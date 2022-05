Inicio » Sports Apparel Los 30 mejores Camiseta Manchester City de 2022 – Revisión y guía Sports Apparel Los 30 mejores Camiseta Manchester City de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

PUMA Manchester City Temporada 2020/21-HOME Shirt Replica SS with Sponsor Camiseta Primera Equipación, Unisex Adulto, Team Light Blue-Peacoat, L € 89.95

Amazon.es Features La camiseta de fútbol de la 1ª equipación del Manchester City, de color azul, rinde homenaje al típico estilo del arte callejero de la ciudad de Manchester y reúne estilo y tradición

La camiseta deportiva de fútbol para hombre y mujer lleva el logo de Puma y el emblema oficial del club de MCFC; así los fans tienen una oportunidad de compararse con De Bruyne o Sterling

La tecnología de dryCELL usada en esta camiseta de manga corta de equipación deportiva de la marca Puma hace que la humedad desaparezca para poder seguir entrenando con comodidad

La forma adecuada para impresionar tanto en el estadio como en el tiempo libre es llevando las camisetas de este equipo de fútbol; las réplicas oficiales de las camisetas de fútbol ayudan a entrar en juego

Gracias a este diseño de la temporada 20/21, ahora se pueden llevar los colores del club con orgullo y estilo; la camiseta de la primera equipación apoya al equipo porque el fútbol es más que un juego READ Los 30 mejores Fajas Reductoras Adelgazantes Mujer de 2022 - Revisión y guía

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Tercera Equipación, Hombre, Peacoat-Puma White, XXXL € 45.00

Amazon.es Features Lavar a máquina

Producto hecho con fibras recicladas

Tiene la propiedad de absorber la humedad

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

Puma - Manchester City Temporada 2021/22 Camiseta Tercera Equipación, Unisex € 69.95

€ 39.90 in stock 1 new from €39.90

Amazon.es Features Camiseta de fútbol

Agradable y suave al tacto

Material que ayuda a la piel a mantenerse seca y cómoda

Contiene material reciclado: fabricado con fibras recicladas

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Primera Equipación, Unisex-Child, Team Light Blue-Puma White, 128 € 69.95

Amazon.es Features dryCELL: la designación de PUMA para las propiedades de absorción de la humedad que te ayudan a mantenerte seco y cómodo

Contiene material reciclado: producto hecho con fibras recicladas - una de las respuestas de PUMA para reducir su impacto en el medioambiente

Camiseta de fútbol

Ropa deportiva

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Primera Equipación, Hombre, Team Light Blue-Puma White, M € 139.95

€ 70.00 in stock 1 new from €70.00

Amazon.es Features Camiseta de fútbol

Agradable y suave al tacto

Material que ayuda a la piel a mantenerse seca y cómoda

Contiene material reciclado: fabricado con fibras recicladas

Puma Manchester City Temporada 2020/21-AWAY Shirt Replica SS with Sponsor Camiseta Segunda Equipación, Unisex, Black/Dark Denim, XXL € 89.95

€ 67.51 in stock 3 new from €67.51

Amazon.es Features Corte entallado

Cuello en V

Malla jacquard en la espalda para una mayor transpirabilidad

Perforaciones cortadas con láser en el pecho y la espalda para una mayor transpirabilidad

Costuras y acabados con pespunte simple para una mayor comodidad

PUMA Hombre Manchester City Authentic Third Camiseta 21/22 Azul Marino/Blanco XL € 70.00

Amazon.es Features Camiseta deportiva

manga corta

Cuello redondo

Fútbol

Manchester City - Camiseta de Esports (talla XS), color negro € 35.00

Amazon.es Features Negro

PUMA Manchester City Temporada 2021/22, Equipación de Juego, Camiseta, Hombre, Peacoat-Quarry, L € 39.95

Amazon.es Features dryCELL: la designación de PUMA para las propiedades de absorción de la humedad que te ayudan a mantenerte seco y cómodo

Contiene material reciclado: producto elaborado con fibras recicladas - una de las soluciones de PUMA para reducir el impacto ambiental

Camiseta de fútbol

Ofrece libertad de movimiento

Puma Manchester City Temporada 2021/22, Equipación de Juego, Camiseta, Hombre, Team Light Blue White, L € 24.95

Amazon.es Features Al comprar productos de algodón de PUMA, apoyas un cultivo de algodón más sostenible

Camiseta deportiva

Corte estándar

Modelo adecuado para hombre

PUMA Camiseta auténtica de la tercera camiseta del Manchester City 21/22 con impresión de Kevin de Bruyne – insignia de campeones de la Premier League – Talla M € 80.75

Amazon.es Features Impresión de Kevin de Bruyne en fuente de la Premier League

Escudo oficial del Man City Club en el pecho izquierdo

PUMA Logotipo de gato en el pecho derecho y ambas mangas

100% poliéster reciclado

Insignia de campeones de la Premier League en la manga

Puma Manchester City Temporada 2021/22, Equipación de Juego, Camiseta, Unisex-Child, White-Ocean Depths, 140 € 39.95

Amazon.es Features Contiene material reciclado: fabricado con fibras recicladas

Una de las respuestas de PUMA para reducir su impacto medioambiental

dryCELL: denominación de PUMA de las propiedades repelentes de la humedad que ayudan a que la piel permanezca seca y cómoda

Camiseta de fútbol

PUMA Camiseta de la tercera equipación del Manchester City 21/22 con impresión de Kevin de Bruyne – insignia de la Premier League Champions, Peacoat-puma W, Small € 55.75

Amazon.es Features Impresión de Kevin de Bruyne en fuente de la Premier League

Escudo oficial del Man City Club en el pecho izquierdo

PUMA Logotipo de gato en el pecho derecho y ambas mangas

100% poliéster reciclado

Insignia de campeones de la Premier League en la manga READ Los 30 mejores Mochila Trekking 20 L de 2022 - Revisión y guía

Puma Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Segunda Equipación, Unisex-Child, White-Ocean Depths, 116 € 69.95

Amazon.es Features Lavar a máquina

Producto hecho con fibras recicladas

Tiene la propiedad de absorber la humedad

Ofrece libertad de movimiento

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Segunda Equipación, Hombre, Puma White-Ocean Depths, XXXL € 58.03

Amazon.es Features Tipo del producto: jersey puma

Producto hecho con fibras recicladas

Construcción de mangas raglán con panel de malla en los hombros

Tiene el logotipo oficial del club Manchester City en el lado izquierdo del pecho

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Segunda Equipación, Unisex-Child, Puma White-Ocean Depths, 152 € 86.49

Amazon.es Features Lavar a máquina

Producto hecho con fibras recicladas

Tiene la propiedad de absorber la humedad

Ofrece libertad de movimiento

Manchester City - Camiseta de fútbol oficial del F.C. (2/3 años) € 26.90

Amazon.es Features Camiseta de fútbol réplica oficial.

Material de alta calidad – Camiseta de poliéster 100 % tejido técnico con logotipos impresos.

・ Originales – Camisetas con etiqueta, etiqueta y holograma numerados.

☑ Satisfacción garantizada – Tabla de fotos para comprar la talla correcta.

Tallas disponibles: niño 2/3 - 4/5 - 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12/13 años y adulto S - M - L - XL - XXL.

Amazon.es Features Camiseta oficial del Manchester City FC para hombre, hecha de poliéster.

Cuenta con el escudo del club en sus colores originales en el pecho.

Tamaño de la prenda (pecho): S: 101 cm // M: 106 cm // L: 111 cm // XL: 116 cm // XXL: 127 cm // 3XL: 134 cm

Camiseta de alto rendimiento; 100 % poliéster.

Manchester City F.C. Manchester City Temporada 2021/22, Juego, Camiseta Tercera Equipación, Unisex-Child, Peacoat-Puma White, 152 € 69.95

Amazon.es Features Camiseta juvenil réplica de la 3 ª equipación del Man City 21/22

Fabricado con fibras recicladas

Con propiedades repelentes de la humedad que ayudan a que la piel permanezca seca y cómoda

Ofrece comodidad y libertad de movimiento

PUMA Manchester City Temporada 2020/21-STADIUM Jersey Peacoat-Team Light B Camiseta, Unisex, Navy, L € 66.49

Amazon.es Features Logotipo de PUMA Cat en el lado derecho del pecho

Capas diseñadas para adaptarse a la temperatura corporal

Le permite aumentar y maximizar el rendimiento

El contenido de elastano garantiza una elasticidad a largo plazo para una mayor libertad de movimiento

Corte Slim Fit

Amazon.es Features MCFC Prematch Jersey

Team Light Blue-Peacoat

Camiseta

PUMA Mujer Manchester City Titular Camiseta Deportiva 21/22 Azul L € 63.00

€ 45.00 in stock 1 new from €45.00

Amazon.es Features Camiseta Deportiva

Manga corta

Cuello Redondo

Fútbol

PUMA Hombre Manchester City Alternativo Camiseta 21/22 Blanco 2XL € 89.35

Amazon.es Features Size : XXL Adults

Brand New With Tags

Not Recommended to Wash Above 30 Degrees

Suitable for Adults - Available in Multiple Sizes

PUMA MCFC Home Shirt Replica Top1 Player Maillot, Hombre, Team Light Blue-Tillandsia Purple, XXL € 99.95

Amazon.es Features Camiseta de fútbol de ajuste regular para hombre

Inspirado en el atrevido fútbol jugado por el equipo Manchester City

Con tecnología DryCELL para propiedades de evacuación de la humedad

Con la marca de ETIHAD en el pecho

PUMA MCFC Away Shirt Replica Top1 Player Maillot, Hombre, Black/Georgia Peach, XL € 99.95

Amazon.es Features MCFC Away Shirt Replica TOP1 player

De alta calidad

Con un diseño atractivo

PUMA Manchester City Temporada 2020/21-AWAY Shirt Replica SS Jr with Spon Camiseta Segunda Equipación, Unisex niños, Black/Dark Denim, 128 € 69.95

€ 41.33 in stock 1 new from €41.33

Amazon.es Features Corte normal

Medio cuello en V acanalado

Combinación con Formstrip PUMA en los hombros y el panel trasero

Escudo oficial del Manchester City en relieve en la parte izquierda del pecho

Logotipo del PUMA en la parte derecha del pecho y en ambas mangas

Puma Kid's MCFC HOME Shirt Replica SS Jr with Sponsor Logo Jersey, Team Light Blue-Tillandsia Purple, 176 € 43.33

Amazon.es Features Esta camiseta de fútbol para niña y niño de la colección oficial del Manchester City es ideal para jugar con estilo al fútbol y para llevar los looks más casual para el tiempo libre

La camiseta de deporte de manga corta para niños y niñas inspira rendimiento gracias a su ajuste regular. Lleva el logo del club tejido en el lado izquierdo del pecho de la camiseta de entrenamiento

La camiseta deportiva pertenece a la equipación oficial del Man-City y es un artículo deportivo imprescindible para los aficionados tanto fuera como dentro de la pista

Esta camiseta de manga corta de equipación deportiva de la marca Puma está hecha con materiales de buen calidad que hacen que la humedad desaparezca para poder seguir entrenando con comodidad

Apoya a este equipo con la camiseta de la primera equipación. El fútbol es mucho más que un juego: lleva los colores del club con orgullo y estilo gracias a este nuevo diseño de la temporada 2019/2020 READ Los 30 mejores Pantalones De Chandal de 2022 - Revisión y guía

Manchester City FC - Camiseta Oficial Serigrafiada - para niño - Azul Cielo - 6-7 años € 17.99

Amazon.es Features Camiseta oficial serigrafiada del Manchester City FC, para niño.

Con el escudo del club de gran tamaño en la parte delantera y otro de tamaño pequeño en la manga.

Tamaño de la prenda (pecho): 2-3 años: 63,5 cm // 4-5 años: 68,6 cm // 6-7 años: 73,7 cm // 8-9 años: 81,3 cm // 10-11 años: 86,4 cm // 12-13 años: 91,4 cm.

Camiseta de calidad superior, de 100 % algodón.

Camiseta oficial del Manchester City F.C. (7-8 años) € 22.90

Amazon.es Features Producto oficial del Manchester City F.C.

Logotipo de alta calidad impreso en la parte delantera.

Color: azul.

Corte estándar.

100% algodón.

PUMA Camiseta de entrenamiento del Manchester City 20/21 € 34.86

Amazon.es Features Tecnología dryCELL: tecnología de Puma para transportar la humedad hacia el exterior para una comodidad seca

Insertos de malla en la espalda para mayor transpirabilidad

Insertos de jacquard en las mangas para una transpirabilidad óptima

Con rayas de Puma en los hombros y en la espalda

Escudo oficial del Manchester City con impresión de pigmento en el lado izquierdo del pecho

