Los 30 mejores Capsulas Cafe Nespresso de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Capsulas Cafe Nespresso veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Capsulas Cafe Nespresso disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Capsulas Cafe Nespresso ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Capsulas Cafe Nespresso pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Marca Amazon - Solimo Cápsulas de café Ristretto Intenso compatibles con Nespresso, 100 cápsulas (2 packs de 50) - Certificado por Rainforest Alliance € 16.79

€ 16.14 in stock 1 new from €14.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 cápsulas: 2 paquetes x 50

Cápsulas compatibles con Nespresso* (*No registrado en Amazon EU S.a.r.l.). No compatibles con las cafeteras Nespresso Vertuo. Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante de la cafetera.

Los granos de robusta seleccionados, de primera calidad, garantizan una taza extrafuerte con mucho sabor y un intenso regusto de chocolate. Tostado a velocidad media y molido fino específicamente para optimizar la extracción.

Intensidad: 5/5

100 % robusta

Saimaza Café Extra Fuerte Espresso 11 - 200 cápsulas de aluminio compatibles con máquinas Nespresso (R)* (10 Paquetes de 20 cápsulas) € 48.90 in stock 5 new from €47.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 PAQUETES DE 20 CÁPSULAS - 200 Cápsulas de Aluminio compatibles con las cafeteras L’Or Espresso y con máquinas Nespresso (Marca de una compañía no relacionada con Jacobs Douwe Egberts.)

INTENSIDAD 11 - Café molido de tueste natural con sabor intenso y pronunciado elaborado con una deliciosa mezcla de granos de café.

FUERTE, PODEROSO E INTENSO - La mezcla de granos da como resultado un sabor duradero y profundo con cuerpo.

CÁPSULA ESPPRESO - La cápsula tiene el tamaño indicado para poder preparar un café Espresso para disfrutar solo o con base de leche como el capuchino o el latte.

PACK AHORRO - Ahorra con Saimaza y los packs que ha elaborado para que nunca te falte café. Ahora con cápsulas de aluminio para conservar todo el aroma. READ Los 30 mejores Azucar De Abedul de 2023 - Revisión y guía

STARBUCKS Variety Pack de Nespresso Cápsulas de Café 8 x Tubo de 10 Unidades € 31.92 in stock 2 new from €31.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 x cápsulas de Blonde Roast Espresso, Pike Place, House Blend, Single-Origin Colombia, Caffe Verona, Espresso Roast, Decaf Espresso Roast & Single Origin Sumatra

Cápsulas de café STARBUCKS by NESPRESSO, con una variedad de diferentes tipos de tueste y blends de la familia STARBUCKS

Disfruta de STARBUCKS en casa; tu café favorito sin salir de casa

Esta especial variedad de cápsulas ha sido seleccionada para que puedas degustar muestra completa gama de cafés

Cápsulas de café compatibles con máquinas NESPRESSO, cápsulas no compatibles para las máquinas Nespresso Vertuo

Gimoka - Cápsulas Compatibles Nespresso, Surtido de Mezclas y Aromas - 100 Cápsulas € 18.50

€ 15.63 in stock 2 new from €15.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de degustación: surtido creado con los blends Gimoka más famosos para satisfacer el gusto de los amantes del café italiano más exigentes. De 100% Arábica a Robusta, aroma aterciopelado o más fuerte

Intensidad: varía de 6 a 12

Formato: Paquete Degustación Variedad - 100 cápsulas plásticas ahorradoras de aroma: 20 Cápsulas Clásicas, 20 Cápsulas Ristretto, 20 Cápsulas Sublime, 20 Cápsulas Brasil y 20 Cápsulas Colombia

Blend: cuidada selección de los mejores cafés para Arábica, granos de Colombia, Brasil, Honduras, Vietnam, Papúa Nueva Guinea e Indonesia

Hecho en Italia: GRUPO GIMOKA - PASIÓN POR EL CAFÉ DESDE LOS 80, si te comprometes activamente a desarrollar envases fácilmente reciclables, compostables y ecológicos

Nescafé Farmers Origins cápsulas de café, 4 Variantes, 80 Cápsulas, 8x10 Aprobado para Máquinas Nespresso € 31.92

€ 29.69 in stock 1 new from €29.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre NESCAFÉ Farmers Origins

Estas cápsulas se han aprobado expresamente para máquinas Nespresso, así que adelante, hazte con ellas

Usamos cápsulas de aluminio reciclado para capturar este buen sabor porque el aluminio protege el frescor y los aromas de tu café;

Y puede reciclarse eternamente, por lo que podemos elegir lo que es bueno para nuestro planeta y un buen sabor al mismo tiempo

Alta calidad

Caffè Borbone Café Respresso, Mezcla Negra - 100 Cápsulas - Compatibles con las Cafeteras de uso doméstico Nespresso®* € 19.99 in stock 10 new from €13.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 100 Cápsulas

Mezcla Negra

Compatibles Nespresso*

*Nespresso y *Nescafé *Dolce Gusto son marcas registradas de Societé des Produits Nestlé S.A. Caffè Borbone Srl es un productor independiente no vinculado a la Societé des Produits Nestlé S.A. Las cápsulas Caffè Borbone son compatibles con máquinas de café de uso doméstico Nespresso – Nescafé Dolce Gusto .

Nespresso Original Selección de Cafés Intensos, 100 Cápsulas (20 Ristretto, 20 Arpeggio, 20 Roma, 20 Kazaar y 20 Napoli) para Máquina de Café, Cafetera, Tueste Intenso € 54.00 in stock 2 new from €54.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 100 cápsulas de café con 5 variedades de café intenso: 20 cápsulas Ristretto, 20 Arpeggio, 20 Roma, 20 Kaazar y 20 Napoli. Tueste intenso

Cápsulas de café sometido a un tueste ligero para que conserve las notas de cereales del Arábica de Brasil y las notas frescas y afrutadas del café de Colombia. Intensidad 4 sobre 13

Café Nespresso en cápsulas diseñadas para máquinas de café Nespresso Original (presión 19 bars)

Tamaño de taza de café recomendado: Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml). Intrensidad: De 8 a 13 sobre 13.

Las cápsulas de café, Nespresso, son de aluminio infinitamente reciclables. Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado

Our Essentials by Amazon Cápsulas de café Lungo descafeinado compatibles con Nespresso, 100 cápsulas (2 x 50) - Certificado Rainforest Alliance - anteriormente marca Solimo € 19.28

€ 11.63 in stock 1 new from €8.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El embalaje puede variar de las imágenes mostradas. Este producto era anteriormente un producto de Solimo. Ahora es parte de la marca de Amazon. El producto tiene exactamente las mismas formulaciones, tamaño y calidad

100 cápsulas: 2 paquetes x 50

Cápsulas compatibles con Nespresso* (*No registrado en Amazon EU S.a.r.l.). No compatibles con las cafeteras Nespresso Vertuo. Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante de la cafetera

Este café se caracteriza por su suave acidez, armonizada por los aromas afrutados y delicados de los granos de la variedad arábica

Intensidad: 3/5

STARBUCKS Variety Pack de Nespresso Cápsulas de Café, 12 x Tubo de 10 Unidades € 47.88 in stock 1 new from €47.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 x cápsulas de Blonde Roast Espresso, Espresso Roast, Pike Place, Single-Origin Colombia; 10 x capsules de Caffe Verona, House Blend, Decaf Espresso Roast Single Origin Sumatra

Cápsulas de café STARBUCKS by NESPRESSO, con una variedad de diferentes tipos de tueste y blends de la familia STARBUCKS

Disfruta de STARBUCKS en casa; tu café favorito sin salir de casa

Esta especial variedad de cápsulas ha sido seleccionada para que puedas degustar muestra completa gama de cafés

Comprometidos con el abastecimiento ético de café al 100 % en colaboración con Conservation International

Note d'Espresso - Descafeinado - Cápsulas de Café - Compatibles con Cafeteras NESPRESSO* - 100 caps € 25.80

€ 16.36 in stock 1 new from €16.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con cafeteras NESPRESSO

Un café 100% natural tostado en Italia

El delicioso sabor y aroma del café recién hecho en una pequeña cápsula de 5.6 gramos

Práctica caja de 100 capsulas, totalmente certificada con barrera de oxigeno, se pueden mantener fuera de las bolsas, no pierden su aroma. Buena elección para aquellos que usen porta capsulas o almacenamiento

Dosis recomendada de agua 25 ml - 40 ml

Catunambú - Cápsulas de aluminio de café Espresso compatibles Nespresso (20 cápsulas) € 3.95 in stock 1 new from €3.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cápsulas de aluminio, compatibles con cafeteras Nespresso(r) marca no relacionada con Global Coffee Industries S.A.

Ingredientes: café, intensidad 8

Sin alérgenos

CAFFÈ BORBONE Café Respresso, Mezcla Azul - 100 Cápsulas - Compatibles con las Cafeteras de uso doméstico Nespresso®* € 23.09

€ 21.36 in stock 12 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 100 Cápsulas

Mezcla Azul

Compatibles Nespresso*

*Nespresso y *Nescafé *Dolce Gusto son marcas registradas de Societé des Produits Nestlé S.A. Caffè Borbone Srl es un productor independiente no vinculado a la Societé des Produits Nestlé S.A. Las cápsulas Caffè Borbone son compatibles con máquinas de café de uso doméstico Nespresso – Nescafé Dolce Gusto .

by Amazon Cápsulas de café Lungo compatibles con Nespresso, 100 cápsulas de aluminio (5 packs de 20) - Certificado por Rainforest Alliance € 20.70 in stock 1 new from €20.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 cápsulas de café de aluminio: 5 estuches x 20 cápsulas

Cápsulas compatibles con Nespresso* original (*marca no registrada por Amazon EU S.a.r.l.). No compatibles con las cafeteras Nespresso Vertuo. Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante de la cafetera

Café de cuerpo medio con una acidez delicada y un ligero retrogusto a chocolate amargo

Intensidad del café: 8/12

Este café está hecho con una mezcla 60% Arábica y 40% Robusta y sus granos provienen de cafetales de Centroamérica, Sudamérica y África

FRHOME - Nespresso 120 Cápsulas de Café compatibles - Il Caffè italiano - Tour d' Italia Kit de degustación con varias intensidades € 23.50 in stock 2 new from €23.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 120 cápsulas compatibles con Nespresso Kit de Tour deItalia

El paquete contiene 40 cápsulas de la mezcla de café Napoli y 20 cápsulas para las mezclas Roma, Firenze, Venezia y Decaffeinato.

5 mezclas diferentes con diferentes aromas y la intensidad, compatible con todas las máquinas Nespresso

Un recorrido por los diferentes tipos de café para todos los gustos

Mezclas diseñada por maestros tostadores desde 1870

Marcilla Cápsulas de Café Intenso | Intensidad 10 | 200 Cápsulas Compatibles Nespresso (R)* € 64.90

€ 57.30 in stock 3 new from €57.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIDE TU LOTE MARCILLA: Compra 3 productos Marcilla de cualquier gama, entra en nuestra web y pide tu lote Marcilla

10 PAQUETES DE 20 CÁPSULAS - 200 Cápsulas de Aluminio compatibles con las cafeteras L’OR Barista y con máquinas Nespresso (Marca de una compañía no relacionada con Jacobs Douwe Egberts)

INTENSIDAD 10 - Café molido de tueste natural con sabor intenso y duradero elaborado con granos de café Arábica y Robusta.

FRUTAL, PICANTE Y PODEROSO - La mezcla de granos da como resultado un café intenso con dulzura picante y toques afrutados.

CÁPSULA ESPRESSO - La cápsula tiene el tamaño indicado para poder preparar un café Espresso para disfrutar solo o con base de leche como el capuchino o el latte. READ Los 30 mejores Aceite De Sesamo de 2023 - Revisión y guía

Gimoka - Cápsulas de Café Compatibles con Máquinas Nespresso, Sabor Cremoso - 100 cápsulas € 18.30

€ 15.59 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfil sensorial: café con un sabor suave creado por una mezcla equilibrada de aromas dulces y afrutados, combinados con notas de galleta que crean un espresso envolvente y cremoso

Intensidad: 10

Formato: 100 cápsulas ahorradoras de aroma, para conservar todo el frescor del café

Mezcla: Arábica y Robusta, con cuerpo y aromático, granos de Colombia, Honduras, Uganda y Vietnam

Hecho en Italia: GRUPO GIMOKA - PASIÓN POR EL CAFÉ DESDE LOS 80, si te comprometes activamente a desarrollar envases fácilmente reciclables, compostables y ecológicos

Caffè Borbone Café Respresso, Mezcla Roja - 100 Cápsulas - Compatibles con las Cafeteras de uso doméstico Nespresso®* € 20.99

€ 20.17 in stock 8 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 100 Cápsulas

Mezcla Roja

Compatibles Nespresso*

*Nespresso y *Nescafé *Dolce Gusto son marcas registradas de Societé des Produits Nestlé S.A. Caffè Borbone Srl es un productor independiente no vinculado a la Societé des Produits Nestlé S.A. Las cápsulas Caffè Borbone son compatibles con máquinas de café de uso doméstico Nespresso – Nescafé Dolce Gusto .

L'Or Espresso Café Ristretto Intensidad 11-100 cápsulas de aluminio compatibles con máquinas Nespresso (R)* (10 Paquetes de 10 cápsulas) € 39.90

€ 34.35 in stock 5 new from €34.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 PAQUETES DE 10 CÁPSULAS - 100 Cápsulas de Aluminio compatibles con las cafeteras L’OR Barista y con máquinas Nespresso (Marca de una compañía no relacionada con Jacobs Douwe Egberts).

INTENSIDAD 11 - Café molido de tueste natural con sabor profundo y especiado elaborado con una combinación de granos de café.

FRESCO, POTENTE Y ESPECIADO - La mezcla da como resultado un café sabroso y complejo que recuerda a especias frescas como el jengibre y el cardamomo.

CÁPSULA ESPRESSO: La cápsula tiene el tamaño indicado para poder preparar un café Espresso para disfrutar solo o con base de leche como el cappuccino o el latte.

CAFÉ 100% CERTIFICADO: Las cápsulas L’OR Espresso son elaboradas con café obtenido de fincas Rainforest Alliance que contribuye a mejorar la vida de los agricultores.

Nespresso Original Cápsulas de Café 50 Cápsulas (10 Roma, 10 Ristretto, 10 Arpeggio, 10 Volutto & 10 Stockholm) para Máquina de Café, Cafetera, Tuestes Variados € 28.00 in stock 5 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 cápsulas de café con 5 variedades de café de tueste variados: 10 Roma, 10 Ristretto, 10 Arpeggio, 10 Volutto y 10 Stockholm)

Cápsulas de café Nespresso de tuestes variados. Tueste intenso Ristretto, Arpeggio y Fortissio; tueste medio Volutto y tueste ligero Roma

Café Nespresso en cápsulas diseñadas para máquinas de café Nespresso Original (presión 19 bars)

Tamaño de taza de café recomendado: Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml). Intrensidad: De 8 a 13 sobre 13.

Las cápsulas de café, Nespresso, son de aluminio infinitamente reciclables. Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado

Nespresso Original Cápsulas de Café Ristretto, 50 Cápsulas para Máquina de Café, Cafetera, Tueste Intenso con Notas Afrutadas € 34.99

€ 27.50 in stock 10 new from €27.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las cápsulas de café Ristretto de Nespresso encarnan la emblemática cultura cafetera italiana en un solo sorbo. De modo que si querías darte un capricho, el café Ristretto está hecho a medida

Cápsulas de café con fuertes notas tostadas suavizadas con notas de chocolate. Un sutil contraste entre fuerza y amargor, acidez y notas afrutadas. Intensidad 10 sobre 13

Los granos de café se tuestan lentamente y por separado para obtener un buqué original que reúne notas ácidas, afrutadas y tostadas. Su textura molida crea un café de estilo italiano: intenso, con un rico y fuerte sabor y con un cuerpo más denso

Elaborado con algunos de los mejores Arábicas de América del Sur, procedentes de orígenes como Colombia y Brasil, las cápsulas de café intenso Ristretto también contiene grandes Arábicas del este de África y un toque de Robusta para añadirle energía

Las cápsulas de café, Nespresso, son de aluminio infinitamente reciclables. Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado

L'OR Espresso Café Ristretto Intensidad 11 - Nespresso® * Cápsulas de café de aluminio compatibles - 5 paquetes de 40 cápsulas (200 bebidas) € 61.75

€ 54.60 in stock 8 new from €54.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 40 Unidad (Paquete de 5)

Nescafé Farmers Origins Colombia Espresso Cápsulas de Café 8x10 Unidades - Aprobado para Máquinas Nespresso € 28.00

€ 26.36 in stock 1 new from €26.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre el buen sabor de las cápsulas de café NESCAFÉ Farmers Origins - Colombia Espresso

Estas cápsulas se han aprobado expresamente para máquinas Nespresso, así que adelante, hazte con ellas

Este café espresso de intensidad 6 te brinda una muestra del clásico carácter afrutado del café de Colombia

En la tierra de los múltiples ríos, sube a las montañas para conocer a los caficultores colombianos que se han hecho un nombre con sus deliciosos cafés

Las cápsulas de aluminio pueden reciclarse eternamente; el aluminio preserva la frescura del café y mantiene al planeta feliz

by Amazon Cápsulas de café Intenso compatibles con Nespresso, 100 cápsulas de aluminio (5 packs de 20) - Certificado por Rainforest Alliance € 20.25 in stock 1 new from €20.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 cápsulas de café de aluminio: 5 estuches x 20 cápsulas

Cápsulas compatibles con Nespresso* original (*marca no registrada por Amazon EU S.a.r.l.). No compatibles con las cafeteras Nespresso Vertuo. Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del fabricante de la cafetera

Café con cuerpo y con retrogusto intenso y amargo

Intensidad del café: 12/12

Café 100% Robusta de las mejores regiones de África, Centroamérica, Suamérica y Asia

Catunambú - Cápsulas de aluminio de café Ristretto compatibles Nespresso (20 cápsulas) € 3.95 in stock 1 new from €3.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cápsulas de aluminio, compatibles con cafeteras Nespresso(r), marca no relacionada con Global Coffee Industries S.A.

Ingredientes: café, intensidad 9

Alérgenos: sin gluten ni frutos secos

Note d'Espresso - Colombia - Cápsulas de Café - Compatibles con Cafeteras NESPRESSO* - 100 caps € 25.53

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con cafeteras NESPRESSO

Un café 100% natural tostado en Italia

El delicioso sabor y aroma del café recién hecho en una pequeña cápsula de 5.6 gramos

Práctica caja de 100 capsulas, totalmente certificada con barrera de oxigeno, se pueden mantener fuera de las bolsas, no pierden su aroma. Buena elección para aquellos que usen porta capsulas o almacenamiento

Dosis recomendada de agua 25 ml - 40 ml

Nespresso Original Cápsulas de Café, 100 Unidades (Pack Discovery con 6 Variedades de Café) para Máquina de Café, Cafetera. Descubre tu gama de cafés preferida € 58.00 in stock 1 new from €58.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Selección de 100 (10x10) cápsulas de café Nespresso Original: Ristretto, Arpeggio Decaffeinato, Napoli, Master Origin Indonesia, Stockholm Lungo y Barista Corto

Café Nespresso en cápsulas diseñadas para máquinas de café Nespresso Original (presión 19 bars)

Tamaño de taza de café recomendado: Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml). Intrensidad: De 8 a 13 sobre 13.

El pack discovery contiene un surtido de 100 cápsulas de café Nespresso 20x Ristretto, 10x Arpeggio Decaffeinato, 20x Napoli, 20x Master Origin Indonesia, 10x Stockholm Lungo, 20x Barista Corto.

Cápsulas de café de aluminio infinitamente reciclables, Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado READ Los 30 mejores Plantillas Dr Scholl de 2023 - Revisión y guía

L'OR Espresso Cápsulas de Café Ristretto | Intensidad 11 | 200 Cápsulas Compatibles Nespresso (R)* € 78.90

€ 70.00 in stock 6 new from €70.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 PAQUETES DE 20 CÁPSULAS - 200 Cápsulas de Aluminio compatibles con las cafeteras L’OR Barista y con máquinas Nespresso (Marca de una compañía no relacionada con Jacobs Douwe Egberts).

INTENSIDAD 11 - Café molido de tueste natural con sabor profundo y especiado elaborado con una combinación de granos de café.

FRESCO, POTENTE Y ESPECIADO - La mezcla da como resultado un café sabroso y complejo que recuerda a especias frescas como el jengibre y el cardamomo.

CÁPSULA ESPRESSO: La cápsula tiene el tamaño indicado para poder preparar un café Espresso para disfrutar solo o con base de leche como el cappuccino o el latte.

CAFÉ 100% CERTIFICADO: Las cápsulas L’OR Espresso son elaboradas con café obtenido de fincas Rainforest Alliance que contribuye a mejorar la vida de los agricultores.

Café Saula, Pack 3 botes con 60 cápsulas compostables. Café Premium Original. Compatibles Nespresso® € 20.66 in stock 1 new from €20.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVA GAMA DE BLENDS DE CAFÉ SAULA PREMIUM. Los clásicos de Café SAULA, ahora en cápsulas compostables* y compatibles con sistema Nespresso.

PACK DE 3 envases metálicos con 20 cápsulas por envase, el doble de cantidad que un envase habitual. Más producto en menos envase. Envase metálico al vacío con gas inerte para preservar todos los aromas, por mucho más tiempo.

CÁPSULAS COMPOSTABLES de 5,3 gr. con café 100% Premium Orgánico**. Cápsulas fabricadas a partir de materias renovables en su mayoría de origen vegetal y certificadas 100% compostables. Tirar la cápsula en el contenedor orgánico y la lata en el contenedor de envases metálicos.

Café de sabor intenso, con cuerpo y fina acidez

Nespresso Original Cápsulas de Café Ristretto, 100 Cápsulas (50 Normal y 50 Descafeinado) para Máquina de Café, Cafetera, Tueste Intenso con Notas Afrutadas… € 55.00 in stock 1 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 100 cápsulas de café Ristretto de Nespresso, 50 normales y 50 de café descafeinado. Descubre la emblemática cultura cafétera italiana en un solo sorbo

Cápsulas de café con fuertes notas tostadas suavizadas con notas de chocolate. Un sutil contraste entre fuerza y amargor, acidez y notas afrutadas. Intensidad 10 sobre 13

Los granos de café se tuestan lentamente y por separado para obtener un buqué original que reúne notas ácidas, afrutadas y tostadas. Su textura molida crea un café de estilo italiano: intenso, con un rico y fuerte sabor y con un cuerpo más denso

Elaborado con algunos de los mejores Arábicas de América del Sur, procedentes de orígenes como Colombia y Brasil, las cápsulas de café intenso Ristretto también contiene grandes Arábicas del este de África y un toque de Robusta para añadirle energía

Las cápsulas de café, Nespresso, son de aluminio infinitamente reciclables. Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado

Nespresso - Original coffee capsules, 50 capsules - 10 Roma, 10 Ristretto, 10 Arpeggio, 10 Capriccio, 10 Livanto € 27.50 in stock 9 new from €27.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 cápsulas de café con 5 variedades de café intenso: 10 cápsulas Roma, 10 Ristretto, 10 Arpeggio, 10 Capriccio y 10 Livanto

Cápsulas de café Nespresso de tuestes variados. Tueste intenso: Ristretto y Arpeggio; tueste medio Roma y Livanto y tueste ligero, Capriccio

Café Nespresso en cápsulas diseñadas para máquinas de café Nespresso Original (presión 19 bars)

Tamaño de taza de café recomendado: Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml), Lungo (110 ml). Intrensidad: De 8 a 13 sobre 13.

Las cápsulas de café, Nespresso, son de aluminio infinitamente reciclables. Nespresso está trabajando para garantizar que sus cápsulas estén hechas con un 80 % de aluminio reciclado

