: placa de acero. Conclusión: Aprobado. Número de informe: GZIN2009049407MR.

【Defensa completa】 El borde levantado para la pantalla y la lente protege su pantalla y cámara, el tablero transparente PC y el marco de tpu suave, protege su teléfono contra rasguños, golpes y manchas, los materiales premium ofrecen una protección incomparable y una mayor durabilidad.

【Fácil de usar】 Acceso perfecto a todos los sensores, botones, altavoces y Face id. La dura funda iPhone XS Max es compatible con carga inalámbrica. Fácil de instalar y quitar.

【Servicio al cliente】 Bienvenido a contactarnos si tiene culquier pregunta o inquietud. Nuestro confiable Servicio al Cliente se asegurará de responder dentro de las 24 horas y ofrecerle las soluciones adecuadas.

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone XS MAX - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Lavanda Suave € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone XS Max.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

ESR Funda Cristal Compatible con iPhone XS MAX 6.5" 2018, Carcasa Anti-Amarillea y Anti-Arañazos, Parte Posterior del Vidrio Templado 9H+ Borde de TPU, Transparente € 19.75

€ 14.99 in stock 3 new from €14.99

Amazon.es Features [Parte Posterior en Vidrio Templado 9H]: Hecho de vidrio templado 9H + Borde de TPU suave para ofrecer una protección integral.

[Conserva la Belleza Original del iPhone XS Max]: Imita la parte posterior lisa de cristal del iPhone XS Max y le ofrece un agarre excepcional.

[Resistente a los Arañazos]: La parte posterior en vidrio templado 9H es lo suficientemente fuerte como para resistir los astillamientos y arañazos de la vida cotidiana.

[Resistente a los Golpes]: El material de esquina suave es más capaz de absorber los golpes; protegiendo el vidrio de tu iPhone XS Max.

[Garantía de por Vida]: reemplazo o reembolso en caso de daños a nuestros productos durante el período de garantía. READ Los 30 mejores Brochas De Maquillaje Baratas de 2022 - Revisión y guía

CXvwons – Carcasa para iPhone 11 Pro Max, carcasa para iPhone XR elegante, Bling Bling, carcasa de protección de silicona antiarañazos, funda para Apple iPhone XS X X XS Max / XR (24, iPhone 11.1") € 12.17 in stock 1 new from €12.17

Amazon.es Features Carcasa iPhone XS/iPhone XS MAX/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro, la cubierta en varios colores hace que tu teléfono sea más bonito.

Carcasa para iPhone XS Max, el material suave ofrece un agarre agradable y cómodo, no se desliza fácilmente.

Carcasa para iPhone 11, resistente a los golpes, los arañazos y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite.

Carcasa para iPhone 11 Pro, diseño de mariposas especiales y cortes perfectos para las conexiones que garantizan un uso óptimo.

Carcasa de silicona semielástica para iPhone 11 Pro Max que protege perfectamente a la absorción de golpes y absorbe el impacto en caso de golpes.

Gladgogo Funda Batería para iPhone XS Max [6800 mAh] Funda Cargador Carcasa Batería € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Duplica la duración de tu batería】Funda batería portatil protectora recargable de 6800 mAh para iPhone XS Max. Hasta un 200 % de la batería estándar ofrece 120 horas de tiempo de espera, 60 horas de escucha de música, 13 horas de video y 3 horas de juegos. Esta funda de batería se puede cargar en cualquier momento y en cualquier lugar, será la mejor opción para viajar y trabajar.

【Carga y protección 2 en 1】El botón integrado permite elegir cuándo cargar la batería. Los chips de seguridad internos pueden proteger del teléfono de sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento. Diseño único con bisel elevado. Hecho de material de alta calidad con protección antiarañazos de 360 °, protección de doble capa para proteger tu iPhone XS Max de arañazos y otros signos de desgaste diario.

【Tecnología avanzada de sincronización】Puede cargar el cargador del teléfono y el iPhone XS Max al mismo tiempo, sincronizando fácilmente los datos de su iPhone con Macbook, PC o portátil sin tener que quitar la funda de la batería; también puede acceder al altavoz del teléfono, al botón de la cámara y más sin quitar la funda.Cuando se utiliza la funda para cargar, puede utilizar los auriculares juntos.

【Instalación ultra delgada y fácil】Instalación: conecte la funda de la batería al puerto Lightning del teléfono, empuje hacia adentro. Para quitar: mantén pulsado la cámara trasera de la carcasa de la batería y desliza el teléfono. Durante la instalación y el desmontaje, el ángulo entre el teléfono y el Funda Cargador de carga no debe exceder los 15 grados. Indicador de nivel de batería con 4 LED que te permite saber exactamente cuánta energía tienes (25% -50% -75%-100%).

【Lo que obtiene】1 carcasa de Funda Batería para iPhone XS Max [6800 mAh], 1 manual del usuario. También garantía de 24 meses y garantía de reembolso completo al 100% durante 90 días. : Tu compra en nuestra tienda está 100% garantizada, cualquier problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros. (24 horas de respuesta).

iPhone XS max caso,Delgado Magnética Carcasas para coche teléfono soporte con placa de metal invisible integrado,suave TPU a prueba de golpes ANTI-SCRATCH funda protectora para iphone XS max Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [MAGNET ADSORPTION FUNCTION] - The case with built-in metal plate can easily attach to the magnetic car mount directly.No need to place the magnet metal plate in your case between the cover and the phone. You can be assured to put your phone on magnetic suction holder when driving,they will be tightly combined.

[FULL PROTECTION] - The full body soft external case can offer your phone lasting protection , a layer of velvet inside case can also protect your phone back case from friction and collision,and it have four air space cushioned corners with air slim cushion shock absorbing technology which allow shock absorption from external impact while raised edges protect the front screen and the back camera of your phone.At the same time the case is durable and timeproof, not easy to be deformed.

[SOFT TPU MATERIAL] - Ultra soft silicone TPU material can fit your cell phone perfectly and keep the original beauty of your phone , give you a comfortable touch feel. a layer of velvet inside is a unique design,it has a perfect protective funtion ,keee your phone anti-collision.

[COMPATIBILITY] - Compatible with iPhone XS max allowing full access to touchscreen, camera, buttons, and ports.

[EASY INSTALLATION] - Easy To Install And Remove, Complete access to all control buttons without removing the case.

kwmobile Carcasa para Apple iPhone XS MAX - Funda para móvil en TPU Silicona - Protector Trasero en Amarillo neón € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone XS Max.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

TBOC Funda para Apple iPhone XS MAX (6.5 Pulgadas) - Carcasa [Transparente] Completa [Silicona TPU] Doble Cara [360 Grados] Protección Integral Total Delantera Trasera Lateral Móvil Resistente Golpes € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features PROTECCIÓN TOTAL DE 360 GRADOS – Esta funda protege la pantalla, la trasera, las esquinas y los cantos de tu smartphone. Ofrece una protección integral contra los golpes o arañazos que puedan ocasionarse durante su uso o transporte.

TRANSPARENCIA TOTAL – A diferencia de otros modelos, esta carcasa no tiene puntos en la parte delantera. La funda es totalmente transparente, ayudando a mantener una calidad de imagen perfecta. Además, no influye en la precisión de la pantalla táctil. (No necesita un Protector de vidrio templado para la pantalla).

FÁCIL INSTALACIÓN – Esta carcasa doble es fácil de poner y quitar. Fácil acceso a todos los puertos, botones y dispositivos sin necesidad de quitar la funda. Puede ponerla y quitarla, cuantas veces quiera, sin dañarla.

DELGADA Y ULTRALIGERA - Apenas añade grosor ni peso a tu smartphone. Está específicamente diseñada para este modelo. La parte frontal es de TPU flexible, mientras que la carcasa trasera es de plástico rígido.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Compra sin riesgo. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero.

Marvel Avengers Carcasa para iPhone XS MAX, diseño de Los Vengadores de Marvel, Funda iPhone XS MAX 6.5", Thor (Black, Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features El diseño viene de Marvel Avengers Endgame, con licencia oficial de Marvel.

Compatible con Apple iPhone XS Max 6,5 pulgadas, compatible con cargadores inalámbricos.

Hecho de suave borde de TPU + parte trasera de tela, el diseño de bordes con textura antideslizante ofrece un mejor agarre, y el diseño de agujero para el cordón en el lado izquierdo.

Adopta tecnología de impresión 3D avanzada, que le da una textura clara y de alta gama y acentúa la elegancia de su iPhone.

Los recortes exactos permiten un fácil acceso a las funciones del teléfono. El borde elevado en la parte posterior más alto que la cámara ofrece una mejor protección.

HUOBAO Funda de batería para iPhone XS MAX, [5500mAh] Funda de Carga para iPhone, Funda Protectora de Carga portátil, Batería Recargable extendida para iPhone XS MAX (6.5 Pulgadas) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 【Modelo compatible】 ①Tenga en cuenta que este estuche de carga solo es apto para iPhone XS MAX (6,5 pulgadas), No es compatible con iPhone XR (6,1 pulgadas) y iPhone X / XS (5,8 pulgadas) ② No es compatible con auriculares Lightning, SÓLO funciona con conexión inalámbrica Auriculares bluetooth. [No es compatible con la carga inalámbrica]

【Alta capacidad de 5500 mAh que dura más tiempo】 Equipado con un potente chip de batería de polímero de litio incorporado de 5500 mAh. La caja de la batería generalmente puede cargar su teléfono 1.5-2 veces. 4 luces LED indican cuánta energía tiene (25% - 50% - 75% - 100%). El interruptor de encendido le permite encender / apagar la carcasa de la batería. Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para iniciar o detener la carga de su iPhone.

【Carga segura y diseño protector】 La caja de la batería no es solo un cargador portátil, sino también un protector para su teléfono. Los lados elevados y el diseño de carcasa rígida maximizan la protección de su iPhone XS MAX, material duradero de primera clase para proteger su teléfono de arañazos, caídas, impactos y otros desgastes diarios.

【Diseño delgado con cortes precisos】 Es perfecto para viajes y actividades al aire libre. También puede acceder fácilmente a los botones y puertos del teléfono sin quitar la caja de la batería. También es compatible con Apple Car Play.

【LIGERO Y DELGADO】 Proporciona una mayor capacidad real sin aumentar el peso y el grosor. No se sentirá cansado incluso si lo sostiene durante mucho tiempo. Puede usarlo completamente sin preocuparse por quedarse sin carga cuando viaje o salga.

NALIA 360° Glitter Funda Compatible con iPhone XS MAX, Purpurina Carcasa Protectora Movil Silicona Ultra-Fina, Transparente Doble Cubierta Completa Goma Cover Smart-Phone Case, Color:Rosa Gold Oro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Esta preciosa funda transparente le ofrece una protección total de 360 ° --- todas las esquinas y los cantos, así como la parte trasera y la pantalla están completamente protegidas

Todas las pantallas táctiles se pueden usar gracias a su material sin límites gracias a su material ultra fino.

La funda protectora está hecha de silicona TPU de gran calidad, un material con una gran resistencia y deformabilidad plástica --- la lámina de brillo adicional insertada convierte a su smartphone inteligente en un receptor de ojos brillante

Gracias a este material, su Smartphone no solo se adapta perfectamente y con seguridad a tu mano, sino que además poner y quitar la funda es mucho más sencillo

COMPATIBILIDAD | La funda es compatible con iPhone XS Max. El volumen de suministro solo incluye el estuche. Smartphone y otros accesorios no están incluidos.

ESR Funda para iPhone XS MAX, Carcasa con Soporte de Metal [Soporte Vertical y Horizontal] [Protección contra Caídas Reforzada] Parte Posterior de TPU Suave para iPhone XS MAX de 6.5"-Transparente € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Dos Modos de Soporte: Soporte Vertical y Horizontal

Visión desde Más ángulos: El caballete de metal resistente se puede ajustar al ángulo deseado y proporciona una excelente experiencia visual.

Protección de Doble Capa: La Parte Posterior de Suave TPU y el paragolpes flexible proporcionan al teléfono una protección efectiva.

Protección de Pantalla y Cámara: Los bordes elevados alrededor de la pantalla y de la cámara ayudan a proteger contra los arañazos.

Admite la Carga Inalámbrica: No es necesario quitar la carcasa cuando se utiliza un cargador inalámbrico.

Genrics Funda con Cuerda para iPhone XS MAX, Carcasa de Silicona Líquida, Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón, Negro € 13.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Compatibilidad: Funda con Cuerda para iPhone XS Max, el fácil acceso a todos los botones de función, como altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, coincide con iPhone XS Max Smartphone perfectamente

Correa plana: Consiste en cinta de nylon tejida plana con ganchos de seguridad recubiertos y es suave y sedosa. En casa, la cinta se puede hacer en segundos. No tiene que quitar la cubierta cada vez, un mosquetón más fuerte puede ir fácilmente

Material de silicona líquida: La parte inferior de la carcasa de silicona es flexible para evitar que se rompa. Hay una capa de tela de microfibra en el interior, que es cómoda y suave, que puede evitar el polvo, los golpes y los arañazos en la mayor medida.

Libre sus manos: La cubierta del collar ajustable le permite mantener su iPhone XS Max sobre el cuello o sobre el hombro. Ideal para aquellos que están ocupados y especialmente para aquellos que a menudo olvidan dónde poner sus teléfonos

Siempre Seguro: Esta práctica caja de herramientas tiene una cuerda que se puede colgar alrededor de su cuello, para que pueda llevar con seguridad su teléfono móvil. Al usarlo, puede evitar que el teléfono inteligente se caiga, evitar robos, etc READ Clima, domingo 21 Entre la niebla y la primera lluvia: mal tiempo generalizado el lunes

Miss Arts Funda iPhone XS MAX,[Silverback] Carcasa Brillante Purpurina con Soporte giratorios, Transparente Cristal Bumper Telefono Fundas Case Cover para Apple iPhone XS MAX -PÚRPURA € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD- Para iPhone XS Max . - Cobertura trasera completa y brillante con brillantina líquido antiarañazos. Diseño compacto y elegante perfecto para adolescentes, chicas jóvenes y mujeres.

SOPORTE GIRATORIO DE TRANSPORTE FÁCIL - La carcasa incluye un soporte giratorio de 360° que permite la sujeción en múltiples posiciones y una visualización lateral cómoda. El anillo central es magnético, por lo que es perfectamente compatible con las monturas magnéticas.

DISEÑO ACOLCHADO DE AIRE SUPERSUAVE–Diseñada con la seguridad y la protección en mente, nuestra carcasa tiene protección completa de las esquinas y los botones con TPU suave amortiguado con aire. Gran protección contra las caídas y los golpes.

SHAKE THINGS UP - Hecho de hermosos destellos de rosa, púrpura, plata y oro, brilla holográfica con acentos de hermosos destellos de corazón de destellos de color rosa. La superficie a prueba de golpes y anti-arañazos protege el brillo.

PROTECCIÓN DE PANTALLA Y CÁMARA - La fina carcasa tiene 2 mm de grosor y pesa 65 gramos. Con una elevación de 1.0 mm desde la pantalla y de 2.1 mm desde la cámara. Incluye cortes precisos para el puerto de carga y el jack de auriculares con cobertura para los botones. SERVICIO INCREÍBLE - El servicio de atención al cliente 24 horas asegura la protección y el mejor servicio para cualquier problema que pueda tener con su compra.

AICEK Funda iPhone XS MAX, Negro Silicona Fundas para iPhone XS MAX Carcasa iPhone XS MAX Fibra de Carbono Funda Case (6,5 Pulgadas) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Protective: La tecnología de marca registrada del amortiguadoor de aire proteje de las pequñas caídas y golpes.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus iPhone XS MAX con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Carbono texturizado: Resbalar las lágrimas resistentes y rasguños t e impide la acumulación de polvo y aceite, anti-huella digital.

Diseño de ranura en forma de diamante: Dentro de la caja es el diseño de la red que es propicio para reducir el calor en su teléfono.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su iPhone XS MAX Funda.

Hually Funda para iPhone XS MAX, Suave TPU Gel Ultra Fina Protección a Bordes, Compatible con Carga Inalámbrica Enjaca,Borde de Silicona Suave Funda iPhone XS MAX –Transparente(6.5'') € 5.49 in stock 2 new from €5.49

Amazon.es Features [Look Original del iPhone] Fabricado con policarbonato HD con TPU resistente pero flexible en los bordes, conserva el aspecto original de tu iPhone y al mismo tiempo evita que se torne amarillo con el paso del tiempo. Además, la parte posterior cristalina no se mancha fácilmente con la punta de los dedos.

[Protección Avanzada de Caídas] El paragolpes absorbente es un material ultra eficiente que absorbe y disipa la fuerza de impacto, impidiendo que esa fuerza pase a tu iPhone.

[Buena Construcción] La funda para iPhone XS MAX de Hually combina una forma flexible con un reverso de PC rígido y cristalino. La parte posterior cristalina proporciona un acabado duradero, resistente a los arañazos y al amarilleo UV.

[Sensación Suave] La forma de la funda para iPhone XS MAX de Hually se ajusta perfectamente a las curvas de tu dispositivo sin añadir volumen, ni rayar el borde de tu iPhone cuando quitas la funda.

[Protección para la Cámara y la Pantalla] La funda para iPhone XS MAX de Hually tiene unos bordes levantados de 1 mm a lo largo de la cámara del teléfono y del marco de la pantalla, levantando y protegiendo la pantalla y la cámara.

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone XS MAX - Funda de Silicona para móvil - Cover Trasero en Amarillo Suave € 8.49 in stock 2 new from €8.49

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone XS Max.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

MyGadget Funda para Apple iPhone XS MAX en Silicona TPU - Carcasa Slim & Flexible - Case Resistente Antigolpes y Anti choques - Ultra Protectora - Blanco € 7.50 in stock 1 new from €7.50

Amazon.es Features PRODUCTO EN SILICONE - Este forro moderno encaja perfectamente con tu móvil dándole mayor resistencia a su dispositivo. Su color mate le da mayor elegancia y estilo. Diseñada especialmente para una fácil extracción de los bolsillos.

PROTECTOR ANTI RAZONES - Las cases ultraresistente y graciosas ofrecen una máxima seguridad en las esquinas, protegiendo su celular de caídas. Cuenta con ranuras diseñadas especialmente para los espacios de conexión del móvil.

PROTECCIÓN COMPLETA Y TRASERA - Su forma estable le dará alta resistencia en caso de arañazos y golpes. Este estuche non-slip, antishock y antipolvo, sin tapa le hará sentir un agarre seguro y duradero protege la cámara de su teléfono.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y ORIGINAL - La composición delgada y ligera de la cover ultrafina de plastico da un look personalizado a tu smartphone. Estructura antichoque al impacto que favorece la preservación de su teléfono.

SERVICIO AL CLIENTE 24 / 7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.