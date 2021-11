Inicio » Top News Los 30 mejores Caja De Dientes De Leche En Español de 2021 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Caja De Dientes De Leche En Español de 2021 – Revisión y guía 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Caja De Dientes De Leche En Español veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Caja De Dientes De Leche En Español disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Caja De Dientes De Leche En Español ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Caja De Dientes De Leche En Español pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Caja para guardar dientes para niños y niñas, Regalo para niños en madera de souvenir, Acumulación de dientes (Niña) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja para dientes de bebé de alta calidad – hecha de 100% madera, resistente a la corrosión y duradero para almacenamiento de dientes de larga duración. Protege y organiza los dientes del bebé.

Caja para dientes de bebé de alta calidad– Tamaño: 4,8 x 4,9 x 1,2 pulgadas (12,3 x 12,5 x 3 cm); Peso: 155 g; 2 diferentes estilos para niños y niñas.

Consejos de uso: Por favor, ponga los dientes caducos en el agua durante 5 minutos para esterilizar, y asegúrese de verlos antes de ponerlos en la caja de los dientes.

Disponible para escribir – puedes escribir la información de tu bebé con tu bolígrafo, dar al bebé un maravilloso recuerdo de la infancia.

Memoria preciosa: Protege los dientes del bebé y los mantenimientos organizados para la preservación permanente, la carta del diente para no perder la vista.

Caja de madera para guardar los dientes de leche el ratoncito Pérez. Versión en español € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta caja para guardar los dientes de leche está hecha de forma artesanal, una a una y de alta calidad. A diferencia de otras cajitas, estas están hechas con madera de haya y totalmente barnizadas proporcionando una textura suave y mayor durabilidad. En la tapa principal hay una ilustración de nuestro queridísimo “Ratoncito Pérez” impresa a laser para que perdure años y años sin que pierda calidad.

Al abrir la cajita veremos que hay 20 huecos (12 huecos para los incisivos y caninos y 8 huecos más grandes para los molares) lo suficientemente amplios y hondos como para que quepan los dientes de leche de los niños/as y se pueda cerrar completamente. También hay un hueco central con una pinza para ir colocando los dientecitos de manera más fácil y cómoda.

Para una correcta conservación de los dientes de leche, los dentistas recomiendan que se haga de la siguiente manera: Pon el diente de leche del niño/a a hervir durante 5 min. Seca el diente de leche con un paño Cubre el hueco de la cajita con un poco de algodón y coloca el diente de leche

Esta caja cuenta también con dos pegatinas; una en la parte superior donde podrán anotar sus datos personales y otra en la parte inferior, en la cual escribirán el día de la caída de sus dientes de leche y que no caiga en el olvido.

En definitiva, es un regalo original y de calidad para los niños/as que están en la etapa de la caída de sus dientes de leche, además cada año que pase esta caja tendrá un valor incalculable para vuestros hijos.

Caja para Guardar Dientes de Leche Ratoncito Pérez - Español - Niño y niña - Madera Blanca - 16x16cm - Diseño a Color Ratón Exclusivo € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJA ÚNICA Y EXCLUSIVA - Nuestra caja ha sido diseñada con mucho cariño y atención a cada detalle. Su ilustración es exclusiva de este producto. No encontrarás otra igual.

¡HAZ SONREIR! - Nuestra versión del Ratón Pérez es moderna y divertida. Le gustará tanto a mayores como a niños

¡PERSONALÍZALA! - Bajo la tapa podrás poner una foto o dibujo para hacer de la cajita un recuerdo mucho más especial

IDEAL PARA REGALO - Tanto la caja como su empaquetado sorprenderán. Es un regalo perfecto para cualquier padre o madre con hijos pequeños.

ACABADOS DE CALIDAD - Nuestra cajita está hecha con madera de calidad y acabados cuidados al detalle. ¡Te durará toda la vida!

GVOO Caja de Dientes para Niños,Cajitas para Dientes de Leche,Caja de Madera para Guardar Dientes(Niño) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 「GUARDAR MEMORIA」Esta caja de diente no sólo guardan los dientes, sino reservan las memorias preciosas entre tú y tus ninos. Cuando sea mayor el nino, puedes contarle la historia de cada diente.

「MATERIAL NATURAL」La cajita de diente está fabricada por madera natural, resistente a la corrosión y duradero para el almacenamiento de dientes durante mucho tiempo.

「TODA HERRAMIENTA」En el paquete incluye una botella pequeña, una pinza y un bolígrafo, todo está listo, pues es fácil utilizarlos con la caja de dientes.

「FACÍL DE COLOCAR」Todo diente tiene su lugar correspondiente en esta cajita de diente leche, no se preocupa por equipocarse a la colocación de cada diente.

「REGALO PERFECTO」Es un regalo perfectos para los recién nacidos, bautizos o cumpleaños para guardar sus dientes de leche, así que quedan muchos recuerdos infantiles con solo una cajita. READ WhatsApp: estos dispositivos ya no podrán usar WhatsApp a partir de 2021

Caja de dientes para bebés, Versión en color, Organizador de dientes de leche para bebés, Caja de madera para dientes infantiles (Color Spanish Boy) (Edición : Color Spanish Boy) € 11.09 in stock 2 new from €11.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD - Hecho de madera 100%, resistente a la corrosión y al desgaste, adecuado para uso dental a largo plazo

LARGA VIDA: el hardware de alta calidad, duradero y resistente, garantiza la vida útil de su producto.

FUNCIÓN - El perfil de nacimiento se le proporciona a usted, puede escribir la fecha de cumpleaños, el nombre y los mejores deseos de su bebé, la experiencia de crecimiento de registros.

DISEÑO DE PATRONES: Diseño de patrón de retratos de cabeza de niño y niña lindo, el género es seleccionable.

ESPAÑOL E INGLÉS - Aquí se proporcionan versiones en varios idiomas, puede elegir entre español e inglés.

Vintree Cajas para Dientes Caja para Dientes de Leche Personalizada Caja para Guardar Dientes para Niños y Niñas Caja de Madera para Guardar Dientes Caja para Dientes en Español de Leche € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un hogar para dientes de hoja caduca: Recoja los dientes de su bebé y dele a su bebé maravillosos recuerdos de la infancia. Puedes escribir la información del bebé con los bolígrafos.

Alta calidad: almacenamiento de dientes de madera hecho a mano 100% natural, no tóxico e inofensivo, resistente a la corrosión y duradero para el almacenamiento de dientes durante mucho tiempo. Un regalo perfecto para que los recién nacidos protejan y organicen los dientes del bebé.

Tamaño: 4.8 "* 4.9" * 1.2 "(12.3 * 12.5 * 3 cm)

Idioma del texto de la caja de madera: Español

Consejos: coloque los dientes caducados en agua hirviendo durante 5 minutos para esterilizarlos, asegúrese de que estén secos antes de colocarlos en la caja de dientes.

Caja de Dientes,Caja Dientes Leche,Caja de Madera Para Guardar, Caja para Guardar Dientes para Pegatinas españolas, personalizar personalizada bebé dientes caja (Chico) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ 【Materiales de alta calidad】 : Hecho de madera de pino, resistente a la corrosión y duradero, adecuado para el almacenamiento de dientes a largo plazo, inodoro, leñoso, contorno suave sin daños.

⭐ 【Colección separada】 : Cada diente tiene su lugar correspondiente en esta caja para los dientes de leche. No se preocupe por cometer un error en la colocación de cada diente.

⭐ 【Significado conmemorativo】 : La caja de dientes de leche está equipada con un marco de fotos único. Combinamos la colección de dientes y el almacenamiento de fotos en uno para hacer que su caja de almacenamiento sea más memorable.

⭐ 【Fácil de usar】 : Con unas pinzas puedes poner tus dientes de forma fácil e higiénica en la caja. Remoje los dientes en agua hirviendo durante 5 minutos para esterilizarlos y asegúrese de que estén secos antes de colocarlos en la caja de dientes.

⭐ 【Garantía】: Si por alguna razón no está completamente satisfecho con la compra que ha realizado, envíenos un correo electrónico. Haremos todo lo posible para hacerlo lo antes posible.

LA PUERTA MÁGICA Ratoncito Pérez + Caja dientes de leche + pinzas + botella esterilizadora + escalera + plato + queso + felpudo + llave + dibujo fondo de puerta + postal (Azul Niño) € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVA colección 2021: La Puerta Mágica >> Te ofrecemos regalos originales para tus hijos , sorprende y diviértete jugando con ellos - garantizamos una experiencia mágica. No olvides mirar nuestra store amazon.es/lapuertamagica. ℹ️ SEGURIDAD ACREDITADA : Sello "CE" Cumplimiento de la Normativa Europea de la seguridad de los Juguete EN71

+ EL KIT INCLUYE : Puerta de Madera ( abre hacia afuera ) con accesorios : escalera, felpudo, llave, plato, queso, adhesivo fondo de puerta y postal de felicitación para colorear y anotar la fecha de los dientes caídos + Caja dientes de leche de madera + pinzas + botella esterilizadora - Personalizable en Español: Escribe el nombre de tu hijo, la fecha de nacimiento, el horóscopo, el peso, la altura y el grupo sanguíneo 100% madera, Tamaño: 12 x 12,5 x 3 cm

❤️ NUESTRA MISIÓN: Somos un pequeño proyecto que trabajamos con la única misión de hacer felices a todos los niños y que TU estes 100% satisfecha/o con tu compra. Tú hijo alucinara

LOS VALORES: Estamos aquí para ayudarte > soporte en España - contacta con nosotros si tienes cualquier duda o incidencia. Respondemos en menos de 5h- Siempre encontraremos la mejora solución para ti

PERFECTO para la imaginación, la creatividad y la magia de tus hijos. Aprender jugando, la manera más fácil y divertida

Caja para Guardar Dientes para Niños y Niñas, Acumulación de Dientes - Español, Regalo para Niños en Madera de Souvenir (Niña) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 4.8 "* 4.9" * 1.2 "(12.3 * 12.5 * 3 cm).

Caja para Dientes de Bebé de Alta Calidad: hecha de 100% madera, resistente a la corrosión y duradero para almacenamiento de dientes de larga duración. Protege y organiza los dientes del bebé.

Consejos de Uso: Por favor, ponga los dientes caducos en el agua durante 5 minutos para esterilizar, y asegúrese de verlos antes de ponerlos en la caja de los dientes.

Disponible para Escribir: puedes escribir la información de tu bebé con tu bolígrafo, dar al bebé un maravilloso recuerdo de la infancia.

Grabación de Cada Diente: ya que los momentos inolvidables sobre el crecimiento infantil. un gran regalo para su niño, cuando crecen, esta será una buena memoria.

FANS & Friends Caja para dientes de leche para niños y niñas, Caja para guardar los dientes de bebés, el Ratoncito Pérez (azul) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ¿EL PRIMER DIENTE FLOJO? ¡Un recuerdo de la infancia para la eternidad! Con esta caja de dientes de leche estás totalmente en tendencia. Tu cofre del tesoro para los primeros dientes.

✅ ¡UN RECUERDO DE LA INFANCIA! ¿Estás buscando un regalo para tu ahijado? Con la caja de dientes de leche estás totalmente en la tendencia. Para nacimientos, bautizos, inicios de clases o cumpleaños es la alternativa a la clásica caja de dientes de leche de madera.

✅ ¡CON EL CORAZÓN Y LA MENTE! Esta caja de almacenamiento de dientes con tapa de rosca está ilustrada con mucho cariño, impresa directamente y perfectamente empaquetada. Así que puedes regalarla inmediatamente. ¡Con un texto del Ratoncito Pérez escrito en español en la parte trasera!

✅ ¡REGALOS DEL RATONCITO PÉREZ! ¿A tu niño o niña se le ha caído un diente? Por la noche el Ratoncito Pérez viene y deja pequeños regalos como la moneda del Ratoncito Pérez para los primeros dientes. La caja de dientes de leche es un cofre del tesoro con tapa de seguridad.

✅ EL RATONCITO PÉREZ en la caja para dientes de leche con tapón de rosca seguro, tamaño: Ø 6,5 cm, altura: 2,1 cm, metal reciclable. Empaquetamos tu caja de almacenamiento con cuidado y de forma segura - ¡un gran recuerdo!

GeekerChip Cajitas para Dientes de Leche[ESPAÑOL],Caja para Guardar Dientes para Niños y Niñas,Caja de Madera con Pinzas para Guardar Dientes para Little Bebé € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja para dientes de bebé de alta calidad:100% hecho a mano con madera,resistente a la corrosión y duradero para el almacenamiento de dientes durante mucho tiempo. Un regalo perfecto para los recién nacidos o el regalo de cumpleaños.

Marco de Fotos: La caja de dientes de bebé GeekerChip está diseñada con un marco de fotos único. Combinamos la colección de dientes y el almacenamiento de fotos en uno, hacemos que su caja de recuerdos sea más memorable!

Diseño de Bloqueo de Guardado:Caja de ahorro de dientes con delicada hebilla duradera. Puede cerrar bien la caja y evitar que se pierdan los dientes del bebé mientras se mueve.

Consejos de Uso: Coloque los dientes en el agua hirviendo durante 5 minutos para esterilizarlos y asegúrese de secarlos antes de colocarlos en la caja de dientes. De lo contrario, los dientes no higiénicos son fáciles de producir olores. No olvides poner un poco de algodón en la caja para arreglar y evitar la fricción.

Kit Completo: La caja de recuerdos para bebés con pinzas, destornillador + caja de protección, algodón y adhesivo. Totalmente equipado para su cuidadosa preparación. Es el mejor regalo de recuerdo de la infancia.

DISOK - Caja"COLORS" NIÑO de madera para dientes. Caja De Dientes Para Nina Ninos Organizador Para Bebe Guardar Dientes De Leche Caja De Almacenamiento De Madera € 3.95 in stock 1 new from €3.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completa caja de madera para guardar los dientes de leche junto con el cordón umbilical y el vello lanugo. Además en la tapa podrás personalizarlo con los datos del bebe, fecha de nacimiento, altura, etc ¡Un gran detalle para regalar!

Tamaño: 12,5cm x 11,5cm x 2,7cm grosor. / Material: Madera / Cierre en color oro.

En Stock Entrega en 24-48 Horas! Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

* DISOK es una marca registrada. Sólo el vendedor autorizado por dicha marca puede vender este listing ó Listados de la marca DISOK. Abstenerse aquellos vendedores no autorizados, el incumplimiento supone una responsabilidad legal.

Caja Dientes de Leche Bebe en Español para Niño y Niña Ecológica – Incluye Puerta Mágica y Escalera Ratoncito Pérez – Caja Dientes Ratoncito Pérez Regalo Recién Nacidos. (Chica) € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Beneficiosa la acción de colorear para su hijo, fomenta comunicación, estimula su creatividad, su pensamiento abstracto y mejora la impulsividad. El ratoncito Pérez estará encantado de que coloren la puerta mágica para poder recoger el diente del pequeño.

Regalo ideal para recordar momentos memorables y tener un recuerdo de esta etapa tan mágica para ellos, los más pequeños, o para un bebé recién nacido.

Fácil de usar, hay un lugar para cada diente del pequeño, por lo que no hay lugar a equivocaciones, la puerta mágica se podrá colocar en el lugar que se desee, apoyado o pegado a la pared.

Fabricado con madera, es respetuoso con el medio ambiente y duradero en el tiempo, podrá escribir el nombre y fecha de nacimiento del niño o la niña.

Tamaño de caja 11x12.5x2.4. Puerta 13x9cm, Escalera 10x5cm, Bandeja para diente.

Caja Dientes de Leche Bebe en Español para Niño y Niña Ecológica – Incluye Puerta Mágica y Escalera Ratoncito Pérez – Caja Dientes Ratoncito Pérez Regalo Recién Nacidos. (Chico) € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Beneficiosa la acción de colorear para su hijo, fomenta comunicación, estimula su creatividad, su pensamiento abstracto y mejora la impulsividad. El ratoncito Pérez estará encantado de que coloren la puerta mágica para poder recoger el diente del pequeño.

Regalo ideal para recordar momentos memorables y tener un recuerdo de esta etapa tan mágica para ellos, los más pequeños, o para un bebé recién nacido.

Fácil de usar, hay un lugar para cada diente del pequeño, por lo que no hay lugar a equivocaciones, la puerta mágica se podrá colocar en el lugar que se desee, apoyado o pegado a la pared.

Fabricado con madera, es respetuoso con el medio ambiente y duradero en el tiempo, podrá escribir el nombre y fecha de nacimiento del niño o la niña.

Tamaño de caja 11x12.5x2.4. Puerta 13x9cm, Escalera 10x5cm, Bandeja para diente.

Atommy 1 Pcs Madera de Caja Almacenamiento de Dientes Leches Caja de Recién Nacidos Recuerdo para Bebés Regalos Español (Niño) € 9.64 in stock READ Los 30 mejores Pizarra Magnetica Blanca de 2021 - Revisión y guía 2 new from €8.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Tamaño: 12,5X12.2X3CM

♥ Material: Madera. Resistente A La Corrosión Y Duradero Para El Almacenamiento De Dientes Durante Mucho Tiempo

♥ Cada Diente Deciduo Es único Para El Bebé, Porque Ahorra Los Momentos Memorables Sobre El Crecimiento Del Niño y Niña

♥ Adorable Bebé Dientes De Leche Caja Para Guardar Cabello Lanugo.Un Gran Regalo Para El Regalo Recién Nacido Del Bebé O De Cumpleaños

♥ El embalaje incluye: 1X

Caja de dientes de leche,Caja para Guardar Dientes, Caja de Almacenamiento de Dientes, Caja de dientes con dos diseños para niñas y niños, Caja de regalo para dientes de leche (Rosa) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: la caja para dientes de leche está hecha de madera de pino duradera y se envía en una caja, adecuada para el almacenamiento de dientes a largo plazo, sin olor, olor a madera.

Almacenamiento seguro: la caja de dientes de leche ofrece espacio para los 20 dientes de leche. El formulario con la información tallada en la caja no solo registra el diente del bebé. También puedes escribir información de identificación con tu bolígrafo

【Combinación perfecta】12,5 x 12,5 x 3 cm. La caja de dientes de madera está diseñada con dos estilos de dibujos animados diferentes, niños y niñas, este es un gran regalo para tus hijos.

【Regalo perfecto】La caja de dientes de leche es un gran regalo para tus hijos y si son grandes, será un recuerdo maravilloso, ya que cada diente de leche es algo especial para el bebé y un momento inolvidable en la parte superior. La caja de recuerdos de dientes será un recuerdo familiar valioso durante muchos años.

Con una pinza y algodón puedes poner tus dientes de forma fácil e higiénica en la caja, para permitir al niño un recordatorio completo de la infancia.

AIUIN 1X Madera de Caja Almacenamiento de Dientes Leches Caja de Recién Nacidos Recuerdo para Little Nephew Versión Regalos Español(Contiene pinzas pequeñas) (Niña) € 2.99

€ 1.99 in stock 3 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Tamaño: 4,8 "* 4,9" * 1,2 "(12,3 * 12,5 * 2,9 cm) (Medición manual, permita errores sutiles.)

♥ Material: Madera. Resistente A La Corrosión Y Duradero Para El Almacenamiento De Dientes Durante Mucho Tiempo,Usted puede escribir la información del bebé con las plumas.

♥ Madera de muy buena calidad, una agradable sorpresa y lindo regalo para el sobrinito, en vista de la pérdida de sus próximos dientes de leche,Registre su infancia creciente y hermosa.

♥ Nota:Por favor, ponga los dientes caducos en el agua hirviendo durante 5 minutos para esterilizar, y asegúrese de que se seque antes de ponerlo en la caja de los dientes.

♥ Hemos tomado los consejos de nuestros clientes de forma activa:Hemos actualizado el contenido de nuestro producto y hemos añadido nuestra marca a nuestros productos. Estamos muy agradecidos con los clientes entusiastas por señalar nuestros errores. Seguiremos mejorando la calidad de nuestro servicio.

Caja de dientes de leche, hecho de madera, para guardar los dientes de leche de niños - con una illustraciòn de Elvira Bernhardt € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con esta cajita de madera puedes guardar los dientes de leche de tu hijo o tu hija

Dentro de la caja hay pequeños huecos para colocar los dientes de leche

Para una correcta conservaciòn, consejamos de calentar agua e quedar el diente endentro durante algunos minutos

Caja de dientes, versión en color Organizador de dientes de leche para bebés Caja de madera de almacenamiento de dientes infantiles Recuerdos para niños(Color chica española) € 7.59 in stock 1 new from €7.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La caja de dientes está hecha de madera de alta calidad, ecológica, duradera y no se corroe fácilmente.

Puede registrar los datos de nacimiento de su bebé, la experiencia de crecimiento, almacenar los dientes de su bebé y dejar un buen recuerdo.

Aspecto lindo, con avatares de dibujos animados de niños y niñas, con género opcional.

Diseño cuidadoso, se pueden seleccionar idiomas en inglés y español, fáciles de usar.

Es un regalo cálido para el bebé.

Caja Dientes Leche, Caja para Guardar Dientes para Niños y Niñas, Regalo para Niños en Madera de Souvenir, Acumulación de Dientes € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Materiales de alta calidad】 : Hecho de madera de pino, resistente a la corrosión y duradero, adecuado para el almacenamiento a largo plazo de los dientes, inodoro, leñoso, el contorno suave sin daños.

❤ 【Colección separada】 : Cada diente tiene un orificio que corresponde al portacuchillas y se puede escribir con una fecha específica de pérdida del diente, lo cual tiene sentido.

❤ 【Significado conmemorativo】 : La caja de dientes de leche está equipada con un marco de fotos único. Combinamos la colección de dientes y el almacenamiento de las fotos en uno para hacer que su caja de almacenamiento sea más memorable.

❤ 【Fácil de usar】 : Con un par de pinzas, puede colocar sus dientes en la caja de manera fácil e higiénica. Ponga los dientes en agua hirviendo durante 5 minutos para esterilizarlos y asegúrese de que estén secos antes de colocarlos en la caja de dientes.

❤ 【Relación calidad-precio】 : Cada diente temporal es único para el bebé. Caja de almacenamiento para bebés con pinzas, destornillador caja protectora, algodón y adhesivo. Totalmente equipado para su preparación bien pensada.

Caja de madera para guardar los dientes de leche El Ratoncito Pérez (Caja IM) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta caja para guardar los dientes de leche está hecha de forma artesanal, una a una y de alta calidad. A diferencia de otras cajitas, estas están hechas con madera de haya y totalmente barnizadas proporcionando una textura suave y mayor durabilidad.

Al abrir la cajita veremos que hay 20 huecos (12 huecos para los incisivos y caninos y 8 huecos más grandes para los molares) lo suficientemente amplios y hondos como para que quepan los dientes de leche de los niños/as y se pueda cerrar completamente. También hay un hueco central con una pinza para ir colocando los dientecitos de manera más fácil y cómoda.

Para una correcta conservación de los dientes de leche, los dentistas recomiendan que se haga de la siguiente manera: Pon el diente de leche del niño/a a hervir durante 5 min. Seca el diente de leche con un paño Cubre el hueco de la cajita con un poco de algodón y coloca el diente de leche

Esta caja cuenta también con una pegatina en la parte inferior para anotar el día/me/año de la caída de los dientes de leche y así que nunca caiga en el olvido. En la parte superior hay una lámina de papel fotográfico impresa a doble cara; por la parte principal, veremos la nuestro queridísimo Ratoncito Pérez y un hueco para poner la foto tamaño carné de el niño/a; por la otra cara podremos escribir los datos personales del niño/a

En definitiva, es un regalo original y de calidad para los niños/as que están en la etapa de la caída de sus dientes de leche, además cada año que pase esta caja tendrá un valor incalculable para vuestros hijos.

Caja de Madera Para Guardar Dientes,Caja para Guardar Dientes,Caja de Dientes de Leche,Caja de Madera para Guardar Dientes,Caja de Dientes para Niños,Caja Para Dientes de Leche Personalizada (B) € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Madera de alta calidad y excelente artesanía] - Troncos ecológicos y saludables, madera de pino de alta calidad, aroma de madera duradero. Excelentes accesorios de hardware, excelente artesanía, estricta inspección de fábrica. Adecuado para el almacenamiento de dientes a largo plazo.

[Diseño de bloqueo que ahorra esfuerzo] -Caja de protección dental que ahorra mano de obra con hebilla delicada y duradera. Puede bloquear la caja firmemente y evitar que los dientes del bebé se pierdan al moverse.

[Consejos de uso] - Desinfecte sus dientes en agua hirviendo durante 5 minutos y luego séquelos antes de colocarlos en la caja de dientes. De lo contrario, los dientes antihigiénicos son propensos al olor. No olvides poner un poco de algodón en la caja para arreglarlo y evitar roces.

[Diseño lindo]-patrón lindo, puede grabar archivos del bebé. Cuando crezcan, será un buen recuerdo, porque cada diente que se cae es exclusivo del bebé y registra momentos importantes en el crecimiento del niño.

[Garantía de calidad] -Si tiene alguna pregunta sobre la calidad y descripción del producto, comuníquese con nosotros. Le proporcionaremos una solución satisfactoria en un plazo de 24 horas. Gracias por su comprensión.

Caja dientes de leche para niños y niñas, Regalo para niños en madera de souvenir, Acumulación de dientes(Niño) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspecto encantador: está cubierto con patrones lindos y colores lindos, y ofrece 2 tipos, el azul es para niños y el rosa es para niñas. Tamaño más grande: 5 * 6.3 * 1.2 pulgadas.

Material: Dos maderas de pino gruesas están conectadas por una bisagra fuerte para evitar insectos y polillas; apriete el bloqueo de hardware, todo estará protegido.

Detalles del registro: en la parte superior, hay un formulario para escribir información sobre el niño; en el otro lado, puede tener una descripción precisa al lado de la perforación, y puede colocar rápidamente el diente en el diente correspondiente. Tiene mucho sentido anotar el tiempo de caída del diente.

El mejor recuerdo: 20 brackets pueden guardar prolijamente todos los dientes caídos. El cordón umbilical y el lanugo del bebé se pueden meter de forma segura en una botella de vidrio. Este es un recuerdo único para su hijo. Las pinzas están empaquetadas en una caja y los dientes se pueden extraer fácilmente. Incluyendo bottel Lanugo y pinzas.

El primer regalo: el proceso de crecimiento es un recuerdo precioso para los niños y los padres, y la caja de dientes puede conservarlos durante mucho tiempo. Es el regalo perfecto para New Monday o baby shower, y también un buen regalo para el Día del Niño, cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias, etc.

Caja de Dientes de Bebé, XiYee 2 Paquete Cajas de Almacenamiento, Infantil, Dientes Caducos, Grabado Personalizado Talla para Mantener la Memoria de la Infancia (niño y niña) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features : 1.Material: hecho de madera de pino, resistente a la corrosión y duradero, adecuado para almacenamiento dental a largo plazo, inodoro, hay olor a madera

: 2.Dos tipos: niño y niña, es lindo, este es un gran regalo para tus hijos, y cuando crezcan, será un recuerdo maravilloso

: 3.Cada diente de hoja caduca es exclusivo del niño y mantiene un momento memorable de crecimiento

: 4.Cada diente tiene un orificio correspondiente al soporte y puede escribir fechas específicas de caída del diente, tiene mucho sentido

: 5. La caja de los recuerdos de los dientes será un precioso recuerdo familiar durante los próximos años

Caja Para Dientes,Caja Para Dientes de Leche Personalizada,Caja Para Guardar Dientes Para Niños y Niñas,Caja de Madera Para Guardar Dientes (masculino) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞ 【Diseño único】 : Material: La caja de dientes de leche está hecha de madera de alta calidad. Fue hecho a mano, resistente a la corrosión y duradero, adecuado para el almacenamiento a largo plazo de dientes, inodoro y huele a madera.

☞ 【Combinación perfecta】 : 11,5 x 11,5 x 3 cm; La caja de madera para dientes de leche está diseñada con dos estilos de dibujos animados diferentes, niños y niñas lindos; El paquete contiene 1 caja de cepillo de dientes, 1 pinza, 1 bote de Lanugo y 1 algodón.

☞ 【Ampliamente utilizado】 : Esta caja de dientes de recuerdo para niños contiene registros del crecimiento del bebé. El formulario con la información tallada en la caja no solo registra el diente de leche. También puede escribir información de identificación con su bolígrafo. Nunca olvidará la información básica sobre su bebé

☞ 【Fácil de usar】 : La apariencia de niños y niñas es linda, la caja de almacenamiento de dientes de leche es un gran regalo para sus hijos, y cuando crezcan será un recuerdo maravilloso ya que cada diente de leche es especial para el niño. y tiene un momento memorable de crecimiento; La caja de los recuerdos de los dientes será un precioso recuerdo familiar durante muchos años.

☞ 【Servicio de atención al cliente perfecto】 : Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, envíenos un correo electrónico. Resolveremos los problemas lo antes posible para su satisfacción. READ Bolivia: Louis Ass acepta la presidencia | Desde ...

ZWEN Caja para dientes de leche 3.0 (princesa y pirata colorida), incluye libro electrónico (idioma español no garantizado), para niños y niñas (princesa marrón) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recordatorio personal en una caja de dientes: la nueva versión mejorada de la caja de dientes de leche de Zwen de madera de pino, incluye pinzas, para recoger y guardar los dientes de leche de tus hijos de forma segura

Regalo para el primer diente que se mueve: para nacimiento (regalo de nacimiento), primera comunión o bautizo (regalo de bautismo), esta caja de dientes para niños es el regalo perfecto, incluye una dulce carta de hada que anima a a los niños a un correcto cuidado dental

Incluye libro electrónico gratuito: "El gran guía de dientes de leche, con valiosos hechos, consejos y trucos en el manejo de los dientes de leche

Almacenamiento seguro: la caja de dientes de leche ZWEN para piratas y princesas es un gran regalo de bebé y trae todos los 20 dientes de leche de tus seres queridos, así como la pulsera de nacimiento y el primer borde, sin problemas bajo

✅ Cajitas de dientes de leche en color disponible en 2 versiones, para niñas y niños (piratas). Se envía en embalaje exterior de alta calidad, diseñado en Alemania

Firsty Cajita para Dientes de Leche Round --- (Azul, Chico) ABF con Texto en Espagnol, Envío rápido € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cajita para Dientes de Leche : Guardar los dientes de sus hijos en una fila, la forma en que estaban en la boca. Colocar los dientes en el orden correcto empujándolos en los pequeños orificios en la Firsty - espuma especial

Vivienda ronda compacto que cabe en la mano del niño una . Robusta tapa transparente y fácil de usar con un cierre de bayoneta para proteger los dientes recogidos.

También disponible en otros colores y en 4 Combisets a buen precio con 2 o más cajas (ver nuestra tienda).Incluye un diario (4 páginas, a todo color, 75 x 105 mm, con un montón de espacio para anotar cuando los dientes en erupción y salieron.

Con una historia de decirle 'Saar y el ratoncito pérez'. Totalmente en Espagnol. Puede contener una pequeña foto de su niño.

El ideal regalo del bautizo o regalo a su 6to cumpleaños de Childs o cuando el primer diente sale.

FANS & Friends Caja para dientes de leche con medalla para niños y niñas, Caja para guardar los dientes de bebés, Ratoncito Pérez, color: rosa € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ¡MEDALLA DE ORO para los héroes de dientes flojos! ¿Buscas un regalo del Ratoncito Pérez con un extra de diversión? Cada niño puede presumir con orgullo este premio junto con su primer espacio entre los dientes. ¡Con esta caja de dientes de leche estás totalmente en tendencia!

✅ ¡UN RECUERDO DE LA INFANCIA! ¿Estás buscando un regalo para tu ahijado? Con la caja de dientes de leche estás totalmente en la tendencia. Para nacimientos, bautizos, inicios de clases o cumpleaños es la alternativa a la clásica caja de dientes de leche de madera.

✅ ¡CON EL CORAZÓN Y LA MENTE! Esta caja de almacenamiento de dientes con tapa de rosca está ilustrada con mucho cariño, impresa directamente y perfectamente empaquetada. Así que puedes regalarla inmediatamente. ¡Con un texto del Ratoncito Pérez escrito en español en la parte trasera!

✅ ¡REGALOS DEL RATONCITO PÉREZ! ¿A tu niño o niña se le ha caído un diente? Por la noche el Ratoncito Pérez viene y deja pequeños regalos como la moneda del Ratoncito Pérez para los primeros dientes. La caja de dientes de leche es un cofre del tesoro con tapa de seguridad.

✅ EL RATONCITO PÉREZ en la caja para dientes de leche con tapón de rosca seguro, tamaño: Ø 6,5 cm, altura: 2,1 cm, metal reciclable. Empaquetamos tu caja de almacenamiento con cuidado y de forma segura - ¡un gran recuerdo!

ZWEN Caja para dientes de leche de madera con tapa de rosca, pinzas y carta para dientes de leche, libro electrónico (idioma español no garantizado), para niñas y niños (verde) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Recordatorio personal en una caja dental: dulce caja de dientes de leche de madera de pino de alta calidad, con tapón de rosca y pinzas, para recoger y guardar los dientes de leche de tus hijos de forma segura

Regalo para el primer diente que se mueve: para nacimiento (regalo de nacimiento), primera comunión o bautizo (regalo de bautismo), esta caja de dientes para niños es el regalo perfecto, incluye una dulce carta de hada que anima a a los niños a un correcto cuidado dental

Incluye libro electrónico gratuito: "El gran guía de dientes de leche, con valiosos hechos, consejos y trucos en el manejo de los dientes de leche

Almacenamiento seguro: la lata de dientes de leche ZWEN es un gran regalo para bebés y coloca los 20 dientes de leche de tus seres queridos fácilmente (diámetro aprox. 4 cm. Altura: aprox. 5 cm)

Cajitas para dientes de leche disponibles en rosa ligero/rosa para niñas, azul para niños, así como verde como variante de género neutro. Se envía en embalaje exterior de alta calidad, diseñado en Alemania

Cajita dientes de leche,Caja de Dientes Caja de Madera para Recuerdos de Dientes de Leche Caja de Ahorro de Dientes Contenedor de Caja de Dientes de Hoja Caduca para Niños con Pinzas para Niños € 19.98 in stock 1 new from €19.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material y tamaño: hecho 100% de haya, hecho a mano, duradero y respetuoso con el medio ambiente. El tamaño es de 7 x 7,8 pulgadas

Equipado con pinzas: los dientes temporales se pueden poner fácil y cómodamente en la caja y mantenerlos higiénicos.

Almacenamiento fácil: coloque los dientes en un poco de agua hirviendo para limpiar, luego séquelos naturalmente en un área ventilada y, por último, póngalos en la caja del hada de los dientes, ¡puede guardar los dientes deciduos intactos para siempre! ¡Simple como eso!

Diseño: cada diente de leche tiene una pequeña casa correspondiente en la que se puede grabar la fecha de pérdida de dientes. Esto es muy significativo. Nunca olvidarás la información básica sobre el bebé.

Conservación de la memoria del niño: es un buen regalo para los niños, cuando se adultan, será una buena memoria, ya que cada diente de leche es único para un bebé.

