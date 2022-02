Inicio » Top News Los 30 mejores Calcetines Altos Mujer de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Calcetines Altos Mujer de 2022 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

XDDIAS Calcetines Altos de Muslo, 3 Pares Calcetines Hasta la Rodilla Apto Elasticidad Calcetines Largos para Mujeres € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀ 【Materiales】: Estas medias de muslo ultralargas están hechas de 90% poliéster y 10% elastano. No solo son cómodas, suaves y elásticas, sino también resistentes a las arrugas, no necesitan planchado.

❀ 【Talla】: La longitud desde la parte superior del calcetín hasta la rodilla hasta el talón es de unos 60 cm, y la longitud desde la punta hasta el talón es de unos 18 cm; Debido a su buena elasticidad, la circunferencia máxima del calcetín se puede estirar hasta unos 36 cm.

❀ 【Diferentes Formas de Uso】: Puede usar las medias de botas largas hasta las rodillas para proteger sus rodillas del frío. También puedes usarlos como montones de calcetines casuales naturales debajo de las rodillas, y hacerlos alrededor de los tobillos de manera suelta, de diferentes formas para combinar con diferentes atuendos.

❀ 【Joven y Hermosa】: Recibirás 3 pares de medias hasta la rodilla en diferentes colores. Estas medias se pueden combinar con diferentes prendas en diferentes estaciones.Son adecuadas para mujeres de todo tipo de edad, especialmente en las temporadas de primavera y otoño, combinan con faldas cortas.

❀ 【Varias Ocasiones】: Los calcetines hasta el muslo son adecuados tanto para ocasiones diarias como especiales. Se puede combinar con todo tipo de ropa, como minifaldas, pantalones cortos, botas, abrigos largos, etc. También es adecuado para baile, yoga, cosplay, representaciones teatrales y otras ocasiones.

SATINIOR Calcetines Altos de Rodilla de Algodón Calctines Altos de Punto Sólido Casuales Calcetines de Botas para Mujers(Negro, 3 Pares) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño clásico y cálido: recibirás 3 pares de calcetines hasta la rodilla en colores negros, clásicos simples pero no pasarán de moda, lindos calcetines te mantendrán abrigado y a la moda

Talla única para la mayoría: cada calcetín hasta la rodilla mide aprox. 18 pulgadas/ 45,7 cm de longitud total, 3,35 pulgadas/ 8,5 cm de ancho (7,88 pulgadas/ 20 cm de ancho máximo); Confirma el tamaño antes de comprar

Material suave y elástico: los calcetines altos sólidos consisten en 80% algodón, 15% nailon y 5% elastano, con buena elasticidad, lo que le brinda una agradable transpirabilidad y una sensación cómoda; No demasiado grueso ni demasiado delgado, adecuado para todas las estaciones y lo mantiene cómodo y con estilo durante su uso diario

Combinación de moda: los calcetines altos de punto de algodón son lindos, suaves y transpirables de usar, fáciles de combinar con pantalones cortos y minifaldas, esto es imprescindible para las niñas para fiestas, escuelas, trabajo, uso diario, o puede enviar estos calcetines hasta la rodilla a su amante, amigos, familiares, compañeros de trabajo como bonitos regalos

No es fácil de deslizar hacia abajo: estos calcetines de rodilla de punto de algodón no se caen fácilmente, se lavan bien y no se encogen ni pierden elasticidad, siéntete libre de caminar o moverte como quieras; Se recomienda lavar con agua tibia o fría, secar al aire y no usar lejía

6 Pares Calcetines Hasta la Rodilla para Mujer Calcetines Largos Sobre la Rodilla Muslo Calcetines Altos Niña de Cosplay Casual € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 Estilos: Cada paquete tiene 6 estilos diferentes de calcetines largos sobre la rodilla, que no solo pueden satisfacer sus necesidades de diferentes colores de calcetines hasta mujer, sino también satisfacer sus necesidades para diferentes ocasiones, resaltando su encanto.

Comodidad y Elasticidad: Las calcetines hasta niña están hechas de materiales cómodos, y el material suave es completamente adecuado para su piel.Las muslo calcetines altos niña son transpirables y elásticas, no apretadas ni resbalando de los muslos.

Tamaño Flexible: Estas calcetines hasta la rodilla para mujer son adecuadas para la mayoría de las niñas. Los calcetines de rodilla muy elásticos son aptos para todas las mujeres y se pueden ajustar cómodamente a la piel de las piernas, combinando perfectamente con botas o faldas cortas, resaltando las líneas de las piernas.

Emparejamiento Arbitrario: Las calcetines largos se pueden combinar con todo tipo de ropa, uniformes escolares, faldas, pantalones cortos, botas, adecuados para el uso diario, baile, juegos de rol, representaciones teatrales, etc. También se puede usar como regalo para familiares, amigos y regalo de socios.

Adecuado para Diferentes Estaciones: Nuestras calcetines largos de mujer son adecuadas para cuatro estaciones. Son cómodas de usar en primavera, protegen las rodillas en habitaciones con aire acondicionado en verano, frescas y hermosas en otoño y mantienen el calor en invierno. Ya sea en casa o fuera es la mejor opción. READ Los 30 mejores Relleno Para Cojines de 2022 - Revisión y guía

3 Pares de Calcetines a Rayas Triples Clásicos Calcetines Altos de Mulso Rodilla Calcetines de Tubo de Algodón Suave de Mujeres para Disfraz, 3 Colores (Conjunto de Colores 1) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transpirable y elástico: hecho de material de algodón de calidad, lo suficientemente suave para su piel sensible, transpirable y cómodo de usar, no es fácil de deslizarse

Ajuste para la mayoría: el tamaño del calcetín del tubo es de aprox. 51 cm de largo, 8,5 cm de ancho (situación en mosaico), talla única para la mayoría de las personas, verifique el tamaño antes de comprar

Ocasiones adecuadas: se pueden aplicar en muchas ocasiones, como falda plisada, pantalones vaqueros, pantalones cortos, etc., el diseño clásico puede combinar con su mejor atuendo y un buen accesorio de vestuario para su uso diario

2 conjuntos de colores opcionales: el conjunto de colores 1 es blanco con rayas azules, blanco con rayas rojas, blanco con rayas negras, el conjunto de colores 2 es rojo con rayas blancas, azul con rayas blancas, negro con rayas blancas, colores clásicos para su elección

Contenido del paquete: 3 pares de medias de tiras en 3 colores, cada color tiene 1 par; Nota: se recomienda lavar a mano, lavar a máquina con colores similares en caso de decoloración, no usar lejía y secar al aire

Disney Calcetines Mujer Divertidos de Princesas y Villanas, Pack de 5 Calcetines Altos Mujer, Regalos Originales para Mujer (Villanos Morados) € 18.99 in stock 3 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALCETINES LARGOS DE DISNEY --- Calcetines de mujer divertidos de villanas y princesas Disney. Se trata de un pack de 5 calcetines de primera calidad con diferentes diseños y disponibles en 2 packs diferentes, uno de las princesas y otro de las villanas. Unos calcetines de pantorrilla ideales para el uso diario. Son además perfectos para hacer regalos originales para mujer joven.

TALLA ÚNICA - 36-40 --- Nuestro pack de calcetines largos de mujer están disponibles en la talla 36-40. Son muy elásticos por lo que no te tendrás que preocupar por el tamaño.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD --- Realizamos nuestros calcetines Disney mujer con materiales de primera calidad, para que sean suaves, elásticos y duraderos (70% Algodón, 28% Poliéster, 2% Elastano).

DISNEY MERCHANDISING --- Los calcetines de mujer divertidos de Princesas o Villanas son un producto oficial de la marca con un diseño exclusivo para nuestra tienda Get Trend, por lo que no lo encontrarás en otra parte. Se trata de unos calcetines de algodón genuinos y de primera calidad.

REGALOS MUJER --- ¿Buscas regalos Disney para adultos? Estos calcetines Disney son un regalo muy práctico y original. A los fans les encantarán los calcetines con diferentes diseños de las princesas y villanas de las películas Disney más conocidas.

Disney Calcetines Mujer Divertidos de Minnie Mouse, Pack de 5 Calcetines Altos Mujer, Regalos Originales para Mujer (Gris/Rojo) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALCETINES LARGOS DE DISNEY --- Calcetines de mujer divertidos de Minnie Mouse. Se trata de un pack de 5 calcetines de primera calidad con diferentes diseños y disponibles en 2 packs diferentes. Unos calcetines de pantorrilla ideales para el uso diario. Son además perfectos para hacer regalos originales para mujer joven.

TALLA ÚNICA - 36-40 --- Nuestro pack de calcetines largos de mujer están disponibles en la talla 36-40. Son muy elásticos por lo que no te tendrás que preocupar por el tamaño.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD --- Realizamos nuestros calcetines Minnie Mouse mujer con materiales de primera calidad, para que sean suaves, elásticos y duraderos (70% Algodón, 28% Poliéster, 2% Elastano).

DISNEY MERCHANDISING --- Los calcetines de mujer divertidos de Minnie son un producto oficial de la marca con un diseño exclusivo para nuestra tienda Get Trend, por lo que no lo encontrarás en otra parte. Se trata de unos calcetines de algodón genuinos y de primera calidad.

REGALOS MUJER --- ¿Buscas regalos Disney para adultos? Los calcetines Disney son un regalo muy práctico y original. A los fans les encantarán estos calcetines con diferentes diseños de Minnie Mouse, uno de los personajes favoritos de Disney.

SATINIOR 3 Pares de Calcetines por Encima de la Rodilla Calcetines Altos hasta el Muslo de Algodón Medias de Arranque Largas de Punto, Negro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material elástico: estos calcetines por encima de la rodilla están hechos de 80% algodón, 12% nailon y 8% elastano, tejido transpirable y cómodo con buen elástico; fácil de perder después de usar y lavar; Manténgase despierto y fácil de quitarse, manténgase abrigado durante el invierno, la primavera y el otoño

Contenido del paquete: reciba 3 pares de calcetines altos en negro; El artículo elegante puede combinar con botas, botines, jeans, leggings o pantalones, tanto cálidos como elegantes, dando una apariencia hermosa a mujeres y niñas

Diferentes formas de uso: puede usar las medias como calcetines hasta el muslo, doblarlas como medias por encima de la rodilla o calcetines holgados, las diferentes formas de uso hacen que se vea más elegante y encantador, se puede combinar con diferentes atuendos

Sencillo pero elegante: estos calcetines hasta el muslo son de color negro, el diseño clásico y simple está pasado de moda, lo que ayuda a mantener las piernas calientes y lucir más elegantes, especialmente para mujeres altas para mostrar la curva de las piernas

Talla única para la mayoría: cada par de calcetines largos mide aprox. 27,6 pulgadas/ 70 cm de largo, 8,86 pulgadas/ 22,5 cm de ancho máximo; Amigable adecuado para la mayoría de las niñas y mujeres

FM London Thermal Ski Socks Multipack Calcetines Altos, Multicolor (Assorted), Talla única (Pack de 4) para Mujer € 20.56 in stock 1 new from €20.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acolchonados en la pantorrilla, tobillo, empeine y dedos para añadir confort mientras el diseño de corte alto te protege de abrasiones

Composición elástica fit transpirable que mantiene tus pies secos y calientes

Rainbow Socks - Hombre Mujer Altos Calcetines Largos Hasta de Rodilla de Algodón - 1 Par - Blanco - Talla 36-38 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALCETINES LARGOS DE NUEVO A LA MODA!- Calcetines medios son un producto que se asocia con estilo retro y vintage así como alegres años 80 y 90. Aunque este tipo de calcetines antes de la rodilla es un poco viejo, en los últimos años hay una nueva moda. La marca Rainbow Socks vuelve a esta tendencia al ofrecer una amplia gama de colores en sus conjuntos de calcetines de algodón hasta la rodilla. Son buenos para un estilo elegante o para caminar todos los días.

EL USO MULTIFUNCTIONAL: los calcetines Rainbow son ideales para pantalones cortos, falda, vestido, blusa larga y también van bien con vaqueros o botas altas, pj. botas de agua. Gracias a su universalidad se verán bien tanto para caminar por la casa, salir con amigos o ir a la escuela. ¡Los calcetines Rainbow hasta la rodilla se ven modernos y clásicos al mismo tiempo! También pruébelos para uniformes escolares u otros uniformes.

CONFORT PARA TUS PIERNAS: calcetines largos están hechos de algodón peinado delicado que garantiza que tus piernas se sientan cómodas aun después del día de caminar. Gracias a su longitud, Largos Calcetines Rainbow Socks también proporciona calor a la rodilla. El algodón natural garantiza una termorregulación adecuada lo que significa que se puede usar calcetines en primavera, verano, otoño e invierno, es decir, durante todo el año. 🙂

PRODUCCIÓN FAMILIAR EN EUROPA - Producimos todos calcetines en una pequeña empresa familiar en Europa Central que durante tres generaciones ha adquiriedo experiencia y ha mejorado sus productos. Los materiales para la producción se compran de tiendas certificadas. El hilo utilizado en la producción de calcetines Rainbow ha recibido el certificado Oeko-Tex, que es un determinante internacional de productos textiles de alta calidad. Los calcetines se pueden usar ien los pies sensibles y delicados.

CONJUNTOS COLOREADOS EN MUCHOS TAMAÑOS - Vendemos calcetines largos Rainbow en conjuntos multicolores: 1 par, 2 pares, 4 pares, 6 pares y 12. Ofrecemos nuestros calcetines en colores vivos y atractivos: blanco, gris, negro, turquesa, azul, azul marino, verde, rojo amarillo, naranja, rosa y rojo. Los calcetines son creados en 4 opciones de tallas: EU 36-38, 39-41, 42-43 y 44-46. Recomendamos lavar los calcetines a una temperatura no superior que 30 grados Celsius en un programa delicado o al mano

CityComfort Calcetines Mujer Altos, Calcetines Largos Hasta la Rodilla Talla Única 37-41, Regalos Para Mujer (Crema) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALCETINES ALTOS MUJER --- Os presentamos los calcetines largos para mujer de CityComfort. Se trata de unos calcetines hasta la rodilla de mujer para invierno de primera calidad. Están disponibles en una talla única y diferentes diseños.

DISPONIBLE EN DIFERENTES COLORES --- Nuestros calcetines de mujer para invierno largos están disponibles en diferentes colores, a cada cuál más bonito. Visita la galería del producto y ¡Elige tu color favorito!

TALLA ÚNICA - 37-41 --- Los calcetines tipo calentadores de piernas para mujer están disponibles en una talla única que va de la 37 a la 41. Son muy suaves y elásticos, por lo que no te tendrás que preocupar por su tamaño.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD --- Realizamos nuestros calcetines térmicos de mujer con materiales de primera calidad, para que sean suaves, calentitos, elásticos y duraderos. Si buscas unos calcetines de invierno que además sean bonitos, estas calcetas de mujer son ideales (100% Acrílico).

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD --- Realizamos nuestros calcetines térmicos de mujer con materiales de primera calidad, para que sean suaves, calentitos, elásticos y duraderos. Si buscas unos calcetines de invierno que además sean bonitos, estas calcetas de mujer son ideales (100% Acrílico). READ Los 30 mejores Hot Toys Star Wars de 2022 - Revisión y guía

Hudson Only Doppelpack Calcetines Altos, 100 DEN, Blau (Marine 0335), 35/38 (Talla del Fabricante: 35/38) para Mujer € 11.01 in stock 1 new from €11.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 120025301-0335 Model 120025301 Color Blau (Marine 0335) Is Adult Product Size 35-38

vitsocks Calcetines Lana MERINO Invierno Altos Hasta la Rodilla Mujer Calientes Cómodos, negro, 35-38 € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 PAR DE CALCETINES LARGOS DE LANA MERINO PARA MUJER; Calientes y transpirables; Ofrecen un excelente nivel de confort; Grosor moderado – se adaptarán cómodamente a su calzado habitual de invierno; Estos calcetines calentitos son ideales para llevar en época invernal, cuando la temperatura desciende

EXCELENTE CONTROL DE LA HUMEDAD Y TRANSPIRABILIDAD; La lana merina puede eliminar la humedad de forma muy efectiva, lo que permite que los pies y las piernas respiren con mayor facilidad y permanezcan secos durante muchas horas; Los calcetines merino son buenos para los pies que sudan

SUAVES; SIN PICOR; MÁXIMO CONFORT; La excepcional finura de la fibra de lana merina permite crear un tejido lujoso que es suave y agradable al tacto; No pica como otros tejidos de lana

ALTURA ÓPTIMA; NO SE BAJAN; AJUSTE PERFECTO; COSTURA PLANA garantiza que no se irrite la piel; Puño suave; Bolsillo profundo de talón; Zonas de mayor tensión reforzadas

FABRICADOS EN EUROPA; BUENA CALIDAD DE VITSOCKS

YANOIR 6/12 pares Calcetines Térmicos para Hombre/Mujer, altos de Algodón + Rizo interior (Negro, 6 pares (40-46)) € 14.87

€ 12.29 in stock 2 new from €12.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calcetín Térmico de calidad Suprema, fabricado con Algodón peinado.

Su rizo interior proporciona una grata sensación al contacto con la piel, lo cual hace que estos calcetines destaquen por su gran comodidad y por su principal característica que es mantener calientes los pies en los fríos días de invierno.

Altura optima para el invierno, ni muy altos ni muy bajos, quedan sobre la pantorrilla.

El 5% de Elastano que tienen en su composición, les proporcionan la eslaticidad necesaria para adaptarse a los diferentes tipos de anchuras de pie, lo que con lleva una gran comodidad. 85% ALGODÓN, 10% POLIÉSTER, 5% ELASTANO.

Colorido variado, desde el color negro pasando por el pack de colores surtidos Negro,Gris y Azul marino. Lo cual los hacen perfectos para el día a día, para el trabajo o para celebraciones.

Calvin Klein All Over Monogram-Calcetines Altos para Mujer (2 Unidades) Kneehigh, Denim, Talla única € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla única

Punto calado para un «look» informal

Suela con acolchado «half-terry» para una mayor comodidad

Diseño «all over» del monograma CK

DRESHOW 6 Pares Calcetines Hasta la Rodilla para Mujer, Raya Escuela de Cosplay Casual Sobre la Rodilla Medias Hasta el Muslo Calcetines Largos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros calcetines hasta la rodilla están hechos de mezclas suaves y cómodas de poliéster y algodón, que son transpirables y cómodos. Tienen buena elasticidad y no se caerán. se puede combinar con la mayoría de la ropa, adecuada para usar a diario, cosplay, baile y yoga; regalos ideales para enviar a niñas y mujeres

Amplia gama de formas de uso: colóquelas sobre las rodillas para mantener las rodillas calientes; úselos debajo de las rodillas y sobre las pantorrillas para tener una sensación de moda; También puede empujar hacia abajo los calcetines de tubo hasta el muslo alrededor de los tobillos como calcetines sueltos populares

Super lindo con pantalones cortos y minifaldas, que muestran su vigor juvenil y aumentan su confianza. También puedes usarlos debajo de las rodillas como montones de calcetines, naturales y casuales; 6 estilos diferentes, suficientes para muchas ocasiones y reemplazo

Los calcetines dulces, elegantes y lindos se pueden usar con minifaldas y pantalones cortos, cómodos y transpirables, suaves y amigables con la piel; adecuado para usar en 4 estaciones, usar en primavera es cómodo, usar en una casa con aire acondicionado en verano puede proteger tus rodillas, usar en otoño es fresco y hermoso, y usar en invierno puede mantener el calor

adidas Cushioned Crew Calcetines Largo Clásico, Unisex Adulto, Negro (Black/White), M € 11.95

€ 8.05 in stock 10 new from €8.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack of three pairs

Soft fabric

Targeted cushioning

Pretty Polly 60d 3D Opaque Knee Highs 2pp Calcetines Altos, 60 DEN, Negro (Black Black), Talla única (Talla del Fabricante: OS) (Pack de 3) para Mujer € 9.37 in stock 1 new from €9.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number FPNEVA8BLCK9OS-Black Model PNEVA8 Color Negro (Black Black) Is Adult Product Size Talla única (Talla del fabricante: OS)

Rainbow Socks - Hombre Mujer Calcetines Diabéticos Sin Elasticos - 8 Pares - Colores Brillantes - Talla 36-38 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALCETIN SIN GOMA- Calcetín especialmente diseñado sin goma que garantiza la comodidad sin presion a los pies.Recomendamos estos calcetines para las personas con problemas de la circulación de la sangre. Nos damos cuenta que el flujo de la sangre en las piernas es muy importante y por eso el diseño especial de calcetines que ofrece comodidad y una sensación de ligereza durante todo el dia.

CALCETINES IDEALES PARA DIABETICOS- No hay bromas en el caso de los calcetines médicos. Nos damos cuenta que importante es que calcetines ayuden con las dificultades cotidianas. Por lo tanto hemos hecho calcetines recomendados para varices. Nuestros calcetines también son buenos con el tratamiento de la inflamación y micosis. Olvída de los pies cansados y confía en los especialistas.

PRODUCIDOS EN EUROPA - Todos nuestros calcetines se producen en Europa. Somos una empresa pequeña y local y calidad es muy importante para nosotros. Todo el proceso de producción está regulada por la Unión Europea, por lo que la calidad es muy importante. Además, cuando epezamos produccion queríamos demostrar que se puede producir calcetines con precios competitivos al mercado asiático y una mejor calidad. Creemos que hemos hecho esto.

TECNOLOGÍA PROPIA - Tenemos nuestra propia technologia para desteñir calcetines y por eso los colores son vibrantes y duraderas. Al mismo tiempo producimos calcetines en los mejores proporciones: 80% algodón, 17% de poliamida y 3% elastan- accesorios dan la flexibilidad a calcetines. El elemento decorativo da agradable estructura para ojos.

ÚNICOS CALCETINES SIN ELASTICO EN EL MERCADO: Nuestros calcetines sin elastico es una combinación única de colores vibrantes y limpios que se adaptarán perfectamente a cualquier ropa. Tenemos colores: naranja, amarillo, violeta, azul, verde, negro, blanco y rojo en todos tamaños: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46. Esto hace que nuestro producto es un conjunto de calcetines cotidianos que son diferentes que otros calcetines sin elastico en el mercado.

FM London - Calcetines altos unisex, supersuaves, antiolores, preencogidos, ajuste elástico, 12 unidades € 18.84 in stock 1 new from €18.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERSUAVIDAD: Diseño con la comodidad como prioridad con contenidos ricos en algodón; ideal para tipos de piel sensibles

DURADEROS: Fabricados con fibras tejidas de forma ceñida, elimina los desgarros y los agujeros

SIN OLOR: Fabricados con la tecnología HyFresh para reducir el sudor y aumentar su transpirabilidad

UNISEX: Calcetines largos óptimaes para hombres y mujeres en entornos formales e informales

ERGONOMÍA: Consigue un ajuste personalizado gracias a la tela elástica y a su diseño ajustado

adidas Mid Cut GLT SCK Socks, Women's, White/Black/Victory Gold, XS € 15.90 in stock 2 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calcetines elásticos

Tela Suave

Medio corto

adidas Mid Cut CRW SCK Socks, Unisex Adulto, White/Black, M € 11.76 in stock 17 new from €8.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medias elásticas

Tela suave

Tienen detalles distintivos de la marca

Diseño ligero que se adapta a la forma del pie

Fixget Calcetines Invierno Mujer, 6 Pares Calcetines Termicos Mujer, Lana Calcetines para Hombres y Mujeres de Punto de Estilo Vintage Grueso Cálidos Calcetines Cómodos (Multicolor A) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de calcetines: nuestros calcetines de invierno para mujer tienen 24 hasta 26 cm de largo, se pueden estirar. Talla del Reino Unido 5 ~ 6 y talla europea 37 ~ 39. Puedes comprar con confianza sin ocupar demasiado ni demasiado pequeño.

Calcetines térmicos para mujer: fibra de poliéster, 70 %, acrílico, 15 %, viscosa, 6 %, nailon, 5 %, lana de oveja, 3 %, elastano

Cálidos y cómodos: 6 calcetines de invierno gruesos para mujer. No solo son suaves y cómodos, sino también transpirables, resistentes a la abrasión, absorben la humedad y desodorizan. Te sentirás cómodo y cálido durante todo el día para disfrutar de tu agradable invierno.

Duraderas: calcetines de invierno gruesos para mujer con una mayor resistencia mejorada. Lavable a mano y a máquina, no se encoge.

Adecuados para: calcetines cálidos de alta calidad para mujeres ideales para diferentes situaciones, para trabajos al aire libre, viajes, camping, etc. Ya sea en actividades al aire libre o en interiores, tienen un buen uso.

Burlington Whitby Calcetines Altos, Marrón (Nutmeg Melange 5413), Talla única (Talla del Fabricante: 36-41) para Mujer € 17.00

€ 15.73 in stock 1 new from €15.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Argyle

Etiqueta metálica Burlington

Calidad todo el año gracias al algodón peinado

LORES Calcetines altos de microfibra opacos para mujer, por encima de la rodilla y muslo, calcetines largos y cálidos para niña de cosplay 60 DEN [Made in Italy], blanco, talla única € 7.90 in stock 1 new from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos calcetines largos son adecuados para zapatos de talla 36 a 42 y calcetines de talla 42 a 46. Altamente elástico y duradero, los calcetines hasta la rodilla se ajustan justo sobre la rodilla en una mujer de altura media, flexibles y cómodos. Se adapta a tus piernas, el material suave es agradable al tacto y transpirable.

Fabricado en Italia

Los calcetines altos pueden combinar con el conjunto de falda de uniforme escolar, también son adecuados para el uso diario, espectáculos de escenario y fiestas de disfraces. Perfecto para familiares, hermanas, amigos, amantes como un regalo para mostrar tu cuidado y amor.

Se pueden llevar sobre las rodillas como un par de calcetines hasta la rodilla, elegantes y simples, mantienen las rodillas calientes, también puedes usarlos debajo de las rodillas como calcetines naturales e informales.

Adecuado para llevar en las 4 estaciones, usar en primavera es cómodo, llevar en una casa con aire acondicionado en verano puede proteger tus rodillas, llevar en otoño es fresco y hermoso, y llevar en invierno puede mantener el calor. READ Cosenza, el camino es frío

BONANGEL Calcetines Divertidos para Mujer, Calcetines de Animales, Novedad Bonita, Calcetines de Fantasía Coloridos Algodón Extraño, Cálidos Cumpleaños, Navidad para Mujeres (8 Pairs-Donut2) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Estás usando calcetines lisos / de un solo color con patrones / animales opacos todo el tiempo? ¡Qué aburrido! ¡Mira los coloridos y divertidos calcetines Bonangel para damas / mujeres para iluminar tu vida!

Cozy & Fit: talla única para todos los señoras en tamaño: US:5.5-8.5, UK:4.5-7.5, EU:36-40. Utilizamos una gran mezcla de algodón, nylon y spandex, que mantiene intacta la forma del calcetín. Además, proporciona una gran sensación de comodidad y se adaptará perfectamente

Económico y práctico: ¡Todo Señora necesita este tipo de calcetines! Se pueden usar en todas las estaciones (puede ser un poco espeso en verano). Se pueden obtener muchos pares a un precio realmente bueno. Se puede usar como calcetines de vestir, uniformes / calcetines de vestir, calcetines de negocios / oficina, calcetines deportivos, calcetines diarios, calcetines de fiesta...

Divertidos & Unique: Hay varios patrones y colores disponibles para su selección: frutas, animales lindos, Donut, tiburón, puesta de sol, cuadros famosos como Starry Night, David, Scream, Venus ... ✅✅✅Apelar a: conocedores de calcetines, aficionados al arte, oficiales, equipos comunes, adolescentes, estudiantes, jóvenes, personas mayores ... ✅✅✅

Garantía de un año --- Su satisfacción es nuestra búsqueda de por vida. Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios. Vamos a responder la primera vez.

SATINIOR Calcetines Altos de Muslo Medias Extra Largas Medias de Botas Largas para Chicas Mujeres (Negro, Gris Oscuro, Rojo Vino, 3) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material suave: estas medias altas hasta el muslo extra largas están hechas de 80% algodón, 12% nylon y 8% spandex, transpirables y bien hechas, cómodas y suaves de llevar, te mantienen caliente durante la primavera y el otoño

Medias extra largas hasta el muslo: cada par de medias largas mide aproximadamente 31,50 pulgadas / 80 cm de largo (desde el talón hasta la parte superior), 7,87 pulgadas/ 20 cm de largo del pie, 11,81 pulgadas/ 30 cm de ancho máximo, gran elasticidad para la mayoría de las mujeres y niñas

Conjunto de calcetines hasta el muslo: estos calcetines extra largos pueden ir bien con su atuendo, los colores de los calcetines hasta el muslo se muestran en la imagen, cantidad suficiente para que pueda usar, reemplazar y compartir con amigos y familiares

Diferentes formas de usar calcetines hasta el muslo: puede usar medias extra largas como medias hasta el muslo, doblarlas como medias sobre las rodillas o medias holgadas, las diferentes formas de uso lo hacen ver más especial y encantador, pueden combinarse con diferentes atuendos

Cálido y elegante durante el otoño: este conjunto de medias extra largas hasta el muslo no es demasiado delgado ni demasiado grueso, adecuado para mujeres de todas las edades para usar en primavera y otoño, especialmente para mujeres altas para mostrar la curva de las piernas

FGFD&OU Calcetines Hasta la Rodilla Mujer Calcetines Altos Muslo Mujer Calcetines Largos Mujer Calcetines Invierno Algodón Caliente Térmicos Adorable y Elegante mujer Niña (Gris claro) € 10.98

€ 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud de calcetines mujer: 73cm.

Talla única, el elástico super bien se adapta a los diferentes tamaños de mujer.

Calcetines de punto, cómodos y cálidos para primavera, invierno y otoño.

Ocasión: para la vida diaria, la escuela, el trabajo, etc.

Instrucciones de cuidado: lavar a mano por debajo de 40 ℃.

Calvin Klein Fair Isle-Calcetines Altos para Mujer (2 Unidades) Kneehigh, Gris Claro, Talla única € 16.99

€ 15.00 in stock 1 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla única

Sesto Senso 3 Pares Calcetines de Compresión Deporte Colores Altos Hombre Mujer 39-42 3 Pack Blanco Neón rosa Amarillo neon € 29.87 in stock 1 new from €29.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calcetines de compresión coloridos para mujeres y hombres. Calcetines deportivos altos con compresión media. Durable y conveniente

Máxima calidad; La composición especial del material asegura que los calcetines sean duraderos y elásticos; Perfecto para cualquier clima

Ajuste anatómicamente preciso - etiquetado "L" (izquierda) y "R" (derecha)

Ideal para actividades deportivas y de ocio; para entrenamiento de carrera, fitness, senderismo, tenis, baloncesto, fútbol, ​​ciclismo, pero también viajes en avión

Hecho en la UE

Bearbro Calcetines Altos Muslo Mujer Calcetines Largos Sobre la Rodilla Muslo Calcetines Invierno Caliente Algodón Calcetines la Rodilla para Mujer Niña (3) out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL ALTA CALIDAD: nuestras medias mujer están hechas de 80% poliéster, que es transpirable y cómodo. Son mezclas suaves y cómodas de poliéster y algodón, que es transpirable y cómodo. Tienen buena elasticidad y no se caerán.

DISEÑO DE MODA: calcetines hasta la rodilla fáciles de ajustar para la mayoría de su uso diario. Super lindo con pantalones cortos y minifaldas. Esto debe ser para todas las niñas. Pueden combinarse con pantalones cortos y minifaldas, que muestran su vigor juvenil y aumentan su confianza.

UN TAMAÑO SE ADAPTA A LA MAYORÍA: Estos calcetines hasta la rodilla para mujer se ajustan a los tamaños de zapatos 35-38. Hecho de una agradable mezcla de algodón e hilo elástico que es muy transpirable y elástico, por lo que la longitud del calcetín es de entre 80 cm (70 cm: medido desde el talón).

EST LA MEJOR ELECCIÓN DE REGALO: nuestros calcetines hasta el muslo pueden combinar con el conjunto de falda del uniforme escolar, también son adecuados para el uso diario, shows shows en el escenario y fiesta de cosplay. Perfecto para familiares, hermanas, amigos, amantes como un regalo para mostrar su cuidado y amor.

STDIFERENTE ESTILO: los calcetines dulces, elegantes y lindos se pueden usar con minifaldas y pantalones cortos, adecuados para usar en 4 estaciones, usar en primavera es cómodo, usar en una casa con aire acondicionado en verano puede proteger su rodilla, usar en otoño es fresco y hermoso, y usarlo en invierno puede mantener las piernas calientes.

