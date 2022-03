Inicio » Top News Los 30 mejores Calcomanias Para Niños de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Calcomanias Para Niños de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

PHOGARY Zoo Tatuajes De Animales 200 Piezas 20 Hojas Tatuajes Temporales con Temática Animal Body Art Tatuajes a Prueba De Agua para Niños € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Amplia cantidad: obtendrá 20 hojas de tatuajes temporales de animales, 200 piezas en total, cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades, diferentes diseños de diseños que le harán llamativos.

Diseño único: Total de 10 estilos, cada estilo 2 hojas, diferentes patrones como tigre, león, alce, hipopótamo, búho, dinosaurio, conejo, etc., se pueden unir a su brazo, hombro o cualquier parte del cuerpo.

De larga duración: los tatuajes de tema de Pascua no son tóxicos, son adecuados para todas las edades, incluidos los adolescentes y adultos; Estos tatuajes pueden durar varios días y no son fáciles de lavar, son seguros en la playa, en la piscina o en la ducha. Fácil de aplicar en 10 a 20 segundos con solo agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal y aceite de oliva.

Se recomienda su uso: los tatuajes temporales pueden pegarse en la cintura, el pecho, el cuello, los brazos, la espalda, etc .; Para un mejor uso, no lo cubra en la herida ni use tatuajes rotos, y mantenga la piel limpia antes de usarla.

¡Súbete a la Pascua este día festivo con este divertido tatuaje temporal! ¡Lleve este tatuaje para mostrar su espíritu navideño o escóndalo en un huevo de Pascua para su propia búsqueda de huevos de Pascua!

BBLIKE Tattoo Children Tatuajes Temporales Tatuajes Niños Establecer Pegatinas Temporales Lavables Calcomanías para niños temporales para niños Perfectos para niños Fiesta de cumpleaños y regalo € 6.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 【Tatuajes temporales para niños】: obtienes 20 golpes tatuajes falsos con diferentes patrones como unicornio, dinosaurio, robot, pirata, coche, abeja, mariposa, ovejas, animales, etc. El conjunto de pegatinas de tatuaje de estilo mixto es muy divertido para los niños. Tiene dos colores claros diferentes, luz azul y luz verde. Para iluminar estos tatuajes temporales, las pegatinas temporales del tatuaje son más brillantes de antemano bajo la lámpara .

【Impermeable y duradero】: resistente al agua y soldura, segura en la playa o en la ducha o en la piscina. La vida útil es de 4 a 6 días, dependiendo de la frecuencia con la que se lava el tatuaje con agua y jabón. Fácil de quitar al frotar alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Fácil de usar】: corte el patrón deseado, coloque la película protectora de la superficie, colóquela a la ubicación deseada y presione con un paño húmedo suavemente durante 30 segundos en el papel portador. Espere 30 segundos, y los lindos patrones se muestran en su piel.

【Material seguro】: todos nuestros tatuajes constan de tinta de alta calidad, pegamento impermeable y respetuoso con el medio ambiente, no son tóxicos para el cuerpo, seguro y suave para el niño, ¡puede ponerlo con confianza en el cuerpo de su hijo! Permita que su hijo sea un patrón de tatuaje muy realista sin dolor.

【Los mejores regalos para las fiestas infantiles】: Adecuado para celebraciones de cumpleaños infantil, sesión de fotos del tatuaje, traje de Halloween, Parque de atracciones. Y es ideal como un regalo para los niños y garantiza un punto culminante de la fiesta en cada celebración. Muy populares son las calcomanías de los niños como compañero para los pequeños invitados. Nuestros pegatinas de tatuaje se pueden unir a los brazos, las piernas, la espalda, los hombros y la cara y también .

yumcute Tatuajes Temporales Niños, Impermeables Dinosaurio Animal Calcomanías para Niñas Niños tatuajes, Tatoos Infantiles Regalo de Fiesta de Cumpleaños(20 Hojas) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Seguro y no tóxico: tatuajes temporales niños utiliza papel y tinta a base de agua seguros y respetuosos con el medio ambiente para tatuajes, que no tienen un olor peculiar y no dañan la piel

Resistente al agua y al sudor: el efecto del tatuaje es natural y no se caerá al lavarse las manos o sudar normalmente. En circunstancias normales, calcamonias para niños tatuajes puede durar alrededor de una semana

Fácil eliminación: si necesita eliminarlo con anticipación tatuajes, use gel de ducha, jabón o una almohadilla de algodón con alcohol para niños para limpiar suavemente hasta que se retire

Ampliamente utilizado: fiesta de cumpleaños para niños, fiesta de Halloween, fiesta de Navidad, a los niños les encantará tatoos; también puedes acompañar a tus hijos a realizar exquisitos tatuajes en casa

Estilos ricos: un total de 20 pegatinas, una variedad de combinaciones creativas de pegatinas de dinosaurios y tatuajes de animales, para satisfacer las diferentes necesidades de los niños

Powmag Tatoos Infantiles, 20 hojas Tatuajes Temporales Niñas, Tatuajes Temporales Niños, Tatuajes Niñas, Calcomanias para Niños para Niños Infantiles Regalo de Fiesta de Cumpleaños (fútbol) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Tatuajes para niños】 Hermosos y coloridos tatuajes para niños especialmente diseñados para niños, 10 tatuajes de fútbol

【Productos de alta calidad】 Tatoos infantiles utilice tinta POP ecológica, pegamento impermeable y ecológico, resistente al agua y no tóxico, seguro para la piel de su bebé, para que pueda usarlo con confianza.

【Fácil de usar】 Recorta el patrón que más te guste, quita la película protectora de la superficie, colócalo donde quieras, humedece la parte trasera con agua y espera 20 segundos a que se complete fácilmente. Se puede quitar fácilmente con alcohol, aceite, loción, gel de ducha.

【Amplia gama de usos】 Los tatuajes temporales son muy adecuados para las fiestas de cumpleaños de los niños y los regalos secretos de Santa. ¡Los niños piensan que es genial! También puedes usar tu imaginación para decorar tazas, garabatos, loncheras, etc. Para embellecer tus objetos.

【Bonito regalo】 Hermoso y colorido diseño de fútbol. Calcomanias para niños debe ser un gran regalo para los niños. Los niños están listos para compartir. Es muy adecuado para fiestas de cumpleaños y salidas infantiles.

40 Hojas Tatuajes Temporales para Niños Niñas, Tatuajes Falso de Unicornio y Dinosaurio y Pirata y Sirena, Cumpleaños de Infantiles Fiesta € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【40 Hojas Ofrecen Más Opciones】40 hojas contienen 10 hojas de unicornio, 10 hojas de dinosaurios, 10 hojas de piratas y 10 hojas de sirenas. Más de 500 diseños coloridos

【Material de Alta Calidad】Utilizamos tinta ambiental POP, pegamento impermeable y ecológico, no tóxico para el cuerpo, seguro y suave, para que pueda usarlo sin preocupaciones.

【Tatuajes de Larga Duración】Por lo general, nuestros tatuajes temporales para niños pueden durar de 1 a 3 días según el lugar donde los uses. Y es resistente al agua para una adhesión duradera y duradera a su piel.

【Fácil de Usar】Corte el patrón que desee, rasgue la película de protección de la superficie, colóquela en el lugar que desee y humedezca la parte posterior con agua, espere 20 segundos y luego termine fácilmente. Fácilmente extraíble frotando alcohol, aceite, loción, gel de ducha.

【Gran Regalo Para Niñas】A las niños les encantan estos hermosos diseños de dinosaurios, de unicornio, de piratas de sirenas. y se puede usar en cualquier parte de tu cuerpo. Los niños están listos para compartirlos y son perfectos para fiestas de cumpleaños para niños. READ Los 30 mejores Espejo Cuerpo Entero Pared de 2022 - Revisión y guía

Fleymu Fluorescente Tatuaje Temporal Niños Decoración Calcomanías Tatuaje Impermeable Luminoso Pegatinas Tatuajes Copo de Nieve Santa Etiqueta Engomada Dibujos Animados Pino Trineo Navidad (10 Piezas) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features La tinta fluorescente tiene una fuerte fotosensibilidad con colores brillantes, buen confort y alta resistencia. Utilizan materiales ambientales, no metales pesados, no dañan la piel.

Luce linda durante el día, brilla intensamente en la oscuridad. Accesorios especiales de disfraces navideños: pegue los tatuajes en su cuerpo y cara, sea el único en la fiesta.

Estos patrones de tatuajes son fáciles de aplicar de acuerdo con las instrucciones y se pueden quitar fácilmente con jabón, alcohol para limpieza doméstica o aceite para bebés. Mantenga la piel limpia antes de usar para un mejor efecto.

Brillantes tatuajes temporales de Navidad para niños, incluidos coloridos dibujos animados de Papá Noel, árbol de Navidad, adornos de bolas de árbol de Navidad, regalo de Navidad, muñeco de nieve, copo de nieve, alces, campanas, etc.

Estos tatuajes infantiles para fiestas infantiles tienen una amplia gama de usos. Son ideales para fiestas infantiles, cumpleaños infantiles, como regalos, artículos para fiestas, llenadores de bolsos para fiestas, recompensas de clase.

10 Hojas Unicornio Tatuajes Temporales Para Niños Niñas, Falso Tattoos Pegatinas Impermeables Calcomanías para Infantiles Regalo de Fiesta de Cumpleaños € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Unicornio Tatuajes Temporales】 Pack de unicornio tatuajes temporales para niños incluir 10 hojas MÁS de 100 diseños impresionantes tatuajes de unicornio, de arcoíris y de estrella

【Seguro e inofensivo】: Todos nuestros tatuajes están hechos de tinta ambiental POP, pegamento impermeable y ecológico, no tóxico para el cuerpo. Los tatuajes temporales están hechos de papel de transferencia de agua, fácil de usar y fácil de pelar, no duele quitarlos de la piel

【Impermeable y duradero】: Estos hermosos tatuajes están hechos de material impermeable y resistentes al sudor. Pueden durar entre 3 y 5 días. Incluso si sudas mucho, no se caerá, puedes disfrutar de tu fiesta de todo corazón

【Infantiles Cumpleaños Regalos】 Estos lindos tatuajes temporales con diseño de unicornio son amados por los niños. El tatuaje temporal se puede usar como regalos de fiesta de cumpleaños, juguetes, obsequios, recompensas para fiestas infantiles, etc.

【Contenido】: 10 hojas de pegatinas de tatuaje con diseño de dibujos animados, cada hoja mide 7,6 cm x 12 cm, varios unicornio patrones ofrecen más opciones

20 Hojas Tatuajes Temporales Pegatinas para Niños Niñas Espacio Animales Cósmicos Dibujos Animados Impermeables Falso Tatuajes Calcomanias para Niños Tatoos Infantiles Regalo de Fiesta de Cumpleaños € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Espacio tatuajes temporales para niños】Ofrecemos una variedad de exquisitas etiquetas adhesivas para tatuajes del espacio de animales cósmicos. 20 hojas, más de 250 diseños coloridos para regalos de cumpleaños para niños, artículos para fiestas, obsequios, juguetes, Navidad. Combinaciones y opciones creativas casi ilimitadas para satisfacer sus necesidades.

【Material seguro y no tóxico para la piel】Estos tatuajes para niños están impresos con tinta no tóxica, que es segura para la piel de los niños. ¡Puede pegarlo de forma segura en cualquier parte del cuerpo de su hijo! Deje que su hijo tenga un diseño de tatuaje muy realista sin dolor. Recomendado para niños mayores de 3 años.

【Impermeable y duradero】Impermeable y resistente al sudor calcamonias para niños tatuajes, seguro para usar en la playa, en la ducha o en la piscina. Estos tatuajes pueden durar de 3 a 5 días o más, según la cantidad de duchas que tomes y la frecuencia con la que frotes el tatuaje con agua y jabón.

【Impermeable y duradero】Impermeable y resistente al sudor calcamonias para niños tatuajes, seguro para usar en la playa, en la ducha o en la piscina. Estos tatuajes pueden durar de 3 a 5 días o más, según la cantidad de duchas que tomes y la frecuencia con la que frotes el tatuaje con agua y jabón.

【Gran regalo de decoración de tatuajes para niños】Los tatuajes temporales para niños son adecuados para fiestas de cumpleaños, juguetes, premios, regalos, Halloween, Navidad, parques de atracciones,etc.También se puede unir a algunos objetos lisos, como vidrio, azulejos, papelería. , botellas de agua, tazas, fundas de teléfonos móviles, coches, etc.

ACWOO Tatuajes Temporales, 30 Hojas Unicornio y Sirena Dibujos Animados Falso Pegatinas de Tatuaje, 350+ Diseños Tatuajes Temporales Impermeables para Niñas Niños Regalos de Fiesta Cumpleaños… € 6.99

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Amazon.es Features 【MÚLTIPLES PATRONES】 ACWOO juguete tatuaje contiene 20 pegatinas de tatuaje de unicornio y 10 pegatinas de tatuaje de sirena, con más de 350 diseños de colores. Puede haber combinaciones creativas ilimitadas para satisfacer sus necesidades. Los tatuajes temporales de color se pueden adherir a cualquier parte del cuerpo.

【USO SEGURO】 Combinando ingredientes naturales, no tóxicos y no químicos. Pegatinas faciales y corporales de alta calidad, seguras para la piel. Es fácil de usar, fácil de pelar y no causa daños en la piel, alergias o picazón cuando se quita de la piel. Realice una prueba cutánea antes de usar.

【FÁCIL DE USAR】 Recorta el patrón que quieras, quita la película protectora de la superficie, colócalo donde quieras, humedece la parte trasera con agua y espera 15 segundos para completarlo fácilmente. Puede eliminarse limpiando con alcohol, aceite o jabón.

【IMPERMEABLE Y DURADERO】 Los tatuajes pegatinas son impermeables y resistentes al sudor, que pueden durar varios días y mantener su brillo. Aunque sudes mucho, no se caerá y podrás disfrutar de la fiesta.

【AMPLIAMENTE UTILIZADO】 Esta tatuajes temporales Impermeables es adecuada para todas las edades, incluidos niños y adultos. Como herramienta de bricolaje, a los niños les encanta y es un buen regalo para los niños. Dé rienda suelta a su creatividad artística y conviértase en el centro de las fiestas artísticas, los juegos de disfraces y los juegos de rol.

Mattelsen Tatuajes Temporales Niños Niñas Animales Unicornio 240pcs Hojas Tatuaje Falso Pegatinas Dibujos Animados para Infantiles de Cumpleaños Regalo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Estos tatuajes temporales que están impresos con tinta no tóxica, no tóxicos y seguros para los niños

Tatuajes Temporales Animales de Dibujos Animados: 12 Hojas, Más de 240 diseños de pegatinas de tatuajes incluyen unicornio,diamante, bebida, animales, flores, mariposa, gatos, peces, león, tigre, dinosaurios, delfines etc

Durable, Inpermeable ExtraÍble: duran 3-5 días, dependiendo de cuántas duchas toman y cuántas veces se frotan los tatuajes con agua y jabón, son fáciles de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y se eliminan fácilmente alcohol, aceite corporal, aceite de oliva

Diversión para una fiesta temática de safari, perfectos como favores de fiesta, recompensas para niños y niñas, embutidoras, rellenos de bolsas de regalo, juegos de fiesta, decoraciones

Los niños definitivamente adorarán estos tatuajes falsos. Sin duda pueden ser un éxito en la fiesta y traer a los niños más diversión y alegría

Tatuajes Temporales Niños Pegatinas 240 Luminosos ​Tatoos Infantiles Stickers,Set Horror de Tatuaje Mixto Unicornios Sirenas Caramelos Gatos Piratas Animales,Regalos Para Cumpleaños Infantiles(16) € 6.99

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Amazon.es Features Set de tatuajes para niños: recibirás 16 piezas tatuajes falsos que brillan en la oscuridad (240) con diferentes motivos como aviones piratas gatos insectos dinosaurios osos polares animales frutas caramelos sirenas delfines unicornios tiburones coches etc. Este set de pegatinas de tatuajes de estilo mixto es muy divertido para los niños.

Material respetuoso con la piel: las pegatinas para tatuajes de estilo mixto están fabricadas con materiales naturales y papel y miden 4,3x2,95 pulgadas / 11x7,5 cm y son no tóxicas, inodoras y duraderas.

Fácil de aplicar y de quitar: el kit de pegatinas para tatuajes Hybrid Style Body Art dura entre 3 y 5 días, dependiendo de las veces que te duches y friegues el tatuaje con agua y jabón. Se aplica fácilmente en 10-20 segundos con sólo agua y se elimina fácilmente con alcohol, aceite corporal y aceite de oliva.

Artilugios para cumpleaños de niños: ideales para fiestas de cumpleaños de niños. Las pegatinas de monstruos pueden aplicarse en diferentes partes del cuerpo, como las manos, la cara, los brazos, los hombros, el esternón, la espalda y los pies. Si te tomas unos segundos antes para poner estos tatuajes de dibujos animados bajo una lámpara o a la luz del sol, las pegatinas de los tatuajes brillarán aún más. Todo el mundo se enamorará de él.

Compre con confianza: nuestro servicio de atención al cliente está siempre dispuesto a proporcionarle un 100% de satisfacción con sus pegatinas de tatuajes de dibujos animados brillantes. Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Para ver más tatuajes brillantes, visite

Tatuajes Temporales para Niños, 8 Hojas Calcomanias para Niños, Niños Tatuajes, Falsos Tatuajes para niños, Infantiles Tatuajes Temporales, Tatuajes de dibujos animados (Paw Patrol) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨[Seguro e Inofensivo]: Calcomanias para Niños hecho de plástico impermeable no tóxico, y seguros para los niños. Se puede unir al brazo, pierna, espalda, hombro y cara. Los niños pueden elegir sus patrones favoritos en diferentes momentos. Éxito popular entre los niños.

✨[Impermeable y Duradero]: Falsos Tatuajes para niños, impermeable y resistente al sudor, de fuerte adherencia y se adhieren a la piel durante mucho tiempo. Dura varios días a pesar de lavarse, ducharse o bañarse! Seguro de usar en la playa, en la ducha o en la piscina.

✨[Diseño de Dibujos Animados]: Los diseños de tatuajes de dibujos animados son muy populares entre los niños, tienen impresiones de tatuajes claros, puede estimular la imaginación de los niños y también decorar las necesidades diarias de los niños.

✨[Amplia Aplicación]: Regalo perfecto para que sus hijos traigan más diversión y alegría. Organiza una fiesta temática inolvidable. Deje que la infancia de los niños esté llena de diversión y risas. Son muy adecuados como regalo de cumpleaños para niños, como regalo familiar y como regalo de Navidad.

✨[Servcio]: Ofrecemos a cada cliente una entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, contáctenos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestra búsqueda es su satisfacción al 100%.

Pequeños tatuajes impermeables temporales: 60 hojas, constelaciones de estrellas de la luna, brújula musical, ancla, palabras, líneas, flores para niños, adultos, hombres y mujeres. € 9.97 in stock 2 new from €9.97

Amazon.es Features [MUCHA CANTIDAD] 60 hojas de tatuajes temporales pequeños contienen más de 300 diseños exquisitos, cada uno de los cuales es popular hoy en día.

[IMPERMEABLE Y DURADERO] Las materias primas de los adhesivos para tatuajes cumplen con las normas de la FDA, son impermeables, no tóxicas y no alérgicas, pueden durar muchos días en el cuerpo.

[ALTA CALIDAD] El efecto del tatuaje falso está cerca del tatuaje real. Puede engañar a otros pegándose a su cuerpo.

[MOSTRAR PERSONALIDAD] Si crees que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son tu mejor opción. Puede elegir el patrón de tatuaje falso que desea pegar en su cuerpo sin causarle dolor. El tatuaje falso puede mostrar tu personalidad y expresar tus ideas.

[RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR] Retire la película transparente, aplique el tatuaje sobre la piel limpia y seca, aplique un tatuaje con una toalla de papel húmeda, retire el papel, deje que el tatuaje se seque. ¡Es así de simple! [ATENCIÓN ESPECIAL] La pegatina del tatuaje no debe estar húmeda con agua por adelantado, y debe estar mojada en el cuerpo, de lo contrario la pegatina del tatuaje no permanecerá en el cuerpo por mucho tiempo.

30 Hojas Tatuajes Temporales para Niños, Tema Pirata Dinosaurio Circo Tatoos Infantiles Impermeable Respetuoso Con la Piel, Tatuajes Regalos de Cumpleaños Festivales Fiestas Gift Bag Filler € 7.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 【Tatuajes temporales para niños】Juego de 30 hojas de tatuajes para niños, contiene 10 hojas de tatuajes de pirata, 10 hojas de tatuajes de dinosaurio, 10 hojas de tatuajes de circo son más de 300 patrones ricos, múltiples combinaciones creativas y opciones, pueden satisfacer las diferentes necesidades de niños y niñas. .

【Gran regalo para niños】Ideal como regalo de cumpleaños para niños y se garantiza que será un punto culminante en cada celebración, por ejemplo, rellenos de Navidad, decoraciones de disfraces de Halloween, juegos infantiles, fiestas divertidas, eventos especiales, creatividad ilimitada. Combinaciones y formas de satisfacer sus necesidades.

【Agradable para la piel y duradero】Este tatuaje temporal está hecho con tinta POP no tóxica y ecológica que es segura para la piel de sus hijos. Las pegatinas de tatuaje duran de 3 a 5 días, son impermeables y resistentes al sudor, incluso al nadar o bañarse.

【Fácil de usar y quitar】Este conjunto de tatuajes temporales solo necesita de 10 a 20 segundos de agua y cada tatuaje se puede aplicar fácilmente de forma individual a la piel. Estos tatuajes de colores brillantes son fáciles de quitar frotándolos con alcohol, aceite de bebé, aceite de oliva o jabón.

【Compre con confianza】Este tipo de tatuaje puede estimular la imaginación de los niños y también decorar las necesidades diarias de los niños, como loncheras, artículos de papelería. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros y le brindaremos el mejor servicio. READ Los 30 mejores Patas Para Mesas De Madera de 2022 - Revisión y guía

EBANKU Tatuajes Temporales para Niños, 12 Hojas Tatuajes Luminosos de Dibujos Animados de Estilo Mixto, Sirena Mariposa Animal Dinosaurio Pirata Tatuaje, Regalo de Decor Fiesta para Niños y Niñas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 【Tatuajes temporales luminosos para niños】 Varias series de tatuajes temporales luminosos para niños con unicornio, hada, sirena, dinosaurio, robot, tema de construcción, tema del espacio exterior, pirata, animal de la jungla y otros patrones brillantes que los niños adorarán.

【Regalos de fiesta para niños】 Estos tatuajes temporales son perfectos para suministros de fiesta de cumpleaños, regalos, decoraciones, relleno de bolsas de dulces como obsequios o recompensas.También puede aplicarlos a su cuerpo o algunos objetos lisos, como vidrio, baldosas, botella de agua, papel, acero inoxidable, plástico, caja de regalo, caja del teléfono móvil, etc.

【Materiales seguros】 Solo usamos tatuajes temporales no tóxicos y seguros, seguros para los niños y sin olor químico. Para pieles sensibles, utilícelo con precaución. Si no se siente bien, deje de usarlo inmediatamente. Para un mejor uso, no lo cubra en la herida ni use tatuajes rotos, y mantenga la piel limpia antes de usarlo.

【Fácil de usar】 Corta el tatuaje que te gusta con unas tijeras, y luego boca abajo sobre la piel, moja el tatuaje con agua y espera 10 segundos. Luego, rasgue suavemente la superficie blanca. Los tatuajes luminosos deben activarse bajo la luz durante unos minutos, lo que puede hacerlos más luminosos en la oscuridad.

【Calidad estándar】 El paquete contiene 12 hojas de tatuajes temporales luminosos para niños. Cada hoja mide 4.3 "x 2.95". El tamaño es bastante bueno para que lo apliquen los niños.

Konsait Tatuajes Temporales para Niños Niñas, 160pcs Dibujos Animados Animal Tatuaje Falso Pegatinas Flor Mariposa piñata Niños Infantiles Fiesta de cumpleaños Regalo Bolsas Relleno € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pack de tatuajes temporales para niños】 9 hojas 160 diseños de pegatinas de tatuajes que incluyen animales, flores, gatos, peces, más niños, animales de dibujos animados, tatuajes temporales que están impresos con tinta no tóxica, no tóxicos y seguros para los niños.

【DURABLE, IMPERMEABLE Y EXTRAÍBLE】 Los tatuajes temporales duran entre 3 y 5 días, dependiendo de cuántas duchas toman y cuántas veces se frotan los tatuajes con agua y jabón, son fáciles de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y se eliminan fácilmente alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【infantiles artículos de fiestas de cumpleaños】 Diversión para fiestas temáticas de safari, recompensas, fiestas de cumpleaños favores suministros para niños niñas, fiestas de cumpleaños para niños decoraciones de disfraces de halloween, embutidoras, rellenos de bolsas de regalos, juegos de fiestas para niños, gran diversión para fiestas, especiales eventos.

【Regalos de fiesta para niños】 Éxito popular entre los niños. ¡Úsalos de día o de noche y cámbialos al instante! Los niños están dispuestos a compartirlos.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestros tatuajes falsos de animales de zoológico están respaldados por una GARANTÍA DE DINERO POSTERIOR Y SATISFACCIÓN, su satisfacción es nuestra prioridad. ¡Obténgalo por diversión!

20 HojasTatuajes Temporales para Niños,Tatuajes de Fútbol,Tatuajes Temporales Pegatinas,Calcomanias para Niños,Tatuajes para Niños,para Tatoos Regalo de Decor Fiesta € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Material agradable para la piel】: Tatuajes para niños ¡Hecho de plástico impermeable no tóxico, agradable para la piel, impermeable y resistente al sudor, fácil de aplicar y dura varios días a pesar de lavarse, ducharse o bañarse!

【Tatuajes temporales de fútbol】: Elementos de fútbol favoritos para niños, fútbol, fútbol en el deporte, retroceso, y otros elementos de fútbol, etc.20 hojas sobre diseños para regalos y accesorios de fiesta, tatuajes temporales.

【Fácil de limpiar】: Tatuajes Temporales para Niños dura de 3 a 5 días.Fácil de aplicar en 10-20 segundos con agua, se eliminan fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva. ¡Muy divertido para los fanáticos de los juegos de fútbol!

【Amplia aplicación】: Nuestras tatuajes temporales pegatinas son perfectas para niños, niñas y adolescentes. El tatuaje temporal se puede usar como regalos de fiesta de cumpleaños,obsequios, recompensas, decoraciones de disfraces para fiestas infantiles.

【Servicio al cliente】: Brindamos entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio postventa para cada cliente. Si está agotado después de recibir el producto (Tatuajes de Fútbol) o tiene algún problema de calidad, puede contactarnos directamente por correo electrónico. Te daremos una solución satisfactoria.

EKKONG Tatuajes Temporales para Niños Niñas, 40 Hojas Tatuajes Falso de Unicornio y Dinosaurio y Pirata y Sirena, Cumpleaños de Niños Infantiles Fiesta € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number EKKONG-W Is Adult Product Size 40 Unidad (Paquete de 1)

Qemsele Tatuajes Temporales Para Niños Niñas, 10 Sheets 200+ Pcs Hojas Dibujos animados Tatuaje Falso Pegatinas Para piñata Niños infantiles fiesta de cumpleaños regalo Bolsas Relleno € 16.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ [100% seguro para la piel]: Combine con ingredientes naturales: NO químicos - NO ppd - NO amoniaco - NO tóxico. Adhesivo facial y corporal de alta calidad: seguro para la piel. Fácil de usar, las plantillas son fáciles de pelar, no duelen al quitarlas de la piel. No hay síntomas como daño en la piel, alergias o picazón. POR FAVOR tenga una prueba de piel antes de usar.

❤ [Varios patrones únicos de dibujos animados grandes]: viene con 10 hojas, más de 200 piezas y 2 copias idénticas de cada una. Cada hoja mide 11 * 15.5 cm, con grandes tatuajes de diferentes tatuajes de niños lindos de colores brillantes con un acabado no granulado. Estos incluyen Minions, Dinosaurio, Pikachu, Unicornio, Peppa Pig y Superhéroe, pegatinas congeladas y muchos más.

❤ [Larga duración y resistencia al agua y brillo brillante]: en condiciones normales y con un mantenimiento adecuado, este tatuaje es resistente al agua y dura entre 3 y 7 días. O bien, puede eliminarlo con una ducha caliente y lavarse la cara, o con un jabón o desmaquillante. Todos tus tatuajes creativos multicolores de bricolaje pueden durar de 3 a 7 días.

❤ [Amplia aplicación]: este conjunto de tatuajes es para todas las edades, incluye niños y adultos. Divertido tatuaje temporal de dibujos animados ideal para fiestas temáticas, como Minions, Dinosaurio, Pikachu, Unicorn Peppa Pig y Superhero. Ejerciendo tu creatividad DIY y Art, conviértete en el foco de fiestas artísticas, juegos de bricolaje, juegos de disfraces, roles, conciertos de ídolos. La mejor opción para disfrutar de un gran momento de creación con amigos.

❤ [Buena opción como regalo]: como herramienta de bricolaje, aumentará tu creatividad, un buen regalo para tus hijos, amigos y familiares. Úselo en su cara, cuerpo, manos y pies, cree su propio patrón. Hermoso, colorido y encantador en la playa de vacaciones de verano, fiestas, conciertos de música, bodas o cualquier ocasión sin gastar toneladas de dinero en accesorios. Muy adecuado como una bolsa de fiesta llenadores.

Melissa & Doug-Mis Primeros Tatuajes Provisorios, multicolor (2946) € 5.49

€ 5.29 in stock 2 new from €5.29

Amazon.es Features Tatuajes temporales

Más de 100 en cada paquete

Temática ideal para niños

Las hojas con perforaciones fácilita desprenderlas y compartirlas

Konsait 300pcs Unicornio Tatuajes temporales Falso Tatuajes Pegatinas para niños niñas Fiestas Infantiles Unicornio cumpleaños de niños Regalo piñata € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pack de unicornio tatuajes temporales para niños】 12 hojas MÁS de 300 diseños impresionantes tatuajes de unicornio. tatuajes temporales que están impresos con tinta no tóxica, no tóxicos y seguros para los niños.

【Durable, resistente al agua y extraíble】 Los tatuajes temporales duran por 3-5 días, dependen de cuántas duchas toman y cuántas veces se frotan los tatuajes con agua y jabón. Fácil de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y eliminados fácilmente por alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【infantiles artículos de fiestas de cumpleaños】 Diversión para fiesta unicornio, recompensas, fiestas de cumpleaños favores suministros para niños niñas, fiestas de cumpleaños para niños decoraciones de disfraces de halloween, embutidoras, rellenos de bolsas de regalos, juegos de fiestas para niños, gran diversión para fiestas, especiales eventos.

【unicornio decoracion fiesta cumpleaños regalos】 Éxito popular entre los niños. y puede usarse en cualquier parte de su cuerpo. ¡Trátelos de día o de noche y cámbielos al instante! Los niños están dispuestos a compartirlos.

【COMPRAR CON CONFIANZA】 Nuestros tatuajes de unicornios falsos Pegatinas están respaldados por una GARANTÍA DE DINERO Y SATISFACCIÓN, puede combinar Más fuentes fiesta unicornio decoracion, artículos de fiestas de cumpleaños regalo piñata de Konsait

VinDox Tatuajes para Niños,Pegatinas Luminoso de Infantiles,Tatuajes Temporales,Tattoo Impermeables para Niños y Niñas,Regalos de Decoración de Cumpleaños(30 Hojas) (Unicornio+Sirena) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 【Juego De Tatuajes Para Niños】 Contiene 10 × Tatuaje De Unicornio Normal, 5 × Tatuaje De Unicornio Que Brilla En La Oscuridad, 10 × Tatuaje De Sirena Normal, 5 × Tatuaje De Sirena Que Brilla En La Oscuridad,Juego De 30 Tatuajes De Colores Para Niños, Más De 200 Tipos De Patrones, Múltiples Creatividades Combinaciones Y Opciones Para Satisfacer Sus Diferentes Necesidades.

【Tatuajes Luminosos Para Niños】 Ofrecemos Una Variedad De Exquisitos Tatuajes Luminiscentes De Unicornio. Los Tatuajes Son Fáciles De Aplicar y Sujetar Bien. Si Pones El Flash De La Linterna De Tu Celular O El Sol En El Tatuaje Durante 1 Minuto, Brillarán Intensamente .

【Agradable Para La Piel E Impermeable, Fácil De Limpiar】 Hecho De Tinta Ambiental Pop Impermeable No Tóxica y Pegamento De Protección Ambiental, Agradable Para La Piel, Impermeable Y Resistente Al Sudor, Fácil De Aplicar y Dura Varios Días A Pesar De Lavarse, Ducharse O Bañarse. 15-20 Segundos Con Alcohol, Aceite De Oliva O Jabón En Remojo, Luego Se Puede Limpiar Fácilmente.

【Gran Decoración Para Niños】 Adecuado Para Fiestas De Cumpleaños De Niños, Decoraciones De Fiesta De Unicornio, Sesión De Fotos De Tatuajes, Disfraz De Halloween, Pascua, Navidad. Se Puede Unir Al Brazo, La Pierna, La Espalda, El Hombro y La Cara.

【Más Posibilidades】 Este Tipo De Tatuaje Puede Estimular La Imaginación De Los Niños y También Decorar Las Necesidades Diarias De Los Niños, Como Loncheras, Artículos De Papelería, Mochilas Escolares, Botellas De Bebidas, Combinaciones Creativas Casi Ilimitadas y Formas De Satisfacer Las Necesidades Felices De Los Niños.

Qpout Tatuajes Temporales para niños, 135 tatuajes luminosos de dibujos animados de estilo mixto, unicornio sirena mariposa animal dinosaurio pirata tatuaje, regalo de decor fiesta para niños y niñas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Tatuajes temporales de dibujos animados para niños: recibirás 12 hojas de tatuajes falsos (135 piezas) que contienen diferentes patrones, como sirena, unicornio, dinosaurio, espacio exterior, robot, pirata, coche, pingüino, abeja, mariposa, oveja, animal, etc. El juego de pegatinas de tatuaje de estilo es muy divertido para los niños.

Material y tamaño de las pegatinas de tatuajes luminosos: la pegatina está hecha de papel y el tamaño es de 4,3x2,95 pulgadas / 11x7,5 cm. Los tatuajes temporales se pueden unir a diferentes partes del cuerpo, como manos, cara, manos, brazos, hombros, esternón, espalda, pies. Si te tomas unos segundos para iluminar estos tatuajes de dibujos animados de antemano bajo la lámpara o las luces del sol, las pegatinas de tatuajes temporales serán más brillantes.

Fácil de pegar y quitar: el kit de pegatinas de tatuaje de arte corporal de estilo mixto tiene una duración de 3-5 días, depende de cuántas duchas te tomes y cuántas veces frotes el tatuaje con agua y jabón. Fácil de aplicar en 10-20 segundos con solo agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

Regalo de decoración de fiesta para niños: muy adecuado para fiestas de cumpleaños de niños, fiestas de dinosaurios, fiestas de unicornios, fiestas de sirenas, fiestas de astronautas, fiestas de automóviles, fiestas de mariposas, fiestas de animales del bosque, baby showers, etc. a su hija o hijo o sobrino o sobrina o nieto o nieta, etc. ¡Debe ser popular entre los niños!

Compre con confianza: nuestro servicio de atención al cliente siempre está listo para brindarle un servicio 100% satisfecho para los tatuajes temporales de dibujos animados luminosos a granel. No dude en contactarnos si necesita ayuda. Para más tatuajes temporales, visite la tienda Qpout. Se puede utilizar como regalo de cumpleaños, decoración de fiesta o recompensa escolar para niños. ¡A través de los tatuajes, los niños pueden aprender cosas diferentes! ¡Disfrútala!

tatuajes temporales , 10 hojas adhesivos tatuajes temporales Diseño de reloj para niños calcomania para niños con unicornio para niños para niñas niños regalos fiesta de cumpleaños infantil € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features Diseño de Kinderuhrendesign: el diseño del tatuaje es un tema navideño de dibujos animados. Puedes llevarlo en brazos, piernas, espalda, hombros, manos, muñecas, tobillos, pecho, cara, caderas, ombligo, etc.

Materiales de alta calidad: las pegatinas navideñas para tatuajes están hechas de papel de alta calidad y materiales de pegamento, no tóxicos, impermeables, a prueba de sudor, se pueden unir firmemente al cuerpo, son seguros para el cuerpo y no irritan la piel.

Cantidad suficiente: Un paquete de 10 hojas es suficiente para su uso. Hay muchos Kinderuhrendesign diferentes que son muy lindos.

Estos tatuajes temporales son aptos para Navidad, carnavales, fiestas infantiles, disfraces, fotos, noches de club, festivales o proyectos de manualidades, etc. Es un regalo ideal para los niños.

Estimule la imaginación: este tatuaje navideño puede despertar la imaginación de los niños y también puede decorar las necesidades diarias de los niños, como loncheras, artículos de papelería, rollos escolares, botellas de bebidas, etc. Se pueden combinar diferentes patrones según sea necesario. READ El presidente revela como fue el proceso de negociación para conseguir el tamaño de la vacuna rusa contra el virus corona

ACWOO Tatuajes Temporales Pegatinas, 40 Hojas 3D Realista Pegatinas de Tatuajes, Falso Tatuajes Pegatinas de Arte Corporal, Calcomanias Tatuajes Navidad Halloween para Mano Cuello Brazo Adultos Niños € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Amazon.es Features 【PATRONES REALISTAS】 40 hojas de tatuajes temporales interesantes y realistas. Incluyendo tótem de flores, alas de ángel, brújula, luna, elefante, búho, ancla, pluma, cruz, flor y otros patrones exquisitos, que pueden satisfacer sus necesidades en la mayor medida posible y traerle un sinfín de sorpresas.

【SEGURIDAD DE USO】 El parche facial y corporal de alta calidad no contiene sustancias nocivas y es seguro para la piel. Fácil de usar, la parte posterior de la plantilla es fácil de despegar y no lastimará a las personas cuando se retire de la piel. Se puede colocar en brazos, dorso de las manos, dedos, pies, clavícula, cuello, pecho y otras partes.

【MUESTRA PERSONALIDAD】 Si sientes que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales pegatinas son tu mejor opción. Puedes elegir el patrón que más te guste y pegarlo en tu cuerpo sin causarte dolor. Los falso pegatinas de tatuajes pueden mostrar tu personalidad y expresar tus pensamientos.

【FÁCIL DE USAR Y QUITAR】 Sin pegamento, rasgue la capa transparente, péguela en su brazo, humedezca con agua y espere 20-30 segundos. Simplemente sumerja el tatuaje en aceite de bebé o aceite de oliva y se quitará después de unos minutos. Resistente al agua y de larga duración, puede permanecer en la piel de 3 a 5 días.

【AMPLIAMENTE UTILIZADO】 Los divertidos pegatinas de tatuajes son muy adecuados para fiestas temáticas, playa o piscinas, fiestas de carnaval, Halloween o simplemente un día normal en el trabajo o la escuela. Adecuado para usar en cualquier época del año, este es un gran regalo para amigos y familiares.

HOWAF Pequeños tatuajes impermeables temporales 60 Hojas,luna, brújula,estrellas,ancla, palabras, líneas, flores,cráneo,cruz,araña para niños, adultos, hombres y mujeres € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features 【Juego de tatuajes temporales para hombres, mujeres, adultos, niños】 Contiene 60 hojas de pegatinas de transferencia de tatuajes temporales falsos para adultos, mujeres, hombres, niños, niños, niñas. 【Tamaño】: 10.5x6CM.

【Rich Tattoo Patterns】 ¡Los diseños más recientes y de moda para niños, mujeres, hombres! Incluya tótems, alas de ángel, interestelar, luna, araña, mariposa, flor, lobo, pájaro, gato, león, tigre, estrella, cráneo, cruz, etc. Utilice varios tatuajes para crear la manga del tatuaje del brazo.

【Durable, impermeable, extraíble, de larga duración】 Tatuaje temporal negro de larga duración de 3 a 5 días, depende de cuántas duchas te tomes y cuántas veces te frotes el tatuaje temporal para adultos con agua y jabón, fácil de aplicar en 10-20 segundos con agua y se elimina fácilmente frotando alcohol, aceite corporal, aceite de oliva.

【Grandes accesorios para fiestas】 ¡Muestra tus tatuajes falsos en cualquier lugar! Puede pegar el tatuaje en el hombro, las muñecas, los dedos, la cintura, la manga, la espalda, las piernas, el brazo del cuerpo, el pecho sexy, la mano, los pies, el cuello y cualquier otra parte de su arte corporal.Ideal para fiestas, bodas, vacaciones, fiestas en la piscina. , festivales, viajes, clubes y más ...

【COMPRE CON CONFIANZA】 Si cree que los tatuajes reales son dolorosos, los tatuajes temporales son su mejor opción. Nuestro tatuaje temporal negro falso está respaldado por una GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO Y SATISFECHO, cualquier problema, solo envíenos un correo electrónico.

Tatuajes Temporales para Niños,Unicornio Tatuajes,Tatuajes Temporales para Niñas,Calcomanias para Niños,Tatuajes Niños Unicornio,Tatoos Regalo de Decor Fiesta para Niños € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ️ 【Tattoo Kids For Unicorn Party】 Juego de 20 hojas de tatuaje colorido para niños, se puede combinar una variedad de patrones de unicornio a voluntad y son adecuados para fiestas de unicornios, cumpleaños como regalos y obsequios. Los niños, niñas de todas las edades los adoran.

️ 【Respetuoso con la piel e impermeable】 Hecho de material impermeable no tóxico, agradable para la piel, impermeable y resistente al sudor, fácil de aplicar y dura varios días a pesar de lavarse, ducharse o bañarse.

️ 【Fácil de limpiar】 Remoje el tatuaje con alcohol, aceite de oliva o jabón durante 15-20 segundos, luego se puede limpiar fácilmente

️ 【Gran decoración para niños】 Adecuado para fiestas de cumpleaños de niños, sesiones de fotos de tatuajes, disfraces de Halloween, Pascua, Navidad, se puede colocar en brazos, piernas, espalda, hombros y cara.

️ 【Cultiva la imaginación】 Este tipo de tatuaje puede estimular la imaginación de los niños y también decorar las necesidades diarias de los niños, como loncheras, papelería, mochilas escolares, botellas de bebidas, varios patrones se pueden combinar arbitrariamente para satisfacer las necesidades creativas de los niños.

Xingsky Tatuajes Temporales Niños, Tatuaje Temporal Niños, Calcomanias para Niños, Temporales Niños Animales Dinosaurios, Chico Chica Pegatinas Tatuajes Niños € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tatuajes temporales niños】un paquete de 20 hojas (6,5 x 12 cm), tema de animales (10 hojas) y tema de dinosaurio (10 hojas) pegatinas de tatuajes de dibujos animados para niños.

【Seguro y confiable】hecho de materiales ecológicos y saludables, inofensivo para la piel de los niños, seguro, duradero, impermeable y resistente al sudor.

【Decoración】todo tipo de lindos animales de dibujos animados y formas de dinosaurios, a los niños les encantará. Este es un gran regalo de padres a hijos. Los niños pueden compartir la felicidad con sus amigos.

【Fácil de usar】recorta el patrón que te gusta y quita la película transparente, pega el lado estampado a la piel, empapa el papel del tatuaje con un pañuelo húmedo y espera de 10 a 20 segundos, luego quita el papel blanco para Completa el tatuaje. Para quitar el tatuaje, solo necesita limpiarlo con alcohol o aceite de bebé hasta que desaparezca el tatuaje y lavarlo con agua y jabón.

【Amplia gama de usos】se puede aplicar en rostro, cuello, brazos, piernas, y también se puede utilizar para decorar tabletas, tazas, mesas, refrigeradores, etc. Regalos de cumpleaños para niños y niñas.

VEGCOO 15 Hojas Tatuajes Temporales Para Niños Niñas, Sirena Unicornio Dibujos Animados Falso Pegatinas de Tatuaje para Niños Infantiles Regalo de Fiesta de Cumpleaños (Style 2) € 6.89

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features 【✿ Contenido】: 15 hojas de pegatinas de tatuaje con diseño de dibujos animados, cada hoja mide 7,5 cm x 12 cm, varios patrones ofrecen más opciones.

【✿ Seguro e inofensivo】: Los tatuajes temporales están hechos de papel de transferencia de agua, tinta ecológica, no tóxica y segura para los niños. Fácil de usar y fácil de pelar, no duele quitarlos de la piel.

【✿ Impermeable y duradero】: Los tatuajes son impermeables y resistentes al sudor, pueden durar entre 3 y 5 días. Incluso si sudas mucho, no se caerá, puedes disfrutar de tu fiesta de todo corazón.

【✿Amplia aplicación】: Nuestras tatuajes temporales pegatinas son perfectas para niños, niñas y adolescentes. El tatuaje temporal se puede usar como regalos de fiesta de cumpleaños, juguetes, obsequios, recompensas, decoraciones de disfraces para fiestas infantiles, eventos de temporada como Halloween, Navidad, etc.

【✿ Servicio y garantía】: Tomaremos todas las medidas posibles para administrar el producto y mejorar la calidad, pero si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

ACWOO Dibujos Animados Tatuaje, 12 Hojas Tatuajes Temporales Pegatinas de Superhéroes, No Repetitivo Falso Tatuajes Pegatinas Impermeables, Pegatinas para Niños Regalos de Cumpleaños de Decor Fiesta € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Amazon.es Features 【SEGURIDAD DE USO】 Las pegatinas faciales y corporales de alta calidad no contienen sustancias nocivas y son seguras para la piel. Fácil de usar, la parte posterior de la plantilla es fácil de despegar y no lastimará a las personas cuando se retire de la piel. Con la imagen vívida mostrada, tendrá una variedad de tatuajes temporales de dibujos animados novedosos y lindos.

【PATRÓN COMPLETO】12 hojas Tatuajes temporales pegatinas de superhéroe, los colores brillantes son adecuados para cualquier época del año. Los tatuajes temporales de color se pueden colocar en brazos, clavículas, dorso de las manos y piernas.

【DISEÑO IMPERMEABLE】 Los tatuajes temporales pegatinas de superhéroes durarán varios días y mantendrán su apariencia brillante, por lo que puede usarlos en fiestas en la playa o en la piscina durante todo el verano.

【FÁCIL DE USAR Y QUITAR】 Fácil de aplicar, transferir y quitar sin pegamento. Arranca la capa transparente y pégala en tu brazo. Después de la fiesta, simplemente empapa el tatuaje en aceite de bebé o aceite de oliva y quítate el tatuaje en unos minutos.

【UN BUEN REGALO PARA NIÑOS】ACWOO tatuajes temporales de dibujos animados son muy adecuados para fiestas temáticas, puedes usarlos para crear tus propios patrones. Este es un gran regalo para niños, amigos y familiares. En vacaciones de verano, playas, fiestas, conciertos, bodas o cualquier ocasión, es hermoso y colorido, muy adecuado como relleno para bolsas de fiesta.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.