Los 30 mejores Carburo De Silicio de 2021 – Revisión y guía

Amazon.es Features Paquete de grano completo de bajo costo para tumblar piedras

200 g de carburo de silicio F80

200 g de carburo de silicio F220

200 g de carburo de silicio F400

100 g de polvo pómez (pulido de alta calidad)

Wolfcraft 5815000 rollo de papel abrasivo en húmedo y seco, carburo de silicio, grano 320 PACK 1, 0 V, negro, 3 m x 115 mm € 5.42 in stock 2 new from €4.40

Amazon.es Features Resistente y con diseño funcional

Glass Polish GP13202 GP-PRO50 - Disco abrasivo de carburo de silicio para Vidrio, Disco abrasivo de carburo de silicio, diámetro de 50 mm, Paquete de 10 Discos € 6.52 in stock 3 new from €6.52

Amazon.es Features Diámetro discos: cm 5,08 (50 mm)

3rd Generation GP-PRO disco abrasivo fabricada con grado superior de carburo de silicio,

10 discos abrasivos unidades,

Gancho y lazo interfaz para cualquier ajuste 5,08 cm (50 mm) Velcro lijadora.

GP50 grado fino se utiliza para luz antirasguño y agua dura daños extracción desde cualquiera de las superficies de vidrio.

30 Pieza Discos abrasivos para lijar 320 600 800 1200 1500 2000 Lijas Carburo de silicio Grano125 mm Papeles de Lija € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 30 Pieza Discos abrasivos para lijar 320 600 800 1200 1500 2000 Lijas Carburo de silicio Grano125 mm Papeles de Lija

Papeles de Lija Cantidad: 30PCS. Granos: 320 600 800 1200 1500 2000

Hecho de grano de carburo de silicio (SiC) abrasivo duradero y resistente

Quantità: 30 pezzi; Diametro:125mm / 5 pollici. Se adapta a lijadoras excéntrica de 5 pulgadas

Fácil y rápido de pegar

Kits de rodamientos de bolas de cerámica de carburo de silicio de alta precisión de 5pcs g10.(11.113mm) € 9.89

€ 5.19 in stock 2 new from €5.19

Amazon.es Features ∞ ALTO RENDIMIENTO: estas bolas de rodamiento tienen una alta rigidez, alta resistencia y alta dureza.

∞PRESERVATIVO: estas bolas de rodamiento tienen una fuerte resistencia a la corrosión, se pueden usar en ácidos fuertes y álcalis fuertes.

∞ RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS: estas bolas de rodamientos son resistentes a altas temperaturas, y se pueden usar normalmente en entornos de 1000.

∞ DENSIDAD DE FLUJO: estas bolas de rodamiento tienen una densidad baja (3,2 g / cm3), aproximadamente un 60% más livianas que las bolas de acero, pueden reducir el desgaste y el ruido.

∞ COEFICIENTE DE EXPANSIÓN DE FLUJO: El bajo coeficiente de expansión lineal (3.2 x 10-6 / k), casi 1/4 del acero del cojinete, puede soportar el rápido cambio de temperatura

Bellota 50513-120 DISCO LAMINAS BASE FIBRA DE VIDRIO DESBASTE PIEDRA -CARBURO DE SILICIO (SIC120)115MM € 6.33 in stock 1 new from €6.33

Amazon.es Features Base fibra de vidrio inclinada para trabajos de repasado sobre canto

No ensucia ni raya la superficie trabajada

Muy buen rendimiento gracias a las telas con soporte poliéster

Disco de láminas para desbaste de piedra o materiales no férricos

Dremel - Punta de amolar de carburo de silicio (85602), 3 unidades € 9.40 in stock 6 new from €7.88

Amazon.es Features Diseñadas para trabajar en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no férreos

Diseñadas para trabajar en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no férreos

Diseñadas para trabajar en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no férreos

Silverline 836851 Muela Abrasiva de Carburo de Silicio, Color Verde, 150 x 20 mm, Medio € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Muela abrasiva de carburo de silicio grano 46

Indicada para afilar herramientas de corte con revestimiento de carburo de tungsteno

Indicada para utilizar en metales ferrosos y aleaciones

Agujero de 31,75 mm y casquillos reductores de 12,7 mm, 15,88 mm, 19,05 mm y 25,4 mm

60 Pieza Discos abrasivos para lijar 400 600 800 1000 1500 2000 Lijas Carburo de silicio Grano 125 mm Papeles de Lija 8-agujeros € 24.87

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Akuoly 60 Pieza Discos abrasivos 400 600 800 1000 1500 2000 Carburo de silicio Grano 125 mm para Lijadora Excéntrica 8-agujeros

Fácil y rápido de pegar

Hecho de grano de carburo de silicio (SiC) abrasivo duradero y resistente

Papeles de Lija Cantidad: 60PCS, Granos: 400/600/800/1000/1500/2000

Se adapta a lijadoras excéntrica de 5 pulgadas

Silverline Tools 261034 - Bloque de lija de carburo de silicio (Grano 20) € 11.98 in stock 2 new from €10.16 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bloque de lija de carburo de silicio

20 Grit

Producto de la marca Silverline Tools

De alta calidad

60 Pieza Discos abrasivos para lijar 220 240 320 400 600 800 1000 1200 1500 2000 Lijas Carburo de silicio Grano 125 mm Papeles de Lija € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 60 Pieza Discos abrasivos para lijar 220 240 320 400 600 800 1000 1200 1500 2000 Lijas Carburo de silicio Grano 125 mm Papeles de Lija

Hecho de grano de carburo de silicio (SiC) abrasivo duradero y resistente

Papeles de Lija Cantidad: 60PCS, Granos: 220 240 320 400 600 800 1000 1200 1500 2000

Se adapta a lijadoras excéntrica de 5 pulgadas

Fácil y rápido de pegar

Discos de Lija, 120 Piezas 125 mm (5") a 8 agujeros, 24*(grano 60/80/120/180/240), Carburo de Silicio, para Makita, Bosch, Tacklife, Dewalt, Ryobi Lijadora Orbital del mismo tamaño- TASP25A € 10.99

€ 9.34 in stock 1 new from €9.34

Amazon.es Features ★ 120 piezas: el paquete incluye 120 piezas de papel de lija de 60, 80, 120, 180, 240, 24 piezas de cada grano, cumpliendo con sus requisitos. Bullet Point

★ Tamaño universal: el tamaño del papel de lija es de 125 mm * 125 mm con 8 orificios pretaladrados, adecuados para la lijadora orbital TECCPO TARS22P y TARS23P y Makita, Bosch, Tacklife, Dewalt, Ryobi, Vonhaus Lijadora Orbital del mismo tamaño.

★ Material superior: hecho con abrasivo de carburo de silicio de alta calidad, más duradero y antiestático, ideal para lijar y pulir. Bullet Point

★ Respaldo de velcro: el lijado con gancho y bucle es fácil y rápido de pegar, más conveniente, para ahorrar tiempo.

★ Amplia aplicación: las calidades gruesas, medias y finas hacen de este papel abrasivo un material ampliamente utilizado en el pulido y pulido de metal, madera, caucho, cuero, plástico, piedra, vidrio y madera. otros materiales.

Wolfcraft 2225000 - 5 discos de lijar adhesivas de carburo de silicio, grano 24, fixoflex Ø 125 mm € 8.98 in stock 4 new from €8.98

Welcome to wolfcraft, the leading manufacturer of innovative tools and trusted supplier of power tool accessories

Bellota 50503-40 DISCO LAMINAS BASE POLIAMIDA DESBASTE PIEDRA - CARBURO DE SILICIO (SIC40) 115MM € 9.28

€ 8.94 in stock 1 new from €8.94

Amazon.es Features Base poliamida plana para trabajos en superficies planas

No ensucia ni raya la superficie trabajada

Máximo aprovechamiento del disco, ya que se puede gastar la base de nailon

Disco de láminas para desbaste de piedra o materiales no férricos

20 discos de lijado impermeables con gancho y bucle de carburo de silicio de 5 pulgadas (125 mm) para papel de lija abrasivo redondo húmedo/seco, 10000 € 30.98 in stock 1 new from €30.98 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diámetro del disco: 5 pulgadas (125 mm)

Modo de conexión: gancho y bucle

Tecnología impermeable avanzada, resistente al agua y al aceite, la superficie del papel de lija es muy fina y uniforme, adecuada para el pulido en seco y en húmedo.

Adecuado para esmerilar y pulir metal, vidrio, productos de madera, plásticos, cerámica, barnices, piedra y reparación de automóviles.

Número de grano: 40 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 180 #, 240 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 #, 1000 #, 1200 #, 1500 #, 2000 # , 2500 #, 3000 #, 4000 #, 5000 #, 7000 #, 10000 #

CHEERBRIGHT Juego de 4 piedras de afilar de carburo de silicio, color verde, 180# 240# 320# - (5.9 x 0.39 x 0.39 pulgadas) € 6.70 in stock 2 new from €6.70 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: carburo de silicio verde.

Granularidad: 120 # (1 pieza), 240 # (1 pieza), 320 # (2 piezas).

Tamaño del producto: 150 x 10 x 10 mm.

Mantén tus herramientas a su mejor precisión y rescata cuchillas aburridas con este

Usos: ampliamente utilizado en herramientas de carpintería, cuchillos, metal lacado y molienda de herramientas de corte de acero de alta velocidad para pulir cerámica y otros materiales duros y frágiles.

Bellota 50513-80 DISCO LAMINAS BASE FIBRA DE VIDRIO DESBASTE PIEDRA -CARBURO DE SILICIO (SIC80)115MM € 12.19 in stock 1 new from €12.19

Amazon.es Features Base fibra de vidrio inclinada para trabajos de repasado sobre canto

No ensucia ni raya la superficie trabajada

Muy buen rendimiento gracias a las telas con soporte poliéster

Disco de láminas para desbaste de piedra o materiales no férricos

Papel de lija 56 piezas de hojas de lija de carburo de silicio 60 80 120 180 240 320 400 granos 5 agujeros para lijadoras múltiples € 20.00

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Papel de lija 56 piezas de hojas de lija de carburo de silicio 60 80 120 180 240 320 400 granos 5 agujeros para lijadoras múltiples

Material de alta calidad: almohadilla de lijado hecha de carburo de silicio abrasivo, duradero y antiestático, cuanto más grande sea el grano, más fino del efecto pulido.

Grano práctico: incluye 7 tipos de granos diferentes, de grueso a fino: 60 80 120 180 240 320 400, 8 hojas para cada grano, totalmente 56 hojas que pueden satisfacer casi todos sus requisitos generales de pulido.

Tecnología de respaldo: hojas de lijado de gancho y bucle, fácil y rápido de pegar en la lijadora.

El papel de lija de 56 piezas es bueno para el lijado uniforme de madera y metal, así como la eliminación rápida de pinturas, barniz, relleno y óxido.

Makita D-28101 - Disco de láminas de carburo de silicio € 4.53 in stock 2 new from €3.49

Free shipping Check Price on Amazon

Diámetro: 125 mm

Grano: 80

Max rpm.: 13.290 Rpm

Material: Fibra

Hojas de lija de carburo de silicio, 30 Hojas rectangulares para lijado húmedo y seco Grano 60 80 120 180 240 320, 8 agujeros para lijadora € 19.54

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Hojas de lija de carburo de silicio, 30 Hojas rectangulares Grano 60 80 120 180 240 320, 8 agujeros para lijadora

Hecho de grano de carburo de silicio (SiC) abrasivo duradero y resistente

Fácil y rápido de pegar

Papeles de Lija Cantidad: 30PCS, Grano 60 80 120 180 240 320

30 Hojas rectangulares

GP13302 GP-PRO50 Disco de lijado de grado fino para vidrio, disco abrasivo de carburo de silicio / 3 pulgadas (paquete de 10) € 8.45 in stock 1 new from €8.45 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diámetro del disco: 75 mm.

Pack de 10 unidades.

Disco abrasivo GP-PRO de tercera generación fabricado con silicona de primera calidad.

El granulado fino GP50 se usa para pequeños arañazos y desperfectos causados por aguas duras en cualquier superficie de cristal.

Con sistema 'Hook and Loop' para acoplar a cualquier plato de lijadora de 75 mm.

DollaTek Lijado de carburo de silicio Lijado surtido de papel de lija para acabado de muebles de madera, lijado de metales y pulido automotriz, lijado en seco o húmedo, 9 x 3.6 pulgadas - 28 hojas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 120 # 150 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 2500 # 3000 # (14 especificaciones, 2 cada una)

Hecho de carburo de silicio resistente al agua, el electrorecubierto garantiza que el grano se distribuya de manera homogénea, bueno para el lijado en húmedo y en seco.

Aplicar sobre metal y no metal, madera, caucho, cuero, plástico, piedra, vidrio y otros materiales de pulido, pulido, etc.

Los granos del papel de lija están impresos en la parte posterior para una fácil identificación.

Tamaño del producto: 9 x 3.6 pulgadas, también se puede cortar en cualquier tamaño más pequeño que necesite fácilmente.

Dronco Disco de Láminas Abrasivo, Carburo de Silicio Gc de 115 mm, Grano 80 y Base Abombada € 9.80 in stock 2 new from €6.65

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Producto hecho con materiales de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados

Alto rendimiento y larga vida útil

Marca: Dronco

60 Pieza Discos abrasivos para lijar, 125mm Discos Hook and Loop Grano 320/600/800/1200/1500/2000Lijas Carburo de silicio, para La Industria Automotriz de Lijar, Muebles de Madera de Acabado € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features 【Material de Calidad】El papel abrasivo está hecho de carburo de silicio y electro recubierto; calidad y material antiestático, duradero para un uso prolongado, es un buen ayudante para el trabajo de limpieza y pulido de esquinas

【Fácil de Usar】Uso en seco y húmedo, vida útil más larga gracias a la nueva tecnología. Fácil y rápido de pegar. Trabajo más fácil y rápido

【Grano】125mm Papeles de Lija, 10 piezas para cada grano: 320/600/800/1200/1500/2000, Grano cantidad para satisfacer sus diferentes necesidades de pulido

【Apto】Láminas de papel de lija impermeables, húmedas, secas, abrasivas y de la más alta calidad, surtido de granos mezclados para lijado automotriz, acabado de muebles de madera, acabado de torneado de madera, pasatiempos y mejoras para el hogar

Multi-Sharp 2003 Muela Abrasiva de Repuesto de Carburo de Silicio para Afilador de Brocas € 7.78 in stock 3 new from €7.69 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Para uso con el Afilador de Herramientas y Broca Universal Multi-Sharp 2001.

Larga vida útil: la muela abrasiva de carburo de silicio de alta calidad prolonga la vida útil de tus brocas.

Fácil de instalar: las instrucciones completas de reemplazo están incluidas en el paquete.

Reafilado: la rueda de reemplazo de carburo de silicio reafila la mampostería y las brocas SDS Plus.

Menos esfuerzo: con brocas afiladas, gastarás menos esfuerzo, haciendo el trabajo más rápido y con mayor precisión. READ Poomas vs. en cualquier momento. Wallabies y como verlo en vivo

JULYKAI Taza de crisoles de Grafito de Arcilla de fundición, Forma de Copa Carburo de silicio Horno de Grafito Fundición de crisol Herramienta de fusión de crisol Horno de 6 kg Fundición de antorcha € 38.29

€ 31.79 in stock 2 new from €31.79

Amazon.es Features Se utiliza para fundir metales preciosos como el oro y la plata.

Excelente resistencia al choque térmico, conductividad eléctrica y conductividad térmica.

Buena resistencia al desgaste, fuerte rendimiento de lubricación y larga vida útil.

Alta pureza, alta densidad, alta resistencia mecánica, fuerte estabilidad química.

La superficie se puede tratar con antioxidante.

230 x280 mm Unidades de Papel de Lija de Grano 2000 – 5 Hojas Impermeable Papel Mojado/seco de carburo de silicio € 8.75 in stock 1 new from €8.75

Amazon.es Features 2000 Grit

Full Size 230 x 280 mm)

Seco o Mojado; carburo de silicio; Electro Recubierto

Ampliamente utilizar para muebles de madera acabado, al torneado de madera acabado... etc.

Pack de 5 hojas

Silicio carburo polvo 99.9% puro metal de 5 gramos hasta 5 kg SiC Silicon carbide Powder, SiC € 61.50 in stock 1 new from €61.50 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number SiC Model SiC Size 1000gr (1kg)

Crisol de grafito de carburo de silicio en forma de copa, herramienta de fusión de crisol de fundición en horno, 6 kg, para fundir metales preciosos en oro y plata, herramientas para hacer joyas de br € 38.69 in stock 2 new from €38.69

Amazon.es Features Se utiliza para fundir metales preciosos como oro y plata.

Excelente resistencia al choque térmico, conductividad eléctrica y conductividad térmica.

Buena resistencia al desgaste, fuerte rendimiento de lubricación y larga vida útil.

Alta pureza, alta densidad, alta resistencia mecánica, fuerte estabilidad química.

La superficie se puede tratar con antioxidante.

MENZER Black Discos Abrasivos con Velcro, 125 mm, 8 Agujeros, Grano 24, para Lijadoras Roto Orbitales, Carburo de Silicio (25 Piezas) € 21.56 in stock 1 new from €21.56 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Abrasivo de calidad MENZER para lijadoras roto orbitales

Granulado extragrueso 24-36 para un uso intenso, para el lijado de poliestireno y el lijado de superficies duras y resistentes

Lijado perfecto y máxima potencia

8 agujeros, carburo de silicio, G24, tejido

Unidad de envasado: 25 piezas - tamaño: Ø 125 mm

