Los 30 mejores Camara Desechable Kodak de 2021 – Revisión y guía

KODAK - Cámaras deshechables con Flash (39 exposiciones, 2 Unidades), multicolor € 30.05

cámara kodak fun flash desechable.–.39.exposiciones, 2.unidades)

Producto de alta calidad.

Se han cumplido estándares de calidad para garantizar una excelente experiencia al cliente.

Elaborado con mucha dedicación y atención.

Kodak FunSaver 8617763 Cámara de un solo uso, 27 fotos € 15.90

Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak KOD401040 - Cámara de un Solo Uso, Multicolor € 17.85

Alta calidad de material

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Muy resistente

Kodak SUC Daylight 39 800ISO - Cámara analógica desechable, Color Amarillo y Azul € 18.04

Cámara desechable sin flash.

39 exposiciones de película kodak iso 800

Rango focal de 1 m a infinito

Objetivo 32.8 mm, f10, 1 elemento

Kodak Fun Flash Disposable Camera – 39 Expo sures 3 Pack € 39.98

Disposable camera

Colour photography

39.expo cve

Kodak

3.cameras en a pack

Kodak Water Sport 27 Exp - Cámara acuática desechable (hasta 15 Metros, ISO 800), Azul € 14.98

Sumergible hasta a 15 metros

Carcasa de goma robusta, duradera y resistente a los golpes

Objetivo resistente a los arañazos y a la crema solar

Cargada con la película de sensibilidad 800 y 27 exposiciones Kodak Ultra Max

Solo para uso en exteriores y con luz natural

Kodak Fun Flash - Cámara desechable con flash (39 fotografías, 5 unidades) € 81.90

Cámara Kodak Fun flash desechable – 39 exposiciones 5 pack

Cámara desechable con Flash de Kodak FUNFLASH € 22.90

Fácil de usar

Cabe en cualquier bolsillo o bolso de mano

Alta calidad Película de 35 mm precargados

Construido en Flash

39 exposiciones

Kodak 3961315 Power Flash Single Use Camera € 22.99

€ 22.34

Flash integrado

Robusta cámara desechable

Colores brillantes

Alcance del flash de 1,2 a 4,5 m

Contenido del envío: cámara desechable

Kodak Cámara Desechable 35 MM PELÍCULA € 23.99

Part Number 8617763 Model 8617763

Fujifilm 7130784 Quicksnap Flash - Cámara desechable (Flash, 27 Fotos, ISO 400), Color Negro € 18.25

Cámara con flash desechable de un solo uso Fujifilm QuickSnap con 27 exposiciones

Batería incorporada para alimentar la unidad de flash de la cámara

El visor óptico grande y claro facilita ver y enmarcar la imagen

Óptima para bodas, fiestas y días festivos, actividades al aire libre, caminatas, caminatas y festivales

AgfaPhoto LeBox Flash - Cámara de un solo uso € 16.22

Cámara rápida con flash para fiestas

Flash hasta 4 m

27 fotogramas; ISO 400

Fujifilm Quicksnap Fashion - Cámara desechable con Flash (400 ISO, 27 exposiciones, 1 Unidad de Regalo, baterías AA, 15 x 12,2 x 4 cm), Color Negro (Importado) € 25.06

€ 24.35

Compacto y fácil de usar

Alcance del flash de hasta 10 pies

Lente foco-fijo para imágenes nítidas y claras

Precargado con Fujicolor Superia película de sensibilidad 400

Interruptor de flash continuo

Agfaphoto Lebox Océano 400 Cámara Desechable 27 Tiros € 13.15

Cámara sumergible

Sumergible hasta 3 m

ISO 400 y 27 fotogramas

Dubblefilm Show Cámara analógica 35mm con Flash Point € 55.00

Opción asequible y divertida para sustituir a las cámaras desechables y a las cámaras de segunda mano de precio elevado

Esta cámara analógica permite películas en color o blanco y negro

La velocidad recomendada para condiciones de buena luz es de 100/200, y de 400 para arriba en condiciones de luz normales

Cuenta con un cuerpo de plástico que hace que su peso sea de tan solo 100 gramos

La cámara cuenta con un objetivo integrado 32 mm de apertura F8. Su velocidad de disparo es de 1/125

Fujifilm Quicksnap Flash - Cámara desechable (5 unidades, 27 fotos) € 76.75

Cámara desechable fácil de usar, perfecta para bodas, fiestas, playa y festivales

Apto para interior y exterior

Incluye pilas y película de calidad de Fuji

Nuevo modelo de cámara con diseño Fuji

5 x 27 fotos e ISO 400

Ilford HP5+ - Cámara desechable con flash, Blanco y Negro € 15.40

Cámara de un solo uso con 24+3 exposiciones

Película hp5+ 400 iso

Con flash

Enfoque de 1 m a infinito

Novocolor - Cámaras deshechables con Flash (27 exposiciones con Flash) 3 Unidades € 29.89

27 exposiciones con flash

Ideal para aficionados y expertos en fotografía

Alta calidad de material

Muy resistente

3 unidades

Kodak 8004707 Video - Cámara (Azul) € 17.99

Cuerpo: impermeable

Número de exposiciones: 27

1 unidad

Tamaño del paquete (unidades): 1

Tamaño de la película (pulgadas): no aplicable

Fuji FUJ401000 - Cámara de un Solo Uso, Multicolor € 18.25

Compacto y fácil de usar

Alcance del flash de hasta 10 pies

Lente foco-fijo para imágenes nítidas y claras

Precargado con Fujicolor Superia película de sensibilidad 400

Interruptor de flash continuo

Photo Porst - Juego de 10 cámaras desechables (27 fotos cada cámara, con flash) € 115.90

Fácil cámara desechable perfecto para bodas, fiesta, playa y festivales

Con flash incorporado – -> para disparar en interiores y exteriores.

27 exposiciones y ISO 400

Incluye pilas y calidad Película

Con instrucciones en alemán en cada cámara parte trasera

20x Photo porst boda Cámara/cámara desechable/Party Cámara (por 27 fotos, con flash, 20 unidades) € 219.00

Fácil cámara desechable perfecto para bodas, fiesta, playa y festivales

Para la fotografía en interior y exterior

Con flash incorporado

Incluye pilas y calidad Película de Fuji

27 exposiciones y ISO 400

Agfa Foto LeBox Negro/Blanco con Flash y hasta 36 imágenes en Blanco y Negro € 16.00

36 Fotos Negro + Blanco

Con flash

Fácil para nosotros

negro, blanco,

Fujifilm Quicksnap Flash 27 ( 2 Unidades ) [Importado] € 35.83

€ 34.30

Permite tomar fotos donde quiera que vaya, con las cámaras de un solo uso QuickSnap de Fujifilm

Adecuadas para exteriores o interiores con flash

Para uso espontáneo, fácil de transportar y ofrece excelentes resultados de imagen

Equipadas con una película ISO 400 para 27 fotos

KODAK Printomatic - Cámara de impresión instantánea, Azul + Paquete de 50 Hojas € 129.98

FOTOGRAFÍA TODO EN UNO: la cámara PRINTOMATIC para apuntar y disparar de 10 megapíxeles ofrece una combinación de un potente sensor de 10 MP con una lente gran angular f/2 que imprime fotos de alta calidad en color o en blanco y negro directamente desde el cuerpo de la cámara, simplemente apunta y dispara, por lo que es la solución todo en uno ideal para capturar y compartir impresiones vibrantes de forma instantánea donde sea que te encuentres.

RÁPIDO, FÁC

IMPRESIONANTE DETALLE VIBRANTE: el papel fotográfico de calidad superior recrea cada color y momento memorable con detalles excepcionales y brillantes. Cada imagen cuenta con una notable integridad de color que es perfecta para imprimir fotos de teléfonos inteligentes o fotos de redes sociales.

FOTOS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE: el papel ZINK elimina la necesidad de costosos cartuchos, cartuchos de tinta y derrochadores tóneres. La tecnología Zero Ink es una solución de impresión natural que es fácil de cargar en tu cámara e imprime de una sola pasada.

5 x Photo porst boda Cámara desechable con mariposa/cámara/Party Cámara (por 27 fotos,con flash,5 unidades) € 64.25 in stock 1 new from €64.25

Amazon.es Features Fácil cámara desechable perfecto para bodas, fiesta, playa y festivales

Cada cámara 27 exposiciones

Con instrucciones en alemán en cada cámara parte trasera

Incluye pilas, con calidad Película de Fuji ISO 400

Con flash incorporado – -> para disparar en interiores y exteriores.

Ilford XP2 - Cámara desechable con Flash € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara de un solo uso con 24+3 exposiciones

Película XP2 Super 400 ISO

Con flash

Enfoque de 1 m a infinito

Kodak C300R Mini Shot 3, Cámara Instantánea De Fotos con Impresora + 68 Fotos, Bluetooth, Formato Cuadrado 76X76 Mm, Compatible con iPhone y Android, Tecnología 4Pass - Blanco € 161.99

€ 141.99 in stock 2 new from €141.99

Amazon.es Features Apunte, dispare, imprima: con la Kodak Mini Shot 3 convierta cada momento en un recuerdo duradero. Solo hay que enmarcar, disparar e imprimir. No es necesario conectarlo a una impresora. La cámara instantánea Mini Shot 3 imprime sus fotos favoritas en el momento. y gracias a la práctica pantalla LCD, puede imprimir solo las fotos que le gusten. La cámara de fotos Mini Shot 3 toma e imprime fotos instantáneas en formato cuadrado, 76mm x 76mm.

2 en 1: La Kodak Mini Shot 3 no es sólo una cámara instantánea. Al conectarla a su smartphone (tanto Android como Apple iOS), la cámara de fotos Kodak Mini Shot 3 se convierte en una impresora portátil, inalámbrica. Con la aplicación Kodak Mini Shot, puede personalizar sus fotos con filtros y efectos especiales. Una vez hecho esto, puede imprimirlos directamente a través de Bluetooth. Además, el formato cuadrado es ideal para imprimir las fotos de su perfil de Instagram manteniendo su tamaño.

Diseño vintage: Utilice esta magnífica mini cámara instantánea para hacer fotografías en interiores, exteriores, en estudios profesionales o en casa. Su diseño retro único le enamorará al instante. El aspecto vintage de la Kodak Mini Shot 3 le hará sentir como un auténtico fotógrafo de los años 60. ¡Y su pequeño tamaño es realmente práctico para llevarla a todas partes! Una cámara de fotos perfecta para cualquier ocasión, que le permite ver la foto en su pantalla LCD antes de imprimirla.

Calidad a un precio reducido: El paquete contiene la cámara de fotos instantánea con 8 hojas ya dentro y 6 cartuchos de 10 fotos cada uno, para un total de 68 disparos. Los cartuchos todo en uno incluyen la tinta y el papel. Al fin y al cabo, imprimir una foto instantánea solo le cuesta 17 céntimos. Además, gracias a la tecnología 4Pass, sus recuerdos estarán seguros durante 100 años. Protección contra el agua, las huellas dactilares y los rayos UV, ¡esa es la garantía de Kodak!

Ideal para niños: Su estructura de calidad, su fácil manejo y la posibilidad de imprimir solo las fotos que desee hacen que la cámara instantánea Kodak Mini Shot 3 sea perfecta como cámara de fotos instantánea para niños y niñas. Su diseño compacto y robusto, hacen que sea una cámara mini sin miedo a llegar a las manos de los fotógrafos en ciernes (incluso de los más animados). ¡Una forma divertida de introducir a los más pequeños en el mundo de la fotografía con esta cámara que imprime fotos! READ Los 30 mejores Canon Eos 100D de 2021 - Revisión y guía

5X Boda Cámara/cámara desechable PHOTO PORST Crema Amarillas de Bodas Rose (con Flash luz y Pilas, por 27 Fotos, ISO 400 Fuji) € 66.25 in stock 1 new from €66.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Samcorn-sfsfbbced45

Photo Porst - Cámara desechable para bodas (5 unidades, instrucciones en alemán, con flash y pilas, 27 fotos, ISO 400 Fuji) € 66.25 in stock 1 new from €66.25

Amazon.es Features Cámara desechable fácil de usar, perfecta para bodas, fiestas, playa y festivales.

Apto para uso interior y exterior.

Descripción alemana.

Incluye pilas y película de calidad de Fuji.

5x 27 fotos e ISO 400.

