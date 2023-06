Inicio » Automóvil Los 30 mejores Campana Extractora Cata de 2023 – Revisión y guía Automóvil Los 30 mejores Campana Extractora Cata de 2023 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Campana Extractora Cata veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Campana Extractora Cata disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Campana Extractora Cata ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Campana Extractora Cata pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



CATA | campana extractora | Modelo TF 2003 DURALUM 60 | 2 velocidades de extracción | campana extractora cocina 390m3/h - 150m3/h | Acabado en acero inoxidable € 149.00

€ 101.00 in stock 18 new from €101.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN POTENCIA: La campana de cocina TF 2003 DURALUM de Cata destaca por su gran capacidad de filtrado de hasta 390 m3 de aire por hora. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 2 niveles de potencia, la campana está preparada para cualquier densidad de humo.

OPERACION SENCILLA: Permite prender sus dos lámparas LED de alta potencia para iluminar su cocina. Su panel de control mecánico complementa el equipo para regular sencillamente la potencia de succión.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

POTENTE: La campana extractora TF 2003 DURALUM un motor Brushless extra silencioso que consumo un máximo de energía 135W. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina es muy bajo: menos de 60 dB a potencia máxima.

RESISTENTE Y ELGANTE: La campana extractora de humos TFH de Cata es una campana muy atractiva ya que tiene un acabado en acero inoxidable. Además, el interior del aparato es blindado, lo que facilita la limpieza Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

Cata | Campana Decorativa de Pared | Modelo THALASSA 900XGBK/F | Ancho de 90 cm | 6 Niveles de Potencia | Clase de eficiencia Energética A+++ | Acabado en Cristal Negro € 734.00

€ 466.43 in stock 18 new from €466.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL AIRE MÁS FRESCO EN LA COCINA: El extractor de humos Thalassa de Cata tiene un aspecto de lo más elegante y se encarga de mantener a raya el humo y vapores al cocinar. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los extractores de cocina, Cata te permite trabajar con espacio sin tener que agacharte y sin golpearte la cabeza gracias a su forma plana. Si deseas mayor absorción, puedes abrir el panel frontal para un mejor funcionamiento del aparato.

POTENTE: La campana de humos Thalassa cuenta con un motor Brushless extra silencioso de 135 W de potencia para absorber el aire y dejar una cocina. Con sus seis niveles de potencia (5 + 1 TURBO) llega a absorber a un rendimiento de 842 m³ cada hora.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A+++ puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

FÁCIL DE USAR Y DE INSTALAR: La campana de cocina se puede usar fácilmente gracias a su panel de control táctil con temporizador de desconexión e indicador de limpieza de filtros. Dispone de una tira LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad para iluminar los fogones de la cocina mientras lo estás utilizando.

CONTROL: Puedes ajustar fácilmente sus seis niveles de potencia a través de un panel de panel táctil o gracias a la capacidad de conectar la campana con la placa de cocción de Cata, facilitando su manejo desde la encimera.

Cata Modelo TF 5260 X | 3 Velocidades de Extracción | Campana Extractora Silenciosa | Acabado en Acero Inoxidable | [Clase de eficiencia energética D], 5.5 W, 65 Decibelios, Aluminio € 125.00

€ 98.79 in stock 19 new from €98.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENCIA: La campana de cocina TF 5260 de Cata, destaca por su gran capacidad de filtrado de hasta 325 m3 /h. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 3 niveles de potencia, la campana está preparada para cualquier densidad de humo gracias a sus dos motores de bajo consumo

OPERACION SENCILLA: Permite prender sus dos lámparas LED E-14 para iluminar su cocina. Su panel de control mecánico complementa el equipo para regular sencillamente la potencia de succión.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina. Este modelo se monta con gran facilidad debajo de muebles y estantes gracias a su sistema de fácil instalación. Tirando de su asa duplica la superficie de acción de la campana.

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 325m3 /h - 175m3 /h

POTENTE: La campana extractora TF 5260 consume un máximo de energía 2x65 W. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina en su potencia máxima es de 68 decibelios. READ Los 30 mejores Limpiador De Inyectores Diesel de 2023 - Revisión y guía

Cata GC DUAL 45 BK 228162 Campana Extractora, Negro, 45 cm € 459.00

€ 288.00 in stock 15 new from €288.00

1 used from €214.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y ÚTIL: La campana extractora de humos GC DUAL de Cata es un complemento atractivo para cocinas de pequeño y mediano tamaño. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

REGULABLE: Con la campana GC DUAL de Cata se puede mantener los humos a raya. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 4 niveles de potencia (3 + 1 Turbo) la campana está preparada para cualquier densidad de humo. Destaca por su capacidad máxima de absorción de 820 m3 /h

FÁCIL DE USAR: Todas las sus funciones se pueden usar a través de su panel táctil con indicador de limpieza de filtros, que se puede manejar de forma táctil. Según se quiera, se puede programar un temporizar con precisión de minutos, gracias a su temporizador de desconexión automática. Dispone de dos lámparas de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

CATA | Campana extractora de Cocina | Modelo TFH 6630X | 6 niveles de extracción | Ancho de 60 cm| | Acabado en Acero Inoxidable | Clase de Eficiencia Energética A+ € 239.00

€ 173.00 in stock 15 new from €173.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros

Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros

Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros

Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W

Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad

Cata | Campana Extractora de Cocina | Modelo TFH 6430 X/A | Campana Telescópica | Ancho de 60 cm | 5 Niveles de Extracción | Acabado en Inox| Clase de Eficiencia Energética A € 210.00

€ 179.00 in stock 2 new from €179.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN POTENCIA: La campana de cocina TFH 6430 X/A de Cata destaca por su gran capacidad de filtrado de hasta 395 m3 de aire por hora. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 4 niveles de potencia, 3 + 1 TURBO, la campana está preparada para cualquier densidad de humo.

OPERACION SENCILLA: Permite prender sus dos lámparas LED de alta potencia y regulable en intensidad para iluminar su cocina. Su panel de control táctil con diplay digital complementa el equipo para regular sencillamente la potencia de succión, además, cuenta con temporizador de desconexión automático e indicador de limpieza de filtros.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

RESISTENTE Y ELGANTE: La campana extractora de humos TFH 6430 X/A de Cata es una campana muy atractiva ya que tiene un acabado en cristal blanco. Además, el interior del aparato es blindado, lo que facilita la limpieza. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

Cata | Campana Extractora | Modelo Sygma X 9000 | 4 Niveles de extracción | Ancho de 90 cm | Campana de Cocina | Clase de Eficiencia Energética A € 353.16 in stock 2 new from €353.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y PRÁCTICO: Elegante y práctico por igual gracias al extractor de humos SYGMA de Cata. Enriquece la cocina con su presencia a la vez que elimina vapores, humos y malos olores.

NIVELES DE POTENCIA: El extractor de humos SYGMA de Cata está muy bien equipado para cocinas grandes y de mediano tamaño. En su nivel de potencia más alto, tiene un caudal de extracción de 850 metros cúbicos por hora. Esta campana está dotada por 4 niveles de potencia de absorción ( 3 + 1 Turbo).

TECNOLOGÍA MODERNA: Cata siempre utiliza la tecnología más moderna, podrás disfrutar de una cocina extra silenciosa gracias a su motor BT3.

PROGRAMABLE: Dispone un control electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros. Contiene dos luces regulables incorporadas, se encargan de iluminar la superficie de cocción, de manera que los cocineros detallistas puedan ver el punto de cocción.

FACILIDADES: No te preocupes de la instalación, el extractor SYGMA está dotado de un sistema de fácil instalación. Además, no te tendrás que preocupar del filtro ya que los filtros que utilizan esta campana son aptos para lavavajillas.

Cata | Campana Extractora | Modelo GT PLUS 45 BK | 3 Velocidades de Extracción | Grupos Filtrantes | Acabado en Color Negro | Ancho de 45 cm | Clase de Eficiencia Energética C € 149.76 in stock 10 new from €149.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y ÚTIL: La campana extractora de humos GT de Cata es una campana muy atractiva para cocinas de pequeño y mediano tamaño. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

REGULABLE: Con la campana GT de Cata se puede mantener los humos a raya. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 3 niveles de potencia, la campana está preparada para cualquier densidad de humo. Tiene una capacidad máxima de extracción de 645 645m3 /h.

FÁCIL DE USAR: Todas las sus funciones se pueden usar a través de su panel de control mecánico situado en la parte delantera del aparato.

SILENCIOSO: Cuenta con un motor BT2 extra silencioso con un consumo máximo de energía 200W. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina es muy bajo: menos de 65 dB a potencia máxima, para disfrutar de una cocina sin humos ni olores.

CATA | Campana extractora de cocina | Modelo LF-2060 WH | Campana Convencional | 3 Niveles de Potencia | Capacidad de 195 5m3/h | Clase de Eficiencia Energética C € 58.99 in stock 10 new from €58.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AHORRO DE ESPACIO: Esta delgada campana extractora debajo del gabinete mide solo 60 x 45 x 8,5 cm, se puede integrar perfectamente debajo del mueble, adecuado para cocinas o diseños pequeños y medianos.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO: Esta campana extractora tiene un nivel de ruido mínimo de solo 56 dB para ayudar a mantener un ambiente más silencioso en la cocina. 3 Ajustes de velocidad del ventilador con una velocidad máxima de extracción de 195 m³/h.

RECIRCULACIÓN O EXTERIOR: esta campana tiene varios modos de funcionamiento, modo de recirculación con filtro de carbón C.A. LF (se vende por separado, B07TNNQKJ2); Posibilidad de modo de succión exterior con filtros metálicos y salida de conductos.

ILUMINACIÓN LED: Le brinda una visión clara de su zona de cocción con un consumo de energía mínimo y una vida útil más larga que las bombillas incandescentes o halógenas normales.

FILTRO DE METAL: El filtro de metal extrae más grasa del vapor de cocción, manteniendo la cocina fresca y limpia, fácil de desmontar y lavar en el lavavajillas.

Cata Campana Extractora VZX 6000 X/A Campana de Pared Decorativo 60 cm Capacidad de Extracción de 490m3/h 3 niveles de Potencia Acabado en Acero Inoxidable € 125.62

€ 119.80 in stock 1 new from €119.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENTE Y SILENCIOSA: con una alta tasa de extracción de hasta 490 m³/ h y 3 niveles de potencia, esta campana extractora es más que suficiente para extraer humo, grasa y neblina dañinos al cocinar, asar u hornear. Desarrollada con tecnología avanzada, esta campana de pared funciona a un nivel de ruido bajo. Además, está equpada con un motor de consumo máximo de 120W

EXTRACCIÓN: esta campana de pared puede estar disponible como campana de aire de escape o campana de aire de recirculación para diversos requisitos. Los 2 filtros de carbón activado incorporados se utilizan para absorber los olores y así garantizar una circulación de aire constante alrededor de la cocina, para que usted y su familia siempre tengan aire fresco.

ILUMINACIÓN: iluminación de alta eficiencia mediante una tira LED compacta dituada en la parte inferior de la campana extractora, que se pueden encender independientemente del extractor. Es lo suficientemente brillante como para iluminar toda la superficie de cocción. Todo de un vistazo, sin importar si es de día o de noche.

MANTENIMIENTO: 2 filtros de grasa de acero inoxidable se pueden quitar fácilmente y se pueden lavar en el lavavajillas. La superficie de chapa de acero laminada en frío es mucho más fácil de cuidar que la chapa de metal tradicional. Equipado con 3 niveles de velocidad y control de luz, así como un interruptor de apagado para una fácil operación.

FÁCIL INSTALACIÓN: con un ancho de 60 cm, esta campana extractora es perfecta para todas las cocinas modernas y clásicas y se puede instalar fácilmente en la pared y entre los armarios de pared. Se encuentran disponibles un período de garantía de 2 años y un servicio al cliente amigable.

Cata Modelo GL 45 X | 4 velocidades de extracción, 3 + 1 turbo | Campana Extractora Cocina 820m3/h-340m/h | [Clase de eficiencia energética A], Acabado en Acero Inoxidable, INOX € 237.80 in stock 10 new from €237.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y ÚTIL: La campana extractora de humos GL de Cata es una campana muy atractiva para cocinas de pequeño y mediano tamaño. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED regulable de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

REGULABLE: Con la campana GL de Cata se puede mantener los humos a raya. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 4 niveles de potencia (3 + 1 Turbo) la campana está preparada para cualquier densidad de humo. Destaca por su capacidad máxima de absorción de 820 m3 /h.

FÁCIL DE USAR: Todas las sus funciones se pueden usar a través de su panel táctil con indicador de limpieza de filtros. Según se quiera, se puede programar con precisión de minutos, gracias a su temporizador de desconexión automática. Dispone de dos lámparas de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

Cata | Campana Extractora de Cocina | Modelo GAMMA 900 | Ancho de 90 cm | 3 Niveles de Extracción | Acabado en Acero Inoxidable | Clase de Eficiencia Energética A € 399.00

€ 340.80 in stock 5 new from €331.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y PRÁCTICO: El aire más fresco en la cocina: el extractor de humos GAMMA de Cata se encarga de mantener a raya el humo y vapores al cocinar y cuenta con una estructura elegante de acero inoxidable.

POTENTE: Con tres niveles de potencia (2 + a Turbo) se puede ajustar su rendimiento fácilmente a lo que estés cocinando. En el nivel más fuerte puede extraer hasta 800 m³/h.

ILUMINACIÓN LED: Todas las funciones se pueden controlar directamente desde su panel de control electrónico con temporizador de desconexión automática, lo que hace que se fácil de usar. Con la ayuda de luces LED de alta eficiencia, puedes ver bien las ollas mientras cocinas.

FACILIDADES: No te preocupes de la instalación, el extractor Gamma está dotado de un sistema de fácil instalación. Además, no te tendrás que preocuparte del filtro ya que los filtros que utilizan esta campana son aptos para lavavajillas

CÓMODA: El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina es muy bajo: menos de 65 dB a potencia máxima. Además, está dotada de un motor BT3 extra silencioso cuyo consumo de energía máximo es de 280W.

Cata | Campana Extractora Decorativa | Modelo V 700 | 3 Niveles de Extracción | Motor K7 Plus | Sistema de Fácil Instalación | Clase de Eficiencia Energética C € 124.11 in stock 5 new from €124.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFICIENTE: campana extractora V libera la cocina de vapores, grasas y olores. Clase energética C .

SUCCIÓN: Este ventilador de cocina mide 70 cm de ancho, con filtros de grasa metálicos aptos para lavavajillas, es adecuado para su uso sobre una placa de cocción grande en una cocina de tamaño medio

POTENCIA: La potencia de Succión de 420 m³/h: La potencia es lo suficientemente fuerte como para refrescar su cocina durante sus horas de cocción. Se pueden elegir 3 niveles de velocidad para satisfacer sus necesidades.

ILUMINACIÓN: La iluminación de las campanas V es de alta eficiencia gracias a sus luces LEDS. Pon fin a las condiciones de luz tenue.

COMODIDAD: El panel de control mecánico, la campana está dotada de un motor con un consumo máximo de 120. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina es muy bajo: menos de 66 dB a potencia máxima.

CATA OMEGA 900 645 m³/h De pared Acero inoxidable C - Campana (645 m³/h, Canalizado/Recirculación, D, A, B, 71,8 dB) € 289.00

€ 209.24 in stock 8 new from €209.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFICIENTE: campana extractora OMEGA libera la cocina de vapores, grasas y olores. Clase energética C.

SUCCIÓN: Área de Succión Extra Grande: Este ventilador de cocina mide 90 cm de ancho, con filtros de grasa metálicos aptos para lavavajillas, es adecuado para su uso sobre una placa de cocción grande en una cocina de tamaño medio

POTENCIA: La potencia de Succión de 645m³/h: La potencia es lo suficientemente fuerte como para refrescar su cocina durante sus horas de cocción. Se pueden elegir 3 niveles de velocidad para satisfacer sus necesidades.

ILUMINACIÓN: La iluminación de las campanas BETA es de alta eficiencia gracias a sus luces LEDS. Pon fin a las condiciones de luz tenue.

COMODIDAD: El panel de control mecánico, la campana está dotada de un motor M3R extra silencioso con un consumo máximo de 270W, para que disfrutes de una cocina eficiente sin necesidad de ruidos molestos.

Cata |Campana Extractora | Modelo GP 45 X | Grupo Filtrante | 4 niveles de extracción | Extracción Perimetra | Ancho 45 cm | Clase de eficiencia energética: A € 432.27 in stock 2 new from €432.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y ÚTIL: La campana extractora de humos GP de Cata es una campana muy atractiva para cocinas de pequeño y mediano tamaño. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED regulable de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

REGULABLE: Con la campana GP de Cata se puede mantener los humos a raya. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 4 niveles de potencia (3 + 1 Turbo) la campana está preparada para cualquier densidad de humo. Destaca por su capacidad máxima de absorción de 750 m3 /h.

FÁCIL DE USAR: Todas las sus funciones se pueden usar a través de su panel Electrónico con display digital con indicador de limpieza de filtros. Según se quiera, se puede programar con precisión de minutos, gracias a su temporizador de desconexión automática. Dispone de dos lámparas de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

CATA Modelo Isla Faro X | 3 extracción | Campana extractora Cocina 800m3/h-340m3/h | Acabado en Acero Inoxidable | [Clase de eficiencia energética, 2 Velocidades € 849.00

€ 685.00 in stock 5 new from €685.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática

3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO

Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h

Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W

Cata | Campana Extractora | Modelo Armonía | Panel de Control Mecánico | 3 niveles de extracción | Acabado en inox | Clase de eficiencia energética: C | Ancho de 90 cm € 297.99 in stock 3 new from €297.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RENDIMIENTO: La campana extractora ARMONÍA de Cata convence por su gran capacidad de extracción de hasta 645 m³/h en 3 niveles de extracción. Además, gracias a su visera de cristal protegerás tu mueble de la humedad provocada por la cocción al cocinar.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

ELEGANTE: Si bien no hay que esconder la campana extractora Cata ARMONÍA, se disimula en su cocina y desaparece, sólo el frontal acristalado asoma por debajo del armario.

SILENCIOSA: Disfruta del silencio en tu cocina gracias a su motor M3R extra silencioso que consume un máximo de energía de 270W. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina de 71 dB a potencia máxima.

EFICIENCIA: La campana extractora de aire Cata está encuadrada en la clase eficacia energética C. Sus filtros de grasa son de aluminio y apto para lavavajillas.

CATA | Campana extractora de cocina | Modelo LF-2060 X | Campana Convencional | 3 Niveles de Potencia | Capacidad de 195 5m3/h | Clase de Eficiencia Energética C € 129.00

€ 71.34 in stock 5 new from €71.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AHORRO DE ESPACIO: Esta delgada campana extractora debajo del gabinete mide solo 60 x 45 x 8,5 cm, se puede integrar perfectamente debajo del mueble, adecuado para cocinas o diseños pequeños y medianos.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO: Esta campana extractora tiene un nivel de ruido mínimo de solo 56 dB para ayudar a mantener un ambiente más silencioso en la cocina. 3 Ajustes de velocidad del ventilador con una velocidad máxima de extracción de 195 m³/h.

RECIRCULACIÓN O EXTERIOR: esta campana tiene varios modos de funcionamiento, modo de recirculación con filtro de carbón C.A. LF (se vende por separado, B07TNNQKJ2); Posibilidad de modo de succión exterior con filtros metálicos y salida de conductos.

ILUMINACIÓN LED: Le brinda una visión clara de su zona de cocción con un consumo de energía mínimo y una vida útil más larga que las bombillas incandescentes o halógenas normales.

FILTRO DE METAL: El filtro de metal extrae más grasa del vapor de cocción, manteniendo la cocina fresca y limpia, fácil de desmontar y lavar en el lavavajillas.

Cata GL 75/D Campana Extractora de Integración. 4 Niveles de Extracción. Extracción grupos filtrantes. Motor BT3. Iluminación tira LED. 80 cm de Ancho. Acabado en Acero Inoxidable. € 297.89

€ 267.00 in stock 7 new from €267.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y ÚTIL: La campana extractora de humos GL de Cata es una campana muy atractiva para cocinas de pequeño y mediano tamaño. Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una luz LED regulable de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

REGULABLE: Con la campana GL de Cata se puede mantener los humos a raya. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 4 niveles de potencia (3 + 1 Turbo) la campana está preparada para cualquier densidad de humo. Destaca por su capacidad máxima de absorción de 820 m3 /h.

FÁCIL DE USAR: Todas las sus funciones se pueden usar a través de su panel táctil con indicador de limpieza de filtros. Según se quiera, se puede programar con precisión de minutos, gracias a su temporizador de desconexión automática. Dispone de dos lámparas de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

Cata | Campana Extractora | Modelo CORONA X 90 B |Campana de Cocina Integrable | 90 cm de Ancho | 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO | Clase de Eficiencia Energética A € 415.65

€ 379.00 in stock 12 new from €379.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RENDIMIENTO: La campana extractora CORONA de Cata convence por su gran capacidad de extracción de hasta 850 m³/h en 3 niveles de potencia, 2 + 1 Turbo. Además, gracias a su visera de cristal protegerás tu mueble de la humedad provocada por la cocción al cocinar.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina. Está dotada por una tira LED de alta eficiencia integrada en la campana, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

ELEGANTE: Escondido detrás de su especiero, por ejemplo, sólo el frontal acristalado asoma por debajo del armario.

SILENCIOSA: Disfruta del silencio en tu cocina gracias a su motor BT3 extra silencioso que consume un máximo de energía de 283,5W. El ruido de funcionamiento de esta campana de cocina es muy bajo: menos de 65 dB a potencia máxima.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

Cata |Campana Decorativa Isla | Modelo ISLA GAMMA | Campana de Cocina con 3 Niveles de Extracción | Ancho de 90 cm | Clase de Eficiencia Energética: A € 735.00

€ 566.00 in stock 6 new from €565.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática

3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 850m3 /h - 340m3 /h

Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)

Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W

Cata | Campana Extractora de Cocina | Modelo S Plus 700 X | Campana Decorativa de Pared | 3 Niveles de Extracción | Ancho de 70 cm | Acabado en Acero Inoxidable € 289.00

€ 252.29 in stock READ Los 30 mejores Casco Moto Integral Hombre de 2023 - Revisión y guía 6 new from €252.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE Y PRÁCTICO: Elegante y práctico por igual gracias al extractor de humos S PLUS de Cata. Enriquece la cocina con su presencia a la vez que elimina vapores, humos y malos olores.

NIVELES DE POTENCIA: El extractor de humos S PLUS de Cata está muy bien equipado para cocinas grandes y de mediano tamaño. En su nivel de potencia más alto, tiene un caudal de extracción de 645 metros cúbicos por hora. Esta campana está dotada por 3 niveles de potencia de absorción.

TECNOLOGÍA MODERNA: Cata siempre utiliza la tecnología más moderna, podrás disfrutar de una cocina extra silenciosa gracias a su motor M3R.

ILUMINACIÓN LED: Con su luz brillante y de alta eficiencia LED, la campana de Cata también pone fin a las condiciones de luz tenue.

FACILIDADES: No te preocupes de la instalación, el extractor S Plus está dotado de un sistema de fácil instalación. Además, no te tendrás que preocupar del filtro ya que los filtros que utilizan esta campana son aptos para lavavajillas.

Cata | Campana Extractora | Modelo OMEGA II 600 WH | Campana Decorativa de Pared | 3 niveles de extracción | Ancho de 60 cm | Acabado en Blanco | Clase de Eficiencia Energética C € 174.78

€ 159.00 in stock 7 new from €159.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFICIENTE: campana extractora OMEGA libera la cocina de vapores, grasas y olores. Clase energética C.

SUCCIÓN: Área de Succión Extra Grande: Este ventilador de cocina mide 60 cm de ancho, con filtros de grasa metálicos aptos para lavavajillas, es adecuado para su uso sobre una placa de cocción grande en una cocina de tamaño medio

POTENCIA: La potencia de Succión de 645m³/h: La potencia es lo suficientemente fuerte como para refrescar su cocina durante sus horas de cocción. Se pueden elegir 3 niveles de velocidad para satisfacer sus necesidades.

ELEGANCIA: Superficie Blanco La pintura blanca esmerilada cubierta evita las huellas dactilares y el polvo. Es más fácil de limpiar y mantener. Brilla un poco bajo la luz, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

COMODIDAD: El panel de control mecánico, la campana está dotada de un motor M3R extra silencioso con un consumo máximo de 270W, para que disfrutes de una cocina eficiente sin necesidad de ruidos molestos.

Cata | Campana Extractora | Modelo OMEGA 600 | Campana Decorativa de Pared | 3 niveles de extracción | Ancho de 60 cm | Acabado en Inox | Clase de Eficiencia Energética C € 229.00

€ 192.65 in stock 7 new from €159.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero inoxidable

Paqueteage Weight: 10.28 kilograms

Dimensiones del paquete: 29.7 L x 58.7 H x 56.5 W cm

Voltaje de entrada ac: 220 - 240 v

Cata | Campana Extractora | Modelo GL 75 X | Campana Grupo Filtrante | 4 Niveles de Extracción, 3 + 1 TURBO | 80 cm de Ancho | Clase de Eficiencia Energética A | Acabado en Acero Inoxidable € 315.28 in stock 4 new from €315.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros

4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO.

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h

Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)

Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W

Cata TFH 7600 X Campana Extractora de Cocina, campana telescópica, Ancho de 60 cm, 5 niveles de extracción, acabado en Acero Inoxidable, Clase de Eficiencia Energética A € 419.00

€ 369.00 in stock 4 new from €369.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN POTENCIA: La campana de cocina TFH 7600 de Cata destaca por su gran capacidad de filtrado de hasta 820 m3 de aire por hora. Según se necesite se puede ajustar la capacidad de absorción de la campana con sus 5 niveles de potencia, 4 + 1 TURBO, la campana está preparada para cualquier densidad de humo.

OPERACION SENCILLA: Permite prender sus dos lámparas LED de alta potencia y regulable en intensidad para iluminar su cocina. Su panel de control electrónico complementa el equipo para regular sencillamente la potencia de succión, además, cuenta con temporizador de desconexión automático e indicador de limpieza de filtros.

AHORRA ESPACIO. Esta campana extractora puede integrarse perfectamente bajo su gabinete o armario de cocina, lo que hace que sea más elegante y adecuado para toda la cocina.

EFICIENCIA: Campana de Alta Eficiencia Energética: La campana extractor de clase energética A puede ahorrar hasta un 40% de consumo de energía, en comparación con los modelos de clase C.

RESISTENTE Y ELGANTE: La campana extractora de humos TFH de Cata es una campana muy atractiva ya que tiene un acabado en acero inoxidable. Además, el interior del aparato es blindado, lo que facilita la limpieza Absorbe los olores y el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.

Cata | Campana Extractora | Modelo GCB 55 X | Campana Grupos Filtrantes| 3 niveles de extracción |Panel de Control Mecánico| Acabado en Inox | Clase de Eficiencia Energética C € 129.00

€ 79.52 in stock 7 new from €79.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de Control Mecánico con 3 niveles de extracción

Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 371m3/h - 282m3/h

Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 59dB(A), máximo: 66dB(A)

1 Motor. Consumo máximo de energía 120W

Cata |Campana Extractora | Modelo TEL-6040 WH | Campana Telescópica | 3 Niveles de Extracción | Ancho de 60 cm | Clase de Eficiencia Energética C | Acabado en Acero Blanco | Bajo Nivel Sonoro € 72.93 in stock 2 new from €72.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Panel de control Slider TF

3 niveles de extracción

Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 321,2m3/h - 157m3/h

Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 68dB(A)

Motor K8. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W

Cata Valto 700 XGBK 02078402 Campana Extractora, Negro, 70 cm € 378.73 in stock 2 new from €378.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUY POTENTE: El extractor de humos Valto de Cata elimina los vapores y olores de la comida. Con seis niveles de potencia ( 5 + 1 Turbo) despeja la cocina de vapores rápidamente.

TECNOLOGÍA MODERNA: El mayor nivel de potencia, se encarga de recoger 575 metros cúbicos de aire por hora, de modo que podrás cocinar sin que te estorbe el humo. Gracias a su motor Brushless disfrutarás de una cocina extra silenciosa con un consumo máximo de energía de 110W.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL: Las campanas decorativas Valto de Cata no solo convencen por su presencia elegante en cristal, sino también por su iluminación de alta eficiencia mediante una tira LED regulable en intensidad.

CONTROL TÁCTIL: La campana está dotada por un panel de control táctil con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros.

BAJO CONSUMO: Con clase de eficiencia energética tipo A+, contiene un potente motor contra olores, vapor y humos.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.